10 Vorlagen für die agile Anforderungserhebung in Excel & ClickUp

Nicht alle, die sich verirren, sind verloren - aber diejenigen, die sich in die Produktion stürzen, ohne die Anforderungen vollständig zu verstehen, neigen dazu, vom Kurs abzuweichen! 🧭

Projektanforderungen sind die Grundlage für eine reibungslose Planung und Ausführung. Mit einem geeigneten Erfassungs- und Verwaltungssystem können Sie diesen Prozess meistern und ohne zusätzlichen Aufwand bessere Ergebnisse erzielen.

Sehen Sie sich unsere Liste der 10 beliebtesten Vorlagen für die Anforderungserfassung an, um den Anfang zu machen. Sie vereinfachen einen ansonsten komplizierten Prozess und gewährleisten Nachvollziehbarkeit und Abstimmung während des gesamten Projektlebenszyklus.

Was ist eine Vorlage für die Anforderungserhebung?

Anforderungserhebung bedeutet, dass Sie die Anforderungen an das Produkt oder Projekt, an dem Sie arbeiten, dokumentieren.

Eine Vorlage für die Anforderungserhebung ist ein vorgefertigtes Rahmenwerk oder System, das einem Projektmanager bei der Verwaltung dieses Prozesses und der damit verbundenen Aufgaben hilft. Verwenden Sie diese Vorlage, um Daten zu sammeln, zu speichern und für einen einfachen Zugriff zu organisieren.

Der Sinn der Anforderungserhebung besteht darin, den Mitgliedern des Projektteams klare Richtlinien an die Hand zu geben. Sie verhindert Missverständnisse und alle damit verbundenen Probleme wie Verzögerungen, zusätzliche Kosten und die Unzufriedenheit der Beteiligten. Mit genau definierten Zielen und Bedürfnissen können die Teams projekte durchführen effizient.

Das Sammeln von Anforderungen ist ein fester Bestandteil von Entwicklungs- und Konstruktionsabläufen. Sie kann jedoch auf jede Art von Produkt oder Projekt angewendet werden.

Der Prozess der Anforderungserhebung besteht in der Regel aus drei Hauptschritten:

Sammlung: Sammeln von Beiträgen des Projektsponsors und verschiedener Interessengruppen Dokumentation: Umwandlung des Inputs in Spezifikationen oderproduktanforderungsdokumente (PRD)3. Verifizierung: Überprüfung und Verfeinerung der Anforderungen und deren Umsetzung in Aufgaben

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass agile Methodik erfordert einen etwas anderen Ansatz bei der Anforderungserhebung. Während bei traditionellen Arbeitsabläufen die Anforderungen zu Beginn festgelegt werden, sind bei der agilen Methode laufende Anpassungen und die Zusammenarbeit mit den Beteiligten erforderlich.

Was macht eine gute Vorlage für die Anforderungserhebung aus?

Bei der Auswahl einer Vorlage für die Anforderungserhebung sind einige Faktoren zu berücksichtigen:

Flexibilität : Die Vorlage muss anpassbar sein und sich an Projekte unterschiedlicher Größe und Art anpassen lassen

: Die Vorlage muss anpassbar sein und sich an Projekte unterschiedlicher Größe und Art anpassen lassen Datenerfassung : Sie sollte es Ihnen ermöglichen, alle Daten zu sammeln und sie auf eine klare und überzeugende Weise zu organisieren

: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, alle Daten zu sammeln und sie auf eine klare und überzeugende Weise zu organisieren Querverweise : Anforderungen müssen über verschiedene Dokumente hinweg nachvollziehbar und aufeinander abgestimmt sein - die Vorlage sollte dies ermöglichen oder automatisch für Sie erledigen

: Anforderungen müssen über verschiedene Dokumente hinweg nachvollziehbar und aufeinander abgestimmt sein - die Vorlage sollte dies ermöglichen oder automatisch für Sie erledigen Visuelle Hilfen : Sie sollten die Visualisierung von Prozessen unterstützen und Ihnen so helfen, komplexe Kundenanforderungen zu verstehen und Ihre Ideen zu vermitteln

: Sie sollten die Visualisierung von Prozessen unterstützen und Ihnen so helfen, komplexe Kundenanforderungen zu verstehen und Ihre Ideen zu vermitteln Überprüfung : Die Vorlage muss über eine Funktion zur gemeinsamen Nutzung verfügen oder eine andere Methode zur Überprüfung der Anforderungsdokumentation durch die wichtigsten Beteiligten bieten

: Die Vorlage muss über eine Funktion zur gemeinsamen Nutzung verfügen oder eine andere Methode zur Überprüfung der Anforderungsdokumentation durch die wichtigsten Beteiligten bieten Integration: Sie sollten die Vorlage nahtlos in Ihren bestehenden Arbeitsablauf integrieren können

10 Vorlagen für die Anforderungserhebung im Jahr 2024

Die Anforderungserhebung ist ein wichtiger Schritt in der projektleitung . Dennoch sollte es nicht zu viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich die Qualität der Produktion. Hier kommen die Vorlagen ins Spiel! ▶️

Nachfolgend finden Sie 10 Vorlagen für die Anforderungserhebung in ClickUp und Excel.

Mit einer breiten Palette von Funktionen stellen sie sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen haben, um Ihre Projekte zu stemmen! Mit einem solch robusten System können Sie selbst mit den schwierigsten Kunden auf Augenhöhe kommunizieren. 👀

1. ClickUp Dokumentvorlage für Geschäftsanforderungen

ClickUp Dokumentvorlage für Geschäftsanforderungen

Die ClickUp Dokumentvorlage für Geschäftsanforderungen hilft Ihnen, alle wesentlichen Aspekte Ihres Projekts oder Vorhabens zu umreißen und ein übersichtliches Geschäftsanforderungsdokument (BRD) zu erstellen. 💼

Es handelt sich um eine intuitive, einsteigerfreundliche Vorlage in der Doc-Ansicht. Wenn Sie schon einmal mit einem Textverarbeitungsprogramm gearbeitet haben, werden Sie mit dieser Vorlage keine Probleme haben!

Das Dokument besteht aus 10 Unterseiten mit den wichtigsten Informationen zum Verständnis Ihres Projekts. Einige von ihnen sind:

Projektziele

Funktionale Anforderungen

Finanzielle Anforderungen

Interessengruppen

Zeitplan und Fristen

Die erste Seite ist für grundlegende Informationen wie den Projektnamen, das Datum und die Versionsnummer reserviert. Auf den folgenden Unterseiten können Sie alle Anforderungen und Erwartungen an Ihr Projekt in Text- oder Tabellenform auflisten. Passen Sie die Unterseiten und alle anderen Elemente an, um die Vorlage auf Ihren Anwendungsfall zuzuschneiden.

Die Vorlage wird mit einer Anleitung geliefert, die Ihnen den Einstieg erleichtert. Außerdem enthält sie auf jeder Unterseite Richtlinien. Vergessen Sie aber nicht, diese anschließend zu löschen! Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Systemanforderungen Vorlage

ClickUp Vorlage für Systemanforderungen

Wenn es darum geht software-Entwicklungsprojekte ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Fähigkeiten klar und deutlich darlegen. Zum Glück ist die System Requirements Template von ClickUp soll Ihnen dabei helfen, alle Voraussetzungen zu erfüllen.

Dieses Dokument funktioniert nach demselben Prinzip wie das vorherige. Sie müssen die Informationen nur in die vorgesehenen Felder oder Tabellenzellen eingeben.

Standardmäßig enthält das Dokument fünf Abschnitte:

Anforderungsbeschreibung: Zweck, Umfang und Zielgruppe oder Markt des Projekts Gesamtbeschreibung: Merkmale Ihres Produkts und seiner Verwendung Systemfunktionen und Benutzeranforderungen: Haupt-, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sowie Anforderungen an die externe Benutzeroberfläche Dokumentenkonventionen: Richtlinien für das Verständnis des Dokuments und Formatierungsentscheidungen Ressourcen: Erwähnte Quellen

Wie üblich können Sie fast alle Elemente der Vorlage anpassen, einschließlich der Schriftart, der Symbole und der Abstände. Sie können sogar ein Titelbild hochladen, um der Vorlage eine persönliche Note zu verleihen. ✨ Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Produktanforderungen Vorlage

ClickUp Produkt-Anforderungsvorlage

Wie der Name schon sagt, ist diese ClickUp Produkt-Anforderungsvorlage hilft Ihnen bei der Beschreibung der Feinheiten Ihres kommenden Features oder Produkts. Dieser Schritt ist für die Projekttransparenz und -kommunikation unerlässlich. Er definiert klar das Produkt, seine Funktionen, das Design und die Personen, die es entwickeln.

Die PRD-Vorlage befindet sich in der Dokumentansicht und besteht aus mehreren Abschnitten und Unterseiten. Die Hauptseite ist für die Übersicht und die technischen Details, wie z. B. den Zeitplan und die Erfolgsmetriken, reserviert. Die enthaltenen Unterseiten sind:

Benutzer-Personas & Szenarien: Wer wird das Produkt nutzen, wie und warum? Funktionen: Welche Funktionen werden Sie einschließen/ausschließen? Veröffentlichungskriterien: Woran werden Sie erkennen, dass das Produkt bereit für die Markteinführung ist? Gestaltung: Wie werden die verschiedenen Elemente des Produkts aussehen?

Anhand dieses Dokuments erhalten die Teams einen Überblick über das Gesamtbild und die Benutzergeschichten. Ein solcher Überblick hilft ihnen, Entscheidungen zu treffen, die mit den allgemeinen Zielen und Plänen übereinstimmen.

Achten Sie darauf, das Dokument während des gesamten Produktlebenszyklus zu aktualisieren, um die wichtigsten Informationen bereitzustellen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Projektmanagement Anforderungen Vorlage

ClickUp-Projektmanagement-Anforderungsvorlage

Wenn Sie ein Projekt beginnen, müssen Sie dessen Anforderungen klar definieren. Auf diese Weise können Sie alle zukünftigen Bemühungen straffen und sich bei den Beteiligten für Ihr Projekt einsetzen.

Die Projektmanagement-Anforderungsvorlage von ClickUp existiert zu diesem Zweck - um Ihnen zu helfen projektanforderungen zu verwalten und die damit verbundenen Aufgaben mit Leichtigkeit und Vertrauen.

Diese Vorlage liegt in Listenform vor und enthält eine Anforderungslistenansicht, eine Genehmigungstafel im Kanban-Stil und eine Gantt-Diagramm für die Zeiterfassung. Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben in der Listenansicht, um alle Anforderungen und die dazugehörigen Schritte festzulegen. Die Spalten enthalten Informationen wie:

Zuweiser und Genehmigender

Start- und Fälligkeitsdatum

Prozentsatz der Fertigstellung

Genehmigungsstufe

Link oder Datei der zu liefernden Arbeit

Passen Sie die Spalten und Dropdown-Kategorien an, damit die Vorlage für Sie funktioniert. Fügen Sie benutzerdefinierte Kriterien für die Aufgabensortierung und -gruppierung hinzu. Probieren Sie diese Vorlage bei Ihrem nächsten Workshop zur Anforderungserhebung aus! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Bericht Anforderungen Vorlage

ClickUp-Report-Anforderungsvorlage

Sie benötigen einen bestimmten Bericht von einer anderen Abteilung? Die ClickUp Bericht Anforderungen Vorlage hilft Ihnen bei der Formulierung der Art von Informationen, die Sie benötigen. Es ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Gedanken mitzuteilen und sicherzustellen, dass der Bericht, den Sie erhalten, seinen Zweck erfüllt.

Geben Sie zunächst den Namen, das Logo und die Kontaktinformationen des Unternehmens an. Erläutern Sie dann den Zweck der Anfrage, damit der Leser Ihren Standpunkt versteht. Geben Sie in der folgenden Tabelle die Einzelheiten zu Ihrer Abteilung an.

Im Abschnitt "Berichtstyp" werden die für die Triage und Planung entscheidenden Merkmale aufgeführt, z. B.:

Berichtstyp

Ob es sich um einen wiederkehrenden Bericht handelt oder nicht

Prioritätsstufe

Aufwandsniveau (d. h. wie viele und welche KPIs betroffen sind)

Abgabetermin

Verwenden Sie die letzte Tabelle, um den Nachweis der Genehmigung durch den Manager zu erbringen und anzugeben, wer den Bericht sehen muss. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp IRAAD Vorlage

ClickUp IRAAD-Vorlage

Anforderungen ändern sich, wenn Sie neue Informationen aufdecken. Dem müssen Sie Rechnung tragen, die Bedingungen aktualisieren und ein System zur Vorhersage und Verfolgung dieser folgenschweren Entwicklungen entwickeln.

Unsere nächste kostenlose Vorlage für die Anforderungserhebung ist die IRAAD-Vorlage von ClickUp -ein praktisches Tool, das Ihnen hilft, wichtige Daten für ein erfolgreiches Projektmanagement zu erfassen.

Es handelt sich um eine Mappenvorlage mit fünf Listen, die jeweils ein IRAAD-Analyseelement darstellen:

Probleme: Probleme, Ineffizienzen und andere Aspekte des Projekts, die nicht funktioniert haben Risiken: Potenzielle Probleme,kostenrisikenund Bereiche, die besondere Aufmerksamkeit erfordern Aktionen: Schritte, die Sie unternehmen müssen, um das Projekt abzuschließen Annahmen: Begründete Behauptungen, die Sie noch überprüfen müssen Entscheidungen: Aufgaben, auf die Sie sich geeinigt und die Sie genehmigt haben

Für jede Liste gibt es verschiedene Ansichten, z. B. "Liste", "Vorstand" und "Formulare", in denen Sie die Beiträge der Beteiligten sammeln können. Sie können zum Beispiel Probleme protokollieren, auf die sie stoßen, oder neue Ideen einbringen. Ihre Antworten können in Aufgaben umgewandelt und automatisch sortiert werden, um Zeit zu sparen. ⌛ Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Qualitätssicherungs-Projektplan Vorlage

ClickUp-Qualitätssicherungs-Projektplan-Vorlage

Ob Sie in der Softwareentwicklung oder in der Fertigung tätig sind, die ClickUp Qualitätssicherungs-Projektplan-Vorlage bietet Ihnen einen robusten Rahmen für die Kontrolle der Qualität Ihrer technischen Anforderungen und Ergebnisse. Er rationalisiert den QS-Prozess und hilft Ihnen, Engpässe zu erkennen und zukünftige Aktivitäten entsprechend zu planen. ☑️

Beginnen Sie mit dem Hinzufügen Ihrer Aufgaben zum Projektplan Listenansicht. Geben Sie die zuständige Abteilung, das Fälligkeitsdatum, die Auswirkungen und den Arbeitsaufwand an. Alle Aufgaben und Unteraufgaben sind in einer klaren Hierarchie angeordnet, gruppiert nach dem Projektabschnitt oder anderen ausgewählten Kriterien. Aktualisieren Sie den Status der Aufgaben, während sie den QA-Prozess durchlaufen.

Die Board-Ansicht bietet dieselben Funktionen wie die Listenansicht, stellt die Daten jedoch anders dar. Sie zeigt Aufgaben als Karten an und fügt ihnen die Informationen aus den Spalten hinzu.

Wenn Sie die Gruppierung nach Status beibehalten, können Sie den Status der Aufgaben aktualisieren, indem Sie sie über vertikale Abschnitte ziehen und ablegen. Sie können auch Swimlanes einschalten und zusätzliche horizontale Gruppierungskriterien einführen.

Bonus: Dokumentenautomatisierungswerkzeuge ! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Netzwerkdesign Projektplan Vorlage

ClickUp Netzwerkdesign-Projektplan-Vorlage

Die Planung der gesamten Netzwerkinfrastruktur ist ein langwieriger, komplizierter Prozess, bei dem viel auf dem Spiel steht. Die richtige Netzwerktopologie ist entscheidend für das erfolgreiche Funktionieren eines Systems. Wenn der Entwurf mangelhaft ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Netzwerk in Bezug auf Leistung und Sicherheit versagt.

Glücklicherweise können solche Krisen mit Hilfe von Technologien und Tools wie diesem abgewendet werden ClickUp Netzwerkdesign Projektplan Vorlage . Von der Anforderungserfassung bis zum Testen bietet dieses Framework alles, was Sie brauchen, um den Giganten Netzwerkdesign zu bezwingen.

Verwenden Sie diese Vorlage wie die vorherige, indem Sie alle Ihre Aufgaben, Unteraufgaben und die dazugehörigen Informationen in den Spalten auflisten. Sie können sie an Ihren Arbeitsablauf anpassen. Fügen Sie weitere Ansichten hinzu, z. B.:

Gantt für das Zeitmanagement

Workload für die Ressourcenzuweisung

Whiteboards für Brainstorming und Prozessabbildung

Chat für Diskussionen Diese Vorlage herunterladen ### 9. ClickUp SQL Server Migration Projektplan Vorlage

ClickUp SQL Server-Migrationsprojektplan-Vorlage

Die Bedeutung einer gut geplanten Migration kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser Prozess wirkt sich auf kritische Geschäftsabläufe aus, wie z. B. die Datensicherheit und die Gesamtleistung. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Übergang und die Ausfallzeiten zu minimieren, müssen Sie verschiedene technische und betriebliche Aspekte sorgfältig berücksichtigen.

In dieser herausfordernden Landschaft ist die SQL Server-Migrationsprojektplan-Vorlage von ClickUp erweist sich als eine unschätzbare Ressource. Verwenden Sie sie, um Ihre Strategie zu skizzieren, Projektziele zu definieren und Ressourcen zuzuweisen. Ihre Migration wird schneller, genauer und vor allem weniger stressig sein!

Nutzen Sie die Vorteile der Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp und verwalten Sie alle migrationsbezogenen Aufgaben innerhalb einer einzigen Plattform. Priorisieren Sie Aufgaben, beschreiben Sie sie im Detail und verbessern Sie die Entscheidungsfindung in allen Abteilungen. Wenn Sie die Zielverfolgung aktivieren, können Sie auch Fortschritte, KPIs und Meilensteine überwachen. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Anforderungsnachvollziehbarkeitsmatrix Vorlage von Agile-Mercurial

Die Excel Requirements Traceability Matrix Template von Agile-Mercurial ermöglicht es Ihnen, über die Quelle und den Status jeder Anforderung im Bilde zu sein

Wenn Sie mit Excel vertraut sind und dabei bleiben wollen, ist die Requirements Traceability Matrix Template von Agile-Mercurial vielleicht genau das Richtige für Sie. 🍵

Dabei handelt es sich um ein umfassendes Tabellenkalkulationssystem, mit dem Sie Anforderungen, ihre Herkunft, ihren Fertigstellungsstatus und alle anderen relevanten Daten verfolgen können.

Die erste der beiden Registerkarten ist die Anforderungsdatenbank. In den Spalten können Sie Informationen angeben, wie z. B.:

Beschreibung

Quelle und Typ

Projektstrukturplan (PSP), Ergebnisse

Tests und Testergebnisse

Identifizierte Mängel

Status

Da alle Informationen übersichtlich und organisiert sind, wissen Sie genau, was getan werden muss und warum. Sie können Prioritäten setzen, planen und ausführen und dabei die Anforderungen Ihrer Interessengruppen berücksichtigen. Auf der Registerkarte Status finden Sie grundlegende Statistiken zu Ihrer bisherigen Arbeit, die in Form eines Balkendiagramms dargestellt werden. Diese Vorlage herunterladen

Vorlagen für die Anforderungserhebung: Ein Überblick

Die folgende Tabelle fasst alles zusammen, was Sie über die einzelnen Vorlagen in unserer Liste wissen müssen:

Die besten Vorlagen für die Anforderungserhebung für Ihr agiles Team

Um eine berühmte Passage aus Sun Tzu's "Die Kunst des Krieges" zu paraphrasieren und in einen pazifistischeren Kontext zu stellen: Angemessene Vorbereitung ist die halbe Arbeit, mindestens!

Mit Hilfe einer Vorlage für die agile Anforderungserhebung und multifunktionalen kostenlosen Werkzeugen wie ClickUp können Sie auf alles vorbereitet sein und bleiben, was auf Sie zukommt. Wappnen Sie sich mit Wissen und ziehen Sie bereitwilliger denn je in die Schlacht, d. h. in die Produktion! ⚔️