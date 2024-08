An manchen Tagen scheint es, als ob die Welt aus Dokumenten besteht. Es gibt Dokumente, um Informationen auszutauschen, Dokumente, um Berechnungen durchzuführen, Dokumente, um prozesse abbilden und Dokumente auf an Projekten mitzuarbeiten , um nur einige zu nennen. 📚

Gott sei Dank sind viele dieser Dokumente jetzt elektronisch - die Welt braucht alle Bäume, die wir jetzt bekommen können!

Ob Sie nun in einem Büro arbeiten oder nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie folgende Dokumente erstellen müssen dokumente erstellen auf einer täglichen Basis.

MS Office mag früher die Standardwahl gewesen sein (vor allem, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten), aber inzwischen gibt es viele andere Optionen, die genauso gut oder besser funktionieren. Sie können Ihnen auch Geld sparen.

Um Ihnen die Augen für diese Möglichkeiten zu öffnen, stellen wir Ihnen die 10 besten Microsoft Office-Alternativen im Jahr 2024 vor. 👀

Worauf sollten Sie bei einer Microsoft Office-Alternative achten?

Überlegen Sie zunächst, wie komplex die Arbeit ist, die Sie erledigen. Benötigen Sie erweiterte Funktionen oder nur grundlegende? Vielleicht bevorzugen Sie sogar einfache Funktionen, weil sie die Arbeit erledigen, ohne die Dinge zu verkomplizieren. 🛠️

Dann achten Sie auf diese Funktionen:

Eine klare und intuitive Benutzeroberfläche, damit Sie schnell loslegen können

Die Möglichkeit, eine Reihe von Dateitypen zu verwalten, z. B. Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word (.doc und .docx), Tabellenkalkulationen wie Excel (.xls und .xlsx) und Präsentationsformate wie PowerPoint (.ppt und .pptx)

Automatisierung von Arbeitsabläufen werkzeuge zur Steigerung Ihrer Produktivität, z. B. die Möglichkeit, Aufgaben aus einem Dokument heraus zu erstellen

Kompatibilität mit mobilen Geräten, damit Sie von überall aus arbeiten können

Cloud-Speicher, so dass Sie und Ihr Team in Echtzeit auf die neuesten Aktualisierungen zugreifen können, wodurchgemeinsame Nutzung von Dateien undteam-Management einfach

10 beste Microsoft Office Alternativen für das Jahr 2024

Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einem neuen Weg, um mit den Dokumenten Ihres Teams online arbeiten. Oder vielleicht wollen Sie einen Kunden mit einer Präsentation beeindrucken, damit Sie ein neues Projekt für sich gewinnen können. 🤩

Wie auch immer Ihre Situation aussieht, jetzt wissen Sie ein bisschen mehr darüber, wonach Sie suchen, also lassen Sie uns einige der besten Microsoft Office-Alternativen erkunden, die es derzeit gibt.

Hinterlassen Sie einen guten Eindruck, wenn Sie ClickUp zum Schreiben, Bearbeiten und gemeinsamen Bearbeiten all Ihrer Dokumente verwenden

ClickUp ist eine cloudbasierte produktivitätswerkzeug das auch als kostenlose Microsoft Office-Alternative fungiert. Es ist extrem anpassbar, so dass Sie es an Ihren Arbeitsablauf anpassen können. Darüber hinaus ist es dank der Drag-and-Drop-Schnittstelle sehr benutzerfreundlich.

Verwenden Sie eine der zahlreichen Vorlagen oder ClickUp AI um loszulegen, oder erstellen Sie Ihr eigenes Dokument von Grund auf. Sie können Dokumente, die Sie häufig verwenden, als Vorlagen speichern, um zeit sparen später. Dann kategorisieren Sie Ihre Dokumente, damit Sie sie leicht finden und an einer sinnvollen Stelle in Ihrem Arbeitsbereich einfügen können.

Gemeinsame Nutzung von Dateien und zusammenarbeit in Echtzeit sind mit ClickUp ein Kinderspiel. Sobald Sie Ihre ClickUp-Dokumente können Sie sie mit Workflows verbinden, um Input von Ihrem Team zu erhalten.

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs

Teammitglieder markieren und zuweisen aktionspunkte damit nichts durch die Maschen fällt. Es ist einfach, Berechtigungen zu verwalten, so dass Sie die Kontrolle über den Datenschutz und die Bearbeitungsrechte für Dokumente behalten.

ClickUp eignet sich auch hervorragend für die Projektverwaltung, büromanagement und workflow-Verwaltung . Mit Werkzeugen, die Ihnen helfen, Zeitpläne und Teamarbeitslasten zu visualisieren, ist es im Wesentlichen ein produktivitätssuite die Sie auf allen Ebenen unterstützt. ✨

Die besten Eigenschaften von ClickUp:

Erstellen Sie ClickUp Docs mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten

Sie und Ihr Team können ganz einfachdokumente bearbeiten gemeinsam bearbeiten, um sie wortgetreu zu gestalten

Es ist einfach, Dokumente so zu formatieren, dass sie sehr professionell aussehen

Konvertieren von Text aus den Dokumenten in Aufgaben, die Sie verfolgen können

Plattformübergreifende Migration - zum Beispiel vonGoogle-Arbeitsbereich, Asana, Excel oder Monday.com - und die Integration mit Tools wie Zoom, Slack und Dropbox ist sehr einfach

ClickUp Einschränkungen:

Die kostenlose Version bietet keinen Zugang zu fortgeschrittenen Funktionen wie Analysen oder Projektzeitleisten, aber es ist einfach, auf eine kostenpflichtige Version zu aktualisieren, die dies tut

Es gibt so viele Funktionen, dass es eine Weile dauern kann, bis man sie alle nutzen kann

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. LibreOffice

über LibreOffice Diese Microsoft Office-Alternative hat sich aus dem ursprünglichen OpenOffice entwickelt. Es handelt sich um eine kostenlose Open-Source-Office-Suite, die mit dem Ethos der gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit entwickelt wurde. Mit einem Textverarbeitungsprogramm sowie Tabellenkalkulations-, Datenbank- und Präsentationsfunktionen ist dieses Office-Tool so konzipiert, dass Sie professionelle, gut strukturierte Dokumente leicht erstellen können.

In der neuesten Version wurde der Dunkelmodus verbessert, so dass Sie die Helligkeit der Benutzeroberfläche anpassen können, Datentabellen in Diagramme einfügen können und die Leistung und Kompatibilität insgesamt verbessert wurde. 🙌

LibreOffice beste Eigenschaften:

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen

Es ist mit Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten sowie mit dem Open Document Format (ODF) kompatibel

Sie können in eine Vielzahl verschiedener Formate exportieren, einschließlich PDF-Dateien

Es basiert auf freier und quelloffener Software, so dass Sie es verwenden, weitergeben und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können

Einschränkungen von LibreOffice:

Es wird kein technischer Support angeboten, es sei denn, Sie kaufen eine LibreOffice-basierte Lösung von einem der Partner

Es gibt derzeit kein integriertes E-Mail-Programm wie Outlook, so dass es Microsoft Office nicht vollständig ersetzen kann

LibreOffice-Preise:

Frei mit optionaler Spende

LibreOffice Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (250+ Bewertungen)

4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2.000+ Bewertungen)

3. WPS Büro

über WPS-Büro Kingsoft WPS Office ist ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem sich Textverarbeitungsdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen einfach erstellen und bearbeiten lassen. Es regt die Kreativität an und ermöglicht es Ihnen, Änderungen, die Sie oder andere an Ihren Dokumenten vorgenommen haben, zu verfolgen. Sie können damit auch PDF-Dateien bearbeiten, zusammenführen, teilen oder konvertieren.

Ganz gleich, ob Sie einen Bericht, einen Projektplan, einen Lebenslauf, einen Arbeitsplan oder eine Grundsatzrede verfassen, wählen Sie aus mehreren Kategorien kostenloser Vorlagen, damit Sie Ihr Dokumentenformat nicht von Grund auf neu erstellen müssen.

WPS Office beste Eigenschaften:

Es ist mit Microsoft Office und Google Docs kompatibel

Es kann kostenlos für mehrere Betriebssysteme heruntergeladen werden, darunter Windows, MacOS, iOS, Android und Linux

Arbeiten Sie von überall auf einem PC, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon - vor allem, wenn Sie die Pro-Version haben, die auf bis zu neun Geräten gleichzeitig verwendet werden kann

Schützen Sie die Sicherheit Ihrer Daten, indem Sie Datenberechtigungen festlegen und bearbeiten

Die PC-Version unterstützt 13 Sprachen, während die mobile Version 46 Sprachen unterstützt

WPS Office Einschränkungen:

Die kostenlose Office-Suite verwendet Werbung, um die Kosten zu decken, was beim Arbeiten störend sein kann

Wenn Sie erweiterte Funktionen und mehr Speicherplatz wünschen, müssen Sie für die Pro- oder Enterprise-Pakete bezahlen

WPS Office Preise:

WPS Standard: Kostenlos

Kostenlos WPS Pro: $23,99 für 6 Monate oder $35,99 pro Jahr

$23,99 für 6 Monate oder $35,99 pro Jahr WPS Enterprise: Preise auf Anfrage

WPS Office Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (260+ Bewertungen)

4.4/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,300+ Bewertungen)

4. Google Arbeitsbereich

über Google Arbeitsbereich Diese ursprünglich als G Suite bezeichnete Alternative zu Microsoft Office ist ein webbasiertes Produktivitäts- und Zusammenarbeitstool. Es ist die Geschäftsversion von Google Mail, die sich an alle richtet, von Einzelpersonen bis hin zu Großunternehmen. Es enthält ein Analyse-Dashboard, mit dem Sie sehen können, wie Google Arbeitsbereich verwendet wird, und konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen.

Mit allen Paketen haben Sie Zugriff auf Google Docs, Sheets und Slides sowie auf Google Drive und Google Mail und können auch eine benutzerdefinierte E-Mail für Ihr Unternehmen einrichten. Mit steigendem Paketpreis erhalten Sie immer mehr Speicherplatz pro Nutzer, mehr Teilnehmer pro Videokonferenz, mehr Sicherheit und besseren technischen Support. ✨

Die besten Funktionen von Google Workspace:

Sie können Ihre Bürodateien online speichern und freigeben und von jedem Webbrowser aus darauf zugreifen

Google Workspace bietet mehr Sicherheit und erweiterte Integrationen als Google Mail

Freigegebene Seiten können in den Google-Kalender integriert werden, um Ihre Meeting-Dokumente an einem Ort zu speichern

Für Unternehmen kann der gepoolte Speicherplatz pro Nutzer von vielen Nutzern gemeinsam genutzt werden

Der Support ist rund um die Uhr verfügbar

Einschränkungen von Google Workspace:

Es ist webbasiert, d. h. wenn Ihre Internetverbindung instabil ist, können Sie nicht offline arbeiten

Sie können nur eine Domain pro Paket verknüpfen. Wenn Sie also mehrere Domains haben, müssen Sie zusätzliche Pakete kaufen und sich bei jeder separat anmelden

Google Workspace Preise:

Kostenlose Testversion: Für 14 Tage

Für 14 Tage Individual Plan: $9.99 pro Monat (Rabatt erhältlich bei 1-Jahres-Bindung)

$9.99 pro Monat (Rabatt erhältlich bei 1-Jahres-Bindung) Business Starter: $6/Monat pro Nutzer (1 Jahr Bindung erforderlich)

$6/Monat pro Nutzer (1 Jahr Bindung erforderlich) Business Standard: $12/Monat pro Benutzer (1 Jahr Bindung erforderlich)

$12/Monat pro Benutzer (1 Jahr Bindung erforderlich) Business Plus: $18/Monat pro Benutzer (1 Jahr Bindung erforderlich)

$18/Monat pro Benutzer (1 Jahr Bindung erforderlich) Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (40,500+ Bewertungen)

4.6/5 (40,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14,600+ Bewertungen)

5. Calligra Büro

über Calligra Büro Diese kostenlose Microsoft Office-Alternative ist sowohl eine Office-Suite als auch eine Grafiksuite, und die Grafiktechnologie zieht sich durch alle Anwendungen. Es handelt sich außerdem um freie und quelloffene Software.

Calligra Words, die Textverarbeitungsanwendung, enthält Desktop-Publishing-Funktionen, mit denen Sie schöne Dokumente per Drag-and-Drop erstellen können. Verwenden Sie Plug-ins, um Ihren Calligra Stage-Präsentationen neue Grafiken und Effekte hinzuzufügen, und mit dem Kalkulations- und Tabellenkalkulationswerkzeug Sheets können Sie sogar Flussdiagramme und Mind Maps erstellen. 🤩

Calligra Office beste Eigenschaften:

Es ist ganz einfach, Grafiken zu Ihren Dokumenten hinzuzufügen, um sie ansprechend zu gestalten

Wählen Sie aus einer Reihe von Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle oder erstellen Sie Ihr eigenes Format

Eine umfassende Formelliste ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Formeln in Sheets zu erstellen

Die Benutzeroberfläche ist sehr reaktionsschnell, sodass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können

Es gibt sogar ein Projektmanagement-Tool für mittlere bis große Projekte

Calligra Office Einschränkungen:

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Funktionen zu begrenzt sind, um andere Open-Source-Office-Suiten wirklich zu ersetzen

Die Software wird nicht so regelmäßig aktualisiert wie einige andere kostenlose Alternativen zu Microsoft Office

Calligra Office Preise:

Frei mit optionaler Spende

Calligra Office Bewertungen und Rezensionen:

G2: Noch keine Bewertungen oder Beurteilungen

Noch keine Bewertungen oder Beurteilungen Capterra: Noch keine Bewertungen oder Rezensionen

6. Apple iWork

Über Apple Die Apple iWork-Anwendungen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen tragen die kreativen Namen Pages, Numbers und Keynote. Es überrascht nicht, dass sie für die Verwendung mit den Apple-Produkten, einschließlich Mac, iPhone und iPad, sowie für die Verwendung im Internet über iCloud.com . Sie können jedoch Dokumente mit Dateiformaten wie .doc, .xlsx und .pptx öffnen, bearbeiten und exportieren. 📚

Mit den zahlreichen Vorlagen können Sie leistungsstarke, professionelle und schöne Dokumente erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und die Zusammenarbeit wird durch die Änderungsverfolgung, Hervorhebungen und den integrierten Chat mit dem Rest Ihres Teams leicht gemacht.

Die besten Funktionen von Apple iWork:

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und leicht zu bedienen

Es ist einfach, die integrierte Grafik zu verwendendesign-Werkzeuge um aufmerksamkeitsstarke Dokumente zu erstellen

Wenn Sie auf Ihrem iPad arbeiten, können Sie mit Ihrem Apple Pencil Notizen und Illustrationen hinzufügen

Das Übertragen Ihrer Arbeit zwischen Apple Geräten ist ein Kinderspiel

Apple iWork Einschränkungen:

Jeder, der an einem Dokument arbeitet, muss Apple iWork verwenden

Wenn Sie iWork Dokumente in Microsoft Office öffnen, sollten Sie auf Formatierungsinkonsistenzen oder fehlende Zeichen achten

Apple iWork Preise:

Gratisversion für jeden mit einem iCloud-Konto

Apple iWork Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 für Apple Numbers (140+ Bewertungen)

4.3/5 für Apple Numbers (140+ Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen oder Rezensionen

7. Dropbox Papier

über Dropbox-PapierDropbox-Papier ist das Bearbeitungstool von Dropbox. Es erleichtert die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch Kommentare und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben aus einem Dokument heraus zuzuweisen.

Saubere und einfache Designs machen das Erstellen von Dokumenten einfach. Sie können auch eine Reihe von Dateien einbetten, z. B. Google Maps, SoundCloud-Clips, YouTube-Videos und GIFs, um Ihren Standpunkt zu verdeutlichen und Ihr Dokument interessanter zu gestalten - und es dann automatisch in eine Präsentation zu verwandeln. 🤩

Die besten Funktionen von Dropbox Paper:

Sie erhalten Zugang, indem Sie einfach ein Dropbox-Konto einrichten - auch ein kostenloses Konto reicht aus

Wählen Sie aus einer Reihe von Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, z. B. einen Projektplan, einen Raum für Brainstorming, einen Plan für soziale Medien und Besprechungsnotizen

Sorgen Sie für Ordnung, indem Sie Ihre Besprechungsagenda, Protokolle und nächsten Schritte an einem Ort zusammenfassen

Sie können Dokumente herunterladen, um sie wie Microsoft Word offline zu verwenden

Einschränkungen von Dropbox Paper:

Sie benötigen ein Dropbox-Konto, um Zugang zu Dropbox Paper zu erhalten - Sie können ein Konto mit bis zu 2 GB Speicherplatz kostenlos erhalten

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Formate und Projektlayouts im Vergleich zur Office Suite etwas eingeschränkt sind

Dropbox Paper Preise:

Kostenlose Testversion: 30 Tage lang für die Pakete Standard, Advanced und Professional

30 Tage lang für die Pakete Standard, Advanced und Professional Plus: 9,99 $/Monat für einen Nutzer, 2 TB (bei jährlicher Abrechnung)

9,99 $/Monat für einen Nutzer, 2 TB (bei jährlicher Abrechnung) Standard: $15/Monat pro Benutzer für kleine Teams von mindestens drei Personen, 5 TB (bei jährlicher Abrechnung)

$15/Monat pro Benutzer für kleine Teams von mindestens drei Personen, 5 TB (bei jährlicher Abrechnung) Familie: 16,99 $/Monat für bis zu sechs Nutzer, 2 TB (bei jährlicher Abrechnung)

16,99 $/Monat für bis zu sechs Nutzer, 2 TB (bei jährlicher Abrechnung) Erweitert: $24/Monat pro Benutzer für Teams von mindestens drei Personen, mit unbegrenztem Speicherplatz (bei jährlicher Abrechnung)

$24/Monat pro Benutzer für Teams von mindestens drei Personen, mit unbegrenztem Speicherplatz (bei jährlicher Abrechnung) Professional: 16,58 $/Monat für einen Nutzer (Freiberufler), 3 TB (bei jährlicher Abrechnung)

16,58 $/Monat für einen Nutzer (Freiberufler), 3 TB (bei jährlicher Abrechnung) Enterprise: Preise auf Anfrage, anpassbar mit unbegrenztem Speicherplatz

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

4.1/5 (4.400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

8. Apache OpenOffice

über Apache OpenOffice Diese kostenlose Alternative zu Microsoft Office ist eine Open-Source-Bürosoftware, die von Millionen von Nutzern verwendet wird. Sie wurde über viele Jahre hinweg entwickelt, oft auf Wunsch der Benutzer. 👀

Es enthält unter anderem die üblichen Anwendungen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen und speichert Daten im standardmäßigen Open Document Format (ODF), kann aber auch mit Dateien aus den meisten anderen Bürosoftwarepaketen arbeiten.

Die besten Eigenschaften von Apache OpenOffice:

Es ist einfach zu bedienen, weil es wie viele andere Office-Programme funktioniert und die meisten Funktionen hat

Es funktioniert auf fast allen Computern und in vielen verschiedenen Sprachen

Es ist völlig kostenlos und kann nach eigenem Ermessen verwendet werden

Einschränkungen von Apache OpenOffice:

Wenn Sie auch die Microsoft Office Suite verwenden, könnten Sie gelegentlich auf einige Kompatibilitätsprobleme stoßen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Oberfläche etwas veraltet ist und ein Upgrade gebrauchen könnte

Apache OpenOffice Preise:

Kostenlos (Sie können jedoch etwas zurückgeben, indem Sie Zeit für die Arbeit am System spenden, wenn Sie über Software-Entwicklungskenntnisse verfügen)

Apache OpenOffice Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

9. OfficeSuite

über OfficeSuite OfficeSuite ist genau das, wonach es sich anhört - eine Suite häufig verwendeter Office-Tools. Neben Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationsanwendungen bietet diese Microsoft Office-Alternative auch E-Mail- und Kalenderfunktionen.

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Dokumenten, indem Sie Markierungen, Kommentare, Zeichnungen und Änderungsverfolgung verwenden. Und mit einem speziellen PDF-Editor können Sie mit erweiterten Funktionen Formulare ausfüllen, Bearbeitungsberechtigungen festlegen, digitale Signaturen verwenden und Dateien mit einem Kennwort sperren - oder in andere Dateiformate konvertieren. 🙌

OfficeSuite beste Eigenschaften:

Erstellen Sie Ihre neuen Dateien aus einer Auswahl von benutzerfreundlichen Vorlagen

OfficeSuite ist vollständig kompatibel mit Microsoft Office und Google Docs sowie mit Open Document-Formaten

Es funktioniert auf Windows, Android und iOS und Sie können Dokumente plattformübergreifend synchronisieren

Nahtlose Integration mit Cloud-Diensten wie OneDrive, Google Drive und DropBox

OfficeSuite Einschränkungen:

Es gibt keine Tools für die Live-Zusammenarbeit, um mit Ihrem Team in Echtzeit zu arbeiten

Die Such- und Ersetzungsfunktion ist im Vergleich zu den Alternativen zu Microsoft Office in dieser Liste etwas eingeschränkt

OfficeSuite Preise:

Kostenlose OfficeSuite-Testversion: Sieben Tage lang für die Pakete Personal und Family

Sieben Tage lang für die Pakete Personal und Family Personal: $39,99/Jahr für einen Benutzer

$39,99/Jahr für einen Benutzer Familie: 59,99 $/Jahr für 6 Benutzer

59,99 $/Jahr für 6 Benutzer Business: 3,99 $/Monat pro Benutzer

3,99 $/Monat pro Benutzer Business Extra: $6.99/pro Monat pro Benutzer (mit erweitertem PDF-Editor)

$6.99/pro Monat pro Benutzer (mit erweitertem PDF-Editor) Home & Business 2024: $99,99 für einen Benutzer (einmaliger Kauf)

OfficeSuite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (20+ Bewertungen)

10. Büro Polaris

über Polaris-Büro Mit Polaris Office können Sie Textverarbeitungsdokumente, Folien und Kalkulationstabellen in Ihrem Browser anzeigen, bearbeiten und weitergeben und PDF-Dateien einfach verwalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stilen, um Ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen zu verleihen, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, und verfolgen Sie Änderungen während der Bearbeitung.

Die kürzlich hinzugefügte KI-Funktionalität hebt diese Microsoft Office-Alternative auf ein neues Niveau und unterstützt Sie dabei, intelligenter zu arbeiten und Inhalte einfacher zu erstellen. 🙌

Polaris Office beste Eigenschaften:

Es ist sehr einfach und leicht zu bedienen

Polaris Office funktioniert sowohl auf PCs als auch auf mobilen Geräten

Die Vorlagen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden

Es bietet Sicherheitsfunktionen zum Schutz wichtiger Dokumente

Das Produkt wird ständig weiterentwickelt, und wöchentlich kommen neue Funktionen hinzu

Einschränkungen von Polaris Office:

Die Speicherkapazität ist etwas begrenzt, was frustrierend sein kann

Wenn Sie die kostenlose Version verwenden, werden Sie durch Werbung davon überzeugt, auf die kostenpflichtige Version umzusteigen

Polaris Office Preise:

Polaris Office Smart (Cloud): $39,99/Jahr für neun Geräte

$39,99/Jahr für neun Geräte Polaris Office Pro (Cloud): $59.99/Jahr für 15 Geräte plus mehr Speicherplatz

$59.99/Jahr für 15 Geräte plus mehr Speicherplatz Windows oder MacOS (PC): $79.99 für einen PC (lebenslanger Kauf)

$79.99 für einen PC (lebenslanger Kauf) iOS (Handy): $39.99 (lebenslanger Kauf)

$39.99 (lebenslanger Kauf) Polaris Office Business: $83.88/Jahr für mehrere Geräte

Polaris Office Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (20 Bewertungen)

4.2/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (16 Bewertungen)

Beginnen Sie die Arbeit mit Microsoft Office Alternativen zu verwalten

Wenn Sie jeden Tag mit Dokumenten arbeiten, haben Sie die Wahl. Sie können die Standardoption für Ihre Office-Dokumente verwenden oder eine Microsoft Office Alternative in Betracht ziehen. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, können Sie sogar Geld sparen und erhalten trotzdem alle Funktionen, die Sie benötigen. 🙌

Um Ihre Wahl zu treffen, entscheiden Sie sich für die spezifischen Funktionen und den Grad der Komplexität, die Sie benötigen, und recherchieren Sie dann, was die einzelnen Optionen bieten.

Wenn Sie nach einer Microsoft Office-Alternative suchen, die so ziemlich alles kann, was Sie brauchen, ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl. Es ist eine All-in-One-Lösung, die Sie bei allem unterstützt, vom Erstellen, Bearbeiten und Freigeben Ihrer Dokumente bis hin zum Verwalten der Arbeitsabläufe, die sich aus all dem ergeben - und noch viel mehr.

Wählen Sie Klickauf und machen Sie Ihr Leben jeden Tag einfacher. ✨