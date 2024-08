Trello vs. Todoist: Welches Aufgabenmanagement-Tool ist besser?

Im Bereich der effizienten Aufgabenverwaltung haben wir zwei führende Champions: Todoist und Trello. Beide Tools erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie über eine einfache listenbasierte Aufgabenverwaltung hinausgehen und Ihnen dabei helfen, Prioritäten zu setzen und den Fokus in einem ausgefeilteren Setup zu halten.

Obwohl sie das gemeinsame Ziel haben, Ihre tägliche Organisation und Planung zu verbessern, zeichnen sich beide Produkte durch besondere Funktionen aus, die sie voneinander unterscheiden.

Welche Plattform wird also als Sieger aus diesem Vergleich zwischen Trello und Todoist hervorgehen? Erforschen Sie mit uns die wichtigsten Funktionen und wägen Sie die Vor- und Nachteile ab.

Was ist Trello?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine dynamische Pinnwand zur Hand, auf der Ihre Aufgaben zum Leben erwachen. Das ist Trello für Sie! Es ist eine visuelle Aufgaben- und projekt-Management-Tool das die Art und Weise, wie Sie Projekte organisieren und überwachung Ihrer Arbeitsabläufe .

Trello, wie viele seiner Konkurrenten ist vollgepackt mit intuitiven Funktionen, die die Zusammenarbeit im Team und die Fortschrittsverfolgung fördern. Was es jedoch auszeichnet, sind die zahlreichen Anpassungs- und Automatisierungsoptionen, die Ihnen das gewisse Extra geben, damit Sie unabhängig von der Art Ihres Projekts den Überblick über Ihre Aufgaben behalten.

Zu den grundlegenden Funktionen: Die Aufgaben, die Sie in Trello erstellen, werden als digitale Haftnotizen, so genannte Cards, dargestellt. Durch einfaches Ziehen und Ablegen können Sie diese mühelos umorganisieren, ähnlich wie bei einer virtuellen Pinnwand. 🧙🏼‍♂️

Über: Trello Diese Projektmanagement-App ist auf einzigartige projektanforderungen mit einer vielfältigen Auswahl an Layouts. Entscheiden Sie sich für die klassische Pinnwandansicht, oder wählen Sie einen Kalender, um Termine zu verfolgen, eine Zeitleiste für die Zeitplanung, eine strukturierte Tabelle für Daten - oder vielleicht sogar eine Karte für ortsbezogene Aufgaben!

Trello wird mit 100+ Vorlagen für verschiedene Projektmanagement- und Kreativaufgaben geliefert, die Ihnen helfen, unangenehme blank-slate-Szenarien zu vermeiden.

Trello-Funktionen

Trello bietet eine Fülle von nützlichen Funktionen, aber hier sind die drei wichtigsten, die Trello wirklich auszeichnen! 💎

1. Boards, Karten und Listen

Die Oberfläche von Trello besteht aus Tafeln, Listen und Karten. Sie vereinfachen Ihre gesamte Erfahrung und bieten Ihnen einen kristallklaren Überblick darüber, welche Aufgaben anstehen und wer sie erledigt.

Betrachten Sie Trello-Tafeln als den Anker für jedes Projekt. Jede Tafel stapelt die Projektaufgaben übersichtlich und bildet einen zentralen Knotenpunkt der geplanten und fortschreitenden Arbeit. Mit der Möglichkeit, Aufgaben hinzuzufügen, zu entfernen und anzuordnen, ist es einfach, die Aufgaben im Auge zu behalten. 🧐

Boards sind wie Paletten von Listen, von denen jede ein bestimmtes Stadium in der Aufgabenabfolge abbildet - von To-Do über Doing bis Done. Trello-Listen bieten einen schnellen Einblick in die Entwicklung Ihres Projekts und ermöglichen es Ihnen, Prioritäten anzupassen und Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit zu verfeinern.

Karten stellen detaillierte Aufgabeneinheiten dar, die anpassbare Informationen wie Beauftragte, Fälligkeitsdaten und Beschreibungen enthalten. Sie können sie verwenden, um kontextbezogene Anweisungen für Aufgaben hinzuzufügen oder Checklisten für eine Reihe von Teilaufgaben einzufügen.

Über: Trello

2. Automatisierungen

Während viele projektmanagement-Tools trello bietet die Möglichkeit, die Automatisierung für Premium-Tarife zu reservieren, und stellt sie sogar für den kostenlosen Tarif zur Verfügung. Sie erhalten nicht nur vorgefertigte aufgaben-Automatisierung sondern auch die Freiheit, Ihre eigenen Automatisierungsregeln zu erstellen.

Mit Butler, dem in Trello integrierten Automatisierungsassistenten ohne Code, erhalten Sie eine praktische Schnittstelle zum Erstellen von Regeln, Schaltflächen und Befehlen, die sicherstellen, dass sich wiederholende Aufgaben nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Wenn Sie die Automatisierung manuell vornehmen, legen Sie einfach Regeln in natürlicher Sprache fest, und Trello führt die gewünschte Aktion für Sie aus. Butler kann auch wiederkehrende Prozesse erkennen und Automatisierungslösungen empfehlen, die mit einem einzigen Klick angewendet werden können.⚡

Dank der Integrationsmöglichkeiten von Trello mit verschiedenen Tools von Drittanbietern können Sie Aktionen wie diese automatisieren:

Versenden von Nachrichten inSlack-Kanäle* Erstellen vonJira tickets

Hinzufügen von Kommentaren zu bestehenden Tickets

Über: Trello

3. Vielfältige Projektansichten

Egal, ob Sie ein überlasteter Aufgabenmanager sind oder einfach nur einen anstrengenden Tag hinter sich haben, die sieben verschiedenen Ansichten von Trello bieten Ihnen eine neue Perspektive auf Projektabläufe und anstehende Aufgaben.

Nehmen Sie zum Beispiel die Board-Ansicht - eine visuell orientierte Tafel im Kanban-Stil, die große Projekte in einfache, lieferbare Aufgaben aufschlüsselt.

Verwenden Sie die Ansichten Zeitleiste und Kalender, um alles zu visualisieren, von Quartalsübersichten bis hin zu täglichen To-Dos. Überprüfen Sie problemlos Fälligkeitsdaten und planen Sie Aufgaben je nach Verfügbarkeit des Teams. 📅

Analysieren Sie wichtige Metriken und engpässe in der Dashboard-Ansicht identifizieren oder öffnen Sie die Tabellenansicht, um die Sortierung und Filterung von Aufgaben zu vereinfachen. Die Kartenansicht eignet sich ideal für die standortbezogene Aufgabenplanung und ist die erste Anlaufstelle für immobilienprofis und ereignis-Manager .

Trello Preise

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was ist Todoist?

Todoist ist eine renommierte Aufgabenmanagement-App, die sich auf steigerung der Produktivität . Es ermöglicht Ihnen, gut strukturierte Aufgabenlisten zu erstellen, die als Grundlage für Ihre tägliche Organisation dienen.

Egal, ob Sie Todoist als persönliches Aufgabenmanagement-Tool oder als Team-Software ausprobieren, Sie werden nicht enttäuscht sein. Zu den Funktionen für die Tagesplanung gehören das Erstellen von Aufgaben und Unteraufgaben, das Festlegen von Fälligkeitsdaten und das Festlegen von Prioritäten - alles, um Ihr Aufgabenmanagement zu verbessern. 🌞

Über: Todoist Mit Todoist können Sie Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilen und sich an sie erinnern lassen. Legen Sie wiederkehrende Aufgaben für etablierte Routinen fest und beschleunigen Sie Ihren Tag. Dieses Tool verfügt zwar nicht über umfangreiche Projektmanagement-Funktionen, aber Sie können Aufgabenlisten mit Freunden, Familie oder Kollegen teilen, um gemeinsam zu arbeiten!

Verbessern Sie die Aufgabenplanung durch die Integration von Todoist in Ihre Kalendersoftware oder E-Mail. Und ja, die Plattform bietet kuratierte Vorlagen für häufige Anwendungsfälle wie schreiben von Besprechungsagenden oder klassenzimmerpläne !

Todoist-Funktionen

Was hebt Todoist von seinen Konkurrenten ab? Lassen Sie uns seine herausragenden Eigenschaften aufdecken! 🕵️

1. Produktivitätsverfolgung

Haben Sie sich jemals gefragt, wie produktiv Sie in letzter Zeit waren? Todoist hat die Antwort! Einfach einstellen produktivitätsziele und lassen Sie die App Ihre Leistungstrends auf täglicher oder wöchentlicher Basis verfolgen.

Mit der Funktion Todoist Goals macht die Arbeit richtig Spaß. Setze dir Ziele, verdiene Karma-Punkte, wenn du sie erreichst, und beobachte, wie dein Karma-Level mit der Zeit wächst. Es gibt Ihnen einen mentalen Gesundheitsschub, um motiviert zu bleiben, besonders bei herausfordernden Projekten!

Über: Todoist Machen Sie einen Spaziergang auf der Produktivitätsspur, indem Sie sich Ihren Aktivitätsverlauf ansehen. Überprüfen Sie Ihre eigene Effizienz oder die Leistung Ihres Teams, indem Sie die Daten nach Projekt oder Person filtern.

Todoist zeigt nicht nur die erledigten Aufgaben an, sondern auch die erreichten Leistungen, die Ihnen helfen, den Fortschritt zu verfolgen und Ihre Moral an verrückten Tagen hochzuhalten! 🏆

2. Vorlagen

Das Erstellen von To-Do-Listen von Grund auf kann ziemlich zeitaufwändig sein. Glücklicherweise versteht Todoist den Kampf und bietet die perfekte Lösung: vorlagen für die Aufgabenverwaltung mit vorgeladenen anpassbaren Aufgaben.

Mit 50+ Vorlagen, die Kategorien wie Management, Marketing und software-Entwicklung hat Todoist Sie in allen Abteilungen abgedeckt. Blättern Sie durch die übersichtlichen Abschnitte oder verwenden Sie die Suchleiste, um die perfekte Vorlage anhand von Schlüsselwörtern zu finden.

Suchen Sie nach persönlicher Aufgabenverfolgung? Organisieren Sie Ihre täglichen Ziele mit Vorlagen für die Verwaltung Ihrer Finanzen, die Entrümpelung Ihrer Wohnung oder die Einhaltung gesunder Gewohnheiten. Wir lieben die Lebensstilvorlagen im Abschnitt Ziele 2023, da sie vage Vorsätze in umsetzbare Pläne verwandeln! ✨

3. Kanban-Tafeln

Obwohl Todoist in erster Linie eine Aufgabenverwaltungssoftware ist, bietet es vielseitige Kanban-Boards für agiles Projektmanagement . Schalten Sie diese Funktion frei, indem Sie die Option Als Tafel anzeigen wählen und beobachten, wie sich Ihre gewöhnliche Aufgabenliste in einen Überblick über die Projektpipeline verwandelt. 🏞️

Ähnlich wie Trello-Boards gruppieren Todoist Kanban-Boards Aufgaben als Karten nach ihrem Status. Sie können die Statusspalten so anpassen, dass sie mit Ihrem Arbeitsablauf übereinstimmen und sie mit einer Drag-and-Drop-Aktion aktualisieren. Und wenn Zusammenarbeit gefragt ist, können Sie mit dem Dropdown-Menü Zuweiser effizient mit Ihren Teamkollegen zusammenarbeiten.

Über: Todoist

Todoist Preise

Anfänger : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $4/Monat

: $4/Monat Arbeitsbereich für Einsteiger : Kostenlos

: Kostenlos Business Workspace: $6/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Vs. Todoist: Funktionen im Vergleich

Trello und Todoist sind beide fähige digitale produktivitätswerkzeuge die zur Unterstützung von Einzelpersonen und Teams entwickelt wurden. Sie haben gemeinsame Funktionen, wie Kanban-Boards und Vorlagen, aber ihr Schwerpunkt kann unterschiedlich sein. Trello ist eher auf visuelles Projektmanagement ausgerichtet, während Todoist als High-End-Aufgabenmanager dient.

**Schauen wir uns die wichtigsten Produktivitätsfunktionen genauer an, um festzustellen, welches Tool im Vorteil sein könnte. 🏅

1. Funktionen für die Zusammenarbeit

Zwar bieten beide Tools eine Reihe von Funktionen für die Zusammenarbeit, aber Sie müssen Ihre Bedürfnisse berücksichtigen, um die richtige Option zu wählen.

Trello beispielsweise zeichnet sich durch seine visuelle Zusammenarbeit aus und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für große Teamprojekte. In den verschiedenen Ansichten (die nur zahlenden Nutzern zur Verfügung stehen) können Sie Aufgaben, deren Status und zugewiesene Teammitglieder überwachen. Es ermöglicht die Kommunikation durch Kommentare, Diskussionen und gemeinsame Dateien. Die gesamte Einrichtung wirkt sehr geschäftsorientiert. 🧑‍💼

Die Kollaborationsfunktionen von Todoist werden in einem schnörkellosen Format präsentiert. Obwohl es nicht so viele Ansichten wie Trello hat, genießen Sie Funktionen wie geteilte Projekte und die Zugänglichkeit basierend auf den Etiketten der Teammitglieder, was es einfach macht, den Informationsfluss zu kontrollieren. Außerdem erhalten Sie reguläre Optionen für die Zusammenarbeit wie das Hinzufügen von Kommentaren oder Prioritätskennzeichnungen.

Trello kann ein unverzichtbares Werkzeug für große Teams sein, aber kleinere Unternehmen oder Freiberufler können zu Todoist tendieren, vor allem, weil es günstiger ist.

2. Aufgabenverfolgung

Trello bietet mit seinen Tafeln, Listen und Karten eine sehr visuelle Aufgabenverfolgung. Sie können Aufgaben mühelos zwischen Listen hin- und herschieben, farbcodierte Etiketten verwenden und Fälligkeitsdaten mit praktischen Benachrichtigungen festlegen. Trello-Karten unterstützen Checklisten, und mit der No-Code-Automatisierungsfunktion der Plattform können Sie Aufgaben effizient automatisieren.

Todoist hingegen zeichnet sich durch eine kontextbezogene Aufgabenverfolgung aus, bei der Benutzer Details wie Aufgabennamen, Beschriftungen und Beschreibungen einfügen können. Die Eingabe in natürlicher Sprache vereinfacht die Festlegung von Fälligkeitsdaten und Prioritäten. Außerdem automatisiert Todoist wiederkehrende Aufgaben mit einstellbarer Häufigkeit und reduziert so den Aufwand für die manuelle Verwaltung.

Obwohl der Vergleich wie ein Unentschieden aussieht, kann Trello hier die Krone übernehmen, weil es im Gegensatz zu Todoist seine Erinnerungsfunktion nicht hinter einer Bezahlschranke verschließt. 👑

3. Integrationen

Trello eröffnet eine Welt der Möglichkeiten mit mehr als 200 Integrationen oder Power-Ups - mit Optionen, die von Pomodoro-Timer zu beliebten Arbeitstools wie Slack, Jira, Miro, Google Drive und Zapier.

Während Todoist eine kleinere Auswahl von mehr als 60 Integrationen bietet, erhalten Sie eine breite Palette von Optionen für Produktivität und Kommunikation wie Google Calendar, Dropbox, PomoDone und alle Top-Browser. Außerdem können Sie es mit Zapier für Automatisierungsoptionen verknüpfen.

Wenn man sich die Anzahl der unterstützten Optionen anschaut, ist Trello der unangefochtene Champion, obwohl beide Produkte API-basierte benutzerdefinierte Integrationen anbieten.

Trello vs. Todoist auf Reddit

Die Kenner der Aufgabenverwaltung auf Reddit haben ein Wörtchen mitzureden beim Showdown Todoist vs. Trello! Die allgemeine Meinung ist, dass Benutzer, die einen minimalistischen Ansatz schätzen, Todoist bevorzugen, aber Trello sieht für diejenigen, die nach Integrationen suchen, besser aus.

Ein Benutzer erklärte, warum er todoist bevorzugen aufgrund seiner Benutzeroberfläche:

Ich habe mich für Todoist entschieden, weil die Mikro-Interaktionen viel schlanker sind und sich für eine schnellere Nutzung eignen, und weil das visuelle Design viel sauberer ist und relevante Informationen im Allgemeinen besser sichtbar macht.

Hier ist, was ein Trello-Unterstützer hatte zu sagen:

Trello ist ein viel leistungsfähigeres Tool und ist gut mit anderen Dingen wie Dropbox, Mail, Zapier und anderen Programmen integriert.

Aber einige Nutzer finden das nicht sehr organisationsfreundlich :

mein Hauptproblem mit Trello war die begrenzte Organisationstiefe. Sobald ich anfing, viele Aufgaben zu haben, waren meine einzigen Optionen, entweder eine lächerliche Anzahl von Tags zu haben oder die Dinge in mehrere Projekte aufzuteilen, was am Ende alles noch schlimmer machte

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Trello vs. Todoist

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte und arbeiten Sie effizient mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp

Die Wahl zwischen Todoist und Trello läuft auf einen Kompromiss hinaus. Während Trello mehr Integrationen und Ansichten bietet, legt Todoist den Schwerpunkt auf Einfachheit und detaillierte zielverfolgung .

Die Antwort auf dieses Dilemma? ClickUp -die vielseitige Aufgaben- und Projektmanagement-Software, nach der Sie gesucht haben! Egal, ob Sie in große Projekte vertieft sind, mit kleineren Teams zusammenarbeiten oder sich nach einer übersichtlichen Aufgabenliste zur Überwachung Ihrer täglichen Routine sehnen - ClickUp macht es möglich! 💃

Es bietet eine beeindruckende Reihe von Funktionen für effiziente Planung, Organisation, Aufgabendelegation, Automatisierung und sorgfältige Aufgabenverfolgung - alles unterstrichen durch echtzeit-Zusammenarbeit und KI-Unterstützung!

Aber nehmen Sie nicht nur unser Wort dafür! Lassen Sie uns einen Blick auf einige der beliebtesten Funktionen werfen, die ClickUp zur ultimativen Lösung machen alternative zu Todoist und Trello.

1. Werden Sie zum Organisationsprofi mit ClickUp Tasks

Wiederkehrende Aufgaben nach Zeit oder Ereignis in ClickUp einstellen

Beginnen Sie Ihre Produktivitätsreise mit einer Aufgabenverwaltung, die so einzigartig ist wie Ihre Bedürfnisse - gestalten Sie Ihren Workflow nahtlos mit ClickUp-Aufgaben ist ideal für die Zusammenarbeit und das persönliche Aufgabenmanagement. Sie können die besten Funktionen erwarten, wie:

Flexible Einrichtung und Verfolgung von Zielen

Meilensteine, um durch Erfolge motiviert zu bleiben

Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben

Farbcodierung und Beschriftungsoptionen

To-Do-Liste undzeitsperrende Vorlagen Verpassen Sie keine Zeit, indem Sie aufgabenspezifische Checklisten um alles zu überwachen, von komplizierten Arbeitsabläufen bis hin zu einfachen To-Do-Listen. Überwältigt von den zu liefernden Artikeln? Zerlegen Sie komplexe Projekte in mundgerechte Teilaufgaben! Bearbeiten Sie mehrere Aufgaben auf einmal mit der Symbolleiste für Bulk-Aktionen .

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Fälligkeitsdaten, Beauftragte und Prioritäten, um keine Details zu vergessen. Bleiben Sie mit Custom Statuses auf dem Laufenden, um auf Ihren Arbeitsablauf zugeschnittene Aktualisierungen zu erhalten. Wie sieht es mit der Prioritätensetzung aus? Nun, das ist mit fünf Dringlichkeitsstufen und anpassbaren ClickUp-Tags . ClickUp-Erinnerungen halten Sie mit Benachrichtigungen per E-Mail, Desktop oder Handy auf dem Laufenden. Sie können einfache Erinnerungen einstellen oder sie mit Fotos, Sprachmemos oder Kartenpositionen anpassen. Synchronisieren Sie Benachrichtigungen über verschiedene Plattformen hinweg, indem Sie sie mit Tools wie Google- und Outlook-Kalendern, Zoom, Alexa und Microsoft Teams integrieren.🔔

Vielbeschäftigte Führungskräfte und Teamplaner verlassen sich auf 35+ ClickApps um Arbeitsabläufe ohne Code anzupassen. Ob sie Aufgaben zuweisen oder E-Mails versenden wollen, ClickUp-Automatisierungen nehmen Ihnen die lästige Arbeit ab. Sie können aus über 100 vorgefertigten Optionen wählen oder Ihre eigenen Automatisierungsregeln erstellen.

2. Genießen Sie die Verwaltung im Stil einer Tabellenkalkulation mit der ClickUp-Tabellenansicht

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf eine ClickUp-Tabellenansicht zur einfachen Organisation

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der ClickUp Tabellenansicht -Es geht um intuitive Tabellenkalkulationen und dynamische visuelle Datenbanken für die Verwaltung detaillierter Aufgabenlisten, Budgets, Inventare und Kundendaten. 💥

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Felder können Sie beliebige Informationen aufzeichnen, vom Aufgabenfortschritt bis zu Prioritäten und Produktbewertungen, um den Kontextwechsel zu minimieren. Organisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Verbindungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten herstellen. Bearbeiten Sie Aufgaben in großen Mengen, exportieren Sie Tabellendaten, oder erstellen Sie öffentlich freigebbare Tabellenlinks für die Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Verwalten Sie Teamaufgaben oder persönliche Arbeit wie ein Profi mit zahlreichen Filter- und Gruppierungsoptionen. Passen Sie Ihre Ansicht an, indem Sie Spalten ausblenden oder anheften, um die Verfolgung zu optimieren. Für ultimative Flexibilität können Sie Spalten per Drag-and-Drop verschieben, um Ihre ideale Ansicht zu erstellen.

3. Konzentrieren Sie sich mit ClickUp Kanban-Tafeln

Aufgaben erstellen und in einer ClickUp Board-Ansicht verwalten

ClickUp bietet 15+ Projektansichten , darunter kostenlose Kanban-Tafeln die Ihnen helfen, Aufgaben visuell zu verwalten.

Mit ClickUp Kanban-Tafeln mit den Kanban-Boards von ClickUp können Sie einfache Listen in Aufgabenkarten umwandeln und diese nach Status, Fälligkeitsdatum oder beliebigen Kriterien anordnen. Die Navigation auf diesen Tafeln ist dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche zur Anpassung von Prioritäten und Status ein Kinderspiel. Passen Sie Ihr Board für jeden Arbeitsablauf an, egal ob es sich um einen Sprint, eine Produkteinführung oder eine mehrstufige Lieferung handelt.

Sie haben mehrere Boards zu verwalten? Die Alles Ansicht bietet einen zentralen Überblick über alle Ihre Kanban-Tafeln. Sie können die Tafeln auch nach Beauftragten filtern, um zu sehen, wer gerade an was arbeitet. So können Sie Ihre Projekte wie ein Falke überwachen! 🦅

ClickUp unterstützt die nahtlose Zusammenarbeit von Teams über Boards hinweg. Laden Sie einfach Ihr Team ein und beginnen Sie die Zusammenarbeit über ClickUp-Whiteboards kommentarthemen, Erwähnungen und Überprüfen von .

Bonus: Todoist Vs Notion !

ClickUp: Ihr persönlicher Aufgabenverwaltungs-Assistent

Eine anständige Wahl treffen aufgabenmanagement-Tool sollte sich nicht mit der nächstbesten Lösung zufrieden geben. All-in-One-Aufgabenmanager wie ClickUp haben das Spiel wirklich verändert, indem sie die Nutzung der branchenweit besten Funktionen durch ein sauberes, intuitives Design rationalisiert haben.

Mit über 1.000 Integrationen, einer nativen KI-Assistent und einer Fülle von Vorlagen sorgt ClickUp für maximale Produktivität bei minimalem Aufwand. Melden Sie sich für ClickUp's robusten kostenlosen Plan an und erkunden Sie die Möglichkeiten!