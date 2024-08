die 10 besten OmniFocus-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Wenn es um Apps zur Verwaltung von Aufgaben geht, die für MacOS- und iOS-Geräte entwickelt wurden, kommt einem ein Name in den Sinn: OmniFocus.

Das ist in Ordnung, wenn Sie ausschließlich ein Mac-Benutzer sind, aber was ist, wenn Sie ein Android-Benutzer sind? Oder vielleicht brauchen Sie eine Lösung zur Aufgabenverwaltung mit Features, die OmniFocus nicht bietet.

OmniFocus ist zwar eine der beliebtesten zu erledigen-Liste Apps für Mac-Benutzer die Box erfüllt nicht alle Anforderungen in Bezug auf Funktionen und Gerätekompatibilität.

Wenn Sie die gleichen (oder bessere) Funktionen und Vorteile von OmniFocus wünschen, aber ein wenig mehr brauchen, sind Sie hier richtig. 🙌

Unsere Liste der 10 besten OmniFocus-Alternativen enthält eine Übersicht über jede Option sowie einige Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Zu erledigen-Liste zu meistern.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu OmniFocus achten?

Es gibt so viele Aufgabenmanager und apps für Zu erledigen-Listen kann es schwierig sein, zwischen all diesen Alternativen zu OmniFocus zu unterscheiden.

Unserer Meinung nach ist es am besten, sich für Tools zu entscheiden, die Folgendes bieten:

Mehrere Ansichten: Aufgabenlisten sind großartig, aber manchmal braucht man etwas Visuelleres. Suchen Sie nach einer App für Listen, die Kanban-Boards oder Gantt-Diagramme enthält, um Ihre Arbeitsabläufe, Zeitleisten und mehr zu visualisieren.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten, und setzen Sie Prioritäten für alles in Ihr benutzerdefiniertes zeitleiste für das Projekt mit der Ansicht "Zeitleiste" in ClickUp

Eine elegante Mobil-App : Sicher, webbasierte Tools sind großartig, aber Sie brauchen etwas mehr als das. Anstelle von Cloud-basierten Lösungen sollten Sie sich für OmniFocus-Alternativen entscheiden, die eine großartige mobile App bieten. Suchen Sie nach Optionen mit einer eleganten Benutzeroberfläche, die sowohl intuitiv als auch einfach zu bedienen ist

Hilfreiche Vorlagen: Wer will schon Listen von Grund auf neu erstellen? Hochwertige Apps für Zu erledigen-Listen sparen Zeit dank vorlagen für Checklisten , Notizen, Mind Mapping und mehr.

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder manuell eingeben

Zeiterfassung : Egal, ob Sie Hilfe bei der Organisation Ihres persönlichen Lebens benötigen oder eineprojektmanagement tool um Ihre verrückte Liste bei der Arbeit zu erledigen, suchen Sie nach einer App, die Zeiterfassung bietet. Verfolgen Sie, wie viel Zeit Sie mit dem Abwasch verbringen oder wie lange Sie bei der Arbeit für die Berichterstellung brauchen. Diese Erkenntnisse könnten Ihnen helfen, Wege zu finden, Zeit zu sparen

Die 10 besten OmniFocus-Alternativen für das Jahr 2024

Wir haben es verstanden. Sie brauchen etwas Ähnliches wie OmniFocus, haben aber nicht die Zeit, sich durch die unzähligen Apps für Aufgabenlisten zu wühlen, die es gibt. Da kommt diese Liste gerade recht.

Hier sind die besten Alternativen zu OmniFocus:

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Sicher, ClickUp erledigt Dokumente, Projekte und Ziele, aber wussten Sie, dass wir auch eine robuste app zur Planung von Aufgaben ? Ob Sie nachverfolgung von Aufgaben für das größte Projekt Ihres Lebens oder Sie planen einen Familienurlaub, ClickUp Aufgaben ist bereit für die Herausforderung. 🤩

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben in Projekten Ihrer Wahl. Markieren Sie wichtige Aufgaben, fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu und laden Sie Mitwirkende ein.

Mit Teammitgliedern im Schlepptau können Sie zusammenarbeiten und Aufgaben mit einem Klick delegieren. Zu jeder Aufgabe gibt es mehrere Threads mit Kommentaren, so dass Sie alle Unterhaltungen dort behalten, wo sie hingehören - direkt neben Ihrer Arbeit. Mithilfe von Automatisierung und Regeln gibt ClickUp Aufgaben zwischen Mitgliedern Ihres Teams weiter, damit der Ball immer in Bewegung bleibt.

Mit ClickUp Beziehungen ist es einfach, Aufgaben und Dokumente aus dem Workspace zu verknüpfen

Erledigen Sie eine Aufgabe nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan? Wir haben für Sie da. Richten Sie einfach einmal eine wiederholende Aufgabe ein, und ClickUp füllt Ihren Kalender in Sekundenschnelle automatisch auf.

ClickUp beste Features

Optimieren Sie die Erstellung von Aufgaben mit demClickUp Vorlage für die Aufgabenverwaltung* Zerlegen Sie große Aufgaben in kleine, mundgerechte To-Dos

Benutzerdefinierte Aufgaben für das Projekt mit über 35ClickApps* Erstellen Sie eine Aufgabendatenbank, um die Hunderte von Aufgaben in Ihrem Geschäft schnell zu durchforsten

Integrieren Sie Dokumente, Dashboards, Whiteboards, Ziele und Chats in einer Plattform

ClickUp Limitierungen

Einige Features, wieClickUp AIsind nur für kostenpflichtige Konten verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet; $10/Monat pro Benutzer, monatlich abgerechnet

$7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet; $10/Monat pro Benutzer, monatlich abgerechnet Business: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung; $19/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung; $19/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Workflowy

Über Workflowy Workflowy besteht zu gleichen Teilen aus software zur Verwaltung von Aufgaben , brain dump tool und Speicher für Dateien. Es versteht sich als Alternative zu Evernote und Dropbox.

Worflowy verfügt über eine einfache Ansicht der Liste der Aufgaben, obwohl Sie sie bei Bedarf in ein Kanban Board umwandeln können.

Mit Workflowy können Sie Dateien und Bilder hochladen und für später speichern. Sie können diese für sich behalten oder schnell einen Link zu diesen Dateien für Mitarbeiter freigeben. Für Workflowy ist kein Konto erforderlich, sodass die Zusammenarbeit von unterwegs aus ein Kinderspiel ist.

Workflowy beste Features

Workflowy hat sowohl eine iOS als auch eine Android App

Organisieren Sie Ihre Notizen mit Workflowy Tags

Konvertieren Sie Listen in Kanban Boards

Bestimmte Details oder Listen ausblenden, damit Sie nur die Informationen sehen, die im Moment wichtig sind

Workflowy Beschränkungen

Die kostenlose Version limitiert den Speicher, die Zusammenarbeit und die Aufzählungszeichen

Workflowy Preise

Free Forever

Pro: $4.99/Monat

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

3. Denken Sie an die Milch

Über Denken Sie an die Milch Remember the Milk ist ein liebenswertes, aber überraschend robustes System zur Verwaltung von Aufgaben im privaten und beruflichen Bereich. 🐮

Mit dem Smart Add Feature können Sie schnell die Details einer Aufgabe in nur einer Zeile hinzufügen, mit Angaben zu Fälligkeitsdaten, wiederholenden Aufgaben, Tags und mehr. Während die meisten Aufgabenverwaltungs-Apps Ihnen Erinnerungen schicken, gefällt uns, dass Remember the Milk nicht nur App-Erinnerungen, sondern auch Erinnerungen per E-Mail, Text, IM und sogar X (die Plattform, die früher als Twitter bekannt war) bietet.

Die besten Features von Remember the Milk

Integriert sich mit Google Assistant, Alexa, Siri und mehr

"The Dairy" bietet von der Community erstellte Apps zur Erweiterung der Funktionen von Remember the Milk

Organisieren Sie Aufgaben mit farblich codierten Tags und Unteraufgaben

Verbindung mit Dropbox oder Google Drive zum Anhängen von Dateien an Aufgaben

Beschränkungen von Remember the Milk

Sie müssen "Milkscript" (JavaScript) verwenden, um benutzerdefinierte Automatisierungen im Projektmanagement tool zu erstellen

Das Jahresabonnement für die Premium Version ist mit $40 ein stolzer Preis

Preise von Remember the Milk

Free

$39.99/Jahr für erweiterte Features

Remember the Milk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (16 Bewertungen)

4.4/5 (16 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4. Google Aufgaben

Über Google-AufgabenGoogle Aufgaben ist Googles Version einer App zum Zu erledigen von Aufgaben. Es handelt sich jedoch nicht um eine eigenständige App. Sie müssen sich bei Google Mail, Google Kalender oder Google Drive anmelden, um auf Ihre Aufgaben zuzugreifen.

Der große Vorteil von Tasks ist die Integration mit anderen Google-Produkten. Wenn Sie eine Google-Organisation sind, ist diese App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben ein absolutes Muss. Sie können über Ihre E-Mails, Präsentationsfolien, Kalender und vieles mehr auf Ihre Aufgaben zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen. 📩

Ist Tasks nun die stabilste Alternative zu OmniFocus? Nein, aber seine Einfachheit und die Integration mit Google-Produkten machen es zu einer brauchbaren Option für Leute, die einen einfachen Aufgabenmanager brauchen.

Obwohl Google Tasks technisch gesehen kostenlos ist, erhalten die meisten Geschäfte Zugang dazu, wenn sie Google Workspace abonnieren.

Google Tasks beste Features

Google Tasks lässt sich für kostenlose Erinnerungen nahtlos in Google Assistant integrieren

Aufgaben werden nahezu in Echtzeit mit anderen Geräten synchronisiert

Die optimierte Benutzeroberfläche ist einfach zu verstehen und zu navigieren

Google Tasks Limits

Es fehlen die erweiterten Features anderer OmniFocus-Alternativen

Sie können keine anderen Mitarbeiter taggen oder es als echtes Projektmanagement tool verwenden

Es gibt keine eigenständige Web-App, was für Desktop-Benutzer, die eine umfassendere Lösung für die Verwaltung von Aufgaben wünschen, sehr schade ist

Google Tasks Preise

Free

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (14,700+ Bewertungen)

4.7/5 (14,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40,500+ Bewertungen)

5. 2Do

Über 2So 2Do bezeichnet sich selbst als ein voll ausgestattetes "Zu erledigen"-Tool (GTD). Es ist in erster Linie für iPhone, iPad und Mac gedacht, bietet aber auch eine App für Android-Smartphones und -Tablets zur einfachen Verwaltung von Aufgaben.

Lassen Sie sich jedoch nicht von der einfachen Benutzeroberfläche täuschen. 2Do sieht vielleicht nicht so aus, als könnte es viel zu erledigen, aber diese Plattform hat eine Menge Schnickschnack zu bieten. Gruppieren Sie Aufgaben für eine einfache Organisation und filtern Sie Aufgaben nach Tag, Speicherort und Datumsbereich, um das zu finden, wonach Sie suchen.

Quick Add (iOS) und Quick Entry (Mac) sind zwar nicht für Android verfügbar, ermöglichen aber das Hinzufügen mehrerer Einträge für Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps.

Übrigens ist 2Do einzigartig, weil es eine einmalige Lizenzgebühr anstelle eines SaaS-Abonnements anbietet. Wenn Sie die Idee mögen, für Software direkt zu bezahlen, könnte dies eine gute Alternative zu OmniFocus für Ihr Team sein.

2Do beste Features

Mehr Sicherheit durch automatische Backups

Stapelverarbeitung von Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps

Intelligente Planung blendet Aufgaben aus, bis es Zeit ist, sie zu zeigen, so dass Sie weniger Unordnung in Ihrem Feed sehen

2Do-Beschränkungen

2Do ist eher iOS-freundlich, so dass Android-Benutzer möglicherweise nicht auf alle Features zugreifen können

Für eine Software zur Verwaltung von Aufgaben ist sie ziemlich komplex und hat eine lange Lernkurve

2Do-Preise

Einzelbenutzerlizenz: $49,99 für bis zu fünf persönliche MacOS-Geräte

$49,99 für bis zu fünf persönliche MacOS-Geräte Mehrbenutzerlizenz: $149,99 für bis zu fünf Einzelpersonen mit jeweils vier MacOS-Geräten

2Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (2 Bewertungen)

3.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: N/A

6. Hitask

Über Trefferliste Hitask ist eine robuste Alternative zu OmniFocus. Es speichert nicht nur Ihre Aufgaben, sondern auch die Projekte und Ereignisse in Ihrer Warteschlange. 📅

Hitask verfügt über großartige Organisations-Features: Sortieren Sie Ihre Aufgaben und Projekte mit Tags und Farben. Die Zusammenarbeit mit Mitgliedern Ihres Teams wird durch einen gemeinsamen Kalender und einen Speicher für Dokumente vereinfacht.

Oh, und das Beste daran? Hitask bietet eine Zeiterfassung für jede Aufgabe und erstellt sogar Zeitberichte.

Hitask lässt sich in Google Kalender und Google Aufgaben integrieren und ist damit ein hilfreiches Tool zur Erweiterung der Funktionen Ihrer vorhandenen Google-Assets.

Es ist außerdem für das Web, Mac, Windows, Android, iPhone und iPad verfügbar, so dass die Chancen gut stehen, dass jeder in Ihrem Team Hitask nutzen kann.

Hitask beste Features

Wählen Sie mit selektiven Berechtigungen, wer Ihre Daten sehen kann

Zugriff über iPhone, iPad und Android-Geräte

Erstellen Sie Aufgaben per E-Mail an Ihr Hitask-Konto

Hitask Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit dem Kundensupport

Andere Benutzer berichten über langsame Leistung und Störungen

Hitask Preise

Free

Geschäft: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Enterprise: $20/Monat pro Benutzer

Hitask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (96+ Bewertungen)

4.4/5 (96+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (40+ Bewertungen)

7. Nozbe

Über Nozbe Nozbe wurde speziell für Eigentümer von Unternehmen entwickelt, die eine OmniFocus-Alternative für geschäftliche und private Aufgaben suchen. Es ist nach Projekten, Aufgaben und Kommentaren gegliedert, damit Sie die Kontrolle über Ihre täglichen Aufgaben. Sie können auch bestimmte Projekte bevorzugen, damit sie in Ihrer App immer ganz oben stehen. Behalten Sie Aufgaben entweder für sich oder geben Sie sie für Ihr Team frei, um am Ball zu bleiben.

Nozbe funktioniert auf Mac, Windows, Android, iPad, iPhone und sogar offline, wenn Sie auf Reisen sind. Sie können sich entweder mit einem Google- oder Apple-Login anmelden, so dass Sie nicht noch ein weiteres Login erstellen müssen.

Nozbe beste Features

Das Feature "Eingehend" hebt die Aufgaben des Tages, überfällige Aufgaben und Benachrichtigungen über alles, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, hervor

Projektmanagement-Kalender geben Ihnen die Macht zu entscheiden, was am wichtigsten ist

Erstellen Sie separate Spaces für Ihre persönlichen und geschäftlichen Aufgaben (damit Mitarbeiter nicht versehentlich persönliche Aufgaben wie "Darmspiegelung buchen" sehen)

Nozbe-Einschränkungen

Nozbe beinhaltet keine Zeiterfassung

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Synchronisierung

Nozbe Preise

Free

Premium: $10/Monat pro Benutzer

Nozbe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

8. Quire

Über Quire Quire ist eine der besten Alternativen zu OmniFocus, die für die Zusammenarbeit im Team entwickelt wurde. Die Drag-and-Drop-Features und die verschiedenen Ansichten eignen sich für jedes Team, sind aber speziell für Agile und Scrum ideal.

Quire glaubt so sehr an die Macht der Unteraufgaben, dass es Ihnen erlaubt, Unter-Teilaufgaben zu erstellen. Und Unter-Unter-Unter-Aufgaben. Sie verstehen die Idee. So werden große Projekte in kleine, erreichbare Aufgaben unterteilt. ✅

Verwenden Sie die Ansicht des Kanban Boards, um Ihre workload des Teams an einem Ort. Die Zeitleiste-Ansicht (auch Gantt-Diagramm-Ansicht genannt) visualisiert Meilensteine, um Ihr Team zur Verantwortung zu ziehen. Die Ansicht "Kalender" eignet sich auch hervorragend für die Organisation des Zeitplans und der Meeting-Agenden Ihres Teams.

Die besten Features von Quire

Quire enthält wiederverwendbare Vorlagen

Freigabe von Links zu Clients oder externen Teams für eine schnellere Zusammenarbeit im Team

Health Stats überwacht den Gesamtzustand jedes Mitglieds des Teams und des Projekts

Quire Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Navigation in Workspaces

Andere Benutzer wünschen sich eine Möglichkeit, Erinnerungen für Aufgaben einzustellen

Preise für Quire

Free

Professionell: $7.65/Monat pro Benutzer

$7.65/Monat pro Benutzer Premium: $13.95/Monat pro Benutzer

$13.95/Monat pro Benutzer Enterprise: $19.95/Monat pro Benutzer

Quire Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

9. Akiflow

Über Akiflow Akiflow ist ein konsolidiertes Aufgabenmanagement-Tool, das Aufgaben aus anderen Collaboration-Tools kombiniert, um Ihren Workflow zu rationalisieren. Importieren Sie Aufgaben aus Outlook, Asana, Todoist und unzähligen anderen Plattformen in Akiflow, um eine einheitliche Ansicht von allem zu erhalten.

Das ist ein echter Zeitsparer, wenn Sie mit Teams oder Clients arbeiten, die verschiedene Apps zur Aufgabenverwaltung verwenden - und Sie es leid sind, sich jeden Tag bei fünf Aufgabenmanagern anzumelden.

Uns gefällt, wie sehr Akiflow auf Meetings ausgerichtet ist. Es stellt eine Verbindung zu Ihrem Kalender her, um die Verfügbarkeit zu vereinfachen, und berücksichtigt sogar die Zeitzonen. Außerdem können Sie in Ihrem Kalender Zeit für die Erledigung bestimmter Aufgaben blockieren, so dass Sie sich ungestört auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können. 💡

Akiflow beste Features

Blockieren Sie in Ihrem Kalender Zeit für die Aufgaben, die am wichtigsten sind

Verwenden Sie intelligente Verknüpfungen auf der Tastatur, um Aufgaben zu priorisieren, zu planen oder zurückzustellen

Selektives Freigeben Ihrer Verfügbarkeit für Meetings

Akiflow Beschränkungen

Der monatliche Preis von $25 ist ziemlich happig

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Integration von Drittanbietern

Akiflow Preise

$24.99/Monat pro Benutzer

Akiflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (30+ Bewertungen)

5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

Sehen Sie sich unsere Liste an *tools ähnlich wie Akiflow*

10. Todoist

Über Todoist Todoist bezeichnet sich selbst als eine kombinierte App für Aufgaben und Zu erledigen-Listen. Es ist eine echte Zeitersparnis für Leute, die eine OmniFocus-Alternative suchen, die im Büro und zu Hause funktioniert. Richten Sie einfach getrennte Workspaces ein, und schon können Sie Ihre Aufgaben für die Arbeit von persönlichen Aufgaben wie "Bring Fluffy zum Tierarzt" trennen

Todoist ordnet Aufgaben automatisch nach Fälligkeitsdatum. Schauen Sie sich an, was Sie heute zu erledigen haben, oder sehen Sie sich die bevorstehenden Aufgaben an. Aber keine Sorge, Sie können auch benutzerdefinierte Filter einrichten, um Ihre dringlichsten Aufgaben zur Ansicht zu bringen.

Todoist beste Features

Natürliche Spracherkennung füllt die Details Ihrer Zu erledigen-Liste schnell aus

Projekte mit der Familie oder Kollegen freigeben

Verwenden Sie die Vorlagengalerie für die Nachverfolgung von Projekten, Meeting-Agenden und mehr

Todoist Beschränkungen

Erinnerungen an Aufgaben sind nur in den Pro Plänen verfügbar

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (760 Bewertungen)

4.4/5 (760 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,250+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Einzelne Alternativen !

Mit der To-Do App, die alles erledigt

OmniFocus ist ein solides Tool für die Verwaltung von Arbeit, aber es ist nicht das Nonplusultra. Egal, ob Sie eine flexiblere Plattform wünschen oder einfach nur mehr Features benötigen, die OmniFocus-Alternativen in diesem Leitfaden bringen Sie ans Ziel. 🤸

Es steht Ihnen frei, Ihre eigenen Recherchen anzustellen, aber wenn Sie sofort loslegen wollen, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. Wir sind so viel mehr als eine App für Aufgabenlisten. Unsere integrierte Projektmanagement-Software ist eine echte Zeitersparnis für Projektmanager und Eigentümer von Geschäften.

ClickUp Aufgaben lassen sich mit Dokumenten, Whiteboards und sogar ClickUp AI integrieren, damit Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit besser erledigen können. Testen Sie es kostenlos, um den Unterschied zu sehen und melden Sie sich jetzt für ClickUp an !