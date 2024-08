10 Vorlagen & Beispiele für Projektskizzen in Word & ClickUp

Wie ein Küchenteam, das mit einem Menüplan für eine Party ausgestattet ist, kann auch ein Team mit einem Plan großartige Ergebnisse erzielen.

Eine Projektskizze hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen, Aufgaben in überschaubare Teile zu zerlegen und eine Richtung für den Abschluss eines Projekts vorzugeben. Die Erstellung einer Gliederung zwingt Ihr Team, den Prozess der Durchführung eines Projekts zu durchdenken. Und wenn Sie das erledigen, werden die abstrakten Komponenten der Vision, der Möglichkeiten und der Herausforderungen Ihres Projekts zu einem Ganzen zusammengefügt konkreten Plan zum Handeln .

Betrachten Sie die Gliederung auch als ein Kommunikations-Tool. Es ist ein überzeugendes, aussagekräftiges Dokument, das alle Beteiligten auf eine gemeinsame Linie bringt ziele des Projekts und Erwartungen. Wenn Sie im Zweifel sind, wie Sie ein Projekt oder eine Aufgabe am besten angehen sollen, können Sie sich an Ihrer Gliederung orientieren, um Ihre Entscheidung zu treffen.

Die Erstellung einer Projektskizze ist für den Erfolg eines jeden Projekts unerlässlich, und die Verwendung einer Vorlage für eine Projektskizze kann diesen Prozess beschleunigen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir 10 verschiedene Vorlagen und Beispiele für Projektskizzen in Word und ClickUp .

Was ist eine Vorlage für eine Projektübersicht?

Eine Projektskizze ist eine Übersicht über die Zielsetzungen und Ziele eines Projekts auf hoher Ebene. Sie sollte einen Aktionsplan enthalten, der Aufgaben, Ressourcen, Zeitleisten, Fristen, das beteiligte Personal und andere für den erfolgreichen Abschluss des Projekts notwendige Details aufzeigt. Gliederungen werden in der Regel verwendet, um wichtige Meilensteine zu definieren und nachverfolgung des Fortschritts während des gesamten Zyklus eines Projekts.

Vorlagen für Projektübersichten werden mit vorformatierten Layouts und visuellen Elementen geliefert. Anspruchsvollere Vorlagen enthalten auch Automatisierungen und ermöglichen es Ihnen, Aufgaben und Kommentare in verschiedenen Ansichten zu verknüpfen. Ganz gleich, ob Sie eine einfache oder komplexe Gliederung benötigen, vergessen Sie die Erstellung von Gliederungsdokumenten von Grund auf. Wenn Sie neue Projekte starten, können Sie mit einer Vorlage für einen Projektüberblick sofort loslegen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Projektübersicht aus?

Eine gute Vorlage für eine Projektübersicht bietet eine Struktur und einen Rahmen für das Projekt und ist so klar, dass die Beteiligten das Projekt schnell verstehen können vorgeschlagenen Plan für das Projekt . Sie enthält auch Space für Mitglieder des Teams, um eigene Notizen, Kommentare oder Aufgaben hinzuzufügen. Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass Sie sie ändern oder an die einzelnen Komponenten Ihres Projekts anpassen können.

Wählen Sie eine Vorlage, die klare Anweisungen und Beispiele für das Ausfüllen der verschiedenen Abschnitte enthält. Sie möchten eine Vorlage, die sich in Ihr Projekt integrieren lässt projektmanagement tools so dass Sie Aufgaben und Dateien einfach verknüpfen und Elemente an Mitglieder des Teams zuweisen können.

10 Vorlagen für Projektübersichten

Wir haben eine Auswahl von 10 Vorlagen und Beispielen für Projektübersichten in Microsoft Word und ClickUp zusammengestellt. Diese Vorlagen dienen als Ausgangspunkt für Ihr Projekt und geben Ihnen die Tools an die Hand, mit denen Sie sie an Ihre speziellen Anforderungen anpassen können.

1. ClickUp Vorlage für eine Projektgliederung

Starten Sie Ihr Projekt mit dieser Vorlage von ClickUp auf dem richtigen Fuß

Die ClickUp Projekt Gliederungsvorlage für Anfänger bietet eine Struktur und einen Rahmen für Ihr Projekt, mit klaren Zielen und Vorgaben. Es handelt sich um ein professionelles Dokument in der Dokumentenansicht, das mit Ihren Aufgaben und Projekten in ClickUp integriert ist. Verschiedene Mitglieder des Teams können Notizen, Kommentare und Aufgaben hinzufügen, was diese Vorlage zu einer kollaborativen Vorlage macht, die Ihnen hilft, ein Projekt schneller zu definieren.

Beginnen Sie mit dem Titelblatt der Vorlage, wo Sie eine kurze Einleitung und grundlegende Angaben zu Ihrem Projekt hinzufügen können. Füllen Sie die nächsten Unterseiten mit einer Zusammenfassung aus, dem Projekthintergrund und den Projektzielen . In der Vorlage werden Sie auch aufgefordert, die Einschränkungen und Annahmen Ihres Projekts zu beschreiben, um Ihnen zu helfen, Herausforderungen zu erkennen. Schließen Sie die Gliederung mit Angaben zu Ihrer Zeitleiste ab, schlüssel-Ergebnisse sowie Budget und Investitionen.

Wenn sich das nach einer Menge Details anhört, dann liegt das daran, dass diese Vorlage Ihnen helfen soll, ein ausführliches Dokument zu erstellen, das Sie verwenden können, um die Zustimmung der Führungskräfte zu erhalten und alle Beteiligten auf dieselbe Seite zu bringen. Aber keine Sorge - diese Vorlage für einen Projektplan enthält Symbole, Bildblöcke, Tabellen und andere visuelle Elemente, die den Text auflockern und das Interesse der Leser wecken.

2. ClickUp Projekt Gliederung Whiteboard Vorlage

Entwickeln Sie den richtigen Plan für Ihr Projekt gemeinsam mit Ihrem Team

Vorbereiten auf ein Projekt vorzuschlagen ? Ein überzeugendes Argument mit dem ClickUp Projekt Gliederung Whiteboard Vorlage . Diese Vorlage wurde entwickelt, um alle Hände an Deck, so dass verschiedene Mitglieder des Teams ihre Ideen visualisieren, Notizen hinzufügen und Elemente auf einem Whiteboard verschieben können.

Einbetten von G Suite-Dateien, YouTube-Videos und Figma-Skizzen in Ihre Projektskizze verwendung des Whiteboards dieser Vorlage . Das Whiteboard ist in ClickUp Aufgaben integriert, sodass Sie jeden Teil Ihrer Projektskizze umsetzbar machen können, indem Sie ihn einem Mitglied des Teams zuweisen.

Wechseln Sie zur Listenansicht, um alle Elemente auf Ihrer Zu erledigen-Liste zu sehen, oder klicken Sie auf die Board-Ansicht, um den Status der einzelnen Aufgaben zu sehen.

3. ClickUp Kampagnen Projekt Gliederungsvorlage

Halten Sie Ihre Projekte organisiert und pünktlich

Die ClickUp Campaign Projekt Gliederungsvorlage ist ein hervorragendes tool für die Organisation und Verwaltung von marketing-Kampagnen über ein Team hinweg. Sie bietet einen Überblick über Kampagnen, Teambereiche, Kanäle, Medientypen und Zeitleisten für eine übersichtliche Ansicht Ihrer Marketingaktivitäten. Mit dieser Vorlage verbessern Sie die Zusammenarbeit und helfen Ihrem Team, Folgendes zu erreichen marketingziele innerhalb der von Ihnen gewünschten Zeitleisten.

Beginnen Sie mit einer Kampagnenzusammenfassung in der Listenansicht, um alle Ihre laufenden und anstehenden Marketingkampagnen zu sehen. Wechseln Sie in die Board-Ansicht, um die Kampagnen nach Phasen zu sehen, oder um nur die Kampagnen anzuzeigen, die sich gerade in der Umsetzung befinden. Die Ansicht Zeitleiste bietet Ihnen einen linearen Einblick in die Kampagnen, gruppiert nach den Phasen der Kampagne und farblich codiert nach dem zuständigen Team.

Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen, die Kampagnen in weitere Kategorien zu unterteilen. Verwenden Sie diese Felder, um Kampagnentyp, Medientyp, Kanal, das zugewiesene Team und den Status der Genehmigung anzugeben.

4. ClickUp Story Gliederungsvorlage

Vereinfachen Sie den Schreibprozess mit dieser praktischen Vorlage

Unterteilen Sie einen Roman in überschaubare Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für die Gliederung einer Geschichte . Sie enthält Unterseiten, mit denen Sie Ihre Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Die Unterseite "Kapitel" zum Beispiel listet die Szenen in jedem Kapitel auf. Die Unterseite "Speicherort" ordnet die Szenen und Handlungspunkte nach dem Ort an, an dem sie spielen.

Auf der Unterseite Charakter können Sie das Profil und den Typ jedes Zeichens sowie eine Liste der Kapitel, in denen es vorkommt, verfolgen. Verschiedene Ansichten helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

In der Board-Ansicht sehen Sie die wichtigsten Handlungspunkte in den verschiedenen Phasen der Geschichte. Eine andere Ansicht des Boards gruppiert die Szenen nach den Zeichen, die darin vorkommen. Mit der Liste der zu erledigenden Szenen behalten Sie den Überblick darüber, was Sie bereits geschrieben haben und was noch nicht.

Durch die Verwendung dieser vorlage für die Gliederung einer Geschichte mit dieser Vorlage bringen Sie Disziplin in Ihren kreativen Prozess und stellen sicher, dass Sie alle wichtigen Lücken und losen Enden in Ihrer Erzählung erkennen.

5. ClickUp Kreativer Projekt Plan

Bringen Sie Ihre kreativen Projekte mit mehreren Ansichten ins Rollen

Die ClickUp Creative Project Plan Vorlage wurde entwickelt, um Projektmanagern und -mitarbeitern zu helfen, ihre Projekte genauer und effizienter zu planen. Sie enthält Schlüssel für die Gliederung von Aufgaben, die Einstellung von Zielen, die Zuweisung von Leistungen und die Überwachung des Fortschritts im Team. Mit dieser Vorlage können Sie kreative Projekte besser organisieren.

Diese Vorlage besteht aus drei Hauptkomponenten: einer Liste für kreative Projekte, einem Board für den Fortschritt und einer Zeitleiste. In der Listenansicht erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Projekte, gruppiert nach Projektphasen, z. B. Planung, Vorproduktion, Produktion und Nachproduktion. In dieser Ansicht stehen Ihnen acht benutzerdefinierte Felder zur Verfügung, die Sie bearbeiten können, so dass Sie die Details hinzufügen können, die Sie zur Nachverfolgung Ihrer Projekte benötigen.

In der Ansicht Board können Sie Projekte per Drag & Drop verschieben, um ihren Fortschritt zu verfolgen. In der Ansicht "Zeitleiste" sehen Sie die Start- und Enddaten aller Projekte - so können Sie sehen, welche Projekte sich überschneiden.

6. ClickUp Business Anforderungen Vorlage

Legen Sie die Grundlagen für Ihr neuestes Business Projekt

Manchmal müssen Sie mit Partnern außerhalb Ihres Unternehmens zusammenarbeiten, um Dinge zu erledigen. Teilen Sie Ihrem externen Partner die Ziele, den Umfang und die Erwartungen des Projekts mit Hilfe der ClickUp Vorlage für Business-Anforderungen . Dieses Dokument wird zur Quelle der Wahrheit für alle beteiligten Parteien und hilft Ihnen, die Grundlage für eine effektive Partnerschaft zu schaffen.

Diese Vorlage ist in Unterseiten gegliedert, die Sie über ein Verzeichnis am oberen Rand des Dokuments oder über eine linke Seitenleiste aufrufen können. Insgesamt gibt es neun Unterseiten, einschließlich Projektumfang , funktionale Anforderungen, Business Drivers sowie Zeitplan und Fristen.

Wenn Sie sich durch die Vorlage arbeiten, werden Sie feststellen, dass jede Unterseite kurze Empfehlungen dazu enthält, welche Details Sie aufnehmen sollten. Einige Unterseiten enthalten auch einfache Tabellen, die Sie nach Bedarf ausfüllen und ändern können.

Sehen Sie sich an, wie Sie das tun können *KI zur Erzeugung von Umrissen verwenden* !

7. ClickUp App Umfang Gliederungsvorlage

Umreißen Sie mit dieser Vorlage, was Ihre App sein wird und was nicht

Lange vor dem Design und dem Code müssen Entwicklerteams die geschäftlichen Anforderungen für die Entwicklung einer App skizzieren. Und wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, gibt es dafür eine Vorlage. Die ClickUp App Scope Outline Vorlage hält die Dinge geradlinig und einfach. Es ist ein einseitiges Dokument mit kurzen Abschnitten, die den Hintergrund eines Projekts beschreiben, einschließlich des Problems, das es löst, der Erfahrung mit der App und der Ziele. Die wichtigsten Abschnitte dieses Dokuments sind die Business-Anforderungen und die anwendungsbereich -beide in übersichtlichen Tabellen dargestellt, um das Scannen zu erleichtern.

8. ClickUp Projekt Roadmap Vorlage

Erstellen Sie eine realisierbare Roadmap für Ihr neuestes Projekt

Projektskizzen sind Kommunikationstools, die Ihre Projektgrundlagen jedem erklären, der es wissen muss - ob Entscheidungsträger, strategischer Partner, Manager oder Ausführender. Die ClickUp Vorlage für den Projektfahrplan bietet einen sehr visuellen Ansatz zur Weitergabe von Infos über Ihr Projekt, indem es eine Roadmap-Folie verwendet.

Sie finden eine beispiel für einen Fahrplan folie in der Starthilfe dieser Vorlage, abgeschlossen mit einer Legende, voreingestellten Phasenverbindungen und einer Arbeitsfläche. Lesen Sie unbedingt die hilfreichen Tipps in der Anleitung, die mit Demo-Videos über die Anwendung der voreingestellten Elemente der Vorlage in der Whiteboard-Ansicht abgeschlossen ist.

Sie können auch zur Listen- und Board-Ansicht wechseln, um Aufgaben und deren Status zu sehen. Indem Sie Ihre Roadmap-Folie mit Aufgaben in ClickUp verknüpfen können, erleichtert diese Vorlage Ihrem Team die Umsetzung Ihres Plans in die Praxis.

9. Microsoft Word Projekt Gliederung Vorlage

Diese Liste wäre nicht vollständig, wenn wir nicht erwähnen würden Microsoft Word Projekt Gliederungsvorlagen angesichts der Beliebtheit dieser Software. Microsoft Word bietet Ihnen mehrere Vorlagen für die Gliederung von Papieren und Berichterstellungen zur Auswahl. Ganz gleich, ob Sie einen datenintensiven Geschäftsbericht, ein technisches Whitepaper oder eine Zusammenfassung für die Geschäftsleitung gliedern müssen, Sie finden eine Vorlage, die Sie anpassen und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.

Einige der Word-Vorlagen für die Gliederung von Projekten verfügen über farbige Layouts und Standardbilder, die Sie verwenden oder nach Bedarf ändern können. Sie können die Vorlagen auch mit den Farben und dem Logo Ihres Unternehmens benutzerdefiniert gestalten.

10. Microsoft Excel Projekt Gliederung Vorlage

Über Microsoft

Tabellenkalkulationen sind vielseitige tools für Projektmanager. Finden Sie Ideen für Ihren nächsten Bericht, indem Sie sich diese ansehen Microsoft Excel Vorlagen für die Gliederung von Projekten . Ob ein minimalistisches Diagramm oder ein stilvoll gestaltetes Diagramm, mit diesen Vorlagen können Sie Daten visualisieren und unterstützen ihre Projektpläne mit soliden Fakten.

Finden Sie den passenden Visualisierungsstil, z. B. Pareto-Diagramme, lineare Diagramme, Verkaufstrichterdiagramme und einfache, aber optisch ansprechende Tabellen. Mit den Vorlagen können Sie auch mit Animationen, Übergängen und Bildern noch kreativer werden.

Gut planen mit einer nützlichen Projekt-Gliederung

Eine Vorlage für eine Projektübersicht kann ein unschätzbares tool für Projektmanager und Teammitglieder sein. Von ClickUp-Vorlagen bis hin zu Microsoft Word- und Excel-Dokumenten bieten diese Vorlagen für Projektskizzen einen einfachen Ausgangspunkt, um Ihre Projekte mit größerer Genauigkeit und Effizienz zu planen.

Indem Sie die richtige Vorlage für Ihre Bedürfnisse auswählen und sie an die Besonderheiten Ihres Projekts anpassen, können Sie die Beteiligten schnell ins Boot holen und während des gesamten Zyklus Ihrer Projekte organisiert bleiben.

Nutzen Sie diese hilfreichen vorlagen auf ClickUp und beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihrer eigenen Gliederungen!