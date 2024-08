die 10 besten Erinnerungs-Apps, um im Jahr 2024 den Überblick über Aufgaben zu behalten (kostenlos & kostenpflichtig)

Ah, Erinnerungen. Wo wären wir ohne sie?

Zwischen To-Do-Listen, Multitasking und kostbaren Momenten für sich selbst kann Ihr Gehirn nicht mit all den Informationen Schritt halten, die es allein an einem Tag verarbeitet. Aus diesem Grund sind Erinnerungs-Apps unverzichtbar.

Aber wie findet man eine Erinnerungs-App, die einem hilft, statt einen zu behindern? Genau hier komme ich ins Spiel! Ich habe recherchiert und die 10 besten Erinnerungs-Apps auf dem Markt gefunden, komplett mit Preisen, Bewertungen, Vor- und Nachteilen.

Legen wir los.

Die 10 besten Erinnerungs-Apps im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Es ist an der Zeit, deinem Gehirn einen virtuellen Assistenten in Form einer tollen Erinnerungs-App zu verschaffen. Egal, ob du nach den besten Erinnerungs-Apps oder nach einer kostenpflichtigen App suchst, ich habe sie für dich. 🙂

1. ClickUp - Am besten für Projektmanagement

Jepp, ClickUp hat den ersten Platz belegt. **Sicher, Sie haben es wahrscheinlich erwartet, aber ich habe es hierher gestellt, weil es unser gesamtes Team auf Trab hält! ClickUp hat mehrere Auszeichnungen gewonnen und steht auf mehreren Listen ganz oben, aber ich will Sie nicht mit den Details langweilen, während Sie versuchen, sich zu organisieren.

Stattdessen möchte ich Ihnen Folgendes erzählen die Funktionalität von ClickUp's Reminders und der To-Do-Liste. Sie können in Sekundenschnelle Benachrichtigungen für sich und Ihre Teammitglieder erstellen und Dateien und Anhänge als Erinnerungen hinzufügen, um sich das Leben zu erleichtern. Sie sind leicht zu ändern, zu organisieren, zu kommentieren, zu aktualisieren und (vor allem) anzupassen.

ClickUp ist eine fantastische kostenlose Erinnerungs-App mit einer Vielzahl von Funktionen im Free Forever-Plan. Und mit flexiblen

zielverfolgung

flexible Fälligkeitstermine,

to-Do-Listen-Vorlagen

und

zeitsperrende Vorlagen

ist es eine perfekte Lösung für Teams jeder Größe.

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale To-Do-Listen, um Ihre Ideen zu verwalten und von überall aus zu arbeiten, damit Sie nie wieder etwas vergessen

Apropos Teams: ClickUp verfügt über mehr als 1.000 Integrationen und funktioniert auf jedem Gerät, das Sie sich wünschen, und eignet sich daher hervorragend für plattformübergreifende Teams. ClickUp deckt Sie also ab, egal ob Sie eine iOS- oder Android-App, Browser-Funktionalität oder einen Desktop-Download wünschen.

Habe ich schon erwähnt, dass ClickUp über Hunderte von weiteren Funktionen verfügt, die das Leben vereinfachen? Ja, es ist mehr als nur eine Aufgabenliste - es ist ein persönlicher Assistent, der jeden Aspekt Ihres Arbeitstages rationalisieren kann. Und es ist eine hervorragende Alternative zu

projektmanagement-Outsourcing

.

ClickUp Merkmale

ClickUp Reminders sind vollgepackt mit Personalisierungseinstellungen, Farbcodierung und anderen Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Termine einzuhalten und jeden Tag organisiert zu bleiben

Der Posteingang fungiert als Kalender-App und Aufgabenmanager, damit Sie den Überblick über Ihre Erinnerungen behalten können

über die Registerkarten "Weiter", "Erledigt" und "Ungeplant" behalten Sie den Überblick über anstehende und erledigte Aufgaben sowie über Erinnerungen ohne Fälligkeitsdatum

Legen Sie Erinnerungen mit Anhängen und Dateien wie Fotos, Sprachnotizen oder Kartenpositionen fest, um Sie und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

Synchronisieren Sie Erinnerungen und Fälligkeitstermine mit Ihren Kalenderanwendungen dank über 1.000 Integrationen mit Tools wie Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams und Zendesk

Legen Sie Erinnerungen, Benachrichtigungen und wiederkehrende Erinnerungen für Ihr Team mit der Option "Delegierte Erinnerungen" fest und organisieren Sie alles mit Teamprofilen

ClickUp-Profis

Viele Bewertungen erwähnen ein erfolgreiches Zeit- und Aufgabenmanagement mit der kostenlosen Version von ClickUp

Blockierung der Zeit und Benachrichtigungsfunktionen machen es einfach, Ihren Arbeitstag zu visualisieren und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Vereinfacht überwachung der Mitarbeiter durch delegierte Erinnerungen und Teamprofile

ClickUp Nachteile

Einige Nutzerberichte berichten von überflüssigen verfügbaren Funktionen

Möglicherweise müssen Aufgaben bei der gemeinsamen Bearbeitung von Erinnerungen aktualisiert werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos (ClickUp-Erinnerungen im kostenlosen Plan verfügbar!)

(ClickUp-Erinnerungen im kostenlosen Plan verfügbar!) Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie uns für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. nTask - Das Beste für die Zusammenarbeit

über nTask nTask ist eine weitere Option für alle, die nach einer kostenlosen Erinnerungs-App suchen. Sie hilft Ihnen, herauszufinden

wie Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen können

mit Aufgabenlisten, Erinnerungen, Benachrichtigungen, Fälligkeitsdaten und Funktionen zur Zusammenarbeit. Sie können auch den Aufgabenstatus einsehen, um zu verfolgen, wo Ihr Team bei einem Projekt steht. 👀

Als praktische Erinnerungs-App hat nTask auch eine gute plattformübergreifende Funktionalität, die Ihrem Team auf fast jedem Gerät Erinnerungen an Aufgaben bietet. Die App wurde auch entwickelt, um persönliche Aufgaben zu organisieren. Egal, ob Sie Erinnerungen erstellen müssen, um mehr Milch zu bekommen oder ein Projekt zu beenden, die App hilft Ihnen dabei, es zu erledigen.

nTask-Funktionen

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit plattformübergreifender Funktionalität für Web-, iOS- und Android-Geräte

Anzeige von Aufgabenlisten und -status basierend auf geplanten und tatsächlichen Fälligkeitsterminen

Nutzen Sie die Funktionen zur Aufgabenzuweisung und zum Projektmanagement, um den Fortschritt Ihres Teams im Auge zu behalten

Mehrere Tools für das Projekt- und Besprechungsmanagement, um andere Bereiche Ihres Arbeitsablaufs zu verwalten

Integration mit gängigen Tools wie Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon und Zapier

nTask-Profis

Bewertungen berichten von besserem Projektmanagement dank der Möglichkeit, Teams zu erstellen

Einfaches Erstellen und Organisieren jeder Aufgabe, um auf dem richtigen Weg zu bleiben

Erfolgreiche Zeiterfassung ist einfach mit hilfreichen Benachrichtigungen

nTask Nachteile

Einige Nutzer berichten, dass sie mehr Funktionen benötigen

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten können die Organisation des Kalenders erschweren

nTask Preise

Premium: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise bei nTask erfragen

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

4.4/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

3. Todoist - Das Beste für die Verwaltung von Aufgaben

über TodoistTodoist ist dank seiner umfangreichen Funktionen, der schnellen Hinzufügungsoptionen und der eleganten Benutzeroberfläche eine der am häufigsten verwendeten Apps für tägliche Erinnerungen in dieser Liste. Es ist ein einfacher To-Do-Listen-Organisator, der Ihnen hilft, Ihre Aufgaben bei der Arbeit und in Ihrem Privatleben zu erledigen.

Eine der beliebtesten Funktionen von Todoist ist das Streifensystem, das Ihre To-Do-Liste spielerisch gestaltet und Sie motiviert, Dinge zu erledigen. Und da Todoist für die Delegation von Aufgaben optimiert ist, ist es auch für Projektmanager nützlich, die versuchen, ihre Teams bei der Stange zu halten. 📋

Todoist-Funktionen

Schnelles Hinzufügen von Aufgaben, um Ihre Aufgabenliste zu aktualisieren, egal wie beschäftigt Sie sind

Plattformübergreifende Funktionalität Erinnerungs-Apps für Android- und iOS-Geräte

Schlanke Benutzeroberfläche macht die Aufgabenansicht einfach zu verstehen

Priorisieren Sie Aufgaben, hinterlassen Sie Projektkommentare, erstellen Sie Erinnerungen und ändern Sie Fälligkeitsdaten mit Leichtigkeit

Delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Todoist Vorteile

Jahresendbericht zeigt Ihren Gesamtfortschritt bei Aufgaben auf der To-Do-Liste

Einfache Erstellung und Priorisierung von Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Delegation

Einige Bewertungen erwähnen positive Reaktionen ihres Teams über die Kudos-Funktion

Todoist Nachteile

Rezensionen erwähnen unerwünschte tägliche Erinnerungen an alle unerledigten Aufgaben, unabhängig von der Priorität

Kann zu Problemen bei der Zusammenarbeit führen, wenn nicht alle Mitglieder den gleichen Plan haben

In der kostenlosen Version fehlen mehrere Funktionen

Todoist Preise

Kostenlose Version

Pro: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4. Microsoft To Do - Das Beste für Microsoft-Benutzer

über Microsoft zu tun Microsoft To Do ist eine einfache To-Do-Listen-App, die berufliche und private Aufgaben in einem übersichtlichen Dashboard verwaltet. Sie können sich einen Überblick über alles verschaffen, was Sie an einem Tag zu erledigen haben, oder bei Bedarf bestimmte Listen vergrößern. Und das Beste daran? Es ist völlig kostenlos! 🙌

Mit Microsoft To Do können Sie für jede Aufgabe ein Fälligkeitsdatum und eine Erinnerungsfunktion festlegen und Ihre wichtigsten Aufgaben mit Sternen versehen, um sie im Blick zu behalten. Sie können auch "Schritte" (auch Unteraufgaben genannt) verwenden, um größere Aufgaben zu unterteilen und bei Bedarf Notizen zu jeder Aufgabe hinzuzufügen.

Microsoft To Do-Funktionen

Bei der Aufgabenerstellung können Sie Beauftragte festlegen, Fälligkeitsdaten erstellen, per Drag & Drop zwischen Listen wechseln und Massenaktualisierungen durchführen

Mit der Aufgabenpriorisierung können Sie Ihre To-Do-Listen nach den dringendsten Aufgaben ordnen

Legen Sie Erinnerungen oder Aufgabenabhängigkeiten fest, um zu bestimmen, in welcher Reihenfolge die Aufgaben erledigt werden müssen

Wiederkehrende Aufgaben erleichtern Ihnen den Alltag und vermeiden unnötige Mehrarbeit, insbesondere wenn Sie Aufgaben zuweisen

Microsoft To Do Profis

Microsoft To Do-Aufgaben werden automatisch mit Outlook-Aufgaben synchronisiert, sodass Sie Ihre Listen an beiden Orten sehen können

Outlook- und Microsoft-Benutzerberichte berichten von einer einfachen, leicht zu bedienenden Benutzeroberfläche

Kostenlose Nutzung für alle Benutzer mit einem bestehenden Microsoft-Konto

Microsoft To Do Nachteile

Im Vergleich zu den besten Erinnerungs-Apps in dieser Liste fehlt es To Do an Integrationen mit anderen Apps

Aktuelle Kundenrezensionen berichten über einen Mangel an Updates und neuen Funktionen

Die Benutzeroberfläche bietet nicht viele Anpassungsmöglichkeiten, und einige finden sie unattraktiv

Preise für Microsoft To Do

Kostenlos

Microsoft To Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 2.000 Bewertungen)

5. TickTick - Am besten für den individuellen Gebrauch

über TickTickTickTick ist eine weitere Erinnerungs-App die eine kostenlose Version für alle Benutzer bereitstellt. Und da es nicht immer einfach ist, die beste Erinnerungs-App zu finden, ist es gut, wenn man Optionen hat, die man kostenlos ausprobieren kann. 🙌

Die App wurde für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe entwickelt und bietet funktionen zur Arbeitsvorbereitung hilft Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben, Terminen, Dateien und Korrespondenz über ein einziges Dashboard. Und da es automatische Erinnerungen erstellt, hilft es Ihnen und Ihren Teammitgliedern, vergessene Aufgaben zu vermeiden, damit Sie alle auf Kurs bleiben.

TickTick-Funktionen

Kommunikationsfunktionen ermöglichen die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Personen aus Ihrem Privatleben

Erstellen Sie Gewohnheiten für den beruflichen und privaten Gebrauch und verfolgen Sie Ihre Streifen, um Produktivität und Erfolg zu steigern

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und Prozesse auf ein vergangenes oder zukünftiges Datum und setzen Sie Erinnerungen oder Timer, damit Sie nie eine Frist verpassen

die Funktion "Lästiger Alarm" und mehrere Erinnerungen für eine Aufgabe helfen dabei, die Versuchung zu vermeiden, Alarme zu ignorieren, ohne sie zu lesen

Der Pomodoro-Timer ist eine großartige Erinnerungsfunktion, die Sie darauf hinweist, dass es Zeit ist, eine Pause zu machen

TickTick Vorteile

Benutzer berichten über den Erfolg der intelligenten Vorschlagsfunktion und der Listen und wiederkehrenden Erinnerungen

Rezensionen erwähnen, dass die minimalen Funktionen die App einfach zu erlernen machen

Funktionen für wiederkehrende Aufgaben oder Vorschläge für wiederkehrende Aufgaben

TickTick Nachteile

Einige Bewertungen erwähnen schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice

Kann Probleme bei der Synchronisierung verursachen, was zu Datenverlusten führen kann

TickTick-Preise

Kostenlose Version

Premium: $2.79/Monat pro Benutzer

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. ProofHub - Das Beste für Unternehmensteams

über ProofHub ProofHub ist eine Erinnerungs- und Projektmanagement-App, die für Unternehmen und große Teams entwickelt wurde und mit zahlreichen Funktionen für die Zusammenarbeit ausgestattet ist. Von der Zeiterfassung bis hin zu Chats und Ankündigungen bietet sie alles, was ein Projektmanager braucht, um die Teammitglieder bei ihren Aufgaben voranzubringen.

ProofHub ist auf eine minimale Lernkurve ausgelegt, was die Integration mit Teammitgliedern effizienter macht. Und da es in mehreren Sprachen verfügbar ist, ist es eine beliebte Option für multinationale Unternehmen, die Remote-Mitarbeiter verwalten. ✨

ProofHub-Funktionen

Die Option für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern in beiden Tarifen erleichtert die Zusammenarbeit in großen Teams

Einfache Planung, Terminierung und Ausführung von Projekten dank der Kollaborationsfunktionen

Optimiert für die Zusammenarbeit mit entfernten Teammitgliedern

Online-Tool funktioniert auf jedem iOS- oder Android-Gerät

Kollaborationsfunktionen wie Chat, Diskussionen, Dateiübertragungen und Ankündigungen

Verfügbar in 10 Sprachen

ProofHub-Profis

Bewertungen erwähnen den Erfolg mit teamspezifischen Aufgabentafeln und Workflows

Nahtlose Synchronisierung für die meisten Geräte

ProofHub Nachteile

Einige Nutzer berichten, dass ihre Teams nach einigen Monaten mit der App nicht mehr zurechtkamen

Der Preis kann für kleinere Teams und Unternehmen zu hoch sein

ProofHub Preise

Essential: $50/Monat

$50/Monat Allgemeine Kontrolle: $99/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

7. Twobird - Beste kostenlose Erinnerungs-App

über Twobird Twobird ist wohl eine der besten kostenlosen Erinnerungs-Apps auf dieser Liste, da sie zu 100 % kostenlos ist. Es ist zwar geplant, in Zukunft Premium-Tarife mit zusätzlichen Funktionen anzubieten, aber alle Tools der App sind derzeit kostenlos verfügbar.

Anstatt wie ein separates Tool zu funktionieren, verwandelt Twobird Ihren Posteingang in eine multitaskingfähige To-Do-Liste, einen Hotspot für Notizen und eine Kommunikationsplattform. Es sendet Ihre Einkaufslisten, Teamnotizen und mehr an Ihren Posteingang, damit Sie schnell und einfach darauf zugreifen können. 🌻

Twobird-Funktionen

Integriert sich in Gmail und Outlook, damit Sie Ihre Aufgaben vom Posteingang aus verwalten können, anstatt mehrere Tools zu verwenden

Legen Sie Erinnerungen und Notizen in Ihrem Posteingang fest und verwalten Sie diese in einem übersichtlichen Kalender

Verwendet Ihr bestehendes E-Mail-Konto zur Verwaltung von Aufgabenlisten, Einkaufslisten, Aufgaben, Hausarbeiten und Erinnerungen

Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Aufgaben mit Hilfe der intelligenten Aufgabenerkennung von Twobird

Twobird-Profis

Die gesamte App ist kostenlos und damit ideal für kleine Unternehmen, Unternehmer und den privaten Gebrauch

Teilen Sie Notizen mit Personen, die TwoBird nicht nutzen, und ermöglichen Sie ihnen, die Notizen über ihren Browser zu bearbeiten

Twobird Nachteile

Fehlendes Kundenfeedback auf beliebten Bewertungsseiten

Begrenzter Funktionsumfang und keine kostenpflichtigen Pläne, um mehr Tools freizuschalten

Unterstützt im Vergleich zu anderen Aufgabenlisten-Apps nur Gmail- und Outlook-E-Mail-Konten

Twobird Preise

Kostenlos

Twobird Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

8. Any.do - Das Beste für die Planung

über Any.do Any.do ist eine webbasierte App zur Aufgabenverwaltung, die mit einfachen Funktionen das Lernen für Teammitglieder erleichtert. Es kann bei der Projektverwaltung für Teams jeder Größe helfen und gleichzeitig Ihr persönliches Leben in Ordnung halten.

Mit To-Do-Listen, Aufgaben, Tagesplanern und einem Kalender, Any.do konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen einer Erinnerungs-App, ohne sie mit einem Haufen Unordnung zu überfrachten. Und es gibt eine kostenlose Version, so dass Sie es ausprobieren können, bevor Sie sich festlegen, was immer ein Bonus ist. 🤩

Funktionen von Any.do

Mit den Projektmanagement-Funktionen können Sie ganz einfach To-Do-Listen und Aufgaben für sich und Ihr Team erstellen

Täglicher Planer hilft Ihnen bei der Tagesplanung, damit Sie den Überblick behalten, was Sie wann erledigen müssen

Der Kalender gibt Ihnen einen Überblick überüberblick über Ihren Arbeitsplan und persönliche Aufgaben

Erinnerungen und Benachrichtigungen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten

Chat- und Kollaborationsfunktionen sorgen für reibungslose Teamarbeit

Funktioniert mit jedem iOS- oder Android-Gerät

Any.do-Profis

Synchronisiert mit Google Calendar für einfaches Aufgabenmanagement

Priorisiert die täglichen Aufgaben, damit sie leichter erledigt werden können

Einfache Funktionen machen die Anwendung leicht zu erlernen

Nachteile von Any.do

Es fehlen viele Funktionen, die bei ähnlichen Apps vorhanden sind

Einige Bewertungen erwähnen Probleme mit der Reaktionszeit des Kundendienstes

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten, sich zu verbinden http://any.do/ Any.do mit ihren Kalendern zu verbinden und berichten über Probleme bei der Synchronisierung

Any.do Preise

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Premium: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Team: $5/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (150+ Bewertungen)

4.1/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

9. Capsicum - Das Beste für die Tagesplanung

über Capsicum Capsicum ist eine Aufgabenliste und Tagesplaner-App, die ausschließlich für iOS-Nutzer entwickelt wurde. Sie ist für den privaten und nicht für den beruflichen Gebrauch optimiert und bietet Funktionen für die Planung Ihrer Tage, gesunde Gewohnheiten verfolgen und ermutigen zu Tagebucheinträgen.

Capsicum hilft Berufstätigen auch dabei, die Vorhersage für anstehende Aufgaben zu überprüfen, Notizen zu Projekten zu machen und Arbeitstage zu planen, um organisiert zu bleiben. Das Design ist von physischen Tagesplanern inspiriert und kann Berufstätigen helfen, die auf digitales Aufgabenmanagement umsteigen.

Merkmale von Capsicum

Verwenden Sie Siri Shortcuts, um Gewohnheiten unterwegs zu verfolgen und hinzuzufügen; sie ermöglichen auch standortbasierte Erinnerungen an Gewohnheiten

Erstellen Sie mehrere Notizbücher, um verschiedene Aspekte Ihres Lebens zu verwalten

Verwenden Sie monatliche, wöchentliche und tägliche To-Do-Listen, um Ihre Aufgaben zu organisieren

Synchronisieren Sie Ereignisse und Aufgaben mit dem Apple Kalender

Notizseiten laden zu Tagebucheinträgen und gelegentlichen Notizen ein, die nicht mit einer Aufgabe verknüpft sind

Capsicum Vorteile

Optimiert für iOS-Nutzer

Die 14-tägige kostenlose Testversion zählt jeden einzelnen Tag, an dem die App genutzt wird, nicht 14 aufeinanderfolgende Tage

Capsicum Nachteile

Fehlendes Kundenfeedback auf beliebten Bewertungsseiten

Nur für iOS-Nutzer verfügbar

Preise für Capsicum

Monatlich: $1,99/Monat pro Nutzer

Capsicum Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - Am besten für Google Workspace Nutzer

über Google KeepGoogle Keep ist eine kostenlose App zum Erstellen von Notizen und Erinnerungen für alle, die ein Google Mail-Konto haben. Mit ihr können Sie schnell und einfach Listen, Erinnerungen und Aufgaben in einer To-Do-Liste erstellen. Sie können auch Bilder speichern und Keep mit Ihrem Google-Kalender integrieren.

Google Keep ist nützlich für Freiberufler und kleine Unternehmen, die mehrere Projekte verfolgen müssen, aber es ist auch für den privaten Gebrauch geeignet. Und da Sie Aufgaben und Listen jederzeit bearbeiten können, ist es einfach, unterwegs eine kurze Notiz zu erstellen und sie später zu erweitern.

Google Keep-Funktionen

Organisieren, filtern und finden Sie Ihre Notizen anhand von Farben und Kategorien

Verwenden Sie Bilder und Audiodateien als Aufgaben und Erinnerungen

Funktioniert auf fast jedem Telefon, Tablet oder Computer

Gemeinsame Nutzung von Listen mit anderen Personen für eine einfache Zusammenarbeit und Synchronisierung in Echtzeit

Google Keep Profis

Die einfache Software ist benutzerfreundlich und intuitiv für bestehende Gmail-Nutzer

Nutzer berichten von mehr Produktivität und Freude dank der Personalisierungsfunktionen

Google Keep Nachteile

Rezensionen berichten von begrenzten Funktionen für die Textverarbeitung

Kann auf einigen iOS-Geräten verzögert werden

Google Keep Preise

Kostenlose Version

Unbegrenzt: $5/Monat pro Nutzer

$5/Monat pro Nutzer Business: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Business Plus: $19/Monat pro Nutzer

$19/Monat pro Nutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage bei Google

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

Worauf sollten Sie bei einer Erinnerungs-App achten?

Eine Erinnerungs-App sollte Ihrem Gehirn helfen, den Überblick über alles zu behalten, von wichtigen Aufgaben bei der Arbeit bis hin zu täglichen To-Do-Listen für den privaten Gebrauch. Das menschliche Gehirn vergisst eine Menge - Untersuchungen zeigen, dass menschen 50 % der neuen Informationen vergessen innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Information. Nach 24 Stunden sind 70 % der Informationen vergessen, nach einer Woche sind es sogar 90 %!

Erinnerungs-Apps können helfen, diese Lücken zu schließen. Hier sind einige wichtige Punkte, auf die Sie bei der Auswahl der besten App für Ihre täglichen Aufgaben achten sollten:

Plattformübergreifende Kompatibilität: Die beste tägliche Erinnerungs-App für Sie und Ihr Team sollte iOS- und Android-Geräte unterstützen, damit sie von allen genutzt werden kann. Man kann nie wissen, ob Ihre Teammitglieder die App auf ihrem iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, Browser, Windows- oder Mac-Desktop oder auf einem anderen Gerät nutzen möchten

Die beste tägliche Erinnerungs-App für Sie und Ihr Team sollte iOS- und Android-Geräte unterstützen, damit sie von allen genutzt werden kann. Man kann nie wissen, ob Ihre Teammitglieder die App auf ihrem iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, Browser, Windows- oder Mac-Desktop oder auf einem anderen Gerät nutzen möchten Intuitive Benutzeroberfläche : Eine To-Do-App, die schwer zu bedienen ist, bringt niemandem etwas. Suchen Sie also nach einer App, die benutzerfreundlich ist, eine minimalistische Oberfläche hat und viele Anleitungsoptionen bietet

Eine To-Do-App, die schwer zu bedienen ist, bringt niemandem etwas. Suchen Sie also nach einer App, die benutzerfreundlich ist, eine minimalistische Oberfläche hat und viele Anleitungsoptionen bietet Effektive Benachrichtigungen : Wenn Sie nicht merken, wenn Ihre App Sie benachrichtigt, werden Sie keinen Nutzen daraus ziehen. Achten Sie auf Apps mit standortbasierten Erinnerungsfunktionen, SMS-Erinnerungen, Popup-Aufgabenerinnerungen, Schlummeroptionen und Widgets, um sicherzustellen, dass sie sichtbar sind

Wenn Sie nicht merken, wenn Ihre App Sie benachrichtigt, werden Sie keinen Nutzen daraus ziehen. Achten Sie auf Apps mit standortbasierten Erinnerungsfunktionen, SMS-Erinnerungen, Popup-Aufgabenerinnerungen, Schlummeroptionen und Widgets, um sicherzustellen, dass sie sichtbar sind Schnelles Hinzufügen Aufgaben: Man vergisst leicht, eine Aufgabe hinzuzufügen, wenn Ihre App dies zu einer lästigen Pflicht macht. Die besten Erinnerungs-Apps verfügen daher über Schnellzugriffsfunktionen wie Sprachbefehle und intelligente Vorschläge 🛠️

Man vergisst leicht, eine Aufgabe hinzuzufügen, wenn Ihre App dies zu einer lästigen Pflicht macht. Die besten Erinnerungs-Apps verfügen daher über Schnellzugriffsfunktionen wie Sprachbefehle und intelligente Vorschläge Zusätzliche Funktionen: Je mehr Ihre App zur Aufgabenerinnerung kann, desto besser. Achten Sie auf zusätzliche Funktionen wie Unteraufgaben, wiederkehrende Aufgaben und das Anlegen von Notizen

Es ist in Ordnung, hier hohe Ansprüche zu stellen! Wenn Sie eine hervorragende Erinnerungs-App gefunden haben, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie etwas vergessen, und Sie können die Dinge effizienter erledigen.

Mit Erinnerungs-Apps nie wieder einen Termin verpassen

Es ist an der Zeit, eine Erinnerungs-App zu wählen und den verpassten Terminen Lebewohl zu sagen. Mit diesen zuverlässigen Helfern behalten Sie den Überblick und kommen einer perfekten Erfolgsbilanz in Ihrem Privat- und Arbeitsleben näher. Vielleicht gewinnen Sie sogar etwas Zeit für eine Happy Hour - ein Hoch darauf, den Überblick zu behalten! 🙌 Testen Sie ClickUp noch heute !