12 beste Marketing-Agentur-Software im Jahr 2024

Eine gute Software für digitales Marketing ist in der heutigen digital geprägten Welt unerlässlich, und es gibt mehr Optionen denn je.

Marketing-Software und business tools können Ihrer Agentur helfen, mit weniger Aufwand ein größeres Publikum zu erreichen. Wir sprechen hier von Software, die Ihren Workflow erheblich beeinflusst, einen hohen ROI bietet und hilft sogar bei der Erstellung von Inhalten.

Wie also entscheiden Sie, welche Software die richtige für Sie und Ihr Unternehmen ist? marketing Team ?

Damit Sie die beste Entscheidung treffen können, haben wir 12 der besten derzeit auf dem Markt erhältlichen Programme zusammengestellt. Tauchen Sie ein und erfahren Sie mehr über die besten Features, Limits, Preise und Bewertungen der einzelnen Tools!

Was ist eine Software für Marketingagenturen?

Marketing-Agentur-Software bietet Marketing-Teams hochwertige Dienstleistungen - egal, ob für markenbildung einstellung von KPIs, Inhalt oder Projektmanagement. Diese Tools helfen ihnen bei der Planung und Nachverfolgung von Projekten oder bei der Analyse der Marketingdaten ihrer Kampagne, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Einfach ausgedrückt: Marketingsoftware ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um sicherzustellen und zu zeigen, dass Ihr Team sich von seiner besten Seite zeigt, wenn inhalte erstellen für den Marketingaufwand eines jeden Clients, ob für die Einführung neuer marketing-Kampagnen , die Erprobung neuer Social-Media-Plattformen oder die Analyse von Customer Journeys.

Vorteile des Einsatzes von Marketing-Agentur-Software

In seinem State of Marketing Trends Bericht 2020 fand HubSpot heraus, dass sich 91 % der Vermarkter "etwas sicher" oder "sehr sicher" fühlen, wenn sie in Produkte investieren, die den Umsatz beeinflussen. Allerdings machten fast 25 % der Vermarkter keine Berichterstellung darüber, wie sich ihre Kampagnen auf den Umsatz auswirkten.

Marketing-Software hilft bei der Verbindung dieser Punkte, indem sie wichtige Daten zu den Kampagnen liefert, die zur Kundengewinnung führen, bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) hilft und das Workflow-Management verbessert.

Im Folgenden finden Sie einige weitere Schlüsselvorteile, die der Einsatz von Marketing tools für Ihre Agentur mit sich bringt:

Verwalten Sie mehrere Projekte und Clients mit individuellen Kampagnen

Automatisierung und Rationalisierung Ihrer Workflow-Prozesse

Flexibilität und fortschrittliche Features für die Durchführung und Verwaltung von Marketingkampagnen

Bereitstellung wertvoller Leistungsdaten und Erkenntnisse aus Marketingkampagnen

Sie erhalten die Sicherheit, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen

Erhalten Sie Zugang zu Vorlagen fürverwaltung von Kampagnenkalendern,nachverfolgung von Kampagnen, und mehr

Die Vorlage für den Kampagnenkalender von ClickUp bietet ein organisiertes System zur Verwaltung verschiedener Kampagnen in einem einzigen, gemeinsam nutzbaren Space

Aber das ist noch nicht alles.

Stellen Sie sich vor, wie chaotisch die Dinge werden könnten, wenn Marketing Teams keinen Zugang zu Tools hätten wie projektmanagement-Software um Projekte am Laufen zu halten. Oder wie mühsam es wäre, E-Mail-Marketing-Newsletter manuell zu erstellen und zu versenden, Landing Pages einzurichten oder neue markenbezogene Inhalte zu generieren.

Lassen Sie uns also darüber sprechen, wie und was Sie durch den Einsatz von Tools für Projektmanagement und digitales Marketing verbessern können, um Ihren Marketingaufwand zu erhöhen und mehr Clients zu gewinnen.

12 Beste Marketing-Agentur-Software für Ihr Business im Jahr 2024

Lassen Sie uns in 12 der besten Marketing software für die Agenturverwaltung heute verfügbar!

1. ClickUp

Das Beste für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Der erste Punkt ist ClickUp -ein All-in-One-Projektmanagement und produktivität tool für alle Arten von Teams in verschiedenen Branchen, einschließlich Marketingagenturen.

ClickUp ist vor allem für seine vollständig anpassbare Plattform bekannt. Teams können ClickUp so konfigurieren, dass es zu ihrem individuellen Workflow passt und sich an die Größe ihres Geschäfts anpasst. Dieses Maß an Flexibilität gibt Marketing-Agenturen und jedem Team die Möglichkeit, schlanke Prozesse zu schaffen, die Sichtbarkeit von Schlüssel-Projekten und Zeitleisten zu verbessern, einzusetzen Marketing Pläne in Aktion treten, und die Zusammenarbeit und Produktivität von Teams verbessern.

Mit Hunderten von anpassbaren Features und einer robusten Hierarchie-Struktur können Teams an mehreren Projekten und Clients arbeiten und ihre Arbeit jederzeit übersichtlich halten. Verwenden Sie Spaces, Ordner und Listen, um Ihre Arbeit für jeden Client zu organisieren und zu trennen, um sicherzustellen, dass Sie einen Überblick über alle Projekte haben und genau wissen, wo jedes Detail in den Projekten Ihrer Clients sitzt.

Jede Ebene von ClickUp gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle, um alles zu organisieren, was Sie brauchen

Was ClickUp zu einer der besten Projektmanagement-Software für Marketing-Agenturen macht, ist seine collaboration Features . Es ist vollgepackt mit Features wie ClickUp Docs , Whiteboards , zugewiesene Kommentare, benutzerdefinierte Status, eingebaute Chat-Ansicht, Prüfung und Anmerkungen und vieles mehr, um Ihren internen Teams und Clients eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen und den Feedback-Prozess zu beschleunigen.

Dank der Datenschutz-, Berechtigungs- und Freigabesteuerungen können Marketing-Agenturen ihre Clients als Gast in ClickUp einladen und einstellen, was sie in Ihrem Workspace sehen dürfen, und sicherstellen, dass sensible Informationen privat bleiben.

ClickUp lässt sich außerdem mit über 1.000 Tools für die Arbeit integrieren. Verbinden Sie Ihre wichtigsten Marketing-Tools miteinander, um Ihren Workflow zu vereinfachen und mehrere Clients und Projekte mühelos zu verwalten.

Beste Features

Mit Dashboards in ClickUp können Sie wichtige Daten schnell auf einem einzigen Bildschirm abrufen

Limitierungen

Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features

Keine Tabellen-Ansicht in der mobilen App

Preisgestaltung

Free Forever : Free-Plan mit vielen Features

: Free-Plan mit vielen Features Unlimited : $7 pro Monat/Benutzer

: $7 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (4.780+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (4.780+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,070+ Bewertungen)

ClickUp kostenlos testen

2. HubSpot

Best für CRM und Inbound-Marketing

HubSpot ist bekannt für seine CRM-Tools, bietet aber auch ein Tool zur Automatisierung des Marketings, das fast alles abdeckt.

HubSpot hält alle Ihre Marketingaktivitäten in Verbindung und organisiert sie nach Kunden, wodurch es sich hervorragend für Agenturen eignet. Von dem Zeitpunkt, an dem ein Client ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, bis hin zu seinem letzten Telefonat mit dem Kundensupport - es gibt Ihnen Einblicke, wie und wer mit Ihrem Team interagiert hat.

Die Marketing-Tools reichen von der Erstellung von Formularen und E-Mails kampagnenmanagement bis hin zu anderen tools zur Nachverfolgung von Konversionsraten und Interaktionen für die Kampagnen Ihres Clients.

Beste Features

CMS-System mit eingebauten SEO-Empfehlungen

Analysetools für E-Mail-Kampagnen, Landing Pages und andere Maßnahmen

Free Blog Maker sowie Erstellung anderer Websites mit dem Drag-and-Drop-Builder

Integration mit Tausenden von anderen Apps und Programmen

Ein Drag-and-Dropwebsite-Baukasten Limits

Die kostenlose Version enthält das HubSpot-Branding für bestimmte Features

Viele verschiedene tools, aber weniger benutzerdefinierte Funktionen als Ausgleich

Preisgestaltung

Kostenlose grundlegende tools sind verfügbar

Marketing Hub Professional: Beginnt bei $890 pro Monat Enterprise : Beginnt bei $3.600 pro Monat



Kundenrezensionen

G2 : 4.4 von 5 (9.180+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (9.180+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (5,272+ Bewertungen)

Sieh dir das an branding templates* !

3. Semrush

Das Beste für die SEO-Optimierung und die Suche nach Ideen für Inhalte

On Page SEO-Prüfer über Semrush Semrush dreht sich alles um SEO. Sie können damit ein Website-Audit für Ihre Kunden durchführen, um zu sehen, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten abschneiden, Schwachstellen in ihrer aktuellen SEO-Strategie aufspüren und sogar Schlüsselwörter recherchieren, die Ihnen bei der Entwicklung neuer Inhalte helfen.

Semrush kann Ihnen helfen, Ihre SEO-Strategien zu verbessern, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Beste Features

Eine riesige Auswahl an Keyword-Berichten undSEO tools* Vergleiche mit bestimmten Websites oder der gesamten Branche

Berichte über ähnliche Phrasen und Fragen helfen bei der Keyword-Recherche

KI SEO Features

Limits

Limitiert auf Google-Daten; bezieht keine anderen Suchmaschinen mit ein

Kann im kostenlosen Plan nur fünf Kampagnen durchführen

Preisgestaltung

Free-Plan mit begrenzter Berichterstellung

Pro : $119,95 pro Monat

: $119,95 pro Monat Guru : $229,95 pro Monat

: $229,95 pro Monat Business: $449,95 pro Monat

Kundenrezensionen

G2 : 4.6 von 5 (1.667+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (1.667+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (1,981+ Bewertungen)

4. Ahrefs

Das Beste für SEO-Optimierung

Standortforscher über Ahrefs Ahrefs ist seit Jahren eines der beliebtesten SEO-Tools, und hier ist der Grund dafür. Mit seinen Analysetools, die das Internet durchforsten, hat Ahrefs Zugang zu aufschlussreichen Daten über die SEO-Leistung.

Sie können sehen, wie die Website eines Clients abschneidet, Konkurrenzanalysen durchführen und Schritte unternehmen, um erfolgreiche Strategien zu übernehmen. Ahrefs verfügt außerdem über eine umfangreiche Bibliothek mit Lernmaterial, das Ihnen hilft, das Beste aus seinen tools herauszuholen.

Beste Features

Proprietäre SEO-Analysen

Anpassbare Berichterstellung für bestimmte Seiten, Subdomains und Leistungsupdates

Das Content Gap Feature hilft Ihnen, Bereiche zu entdecken, in denen Ihr Client zusätzlichen Inhalt gebrauchen könnte

Limits

Keyword-Empfehlungen können manchmal ein geringes Volumen haben

Limitierungen beim Exportieren von Daten

Preisgestaltung

Limitierter kostenloser Plan

Lite : Beginnt bei $99 pro Monat

: Beginnt bei $99 pro Monat Standard : Beginnt bei $199 pro Monat

: Beginnt bei $199 pro Monat Erweitert: Beginnt bei $399 pro Monat

Kundenrezensionen

G2 : 4.6 von 5 (446+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (446+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (458+ Bewertungen)

5. Google Analytics

Best für Anzeigenverwaltung, Nachverfolgung von Trends und Leistungsmessung

Dashboard über GA4 Google Analytics Google Analytik ist eine weitere Marketinglösung, die es schon seit Jahren gibt. Sie kann täuschend einfach sein, aber sie bietet Hunderte von einzigartigen Berichterstellungen und Einblicke in einen großen Bereich von Daten. Sie können die Leistung der Website eines Clients nachverfolgen und dabei auch dessen Inbound-Marketing im Auge behalten.

Der eigentliche Star sind jedoch die Berichte über Google-Anzeigen. Sie können sehen, wie die bezahlte Suche Ihres Clients abschneidet, nachverfolgen, wie sie im Vergleich zu anderen Kanälen abschneidet, wie viel Umsatz sie einbringt, und andere nützliche Daten.

Beste Features

Nachverfolgung der Ausgaben für Google-Anzeigen

Ansicht von anpassbaren Berichten auf der Grundlage Ihrer Metriken

Aufschlüsselung nach Land, Gerät, Einschaltdauer und mehr

Limits

Der Einstieg und die Navigation durch die verschiedenen Dashboards kann schwierig sein

Höhere Lernkurve; einige Benutzer finden die Schnittstelle schwierig zu bedienen

Preisgestaltung

Kostenlos

Kundenrezensionen

G2 : 4.5 von 5 (5.949+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (5.949+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (7,335+ Bewertungen)

Bonus: Schauen Sie sich diese an Immobilienmarketing-Tools !

6. NapoleonKatze

Nachverfolgung der Leistung sozialer Medien über NapoleonCat NapoleonCat ist eine Plattform zur Verwaltung sozialer Medien. Sie hilft Ihnen, das Engagement und die Verkäufe eines Clients in den sozialen Medien zu verfolgen, seine verschiedenen Konten zu analysieren und mit seinen Abonnenten von einem Posteingang aus nachzuverfolgen.

Sie können die Leistung der Clients auf den wichtigsten Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn nachverfolgen und auf der Grundlage dieser Daten Berichterstellungen erstellen.

Beste Features

Verknüpfen Sie mehrere Konten mit einem Posteingang

Automatisierung von Antworten und Beiträgen in sozialen Medien

Nachverfolgung einzelner Beiträge und Vergleich mit früherem Engagement

Limits

Manchmal können Verbindungen zu bestimmten Seiten auf Konten verloren gehen

Die verfügbaren Daten variieren je nach Social-Media-Plattform

Preisgestaltung

Kostenlose 14-tägige Testversion

Standard : $25,82 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $25,82 pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : 63,31 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

: 63,31 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Benutzerdefiniert: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.8 von 5 (58+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (58+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (45+ Bewertungen)

7. Canva

Bestes Tool für Grafikdesign

Über Canva Canva macht es einfach, einzigartige und personalisierte Inhalte zu erstellen. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Bilder, Infografiken und Videos für soziale Medien erstellen oder aus Hunderten von anderen Vorlagen für Ihre Agentur wählen.

Mit Canva können Sie sicher sein, dass alle Ihre Bilder die richtige Größe haben, Ihre Arbeit für jeden Client einheitlich gestalten und sogar mit anderen zusammenarbeiten, indem Sie das Team Feature nutzen. Das ist besonders praktisch, wenn Ihre Kunden einen eher praktischen Ansatz bevorzugen.

Beste Features

Drag-and-Drop-Editor

Eine Bibliothek mit benutzerfreundlichen und anpassbaren Vorlagen

Laden Sie Mitarbeiter und Clients zu Ihrem Konto ein und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten

Limits

Limitierte Gestaltungsmöglichkeiten im kostenlosen Plan, insbesondere bei der Bearbeitung von Videos

Die Exportoptionen sind limitiert

Preisgestaltung

Canva Free : Free

: Free Canva Pro : $119,99 pro Jahr für eine Person

: $119,99 pro Jahr für eine Person Canva für Teams: $149,90 pro Jahr für die ersten fünf Personen

Kundenrezensionen

G2 : 4.7 von 5 (3.796+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (3.796+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (10,826+ Bewertungen) Canva-Alternativen ### 8. Sprout Social

Best für Social Media Management

Dashboard für die wichtigsten Metriken über Sprout Social Sprout Social ist eine weitere großartige, auf soziale Medien ausgerichtete Marketingsoftware, deren Schwerpunkt auf der Verkaufsförderung liegt. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Leistung Ihrer Clients über verschiedene Plattformen hinweg und analysiert, welche dieser Seiten den meisten Traffic, Umsatz und ein erhöhtes Engagement einbringen.

Sie hilft Ihnen auch dabei, den besten Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Inhalten auf ihren Plattformen zu ermitteln, um das größte Publikum zu erreichen, die Leistung zu messen und netzwerkübergreifende Analysen sowie eine leistungsstarke Segmentierung für jede Plattform bereitzustellen.

Beste Features

Analyse der bezahlten Aktionen

Eine der wenigen Optionen mit TikTok tools

Fokus auf den Umsatz, nicht nur auf das Engagement der Benutzer

Limits

Es kann zu Fehlern kommen, wenn die Regeln einer Plattform nicht mit denen der anderen übereinstimmen (z. B. maximale Zeichen auf Twitter vs. Instagram)

Das Hinzufügen zusätzlicher Benutzer kann schwierig sein

Preisgestaltung

Kostenlose 30-tägige Testversion

Standard : $249 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$199 pro Monat)

: $249 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$199 pro Monat) Professionell : 399 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer + 299 $ pro Monat)

: 399 $ pro Monat (jeder weitere Benutzer + 299 $ pro Monat) Erweitert : $499 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$349 pro Monat)

: $499 pro Monat (jeder weitere Benutzer +$349 pro Monat) Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.3 von 5 (2.043+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (2.043+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (524+ Bewertungen)

Sieh dir das an Sprout Social Alternativen* !

9. AdStage (TapClicks)

Das Beste für plattformübergreifendes Anzeigenmanagement

Klicks nach Netzwerk-Dashboard über AdStage AdStage adStage, kürzlich von TapClicks übernommen, ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Werbeanalysen. Die Marketingsoftware vergleicht die Kampagnen Ihrer Clients in den meisten führenden Werbenetzwerken, darunter Google, Facebook, Spotify und Bing.

AdStage hilft Ihnen auch bei der Automatisierung Ihrer Werbung. Sie können innerhalb des Programms Regeln, Anzeigenrotation und Zeitpläne einrichten.

Beste Features

Integriert sich in die meisten großen Werbenetzwerke

Kann Daten in mehrere Tools exportieren, einschließlich Google Books

Einfacher Vergleich von Daten zwischen Netzwerken an einem Ort

Limitierungen

Es kann etwas langsam sein, alle Daten von Drittanbietern zu sammeln

Support für kleinere Netzwerke ist limitiert

Preisgestaltung

Kostenlose 14-tägige Testversion

Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.3 von 5 (95+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (95+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (13+ Bewertungen)

10. ZoomInfo SalesOS

Das Beste für die Lead-Generierung

Verwaltung von potentiellen Kunden über ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS ist eine auf B2B ausgerichtete Marketingplattform, die Ihnen hilft, die besten Leads für Ihre Clients zu identifizieren. Sie können die Besucher ihrer Websites nachverfolgen, sehen, bei welchen Wettbewerbern ihre Besucher einkaufen, und die Kontaktaufnahme für sie automatisieren.

Die Automatisierung hilft ihnen dabei, nur die Leads zu qualifizieren und anzusprechen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung am größten ist. ZoomInfo lässt sich auch in Ihr CRM integrieren, damit Sie Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand halten und alle bestehenden Kunden im Auge behalten können, die für eine erneute Konvertierung bereit sein könnten.

Beste Features

Nachverfolgung und Qualifizierung von Leads

Automatisierte Kontaktaufnahme auf der Grundlage anpassbarer Workflows

Integrierbar mit vielen CRMs undanderen Kommunikationstools Limits

Die für kleinere oder neue Unternehmen verfügbaren Informationen können limitiert sein

Kontaktinformationen werden manchmal wiederholt oder sind veraltet

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion verfügbar

Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.4 von 5 (6.280+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (6.280+ Bewertungen) Capterra: 4.2 von 5 (233+ Bewertungen)

Sieh dir das an ZoomInfo Alternativen* !

11. Jäger

Beste Lösungen für E-Mail-Suche, Outreach und Lead-Generierung

Suche nach E-Mail-Adressen über Hunter Jäger ist ein E-Mail-Finder und eine Lösung für die Kaltakquise, die alles vom Finden und Verifizieren von E-Mail-Adressen bis zum Versenden personalisierter E-Mails und der Nachverfolgung der Kampagnenleistung unterstützt.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Aufwand heraus, indem Sie Hunter nutzen, um Ihre Kaltakquise zu automatisieren und durch intelligente Personalisierung bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Features für Massenaufgaben sparen Zeit und ermöglichen es Ihnen und Ihren Kunden, E-Mail-Adressen aus großen Listen zu finden und zu verifizieren.

Beste Features

Hilft beim Finden und Verifizieren von E-Mail-Adressen

Ermöglicht den Versand personalisierter E-Mail-Kampagnen in großem Umfang

Das Feature für Massenaufgaben hilft Ihnen beim Umgang mit E-Mail-Listen

Limits

Für den Zugriff auf das Tool ist eine domänenbasierte E-Mail erforderlich

E-Mails werden manchmal zurückgeschickt

Preisgestaltung

Kostenlose Version mit begrenztem Guthaben

Starter : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenrezensionen

G2 : 4.4 von 5 (462+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (462+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (557+ Bewertungen)

12. Papierform

Beste Lösung für Workflow-Automatisierung und Lead-Generierung

Erstellen von Umfragen und Anzeigen von Ansichten über Paperform Formular-Builder Paperform ist mehr als ein Formular-Ersteller. Es ist ein digitales Schweizer Armeemesser für kleine Geschäfte mit der idealen Mischung aus Schönheit und Köpfchen.

Sie können damit Formulare zur Lead-Generierung und Umfragen entwerfen, aber auch maßgeschneiderte Landing Pages, Lead-Magnet-Popups und sogar spezielle Apps für die Geschäfte Ihrer Kunden erstellen.

Mit Paperform können Sie eine Reihe von automatisierten Workflows erstellen. Außerdem lässt es sich mit Tausenden von Tools wie Google Drive, Slack, Dropbox, monday.com und Notion integrieren. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen vielseitigen Features ist Paperform eine der flexibelsten Apps für Workflows auf dem Markt.

Beste Features

Erstellung automatisierter, markengerechter Workflows, Umfragen und Formulare

Lässt sich mit Tausenden von Tools integrieren, sodass Sie Zahlungen annehmen oder automatisch Meetings planen können

Benutzerfreundlicher Editor mit Vorlagen und der Möglichkeit, die meisten Features zu benutzerdefinieren

Limitierungen

Sie können zwar vieles benutzerdefinieren, aber diese Änderungen nicht automatisch auf alle Ihre Formulare anwenden

Limitierte direkte Integrationen mit anderen Plattformen

Preisgestaltung

Kostenlose 14-tägige Testversion

Essentials : $20 pro Monat

: $20 pro Monat Pro : $40 pro Monat

: $40 pro Monat Agentur: $135 pro Monat

Kundenrezensionen

G2 : 4.5 von 5 (41+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (41+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (84+ Bewertungen)

Verbessern Sie die Prozesse Ihrer Agentur mit Marketing-Software

Marketing-Software kann Sie in vielen verschiedenen Bereichen Ihrer Agentur unterstützen marketing-Prozesses . Bevor wir uns mit der besten Marketingsoftware für Agenturen befassen, stellen wir hier einige Bereiche vor, in denen Sie eine spezielle Softwarelösung finden können:

Projektmanagement : Diese Tools helfen Ihnen, das Ziel einer Kampagne zu definieren, das gesamte am Projekt beteiligte Team zu verwalten, die verschiedenen Arbeitsabläufe einer Kampagne zu verfolgen und mit Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen und Zeitzonen in Verbindung zu treten

Kundenservice : Dazu gehören Tools wie Chatbots für den Kundensupport, Knowledge Center und die Automatisierung des Helpdesks. Ein guter Kundenservice kann die Kundenbindung verbessern und Wiederholungskunden aufbauen, insbesondere wenn er in ein CRM (Customer Relationship Management Software) integriert ist

: Dazu gehören Tools wie Chatbots für den Kundensupport, Knowledge Center und die Automatisierung des Helpdesks. Ein guter Kundenservice kann die Kundenbindung verbessern und Wiederholungskunden aufbauen, insbesondere wenn er in ein CRM (Customer Relationship Management Software) integriert ist Erstellung von Inhalten : Egal ob es sich um eine neue Website, einen E-Mail-Newsletter, einen Beitrag in den sozialen Medien oder ein Demo-Video handelt, Inhalte sind für die Marken Ihrer Kunden von entscheidender Bedeutung. In der Tat, dieInstitut für Inhaltsmarketing herausgefunden, dass 81 % der Befragten Inhalte als eine zentrale Geschäftsstrategie ansehen. Erstellen Sie konsistente Inhalte und verfolgen Sie deren Leistung mit Marketing-Software

: Egal ob es sich um eine neue Website, einen E-Mail-Newsletter, einen Beitrag in den sozialen Medien oder ein Demo-Video handelt, Inhalte sind für die Marken Ihrer Kunden von entscheidender Bedeutung. In der Tat, dieInstitut für Inhaltsmarketing herausgefunden, dass 81 % der Befragten Inhalte als eine zentrale Geschäftsstrategie ansehen. Erstellen Sie konsistente Inhalte und verfolgen Sie deren Leistung mit Marketing-Software Verwaltung sozialer Medien : Möchten Sie mehr Kontrolle darüber haben, wann Ihre Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht werden? Benötigen Sie eine Möglichkeit zur Nachverfolgung von Interaktionen mit dem kleinen Geschäft eines Clients? Tools für die Verwaltung sozialer Medien können Ihnen helfen, die vielen Kanäle Ihrer Agentur zu verwalten

: Möchten Sie mehr Kontrolle darüber haben, wann Ihre Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht werden? Benötigen Sie eine Möglichkeit zur Nachverfolgung von Interaktionen mit dem kleinen Geschäft eines Clients? Tools für die Verwaltung sozialer Medien können Ihnen helfen, die vielen Kanäle Ihrer Agentur zu verwalten Anzeigen : WährendInsider-Informationen ein leichtes Abflauen der Ausgaben für digitale Werbung projiziert, prognostiziert es dennoch, dass die Ausgaben für digitale Werbung im Jahr 2022 weltweit über 567 Milliarden Dollar erreichen werden. Dieser riesige, hart umkämpfte Markt erfordert nahezu ständige Aufmerksamkeit und Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass Ihre Werbeausgaben die beste Rendite erzielen

: WährendInsider-Informationen ein leichtes Abflauen der Ausgaben für digitale Werbung projiziert, prognostiziert es dennoch, dass die Ausgaben für digitale Werbung im Jahr 2022 weltweit über 567 Milliarden Dollar erreichen werden. Dieser riesige, hart umkämpfte Markt erfordert nahezu ständige Aufmerksamkeit und Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass Ihre Werbeausgaben die beste Rendite erzielen Suchmaschinenoptimierung (SEO): Ein weiteres brandaktuelles Thema, SEO, ist für viele Marken von großer Bedeutung. Sie können die richtigen Tools finden, die Ihnen bei der Suchmaschinenoptimierung für Websites oder beim Social Media Marketing helfen, und diese nutzen, um Ihre Kunden zu erreichenmarketingziele *Lead-Generierung: Dieser Punkt kann etwas schwieriger sein. Lead-Generierung kann Nachverfolgung beinhalten e-Mail-Klickrate (CTR), Zugriff auf Kundendaten, Website-Interaktionen, Verbindungen zu sozialen Medien und andere Tools für das Lead-Management

Die richtige Marketingsoftware für Ihre Marketingagentur zu finden, kann eine Herausforderung sein, aber umfassende Tools können das Starten, Nachverfolgen und Analysieren Ihrer Kampagnen erheblich erleichtern.

Die oben aufgelisteten Tools verfügen alle über einzigartige Features und können bei verschiedenen Aspekten des Marketings helfen. Probieren Sie also einige Tools aus, bis Sie eine gute Kombination gefunden haben.

Und wenn Sie eine All-in-One-Lösung suchen, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Mit der vollständig anpassbaren Plattform, den Features für Projektmanagement und den Tools für die Zusammenarbeit sind Sie und Ihr Team bestens gerüstet, um alle Ihre Projekte, Kampagnen, Unterhaltungen und vieles mehr an einem Ort zu verwalten.

ClickUp bietet außerdem eine Bibliothek mit Marketing-Vorlagen und lässt sich mit einigen der besten Marketing-Management-Tools integrieren, z. B HubSpot um Ihren Workflow zu optimieren und effizient zu arbeiten.

Probieren Sie es selbst aus und holen Sie das Beste aus Ihrem Marketingaufwand heraus - heute und in Zukunft! Gastautor:_

Herbstwitterung ist Absolvent der renommierten Howard University und arbeitet als Associate Marketing Manager und SEO-Stratege im Link Building Team von HubSpot