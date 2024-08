Wäre es nicht schön, wenn Sie einfach die Gedanken Ihrer Kunden lesen könnten, um jedes Detail eines Projekts zu verstehen und ein hervorragendes Produkt zu liefern, das genau ihren Anforderungen entspricht?

Mit dem Gedankenlesen haben wir zwar kein Glück, aber zum Glück gibt es einige Anforderungsmanagement-Tools, die Ihnen helfen, den Rest dieses Traums zu verwirklichen!

Mit Hilfe von Anforderungsmanagement-Tools können Projektteams alle Projektanforderungen der Kunden, einschließlich Änderungen und Aktualisierungen, im Auge behalten. Dies hilft den Projektteams, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, was zu weniger Änderungen während eines Projekts und insgesamt zufriedeneren Kunden führt. 🙌🏼

Wenn Sie auf dem Markt für ein Anforderungsmanagement-Tool sind, dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem ausführlichen Leitfaden werden 15 der besten Tools für das Anforderungsmanagement vorgestellt, um Ihnen dabei zu helfen, ein perfektes Tool für Ihr Team zu finden.

Bevor wir uns mit den einzelnen Tools beschäftigen, sollten wir zunächst die Grundlagen klären. Wie sieht für Sie das ideale Marketing-Tool aus?

Ganz allgemein sollte ein Anforderungsmanagement-Tool eine Referenz dafür liefern, wie das Endprodukt auf der Grundlage der Kundenanforderungen aussehen sollte.

Im Folgenden finden Sie 3 wichtige Merkmale, die das von Ihnen gewählte Tool aufweisen sollte.

1. Fähigkeiten zur Aufgabenverwaltung

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board-Ansicht

Das Anforderungsmanagement-Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Projektanforderungen mit Funktionen wie Aufgabenbeschreibungen, Datenimport und -export zu definieren, anzupassen und zu bearbeiten, dokumenten-Editor s, digitale Werkzeuge für Notizen und vieles mehr. Wo auch immer diese Informationen in der von Ihnen gewählten Software gespeichert sind, sollten sie für jedes Teammitglied leicht zugänglich sein, damit es sie jederzeit nachschlagen kann.

Welche anderen managementfunktionen können Ihnen helfen, den Überblick über die Projektanforderungen zu behalten ?

Mehrere Beauftragte für Aufgaben, kollaborative Erkennung, Beobachter, Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten, anpassbare Aufgabenstatus und Echtzeit-Bearbeitung sind weitere gängige Funktionen, die ein Anforderungsmanagement-Tool von gut zu großartig machen können. Diese Schlüsselfunktionen machen die Arbeit Ihres Teams transparenter und sorgen für eine bessere Zusammenarbeit mit der Software.

2. Anforderungsanalyse

Sehen Sie Ihre Arbeitslast anhand der Aufgaben, die auf Ihrem kritischen Pfad mit einer einzigen Umschaltfunktion in ClickUp

Schnallen Sie sich an, denn diese Art des Anforderungsmanagements hat mehrere Ebenen. ✨

Durchdringen Sie die Anforderungen Ihres Kunden, um jedes Detail klar zu definieren. So sehen Sie, welche Anforderungen mit anderen zusammenhängen, und können potenzielle Engpässe erkennen, bevor sie entstehen! Das nennt man proaktiv sein 🙂

Außerdem wissen Sie schon im Voraus, ob und wann Sie auf Abhängigkeiten stoßen, die den Projektfortschritt behindern könnten.

Dashboards und berichtswerkzeuge sind eine gute Möglichkeit, diese kniffligen Aufgaben sowie Meilensteine, die den Übergang eines Projekts von einer Phase zur nächsten markieren, im Auge zu behalten. Mit diesen Funktionen können Sie nicht nur Ihren Fortschritt überprüfen, sondern auch wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie das Projekt läuft, ob es auf dem richtigen Weg ist und welche Ressourcen es verbraucht.

3. Zusammenarbeit

Gemeinsame Bearbeitung, Typografieoptionen und mehr in ClickUp Docs

Teamwork macht den Traum wahr! Ihre Anforderungsmanagement-Software muss kollaborativ sein.

Zusammenarbeit ist ein ständiger Prozess und sollte sich in allen Funktionen Ihres neuen Tools widerspiegeln. Dazu können gehören:

@Mentions, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen, Fragen zu stellen und Zustimmung zu erhalten

Zugewiesene und/oder thematische Kommentare zum Delegierenaktionspunkte und wichtige Unterhaltungen zusammenzuhalten

In-App-Chats oder Sofortnachrichten

Benachrichtigungen, wenn sich der Status von Aufgaben ändert, Ihr Name erwähnt wird oder Fristen verpasst werden

Jede Menge Integrationen! Ihre nächste Anforderungsmanagement-Software sollte gut mit anderen Tools zusammenarbeiten, um ihre Funktionalität zu erweitern und Ihre Prozesse zu optimieren

Hier finden Sie einige unserer beliebtesten und leistungsstärksten Anforderungsmanagement-Tools mit den wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen, Preisinformationen und Nutzerbewertungen.

1. ClickUp

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp-Aufgaben um oder weisen Sie sie zu, um Gedanken sofort in Aktionen zu verwandeln ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihre Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg an einem Ort verbindet. Mit Hunderten von intuitiven und anpassbaren Funktionen clickUp ist flexibel genug für Teams jeder Art und Größe, um Produkte so effizient wie möglich zu liefern und die Produktivität auf eine ganz neue Ebene zu heben.

ClickUp lässt sich integrieren mit über 1.000 anderen Arbeitsmitteln um Ihre Prozesse zu rationalisieren und jede Art von Daten in einem zentralen Knotenpunkt zusammenzuführen, damit Entwickler Projekte planen, organisieren und gemeinsam daran arbeiten können, indem sie kollaborationswerkzeuge wie Aufgaben, Docs, Chat-Ansicht, ClickUp Whiteboards und mehr.

Mit anderen Worten: Sie brauchen nicht Hunderte von Tools, um das Anforderungsmanagement für jedes Projekt zum Laufen zu bringen - Sie brauchen nur ClickUp. Hier sind einige der leistungsfähigsten Funktionen von ClickUp für das Anforderungsmanagement:

ClickUp-Funktionen

Über 15 anpassbareClickUp-Ansichten, einschließlich Kalender, Tafel, Gantt, Liste, und mehr zum Planen, Verfolgen und Überprüfen von AnforderungenZugewiesene Kommentare !

Anforderungsmanagement mit ClickUp vereinfachen

Ohne eine gute Planung und ein leistungsfähiges Anforderungsmanagement-Tool ist die Verwaltung von Projektanforderungen - gelinde gesagt - hektisch.

Außerdem laufen Sie Gefahr, Ihre Kunden zu enttäuschen oder ein Produkt zu liefern, auf das Sie einfach nicht stolz sind 🙁

Diese Tools für das Anforderungsmanagement helfen Ihnen bei der Planung, Definition und Verfolgung von Anforderungen für erfolgreichere Projekte. Und da Ihre neue Software Sie beim Anforderungsmanagement entlastet, können Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben aufwenden - die Arbeit mit Ihrem Team, die Erstellung hochwertiger Produkte und das Knüpfen neuer Kontakte durch zufriedene Kunden.

Investieren Sie in ein Tool, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den wichtigsten Funktionen für Ihr Anforderungsmanagement und einem erschwinglichen Preis bietet - wie ClickUp. 🥰

Sie erhalten nicht nur ein Tool zur Verwaltung von Anforderungen, sondern die ultimative Produktivitätsplattform zur Zentralisierung Ihrer Arbeit und zur Rationalisierung Ihrer Prozesse mit fortschrittlicher Workflow-Automatisierung, Projektmanagement und Zusammenarbeit, die für moderne Teams jeder Größe und in allen Branchen geeignet ist. Registrieren Sie sich kostenlos für ClickUp um das Anforderungsmanagement so schnell wie möglich zu vereinfachen und zu automatisieren. 💯