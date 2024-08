Ultimative Anleitung zur Planung des Anforderungsmanagements

Jedes Produkt und jede Dienstleistung wird durch verschiedene Geschäfts- und Kundenbedürfnisse bestimmt, die als Anforderungen bekannt sind.

Doch wie kann man sicherstellen, dass die endgültige Leistung mit all diesen Anforderungen übereinstimmt?

Ganz einfach: mit einer effektiven Planung des Anforderungsmanagements.

In diesem Artikel gehen wir auf die Planung des Anforderungsmanagements ein und erläutern, warum sie wichtig ist und wie Sie einen soliden Plan für das Anforderungsmanagement erstellen.

Psst! Wir haben auch ein Schnäppchen: ein tool, das die Planung des Anforderungsmanagements zu einem Kinderspiel macht .

Setzen wir unsere Dalí-Masken auf. 🎭

Was ist ein Plan für das Anforderungsmanagement?

Bei der Planung des Anforderungsmanagements wird festgelegt, wie Sie die Anforderungen identifizieren, dokumentieren, analysieren, implementieren, nachverfolgen und kontrollieren wollen anforderungen an das Projekt .

Lassen Sie uns den narrensicheren Plan des Professors aus Geldraub zu demonstrieren.

Der Professor wird unser Anforderungsplaner sein. Die Änderungen, die er an seinem Plan vornimmt, während sein Team die Bank ausraubt, sind die Anforderungen. Die Anforderungen verändern den Umfang des Projekts (den Raubüberfall).

Bonus:_ PRD-Vorlagen Sein Plan für das Anforderungsmanagement wird nun Folgendes umfassen:

Wie er die Maßnahmen ermittelt, die erforderlich sind, damit der Plan für den Raubüberfall mit seiner Vision übereinstimmt

Wie er diese Maßnahmen analysieren und umsetzen wird

Außerdem muss er sich überlegen, wie er die sich ständig ändernden Anforderungen an das Projekt nachverfolgen und kontrollieren kann. Dank überambitionierter Leute wie Tokio in seinem Team.

Die Planung des Anforderungsmanagements umfasst eine Menge, angefangen bei der Definition der projektumfang und über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg.

**Aber warum ist das so wichtig?

Ein Plan für das Anforderungsmanagement stellt sicher, dass alle Anforderungen erfasst, analysiert und berücksichtigt werden, einschließlich:

Verhindern, dass Sie den Überblick über Business undstakeholder-Anforderungen* Teams die Kontrolle über den Umfang des Projekts ermöglichen

Überwindung der häufigsten Ursachen für das Scheitern von Projekten wie Umfangsvergrößerung, Projektverzögerungen, Kostenüberschreitungen usw.

Natürlich ist ein Plan für das Anforderungsmanagement von entscheidender Bedeutung für das Management des Projektumfangs.

Aber wie kann man ihn zu erledigen? Das wollen wir herausfinden.

9 Schritte zur Erstellung eines erfolgreichen Requirements Management Plans

Hier sind die Schritte für eine effektive Planung des Anforderungsmanagements:

Schritt 1: Definieren Sie den Umfang des Projekts

Der Projektumfang umfasst die Bestimmung und dokumentation der Ziele des Projekts , Ergebnisse, Aufgaben, Kosten und Fristen.

In der Regel halten Sie den Umfang des Projekts in einem Plan für das Umfangsmanagement in Ihrem projekt-Charta oder Projektplan. Dann können Sie ihn einfach von dort kopieren.

Ohne den Plan zur Verwaltung des Projektumfangs fehlen den Beteiligten die entscheidenden Informationen, die sie benötigen, um Anforderungsänderungen in einem Projekt zu erkennen. Es wird auch schwierig zu entscheiden, ob eine vorgeschlagene Anforderung umgesetzt werden soll oder nicht.

Schritt 2: Identifizierung der Stakeholder des Projekts

Ihr Managementplan sollte die Maßnahmen erwähnen, die Sie ergreifen werden, um sie zu identifizieren.

Erst dann können Sie die Anforderungen der Stakeholder auf die Karte setzen.

Sie können Meetings abhalten, Interviews führen oder ein Brainstorming mit Ihrem Team veranstalten, um die Stakeholder Ihres Projekts zu ermitteln. Bei Bedarf können Sie sogar jeden Stakeholder einzeln auswählen, wie es die Professordid getan hat.

Schritt 3: Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für den Aufwand des Anforderungsmanagements

In Ihrem Plan sollte festgelegt werden, wer für den gesamten Aufwand des Anforderungsmanagements zuständig ist.

Das kann der Projektleiter, ein Business-Analyst oder ein anderes Mitglied Ihres Teams sein.

Erinnern Sie sich daran, wie der Professor Berlin ernennt, um die Verantwortung für den Plan zu übernehmen?

Er war dafür verantwortlich, das Feedback des Teams zu sammeln und zu entscheiden, ob diese Ideen mit dem Plan für das Projekt übereinstimmten.

In ähnlicher Weise werden in Ihrem Managementplan die Rolle und die Zuständigkeiten für die Überwachung des gesamten Anforderungsmanagementprozesses festgelegt.

Schritt 4: Umgang mit widersprüchlichen Anforderungen

Es kommt häufig vor, dass widersprüchliche Anforderungen von verschiedenen Projektbeteiligten und Ihrem Projektteam gestellt werden.

Zum Beispiel kann Ihr Client eine App wollen, die 1000 Benutzer-Datensätze auf einmal abruft, während das Entwicklungsteam das vielleicht unpraktisch findet.

Wenn das passiert, sollten Sie sich einen Tipp vom Professor holen. Er sah jeden potenziellen Konflikt zwischen seinem Team und der Polizei voraus und plante ein entsprechendes Vorgehen.

In ähnlicher Weise müssen Sie in Ihren Plan aufnehmen, wie Sie Ihren Client und das Entwicklungsteam dazu bringen, sich auf das Feature der App zu einigen, um diesen Anforderungskonflikt zu lösen.

Außerdem müssen Sie und Ihr Analyst möglicherweise eine Geschäftsanalyse erledigen, um solche Konflikte zu erkennen und die Beteiligten zu einer Einigung zu bringen.

Schritt 5: Überlegen Sie, wie Sie die Anforderungen priorisieren können

Komplexe Projekte haben eine Vielzahl von Anforderungen.

Deshalb sollte Ihr Plan für das Anforderungsmanagement eine Methodik zur Priorisierung dieser Anforderungen festlegen. Dazu gehört auch, dass Sie feststellen, welche Anforderungen erfolgskritisch sind und welche Sie für den nächsten Sprint zuweisen können.

Zum Beispiel ist es für den Professor wichtiger, dem Team bei der Flucht vor der Polizei zu helfen, als das gesamte Bargeld aus dem Tresorraum der Bank zu holen.

Bei der Priorisierung einer Projektanforderung sollten Sie die technischen Anforderungen, den Einfluss der Stakeholder, die Zustimmung der Schlüssel-Stakeholder usw. berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Schritt 6: Definieren einer Matrix für die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen

Die Nachverfolgbarkeit von Anforderungen bezieht sich darauf, wie Sie die Projektanforderungen während des gesamten Lebenszyklus des Projekts nachverfolgen werden. Zu erledigen ist dies in der Regel mit einer Traceability Matrix.

Eine Traceability-Matrix ist ein Dokument, das die Benutzeranforderungen mit den Testfällen abbildet und verfolgt.

Im Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit von Anforderungen sollten Sie auch über eine Anforderungs-Baseline verfügen, damit Ihr Team weiß, was dem Client bereits zugesagt wurde.

Ein Beispiel für eine Anforderungs-Baseline in der Softwareentwicklung wäre ein abgeschlossenes Produkt mit einem genehmigten Satz von Features.

Prüfen Sie ClickUp's Rückverfolgbarkeits-Matrix !

Schritt 7: Verwaltung sich ändernder Anforderungen

Änderungen sind unvermeidlich, auch wenn Ihr Projektplan noch so gründlich ist.

Als Projektleiter sollten Sie ein Protokoll für den Umgang mit geänderten Anforderungen erstellen, sobald diese auftreten.

Zu diesem Zweck kann Ihr Plan für das Anforderungsmanagement einen "Änderungskontrollprozess" enthalten

Auch der Professor hatte einen, den nur Berlin kannte.

In diesem Plan wird der Prozess zur Dokumentation jeder Änderung beschrieben. Er wird einige Schlüsselpunkte enthalten wie:

Wie sich eine bestimmte Anforderung geändert hat

Grund für die Entscheidung, die Änderung vorzunehmen

Wer autorisiert die Änderung?

Welche Auswirkungen kann die Änderung auf das Projekt haben (wenn überhaupt)?

Schritt 8: Kommunizieren Sie die Anforderungen des Projekts

Ihr Plan für das Anforderungsmanagement sollte auch den Mechanismus für die Kommunikation der Benutzeranforderungen an Ihr Projekt Team und die Beteiligten festlegen.

In Ihrem Plan sollten Sie angeben:

Wer andere über die sich ändernden Anforderungen informieren wird

Wer über die Änderungen informiert werden soll

Wann sie informiert werden müssen

Wie sie informiert werden müssen

Der Professor benutzte ein Telefonkabel, um mit Berlin nach Erreichen jedes Meilensteins zu kommunizieren. Berlin informierte seinerseits den Rest des Teams.

Abschließend sollten Sie beschreiben, welche Anforderungsmanagement tools die Sie zum Dokumentieren, Nachverfolgen und Verwalten von Anforderungen verwenden werden.

Wenn Sie alle Anforderungen nachverfolgen und den Fortschritt des Projekts überwachen möchten, benötigen Sie ein Anforderungsmanagement-Tool wie ClickUp !

ClickUp ist ein hoch bewertete projektmanagement-Software verwendet von produktiven Teams weltweit zur Verwaltung ihrer Projektlebenszyklen und zur Planung des Anforderungsmanagements.

Als Anforderungsmanagement-Software bringt sie Ihr Team zusammen, um in Echtzeit zu planen und zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns sehen, wie:

A. Nachverfolgung des Fortschritts mit ansichten Mit ClickUp können Sie Projekte und Pläne für das Anforderungsmanagement von Anfang bis Ende mit mehreren Ansichten verfolgen.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Sie können Aufgaben auf einer Liste , Board , oder Kalender ansicht.

Sie können auch die voneinander abhängigen Aufgaben oder die Schritte des Plans für das Anforderungsmanagement in unserem Gantt-Diagramm-Ansicht und verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Plans.

Für eine mühelose Planung des Anforderungsmanagements erhalten Sie auch andere Ansichten wie: Ansicht "Chatten .

Bei der Ausarbeitung Ihres Plans sollten Sie jedoch auf einige häufige Fehler bei der Bedarfsplanung achten, die Sie vermeiden sollten.

4 zu vermeidende Fehler bei der Planung des Anforderungsmanagements

Die Planung des Anforderungsmanagements kann eine Herausforderung sein, vor allem wenn es sich um ein komplexes Projekt handelt. Es ist möglich, in verschiedenen Phasen Fehler zu machen.

Hier sind vier häufige Fehler, die Sie als Projektleiter vermeiden können:

1. Falsche Stakeholder-Zuordnung

Wenn Sie Ihre Stakeholder nicht auf einer Karte projektbeteiligte wenn Sie die Anforderungen der Stakeholder nicht korrekt angeben, kann es passieren, dass Ihr Team an den falschen Anforderungen arbeitet.

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre Stakeholder richtig identifizieren, da mehrere Geschäftsanforderungen von ihnen stammen werden.

2. Mangelnde Kommunikation

Wenn Sie nicht gut mit Ihrem Projektteam, dem Client und den Stakeholdern kommunizieren, haben Sie möglicherweise Probleme mit den Anforderungen.

Die Kommunikation im Team kann auch dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Und selbst wenn Sie nichts zu sagen haben, sollten Sie das auch tun.

Lassen Sie den Client nicht annehmen, dass im Projekt nichts passiert.

3. Der Plan bleibt nicht iterativ

Wir wissen bereits, dass sich die Anforderungen während des Lebenszyklus eines Projekts mehrmals ändern.

Wenn diese Änderungen nicht eingearbeitet werden, entspricht das Ergebnis nicht den Wünschen der Beteiligten.

Wenn der Plan jedoch nicht nach einer iterativen Methodik wie agilem Vorgehen erstellt wird, kann es passieren, dass das Projektteam mit dem ersten Anforderungssatz stecken bleibt.

4. MS Word und MS Excel für die Planung verwenden

Word und Excel sind vielleicht die am häufigsten von Teams verwendeten Tools zur Erfassung von Anforderungen.

Mit diesen Tools kann die Versionierung von Dokumenten jedoch zu einem echten Problem werden.

Auch die in einer Excel-Tabelle erstellte Rückverfolgbarkeitsmatrix kann zu einem Netz von Spalten werden, die auf unendlich viele Dokumente verweisen. 😰

3 FAQs zum Anforderungsmanagement

Hier finden Sie einige häufig gestellte Fragen zum Anforderungsmanagementprozess:

1. Was ist eine Anforderung?

Eine Anforderung ist alles, was benötigt oder gewünscht wird.

Sie sollte notwendig, spezifisch, verständlich, genau, machbar und prüfbar sein.

Wenn Ihr Software-Entwicklungsteam zum Beispiel eine App zum Blockieren von Zeit entwickelt, könnte ein Feature zur Nachverfolgung der Zeit eine Anforderung sein.

2. Warum sollte ich Anforderungen verwalten?

Das Anforderungsmanagement trägt nicht nur zur Verbesserung der Organisation Ihres Projekts und der operative Strategie sondern trägt auch dazu bei:

Die Qualität des Endprodukts oder der Dienstleistung zu verbessern

Die Zeit für den Abschluss von Projekten zu verkürzen

Verhinderung von Kostenüberschreitungen

Verringerung der Risiken

Ein effektives Umfangsmanagement zu ermöglichen

3. Was ist ein Anforderungsmanagementprozess?

Der Anforderungsmanagementprozess umfasst:

Vorlagen für die Anforderungserhebung anforderungen sammeln: Feedback und Bedürfnisse von Stakeholdern sammeln

anforderungen sammeln: Feedback und Bedürfnisse von Stakeholdern sammeln Analyse : Bestimmen, ob eine vorgeschlagene funktionale Anforderung mit dem Projektumfang übereinstimmt

: Bestimmen, ob eine vorgeschlagene funktionale Anforderung mit dem Projektumfang übereinstimmt Definition : Dokumentieren der Anforderungen aus der Sicht des Benutzers und Erfassen der funktionalen oder technischen Anforderungen

: Dokumentieren der Anforderungen aus der Sicht des Benutzers und Erfassen der funktionalen oder technischen Anforderungen Priorisierung : Planen der kommenden Releases oder Sprints und der benötigten Anforderungen

: Planen der kommenden Releases oder Sprints und der benötigten Anforderungen Validierung und Wartung: Definieren, was als "fertiggestellte Anforderung" zu betrachten ist, und Planen laufender Erweiterungen

Sind Sie bereit, einen soliden Plan für das Anforderungsmanagement zu Mint?

Natürlich braucht es Zeit, um einen perfekten Plan für das Anforderungsmanagement zu schreiben. Der Professor hatte den Raubüberfall geplant, seit er 19 Jahre alt war. Und es stellte sich heraus, dass es ein toller Plan war!😎

Unabhängig davon, wie lange es dauert, sollte Ihr Anforderungsmanagementplan alle Schritte abhaken, die wir bereits erwähnt haben.

Ein intelligentes Anforderungsmanagement-Tool wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, dies schnell zu erledigen.

Mit ClickUp können Sie ein Anforderungsdokument oder einen Projektmanagement-Plan gemeinsam bearbeiten, Anforderungskonflikte sortieren und Routinearbeiten einfach rationalisieren.

Es ist der ultimative Teamplayer, der Ihnen bei jedem Schritt den Rücken freihält.

warum also warten?_ ClickUp kostenlos ausprobieren um einen felsenfesten Plan für das Anforderungsmanagement wie theProfessor zu erstellen, und wir wetten, dass Ihre Stakeholder nur ein Wort dazu sagen werden..