10 kostenlose Vorlagen für Projektvorschläge in Word, Excel und ClickUp

Die projektvorschlag phase ist entscheidend für die Erfassung der wesentlichen Details. Ohne einen soliden Rahmen wissen die Teamleiter nicht, wer wofür verantwortlich ist, oder die einzelnen Mitwirkenden wissen nicht, was von ihnen erwartet wird. ResearchGate daten zeigen, dass fast 40 % der Projekte aufgrund einer unzureichenden Planung scheitern. Und wenn dann noch die Kommunikation versagt, steigt die Zahl der gescheiterten Projekte auf fast 60 %.

Teams sind sich dieses Risikos bewusst, weshalb immer mehr Projektleiter Vorlagen für Projektvorschläge verwenden, bevor sie auf die Schaltfläche Start klicken. Wenn Sie ein Team leiten, sollte eine Vorlage für ein Projektangebot als detaillierte Checkliste für alle Beteiligten dienen.

Vorlagen für Projektvorschläge erledigen mehr als nur das Nötigste. Ein solider Plan fördert die Akzeptanz der Beteiligten. Außerdem hilft er Ihnen, die Genehmigung des Budgets zu sichern und gleichzeitig die Auswirkungen des Erfolgs zu verdeutlichen.

Damit Sie alles im Griff haben, haben wir 10 der besten Vorlagen für Projektvorschläge zusammengestellt, die Sie absolut kostenlos verwenden können. Doch bevor wir loslegen, sollten wir uns erst einmal ansehen, was ein Projektvorschlag überhaupt ist.

Was ist ein Projekt-Vorschlag?

Ein Projektvorschlag ist ein dokumentierter Prozess, der alle notwendigen Informationen über das Projekt enthält und definiert anforderungen an das Projekt die die Beteiligten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erfüllen müssen. Ein gut geplanter Vorschlag versorgt die Beteiligten mit wichtigen Informationen wie budgets , zeitleisten , ziele und den Gesamtzweck.

Das Ziel ist es, dass alle Beteiligten alles wissen und, was noch wichtiger ist, mit einem festgelegten Rahmen für das Projekt einverstanden sind.

Die Zustimmung der Beteiligten und der Teamleiter ist für den Erfolg Ihres Projekts von entscheidender Bedeutung. Warum also nicht die wichtigsten Details skizzieren, damit das Projekt funktioniert? Betrachten Sie einen Projektvorschlag als Ihre einmalige Chance, allen Beteiligten zu zeigen:

Warum dies wirklich eine hervorragende Idee ist

Wie die Beteiligten ihre Magie einsetzen können, um Ihnen zum Sieg zu verhelfen

Warum Ihre Stakeholder das Glück haben, an diesem großartigen Projekt zu arbeiten

OK - vielleicht ist Glück das falsche Wort. Aber ein solider Projektvorschlag erregt die Aufmerksamkeit Ihrer Stakeholder und weckt in ihnen die Lust, sich zu beteiligen. Er sollte auch den potenziellen Erfolg hervorheben, den die Stakeholder in der Zusammenarbeit mit Ihnen sehen würden - denn wer hätte nicht gern einen weiteren Projekterfolg in der Tasche, wenn es zur Überprüfung kommt?

10 kostenlose Vorlagen für Projektvorschläge, um Stakeholder zu beeindrucken

Falls wir Sie noch nicht überzeugt haben, wiederholen wir es noch einmal: Projektvorschläge sind entscheidend für den Erfolg Ihres Projekts und den Aufwand, den Ihr Team für die Zusammenarbeit betreibt. Leider sind nicht alle Vorlagen für Projektvorschläge gleich.

Eine gute Vorlage erfüllt nicht nur alle Ihre Anforderungen, sondern erleichtert auch die Planung, Zusammenarbeit und Strukturierung Ihres Vorschlags. Sehen Sie sich die 10 nützlichsten Vorlagen für Projektvorschläge an, um Ihre Stakeholder zu überzeugen:

1. ClickUp Whiteboard-Vorlage für Projektvorschläge

ClickUp Projektvorschlag Whiteboard-Vorlage

Ideale Vorschlagsarten: Aufgefordert, Unaufgefordert, Informell, Erneuerung, Fortsetzung und Ergänzung

Um Ihren Projektvorschlag zu dokumentieren, müssen Sie nicht immer nur mit schriftlichem Text arbeiten. Vielmehr können visuelle Vorschläge helfen, Ihre Ideen und Rahmenbedingungen klarer darzustellen.

Aus diesem Grund ist die ClickUp Projektvorschlag Whiteboard-Vorlage ist eine der besten Optionen, um Ihren Plan visuell darzustellen. Diese Vorlage nutzt das Whiteboard Feature von ClickUp, um Ihren Vorschlag in einem vollständig abschließbaren Format anschaulich zu präsentieren.

Die benutzerdefinierte Gestaltung ist das A und O im Projektmanagement. Deshalb ist die Vorlage von ClickUp perfekt für Projektleiter, die ihre Vorschläge auf die Bedürfnisse ihrer Stakeholder zuschneiden wollen. Die vorgefertigten Diagramme auf dem Whiteboard vereinfachen die Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen des Rahmens, so dass jeder weiß, wer wofür verantwortlich ist.

ClickUp bietet kollaborative Features, um Stakeholdern schnell Kommentare zuzuweisen, Aufgaben in der Whiteboard-Ansicht zu verknüpfen und Engpässe mit der Critical-Path-Linie zu vermeiden, damit Projektmanager genau wissen, was ein Projekt aufhält. Diese Vorlage herunterladenBonus: Proposal Management Tools

2. ClickUp Vorlage für Kreativagentur-Angebote

ClickUp Vorlage für Kreativagenturen

Ideale Angebotsarten: Aufgefordert, unaufgefordert, informell, Erneuerung und Fortführung

Wenn Sie Clients für ein Unternehmen verwalten kreativagentur wenn Sie eine Kreativagentur gründen, müssen Sie Ihr Unternehmen immer an Ihre aktuellen und potenziellen Kunden verkaufen. Kreativagenturen müssen herausstellen, was sie von anderen unterscheidet, und den Kunden schließlich zeigen, wie und in welchem Zeitrahmen sie dies erledigen können.

Wussten Sie, dass eine Sprout Social eine Umfrage unter Marketing-Agenturen ergab, dass mehr als 4 von 5 Agenturen ihre Angebote tatsächlich für jeden einzelnen Client benutzerdefiniert gestalten?

Wenn Sie Ihr Angebot wirklich hervorheben und an einen bestimmten Client benutzerdefiniert anpassen möchten, sollten Sie die ClickUp Vorlage für Kreativagentur-Angebote ist ein hervorragender Startpunkt. Diese Vorlage vereinfacht die Präsentation für Ihre Kunden mit anpassbaren Tags, benutzerdefinierten Feldern und einer sichtbaren Leiste für den Fortschritt.

Erstellen Sie ganz einfach eine detaillierte Liste zu erledigender Aufgaben, in der Sie Aufgaben zuweisen, wichtige Unteraufgaben erstellen, den Beteiligten Kommentare zuweisen und den Status der Prioritäten angeben können, um jedem die wichtigsten Schritte anzuzeigen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für eine Angebotsanfrage

ClickUp Request for Proposal Vorlage

Ideale Angebotsarten: Aufgefordert, Erneuerung, Fortführung und Ergänzung

Die ClickUp RFP-Vorlage ist ideal für diejenigen, die in einem nicht oder zumindest weniger wettbewerbsintensiven Feld arbeiten und ihre Fachkenntnisse in einem Projektvorschlag hervorheben müssen. Diese Art der Ausschreibung benötigt eine Vorlage, die mit ihren Details über das übliche Maß hinausgeht, damit jeder Aspekt des Projekts abgedeckt ist.

RFPs müssen akribisch und informativ sein, damit alle Beteiligten ihre Verantwortlichkeiten kennen. Das ClickUp RFP-Vorlage gibt Ihnen die Möglichkeit, anhand einer umfangreichen Checkliste zu arbeiten, die von erfahrenen ClickUp Projektmanagern benutzerdefiniert wurde!

Nicht alle RFPs sind gleich, aber es gibt eine Menge Ähnlichkeiten und gemeinsame Anforderungen, die diese ClickUp Vorlage enthält. Starten Sie damit Ihren Projektvorschlagsprozess oder verwenden Sie sie, um Ihr Rahmenwerk um weitere Details zu ergänzen.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *Anforderungsvorlagen für Angebote* ! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Web-Entwicklung Anfrage für Angebot Vorlage

ClickUp Web-Entwicklung Anfrage für Angebotsvorlage

Ideale Angebotsarten: Aufgefordert, unaufgefordert, informell, Erneuerung, Fortführung und Ergänzung

Entwicklungsteams sind dafür bekannt, dass sie Projektinformationen schnell benötigen und die Erwartungen an die Lösung oder das Projekt noch schneller erfüllen müssen.

Die Arbeit in einer Umgebung, in der viele Projekte durchgeführt werden, macht web-Entwickler ihre Zeitleisten für Projekte kurz und bündig, da sie in der Regel in Sprints arbeiten.

Verwenden Sie diese Vorlage, um nach Bietern für Ihr Webentwicklungsprojekt zu suchen. In der Tat, die ClickUp Vorlage für Angebotsanfragen wurde speziell für Webentwicklungsprojekte und für die Erstellung eines übersichtlichen Projektangebots entwickelt.

Die Vorlage enthält einen Leitfaden für den Einstieg mit ClickUp Docs-Voreinstellungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Leitbild hinzufügen, übersicht über das Projekt , Vision, Zeitleiste und vieles mehr. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Kommerzielles Angebot Vorlage

ClickUp Vorlage für ein kommerzielles Angebot

Ideale Angebotsarten: Aufgefordert, unaufgefordert, Fortsetzung und Ergänzung

Sicher - es gibt eine Menge Vorlagen für Projektvorschläge und dokumente für Geschäftsvorschläge da draußen. Aber für Geschäfte, die speziell ein kommerzielles Angebot für Investoren, Grundstückseigentümer oder Baufirmen benötigen, müssen Sie alles gründlich dokumentiert haben.

Die ClickUp Vorlage für ein kommerzielles Angebot eignet sich perfekt für diejenigen, die ihre Geschäftsvorschläge aktuellen oder potenziellen Partnern präsentieren und alle potenziellen Probleme des Projektumfangs erläutern möchten. Darüber hinaus macht ein auf Ihr Geschäft zugeschnittenes Projektangebot einen wesentlich besseren Eindruck.

Dies gilt insbesondere für kommerzielle Geschäfte, die einfache Google Docs Vorlagen für Projektvorschläge verwenden, die möglicherweise nicht mehr als ein Firmenlogo und ein Leitbild enthalten. Es ist Zeit für ein Upgrade auf ClickUp. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für den Bericht über ein Projekt

ClickUp Vorlage für die Erzählung eines Projekts

Ideale Antragsarten: Aufgefordert, unaufgefordert, informell und Erneuerung

Projektbeschreibungen können lange Dokumente sein, die alle Ihre Gedanken, Ideen und Vorschläge an einem Ort zusammenfassen. Sie helfen dabei, die gesamte Zeitleiste des Projekts zu organisieren und die wesentlichen Fragen nach dem Wer, Was, Ort, Wann, Warum und Wie zu stellen.

Die ClickUp Vorlage für die Erzählung eines Projekts dient als Hauptbestandteil Ihres Projekts und gibt einen Überblick über die Zusammenfassung, Ziele, Zeitleiste, Interessengruppen und mehr.

Die Möglichkeit, Ihren Projektbericht benutzerdefiniert zu gestalten, ist entscheidend für die Erstellung eines soliden Geschäftsvorschlags. Mit dieser Vorlage für ein Projektangebot können Sie verhindern, dass Sie sich zu technisch ausdrücken, um das Projekt zu beschreiben, ohne die Informationen oder den Projektumfang zu kurz zu fassen. Diese Vorlage herunterladen

7. Microsoft Word Vorlage für ein Dienstleistungsangebot

Über Microsoft

Ideale Angebotsarten: Unaufgefordert, Informell, Erneuerung, Fortsetzung und Ergänzung

Wenn Sie auf der Suche nach einer kostenlosen und sehr einfachen Microsoft Word-Vorlage für Ihr nächstes Projekt sind, dann ist dies die richtige. Die Microsoft Vorlage für ein Dienstleistungsangebot hilft Ihnen, Ihr Geschäft in verschiedene Abschnitte zu unterteilen.

Darüber hinaus können Sie mit dieser einseitigen Vorlage die Geschäftsziele, die Projektleistungen und den Gesamtansatz für die Preisgestaltung und den Zeitplan Ihres Projekts darlegen. Die vorformatierten Tabellen ermöglichen es Ihnen, genaue und relevante Details zu Ihrem Projekt anzugeben - alles in einem Word-Dokument.

Sie können diese Vorlage als Kurzvorlage verwenden lösung für Vertragsverhandlungen oder für die Erneuerung eines alten Projekts. Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft Word Angebotsvorlage von Template.net

Über Vorlage.net

Ideale Vorschlagsarten: Unaufgefordert, informell und Fortsetzungsantrag

Microsoft Word ist nicht dafür bekannt, die Premium-Plattform für gut gestaltete Vorlagen für Projekte zu sein, aber die Template.net Vorlage für Projektvorschläge bringt es auf den Punkt. Mit dieser kostenlosen Vorlage für einen Projektvorschlag können Sie Ihr Projekt den Beteiligten vorstellen, ohne dass diese ein langweiliges Word-Dokument sehen müssen.

Allerdings sind die benutzerdefinierten Anpassungen über die Bearbeitung des Textes hinaus ziemlich limitiert. Die Vorlage bietet eine festgelegte Aufschlüsselung eines zusammenfassung , Problem, Lösung und Objekte. Zugleich lässt die Vorlage nicht viel Raum für Kreativität.

Sie können verschiedene Abschnitte hinzufügen und sie auf den meisten Geräten programmieren, was sie zu einer sehr einfachen Lösung für die Planung Ihres geplanten Projekts macht. Diese Vorlage herunterladen

9. Microsoft Word Vorschlag für ein endgültiges Projekt Vorlage von Template.net

Über Template.net

Ideale Antragsarten: Aufgefordert, unaufgefordert und ergänzend

Für Wissenschaftler, Lehrer und Studenten ist dieser akademische Projektantrag hilfreich, um anstehende Forschungsprojekte mit einer einfachen, aber professionellen Gliederung vorzuschlagen. Die detaillierte Template.net Vorlage für den Vorschlag eines Abschlussprojekts an der Universität enthält einen Abschnitt, in dem Institutionen weitere Informationen über Sie oder Ihr Team erhalten können.

Sie enthält auch Abschnitte, die Ihnen helfen, eine Zeitleiste für die Details des Projekts, die Preisgestaltung für die Forschung und die Bedingungen für das Projekt anzugeben. Wenn Sie eine maßgeschneiderte Vorlage für Ihren Vorschlag für ein akademisches Projekt suchen, dann ist dies die richtige. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Website Projekt Vorschlag Vorlage von Template.net

Über Template.net

Ideale Antragsarten: Informell, Erneuerung, Fortsetzung und Ergänzung

Sie möchten einem Business ein Projekt für Ihre Website vorschlagen oder über ein angefordertes Angebot Einzelheiten über Ihren Prozess mitteilen? Das Template.net Vorlage für ein Website Projekt Projektvorschlag könnte gut für Sie geeignet sein.

In dieser Vorlage für einen Projektvorschlag erhalten Sie eine vereinfachte Aufschlüsselung, die Sie hervorheben können:

Wer Sie sind und was Sie zu erledigen haben

Die Zeitleiste des Projekts und wichtige Termine

Die von Ihnen vorgeschlagene Preisstruktur für die Erstellung der Website

Die Bedingungen für das vorgeschlagene Projekt

Webentwickler sind sich in einem Punkt sicher einig: Projekte können schnell aus dem Ruder laufen. Deshalb ist es hilfreich, alle Details Ihres Projekts und mögliche projektumfang probleme direkt in Ihrem Projektvorschlag. Diese Vorlage herunterladen

Die 6 Arten von Projektvorschlägen

Projektmanager und Projektleiter arbeiten in der Regel mit sechs verschiedenen Arten von Projektvorschlägen, die ihre eigenen Besonderheiten dokumentieren ziele des Projekts . Bevor Sie eine neue Gliederung für einen Projektvorschlag annehmen, sollten Sie sich zunächst mit den sechs Arten von Vorschlägen vertraut machen:

1. Aufgeforderter Projektvorschlag

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dieser Art von Projektvorschlägen um Anfragen oder Bitten um ein Angebot von Ihnen. Das Ziel ist es, Ihren fachlichen Rat oder Ihre Anleitung zu einem bestimmten Projekt zu erhalten. Dies geschieht häufig im Rahmen einer Ausschreibung (RFP oder Request for Proposal) und steht nicht im Wettbewerb mit anderen Angeboten (d. h. konkurrierenden Geschäften oder Agenturen).

2. Unaufgeforderter Vorschlag für ein Projekt

Unaufgeforderte Vorschläge werden in der Regel ohne eine spezifische Anfrage oder Ausschreibung versandt. Das Ziel dieses Formats ist es, die Überlegenheit des eigenen Konzepts hervorzuheben, weshalb unaufgeforderte Angebote häufig in Ausschreibungen von Auftragnehmern verwendet werden.

3. Informeller Vorschlag für ein Projekt

Informelle Angebote werden von Clients oder Geschäften angefordert, die nicht unbedingt eine Ausschreibung wünschen, sondern ein Projekt in einem Gespräch vorstellen möchten. Das Ziel dieses Formats ist flexibler, da es weniger spezifisch sein muss.

4. Vorschlag für ein Erneuerungsprojekt

Vorschläge für Erneuerungsprojekte werden an bestehende Clients geschickt, um die Dienstleistungen in dem von Ihnen vorgeschlagenen Rahmen fortzusetzen, zu erweitern oder aufzustocken. In der Regel ist das Ziel dieses Vorschlags, frühere Ergebnisse oder Produktionen hervorzuheben, um die Akzeptanz zu erhöhen.

5. Vorschlag für ein fortgesetztes Projekt

Anstatt Kunden oder Geschäfte von Ihrem Plan zu überzeugen, kommuniziert oder erinnert ein Fortsetzungsprojektvorschlag die Beteiligten über den Beginn oder den aktuellen Fortschritt des Projekts. Ziel ist es, die Beteiligten zu informieren und auf dem Laufenden zu halten - und nicht, sie zur Annahme des Vorschlags zu überreden.

6. Ergänzender Vorschlag für das Projekt

Ein ergänzender Projektvorschlag funktioniert wie ein Fortsetzungsvorschlag. Diese Art von Vorschlag bietet jedoch nicht nur eine Aktualisierung, sondern bittet um zusätzliche Ressourcen - sei es in Form von Arbeitskräften oder Geld. Das Ziel ist es, die Beteiligten davon zu überzeugen, dass mehr benötigt wird, um den ursprünglichen Plan abzuschließen.

Für wen ist ein Projektvorschlag von Vorteil?

Businesses: Projektvorschläge sind für Geschäfte wichtig, um den Umfang eines Projekts zu verstehen und sicherzustellen, dass es fristgerecht abgeschlossen wird. Dieses Dokument hilft ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts und stellt sicher, dass alle Beteiligten über alle für das Projekt erforderlichen Änderungen oder Aktualisierungen informiert sind.

Projektmanager: Projektvorschläge sind für Projektmanager unerlässlich, um die Erwartungen festzulegen und sicherzustellen, dass das Projekt rechtzeitig abgeschlossen wird. In diesem Dokument werden die Zeitleiste, das Budget, der Umfang, die Ziele, die zu erbringenden Leistungen und alle anderen notwendigen Informationen zu einem Projekt dargelegt.

Was gehört in ein Dokument für ein vorgeschlagenes Projekt?

Projektzusammenfassung: Beschreiben Sie kurz, worum es bei dem Projekt geht, seinen Schwerpunkt und das erwartete Ergebnis. Dies dient als Einführung in Ihren Plan und hilft den Beteiligten, seine Bedeutung zu verstehen.

Beschreiben Sie kurz, worum es bei dem Projekt geht, seinen Schwerpunkt und das erwartete Ergebnis. Dies dient als Einführung in Ihren Plan und hilft den Beteiligten, seine Bedeutung zu verstehen. Projektziele: Stellen Sie das gewünschte Ziel oder die Ergebnisse des Projekts klar dar. In diesem Teil wird hervorgehoben, was Ihr Projekt zu erreichen beabsichtigt.

Stellen Sie das gewünschte Ziel oder die Ergebnisse des Projekts klar dar. In diesem Teil wird hervorgehoben, was Ihr Projekt zu erreichen beabsichtigt. Zeitleiste des Projekts: Geben Sie eine geschätzte Zeitleiste für den Abschluss des Projekts einschließlich der wichtigsten Meilensteine an. Dies hilft den Beteiligten, die Durchführbarkeit Ihres Projekts zu beurteilen.

Geben Sie eine geschätzte Zeitleiste für den Abschluss des Projekts einschließlich der wichtigsten Meilensteine an. Dies hilft den Beteiligten, die Durchführbarkeit Ihres Projekts zu beurteilen. Schätzung des Budgets: Stellen Sie einen detaillierten Plan für das Budget auf, der die Ressourcenzuweisung, die Arbeitskosten und andere Ausgaben für das Projekt umfasst, damit die Beteiligten einen Überblick über den potenziellen Investitionsbedarf haben.

Stellen Sie einen detaillierten Plan für das Budget auf, der die Ressourcenzuweisung, die Arbeitskosten und andere Ausgaben für das Projekt umfasst, damit die Beteiligten einen Überblick über den potenziellen Investitionsbedarf haben. Risikobewertung: Zeigen Sie potenzielle Risiken und Herausforderungen auf, die während der Laufzeit des Projekts auftreten könnten, und zeigen Sie, dass Sie auf unvorhergesehene Umstände vorbereitet sind.

Zeigen Sie potenzielle Risiken und Herausforderungen auf, die während der Laufzeit des Projekts auftreten könnten, und zeigen Sie, dass Sie auf unvorhergesehene Umstände vorbereitet sind. Methodik: Erläutern Sie den Ansatz oder die Methoden, die zur Erreichung der Ziele des Projekts eingesetzt werden sollen. Aus diesem Abschnitt geht hervor, wie Sie das Projekt in Angriff nehmen wollen.

Erläutern Sie den Ansatz oder die Methoden, die zur Erreichung der Ziele des Projekts eingesetzt werden sollen. Aus diesem Abschnitt geht hervor, wie Sie das Projekt in Angriff nehmen wollen. Ressourcenbedarf: Geben Sie an, welche Arbeitskräfte, Materialien und sonstigen Ressourcen für das Projekt benötigt werden. Diese Informationen schaffen Klarheit über die Notwendigkeiten des Projekts.

Geben Sie an, welche Arbeitskräfte, Materialien und sonstigen Ressourcen für das Projekt benötigt werden. Diese Informationen schaffen Klarheit über die Notwendigkeiten des Projekts. Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten: Führen Sie die Rollen der einzelnen Teilnehmer auf und betonen Sie ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele des Projekts. Dies fördert die Verantwortlichkeit und Klarheit für das Team.

Führen Sie die Rollen der einzelnen Teilnehmer auf und betonen Sie ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele des Projekts. Dies fördert die Verantwortlichkeit und Klarheit für das Team. Projektbewertung: In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie der Erfolg des Projekts gemessen und bewertet werden soll. Bestimmen Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), anhand derer die Effektivität und der Erfolg des Projekts gemessen werden sollen.

In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie der Erfolg des Projekts gemessen und bewertet werden soll. Bestimmen Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), anhand derer die Effektivität und der Erfolg des Projekts gemessen werden sollen. Projektabschluss/Abschluss: Ein durchdachtes Fazit, das alles von den Zielen, Aufgaben, der Zeitleiste und den erwarteten Ergebnissen des Projekts zusammenfasst. Hier werden alle wichtigen Aspekte des Vorschlags zusammengeführt.

Ein durchdachtes Fazit, das alles von den Zielen, Aufgaben, der Zeitleiste und den erwarteten Ergebnissen des Projekts zusammenfasst. Hier werden alle wichtigen Aspekte des Vorschlags zusammengeführt. Zusätzliche Anhänge: Fügen Sie alle zusätzlichen Materialien, Ressourcen oder Dokumentationen hinzu, die Ihr Projekt weiter verdeutlichen oder unterstützen würden. Dabei kann es sich um Diagramme, Modelle, vorhandene Forschungsergebnisse usw. handeln.

