die 10 besten Dropbox Paper-Alternativen und Konkurrenten 2024

Die Zusammenarbeit an Dokumenten ist zu einem Eckpfeiler des modernen Arbeitsplatzes geworden. Sie ermöglicht es Teams, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Ideen freizugeben, Feedback zu geben und Projekte viel schneller voranzutreiben, als wir es uns in den Tagen der Papierdokumente vorstellen konnten.

Dropbox Paper ist für viele eines der wichtigsten Tools, aber es ist nicht jedermanns Sache. Deshalb haben wir eine Liste mit den 10 besten Dropbox Paper-Alternativen für Sie zusammengestellt zusammenarbeit an Dokumenten braucht.

Was sollten Sie bei Dropbox Paper-Alternativen beachten?

Bei der Auswahl eines Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten als Dropbox Paper-Alternative sind mehrere Schlüssel zu beachten.

Sie wünschen sich eine Plattform, die sowohl für Desktops als auch für mobile Apps geeignet ist, damit Sie sie problemlos mit mehreren Geräten nutzen können. Sie sollte Echtzeit unterstützen zusammenarbeit am Arbeitsplatz , Versionskontrolle und einfacher Dokumentenzugriff, um Zeit zu sparen. Dropbox lässt sich gut in Ihren digitalen Workspace integrieren , dem aktuellen Workflow und allen anderen software zur Dokumentenverwaltung und bietet Features, die die Produktivität Ihres Teams steigern.

Das Tool, das Sie anstelle von Dropbox Paper wählen, sollte benutzerfreundlich sein und solide Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten bieten.

Und schließlich spielt auch der Preis eine Rolle. Das richtige Tool bietet eine Reihe von Paketen, die der Größe und dem Budget Ihres Teams entsprechen.

Die 10 besten Dropbox Paper-Alternativen für das Jahr 2024

Im Folgenden finden Sie unsere Favoriten unter den beliebten Alternativen zu Dropbox Paper. Jedes Tool eignet sich hervorragend für große Teams mit einem freigegebenen Workspace, die einen kostengünstigen Ansatz für die Zusammenarbeit an Dokumenten suchen.

Kollaborative Bearbeitung, Typografieoptionen und mehr in ClickUp Docs

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die einen ganzheitlichen Ansatz für die Zusammenarbeit im Team verfolgt. Als Dropbox Paper-Alternative bietet es einen integrierten Space für das Aufgabenmanagement, ein Projektmanagement-Tool und die Kommunikation im Team.

In ClickUp sind Dokumente, oder "Docs", wie sie genannt werden, mehr als nur eine einfache app zum Aufnehmen von Notizen . Sie können ein Dokument in eine Aufgabe einbetten, es in einem Chat verknüpfen oder mit einem Ziel verbinden und so die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit kontextbezogen gestalten, um sicherzustellen, dass mehrere Benutzer im selben Dokument auf derselben Seite stehen. ClickUp Dokumente sind mit vielen Features ausgestattet und bieten eine komfortable Schreibumgebung mit Formatierungsoptionen, Verschachtelungsmöglichkeiten und der Möglichkeit, verschiedene Inhalte einzubetten, darunter Aufgaben, PDF-Dateien, Ansichten und andere Dokumente. Dies macht Ihre Dokumente dynamisch, interaktiv und anpassungsfähig für verschiedene Zwecke, von projekt-Dokumentation oder das Schreiben eines Blogbeitrags zum Aufbau einer unternehmens-Wiki .

Halten Sie alle Ihre Unterhaltungen direkt innerhalb der Aufgabe zusammen und weisen Sie Kommentare zu, um Ihre Gedanken einfach in Elemente für Aktionen umzuwandeln

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. zuweisbare Kommentare, Echtzeit-Bearbeitung und Chat-Ansichten, um die Teamarbeit und die Kommunikation zu verbessern. Egal, ob Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming durchführen, eine Aufgabe besprechen, eine Entscheidung treffen wie Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen oder die Bearbeitung von Dokumenten, ClickUp hat alles für Sie.

Von Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive und Dropbox bis hin zu entwicklungstools wie GitHub und Bitbucket, können Sie Ihre bevorzugten Apps mit ClickUp verbinden, um eine nahtlose Arbeit zu ermöglichen.

Und das ist noch nicht alles. Das Engagement von ClickUp für kontinuierliche Verbesserungen bedeutet, dass neue Features und Verbesserungen immer am Horizont zu sehen sind, so dass ClickUp immer einen Schritt voraus ist, wenn es darum geht, die Anforderungen Ihres Teams zu erfüllen ziele für die professionelle Arbeit .

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen

Tausende von Vorlagen machen es einfach, Dokumente schnell zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Wir haben sogar eineleitfaden für die Arbeit mit Vorlagen mit, Sie ahnen es, einer Vorlage!

Features eines KI-Assistenten, der die Erstellung von Dokumenten schneller und einfacher macht

Genießen Sie Textgestaltung, Aufzählungspunkte, Kontrollkästchen und mehr mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen

Verwenden Sie verschiedene Ansichten von Aufgaben, Dokumenten, Chats und mehr direkt in den Dokumenten, um Informationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten

Steuern Sie mit Benutzerberechtigungen, wer Ihre Dokumente ansehen, bearbeiten oder kommentieren darf

ClickUp Beschränkungen

Es gibt eine leichte Lernkurve aufgrund der schieren Anzahl von Features

Die mobile App ist zwar vielseitig, bietet aber nicht das gleiche Erlebnis wie die Web Version

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Nuclino

Über Nuclino Nuclino ist ein zentraler Workspace, der für eine effizientere Zusammenarbeit von Teams an verschiedenen Standorten konzipiert wurde. Nuclino verlässt das traditionelle lineare Setup von Dokumenten und wählt einen dynamischeren Ansatz mit einer kollaborativen Echtzeit-Wiki-Oberfläche.

Dieses einzigartige Feature ermöglicht es Teams, verschiedene kommunikationsstrategien beim gleichzeitigen Brainstorming, Entwickeln und Verfeinern von Ideen, förderung von Kreativität und Produktivität .

Nuclino bietet den Benutzern verschiedene Ansichten - Dokumente, Boards, Listen und Diagramme -, die unterschiedliche Perspektiven auf die Arbeit und das Wissen Ihres Teams bieten. Diese Anpassungsfähigkeit macht Nuclino zu einer Dropbox Paper-Alternative, die sich für verschiedene Zwecke eignet, sei es für die Planung von Projekten, freigeben von Wissen im Team , Notizen zu Meetings oder Produktspezifikationen.

Darüber hinaus lässt sich Nuclino gut mit anderen häufig genutzten Apps wie Google Drive, GitHub und Trello integrieren. Das bedeutet, dass Sie Dateien aus diesen Diensten bequem direkt mit Ihrem Nuclino Workspace verknüpfen oder einbetten können und ihn so zu einem zentralen Hub für alle Informationen Ihres Teams machen.

Nuclino's beste Features

Vereinfachte Arbeitsabläufe

Übersichtliche Oberfläche

Tastaturfreundliche Verknüpfungen und Tastenkürzel

Visuelles Organisieren von Dokumenten zum Planen und Nachverfolgen von Projekten

Schnelles Auffinden des Gesuchten mit intuitiven Features zur Steigerung der Produktivität

Nuclino Beschränkungen

Die Vereinfachung hat ihren Preis: Es gibt nicht viele benutzerdefinierte Funktionen

Im Vergleich zu anderen Tools fehlen erweiterte Optionen zur Formatierung von Text

Preise für Nuclino

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (20+ Bewertungen)

: 4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

3. Standard Notizen

über Standard Notizen Standard Notes ist eine einzigartige Dropbox Paper-Alternative in der Dokumentenlandschaft, die stark auf Datenschutz und Einfachheit setzt.

Es handelt sich um eine verschlüsselte App für Notizen, mit der Sie Ihre Notizen sicher auf verschiedenen Geräten schreiben, speichern und abrufen können. Mit Standard Notes können Sie Ideen notieren, mit Ihrem Team Brainstorming betreiben und gemeinsam an Dokumenten arbeiten - und das alles in der Gewissheit, dass Ihre Daten privat und sicher bleiben.

Auch wenn es einfach erscheint, ist Standard Notes überraschend vielseitig. Ein Abonnement schaltet Editor-Optionen für Markdown, Code, Tabellenkalkulationen und mehr frei. Sie oder mehrere Benutzer können Ihre Notizen mit Tags organisieren, wichtige Einträge anheften und sogar auf Ihren Notizenverlauf zugreifen, um frühere Versionen Ihrer Nachrichten abzurufen.

Das Tool basiert auf Open-Source-Prinzipien, d. h. Sie können es an Ihre Bedürfnisse anpassen und sogar selbst hosten, wenn Sie die ultimative Kontrolle über Ihre Daten haben möchten.

Die besten Features von Standard Notes

Garantiert die Privatheit Ihrer Daten durch End-to-End-Verschlüsselung

Der erweiterbare Editor unterstützt verschiedene Arten der Bearbeitung.

Überprüfen und Wiederherstellen älterer Versionen Ihrer Notizen mit Versionsverlauf.

Standard Notizen Limitierungen

Die kostenlose Version ist im Vergleich zu anderen Alternativen zu Dropbox Paper recht einfach gehalten

Für erweiterte Features ist ein Abonnement erforderlich

Es gibt keinechtzeit-Zusammenarbeit feature, daher weniger geeignet für Remote Teams

Preise für Standard Notizen

Standard: Free

Free Produktivität: $90/Jahr

$90/Jahr Professionell: $120/Jahr

Standard Notizen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (10+ Bewertungen)

: 3.9/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4. Evernote

über Evernote Evernote ist eine umfassende App für Notizen, die Ihnen hilft, Ideen festzuhalten, sie weiterzuentwickeln und sie für Ihr Team freizugeben. Es ist eine vielseitige Dropbox Paper-Alternative, die Schreib-, Sammel-, Such- und Kollaborationsfeatures in einer praktischen Plattform vereint.

Mit Evernote können Sie nicht nur Dokumente schreiben, sondern auch Webartikel und PDF-Dateien clippen, handschriftliche Notizen erfassen und Dokumente und Fotos an Ihre Notizen anhängen. Diese Fähigkeit, verschiedene Formulare von Informationen zu sammeln und zu organisieren, macht Evernote besonders nützlich für Recherche, Planung und Brainstorming.

Dank der leistungsstarken Suchfunktion finden Sie schnell, was Sie brauchen, egal ob in einer Notiz, einem Anhang oder sogar Text in Bilddateien. Mit leistungsstarken Features wie dem Freigeben von Notizen und der Bearbeitung in Echtzeit wird Evernote zu einem leistungsstarken Workspace für Ihr gesamtes Team, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten.

Die besten Features von Evernote

Freigeben von Notizen für Teammitglieder zur gemeinsamen Bearbeitung

Clippen und Speichern von Webseiten direkt in Evernote

Kombinieren Sie Ihre Notizen, Ihren Kalender und Ihre Zu erledigen-Liste in einem Tool

Synchronisieren Sie Ihre Notizen und Listen geräteübergreifend, so dass Sie überall auf Ihre täglichen Dokumente zugreifen können, egal wo Sie sind

Evernote Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann durch zahlreiche Features etwas unübersichtlich wirken

Benutzer haben über langsame Probleme bei der Synchronisierung berichtet

Preise von Evernote

free : Kostenlos

Kostenlos Persönlich : $10,83/Monat pro Benutzer

: $10,83/Monat pro Benutzer Professionell: $14.17/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

5. Coda

über Coda Coda ist eine neue Art von Dokument, das die Funktionen von Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenkalkulationen und Datenbanken in einer einzigen Plattform vereint. Es überwindet die Grenzen zwischen einzelnen Apps und ermöglicht Ihnen die Erstellung interaktiver, dynamischer und leistungsstarker Dokumente.

In Coda ist ein Dokument mehr als nur ein digitales Stück Papier. Sie können es in ein Tool verwandeln, das Daten verwaltet, Aufgaben nachverfolgt, Dateien verschiebt und sogar Prozesse ausführt. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Blöcken, so genannte "Packs", mit denen Sie Dokumente an den Workflow Ihres Teams anpassen können.

Die robusten Collaboration-Features von Coda, wie die Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit, machen es zu einem großartigen Space für die Zusammenarbeit im Team. Ganz gleich, ob Sie ein Angebot erstellen, ein Projekt planen oder ein Firmen-Wiki einrichten - Coda ist eine Dropbox Paper-Alternative, die Ihnen die nötige Flexibilität und Funktion bietet.

Die besten Features von Coda:

Einfaches Erstellen von Dokumenten mit reichhaltigem Text und einbettbaren Elementen

Coda-Vorlagen für Wikis, Projektplanung und mehr

Integration mit anderen Diensten wie Gmail, Google Kalender und Slack

Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts, Workflows und Mini-Apps mit einfachen "Bausteinen"

Coda Beschränkungen:

Die Vielseitigkeit von Coda kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Benutzer haben über langsame Leistung bei der Arbeit mit großen Dokumenten berichtet

Coda Preise:

Free

Pro : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Team : $36/Monat pro Benutzer

: $36/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Coda Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Rezensionen)

6. Microsoft Word

über Microsoft Word Microsoft Word (oder MS Word) ist eine bewährte Dropbox Paper-Alternative. Sein Legacy reicht Jahrzehnte zurück, lange vor dem Aufkommen von Cloud-basierten Online-Tools, und macht es zu einem zuverlässigen Tool, das für seine umfassende Suite und ein breites Array von Features zur Bearbeitung bekannt ist, die geschickt mit einer Vielzahl von Dateiformaten umgehen.

Word hebt das Co-Authoring auf eine neue Ebene und ermöglicht es Ihnen, Dokumente mit Ihrem Team freizugeben und gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten, was die Verwaltung von Projekten im Team erheblich vereinfacht.

Darüber hinaus ist Word Teil der größeren Office 365-Suite, die Tools wie Excel, PowerPoint und OneDrive umfasst. Das bedeutet, dass Word nicht isoliert arbeitet, sondern sich gut in dieses Ökosystem einfügt. Mit einfachen Tools zum Freigeben von Dateien können Sie mühelos Excel-Daten einbinden, PowerPoint-Folien einfügen oder Dateien in OneDrive speichern und abrufen - und das alles direkt aus Ihren Word-Dokumenten heraus.

Da es sich um ein Cloud-basiertes tool handelt, können Sie von jedem Gerät aus auf alle Ihre Dokumente zugreifen, egal ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind. Word ist ein flexibles Tool, das sich an Ihre Arbeitsweise anpasst und nicht umgekehrt.

Ob Sie einen Schriftsatz verfassen memo im Text Editor, die Erstellung eines detaillierten Berichts oder das Verfassen einer umfassenden Forschungsarbeit - Microsoft Word verfügt über die Tools, um die Arbeit abzuschließen.

Die besten Features von Microsoft Word:

Gleichzeitige Arbeit mit Ihrem Team an Dokumenten

Bietet eine Vielzahl von Tools zum Formatieren und Bearbeiten

Nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Apps von Microsoft

PDF-Reader und PDF-Konvertierungstool erleichtern die Arbeit mit und die Bearbeitung von PDF-Dokumenten und PDF-Seiten

Microsoft Word Limits:

Erfordert ein Office 365 Abonnement für vollen Zugriff auf alle praktischen Features

Es kann ressourcenintensiv sein, was zu gelegentlichen Verzögerungen führt

Microsoft Word Preise:

Basic: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Personal: 5,83 $/Monat pro Benutzer

5,83 $/Monat pro Benutzer Familie: 8,33 $/Monat für bis zu sechs Benutzer

8,33 $/Monat für bis zu sechs Benutzer Office Startseite und Student: $149,99 einmalige Zahlung

Microsoft Word Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Kapitelra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

7. Google Docs

über Google Docs Google Docs zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und seine hervorragenden Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit aus.

Neben seinen eigenständigen Features ist Google Docs Teil des größeren Google Workspace-Ökosystems. Es bietet eine robuste Integration mit anderen Google Workspace Apps wie Google Tabellen, Google Slides und Google Drive. Sie möchten Daten aus einer Tabellenkalkulation in Ihre Dokumente übernehmen?

Das ist kein Problem.

Möchten Sie eine Präsentation verknüpfen oder große Dateien speichern, auf die jeder zugreifen kann, der an einem Bündel von Dokumenten arbeitet? Mit Google Docs sind Sie bestens gerüstet.

Durch das nahtlose Zusammenspiel der Apps ist Google Docs mehr als nur eine Alternative zu Dropbox Paper - es ist eine umfassende Lösung für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Dokumenten. Betrachten Sie es als Ihr digitales Notizbuch mit allen Google Features, die Sie für die Zusammenarbeit an Projekten oder Aufgaben benötigen.

Die besten Features von Google Docs:

Nachverfolgung von Änderungen und anderen Aktivitäten mit dem Versionsverlauf (dies ist ideal füraktualisieren von SOPs!)

Einfaches Bereitstellen von Feedback und Vorschlägen mit Kommentaren, Notizen und Chat-Funktionen

Arbeitet nahtlos mit anderen Google Apps zusammen

Google Docs Limits:

Im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen sind die Features weniger umfangreich

Offline-Bearbeitung erfordert eine Einstellung, nicht automatisch

Google Docs Preise:

Free

Google Docs Bewertungen und Rezensionen:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.000+ Bewertungen)

8. Samepage

über Samepage Samepage ist ein umfassendes Tool für die Zusammenarbeit, das Projektmanagement und Dokumentenzusammenarbeit in einer einheitlichen Plattform vereint. Es ermöglicht Ihnen die Arbeit an Dokumenten mit Ihrem Team und hilft Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben, Zeitplänen und Unterhaltungen.

Im Gegensatz zu anderen Tools, die einen freigegebenen Space zum Schreiben anbieten, geht Samepage einen Schritt weiter und integriert Projektmanagement Features direkt in Ihre Dokumente. Sie können Aufgaben zuweisen, Ereignisse planen, Dateien freigeben und sogar Meetings über Ihre Dokumente abhalten.

Samepage bietet eine Vielzahl von Ansichten, darunter Blatt, Seite, Mindmap und Canvas, sodass Sie Ihre Inhalte auf eine Weise visualisieren können, die am besten zu Ihrem Projekt passt. Dank der Integrationen mit beliebten Apps wie Dropbox, Google Drive und Slack können Sie die Arbeit Ihres gesamten Teams an einem Ort zusammenführen.

Die besten Features von Samepage:

Gemeinsame Arbeit an Dokumenten mit Bildschirmübertragung und Videoanrufen

Zuweisen von Aufgaben, Festlegen von Fristen und Nachverfolgung des Fortschritts mit robusten Projektmanagement-Features

Verbindung mit beliebten Apps zur Rationalisierung Ihres Workflows

Samepage Einschränkungen:

Die Oberfläche kann aufgrund der Vielzahl von Features unübersichtlich erscheinen

Benutzer haben berichtet, dass die mobile App einige Funktionen der Desktop-Version vermissen lässt

Samepage-Preise:

Free

Standard : $7.50/Monat pro Benutzer

: $7.50/Monat pro Benutzer Pro: $9/Monat pro Benutzer

Samepage Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: N/A

9. Dokument360

Über Dokument360 Document360 ist ein wissensdatenbank plattform, die speziell für die Dokumentation von Softwareprodukten entwickelt wurde. Sie bietet einen sauberen, professionellen Space zum Erstellen, Organisieren und Veröffentlichen von Artikeln und Webinhalten. Dies macht Document360 besonders nützlich für die Erstellung von Help-Centern, FAQs, Benutzerhandbüchern und anderen Formularen für die Benutzerunterstützung.

Eines der herausragenden Features von Document360 ist sein Versionierungssystem. Es ermöglicht Ihnen, mehrere Versionen Ihrer Wissensdatenbank zu pflegen, was die Verwaltung der Dokumentation für verschiedene Versionen Ihres Produkts erleichtert. Sie können auch Artikel entwerfen und sie vor der Veröffentlichung überprüfen und genehmigen lassen.

Die leistungsstarken Analysetools der Software geben Ihnen Einblick in die Leistung Ihrer Wissensdatenbank. Sie können beliebte Artikel, Suchbegriffe und die Zufriedenheit der Benutzer nachverfolgen und so Ihre Dokumentation entsprechend den Bedürfnissen der Benutzer kontinuierlich verbessern.

Die besten Features von Document360:

Erstellen, Zusammenarbeiten und Veröffentlichen von Self-Service-Wissensdatenbanken

Einfaches Nachverfolgen von Änderungen und Verwalten von Versionen von Dokumenten

Verstehen Sie das Verhalten der Benutzer und verbessern Sie Ihre Inhalte entsprechend mit erweiterten Analysen

Document360 Beschränkungen:

Die Konzentration auf Wissensdatenbanken macht es weniger vielseitig für andere Arten der Dokumentenzusammenarbeit

Es ist teurer im Vergleich zu einfachen Tools für die Zusammenarbeit mit Dokumenten

Document360 Preise:

Free

Standard: $149/Monat

Professionell: $299/Monat

$299/Monat Business : $399/Monat

: $399/Monat Enterprise: $599/Monat

Document360 Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Notion

über Notion Notion ist ein vielseitiger Workspace, der Notizen, Aufgaben, Wikis und Datenbanken in einem einzigen Collaboration-Tool vereint. Es ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie Ihren Workspace an die Bedürfnisse und den Workflow Ihres Teams anpassen können.

In Notion ist jeder Inhalt ein Block, den Sie per Drag & Drop verschieben, verschachteln und auf verschiedene Weise verbinden können. Das heißt, Sie können Ihr Dokument in ein interaktives Tool mit Tabellen, Kanban-Boards, Kalendern und vielem mehr verwandeln.

Die Flexibilität von Notion erstreckt sich auch auf seine Features für die Zusammenarbeit. Sie können Seiten für Ihr Team freigeben, Aktionen zuweisen und jeden Block kommentieren, was die Teamarbeit und Kooperation fördert. Und dank der nahtlosen Integration mit Tools wie Google Drive, Figma und GitHub können Sie die Arbeit Ihres Teams in einem praktischen Workspace zentralisieren.

Die besten Features von Notion:

Passen Sie Ihren Workspace an die Bedürfnisse Ihres Teams an

Erstellen Sie Dokumente mit einer Vielzahl von Inhalten mithilfe von "Blöcken"

Verwenden Sie Kanban-Boards und Zu erledigen-Listen, um Projekte zu visualisieren

Notion Limits:

Es gibt eine Lernkurve, um die Features von Notion zu verstehen und vollständig zu nutzen

Echtzeit-Zusammenarbeit kann im Vergleich zu anderen Tools verzögert werden

Notion Preise:

Free

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Rezensionen)

