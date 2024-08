10 Vorlagen für Stakeholder-Mapping (Matrix- und Einflusskarten)

Die Projektbeteiligten haben unterschiedliche Rollen, Perspektiven und Einflussmöglichkeiten. Um wirksame Strategien für das Engagement zu entwickeln, ist es wichtig zu verstehen, wie jeder Stakeholder von dem Projekt profitieren oder verlieren kann. 💡

Um den Überblick über alle Projektpartner und die Daten zu den einzelnen Stakeholdern zu behalten, können Sie Stakeholder-Mapping-Vorlagen verwenden! Jeder, der mit dem Projekt betraut ist, kann leicht auf die Informationen zugreifen, die er benötigt, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen und am Erfolg des Projekts mitarbeiten.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen verschiedene Stakeholder-Mapping-Vorlagen in ClickUp, PowerPoint und Excel vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese nutzen können, um umsetzbare Pläne zu erstellen!

Was ist eine Stakeholder-Mapping-Vorlage?

Eine Stakeholder-Mapping-Vorlage ist ein Werkzeug zur Identifizierung, Bewertung und Verwaltung von Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern. **Sie stellt die verschiedenen Beziehungen und ihre jeweiligen Einfluss- und Bedeutungsebenen visuell dar

Bei der Konzipierung von Strategien und der Entscheidungsfindung ist es wichtig, alle Beteiligten in den Prozess einzubeziehen und ihre Ziele, Zielsetzungen und Interessen am Projekt zu erkennen. 👥

Eine Vorlage für ein Stakeholder-Mapping sollte die folgenden Merkmale enthalten:

Alle wichtigen Beziehungen, die der Stakeholder mit anderen Stakeholdern hat

Die Rolle oder Art des Stakeholders (z. B. Kunde, Investor, Lieferant)

Einzelheiten über den Einflussbereich, die Interessen und die Ziele des Stakeholders

Einzelheiten darüber, wie die Stakeholder einbezogen und mit ihnen kommuniziert werden sollen

Eine Einschätzung des Grades der Unterstützung, von niedrig bis hoch

Strategien für den Umgang mit den Erwartungen der Stakeholder

Aktionspläne für den Umgang mit Stakeholder-Bedenken

Projektleistungen und Aufgabenverantwortliche

Brainstorming einer Stakeholder-Map auf einem ClickUp Whiteboard

Was macht eine gute Stakeholder-Mapping-Vorlage aus?

**Eine gute Stakeholder-Mapping-Vorlage sollte leicht anpassbar sein, damit die Teams die Stakeholder nach ihren Bedürfnissen priorisieren und ihre Engagement-Strategie und Ressourcen im Laufe des Projekts anpassen können

Auf diese Weise erhalten die Projektteams ein besseres Verständnis dafür, wie die Stakeholder ihre Arbeit gestalten und beeinflussen werden! 🧑‍💻

Zu den Vorteilen einer umfassenden Stakeholder-Mapping-Vorlage gehören:

Verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation : Das Erkennen der Rollen, Verantwortlichkeiten und der besten Art der Zusammenarbeit beseitigt Aufgabenengpässe

: Das Erkennen der Rollen, Verantwortlichkeiten und der besten Art der Zusammenarbeit beseitigt Aufgabenengpässe Erhöhte Transparenz : Das Mapping derdes Projektumfangs für die Beteiligten erhöht die Transparenz für das Projektteam und die gesamte Organisation

: Das Mapping derdes Projektumfangs für die Beteiligten erhöht die Transparenz für das Projektteam und die gesamte Organisation Effektives Stakeholder-Management : Bietet einen Kanal, um Erwartungen an engagierte Stakeholder zu formulieren, damit sie Feedback geben und regelmäßige Updates erhalten können

Informierte Entscheidungsfindung : Die Verwendung einer strategischen Stakeholder-Map ermöglicht es, die Hauptakteure in wichtigen Phasen des Projekts frühzeitig und häufig zu informieren

: Die Verwendung einer strategischen Stakeholder-Map ermöglicht es, die Hauptakteure in wichtigen Phasen des Projekts frühzeitig und häufig zu informieren ErhöhtProjekterfolgsrate: Die Zusammenarbeit mit relevanten Personen und Gruppen hilft den Teamsmeilensteine und Ziele pünktlich zu erreichen

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Stakeholder-Mapping kann ein komplexer Prozess sein, aber mit den richtigen Werkzeugen und Vorlagen kann er einfacher werden.

Hier sind 10 Stakeholder-Mapping-Vorlagen in ClickUp, PowerPoint und Excel, die Ihnen die nötige Struktur geben, um eine umfassende Karte Ihrer Stakeholder zu erstellen!

10 dynamische Stakeholder-Mapping-Vorlagen für Entscheidungsträger

1. ClickUp Stakeholder-Map-Vorlage

ClickUp Stakeholder Map-Vorlage

Die ClickUp Stakeholder Map Vorlage ist das perfekte Werkzeug für die Erstellung interaktiver Diagramme und Illustrationen, die im Laufe des Projekts leicht modifiziert oder verändert werden können! So können Projektmanager die Stakeholder schnell identifizieren und ihre Beziehungen in einem leicht verständlichen visuellen Format darstellen.

Um eine Stakeholder-Map auf einem ClickUp Whiteboard zu erstellen, schreiben Sie den Projekttitel in eine Form. Listen Sie dann die Stakeholder auf und ziehen Sie Linien vom Projekttitel zu jedem Stakeholder. 🌐

Wenn Ihnen wichtige Aufgaben und Aktivitäten im Projekt einfallen, notieren Sie diese auf einem Klebezettel und fügen Sie sie neben den Namen der Stakeholder ein. Ziehen Sie Linien von den Stakeholdern zu den Haftnotizen und erstellen Sie so eine visuelle Darstellung der Stakeholder und wichtigen Punkte des Projekts. Wenn Sie alle Stakeholder erfasst haben, können Sie direkt vom Whiteboard aus Aufgaben erstellen, um weitere Informationen einzuholen! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Stakeholder-Liste Vorlage

ClickUp Stakeholder-Liste Vorlage

ClickUp's Stakeholder-Liste Vorlage ermöglicht es einem Projektmanager, alle Stakeholder zu erkennen, zu kategorisieren und in einer zentralen Ressource zusammenzufassen. Durch das Führen einer aktiven Stakeholder-Liste hat der Projektmanager einen aktuellen Überblick darüber, wer diese Stakeholder sind, ihre individuellen Interessen und die Entscheidungsfindungsprozesse die sie befolgen.

_Bonus: Prozessabbildung* Dies hilft dem Projektleiter, potenzielle Konflikte oder Bereiche, in denen Einigkeit zwischen den Beteiligten besteht, zu erkennen, die erwarteten Ergebnisse bestimmter Entscheidungen vorherzusehen und potenzielle Eingriffe oder Genehmigungen, die während der Projektlaufzeit erforderlich sein könnten, im Voraus zu planen. Die Liste dient auch als wichtiges Nachschlagewerk, wenn man sich auf externen Sachverstand verlässt, um Ratschläge, Klarstellungen oder Anleitungen zu bestimmten Aspekten des Projekts zu erhalten! 📄

Check out anpassbar projektcharta-Vorlagen ! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Stakeholder-Liste nach Einfluss Vorlage

ClickUp Stakeholder-Liste nach Einfluss Vorlage

Das ClickUp Stakeholder List Template enthält auch eine Board-Ansicht für eine noch bessere Kategorisierung der Stakeholder. Projektmanager können Stakeholder in verschiedene Einflussstufen einordnen, von denen mit der größten Beteiligung an der Entscheidungsfindung bis zu denen mit der geringsten.

Durch die Nutzung der Board-Ansicht erhalten Projektmanager wertvolle Einblicke in die Dynamik zwischen den Stakeholdern, können bessere Gruppenentscheidungen treffen und bessere Ergebnisse planen! 🏆

Organisieren Sie Ihre Stakeholder mit Hilfe der Board-Ansicht in vier Kategorien, die sich nach ihrem Einflussgrad richten:

Ebene 1: Die wichtigsten Einflussnehmer mit dem größten Einfluss auf Ihr Projekt

Ebene 2: Personen oder Gruppen, die einen starken Einfluss haben und als Berater und Denkpartner fungieren können

Ebene 3: Personen oder Gruppen, die das Potenzial haben, Ergebnisse zu beeinflussen und Entscheidungen zu treffen

Ebene 4: Potenzielle Einflussnehmer Diese Vorlage herunterladen ### 4. ClickUp Stakeholder Analyse Matrix Vorlage

ClickUp Stakeholder-Analyse-Matrix-Vorlage

Die Erstellung einer Analysematrix zur Messung der Prioritäten der Stakeholder kann eine komplizierte Aufgabe sein, aber ClickUp's Stakeholder Analyse Matrix Vorlage macht es Ihnen leicht! Diese Vorlage hilft Ihnen, die Matrix mit minimalem Aufwand zu erstellen und zu pflegen, damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können.

Die Vorlage hilft, Verwirrung zu vermeiden, indem sie eine Matrixlegende anbietet, mit der Sie das Diagramm ausfüllen können. Die y-Achse steht für die Macht der Stakeholder und die x-Achse für die Interessen der Stakeholder.

Engmaschig verwalten: Die wichtigsten Stakeholder, die priorisiert werden müssen und mit denen ein enger Kontakt gepflegt werden muss

Zufrieden halten: Stakeholder, die keine Priorität haben, deren Bedürfnisse das Ergebnis aber dennoch erfüllen sollte

Informiert bleiben: Stakeholder, die weniger Einfluss haben, aber dennoch auf dem Laufenden gehalten werden müssen

Überwachen: Stakeholder, die bei Bedarf einbezogen werden müssen

Sobald alle Personen und Gruppen in die Matrix eingetragen sind, ist es möglich zu erkennen, wer von einer Entscheidung am meisten positiv oder negativ betroffen wäre. Das Ergebnis ist eine bessere Stakeholder-Kommunikation und Problemlösung für das Projektteam! Diese Vorlage herunterladen Weitere Informationen matrix-Vorlagen zur Organisation von Projekten!

5. ClickUp Stakeholder-Analyse Vorlage

ClickUp Stakeholder-Analyse-Vorlage

Projektmanager können verwenden ClickUp's Stakeholder Analyse Vorlage um eine Entscheidungsmatrix zu erstellen, die jeden Stakeholder auf der Grundlage seines Einflusses und seines Unterstützungsgrades in einer Listenansicht einstuft. Diese Matrix ordnet die Stakeholder auf zwei Achsen ein: Ihren Einfluss auf das Projekt und den Grad der Unterstützung, den sie wahrscheinlich geben werden.

Diese Vorlage verfügt über mehrere Ansichten, darunter eine Listen- und eine Brettansicht, um stakeholder-Management zu visualisieren auf unterschiedliche Weise. Der Getting Started Guide bietet Tipps zum Hinzufügen Ihrer Inhalte und zum Erstellen einfacher Automatisierungen, um Ihren Projektunterstützungsprozess zu rationalisieren! 🤖 Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Executive Projektstatus Vorlage

ClickUp Projektstatus-Vorlage für Führungskräfte

Mit ClickUp's Projektstatus-Vorlage für Führungskräfte ist es einfach, die Beteiligten über den Projektfortschritt zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Farbcodierte Indikatoren in der Vorlage bieten einen sofortigen Überblick über den Projektstatus, die Kosten und den Zeitplan. Die Benutzer können auch das Layout und die Anzeige der Vorlage anpassen, um die Daten aussagekräftiger zu gestalten. 📈

Dank der klaren visuellen Darstellung und des einfachen Zugriffs auf die Projektdetails können die Beteiligten ein Projekt leichter verstehen die Abhängigkeiten eines Projekts und den aktuellen Stand. Die Beteiligten können auch verfolgen, wie das Projekt im Laufe der Zeit voranschreitet, und feststellen, welche Bereiche mehr Aufmerksamkeit oder Ressourcen benötigen, damit das Projekt seine Ziele erreicht. Mit dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass die Beteiligten über alle Aspekte des Projekts informiert und eingebunden bleiben! Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Pert Chart Vorlage

ClickUp Pert Chart Vorlage

A PERT-Diagramm (Program Evaluation and Review Technique) ist ein Projektmanagement-Tool, das Projektmanagern helfen kann, die Bemühungen der Beteiligten an einem Projekt zu koordinieren. Das Diagramm veranschaulicht visuell die Projektaufgaben, Aktivitäten und meilensteine .

Jede Aufgabe oder Aktivität wird durch eine Form dargestellt, die den Namen der Aufgabe und die geschätzte Dauer angibt. Pfeile zeigen die Reihenfolge an, in der die Aufgaben erledigt werden müssen. Und mit dem ClickUp Pert Chart Vorlage können Projektmanager schnell Aufgaben planen, Ressourcen koordinieren, Projekte in einer logischen Reihenfolge planen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erkennen. Mit diesem visuellen Ansatz können Projektleiter Verzögerungen schnell vorhersehen und strategische Schritte unternehmen, um sie zu vermeiden! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Priorisierungsmatrix Vorlage

ClickUp Priorisierungsmatrix-Vorlage

Wenn Sie nach allgemeinen Projektmanagement-Vorlagen für das Management von Stakeholdern suchen, ClickUp's Priorisierungsmatrix-Vorlage ist die perfekte Lösung. Manager können Kriterien für die relative Wichtigkeit der einzelnen Stakeholder auf der Grundlage ihrer Kontrolle oder ihres Interesses an Ihrem Projekt festlegen. ✅

Die Vorlage wird mit einem Leitfaden für den Einstieg geliefert, einschließlich eines Spickzettels für die Prioritätsmatrix, um die Prioritäts- und Dringlichkeitsstufen der Stakeholder zuzuordnen:

Hohe Wichtigkeit und hohe Dringlichkeit: Prioritätsstufe 1

Hohe Dringlichkeit und geringe Wichtigkeit: Prioritätsstufe 2

Geringe Dringlichkeit und hohe Wichtigkeit: Prioritätsstufe 3

Geringe Dringlichkeit und geringe Wichtigkeit: Prioritätsstufe 4 Diese Vorlage herunterladen ### 9. PowerPoint Stakeholder Mapping Vorlage

über Slide Team

Eine Stakeholder-Map-Vorlage in Powerpoint ist ein Hilfsmittel, das einen schnellen Überblick über die wichtigsten Stakeholder bietet und Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt, wer während der gesamten Projektlaufzeit verwaltet, konsultiert oder informiert werden muss.

Mit der Vorlage können Sie klar und deutlich angeben, wer die einzelnen Stakeholder sind, welche Rolle sie im Projekt spielen und wie groß ihr Einfluss oder ihre Macht ist. Darüber hinaus können Sie sie in Kategorien einteilen, die auf ihrer Beteiligung am Projekt und ihren Zielen beruhen. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Stakeholder Mapping Vorlage

über Template Lab

Eine Stakeholder Map-Vorlage in Excel ist ein weiteres Hilfsmittel für Projektmanager, um den Überblick über alle potenziellen Stakeholder, ihre Positionen und ihren Einfluss auf das Projekt zu behalten. Damit können Projektmanager schnell feststellen, wer sich dem Projekt widersetzen oder es unterstützen könnte, und entsprechende Strategien für diese Stakeholder planen.

Sobald alle Stakeholder identifiziert sind, können ihre Beziehungen entsprechend abgebildet werden, was eine bessere Planung und Kommunikation zwischen allen Beteiligten ermöglicht. Diese Vorlage herunterladen

Interaktive Stakeholder-Karten in ClickUp erstellen

ClickUp vereinfacht die Erstellung detaillierter Diagramme für komplexe Stakeholder-Beziehungen. Von Brainstorming-Sitzungen bis hin zur Entwicklung von Produkt-Roadmaps können Teams die Kontrolle über Stakeholder-Beziehungen übernehmen und sicherstellen, dass alle Beteiligten bei jedem Projekt auf derselben Seite stehen.

Legen Sie noch heute los und stellen Sie Ihr Stakeholder-Netzwerk mit ClickUp dar! 🦄 Kostenloses Konto erstellen