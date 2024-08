Wir haben die 15 besten Todoist-Alternativen getestet

auf der Suche nach den besten _Todoist-Alternativen _?

Todoist ist kein Unbekannter im Projektmanagement; es ist seit 2007 aktiv und lebendig!

...Aber wäre es als eine der veteranen Organisations-Apps nicht schon ein wenig eingerostet?

Das Feature der Liste wurde zwar aktualisiert, um unserem modernen (und hektischen) Arbeitstempo gerecht zu werden, aber man merkt ihr das Alter an.

Insgesamt ist Todoist's projektmanagement-Software die Features von Todoist sind im Vergleich zu anderen Tools recht einfach und es werden viele Add-Ons benötigt, um mit den täglichen Abläufen Schritt zu halten. Und da Todoist besser für einfache Listen geeignet ist als für die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Workflows, ist es nicht ungewöhnlich, dass Teams nach dynamischeren und frischeren Todoist-Alternativen suchen.

Lesen Sie weiter, um die Grenzen von Todoist zu ergründen. Außerdem erhalten Sie eine Übersicht über die 15 besten Alternativen mit Vor- und Nachteilen, Preisen, Bewertungen und mehr!

Was ist Todoist?

über Todoist Todoist ist ein tool zur Verwaltung von Aufgaben das es Ihnen ermöglicht, Listen und Projekte zu organisieren, zu planen und gemeinsam zu bearbeiten. Die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche macht es zu einer attraktiven Softwareoption für Einzelpersonen und kleine Teams. Einige der besten Features sind:

Zuweisung von Aufgaben an Sie selbst oder Ihr Team

Wiederholende Aufgaben mit Fälligkeitsdatum

Erinnerungen an Abgabetermine

Nachverfolgung des Fortschritts

Außerdem ist Todoist relativ erschwinglich, besonders für den privaten Gebrauch. 💸

Neben einer kostenlosen Version für den Basisgebrauch bietet Todoist zwei kostenpflichtige Pläne für zusätzliche Funktionen an:

Todoist Pro : $4 pro Monat für einzelne Benutzer

: $4 pro Monat für einzelne Benutzer Todoist Business: $6 pro Benutzer, pro Monat für Teams

Klingt gar nicht so schlecht, oder? Aber wenn es hart auf hart kommt - wenn Sie mit komplexeren Projekten zu tun haben - reicht Todoist vielleicht nicht mehr aus, und Sie werden sich wieder nach einer Lösung umsehen, deren Features über das allgemeine Aufgabenmanagement hinausgehen.

Warum brauchen Sie eine Todoist Alternative?

Todoist ist eine gute App zum Verwalten von Aufgaben - aber nicht großartig 👀

Hier sind ein paar wichtige Gründe dafür:

Es gibt kein eingebautes Feature zur Zeiterfassung, um Ihre Produktivität beim Abschließen von Aufgaben zu verwalten.

Sie können keine benutzerdefinierten Status erstellen, um sie an Ihre Arbeitsabläufe anzupassen und zu verwalten.

Viele Features in den kostenpflichtigen Plänen von Todoist werden bei anderen Programmen kostenlos angeboten.

Es ist nicht so effektiv für Arbeiten, die mehr als eine Reihe von Listen zum Abschließen erfordern.

Die kostenlose Version istjetzt limitiert auf 5 aktive Projekte beschränkt... das alte Limit war 80. 😐

...und mehr. 😳

Aber kein Grund zur Panik - wir haben gute Nachrichten!

Wir haben eine Liste mit den besten Todoist-Alternativen für jedes Team zusammengestellt! Lassen Sie sich von dieser Liste bei Ihrer Suche nach der besten und produktivsten Projektmanagement App für jedes Team leiten. 🙌🏼

Die 15 besten Todoist Alternativen & Konkurrenten in 2024

Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Projektmanagement- und tools für die Zusammenarbeit auf dem Markt - es ist eine riesige Industrie. Die Frage ist also nicht, ob Sie eine Todoist-Alternative finden werden, sondern wann.

Bei so vielen Optionen kann die Suche nach der besten Lösung für Ihr Team, gelinde gesagt, zeitraubend sein. Anstatt sich durch Entscheidungsmüdigkeit oder Querverweise auf Software-Features in der Mittagspause zu verzetteln - lassen Sie uns die schwere Arbeit für Sie erledigen.

Hier sind die 15 besten Todoist-Alternativen für Teams jeder Größe, jedes Budgets und jeder Branche.

1. ClickUp

Optimieren Sie Ihren Workflow mit den anpassbaren Phasen und Status von ClickUp

Organisieren und visualisieren Sie Aufgaben nach Ihren Vorstellungen in ClickUp -eine Plattform zur Verwaltung von Aufgaben, die Teams und Arbeit an einem Ort zusammenführt. Mit ClickUp Reminders können Sie in Sekundenschnelle Benachrichtigungen für Ihr Team erstellen. Erinnerungen in ClickUp sind einfach zu ändern, Dateien anzuhängen, zu kommentieren, zu aktualisieren und benutzerdefiniert zu gestalten.

Darüber hinaus macht ClickUp es einfach, Ihre benachrichtigungen so dass Sie von jedem Gerät aus Ansichten, Gelöscht, Reaktionen und Antworten erhalten können!

Features

Vorlagen für Zu erledigen-Listen : ClickUp's gebrauchsfertige Vorlagen können personalisiert werden, um Ihren Workflow zu rationalisieren. Ob es sich um eine einfacheprojekt Plan oder eine umfassende Liste mit Aufgaben oder sogar eine Checkliste für das Onboarding von Teammitgliedern, unsere Vorlagen erleichtern einen schnellen Start.

ClickUp's gebrauchsfertige Vorlagen können personalisiert werden, um Ihren Workflow zu rationalisieren. Ob es sich um eine einfacheprojekt Plan oder eine umfassende Liste mit Aufgaben oder sogar eine Checkliste für das Onboarding von Teammitgliedern, unsere Vorlagen erleichtern einen schnellen Start. ClickUp Docs : Erstellen Sie organisierte, gemeinschaftliche und einfach zu erledigende Listen.

: Erstellen Sie organisierte, gemeinschaftliche und einfach zu erledigende Listen. ClickUp Aufgaben : Mit unserem robusten Tool zur Aufgabenverwaltung wird das Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten an jedem Projekt mühelos und kann an jede Anforderung angepasst werden.

Mit unserem robusten Tool zur Aufgabenverwaltung wird das Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten an jedem Projekt mühelos und kann an jede Anforderung angepasst werden. Listenansicht: Erstellen Sie übersichtliche, vielseitig einsetzbare Listen, um Ihre Gedanken und Aufgaben bequem von jedem Speicherort aus zu erledigen und nichts zu vergessen.

Erstellen Sie übersichtliche, vielseitig einsetzbare Listen, um Ihre Gedanken und Aufgaben bequem von jedem Speicherort aus zu erledigen und nichts zu vergessen. Bidirektionale Verknüpfung : Nutzen Sie die bidirektionale Verknüpfungsfunktion von ClickUp, um alle Ihre Aufgaben miteinander zu verknüpfen und einfach zwischen ihnen zu navigieren.

Nutzen Sie die bidirektionale Verknüpfungsfunktion von ClickUp, um alle Ihre Aufgaben miteinander zu verknüpfen und einfach zwischen ihnen zu navigieren. ClickUp Notepad : Notieren Sie Ihre Aufgaben sofort, formatieren Sie sie mit umfangreichen Bearbeitungstools und wandeln Sie die Notizen in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall aus zugreifen können.

Notieren Sie Ihre Aufgaben sofort, formatieren Sie sie mit umfangreichen Bearbeitungstools und wandeln Sie die Notizen in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall aus zugreifen können. ClickUp Brain : Verwenden Sie den KI-Assistenten von ClickUp, um Aufgaben zu erledigen, Notizen zusammenzufassen und Listen zu erstellen.

Verwenden Sie den KI-Assistenten von ClickUp, um Aufgaben zu erledigen, Notizen zusammenzufassen und Listen zu erstellen. Verfügbare Plattformen: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale Listen, um Ihre Ideen und Arbeiten von überall aus zu erledigen, damit Sie nie wieder etwas vergessen

Profis

Mit KI kann Text in verfolgbare Aufgaben umgewandelt werden inClickUp Dokumente* Über1.000 Integrationen mit anderen Tools und Apps für die Arbeit

Verfügbar auf derClickUp mobile App Nachteile

Der Grad der Anpassbarkeit und die Nummer der verfügbaren Features können zu einer Lernkurve führen

Preisgestaltung

ClickUp hat mehrere Pläne zur Preisgestaltung:

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise

: Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,400+Bewertungen)

: 4.7/5 (1,400+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+Bewertungen)

2. Tick Tick

über TickTick TickTick verfügt über einige leistungsstarke Fähigkeiten zur Verwaltung von Aufgaben, die es zu einem guten Kandidaten für Todoist machen.

Aber wenn Sie nach einem Tool suchen, das eine kostenlose Version mit vielen nützlichen Features bietet, müssen Sie sich vielleicht woanders umsehen.

Vergleich_ TickTick Vs Todoist !

Features

Eingebaut Pomodoro-Timer * E-Mails in Aufgaben umwandeln

"Meinen Tag planen" als Hilfeaufgaben zu priorisieren für den Tag

Profis

Erinnerungen für Zeitpläne mit Speicherort-basierten Warnungen

Verschiedene Ansichten des Kalenders

Verfügbar für iOS (iPhone & iPad) und Android

Nachteile

Keine native Synchronisierung des Kalenders

Limitierte Integrationsmöglichkeiten

Die kostenlose Version ist auf nur 99 Aufgaben limitiert (wir wünschten, es wäre zumindest eine runde Nummer 😏)

Preisgestaltung

Der Basic Plan kann zum Premium Plan für $27.99 pro Jahr aufgerüstet werden

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

3. Trello

über Trello Trello ist eine Projektmanagement-Software, die für ihre einzigartigen Kanban Boards bekannt ist.

Doch wie ein Popstar in den 90er Jahren ist Trello eine Art One-Hit-Wonder:

Das gesamte Tool dreht sich um Kanban.

Alle Aufgaben sind Karten, die per Drag & Drop in verschiedene Phasen des Projekts gezogen werden können.

Und die Verwendung eines Kanban Boards für das gesamte lebenszyklus des Projektmanagement kann eine ziemliche Herausforderung sein, da man einen Blick auf die zeitleiste des Projekts , Zeitplan und Berichterstellung.

Vergleichen Trello Vs Todoist !

Features

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Oberfläche

Erweiterte Checklisten zur Erstellung detaillierterer Aufgaben

Mit Trello Power-Ups können Sie eine Vielzahl von Funktionen hinzufügen

Vorteile

Großartige Features für die Zusammenarbeit im Team

Minimale Lernkurve

Checklisten innerhalb von Aufgaben ermöglichen ein schnelles Feedback

Nachteile

Zeigt keine Abhängigkeiten von Aufgaben an

Limitiert auf eine Ansicht des Kanban Boards

Nicht für große Organisationen geeignet

Preisgestaltung

Free Forever: Unlimited Karten und Listen

Unlimited Karten und Listen Business Class ($12.50 pro Benutzer/Monat): Erweiterte Checklisten und Board-Sammlung mit Power-Ups

Kundenbewertungen

Capterra: 4.5/5 (22,200+ Bewertungen)

4.5/5 (22,200+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4. nTask

über nTask nTask ist ein Cloud-basierter Aufgabenmanager und projektmanagement tool das sich auf das Risikomanagement und die effiziente Zusammenarbeit konzentriert. Allerdings ist ein produktivität tool das dem Risikomanagement gewidmet ist, kann auch ein Risiko sein!

was, warum?_

Weil Sie ein Tool brauchen, das noch viel mehr erledigen kann, z. B. die Überwachung Ihres Teams, die Erstellung von Berichten und die Verbindung zu anderen Tools für die Arbeit.

Leider kann nTask nichts von alledem zu erledigen.

Features

Natives Meeting-Management-Tool zum Organisieren, Verwalten und Planen von Meetings

Problemverwaltungsmodul zur Identifizierung und Lösung von Problemen

Konvertierung von Kommentaren in Aufgaben mit Slack

Vorteile

Unlimited Aufgaben und Elemente der Liste Zu erledigen kostenlos erstellen

Prompte Benachrichtigungen, Alarme und Erinnerungen

Kompatibel mit Ihrem iPhone und iPad

Nachteile

Keine Features zur Verwaltung von E-Mail Aufgaben

Begrenzter Speicher in der kostenlosen Version

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Preisgestaltung

Basic Free-Plan : enthält Meetings, Timesheets und Nachverfolgung von Problemen

enthält Meetings, Timesheets und Nachverfolgung von Problemen Premium Plan ($3.99 pro Benutzer/Monat): Features des Basic Plans und Massenaktionen, benutzerdefinierte Filter und 5 GB Speicher

Features des Basic Plans und Massenaktionen, benutzerdefinierte Filter und 5 GB Speicher Business-Plan ($11,99 pro Benutzer/Monat): enthält Premium-Features sowie Risikomanagement, benutzerdefinierte Berechtigungen und 10 GB Speicher

Kundenbewertungen

Capterra: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

4.1/5 (90+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

5. Asana

über Asana Asana ist eine weitere großartige (und kostenlose) Alternative zu Todoist.

Egal, ob Sie ein großes oder ein kleines Team verwalten, Asana kann Ihnen helfen.

Viele der nützlichen Features, wie unbegrenzte Aufgaben, Zeitleisten und Dashboards, sind jedoch kostenpflichtig.

Features

Leistungsstarke Zeitleisten für die Planung von Aufgaben

Erinnerungen und Fälligkeitsdaten

Meilensteine für Aufgaben zur Nachverfolgung wichtiger Erfolge und Ereignisse

Vier Ansichten für Projekte, einschließlich Kanban (ähnlich wie Trello)

Profis

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Unterstützt eine Vielzahl von Drittanbieter-Integrationen

Verfügbar im iOS App Store (für iPhone und iPad) und im Google Play Store

Nachteile

Kein Offline-Modus

Mehrere Mitarbeiter für eine einzige Aufgabe sind nicht möglich

Die mobile App ist der Web-App nicht ebenbürtig

Preisgestaltung

Basic Free-Plan : Grundlegende Features wie Board-Ansicht, 100 MB Speicher und Listenansicht

Grundlegende Features wie Board-Ansicht, 100 MB Speicher und Listenansicht Premium Plan ($10.99 pro Benutzer/Monat): enthält zusätzliche Features wie benutzerdefinierte Felder und Meilensteine

enthält zusätzliche Features wie benutzerdefinierte Felder und Meilensteine Business-Plan ($24.99 pro Benutzer/Monat): enthält zusätzliche Features wie Ziele und Integrationen

Kunden-Bewertungen

über Notion Mehr als nur eine digitale Anwendung für Notizen, Notion ist eine Plattform für die Zusammenarbeit die Benutzern hilft, mehrere Projekte zu verwalten, ihre Arbeitsabläufe zu organisieren und mit anderen zusammenzuarbeiten. Es bietet eine Reihe leistungsstarker Tools, die den Benutzern helfen, den Überblick über ihre Projekte, Aufgaben, Notizen und mehr zu behalten.

Mit Notion können Benutzer schnell Checklisten erstellen, Aufgaben an Teammitglieder vergeben, Fälligkeitsdaten festlegen, Medien und Dokumente einbetten und vieles mehr. Notion bietet sogar ein eigenes Datenbank Feature für Teams, um Daten organisiert zu speichern.

So können die Benutzer schnell die benötigten Informationen finden, ohne mehrere Dateien oder Ordner durchsuchen zu müssen.

Features

Quick Find-Suchfunktion, mit der Sie Ihre Informationen schnell und einfach finden können

Benutzerdefinierte Berechtigungen für Rollen und Benachrichtigungen

Mehrere Workspaces zum Trennen verschiedener Arten von Inhalten

Abhängigkeiten von Aufgaben, Unteraufgaben und Prioritätensetzung

Notion KI für die Zusammenfassung von Notizen und andere KI-Schreibassistentenanforderungen

Profis

Wiederholende Aufgaben mit vordefinierten Intervallen

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Leistungsstarkes Freigeben von Dokumenten

Nachteile

Fehlende Verbindung zwischen Workspaces

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen sind im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste limitiert

Preisgestaltung

Notion hat vier Preisoptionen:

Free Plan : Gemeinsamer Workspace, grundlegende Seitenanalyse, 7-Tage-Seitenverlauf und mehr

: Gemeinsamer Workspace, grundlegende Seitenanalyse, 7-Tage-Seitenverlauf und mehr Plus Plan ($8 pro Benutzer/Monat) : Unbegrenzte Blöcke für Teams, 30-Tage-Seitenverlauf, 100 Einladungen für Gäste und mehr

: Unbegrenzte Blöcke für Teams, 30-Tage-Seitenverlauf, 100 Einladungen für Gäste und mehr Business-Plan ($15 pro Benutzer/Monat) : Private Spaces für Teams, 90 Tage Seitenverlauf, 250 Einladungen für Gäste und mehr

: Private Spaces für Teams, 90 Tage Seitenverlauf, 250 Einladungen für Gäste und mehr Enterprise-Plan (Kontaktieren Sie Notion für Details): Erweiterte Workspace-Analysen und -Kontrollen,Erfolg beim Kunden Manager, 500 Einladungen für Gäste und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

Vergleich_ Notion Vs Todoist !

7. OmniFocus

über Omni-Gruppe OmniFocus ist ein beliebtes Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das von der Omni Group entwickelt wurde, damit Sie den Überblick über Ihre Arbeit, Projekte und vieles mehr behalten. Es ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet eine intuitive Oberfläche, mit der Benutzer ihre Aufgaben und Aktivitäten schnell und einfach organisieren können.

OmniFocus ermöglicht es Benutzern, Projekte mit Hilfe von Ordnern, Kontexten und Tags in einfachere Aktionen zu unterteilen und sorgt so dafür, dass Aufgaben stets nachverfolgt und organisiert werden. Sie können auch Erinnerungen einstellen, damit Sie nie wieder eine Frist verpassen oder eine wichtige Aufgabe vergessen.

Features

Kostenlose, verschlüsselte Synchronisierung, um Daten auf mehreren Geräten zu speichern

Vorhersage zeigt Aktionen und Kalender-Ereignisse in Reihenfolge an

Stapelbearbeitung zur Auswahl mehrerer Aktionen und gleichzeitiger Bearbeitung

Benutzerdefinierte Seitenleiste zur Organisation von Perspektiven

Vorteile

Die Benutzeroberfläche ist modern und intuitiv

Benutzerdefinierte Startseite für zahlende Benutzer

Helle und dunkle Hintergründe

Nachteile

Verfügt nicht über Visualisierungstools wie Gantt Diagramme

Die Plattform ist nicht für ein Windows-Betriebssystem optimiert

Preisgestaltung

Abhängig von Ihrem Betriebssystem und Ihrem Anwendungsfall bietet OmniFocus verschiedene Preisoptionen an. Kontaktieren Sie OmniFocus für weitere Details

Bewertungen von Kunden

Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

8. Any.do

über Any.do zu erledigen Any.do ist eine App zur Aufgabenverwaltung mit einem einfachen, intuitiven Design, das Ihnen hilft, mehr zu erledigen. Es ist perfekt für Berufstätige, Studenten und alle, die produktiver sein wollen. Mit Any.do können Sie ganz einfach Aufgaben erstellen, Fälligkeitsdaten und Erinnerungen einstellen und Listen mit dem erstellen, was Sie zu erledigen haben.

Sie können auch Aufgaben mit anderen freigeben und an Projekten zusammenarbeiten. Außerdem erinnert Sie das in der App integrierte Feature zur Erinnerung an den Speicherort einer Aufgabe, wenn Sie sich in der Nähe befinden, damit Sie nie wieder eine wichtige Besorgung vergessen!

Features

Board-Aktivität, um zu sehen, wer wann woran arbeitet und was sich geändert hat

Multiplattform-Support zum Chatten mit mehreren Mitgliedern des Teams

Einfach zu verwendende Vorlagen für den Einstieg

Einmalige, wiederkehrende und Speicherort-Erinnerungen

Vorteile

Hauptorganisator für persönliche Termine und Ereignisse

Support-Portal zur Unterstützung bei Fragen zur Plattform

Intelligente Listen für Free- und Premium-Benutzer

Nachteile

Nicht für Microsoft 365 Benutzer geeignet, da keine Integration mit dem Microsoft Kalender möglich ist

Limitierte kostenlose Version für grundlegende Anforderungen an das Projektmanagement

Preisgestaltung

Any.do hat drei Preisoptionen:

Free Plan : Erinnerungen, Kalender, Synchronisierung von Geräten und mehr

: Erinnerungen, Kalender, Synchronisierung von Geräten und mehr Premium Plan ($3/Monat jährlich) : Wiederholende Aufgaben, farbige Tags, Erinnerungen an Speicherorte und mehr

: Wiederholende Aufgaben, farbige Tags, Erinnerungen an Speicherorte und mehr Teams Plan ($5/Monat jährlich): Kollaborativer Workspace, Unlimited Project Boards, +100 Workflow Vorlagen und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (180+ Bewertungen)

9. Google Keep

über Google KeepGoogle Keep ist ein kostenloses, von Google entwickeltes Tool zum Erstellen von Notizen und Listen, mit dem sich Ideen unterwegs leicht erfassen, speichern und freigeben lassen. Es ermöglicht Benutzern, schnell Notizen zu machen, Listen und Checklisten zu erstellen, Erinnerungen einzustellen, Fotos hochzuladen, mit Freunden und Familie zusammenzuarbeiten, Webseiten zum späteren Lesen zu speichern und vieles mehr.

Die App bietet auch eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, darunter die Möglichkeit, Schriftarten und Farben zu ändern, Bilder und Audioclips hinzuzufügen, Beschreibungen für Kategorien zu erstellen und vieles mehr. Sie ist sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar.

Features

Bilderkennung zur Umwandlung von Fotos in Textnotizen

Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten

Drag-and-Drop-Listen zur Priorisierung von Aufgaben

Beschriftungssystem zur Kategorisierung von Aufgaben

Vorteile

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Integriert mit Google Suite Apps

Freigeben von Notizen und Listen mit anderen

Nachteile

Der Space kann abhängig vom Speicher Ihres Google Kontos limitiert sein

Limitierte Features für die Zusammenarbeit bei Aufgaben

Preisgestaltung

Google Keep ist mit einem Google Konto kostenlos

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) G2: N/A

10. Meistertask

über MeisterTask Meistertask ist eine Projektmanagement-Software, die entwickelt wurde, um alle Ihre Projekte zu rationalisieren team-Kommunikation . Mit Meistertask können Sie Projekte, Aufgaben und Ordner erstellen, um Ihre Arbeit zu organisieren und leicht zu finden. Die App bietet auch eine Vielzahl von Features, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Aufgabenverwaltung herauszuholen, einschließlich Beschreibungen, Fälligkeitsdaten, Benachrichtigungen und mehr.

Sie können auch mit Mitgliedern Ihres Teams an Aufgaben und Projekten zusammenarbeiten, um die Effizienz zu steigern. Meistertask ist eine gute Wahl für Freiberufler, Teams und Geschäfte jeder Größe.

Features

Visuelle Aufgaben-Boards zur Nachverfolgung des Fortschritts

Kollaborationsmöglichkeiten in Echtzeit

Integration mit Slack und anderen Apps

Anpassbare Workflows

Vorteile

Einfach zu bedienende Oberfläche für Einzelpersonen und Teams

Detaillierte Berichte zur Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben

Integriert mit beliebtenproduktivität Apps wie Trello und Slack

Nachteile

Limitierte Integrationsmöglichkeiten im kostenlosen Plan

Wiederholende Aufgaben sind ein kostenpflichtiges Feature

Preisgestaltung

Basic Plan (kostenlos) : Bis zu drei Projekte, unbegrenzte Mitglieder, anpassbare Projekt Boards und mehr

: Bis zu drei Projekte, unbegrenzte Mitglieder, anpassbare Projekt Boards und mehr Pro Plan ($8.25/Monat : Unlimited Projekte, Automatisierungen, IB Limits und mehr

: Unlimited Projekte, Automatisierungen, IB Limits und mehr Business-Plan: ($20.75/Monat): Tätigkeitsberichte, Rollen und Berechtigungen, benutzerdefinierte Felder und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (160+ Bewertungen)

11. Azendoo

über Azendoo Azendoo ist ein Projektmanagement tool, das Benutzern eine effiziente Möglichkeit bietet, Projekte zu organisieren, nachzuverfolgen und gemeinsam zu bearbeiten. Es hilft Teams, sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren und ihre Workloads zu verwalten in einer organisierten Weise. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Azendoo ermöglicht es den Benutzern, schnell Aufgaben zu erstellen, sie Mitgliedern ihres Teams zuzuweisen und Fristen festzulegen.

Die intuitiven Drag-and-Drop-Aufgaben-Boards helfen den Benutzern, den Fortschritt auf einen Blick zu verfolgen und mit der Leistung ihres Teams Schritt zu halten. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Berichterstattungsfunktionen, mit denen Teams einen Einblick in die Qualität ihrer Arbeit gewinnen können.

Features

Robuste Suche zum Auffinden von Aufgaben, Unterhaltungen, Dokumenten, Themen und Personen

schaltfläche "Umfrage hinzufügen", um die Meinung Ihres Teams zu einem Thema einzuholen

Cisco Spark-Integration für Sprach- und Videoanrufe sowie das Freigeben von Bildschirmen

Angepinnte Unterhaltungen oben in der Ansicht für Themenaktivitäten

Vorteile

E-Mail-Unterhaltungen können in eine Evernote-Notiz umgewandelt werden

Direkte Nachrichtenübermittlung

Wiederholende Aufgaben

Nachteile

Projektvorlagen sind ein kostenpflichtiges Feature

Limitierte Features für die Zusammenarbeit bei Aufgaben

Preisgestaltung

Kontaktieren Sie Azendoo für Preise

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

12. Zoho Projekte

über Zoho Projekte Zoho Projects ist ein Online-Tool für Projektmanagement von Zoho, einem weltweit anerkannten Marktführer für Business-Software. Es hilft Teams, ihre Projekte und Ressourcen durch Features wie Aufgabenlisten, Gantt-Diagramme, Timesheets und mehr effektiv zu verwalten.

Mit Zoho Projects können Benutzer problemlos mit anderen Teams oder Einzelpersonen zusammenarbeiten, den Fortschritt von Aufgaben nachverfolgen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und in Echtzeit Einblicke in den Fortschritt des Projekts erhalten. Die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv und ermöglicht eine benutzerdefinierte Anpassung des Projekt-Workflows. Und mit der mobilen App können Benutzer von überall auf ihre Projekte zugreifen.

Features

Task Boards, benutzerdefinierte Workflows und Benachrichtigungen in Echtzeit

Automatische Software zur Nachverfolgung von Fehlern

Planungs- und Nachverfolgungstool für Scrum Teams * Benutzerdefinierte Berichte aus beliebigen Datensätzen

Profis

Entwickelt für Teams jeder Größe

Mehrere Apps und Erweiterungen für ein verbessertes Nutzererlebnis

Nahtlose Integration mit anderen Zoho-Produkten

Nachteile

Fehlender Offline-Zugriff

Steile Lernkurve, um Workspaces vollständig benutzerdefiniert zu gestalten

Preisgestaltung

Free Plan (bis zu 3 Benutzer) : Zwei Projekte, begrenzter Speicherplatz, Aufgabenverwaltung und mehr

: Zwei Projekte, begrenzter Speicherplatz, Aufgabenverwaltung und mehr Premium Plan ($5 Benutzer/Monat) : Unlimited Projekte, Gantt Diagramme, Unteraufgaben, und mehr

: Unlimited Projekte, Gantt Diagramme, Unteraufgaben, und mehr Enterprise-Plan ($10 Benutzer/Monat): 120 GB Speicherplatz, Dashboard für Portfolios, Workflow-Regeln für Aufgaben und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

über Teamwork Projekte Teamwork Projects ist ein leistungsstarkes und intuitives Projektmanagement tool, mit dem Teams jeder Größe Aufgaben effizient organisieren und Projekte von Anfang bis Ende verwalten können. Es bietet eine umfassende Reihe von Tools für die Zusammenarbeit im Team, Ressourcenmanagement, Automatisierung und Berichterstellung.

Mit Teamwork Projects können Benutzer Fristen und Fortschritte in Echtzeit verfolgen, Aufgaben an Mitglieder des Teams zuweisen, mit externen Stakeholdern zusammenarbeiten und sich mit verschiedenen Tools von Drittanbietern integrieren.

Features

Einfache Drag-and-Drop-Funktion zur Neupriorisierung der Arbeit

Funktion des Plan-Ist-Berichts zur besseren Planung der Arbeit

Board-Ansicht zur Automatisierung von sich wiederholenden Arbeitsabläufen und zur Visualisierung von Aufgaben im Projekt

Vorteile

Sehr anpassungsfähig und benutzerfreundlich

Integration mit gängigen Tools von Drittanbietern

Funktionen zur Nachverfolgung der Zeiterfassung

Nachteile

Burndown-Berichte und integrierter Team-Chat sind kostenpflichtige Features

Die Desktop-App verfügt nicht über einen Offline-Modus

Preisgestaltung

Free Forever-Plan (bis zu 5 Benutzer/Plan) : Zeiterfassung, limitierte Workload-Ansicht der Kapazität, limitierte Erstellung von Teams, und mehr

: Zeiterfassung, limitierte Workload-Ansicht der Kapazität, limitierte Erstellung von Teams, und mehr Deliver Plan (9,99 $ Benutzer/Monat) : Formulare, Rechnungsstellung, Teams auf Projektebene und mehr

: Formulare, Rechnungsstellung, Teams auf Projektebene und mehr Plan "Wachsen" ($17.99 Benutzer/Monat) : Kanban Board-Ansicht, integrierter Team-Chat, Tags auf Aufgabenebene und mehr

: Kanban Board-Ansicht, integrierter Team-Chat, Tags auf Aufgabenebene und mehr Plan "Skalieren" (Kontaktieren Sie Teamwork für Details): Benutzerdefinierte Berichte, 10k Automatisierungsaktionen/Monat, unbegrenzte Projekte und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

über Redbooth Redbooth ist ein Cloud-basiertes Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das Teams dabei hilft, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erledigen. Es ist eine Plattform, die es Organisationen jeder Größe ermöglicht, Projekte, Aufgaben, Kommunikation und Dokumente an einem zentralen Ort zu verwalten.

Mit Redbooth können Teams ganz einfach Aufgaben zuweisen, Aktualisierungen in Echtzeit erhalten, Fortschritte nachverfolgen und Erfolge messen. Außerdem lässt sich Redbooth in beliebte Tools wie Slack, Dropbox und Google Apps integrieren, um die Zusammenarbeit noch einfacher zu gestalten.

Features

Gantt Diagramme und Aufgabenlisten

Anpassbare Workspaces

Berichterstellung und Analytik

Vorteile

Kanban-Boards zum Planen und Nachverfolgen aller Aufgaben

Detaillierte Berichte zur Produktivität, um den Status der Aufgaben und die aufgewendete Zeit zu ermitteln

Bessere Transparenz beim Delegieren von Aufgaben innerhalb Ihres Teams

Nachteile

Steile Lernkurve für komplexere Features

Keine Features für Ziele, intelligente Benachrichtigungen oder zugewiesene Kommentare

Preisgestaltung

Free Plan : Zuweisung von Benutzern und Fälligkeitsdaten, 2 GB Speicher, exportierbare Gantt Diagramme und mehr

: Zuweisung von Benutzern und Fälligkeitsdaten, 2 GB Speicher, exportierbare Gantt Diagramme und mehr Pro Plan ($9 Benutzer/Monat) : Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeiterfassung, HD Video Meetings und mehr

: Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeiterfassung, HD Video Meetings und mehr Business-Plan ($9 Benutzer/Monat) : Erweiterte Unteraufgaben, Redbooth für Outlook, Trendberichte und mehr

: Erweiterte Unteraufgaben, Redbooth für Outlook, Trendberichte und mehr Enterprise Plan (Kontaktieren Sie Redbooth für weitere Informationen): Telefonischer Support, Zeitleisten-Übersicht, unbegrenzte Workspaces und mehr

Kunden-Bewertungen

Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

15. Microsoft Planer

über Microsoft PlanerMicrosoft Planer ist ein von Microsoft entwickeltes Tool für das Aufgaben- und Projektmanagement, das auf der Microsoft 365-Plattform verfügbar ist. Es ermöglicht Ihnen, Pläne zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen, Dateien freizugeben, mit anderen Benutzern zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten sowie Fortschritte zu verfolgen. Mit diesem einfach zu bedienenden Tool können Teams ihre Arbeit effizienter und effektiver verwalten.

Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, können Sie mit dem Feature des Planners für Gruppenchats mit anderen Benutzern in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten. Sie können auch Updates posten, Dateien freigeben, Bilder oder Videos hochladen und Umfragen erstellen, um Feedback von Ihrem Team zu erhalten.

Features

Synchronisierung von Kalender-Ereignissen mit Microsoft Outlook

Dateien, Checklisten und Beschreibungen als Feature in Kanban Boards

Benachrichtigungen per E-Mail, um alle Beteiligten über Aufgaben und Fristen auf dem Laufenden zu halten

Zeitplanüberprüfung in Kalendern verfügbar

Vorteile

Nahtlose Integration in die Microsoft-Suite von Tools wie Teams

Gelöschte und intuitive Benutzeroberfläche für eine reibungslose Nutzung

Mobile App für den Zugriff von unterwegs verfügbar

Nachteile

Keine In-App Benachrichtigungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen für Benachrichtigungen

Preisgestaltung

Abhängig von Ihrem Anwendungsfall (privat oder geschäftlich) bietet Microsoft Planner mehrere Plan-Optionen an

Kunden-Bewertungen

Capterra: 3.9/5 (80+ Bewertungen)

3.9/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Verwalten Sie Aufgaben mit Todoist-Alternativen!

Eine gute Todoist-Alternative zu finden, muss nicht mühsam sein. 🧹

Jede dieser 15 Todoist-Alternativen bietet den Support, die Features und die Funktionen, von denen Ihr Team schon immer geträumt hat. Vor allem eine ganz besonders ClickUp . 🙂

Warum? Tonnenweise leistungsstarke features für das Projektmanagement einschließlich unbegrenzter Aufgaben, mehrere Ansichten des Projekts , Checklisten , automatisierungen , zeiterfassung und mehr, alles auf Der Free Forever-Plan von ClickUp ! 🤯

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Darüber hinaus steht Ihnen ClickUp bei jedem Schritt mit Hunderten von vorgefertigten Vorlagen für jeden Anwendungsfall, über 1.000 Integrationen und umfassendem Support zur Seite, damit Sie die Plattform so produktiv wie möglich nutzen können. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um Ihre Aufgaben auf die nächste Stufe zu heben!