10 kostenlose Vorlagen und Checklisten für die Veranstaltungsplanung zur Vorbereitung auf das Jahr 2024

Was haben Arbeitskonferenzen, Hochzeiten und die Geburtstagsfeier Ihres Hundes gemeinsam?

sie begannen mit einer flexiblen Veranstaltungsplanungsvorlage...wahrscheinlich! Planung von Veranstaltungen ist keine leichte Aufgabe. Wie bei jedem komplexen Projekt gibt es eine Menge beweglicher Teile, die perfekt zusammenspielen müssen, um ein erfolgreiches Event auf die Beine zu stellen - sogar virtuell!

Ob es nun darum geht, den Veranstaltungsort zu sichern, das Catering, verwaltung des Budgets wenn Sie eine Hochzeit planen, eine Gästeliste erstellen oder Einladungen verschicken wollen, brauchen Sie mehr als nur eine Checkliste, um alles zu organisieren, ohne sich dabei ein paar graue Haare wachsen zu lassen. 👴🏼

Die besten Vorlagen helfen Ihnen bei der Ausführung all dieser Elemente und noch mehr. Mit mehreren Ansichten, Aufgabenstatus und integrierten, anpassbaren Funktionen erleichtert Ihnen Ihre perfekte Vorlage den Planungsprozess, sodass Sie das Ereignis genießen können, wenn es dann endlich da ist!

Und wir sind hier, um zu helfen! Mit 10 detaillierten Vorlagen für die Veranstaltungsplanung, von virtuellen Happy Hours bis hin zu ihre nächste unternehmensweite Konferenz .

Warum ist Veranstaltungsplanung wichtig?

Gut geplante Veranstaltungen können Wunder für Ihren Ruf, Ihre Unternehmensmoral, Ihr gesellschaftliches Engagement und vieles mehr bewirken!

Und eine schlecht geplante Veranstaltung? Nun, das kann allen Beteiligten mehr schaden als nützen.

Veranstaltungen sind eine großartige Möglichkeit, mit Ihrer Gemeinschaft in Kontakt zu treten, Ihren Mitarbeitern etwas zurückzugeben, die Vernetzung zu fördern und mehr Aufträge zu erhalten. Sie sind eine Erweiterung Ihres Unternehmens und jedes kleine Detail spiegelt die Kernwerte und Philosophien Ihrer Marke als Ganzes wider.

Kein Druck, oder? 😅

Das soll Sie aber nicht abschrecken! Es soll Sie daran erinnern, dass die besten Veranstaltungen von Herzen kommen, und so stressig der Planungsprozess auch sein mag, Veranstaltungen sollen Spaß machen. Zu zeigen, dass man Zeit und Mühe investiert, um einer Gruppe von Menschen, die man schätzt, ein sinnvolles Erlebnis zu bieten, ist eine wirklich beeindruckende Geste.

Sie kann so groß sein wie ein virtuelle Konferenz oder so klein wie ein Team-Lunch mit Catering, aber Ihr nächster Anlass erfordert eine spezifische und gründliche event-Projektmanagement prozess.

10 kostenlose Vorlagen für die Veranstaltungsplanung 2024

Wenn Sie Gästelisten, Anbieter, Eintrittskarten, Redner und Sitzordnung beaufsichtigen müssen, benötigen Sie leistungsfähige software zur Veranstaltungsplanung um Ihren Fortschritt zu verwalten, den Überblick über Aufgaben zu behalten und wichtige Termine in einem anpassbaren Kalender zu visualisieren.

Die perfekte Vorlage erweitert die Funktionen Ihres Veranstaltungsplanungstools mit vorgefertigten und anpassbaren Elementen wie Kalendern, Listen, Aufgabenstatus und Workflow-Ansichten. ganz zu schweigen davon, dass Ihre ideale Vorlage auch zu 100 % kostenlos ist.

Hier sind 10 unserer Lieblingsvorlagen für die Veranstaltungsplanung in ClickUp, Microsoft Büro und Excel, die jedes Kästchen ankreuzen. 📦

1. Event Brief Vorlage von ClickUp

Die Event Brief-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, alle Beteiligten in Einklang zu bringen und Ihre Eventplanung in Gang zu bringen.

Die Event Project Brief Vorlage von ClickUp hilft Veranstaltungsteams, Projekte zu planen, zu verfolgen und zu organisieren. Mit dieser Vorlage kann Ihr Veranstaltungsteam einen Projektüberblick erstellen schnell und effizient.

Die Vorlage enthält Aufgaben für jede Phase der Veranstaltung, von der Vorplanung bis zur Bewertung nach der Veranstaltung. Jede Aufgabe und Unteraufgabe ist mit Zuständigen, Fälligkeitsdaten und geschätzten Stunden für die Aufwandsverfolgung strukturiert. Die Vorlage gewährleistet, dass jede Phase der Veranstaltung gründlich geplant wird, ohne dass wichtige Schritte oder Kommunikationspunkte ausgelassen werden.

Außerdem können Sie für jede Aufgabe Verantwortlichkeiten zuweisen und Fristen festlegen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Aufgaben Diese Vorlage herunterladen

2. Große Veranstaltungsplanung Vorlage von ClickUp

Vorlage für die Planung von Großveranstaltungen von ClickUp

Während die vorherige Vorlage eine hervorragende Ressource für Veranstaltungsplaner ist, die mit mehreren Veranstaltungen jonglieren, ist diese Vorlage für die Planung von Großveranstaltungen von ClickUp ist für die Planung von großen Einzelveranstaltungen wie Sportveranstaltungen, Musikfestivals, Konferenzen und mehr gedacht.

Mit 16 benutzerdefinierten Aufgabenstatus und vier Projektansichtstypen bietet diese Vorlagenmappe alles, was Sie für die Durchführung mittelgroßer Veranstaltungen benötigen, mit separaten Listen für verwaltung Ihrer übergreifenden Anbieter , Checklisten, RSVPs und Budgets.

Und wie es sich für eine ClickUp-Vorlage gehört, wird automatisch ein Einführungsleitfaden eingefügt, der die wichtigsten Punkte abdeckt, damit diese Vorlage wirklich glänzen kann. Diese Vorlage herunterladen

3. Event Budget Vorlage von ClickUp

Event Budget Planung Vorlage von ClickUp

Es ist fast schon unheimlich, wie leicht es ist, sein Veranstaltungsbudget zu sprengen. 👻🥲

Vor allem, wenn man seinem Team etwas zurückgeben möchte oder mehrere Veranstaltungen auf einmal plant, fliegen die Rechnungen nur so in die Höhe! Die Event-Budget-Vorlage von ClickUp mag wie eine Spaßbremse klingen, ist aber tatsächlich ein wesentlicher (und sehr befriedigender) Teil der Durchführung Ihrer nächsten Veranstaltung.

Diese Vorlage hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Ausgaben zu behalten, indem sie Fälligkeitsdaten festlegt, wichtige Aktionspunkte festlegt und den Prozess der Veranstaltungsortauswahl in vorgefertigten Listen verwaltet.

Außerdem können Sie die anstehenden Ausgaben mit drei benutzerdefinierten Status für Einkäufe im Auge behalten: zu erledigen, in Bearbeitung oder abgeschlossen. 💸 Diese Vorlage herunterladen

4. Event Management Vorlage von ClickUp

Event Management Vorlage von ClickUp

Die Veranstaltungsmanagement-Vorlage von ClickUp ist das Sprungbrett zu seiner Vorlage für die Veranstaltungsplanung (siehe Empfehlung #1). 🤪

Mit separaten Ereignislisten, drei benutzerdefinierten Status, Tags und sechs Workflow-Ansichten, die in dieser Mappe enthalten sind, können Sie mehrere Ereignisse gleichzeitig organisieren - und sie innerhalb des Budgets durchführen!

In den benutzerdefinierten Feldern kommt diese Vorlage mit acht Kategorien zum Filtern, Sortieren und Gruppieren von Aufgaben nach verschiedenen budgetbezogenen Elementen erst richtig zur Geltung. Sie können Ihrer Workflow-Ansicht sogar Daten wie prozentualer Fortschritt, Zahlungsstatus und Standort hinzufügen, um auf einen Blick mehr Informationen zu erhalten. Diese Vorlage herunterladen

5. Veranstaltungsplanung Dokumentvorlage von ClickUp

Dokumentvorlage für die Planung von Veranstaltungen von ClickUp

Sprechen Sie mir nach: Dies ist Ihre ultimative Checkliste für die Veranstaltungsplanung. 🗣

Sie haben Ihre Aufgaben erledigt, die Rechnungen fertiggestellt, die Einladungen verschickt und sind nun bereit, an der Veranstaltung teilzunehmen, für die Sie so hart gearbeitet haben! Diese Dokumentvorlage zur Veranstaltungsplanung von ClickUp ist die Checkliste für den Tag der Veranstaltung, die alles - wirklich alles - abdeckt.

In Ihrem Dokument finden Sie Seiten, die nach Kategorien wie Allgemeine Informationen, Aufbaudetails, Einladungsliste und Anbieterliste . Sie brauchen eine zusätzliche Seite? Kein Problem! Kopieren Sie einfach Seiten, fügen Sie neue hinzu oder erstellen Sie Unterseiten, um Ihre Vorlage in einer organisierten visuellen Hierarchie noch weiter anzupassen.

Auf jeder Seite wird automatisch eine Formatierung erstellt, damit Sie die wichtigsten Informationen so schnell wie möglich verteilen und abrufen können. Mit Checklisten, die Sie nach dem Ausfüllen durchstreichen können (sogar von Ihrem mobilen Gerät aus), vorgefertigten Tabellen für Ihre Gästeliste und Slash Command-Tipps ist diese ClickUp Doc ist der ultimative Leitfaden zur Beruhigung Ihrer Nervosität bei der Veranstaltungsplanung. Diese Vorlage herunterladen

6. Veranstaltungsplanung Tracker Vorlage von Microsoft Office

über Microsoft Büro Diese Veranstaltungsvorlage hilft Ihnen, den Überblick über Veranstaltungsinformationen in einem Excel arbeitsmappe mit verschiedenen Arbeitsblättern für Ihre Projektparameter, Projektdetails und Projektgesamtbeträge. Jedes Arbeitsblatt enthält eine modifizierbare Tabelle oder ein Diagramm, um festzustellen, wie viele Ressourcen oder wie viel von Ihrem Budget Sie bereits pro Ereignis verbraucht haben.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend, um das Endergebnis mehrerer Projekte zu vergleichen, wenn Sie die Ergebnisse den Beteiligten präsentieren oder Ihr Budget neu bewerten müssen. Es ist weniger eine werkzeug zur Aufgabenverwaltung und eher eine Abkürzung für den schnellen Vergleich der Gesamtsummen mit den ursprünglich geplanten Kosten, einschließlich Zeit, Personal, Gesamtbudget und Logistik. Diese Vorlage herunterladen

7. Event & Party Planer Vorlage für Excel

über Office-Vorlagen Online Wenn Sie es vorziehen, alle Ihre Veranstaltungsinformationen in einem Tabellenkalkulationsformat zu organisieren, ist diese Vorlage für den Veranstaltungs- und Partyplaner für Excel genau das Richtige für Sie. Diese Tabellenkalkulationsvorlage eignet sich besser für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen und ist in Abschnitte unterteilt, in denen Sie Informationen zu Gästen, musikalischen Arrangements, Dekoration, Zubehör, Notizen und mehr eintragen können. Jeder Abschnitt verfügt über eine Reihe von Spalten, aus denen hervorgeht, ob ein Punkt bereits erledigt wurde oder nicht, sowie über eine kumulative Aufschlüsselung Ihres Budgets und der erwarteten Kosten. Diese Vorlage herunterladen

8. Word-Veranstaltungsplaner Vorlage von Microsoft Office

über Microsoft Office

Kein Tabellenkalkulations-Mädchen? Kein Problem! Mit dieser Veranstaltungsplanervorlage für Microsoft Word erreichen Sie die gleiche Struktur in einem formatierten Dokument. Diese Vorlage lässt sich leicht für jedes Ereignis in Ihrem Kalender einrichten und bearbeiten und eignet sich am besten für verfolgung von Meilensteinen oder wichtige Aktualisierungen im Veranstaltungsplanungsprozess. Wenn Sie Managern oder Interessenvertretern den Fortschritt der Veranstaltung präsentieren, können Sie diese Vorlage verwenden, um zu zeigen, wo Sie bei Ihrer Planung stehen projektzeitplan und die wichtigsten Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Diese Vorlage herunterladen

9. Event Marketing Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

Diese Event Marketing Vorlage von ClickUp bietet einen klaren Überblick über die Ziele Ihrer Veranstaltung sowie eine organisierte Struktur für die Nachverfolgung von Veranstaltungsdetails wie der Zielgruppe, zeitplan der Veranstaltung , Budgetverwaltung und vieles mehr. Sie können bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und den Fortschritt auf einer leicht zu navigierenden Oberfläche überwachen.

Darüber hinaus bietet die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung Funktionen wie Erinnerungen, Tags und benutzerdefinierte Felder, um sicherzustellen, dass Ihre Veranstaltung reibungslos abläuft. Mit allen wichtigen Details zur Veranstaltungsplanung an einem Ort können Sie sicher sein, dass Ihre Veranstaltung erfolgreich sein wird. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Fünf-Tage-Veranstaltungsplan Vorlage

über Microsoft Office

Diese Fünf-Tage-Veranstaltung Zeitplan Vorlage von Microsoft ist sowohl für die Gäste als auch für den Veranstaltungsplaner hilfreich. Konferenzen und Networking-Veranstaltungen dauern oft mehrere Tage und können Dutzende von Rednern, geplante Mittagessen, Aktivitäten und minimale Pausen beinhalten.

Diese kostenlose Vorlage für die Veranstaltungsplanung kann während der Veranstaltung bereitgehalten und von den Organisatoren verwendet werden, um sicherzustellen, dass jedes Element wie erwartet beginnt und endet. Und für die Gäste kann diese Vorlage während der Veranstaltung bearbeitet oder im Voraus verwendet werden, um jeden Tag rund um die am meisten erwarteten Redner oder Sitzungen zu planen. Diese Vorlage herunterladen

Worauf sollte man bei einer Vorlage für die Veranstaltungsplanung achten?

Bei der Planung einer Veranstaltung kann eine Vorlage für die Veranstaltungsplanung eine entscheidende Rolle spielen. Sie strafft Ihren Arbeitsablauf, sorgt für Ordnung und stellt sicher, dass kein Detail übersehen wird. Aber nicht alle Vorlagen sind gleich. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Vorlage für die Veranstaltungsplanung achten sollten:

Umfangreichheit: Eine gute Vorlage für die Veranstaltungsplanung sollte alle Aspekte der Veranstaltungsorganisation abdecken. Dazu gehören Veranstaltungsdetails wie Budgetierung, Terminplanung, Auswahl des Veranstaltungsortes, Verwaltung der Gästeliste, Marketing und Analyse nach der Veranstaltung. Wenn eine Vorlage einen wichtigen Bereich der Veranstaltungsplanung nicht abdeckt, kann es passieren, dass Sie in letzter Minute nicht mehr weiter wissen.

Anpassbarkeit: Jede Veranstaltung ist einzigartig, daher sollte Ihre Vorlage für die Veranstaltungsplanung flexibel genug sein, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. Suchen Sie nach Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Abschnitte nach Bedarf hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern.

Benutzerfreundlichkeit: Eine Vorlage für die Veranstaltungsplanung sollte Ihre Arbeit vereinfachen, nicht verkomplizieren. Sie sollte einfach zu verstehen und zu navigieren sein, mit einem klaren, intuitiven Layout. Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie die Vorlage zu verwenden ist, als Ihre Veranstaltung tatsächlich zu planen, ist sie nicht das richtige Werkzeug für Sie.

Kollaborationsfunktionen: Wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten, sollten Sie eine Vorlage wählen, die die Zusammenarbeit unterstützt. Das bedeutet, dass mehrere Personen die Vorlage gleichzeitig anzeigen und bearbeiten können, was die Koordinierung der Arbeiten erleichtert und dafür sorgt, dass alle Beteiligten auf demselben Stand sind.

Zugänglichkeit: Ihre Vorlage für die Veranstaltungsplanung sollte von überall und jederzeit zugänglich sein. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie oder Ihre Teammitglieder oft unterwegs sind. Suchen Sie nach Cloud-basierten Vorlagen, auf die Sie von jedem Gerät mit Internetanschluss aus zugreifen können.

Skalierbarkeit: Achten Sie schließlich darauf, ob die Vorlage für die Größe und Komplexität Ihrer Veranstaltung geeignet ist. Wenn Sie zum Beispiel eine große, mehrtägige Konferenz planen, benötigen Sie eine robustere Vorlage als für eine kleine, informelle Veranstaltung.

Planen Sie eine erfolgreiche Veranstaltung mit kostenlosen Vorlagen für die Veranstaltungsplanung

Effiziente Veranstaltungsplanung beginnt mit der Veranstaltung kostenlose Projektmanagement-Software mit der Sie Ihren Prozess im Auge behalten, wichtige Details Ihrer Veranstaltung festlegen und allen Beteiligten Aktualisierungen mitteilen können.

Betrachten Sie Ihre ideale Vorlage für die Veranstaltungsplanung als eine Struktur, die Sie über Ihr Projektmanagement-Tool legen können, um Ihnen und dem Team von Anfang an einen klaren Ausgangspunkt zu geben.

Vorlagen sind mehr als nur eine Plug-and-Play-Ressource für die doppelte Überprüfung Ihrer Arbeit. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sollten Ihre Veranstaltungsplanungsvorlagen bei jeder veranstaltungsbezogenen Aufgabe mit dynamischen Funktionen wie Workflow-Automatisierung, anpassbaren Aufgabenstatus und flexiblen Projektansichten Unterstützung bieten.

Außerdem ist die Veranstaltungsplanung eine kollaborative Aufgabe. Eine Vorlage, die nicht über mehrere Geräte hinweg synchronisiert oder mit Beteiligten außerhalb Ihres Arbeitsbereichs geteilt werden kann, wird Ihnen daher einige Steine in den Weg legen.

TL;DR, Veranstaltungsplanung kann stressig sein. Aber mit der richtigen Vorlage? gibt es Hoffnung. 💜

Die besten Vorlagen sind anpassbar, völlig kostenlos und mit einer Eventmanagement-Software verbunden, die Ihre Arbeit zentralisiert, das Team zusammenbringt und die Dinge in Bewegung hält.

Wie ClickUp . 🙂

ClickUp ist die All-in-One-Produktivitätsplattform für Eventplaner, Teams und Stakeholder, um in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich Ideen zu entwickeln, umzusetzen und Events ins Leben zu rufen. Mit einem umfangreichen Satz von vollständig anpassbaren Funktionen 15 einzigartige Workflow-Ansichten, und über 1.000 Integrationen clickUp hilft Teams, applikationsübergreifend auf ihre Arbeit zuzugreifen und jeden Prozess zu optimieren.

Registrieren Sie sich für ClickUp Kostenloser Forever-Plan heute zugreifen hunderte von vorgefertigten Vorlagen für jeden Anwendungsfall - darunter Dutzende, die speziell für die Planung Ihrer nächsten Veranstaltung erstellt wurden. 🪩