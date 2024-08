20+ Beste kostenlose Kanban Board Software Apps in 2024

Als Projektmanager wissen Sie, dass es schwierig sein kann, den Aufenthaltsort einer Aufgabe zu bestimmen, während funktionsübergreifende Teams daran arbeiten. Glücklicherweise löst ein Workflow-Visualisierungstool diese Herausforderung Kanban-Tafeln .

Was ist ein Kanban-Board?

A Kanban-Tafel ist ein in Spalten strukturiertes Projektmanagement-Tool strukturiert ist, um Teams dabei zu helfen, den Umfang der laufenden Arbeit zu visualisieren. Eine Karte (die die Aufgabe darstellt) bewegt sich von links nach rechts durch jede Spalte (die den Status des Arbeitsablaufs darstellt), bis sie die Spalte "Erledigt" erreicht.

Wie Kanban-Apps die Arbeitsabläufe im Team verbessern

Ursprünglich in der Fertigungsindustrie eingesetzt, haben sich Kanban-Tafeln zu einem universellen Werkzeug für verschiedene Unternehmen entwickelt. Sie sind flexibel für detaillierte Arbeitsabläufe und starr, um die Anzahl der Aufgaben zu begrenzen, die einzelne Personen übernehmen. Hier sind weitere Ergebnisse, die mit einer Kanban-Tafel erzielt werden können projektmanagement-Tool :

Sichtbarkeit der einzelnen Phasen einer Aufgabe bis zum Abschluss

Mehr Vorhersehbarkeit durch ein stabiles System

Kontinuierlicher Fluss der Entwicklung

Teams arbeiten nicht an zu vielen Aufgaben gleichzeitig mit WIP-Limits

Viele dieser Anwendungen haben einen kostenlosen Plan und verschiedene Preispläne, aus denen Sie je nach Größe Ihres Teams und Ihren Softwareanforderungen wählen können.

20+ beste kostenlose Kanban Apps & Software in 2024

1. ClickUp - Das Beste für Workflow-Management

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop mit einer vollständig anpassbaren Kanban-Board-Ansicht

ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagement-Lösung mit einer zeitsparenden Kanban-Board-Ansicht, die es jedem Team ermöglicht, mehrere Arbeitsabläufe zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und alle Arbeiten in einem Tool zusammenzufassen. Egal, ob Sie neu im Bereich der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power-User, Das Kanban-Board von ClickUp lässt sich auf jede Teamgröße ausdehnen und skalieren und hilft Ihnen, Aufgaben in einem vollständig anpassbaren Kanban-System zu verwalten.

✅ ClickUp Vorteile

Boardansicht im Handy : Die ClickUp Mobile App hilft Ihnen, Ihre Projekte auch unterwegs zu verwalten

Anpassbare Kanban-Ansicht, um Ihre Boards nach Status, Beauftragten, Prioritäten und mehr zu ordnen

Verwalten Sie mit der Ansicht "Alles" mehrere Arbeitsaufgaben auf einmal

Benutzerdefinierte Status, um neue Status hinzuzufügen oder bestehende direkt in Ihrer Board-Ansicht zu bearbeiten

Drag-and-Drop-Funktionen, um Aufgaben durch Workflows zu verschieben und Prioritäten anzupassen

Aktualisieren Sie mehrere Aufgaben auf einmal mit der Symbolleiste für Massenaktionen

Gebrauchsfertige Kanban-Vorlagen wie dieClickUp Kanban-Fahrplan-Vorlage

Bleiben Sie auf Kurs und behalten Sie Ihre Ziele im Auge mit dieser visuell ansprechenden Kanban Roadmap Vorlage von ClickUp

❌ ClickUp cons

Nicht alle ClickUp-Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

💸 ClickUp-Preise *Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt ClickUp für individuelle Preise

: Kontakt ClickUp für individuelle Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

💬 ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6.600+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Trello - Am besten für Projektvisualisierung

über TrelloTrello ist ein erkennbares Kanban-Werkzeug aus der Atlassian-Softwarefamilie. Es besteht aus vier Hauptkomponenten - Kanban-Board, Karten, Listen und Board-Menü - und ermöglicht es Teams, die Arbeit mithilfe der benutzerdefinierten Karten- und Board-Schaltflächen von Trello voranzutreiben. Das Board-Menü enthält die notwendigen Einstellungen, um die Berechtigungen der Mitglieder zu verwalten, Karten zu suchen und Automatisierungen zu erstellen. Darüber hinaus können die Mitglieder bunte Tafelhintergründe und Kartenabdeckungen hinzufügen, um ein wenig Spaß und Persönlichkeit zu vermitteln.

Teams, die nur nach kostenlosen Kanban-Lösungen suchen, sollten beachten, dass die kostenlose Version von Trello die Anzahl der Arbeitsbereiche auf 10 Mitarbeiter oder weniger beschränkt.

Vergleich_ rello vs. Jira !

✅ Trello-Profis

Die Automatisierungsfunktion ohne Code, Butler, hilft Teamszeit zu sparen mit administrativen Aufgaben

Erweiterte Checklisten (eine kostenpflichtige Funktion) für granulare Aufgabenzuweisungen

❌ Trello Nachteile

Der kostenlose Plan von Trello ist auf 10 Mitarbeiter begrenzt, Arbeitsbereiche mit mehr als 10 Mitarbeitern werden in den reinen Ansichtsmodus umgeschaltet, was Trello für größere Teams teuer macht

Teams, die regelmäßig mehrere Projekte verfolgen, müssen einen kostenpflichtigen Trello-Plan für unbegrenzte Kanban-Boards wählen

Aufgabenabhängigkeiten sind im Vergleich zu anderen Kanban-Apps auf dieser Liste nicht einfach zu erstellen oder zu aktualisieren

💸 Trello Preise

Kostenlos : Begrenzt auf 10 Benutzer

: Begrenzt auf 10 Benutzer Standard: $5 pro Benutzer/Monat

$5 pro Benutzer/Monat Premium: $10 pro Benutzer/Monat

$10 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

💬 Trello-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (12,540+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (20,630+ Bewertungen)

3. Proofhub - Am besten für Aufgabenprüfung und -genehmigung

über Proofhub Proofhub ist ein Projekt planungs-Software ermöglicht es Teams, jeden Schritt zu planen und ihren Arbeitsfortschritt zu visualisieren. Mit dem Kanban-Tool können Sie sehen, wie sich die Arbeit durch die einzelnen Phasen bewegt, und den Teammitgliedern bei der Priorisierung von Aufgaben helfen. Es ist eine intuitive Plattform für die gemeinsame Arbeit an Ideen und die Zusammenführung relevanter Dateien.

✅ Proofhub-Profis

Private Aufgabenlisten nur für zugewiesene Personen

Funktion für wiederkehrende Ereignisse und Aufgaben

❌ Proofhub Nachteile

Fehlende Budgetierungsfunktionen

Keine geeignete Plattform füragiles Projektmanagement im Vergleich zu anderen Top-Kanban-Anwendungen auf dieser Liste

💸 Proofhub Preise

Proofhub bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $45/Monat pauschal

💬 Proofhub-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4. Paymo - Das Beste für Zeiterfassung und Abrechnung

über Paymo Paymo ist ein projektmanagementsoftware die von Freiberuflern und kleinen Unternehmen genutzt wird. Die Kanban-Ansicht gehört zu den beliebtesten Ansichten unter den Listen-, Tabellen-, Kalender- und Gantt-Funktionen. Verwalten Sie mehrere Arbeitsabläufe, erfassen Sie die Zeit und stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen über dieselbe Plattform.

✅ Paymo Profis

Workflow-Anpassung und detaillierte Karten

Meta-Kanban-Ansicht für alle Aufgaben über alle Projekte hinweg

❌ Paymo Nachteile

Abhängigkeiten von Aufgaben sind in der Kanban-Ansicht nicht sichtbar

Keine Kanban-Swimlanes, obwohl Karten gruppiert und gefiltert werden können

💸 Paymo Preise

Paymo bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $4,95/Benutzer pro Monat

💬 Paymo-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (570+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (420+ Bewertungen)

5. Toggl Plan - Das Beste für das Zeitmanagement

über Toggl Plan Toggl Plan ist ein Arbeitsmanagement-Tool, um Projekte zu planen, zu verfolgen und pünktlich zu liefern. Mit der Kanban-Board-Funktion von Toggl erhalten die Mitglieder klare visuelle Hinweise auf den Status ihres Projekts. Wenn Sie also eine einfache Drag-and-Drop-Funktionalität, einen benutzerdefinierten Status und In-Task-Kommentare auf Ihrer Liste der Must-haves für Kanban-Projektmanagement-Software haben, dann hat Toggl Plan eine Lösung für Sie.

✅ Toggl Plan Vorteile

Mehrere Mitglieder können einer Aufgabe zugewiesen werden

Toggl Track Software integriert sich mitToggl Plan für Zeiterfassung ❌ Toggl Plan cons

Keine Aufgabenabhängigkeiten (wenn diese Funktion für Sie nicht verhandelbar ist, sollten Sie sich ein paarToggl Alternativen)

Die Mitglieder sind auf zwei Ansichtsoptionen beschränkt: Teamzeitleiste oder Plantafel

💸 Toggl Plankosten

Toggl Plan bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $8/Nutzer pro Monat

💬 Toggl Plan Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. Monday.com - Am besten für Teamzusammenarbeit

über Montag.com Die nächste Kanban-Software-App mit Kanban-Tafelansichten ist Monday.com, eine aufgabenverwaltung hilfstool funktionsübergreifende Teams auf ihre wichtigste Arbeit ausrichten. Projektmanager, die Echtzeitberichte benötigen, können beispielsweise problemlos projekt-Dashboards erstellen um den Kommunikationsfluss zu verbessern.

✅ Montag.de-Profis

Unbegrenzte Anzahl von Boards und Dokumenten in der kostenlosen Version

Anpassbare Workflows zur einfachen Verfolgung von Projekten

❌ Monday.com Nachteile

Die Funktionen sind im Vergleich zu anderen Kanban-Board-Apps auf dieser Liste nicht sehr umfangreich (vglFunktionen von Monday.com und ClickUp)

Dashboards sind eine kostenpflichtige Premiumfunktion

💸 Monday.com Preise

Monday.com bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $8/Nutzer pro Monat

💬 Monday.com Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (5,250+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,630+ Bewertungen)

7. Asana - Am besten für die Organisation auf Aufgabenebene

über Asana Mit den Kanban-Board-Tools von Asana können Teams ihren Projektfortschritt leicht in Echtzeit visualisieren. Wenn ein Mitglied zum Beispiel nach einer bestimmten Aufgabe sucht, kann es mit dem Tool "Erweiterte Suche" in bestimmten Spalten suchen. Außerdem erhalten die Mitglieder eine Benachrichtigung, wenn sich Aufgaben durch die Abschnitte bewegen, so dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.

👉 Vergleich Asana vs. ClickUp !

✅ Asana Vorteile

Mitglieder können Massenaktionen für Aufgaben durchführen, um Zeit zu sparen

Die Kanban-Tafel-Ansicht ist in der kostenlosen Version verfügbar

❌ Asana Nachteile

Nur ein Zuweiser pro Aufgabe (lernen Sie mehr über einzelne oder mehrere Empfänger)

Teilaufgaben können eine Herausforderung darstellen, so dass die Mitglieder bei komplexen Projekten nach Umgehungsmöglichkeiten suchen müssen

💸 Preise für Asana

Asana bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab 10,99 $/Nutzer pro Monat

💬 Asana-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8,180+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,520+ Bewertungen)

8. Wrike - Das Beste für Unternehmensteams

über WrikeWrike-Projektmanagement-Software ist ideal für kleine Agenturen, die einen anpassbaren Arbeitsbereich zur Organisation gemeinsame Kalender , Projekte einfach planen und zusammenarbeiten. Außerdem können Genehmiger mit dem visuellen Markup-Tool von Wrike das Feedback beschleunigen.

👉 Erfahren Sie, wie die flexible Plattform von ClickUp es Ihnen ermöglicht, mehr zu tun als Wrike!

✅ Wrike-Profis

Kanban-Board-Ansicht ermöglicht vollständige Sichtbarkeit der Aufgaben

Zeiterfassungsfunktion zum Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit

❌ Wrike Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer (sieheWrike-Alternativen)

Gantt-Diagramme sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

💸 Preise für Wrike

Wrike bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $9,80/Benutzer pro Monat

💬 Wrike-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2,440+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,710+ Bewertungen)

9. MeisterTask - Das Beste für agile Teams

über MeisterTask MeisterTask ist eine visuelles Projektmanagement-Werkzeug das sich um das Kanban-System dreht. Die Mitglieder können das Tagesgeschäft ihres Teams ganz einfach auf eleganten und anpassbaren Kanban-Tafeln verwalten. Mit Projektmanagement-Funktionen wie unbegrenzten Abschnitten, Automatisierung und mehreren Checklisten können Teams während ihres gesamten Workflows kommunizieren und zusammenarbeiten.

✅ MeisterTask Profis

Funktion zur Verknüpfung von Aufgaben (verwandte, doppelte oder blockierte Aufgaben), um Projektmitglieder auf dem Laufenden zu halten

Eingebauter Time Tracker, der für Teamberechnungen und Hochrechnungen nützlich ist

❌ MeisterTask Nachteile

WIP-Limits, unbegrenzte Projekte und Berichte sind kostenpflichtige Funktionen

Ein Zuweiser pro Aufgabe

💸 Preise für MeisterTask

MeisterTask bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $8,25/Benutzer pro Monat

💬 MeisterTask-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (980+ Bewertungen)

10. Businessmap - Das Beste für Business Process Management

über Businessmap Businessmap verfolgt, aktualisiert und meldet automatisch den Status aller Projekte innerhalb einer Organisation. Diese Daten ermöglichen es den Teams, sich auf den Abschluss der Arbeit und die Verbesserung der Prozesse zu konzentrieren. Mit Businessmap können Teammitglieder und Stakeholder schneller zusammenarbeiten und bessere Ergebnisse erzielen.

✅ Vorteile von Businessmap

Analysetools wie das kumulative Flussdiagramm, Zykluszeit Streudiagramm und WIP-Alterungsdiagramm

Vernetzte Kanban-Tafeln auf Team- und Managementebene

❌ Businessmap Nachteile

Nicht ideal für Unternehmen außerhalb der Software- und Ingenieurbranche

Einrichtung und Konfiguration können zeitintensiv sein

💸 Preise für Businessmap

Businessmap bietet kostenpflichtige Pläne ab $149 für 15 Benutzer pro Monat

💬 Businessmap-Kundenbewertungen

G2: 3.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

11. Planview Leankit - Das Beste für schlanke Arbeitsabläufe

über Planview LeanKit Planview Leankit ermöglicht schlank und agil teams können mit flexiblen Kanban-Tafeln eine konsolidierte Ansicht der Arbeitspriorität und des Arbeitsstatus gemeinsam nutzen. Die Mitglieder haben alles, was sie brauchen, um Projektaufgaben mit WIP-Limits, Echtzeit-Arbeitsstatus und Work Item History-Funktionen effizient zu planen und auszuführen.

✅ Planview LeanKit Vorteile

Kategorisierungsetiketten, die verschiedene Arten von Arbeit auf einer Kanban-Tafel darstellen

Vollständiger Prüfpfad für alle an einer Karte vorgenommenen Änderungen

❌ Planview LeanKit Nachteile

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten für Karten und benutzerdefinierte Felder im Vergleich zu anderen Kanban-Board-Anwendungen auf dieser Liste

Steile Lernkurve

💸 Preise für Planview LeanKit

Erkundigen Sie sich bei Planview LeanKit nach den Preisen

💬 Bewertungen von Planview LeanKit Kunden

G2: 4.1/5 (320+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

12. Nifty - Am besten für die Planung von Projektmeilensteinen

über NiftyMit Nifty können Sie an großen Projekten arbeiten mit mehreren Teammitgliedern arbeiten. Wie die meisten Projektmanagement-Tools ist es ein kollaborativer Arbeitsbereich, der Sie und Ihr Team bei der Organisation von Aufgaben, der Zeiterfassung und der Verwaltung von Dokumenten unterstützt. In Kombination mit der Kanban-Methodik können die Mitglieder die tägliche Arbeit mit einem hohen Maß an Detailgenauigkeit organisieren, priorisieren und verwalten.

✅ Nifty-Profis

Portfoliomanagement-Funktion, um Mitglieder und Status auf einen Blick zu sehen

Bietet verschiedene Benutzerrollen und Berechtigungen zur Steuerung der Zugriffsebenen

❌ Nifty Nachteile

Der kostenlose Plan ist auf zwei aktive Projekte beschränkt

Teure kostenpflichtige Pläne zur Nutzung der Kernfunktionen

💸 Nifty Preise

Nifty bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $39/Nutzer pro Monat

💬 Nifty-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

13. Kanban Tool - Das Beste für einfaches Kanban Management

über Kanban-Werkzeug Kanban Tool ist eine visuelle Managementsoftware für Teams, um Engpässe zu erkennen und zu beseitigen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und die laufende Arbeit zu begrenzen. Als Ergebnis können die Mitglieder ihre Projekte kontrollieren und arbeitsabläufe analysieren, um die Effizienz zu verbessern .

Mit einem Klick zusammenklappbare Spalten und Swimlanes, so dass man sich nur auf bestimmte Bereiche konzentrieren kann

Dateianhänge mit Bildvorschau

❌ Kanban Tool Nachteile

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen Top-Kanban-Tafel-Apps auf dieser Liste begrenzt

Nicht geeignet für Unternehmen mit mehr als 2 Teammitgliedern

💸 Preise für Kanban Tool

Kanban Tool bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $5/Benutzer pro Monat

💬 Kanban Tool Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

14. Blossom - Das Beste für Entwickler und technische Teams

über Blüte Blossom ist ein Kanban-Projektmanagement-Werkzeug, das softwareentwicklungsteams ihren gesamten Arbeitsablauf abbilden können um die Aufgaben der einzelnen Mitglieder zu sehen. Die Mitglieder können auf einen Blick erkennen, welche Aufgaben für die nächste Phase bereit oder durch farbige "Stempel" in den Ecken der Kanban-Karten blockiert sind.

✅ Blossom Profis

Kommentare werden automatisch gespeichert, wenn Sie navigieren und später zur Karte zurückkehren

Die Durchlaufzeit der Kanban-Karten wird auf jeder fertigen Kanban-Karte angezeigt

❌ Blossom Nachteile

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten von Kanban-Boards, Karten, Aufgabenstatus und Teamkommunikation

@Mitteilungen an Teammitglieder sind keine native Funktion der Plattform

💸 Blossom Preise

Erkundigen Sie sich bei Blossom nach den Preisen

💬 Blossom-Kundenbewertungen

G2: 5/5 (2 Bewertungen)

Capterra: N/A

15. Flow-e - Das Beste für E-Mail-Management

über Flow-e Flow-e ist ein Aufgabenmanagement-Tool mit einem Kanban-ähnlichen Workflow, das Outlook-Postfächer in eine visuelle Aufgabentafel verwandelt. Die Mitglieder können eine Karte aus dem Flow-e-Posteingang per Drag & Drop in die Kanban-Spalten ziehen und den Fortschritt verfolgen. Zusätzliche Funktionen sind eine Zeitleiste am unteren Rand der App, um Besprechungen und Erinnerungen auf einem Zeitstrahl zu sehen.

✅ Flow-e Vorteile

Taskboard mit unbegrenzten Spalten in der kostenlosen Version

Eigenständige Aufgabenkarten im Workflow

❌ Flow-e Nachteile

Der kostenlose Plan erlaubt bis zu zwei E-Mail-Konten

Nicht geeignet für agile Teams, die flexible Anpassungsfunktionen für die Erstellung ihrer Workflows benötigen

💸 Flow-e Preise

Erkundigen Sie sich bei Flow-e nach den Preisen

💬 Flow-e Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (5 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (6 Bewertungen)

16. Microsoft Planner - Das Beste für Microsoft 365-Benutzer

über Microsoft PlanerMicrosoft Planer enthält Kanban-Boards mit detaillierten Aufgabenkarten für Teams, um die Arbeit an einem Ort zu konzentrieren und besser zu organisieren. Als Teil von Microsoft 365 können Planner-Nutzer auch eine Verbindung zu Microsoft To Do herstellen, SharePoint , Power Automate und andere Anwendungen für eine effiziente Aufgabenverwaltung.

✅ Microsoft Planner Profis

Mobile Apps für Android und iOS zum Aktualisieren von Aufgaben von unterwegs aus

Anhangsvorschau und Link zur Anzeige im Planner

❌ Microsoft Planner Nachteile

Microsoft Planner als eigenständige App ist keine Lösung für ein All-in-One-Tool zur Aufgabenverwaltung

Weniger Flexibilität bei Anpassungen und Integrationen

💸 Preise für Microsoft Planner

Erkundigen Sie sich bei Microsoft Planner nach Abonnementplänen

💬 Microsoft Planner-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (7.830+ Bewertungen)

👉 Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf wie man eine Kanban-Tafel in Excel erstellt nur für Sie!

17. Smartsheet - Das Beste für Projektmanagement im Tabellenkalkulationsstil

über SmartsheetSmartsheet ist ein Projektmanagement-Tool mit dem Sie mehrere Projekte verwalten, verfolgen und planen können. Die Kartenansicht ist eine der vier Ansichten, die die Organisation von Aufgaben durch Drag-and-Drop-Karten erleichtert. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwandelt sich das Blatt in eine Kanban-Tafelstruktur, die auf den Werten in den Spalten der Dropdown-Liste, der Kontaktliste oder der Symbole basiert. Weitere Informationen finden Sie in unserem Smartsheet-Projektmanagement-Handbuch !

✅ Smartsheet-Profis

Benutzerdefiniertes Branding kann auf das gesamte Konto angewendet werden

Karten können zur besseren Priorisierung innerhalb derselben Kanban-Tafelspalte neu organisiert werden

❌ Smartsheet Nachteile

Der kostenlose Plan ist auf 2 Blätter und 2 Redakteure beschränkt

Nicht für kleine Agenturen geeignet

💸 Smartsheet Preise

Smartsheet bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $7/Benutzer pro Monat

💬 Smartsheet-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (7,220+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (2,250+ Bewertungen)

18. Zenhub - Das Beste für GitHub-Benutzer

über Zenhub Die nächstbeste Kanban-Software ist Zenhub zenhub ist ein Tool für agile Teams zur Verfolgung, Planung und Durchführung von Softwareprojekten. Mit Zenhub Boards und den GitHub-Problemen eines Projekts können Teams Probleme zwischen Pipelines verschieben und die Arbeit priorisieren, die am wichtigsten ist.

✅ Zenhub-Profis

Verschiedene Teams können dieselben GitHub-Repos über mehrere Boards hinweg nutzen

Workflow-Automatisierungsfunktionen synchronisieren Ihr Projekt automatisch, wenn GitHub-Probleme aktualisiert und abgeschlossen werden

❌ Zenhub Nachteile

Die Plattform ist auf Software-Teams zugeschnitten

Funktioniert am besten, wenn sie mit GitHub verbunden ist

💸 Preise für Zenhub

Zenhub bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab 7,95 $/Benutzer pro Monat

💬 Zenhub-Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

19. Zoho Projects - Das Beste für integriertes Projektmanagement

über Zoho-ProjekteZoho Projects ist eine Projektmanagementsoftware mit Kanban-Board-Tools zur Visualisierung von projektpläne leicht. Die Kanban-Spalten basieren auf Aufgabenkriterien wie dem Prozentsatz der Fertigstellung oder der Priorität. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können die Mitglieder den Aufgabenstatus und die Priorität ändern, während die Arbeit voranschreitet.

✅ Zoho Projects Vorteile

Zoho Sprints bietet vier verschiedene Arten von laufenden Arbeiten für weitere Anpassungen

Funktion für Aufgaben-Workflow-Regeln zur Konfiguration der gewünschten Aktionen

❌ Zoho Projects Nachteile

Eine begrenzte kostenlose Version, die keine Funktionen wie Zeiterfassung, Unteraufgaben oder Erinnerungen enthält

Nicht als All-in-One-Lösung für Marketing- oder Vertriebsteams geeignet

💸 Preise für Zoho Projects

Zoho Projects bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $5/Nutzer pro Monat

💬 Zoho Projects Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (260+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (240+ Bewertungen)

20. Pipefy - Das Beste für die Prozessautomatisierung

über Pipefy Pipefy ist eine Workflow-Lösung mit einer no/low-code Plattform. Mitglieder können Aufgaben automatisieren, Tools integrieren und Stakeholder auf einfache Weise über ihre Anfragen zur rechtzeitigen Lieferung informieren. Intelligente Workflows sind für Unternehmen, die skalieren wollen, unerlässlich, und Pipefy verfügt über eine Reihe von Projektmanagementfunktionen, mit denen Teams sofort loslegen können.

✅ Pipefy-Profis

Serviceportale zentralisieren Dokumente, Richtlinien und Antragsformulare

Native Integrationen mit Slack, GitHub, BitBucket und Google Hangouts

❌ Pipefy Nachteile

Mittelgroße Teams müssen einen hohen Preis zahlen, um ein einfaches Kanban-Board zu erstellen

Anpassungsoptionen sind kostenpflichtige Funktionen

💸 Preise für Pipefy

Pipefy bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an, die bei $24/Benutzer pro Monat beginnen

💬 Pipefy-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (260+ Bewertungen)

21. Jira - Das Beste für Software-Teams

über Jira Jira ist ein software zur Fehlerverfolgung und für Projekte die auf agile und technische Power-User ausgerichtet sind. Ein Entwicklungsteam könnte zum Beispiel eine lange erste Spalte mit Backlog-Elementen haben. Deshalb hat Jira bei Kanban-Entwicklungsprojekten ein Backlog hinzugefügt, das in einer anderen Projektregisterkarte untergebracht ist. Wenn die Produktmanager die Arbeit vom Backlog auf die Tafel verschieben, wissen die Teams, was als Nächstes ansteht.

✅ Jira-Profis

WIP-Limits können Teilaufgaben von der Zählung der Kanban-Tafelspalten ausschließen, um sicherzustellen, dass alleaktionspunkte für eine bestimmte Aufgabe nicht ausgeschlossen werden

Integrationen mit über 3.000 Anwendungen

❌ Jira Nachteile

Komplizierte Benutzeroberfläche und Migration machen die Verwaltung von Aufgaben mühsam (clickUps Jira-Bewertung lesen)* Teams, die Jira in Betracht ziehen, müssen eine andere Software für einfaches Projektmanagement verwenden (erfahren Sie, warumClickUp die #1 Jira-Alternative ist)

💸 Jira-Preise

Jira bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $7,50/Benutzer pro Monat

💬 Jira-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (4,560+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (11,430+ Bewertungen)

5 praktische Anwendungen für Kanban-Boards (mit kostenlosen Vorlagen)

1. Urlaubsplanung Vorlage

Verabschieden Sie sich von überfüllten Familiengruppenchats mit der Urlaubsplanungsvorlage! Organisieren Sie Ihre Kanban-Tafel (oder Tafeln!) mit allen wichtigen Kommunikations- und Informationsmitteln. Hängen Sie Bilder an eine Aufgabenkarte an, fügen Sie ein benutzerdefiniertes Preisfeld ein, und verlinken Sie Websites - alles unter dem Namen Urlaub. 🏝 ClickUp's Urlaubsplanungsvorlage herunterladen

2. CRM-Vorlage

Zentralisieren Sie Informationen mit einem sauberen und leistungsstarken CRM Kanban-Board-Vorlage ! Dann automatisieren Sie die Arbeit und konzentrieren Sie sich auf die Aktivitäten, die Sie voranbringen. Sie sind nur ein paar Klicks vom besten Workflow-Tool entfernt, das Ihnen hilft, Ihr Unternehmen zu vergrößern. 📈 CRM-Vorlage von ClickUp herunterladen

3. Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

Nutzen Sie unsere Vorlage "Hiring Candidates", um alle Aufgaben und Informationen zu organisieren, um die besten Talente zu rekrutieren! Verbinden Sie ein ClickUp-Formular, Google-Formular, Typeform oder ein anderes Bewerbungstool über Zapier, um eine neue Aufgabe für jeden Bewerber zu automatisieren. 🤖 ClickUp-Vorlage für die Einstellung von Bewerbern herunterladen

4. Team Requests Vorlage

Erstellen Sie ein gut funktionierendes System zur Priorisierung von Arbeitsaufträgen mit der Vorlage für Teamanfragen! Verfolgen Sie alle laufenden Arbeiten und stellen Sie Aktualisierungen direkt in der Vorstandsansicht bereit. Ersetzen Sie Anfragen per E-Mail schneller als frisch gebackene Muffins aus dem Pausenraum der Mitarbeiter verschwinden. ⚡️ ClickUp's Vorlage für Teamanfragen herunterladen

5. Blog-Management-Vorlage

Schnappen Sie sich die Blog-Management-Vorlage und Sie werden nie wieder zurückblicken! Wechseln Sie zwischen der Board-Ansicht und der Kalenderansicht, um das tägliche Arbeitspensum zu sehen und gleichzeitig den Überblick zu behalten. Erstellen Sie Brainstormings zu neuen Themen, optimieren Sie Ihre Inhalte, verfolgen Sie Fristen und Status und vieles mehr! ✍️ ClickUp's Blog Management Vorlage herunterladen

👉 Es gibt eine ganze bibliothek von ClickUp-Vorlagen für alle Ihre Kanban-Bedürfnisse können Sie kostenlos nutzen! Oder besuchen Sie unsere Beispiele für Kanban-Tafeln für mehr Inspiration. 💡

Beginnen Sie mit der Verfolgung von Aufgaben mit Kanban-Software

Denken Sie daran, dass das ultimative Ziel der Implementierung eines Kanban-Systems darin besteht, die Sichtbarkeit von Aufgaben zu verbessern, Prozesse zu rationalisieren und Ihr Team in die Lage zu versetzen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die einen Mehrwert schafft. Es ist wichtig, Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Integration mit anderen Tools, die Ihr Team bereits verwendet, zu berücksichtigen.

Testen Sie ClickUp, um eine allumfassende Lösung zu erhalten, die Ihrem Team Effizienz und Zusammenarbeit ermöglicht. Schließen Sie sich den zufriedenen Anwendern an, die ClickUp zu ihrem Kanban-Tool der ersten Wahl gemacht haben. Erkunden Sie unser bibliothek mit ClickUp-Vorlagen für alle Ihre Projektanforderungen und starten Sie noch heute kostenlos. Transformieren Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp und erleben Sie, wie die Produktivität Ihres Teams steigt!