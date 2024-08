17 beste Slack-App-Integrationen für 2024 (Funktionen, Preise)

Es ist erstaunlich, wie sich das Wort "Slack" von einem Synonym für mangelnde Produktivität zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres heutigen Arbeitslebens entwickelt hat.

Von Gruppenchats bis hin zu DM (Direct Message) ist Slack ein effektives Kommunikationstool, das in fast jedem Unternehmen die Herzen erobert.

Allerdings reicht die Chat-Funktion nicht aus, um Ihr Team zum Erfolg zu führen.

Glücklicherweise können Sie Slack-Integrationen nutzen, um eine Verbindung mit einer Drittanbieter App für Buchhaltung, Aufgabenmanagement, Zeiterfassung usw. herzustellen. Dadurch wird die Zusammenarbeit viel reibungsloser, da Sie nicht mehr unzählige Registerkarten oder Fenster öffnen müssen, um Ihre Aufgaben zu verwalten.

In diesem Artikel erläutern wir, was Slack-Integrationen sind und stellen die 17 besten davon vor, einschließlich ihrer wichtigsten Funktionen und Preise.

Was sind Slack-Integrationen?

Slack integrationen sind Werkzeuge die Sie in die Slack-Oberfläche einbinden können, um Ihre Möglichkeiten für die Fernarbeit zu erweitern. So können Sie von einer einzigen Plattform aus auf mehr Funktionen zugreifen.

Stellen Sie sich das wie Ihren Supermarkt in der Nachbarschaft vor, in dem Sie alle wichtigen Lebensmittel, Ihre Lieblingssüßigkeiten, Reinigungsmittel, Schönheitsprodukte usw. an einem Ort finden.

Dank des Supermarkts müssen Sie nicht mehr (im wahrsten Sinne des Wortes!) einen weiten Weg auf sich nehmen, um Ihre spezifischen Bedürfnisse (Funktionen) in verschiedenen Geschäften (Apps) zu besorgen.

Hier sind einige Vorteile der Slack-Integrationen:

Zentralisierte Plattform für Aufgabenmanagement, Budgetierung,problemverfolgungusw.

Verbessert die Kommunikation im Team, da die Informationen nicht über mehrere Anwendungen verstreut sind. Dies wiederum hilft bei der Teambildung

Fördert die Benutzerfreundlichkeit, da Ihre Teammitglieder keine gesonderte Software-Schulung absolvieren müssen (was sie definitiv entlastet 😁)

Werfen wir einen Blick auf die besten Slack-Integrationen, die die Produktivität Ihres Teams verbessern und verhindern können, dass es nachlässig wird!

17 beste Slack-App-Integrationen für 2024

ClickUp ist eines der am besten bewerteten Produktivitäts- und Projektmanagement-Tools, das von produktiven Teams in kleinen und großen Unternehmen eingesetzt wird.

Die Slack-Integration von ClickUp bietet mehr als jedes normale Chat-Tool.

Sie können Ihre Slack-Nachricht umwandeln in ClickUp-Aufgaben und senden Sie Benachrichtigungen über den Arbeitsstatus, neue Kommentare, Checklisten usw. an Ihren Slack-Kanal.

Sie können sogar ClickUp-Aufgaben in Slack aufklappen, die relevanten Details durchgehen und sofort handeln.

ClickUp + Slack Integration Merkmale

Hier ein kurzer Blick auf einige nützliche Funktionen dieser Slack-Integration

Erstellen Sie neue ClickUp-Aufgaben in jedem Slack-Kanal, indem Sie einfach /clickup new eingeben

eingeben ClickUp-Aufgaben in Slack posten, angereichert mit Details, Kontext und der Möglichkeit, Aktionen mit der Aufgabe durchzuführen

Verwandeln Sie Nachrichten in ClickUp Tasks

Slack mit ClickUp integrieren

ClickUp-Preise ClickUp hat einen funktionsreichen Free Forever Plan, der eine unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern und Aufgaben unterstützt. Bezahlte Pläne beginnen bei nur $5/Monat pro Benutzer.

ClickUp Bewertungen

"Lösung von Kommunikationsproblemen, Zeitmanagement, Delegieren und Verstehen der Rollen und der Aufgaben, an denen jeder arbeitet und die erledigt werden müssen. Die Software ist großartig für uns als Team, und es gibt viel weniger Missverständnisse." - G2Crowd "Ich liebe es, ClickUp für alle meine Arbeitsmanagement-Bedürfnisse zu nutzen. Privat und beruflich und vor allem mit meinem Team! Die Dashboards und Vorlagen sind sehr anpassbar. Die Plugins (Google) sind ebenfalls großartig für Produktivität und Kommunikation." - G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign ist eine vertriebsautomatisierung CRM-Software, mit der Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams in die Höhe treiben können.

Sie hilft Teams mit e-Mail-Marketing marketing-Automatisierung, und CRM-Werkzeuge um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern.

Schauen wir uns an, wie diese Slack-Integration Ihren aktiven Kundenstamm erweitern kann.

ActiveCampaign + Slack Integration Merkmale

Erstellen Sie angepasste Slack-Nachrichten, in denen Teammitglieder erwähnt werden, um Kundentickets zu verwalten

Empfangen von Slack-Benachrichtigungen über Status-Updates von potenziellen Kunden

Benachrichtigt den Slack-Benutzer, wenn sich ein Kontakt anmeldet oder abmeldet

Preise für ActiveCampaign

ActiveCampaign bietet kostenpflichtige Pläne ab $15/Monat an.

ActiveCampaign Bewertungen

"Obwohl AC eine wirklich gute Arbeit beim Onboarding leistet, ist die Lernkurve immer noch etwas steil. Ich würde mir mehr kontextbezogene Tipps, Rezepte und/oder interne Ressourcen wünschen, um einige Schlüsselfunktionen auszubauen." - Capterra Verified Review "Meine Erfahrung war insgesamt sehr gut. Es gibt einen ausgezeichneten Kundenservice, wenn man Probleme hat. Im digitalen Marketing benutzen wir es jeden Tag und es ist notwendig, eine einfachere Möglichkeit zu haben, Berichte / Analysen zu machen, und ActiveCampaign ist schwierig, die Berichte zu lesen, auch am Anfang ist es schwierig, die Plattform in den ersten Wochen zu benutzen." - Capterra Verified Review

3. Calendly

Calendly ist das ideale Tool für die Planung von Besprechungen nach Ihren Wünschen.

So müssen Sie sich nicht mit einer Flut von E-Mails herumschlagen, um einen Termin zu vereinbaren. Es schützt Sie auch davor, dass Ihr Mittagsschlaf durch ein plötzliches Treffen, auf das Sie nicht vorbereitet waren, ruiniert wird!

Calendly + Slack Integration Merkmale

Greifen Sie auf Ihre Calendly-Besprechungslinks direkt von Ihrem Slack-Feed aus zu und geben Sie sie frei

Fügen Sie eine personalisierte Slack-Nachricht zu Ihren Meeting-Links hinzu

Wählen Sie den Meeting-Typ und die Dauer (15-minütiger Rundown oder 30-minütige Grillsitzung) über Ihre Slack-Oberfläche aus

Calendly-Preise

Calendly hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $10/Benutzer pro Monat.

Calendly Bewertungen

"Es ist so schwer, etwas zu benennen, was ich verbessern würde. Ich benutze Calendly seit Jahren und wusste nicht, wie stabil einige der Integrationen waren und geworden sind. Vielleicht wäre eine zusätzliche Schulung zu diesen Themen für Benutzer wie mich, die nicht einmal wussten, wie viel mehr sie verpassen, von großem Nutzen." - Capterra Verified Review "So sehr ich Calendly auch liebe, gibt es bestimmte Funktionen, die mir nicht gefallen. Nun, jede Software ist nicht perfekt und wir haben unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Die Verfügbarkeitsfunktion Ihres Kalenders ist für mich verwirrend. Sie müssen zuerst den Tag markieren, an dem Sie verfügbar sein wollen, und dann das Datum Ihrer Verfügbarkeit. Ich würde mir wünschen, dass Calendly eine Funktion hätte, bei der man einfach ein bestimmtes Datum bis zu seiner Verfügbarkeit eingeben kann, eher wie ein Dropdown-Menü. Aber das ist nur meine Meinung, ich bin immer noch begeistert, wie einfach diese Software zu bedienen ist." - Capterra Verified Review Hier unser Leitfaden für mehrere Calendly-Integrationen !

4. Donut

Donut ist eine Slack-App, die Kollegen nach dem Zufallsprinzip für einen lustigen Team-Chat zusammenbringt. Sie können auch eine einfache Umfrage erstellen und eine Multiple-Choice-Frage mit bis zu fünf möglichen Antworten senden.

Es gibt sogar Erinnerungsfunktionen, die Ihnen und Ihrem Arbeitspartner helfen, einen geeigneten Zeitpunkt für das E-Meeting zu finden.

Donut + Slack-Integration Merkmale

Bietet Shortcuts zum Starten oder Beitreten eines Channels, damit Sie schnell handeln können, ohne Slack zu verlassen

Erstellen Sie Slack-Kanäle, um verschiedene Teammitglieder zusammenzubringen

Senden Sie benutzerdefinierte Nachrichten zur Begrüßung neuer Remote-Teammitglieder

Donut-Preise

Donut hat einen kostenlosen Plan, und bezahlte Pläne beginnen bei $59/Monat.

Donut Bewertungen

"Wir haben gesehen, wie Menschen sich verbinden! In einer entfernten Umgebung ist das schwierig, und dieses Tool ermöglicht ihnen das." - G2Crowd "Es war ein wenig verwirrend, die Lotterie für meinen CEO einzurichten, aber als ich mich um Hilfe bemühte, konnte ich bekommen, was ich brauchte." - G2Crowd Bonus: Slack vs. Google Chat Review

5. Dropbox

Dropbox ist eine intelligente Lösung für die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Speicherung von Dokumenten.

Auf diese Weise verpassen Ihre Teammitglieder seltener Informationen oder lassen den Ball fallen!

Jetzt gibt es zwei Versionen der Dropbox-App in Slack, nämlich Dropbox und Dropbox Paper.

Während Sie mit Dropbox Medien, Dateien und Dokumente teilen können, ist Dropbox Paper ein Online-Dokumentenarbeitsplatz, an dem Sie all Ihre Texte, Ideen und Dateien organisieren und bearbeiten können.

Dropbox + Slack Integration Merkmale

Erhalten Sie eine umfassende Vorschau Ihrer Dropbox-Dateien in Ihrem Slack-Feed

Abrufen von Informationen über die in Slack-Konversationen geteilte Arbeit aus Dropbox-Dateiaktivitäts-Feeds

Integrieren Sie mitMicrosoft Teams für die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Bonus: Microsoft Teams vs Slack 👏🏼

Dropbox-Preise

Dropbox hat ein kostenloses Abo und kostenpflichtige Abos beginnen bei 11,99 $/Monat.

Dropbox Rückblick

"Im Moment gibt es nichts, was ich an Dropbox Business nicht mag. Aber ich möchte einige Punkte erwähnen, an denen die Entwickler noch Verbesserungen vornehmen können. Die Kommentarfunktion und die Notizen sollten intuitiver und benutzerfreundlicher sein." - Capterra Verified Review "Je nach Tarif kann der Speicherplatz ein wenig begrenzt sein, und es gibt nur wenige Möglichkeiten, ihn zu erweitern, wenn man nicht viel mehr bezahlen will. Ich habe jedoch eine E-Mail erhalten, dass man den Speicherplatz jetzt einfacher und zu fairen Preisen erweitern kann." - Capterra Verified Review

6. Immergrün

Evergreen ist eine Slack-App zur Förderung einer besseren Teamkultur und zur Schaffung einer besseren Welt für morgen.

Sie fördert die gegenseitige Anerkennung und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kollegen mit Baumsamen zu belohnen. Dann pflanzt Evergreen im Namen Ihrer Kollegen diese Bäume. Mit anderen Worten: Die App maximiert die Produktivität Ihres Teams und minimiert gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck.

Sehen wir uns an, wie diese Slack-App Ihnen helfen kann, immerwährende Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Evergreen + Slack-Integration Merkmale

Steigern Sie die Arbeitsproduktivität, indem Sie Ihre Kollegen für ihren Beitrag anerkennen

Senden Sie Anerkennungen an unternehmensweite Slack-Kanäle

Behalten Sie den Überblick überengagement der Mitarbeiter durch Exportieren einer CSV-Liste der Anerkennungen

Evergreen-Preise

Evergreen bietet kostenpflichtige Tarife ab $2,99/Benutzer pro Monat.

Evergreen Bewertungen

"Mir gefällt, dass es sich in zweifacher Hinsicht lohnt. Ich bekomme Anerkennung für meine harte Arbeit und ich kann Bäume pflanzen." - G2Crowd "Es ist großartig, dass wir als Unternehmen mit einem so nahtlosen und freundlichen Service wie Evergreen einen Beitrag zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks leisten können!" - G2Crowd

7. Favro

Favro ist eine gemeinschaftliche planungs-Software die Ihnen hilft, Ihre Arbeit so zu planen, wie Sie es wünschen.

Außerdem können Sie damit dashboards für Führungskräfte die den Fahrplan des gesamten Teams enthalten. Auf diese Weise ist jedem klar, wofür er zuständig ist, sei es für die Erstellung des Tagesberichts, die Präsentation oder die nächste Pizza-Party!

Favro + Slack-Integration Merkmale

Ermöglicht die Planung von Aufgaben und die Zeiterfassung direkt in der Slack-Oberfläche

Erstellen Sie Slack-Kanäle für bestimmte Favro-Projekte

Konvertieren von Slack-Nachrichten in Favro-Aufgaben innerhalb von Sekunden

Preise für Favro

Favro bietet kostenpflichtige Pläne ab $12/Monat (zwei Benutzer).

Favro Bewertungen:

"Okay Erfahrung mit Favro, aber mein Job erfordert eine Menge Flexibilität mit Teilaufgaben, die Favro fehlt. Die anderen organisatorischen Aspekte funktionieren gut." - Capterra Verified Review "Dieses Tool hat es einfach gemacht, Prozesse zu automatisieren und Projekte zu verwalten, was genau das ist, was wir in diesen Zeiten brauchen, in denen mehr als die Hälfte des Unternehmens von zu Hause aus arbeitet." - Capterra Verified Review

8. Giphy

Giphy ist ein Lagerhaus für animierte GIFs, die Menschen viel lieber mögen als Worte.

Mit Giphy können Sie unzählige GIFs für jeden beliebigen Satz generieren und so eine unterhaltsame Konversation mit Ihren Teammitgliedern führen. Schließlich sagt ein Bild (oder ein GIF) mehr als tausend Worte!

Giphy + Slack-Integration Merkmale

Generieren Sie GIFs Ihrer Wahl, indem Sie einfach den Slack-Befehl /giphy eingeben

eingeben Auswahl aus einer Sammlung von GIFs oder Zufallsgenerator für ein neues Bild

Admins können die Sucheinstellungen anpassen, um sicherzustellen, dass alle GIFs arbeitsplatzfreundlich sind

Giphy-Preise

Giphy ist für alle kostenlos.

Giphy Bewertungen

"Kein Zweifel - diese App macht wirklich Spaß und man kann sich darauf verlassen, dass sie einem fast alles liefert, was man braucht, egal wie ausgefallen es ist!" - Apple Store Bewertungen "Ich benutze diese App schon seit vielen Jahren. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen." - Apple Store-Bewertungen

9. GitHub

GitHub ist eine Entwicklungsplattform, mit der Ihr Software-Team seine Projekte einfach verwalten kann.

Diese App-Integration kann die Arbeit Ihres Entwicklungsteams beschleunigen, indem sie ihnen den Zugriff auf die besten von der Community genehmigten Projekte und Code-Repositories ermöglicht.

Sehen wir uns an, wie es durch die Integration von Slack zur ultimativen Drehscheibe für die Entwicklergemeinschaft wird.

GitHub + Slack-Integration Merkmale

Vollständige Sichtbarkeit von GitHub-Projekten über Slack-Kanäle

Öffnen oder schließen Sie Issues und Pull-Requests in Ihrem GitHub-Repository von Slack aus

Erhalten Sie Updates zu neuen Commits, Pull-Requests, neuen Issues, Code-Reviews usw. mit /github subscribe [Repository-Name] Slash-Kommentar in Slack

GitHub-Preise

GitHub hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $4/Nutzer pro Monat.

GitHub Bewertungen

"Was die Funktionen für die Softwareentwicklung angeht, ist Github nahezu perfekt. Aber wenn sie einige Zusatzfunktionen hinzufügen könnten, wäre das großartig. Auch die Benutzeroberfläche von Github kann verbessert werden, damit die professionellen Nutzer das Beste daraus machen können." - Capterra Verified Review "Die anfängliche Lernkurve kann für neue Benutzer knifflig sein. Das Onboarding erfordert ein wenig Detailwissen und Übung in Bezug auf das Klonen von Repositories, das Erstellen eines Forks/Zweigs, das Pushen von Änderungen am Code und das Einreichen von Pull-Requests beim Einstieg, aber wenn man diesen Prozess einmal verstanden hat, ist das Produkt einfach zu benutzen." - Capterra Verified Review

10. Karma

Karma ist ein Slack-Bot, der die Moral Ihres Teams steigern kann, indem er die leistungsstärksten Mitarbeiter auszeichnet und wichtige Meilensteine der Arbeit feiert.

Vom Teilen von Mikro-Feedback über das Festlegen automatischer Belohnungen bis hin zur Bewertung individueller Beiträge - diese Slack-Integration sorgt dafür, dass Ihr Karma nicht unbemerkt bleibt! 😇

Karma + Slack-Integration Merkmale

Richten Sie mit dieser Integration ein wöchentliches, monatliches oder vierteljährliches Bonussystem ein

Teamleiter können auf verwertbare Erkenntnisse fürleistungsüberprüfung* Legen Sie monatliche Ziele fest, um Ihr Team zum Erfolg zu führen

Karma-Preise

Karma hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $30/Arbeitsbereich pro Monat.

Karma Bewertungen

"Verbesserte Zufriedenheit, erhöhte Anerkennung und weitere Verankerung unserer Kernwerte." - G2Crowd "Das Geben und Empfangen von Karma ist immer intuitiver geworden. Es ist ein elegantes Mittel, um positive Stimmungen in unserer Online-Community zu verfolgen und zu fördern." - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp bietet Unternehmen eine All-in-One-Marketingplattform, mit der sie ihre Zielgruppe auf die richtige Weise erreichen können.

Diese Slack-App-Integration hilft Ihnen, mit Leichtigkeit ein Marketing-Experte zu werden, von der Durchführung von Social-Media-Kampagnen bis zur Erstellung von Landing Pages.

MailChimp + Slack Integration Merkmale

Erhalten Sie eine Slack-Benachrichtigung, wenn sich jemand bei MailChimp anmeldet oder abmeldet

Erhalten Sie Status-Updates Ihrer E-Mail-Kampagnen in Slack

Informieren Sie Ihr Team über MailChimp-Aktivitäten durch Slack-Kanäle

MailChimp Preise

MailChimp hat einen kostenlosen Plan und bezahlte Pläne beginnen bei $9,99/Monat.

MailChimp Bewertungen

"Neue Nutzer des E-Mail-Marketings könnten sich daran stören, dass der telefonische Support nicht auf allen Ebenen der Mitgliedschaft verfügbar ist, aber der Online-Support ist wirklich großartig." - Capterra Verified Review "Meine Erfahrung mit MailChimp war eine Zeitersparnis und ich sehe definitiv positive Ergebnisse, ihr Kundendienstteam ist so hilfreich und freundlich." - Capterra Verifizierte Bewertung

12. Nektar

Nectar ist ein hervorragendes Instrument zur Anerkennung und Belohnung der Beiträge von Mitarbeitern.

Die Belohnungen können von maßgeschneiderten Geschenkpaketen für "gute Arbeit" bis hin zu exklusiven Rabatten in Spitzenrestaurants und Airbnbs reichen.

Es ist wie der Weihnachtsmann für Erwachsene, der die Wünsche der Mitarbeiter erfüllt. 😍

Nektar + Slack-Integration Merkmale

Erhalten Sie Benachrichtigungen über Mitarbeiteranerkennungen direkt aus Ihrem Slack-Kanal

Binden Sie Nectar ganz einfach in Slack ein, um die Beteiligung zu erhöhen

Planen Sie automatische Geburtstags- und Arbeitsjubiläumsnachrichten auf Slack

Preise für Nectar

Nectar hat einen kostenlosen Plan und bezahlte Pläne beginnen bei $2,75/Benutzer pro Monat.

Nectar Bewertungen:

"Ich schaue regelmäßig bei Nectar vorbei und freue mich immer, wenn jemand für seine harte Arbeit und sein Engagement ausgezeichnet wird. Wenn ich selbst anerkannt werde, ist das sehr lohnend. Ich denke, dass Nectar vor allem in Zeiten zunehmender Fernarbeit ein großartiges Tool ist, wenn man anderen für ihre Bemühungen danken möchte." - Capterra Verified Review "Obwohl ich die Software erst seit ein paar Monaten benutze, habe ich noch nichts Negatives über sie oder ihre Benutzung herausgefunden. Was mir an der Software nicht gefällt, ist die begrenzte Anzahl von Punkten, die ich und meine Kollegen vergeben können. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nur ein Kostenunterschied ist, die Anzahl der Punkte, die die Mitarbeiter jeden Monat erhalten, zu erhöhen, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass meine Kollegen sagen, dass sie sich wünschen, mehr Punkte zu haben, oder dass sie alle ihre Punkte vor Ende des Monats verschenkt haben." - Capterra Verifizierte Bewertung

13. Vertriebsmitarbeiter

Salesforce ist ein CRM-Tool, das sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne Erfolgsgeschichten schreibt. Es hilft Ihnen, mehr Umsatz zu machen, Ihre Marketing-Bandbreite zu erhöhen und alle Ihre Dienstleistungen erfolgreich zu erbringen.

Lassen Sie uns sehen, wie diese Slack-Integration Ihr Team in eine Kraft verwandelt, mit der man rechnen muss! 💪

Merkmale der Salesforce + Slack-Integration

Erhalten Sie relevante Salesforce-Warnungen in Ihrem Slack-Kanal

Suchen Sie in Slack nach Salesforce-Elementen und -Informationen, indem Sie / salesforce eingeben

eingeben Senden und empfangen Sie Nachrichten zwischen Salesforce Chatter und Ihren Slack-Kanälen

Salesforce-Preise

Fordern Sie ein individuelles Angebot von Salesforce an.

Salesforce-Bewertungen

"Die Nachteile, die ich gefunden habe, sind gering und weit entfernt. Wenn ich einen herausgreifen müsste, wäre es der Kalender und seine Funktionen. Hier würde ich gerne einige Verbesserungen sehen, aber ansonsten habe ich mehr Vor- als Nachteile." - Capterra Verified Review "Ich habe sehr viel Erfolg bei der Generierung von Leads und der Dokumentation meiner Interaktion mit diesen Leads. Die Nachteile überwiegen bei weitem die Vorteile und ich habe mit SalesForce Cloud mehr Erfolg als mit jeder anderen Vertriebs-/CRM-Software auf dem Markt." - Capterra Verified Review

14. Teamline

Teamline ist ein einfaches Tool für das Slack-Projektmanagement. Es gibt Ihrem Team einen Überblick über den Projektfortschritt und verbessert die Zusammenarbeit im Team.

Haben Sie jemals wichtige Projektdetails in einem langen Diskussionsfaden über Krimis verloren?

Nun, das muss nicht mehr sein.

Mit Teamline können Sie aus Slack-Nachrichten sofort Aufgaben erstellen.

Teamline + Slack Integration Merkmale

Verwalten Sie Aufgaben und weisen Sie ihnen eine Frist über die Slack-Schnittstelle zu

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und gruppieren Sie sie unter Slack-Kanälen

Diese Integration gibt Ihrem Slack-Team einen vollständigen Überblick über die ihm zugewiesenen Aufgaben

Teamline Preise

Teamline bietet kostenpflichtige Pläne ab $49/Monat an.

Teamline Bewertungen

"Mir hat es sehr gut gefallen, dass es so einfach ist, das Produkt online zu stellen und zum Laufen zu bringen. Es hat auch eine annehmbare Lernkurve." - G2Crowd "Mir gefällt die Tatsache, dass man innerhalb von Slack-Unterhaltungen spontan Erinnerungen und Aufgaben einrichten kann." - G2Crowd

15. Zeit-Doktor

Mit Time Doctor können Sie Ihre für jedes Projekt aufgewendeten Arbeitsstunden verfolgen und Unternehmen bei der Erfassung ihrer abrechenbaren Stunden helfen. Diese Slack-Integration bietet eine effektive webbasierte Zeiterfassungslösung direkt in Ihren Slack-Kanälen.

Auf diese Weise kennen Sie die für jede Aufgabe oder jedes Projekt aufgewendeten Stunden (und reduzieren vielleicht die Zeit, die Sie mit dem Anschauen von Cat Reels verbringen)!

Time Doctor + Slack Integration Eigenschaften

Verfolgen Sie die Zeit, die Ihr Team an einem Projekt arbeitet und erhalten Sie Berichte in Slack-Kanälen

Füge Personen in Time Doctor hinzu oder entferne sie, um zu entscheiden, wer Slack-Benachrichtigungen sehen darf

Verfolgen Sie jede Website oder App, die von Teammitgliedern während der Arbeit geöffnet wird

Time Doctor Preise

Time Doctor bietet kostenpflichtige Tarife ab $7/Benutzer pro Monat an.

Suchen Sie nach anderen Zeitmanagement-Tools? Sehen Sie sich unser liste der besten Tools hier .

Time Doctor Bewertungen

"Es gibt nicht viel, was man an dieser Software nicht mögen könnte. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie für ein kleines Team erschwinglicher wäre." - Capterra Verifizierte Bewertung "Ich habe eine Menge Zeit gespart, indem ich Time Doctor benutzt habe, um zu verfolgen, wie ich meinen Tag verbringe und an welchen Projekten ich arbeite. Ich muss auch nichts mehr aufschreiben und mir dann Sorgen machen, dass ich es verliere, bevor ich einem Kunden eine Rechnung schicke. Das hat mir auch bei der Organisation sehr geholfen." - Capterra Verifizierte Bewertung

16. Zapier

Zapier ermöglicht es Ihnen, verschiedene Apps, die Sie täglich nutzen, miteinander zu verbinden und so den Workflow für bessere Ergebnisse zu optimieren. Integrieren Sie Zapier in Slack, um Ihre sich wiederholenden Aufgaben zu automatisieren.

Mit Zapier kann eine Aktion in einer bestimmten App (Auslöser) eine andere App beeinflussen. Die Option der interaktiven Bildschirmfreigabe kann auch für die Fehlerbehebung in der Gruppe genutzt werden.

Aber reicht das aus, um all Ihre Arbeitssorgen wegzuzappen? Schauen wir mal.

Zapier + Slack Integration Eigenschaften

Teilen Sie Informationen aus Ihrem Slack-Arbeitsbereich innerhalb weniger Minuten mit jeder anderen Anwendung

Automatisieren Sie Routineabläufe, um Zeit zu sparen

Geben Sie anstehende Google Kalender-Ereignisse für einen Slack-Kanal frei

Zapier-Preise

Zapier hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $29,99/Monat.

Zapier Bewertungen

"Meine Erfahrungen waren im Allgemeinen positiv. Ich habe mich sofort mit der Plattform vertraut gemacht und habe immer gefunden, wonach ich gesucht habe." - Capterra Verifizierte Bewertung "Es gibt nicht allzu viel, was mir an der Software nicht gefällt. Man muss darauf achten, dass die Plattformen, die man überbrückt, richtig eingerichtet sind, sonst werden die Informationen nicht geliefert, aber all das kann man testen, bevor man eine Kampagne startet." - Capterra Verified Review

17. ZipBooks

ZipBooks ist ein Buchhaltungsprogramm, das Ihnen die langweilige, öde Buchhaltung abnimmt buchhaltung aufgabe. So können Sie beispielsweise Rechnungen erstellen, Ausgaben verbuchen und verwertbare Erkenntnisse gewinnen.

Installieren Sie diese Integration aus dem Slack-App-Verzeichnis, um Ihre buchhaltungsbezogenen Aufgaben weiter zu vereinfachen.

ZipBooks + Slack Integration Merkmale

Erfassen Sie Ausgaben aus Ihrem Slack-Arbeitsbereich in ZipBooks

Generieren Sie Online-Rechnungen direkt aus Ihrem Slack-Konto

Ansicht der grundlegenden Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich Einnahmen, Gebühren und Nettoeinkommen mit dem Schrägstrich-Befehl in Slack

ZipBooks-Preise

ZipBooks hat einen kostenlosen Plan und bezahlte Pläne beginnen bei $15/Monat.

ZipBooks Bewertungen

"Eine hochfunktionale und einfach zu bedienende Plattform für die Rechnungsstellung und Buchhaltung von Kunden." - Capterra Verified Review "Da ich mich mit Buchhaltung nicht auskenne, hatte ich einige Probleme beim Abgleich einiger Gebühren/Gutschriften und konnte das, was ich getan hatte, nicht so einfach "rückgängig" machen. Der Kundenservice war jedoch erstklassig und hat mir geholfen, das Problem ohne zusätzliche Kosten zu lösen. Ich dachte, ich müsste jemanden beauftragen, um das Problem zu lösen, aber sie gaben mir kostenlose Ratschläge, damit ich es selbst lösen konnte." - Capterra Verifizierte Bewertung Vergleichen Slack Vs Asana !

Bauen Sie Ihren Arbeitsbereich mit den besten Slack-Apps und -Integrationen auf

Slack-Integrationen können Ihren Arbeitsalltag durch das Hinzufügen von Funktionsebenen und die Rationalisierung Ihrer Abläufe auf einer einzigen Plattform erleichtern.

Wir haben einige der besten Slack-Integrationen aufgeführt, die die Leistung Ihres Teams steigern können.

Verschiedene Teams können jedoch von verschiedenen Integrationen profitieren, je nachdem, welche Toolfunktionen ihre Ziele am besten erfüllen können.

ClickUp ist zum Beispiel eine Integration eines Projektmanagement-Tools, mit dem Sie große Aufgaben in leichter zu bewältigende Teilaufgaben aufteilen, Erinnerungen einstellen und Aufgaben zuweisen können, arbeitsabläufe verwalten und Kapazität, usw. All das macht sie während sie Ihre App für Zusammenarbeit und Chat ist.

Worauf warten Sie noch? Versuchen Sie ClickUp noch heute, um Ihr Slack-Spiel auf die nächste Stufe zu heben.