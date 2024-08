die 10 besten Marketing-Tools für Immobilienmakler im Jahr 2024

Mit 97% der Käufer wenden sich bei der Suche nach einem Haus dem Internet zu. Die Zeiten, in denen man sich auf Hausbesichtigungen und auffällige Gartenschilder verließ, um ein Geschäft abzuschließen, sind längst vorbei. Zum Glück muss man kein digitaler Marketing-Guru sein, um mit diesen neuen Trends Schritt zu halten. 🧙

Dank innovativer Immobilienmarketingsoftware können Sie alle Ihre Marketingaktivitäten problemlos koordinieren und optimieren. Diese Plattformen bewirken Wunder, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit Ihrer Angebote zu erhöhen, qualifizierte Interessenten zu gewinnen und letztendlich lukrative Geschäfte zu erledigen.

Wir stellen Ihnen die Top 10 der Immobilienmarketing-Tools 2024 vor, die aufgrund ihres guten Rufs, der Vielfalt ihrer Features, der positiven Bewertungen ihrer Benutzer und ihrer Fähigkeit, die allgemeinen und spezifischen Bedürfnisse von Immobilienmaklern und -vermarktern zu erfüllen, ausgewählt wurden.

Worauf sollten Sie bei einer Immobilien-Marketing-Software achten?

Hier sind die Schlüsselqualitäten, die Sie bei der Auswahl der perfekten Immobilien-Marketing-Tools berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Die Tools für das Immobilienmarketing sollten über eine intuitive Navigation und eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, um die Lernkurve und die Einarbeitungszeit zu verkürzen Vielfältige Features und benutzerdefinierte Optionen: Sie sollten die Verwaltung von Listen, die Generierung von Leads, E-Mail-Marketing, die Verwaltung sozialer Medien und die Erstellung virtueller Touren erleichtern. Die tools sollten außerdem leicht anpassbar sein anihre Markenidentität widerspiegeln und Ihr Einzelziel widerspiegeln Integrationsmöglichkeiten: Das Tool sollte mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools integriert werden können, z. B. mit CRM-Systemen und digitalen Marketing-Tools wie Social-Media-Marketing-Plattformen und E-Mail-Marketing-Software Analyse- und Berichterstellungs-Feature: Es sollte Ihnen ermöglichen, den Website-Verkehr effektiv zu überwachen und die Leistung Ihrer Immobilienmarketingstrategie und -kampagnen zu verfolgen Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Es sollte keine versteckten Kosten oder zusätzlichen Gebühren geben. Die Preisgestaltung sollte transparent und skalierbar sein, um Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen zu entsprechen Support und Schulung: Das Unternehmen, das hinter dem Immobilienmarketing-Tool steht, sollte über einen reaktionsschnellen und engagierten Kundensupport verfügen, um Ihre Fragen oder technischen Probleme zu lösen

Einige Tools für das Immobilienmarketing helfen Ihnen bei der Verwaltung und Organisation von Client-Informationen, der Nachverfolgung von Leads und der Automatisierung der gesamten Kommunikation. Andere Marketing-Tools gehen noch weiter, indem sie Immobilienmakler bei der Bewerbung von Immobilienangeboten und der Erstellung fesselnder Websites, ansprechender Social-Media-Profile oder eindrucksvoller virtueller Touren unterstützen.

Für welches Tool Sie sich auch entscheiden, die hier vorgestellten Tools können Ihnen helfen ihre Verkäufe zu steigern und verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp eine Ansicht Ihres Immobilienprojekts aus der Vogelperspektive

Wenn Sie Teil eines Immobilienprojekts sind marketing Team können Sie sich auf etwas gefasst machen. ClickUp bietet verschiedene Features perfekt für die Planung, Zusammenarbeit, Ausführung und Nachverfolgung der Leistung Ihrer Kampagnen und Projekte - speziell für Immobiliengeschäfte!

Ein weiteres fantastisches Feature, das Vermarkter absolut lieben: ClickUp's Vorlagen , die Immobilienmaklern einen Vorsprung bei allen Projekten verschaffen, an denen sie arbeiten, und dabei wertvolle Zeit sparen. ⏳

Optimieren Sie Ihren Aufwand im Immobilienmarketing mit der ClickUp Vorlage

Die ClickUp Real Estate Marketing Vorlage ist maßgeschneidert für real Estate Teams die die Sichtbarkeit ihrer Listen im Internet in die Höhe treiben wollen. Sie können ganz einfach das perfekte marketing Pläne und Kanäle, einstellen markenrichtlinien und sogar eine zuverlässige marketing-Kalender zur Nachverfolgung all Ihrer Aktivitäten im Immobiliengeschäft.

Bonus: Marketing Kalender Software !

Fügen Sie der Vorlage die Immobilie hinzu, für die Sie werben möchten. Jede Liste hat eine separate Aufgabe dem Sie zur leichteren Identifizierung Fotos und Dateien hinzufügen können.

Sie erhalten auch eine Ansicht aller Ihrer beworbenen Listen aus der Vogelperspektive! Die Vorlage verfügt über zahllose Ansichtsoptionen, die verschiedene Perspektiven und Einblicke bieten, wie z. B. Ihre Marketing-Befehlszentrale direkt an Ihren Fingerspitzen:

listenansicht Kampagnen: Gruppiert die Listen nach dem Status ihres werblichen Inhalts (zum Beispiel: Zu erledigen, In Bearbeitung, Muss genehmigt werden, Muss überarbeitet werden, Genehmigt)

Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Immobilien-Aktionen mit ClickUp

ClickUp Board-Ansicht : A Kanban Board auf der die Listen als Karten dargestellt und nach der Strategiephase des zugehörigen Inhalts geordnet sind (Idee, Schreiben des Inhalts, Entwurf, Überprüfung, Veröffentlichung, Bewertung)

Ansicht des Status Ihrer Listen in einem Kanban-Board

ansicht Schedule: Zeigt die Zeitpläne für die Veröffentlichung Ihrer werblichen Inhalte in einer monatlichen Ansicht im Kalender an. Den Listen wird eine andere Farbe zugewiesen, je nachdem, mit welcher Art von Beitrag sie beworben werden (Blog, soziale Medien,e-Mail-Newsletter)

Behalten Sie alle Ihre Marketingtermine an einem Ort mit ClickUp

ClickUp beste Features

1.000+ anpassbare Vorlagen

15+ Ansichten

Benutzerdefinierte Felder und Tags

Verfügbar für Web und Handy

Zeiterfassung und erweiterte Berichterstellung

Integrationen mit mehr als 1.000 beliebten Tools und Plattformen, wie Slack, Calendly, Dropbox und Google Drive

Features zur Erstellung von Karten um Pins auf Listen zu platzieren

Erinnerungen und Benachrichtigungen

ClickUp Limitierungen

Gelegentliche Bugs und Störungen aufgrund häufiger Updates

Mobile App hat nicht so viele Features wie die Webanwendung

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Pipedrive

Über Pipedrive Pipedrive ist ein beliebtes software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) perfekt für kleinere Geschäfte, die ihre Prozesse optimieren und mehr Abschlüsse erzielen möchten.

Einer der Schlüssel von Pipedrive ist die Zentralisierung von Kundendaten in einer zugänglichen Plattform. Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Leads im Trichter, bei der Visualisierung des gesamten Vertriebsprozesses und bei der mühelosen Interaktion mit Kunden in jeder Phase der Vertriebspipeline.

Für das Immobilienmarketing ist Pipedrive ein unschätzbares Tool für die Organisation von Leads, unabhängig davon, ob diese über Ihre Website und soziale Medien oder über traditionellere Kanäle wie Empfehlungen und Anmeldungen zu Besichtigungsterminen generiert wurden.

Sobald Sie einen Lead zu Ihrem System hinzugefügt und ihm einen Immobilienmakler zugewiesen haben, können Sie mit Pipedrive seinen Fortschritt durch anpassbare Phasen des Verkaufstrichters bis zu dem magischen Moment verfolgen, in dem Sie das Geschäft abschließen.

Die Plattform ermöglicht auch die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern oder Immobilienmaklern, die sich gegenseitig Aufgaben zuweisen, Dokumente freigeben und direkt auf der Plattform kommunizieren können.

Und schließlich können Sie mit den Analysefunktionen von Pipedrive Schlüsselmetriken wie Konversionsraten und Werte für Geschäftsabschlüsse nachverfolgen. Diese wertvollen Erkenntnisse können Ihre stärkste Waffe bei der Feinabstimmung von Marketingansätzen und der Erkennung potenzieller Verbesserungsbereiche für Ihr Immobiliengeschäft sein.

Pipedrive beste Features

Verwaltung von Leads und Geschäften

Nachverfolgung von Client-Aktivitäten

E-Mail-Integration

Automatisierung von Workflows

Einblicke und Berichterstellung

Verschiedene Integrationen mit dem bestehenden Tech-Stack

Pipedrive-Einschränkungen

Limitierte Branding-Optionen

Eine steilere Lernkurve für Benutzer mit wenig Erfahrung mit CRMs

Berichtetprobleme mit dem Kundensupport Pipedrive Preise

Wesentlich : $9,90/Monat pro Benutzer

: $9,90/Monat pro Benutzer Erweitert : $19,90/Monat pro Benutzer

: $19,90/Monat pro Benutzer Profi : $39,90/Monat pro Benutzer

: $39,90/Monat pro Benutzer Power : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $59,90/Monat pro Benutzer

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

_Hier ist unser Leitfaden zum Thema.. *Pipedrive Alternativen* !

3. Movavi

Erfassen Sie fesselnde Screenshots Ihrer Immobilie mit Movavi Über Movavi Movavi ist bekannt für seine Video- und Fotobearbeitung, bildschirmaufnahme und Multimedia-Konvertierungstools. Das Schlüsselargument aller Movavi Apps ist ihre Benutzerfreundlichkeit und intuitive Oberfläche, die sie auch für absolute Anfänger zugänglich macht und gleichzeitig die Funktionen bietet, die erfahrene Benutzer benötigen, um erstaunliche Video-Inhalte zu erstellen.

Movavi kann ein wertvoller Bestandteil Ihres Werkzeugkastens für das Immobilienmarketing sein. Mit der Software zur Videobearbeitung können Sie immersive Video Touren von Immobilien erstellen, die potenziellen Käufern einen virtuellen Rundgang ermöglichen. Schneiden Sie das Material nach Belieben und ergänzen Sie das Video mit Musik, Voiceover und Text-Overlays, um die Immobilie direkt auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken.

Sie können auch die Fotobearbeitungssoftware von Movavi für virtuelles Staging nutzen, um die Leadgenerierung zu steigern. Nehmen Sie Fotos von leerstehenden Immobilien auf und verwenden Sie die Software, um Möbel und andere Einrichtungselemente digital hinzuzufügen, damit sich potenzielle Käufer ein Bild davon machen können, wie der Space genutzt werden kann.

Eine weitere Idee, um Käufer anzulocken, ist die Erstellung von kurzen Highlight-Reels mit dem Movavi Video Editor. Nehmen Sie die schönsten Aufnahmen der Immobilie, fügen Sie Hintergrundmusik und Texteinblendungen hinzu und fügen Sie sie zu einem kurzen, fesselnden Video zusammen.

Geben Sie das Reel in den sozialen Medien frei oder versenden Sie es in Newslettern und beobachten Sie, wie Ihr Publikum in Interessenten umgewandelt wird.

Movavi beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer geeignet ist

Bibliothek mit Filtern und Spezialeffekten im Immobilienmarketing-Tool

Video-, Foto- und Audio-Editor

Optionen zur Medienkonvertierung

Stabilisierung und Bewegungsverfolgung

Einfaches Freigeben und Exportieren an potenzielle Clients oder andere Immobilienexperten

Movavi Beschränkungen

Die kostenlosen Versionen der Produkte von Movavi habeneingeschränkte Features* Einige Benutzer beschwerten sich überlästige Upsell-Pop-up-Fenster Movavi-Preise

Video Editor : $49.95/Jahr

: $49.95/Jahr Video Editor + Effekt-Pakete : $155.95/Jahr

: $155.95/Jahr Video Suite + Effektpakete: $237,95/Jahr (derzeit mit Rabatt auf $94,95)

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf persönliche Lizenzen

Movavi-Bewertungen und Rezensionen

4. Hubstaff

Über Hubstaff Hubstaff ist bekannt für seine Personalverwaltungssuite, die Unternehmen bei der Verwaltung und Nachverfolgung der Leistung ihrer Remote-Teams unterstützt. Aber es erledigt mehr als Zeiterfassung und Mitarbeiterüberwachung!

Das Tool eignet sich hervorragend für das Projektmanagement mit seinen eingebauten Features für die Kommunikation im Team, die Planung von Mitarbeitern, die Lohnabrechnung und Rechnungsstellung sowie Einblicke in die Produktivität. Hubstaff kann besonders nützlich sein bei verwaltung von Immobilienprojekten einschließlich ihrer Marketingaspekte.

Nutzen Sie die Plattform, um Fristen einzustellen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt der Projekte Ihrer Immobiliengeschäfte zu messen.

Die Zeiterfassung der Plattform ermöglicht es Ihnen, den Zeitaufwand für Aufgaben wie die Erstellung von Inhalten, die Verwaltung sozialer Medien und die Kommunikation mit dem Client genau zu messen. Sie können die gesammelten Daten nutzen, um Engpässe zu erkennen und die Produktivität in Ihrem gesamten Immobiliengeschäft zu verbessern.

Mit Hubstaff können Sie die Rechenschaftspflicht Ihrer Mitarbeiter, insbesondere derjenigen, die aus der Ferne arbeiten, erhöhen. Features wie Aktivitätsniveaus und Screenshots stellen sicher, dass sich alle Mitglieder des Teams auf produktive Arbeit konzentrieren und dass Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden.

Hubstaff beste Features

Zeiterfassung mit Online-Timesheets und Berichterstellung

Mitarbeiterüberwachung mit GPS-Speicherort-Verfolgung

Analyse der Arbeitskräfte

Agiles Projektmanagement

Integration mit verschiedenen Tools für Projektmanagement, Buchhaltung, Kommunikation und CRM

Hubstaff Beschränkungen

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

Gelegentlichbugs und Absturzberichte Hubstaff Preise

Hubstaff Feld Feld Pro : $10/Monat pro Benutzer Desk Field : $12,50/Monat pro Benutzer Enterprise : verfügbar auf Anfrage

Hubstaff Time und Hubstaff Desk Module Free : kostenlos Starter : $5,83/Monat pro Benutzer Pro : $8,33/Monat pro Benutzer Enterprise : verfügbar auf Anfrage



*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

5. SEMRush

Über Semrush SEMRush ist in der Welt der Suchmaschinenoptimierung (SEO) schon seit geraumer Zeit ein Rockstar, und das aus gutem Grund. Es ist eines der meistgenutzten Tools für die Durchführung von Keyword-Analysen, Wettbewerbsanalysen und die Nachverfolgung und Verbesserung der Website-Performance.

Wenn Sie sich auf die Erstellung von Inhalten verlassen, um die Sichtbarkeit Ihrer Listen zu erhöhen und Leads zu generieren, kann SEMRush Ihre Strategie auf die nächste Stufe bringen. Mit SEMRush können Sie die relevantesten Schlüsselwörter in der Immobilienbranche aufdecken und Ihre Immobilien-Website und Inhalte entsprechend optimieren. Außerdem können Sie sich ansehen, was Ihre Konkurrenten tun, und die Bereiche identifizieren, in denen Sie sich von der Masse abheben können.

Da es bei der Vermarktung von Immobilien oft um die Förderung von Immobilien in bestimmten geografischen Gebieten geht, sind die Local SEO tools von SEMRush ein absoluter Wendepunkt. Features wie die Verwaltung von Listen und die Nachverfolgung von Positionen können helfen, die lokale Sichtbarkeit zu erhöhen und mehr Leads zu generieren. Schließlich geht es darum, die richtigen Leute an den richtigen Orten zu erreichen.

Zu guter Letzt vollbringen die Features für soziales Management von SEMRush Wunder, um Ihre Markenbekanntheit zu steigern. Automatisieren und planen Sie Social Media-Postings, verfolgen Sie die sozialen Aktivitäten Ihrer Mitbewerber und analysieren Sie Ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube, um das Beste daraus zu machen.

SEMRush beste Features

Keyword-Recherche für Immobilienprofis

Tools für das Inhaltsmarketing

Lokale SEO für regionale Märkte

Berichterstellung und Analyse des Marktes

Bezahlte Werbung

SEMRush Beschränkungen

Auf der teureren Seite

Reklamationen überbenutzeroberfläche undbenutzerfreundlichkeit SEMRush Preise

Pro : $99.95/Monat

: $99.95/Monat Guru : $191.62/Monat

: $191.62/Monat Business: $374.95/Monat

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SEMRush Bewertungen und Rezensionen

6. Iconosquare

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Social-Media-Kampagnen mit Iconosquare Über Iconosquare Iconosquare ist ein fantastisches Tool für Immobilienvermarkter, die ihre Social Media-Aktivitäten aufwerten möchten. Die Plattform bietet die besten Tools und Features zur Optimierung des Aufwands für Social Media Marketing, zur Messung der Leistung und zur effektiven Einbindung einer Follower-Basis.

Mit dem Tool können Sie eine konsistente Präsenz auf allen Social-Media-Plattformen aufrechterhalten, indem Sie Beiträge planen. Sie können sie auch automatisch auf mehreren Plattformen gleichzeitig veröffentlichen lassen, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Apropos Wirkung: Iconosquare ermöglicht es Ihnen, diese mit seinem starken Analytik-Arsenal zu messen. Verfolgen Sie wichtige Metriken wie Reichweite, Impressionen, Follower-Wachstum und Engagement-Raten, um eine genaue Vorstellung von der Leistung Ihrer Social-Media-Strategie zu erhalten.

Sie können auch wertvolle Einblicke in Ihre Follower gewinnen, wie z. B. deren demografische Informationen, Engagement-Muster und Verhaltensweisen. Mit diesem Wissen können Sie Ihre Online-Inhalte und die gesamte Marketingstrategie so anpassen, dass Sie näher an Ihre Follower herankommen und sie schließlich in Leads und Clients verwandeln.

Iconosquare beste Features

Geplante und automatische Veröffentlichung auf mehreren Social-Media-Plattformen, einschließlich Instagram, Facebook und TikTok

Erweiterte Analysen und Einblicke in die Follower-Basis und den Wettbewerb

Benutzerdefinierte Berichterstellung

Verwaltung von Lead-Generierung und Unterhaltungen in sozialen Medien

Iconosquare Beschränkungen

Probleme mitautomatisches Hochladen von Instagram-Stories* Berichten zufolge Feature für Unterhaltungunterstützt Twitter nicht Iconosquare Preise

Pro : 49 €/Monat

: 49 €/Monat Erweitert : €79/Monat

: €79/Monat Enterprise: €139/Monat

*Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Iconosquare Bewertungen und Rezensionen

7. Wix

über Wix Editor X Entwurf Wix ist eine hervorragende Plattform für die Erstellung der Website, von der Sie schon immer geträumt haben. Und Sie müssen weder ein Code-Genie noch ein erfahrener Webentwickler sein, um Ihre Listen zu präsentieren und potenzielle Käufer anzulocken. Dank des Drag-and-Drop-Editors brauchen Sie nur ein paar Mausklicks und ein wenig Fantasie, um eine fesselnde Website für Ihr Geschäft zu gestalten.

Sie müssen nichts von Grund auf neu erfinden, denn Wix verfügt über eine Bibliothek von Vorlagen, die speziell für die Immobilienbranche entwickelt wurden. Wählen Sie die Vorlage, die zu Ihrer Marke und Ihrem Zweck passt, passen Sie sie nach Ihren Wünschen an, und schon haben Sie einen virtuellen Ausstellungsraum für Ihre Listen!

Sobald Ihre Website eingerichtet ist und die Angebote online gehen, können Sie sie durch Bildergalerien, interaktive Karten und virtuelle Touren noch attraktiver gestalten oder die wichtigsten Details zu den Immobilien hervorheben. Machen Sie Ihre Besucher zu Kunden, indem Sie Kontaktformulare und Tools zur Erfassung von Interessenten auf Ihrer Website hinzufügen.

Wix beste Features

Website-Design mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor

800+ Website-Vorlagen

Mobile App zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Website

Professionelle Webentwicklungsdienste

Wix Beschränkungen

Wix Bewertungen und Rezensionen

8. Podio

Podio beispiel für eine Plattform

Podio ist eine Projektmanagement- und Kollaborationsplattform, die für Immobilienvermarkter, die mehrere Immobilien, Interessenten und Mitglieder eines Teams verwalten, eine Lebensader sein kann. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte Arbeit in hochgradig anpassbaren Workspaces zu zentralisieren, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, indem Sie Workflows und Felder hinzufügen und manuelle, arbeitsintensive Aufgaben automatisieren.

Um den Überblick über Ihre Kundenkontakte zu behalten, fungiert Podio gleichzeitig als CRM-Software. Sie können Client-Informationen speichern und die Nachverfolgung der Reise Ihrer Kunden durch den Verkaufstrichter, um sicherzustellen, dass Sie kein gutes Geschäft aufgrund von Desorganisation verpassen.

Zusammenarbeit ist für den Erfolg eines jeden Immobiliengeschäfts von entscheidender Bedeutung. Podio macht es Ihnen leicht, indem es einen zentralen Hub bereitstellt, in dem Ihre Mitglieder Informationen freigeben, Ideen sammeln und sich gegenseitig beim Abschluss von Geschäften unterstützen können - alles in Echtzeit.

Podio beste Features

Projektmanagement

CRM

SozialesIntranet-Software* Zusammenarbeit

Workflow-Verwaltung

Business Prozess Management

Grenzen von Podio

Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilitätkann überwältigend sein für neue Benutzer

Ausfallzeiten können die Automatisierung stören und Geschäftsabläufe beeinträchtigen

Podio-Preise

Free

Plus : $11.20/Monat

: $11.20/Monat Premium: $19.20/Monat

*Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Podio Bewertungen und Rezensionen

9. Workamajig

Verwalten Sie Ihre Immobilienmarketing-Projekte mit Workamajig Workamajig wurde speziell für Kreativagenturen und Marketingteams entwickelt und ist der "One-Stop-Shop" für die Rationalisierung des Projekt-, Ressourcen- und Finanzmanagements sowie der Team- und zusammenarbeit mit dem Client .

Workamajig bietet einen zentralen Hub für Marketing-Tools, in dem Immobilienvermarkter ihre Leads nachverfolgen und alle ihre Listen mit Immobilien aufbewahren können, inhaltliche Kalender und die Kommunikation mit den Clients an einem leicht zugänglichen Ort.

Die Software erleichtert auch die nahtlose Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams, wodurch endlose E-Mails überflüssig werden und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - das Erreichen der Marketingziele und die Generierung von Leads und Verkäufen.

Ressourcen- und Finanzmanagement sind oft die Schmerzpunkte kleinerer Marketing Teams, und die Ersteller von Workamajig verstehen das ziemlich gut. Mit den Marketing-Tools von Workamajig können Sie Budgets und Ausgaben überwachen und die Rechnungserstellung optimieren, um Ihre Bücher sauber zu halten.

Um Engpässe oder Ressourcenverschwendung zu vermeiden, können Sie mit Workamajig die Workloads Ihrer Mitarbeiter verwalten und deren Verfügbarkeit nachverfolgen. Es ermöglicht eine optimale Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass Ihr Team mit voller Kapazität arbeitet, um Ihre KPIs zu erreichen.

Workamajig beste Features

Projektmanagement

Zeiterfassung und Nachverfolgung von Aufgaben

Integrierte Buchhaltungs- und Finanztools

Software zur Aufnahme von Projekten

Vertriebs-CRM

Tool zur Verwaltung von Marketingressourcen und -verkehr

Workamajig Einschränkungen

Berichterstattete Probleme mitreaktionsfähigkeit der Website* Reklamationen überunintuitive Benutzeroberfläche undverwaltung integrierter Projekte Workamajig Preisgestaltung

In-house : $41/Monat pro Benutzer

: $41/Monat pro Benutzer Agentur : $41/Monat pro Benutzer

: $41/Monat pro Benutzer Unternehmen: auf Anfrage erhältlich

*Die aufgeführten Preise gelten für Teams mit mehr als 10 Mitgliedern

Workamajig Bewertungen und Rezensionen

10. Basecamp

Basecamp beispiel für ein Produkt

Basecamp hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschäften dabei zu helfen, das "überall verstreute Zeug" zu beseitigen. Es bietet eine zentralisierte Plattform zur Verwaltung Ihrer Immobilien marketing-Kampagnen effektiv und arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Nutzen Sie die Marketing-Tools, um den Überblick über verschiedene Marketing-Initiativen zu behalten, z. B. die Bewerbung von Immobilienangeboten, die Durchführung von Kampagnen in sozialen Medien und die Erstellung ansprechender Inhalte. Erstellen Sie separate Projekte für jeden Marketingkanal, weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu und setzen Sie Fristen, um maximale Produktivität zu gewährleisten.

Die Kalenderintegration von Basecamp macht es schwer, einen wichtigen Termin im Zusammenhang mit Ihren Marketingaktivitäten zu verpassen. Ob es sich nun um einen Termin für die Veröffentlichung von Inhalten, ein Ereignis der offenen Tür oder den Start einer Kampagne in den sozialen Medien handelt, die Plattform erledigt das Zeitmanagement für Sie.

Basecamp beste Features

Startseite: einseitiges Dashboard mit Ihren Projekten und Aufgaben

To-dos: zur Nachverfolgung von Aufgaben und Terminen

Campfire: integrierter Gruppen-Chat

Doors: für die Integration mit externen Tools und Diensten

Zeitplan: Übersicht über wichtige Ereignisse und Fristen

Basecamp Limitierungen

Basecamp Preise

Basecamp : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: $299/Jahr oder $349/Monat

Basecamp Bewertungen und Rezensionen