die 10 besten Google Keep-Alternativen und Konkurrenten 2024

Farris Bueller sagte einmal..

_"Das Leben bewegt sich ziemlich schnell. Wenn du nicht ab und zu mal anhältst und dich umsiehst, könntest du es verpassen."

Das ist zwar nur eine weitere Ausrede, um einen der besten Filme aller Zeiten zu erwähnen, aber es ist auch eine gute Erinnerung daran, warum Apps für Notizen wie Google Keep sind der Schlüssel, um unsere täglichen Aufgabenlisten zu bewältigen.

Von Abonnements über Abgabetermine bis hin zu Lebensmitteleinkäufen besteht immer die Möglichkeit, dass Sie zwei von fünf Dingen auf Ihrer Liste vergessen, wenn Sie sie nicht aufgeschrieben haben.

Google Keep hat seine Nische als Lösung für das Erstellen, Teilen und Organisieren von Notizen von jedem Gerät aus gefunden. Aber auch wenn die Notizfunktionen von Google Keep die unorganisierten Haftnotizen und Notizblöcke der Vergangenheit übertreffen, gibt es immer noch jede Menge Software-Alternativen mit denselben - wenn nicht sogar noch intuitiveren - Tools, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

Wir haben eine Liste mit unseren 10 bevorzugten Google Keep-Alternativen erstellt, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, wenn es um Ihr neues Lieblingstool für Notizen geht. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile von Google Keep, seine wichtigsten Konkurrenten, Preisdetails, Bewertungen und vieles mehr.

Was ist Google Keep?

Über Google Keep Google Keep ist ein cloudbasiertes Notiz- und erinnerungs-App für das Notieren von Gedanken auf mehreren Geräten auf die gleiche Weise wie bei einer Haftnotiz. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Notizen mit bis zu 20.000 Zeichen pro Notiz erstellen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihnen der Platz ausgeht, um Ihren Gedankengang zu beenden. 🚂

Besonders hervorzuheben ist, dass Google Keep auch die Möglichkeit bietet, Ihre Elemente mit Etiketten, Farben und Formatierungen zu organisieren. Hier sind ein paar unserer anderen Lieblingsfunktionen von Google Keep:

Sprachnotizen

Mahnungen

To-Do-Listen

Prüflisten

Um die App nutzen zu können, benötigen Sie lediglich ein Google-Konto .

Für viele Nutzer bedeutet dies, dass Sie loslegen können. Aber für Microsoft Büro nutzer oder diejenigen, die einfach nicht auf den G Suite-Zug aufgesprungen sind, ist dies an und für sich schon ein Grund, nach Alternativen zu Google Keep zu suchen.

Top 10 Google Keep Alternativen

Hier sind 10 der besten Google Keep-Alternativen, mit denen Sie Ihre Notizen, Listen und Verantwortlichkeiten auf die nächste Stufe heben können.

1. ClickUp

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform für Teams und Benutzer gleichermaßen, um alles zu verwalten, von komplexen Projekten bis zu täglichen aktionen in einem einzigen, zentralisierten Arbeitsbereich. ClickUp bietet eine Vielzahl von intuitive Funktionen um Ihren Zeitplan und Ihre Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten - einschließlich eines dynamischen Dokument-Editors und eines Notepad-Tools, Chrome-Erweiterung und eine mobile App, mit der Sie alle Ihre besten Ideen festhalten können.

Außerdem sind alle Funktionen für Notizen völlig kostenlos und einfach zu nutzen!

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus Ihren Notizen machen, indem Sie zwei der praktischsten und flexibelsten Tools von ClickUp nutzen:

ClickUp Docs

ClickUp Docs erlaubt es, mit Rich Formatting und Slash-Befehlen effizienter zu arbeiten ClickUp Docs sind Ihre ultimative Ressource für die Erstellung detaillierter Dokumente, strukturierter Wikis und gemeinsamer Checklisten. Mit Funktionen wie automatisches Speichern, Versionsverlauf, Echtzeitbearbeitung und Freigabeoptionen, die wir kennen und lieben gelernt haben, geht ClickUp Docs noch einen Schritt weiter.

Sie können ganz einfach Informationen aus anderen Anwendungen einbetten, Notizen in einer visuellen Hierarchie mit verschachtelten Seiten erstellen, Ihren Text mit ClickUp Schrägstrich-Befehle und mehr, um die Produktivität Ihrer Notizen auf ein neues Niveau zu heben.

Innerhalb eines ClickUp-Dokuments können Sie sich mit dem Fokusmodus auf wichtige Themen konzentrieren oder Teammitglieder in die Konversation einbeziehen, indem Sie Kommentare in Form von Threads erstellen, die Sie durch Markieren einer beliebigen Textzeile an andere delegieren können.

ClickUp Notizblock

Notizen schnell notieren, mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können

Verwenden Sie Ihre Notepad in ClickUp um zu dokumentieren, was wichtig ist und was Ihnen gerade durch den Kopf geht, während Sie am Schreibtisch sitzen, im Internet surfen oder unterwegs.

Wie bei ClickUp Docs haben Sie Zugriff auf Formatierungsfunktionen mit rich-Text-Bearbeitung und Slash-Befehle in Ihrem Notepad für Stil, Kontext und Details, wenn es darum geht, Ihre Gedanken klar und deutlich zu vermitteln. Außerdem hat ClickUp Notepad kein Upload-Limit! Das bedeutet, dass Sie so viele Ideen wie möglich hinzufügen können, ohne dass Ihnen jemals der Platz ausgeht.

ClickUp Vorteile

Mehrere Tools für die Erstellung von Notizen, die von Ihrem Arbeitsbereich, Tablet, Mobilgerät oder Browserfenster aus zugänglich sind

Über 1.000 Integrationen zur Rationalisierung Ihrer täglichen Prozesse

Erweiterte Produktivitätsfunktionen für die Bearbeitung Ihrer Notizen, Aufgaben und Ideen

Umfangreiche Funktionen für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Projekten auch aufKostenloser Forever Plan* Unmengen vonanpassbare Vorlagen für jeden Anwendungsfall - auch in ClickUp Docs

ClickUp Nachteile

Es sind noch nicht alle Workflow-Ansichten in der mobilen App verfügbar

So viele anpassbare Funktionen können für neue Benutzer eine gewisse Lernkurve darstellen

ClickUp-Preise

Kostenloser Plan für immer

Unbegrenzter Plan : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business Plan : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Business Plus Plan : $19 pro Benutzer pro Monat

: $19 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam für individuelle Preisgestaltung

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,130+ Bewertungen)

2. Todoist

Über Todoist Wenn Sie auf der Suche nach minimalistischen aufgabenverwaltung und Notizbuch-App, dann Todoist könnte Ihre neue Anlaufstelle werden. Legen Sie Prioritäten fest, fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, erstellen Sie Etiketten oder Filter und Tags, um Ihre täglichen Aufgaben, Termine und Projekte zu strukturieren.

Mit Todoist können Sie verschiedene Abschnitte anpassen und so viele Aufgaben hinzufügen, wie Sie möchten. Und um Ihre Checklisten sauber und organisiert zu halten, können Sie jedes Projekt archivieren, verschieben oder löschen, sobald Sie es als erledigt markiert haben.

Todoist Eigenschaften

Kanban-ähnliche Tafel zur Verwaltung von Aufgaben

Termin- und ortsbezogene Erinnerungen

Verfolgung des Aufgaben- und Projektfortschritts

Wiederkehrende Fälligkeitstermine für Aufgaben

Zuweisbare Aufgaben für die Zusammenarbeit im Team

Todoist Vorteile

Zuverlässige geräteübergreifende Synchronisierung

Intuitive und einfach zu bedienende UI

Umfangreiche Integrationen von Drittanbietern

Schnelle Textformatierung und Stiloptionen

Todoist Nachteile

Der begrenzten kostenlosen Version fehlen wichtige Funktionen wie automatische Backups und Erinnerungen

Kein Zeiterfassungstool oder eingebauter Timer

Begrenzte Workflow-Ansichten und -Status, um sich an jeden Arbeitsstil anzupassen

Todoist Preise

Kostenlos : $0 pro Benutzer pro Monat

: $0 pro Benutzer pro Monat Pro : $5 pro Benutzer pro Monat ($4 pro Benutzer pro Monat jährlich abgerechnet)

: $5 pro Benutzer pro Monat ($4 pro Benutzer pro Monat jährlich abgerechnet) Business: $8 pro Benutzer pro Monat ($6 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet)

Todoist Kundenbewertungen:

G2: 4.4/5 (730+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1690+ Bewertungen)

3. Microsoft OneNote

Über MicrosoftMicrosoft OneNote ist eine App für Online-Notizen, die kostenlos mit einem Microsoft-Konto oder einem kostenpflichtigen Microsoft 365-Abo erhältlich ist. Ehrlich gesagt, OneNote ist die Art von Software, von der ich geträumt habe, als ich in der High School alle meine Notizen zu AP World History aufschrieb. handkrämpfe vorprogrammiert. 😮‍💨

Aber wenn es um sinnvolle Zusammenarbeit mit dem Team und leistungsstarke Dokumente geht organisationstools wie die bidirektionale Verknüpfung, hält OneNote nicht immer stand. Vergleich OneNote vs. Google Keep !

Microsoft OneNote-Funktionen

Funktionen für handschriftliche, skizzierte oder gesprochene Notizen

Anpassbare Themen in der Desktop-Anwendung

Verschlüsselung von Notizen

Online Haftnotizen

E-Mail an OneNote

Eingebauter Mathe-Assistent &OneNote-Vorlagen Microsoft OneNote-Profis

Teilen Sie Ihre Notizen per E-Mail oder URL

Hochladen von Medien und ein Web-Clipper-Tool zum schnellen Speichern von Informationen

Unterteilen Sie Notizen in Abschnitte und markieren Sie sie für später

Microsoft OneNote Nachteile

Nicht für Linux verfügbar

Die Benutzeroberfläche der mobilen App ist nicht so intuitiv wie die der Web-App

Begrenzte Sortier- und Organisationsfunktionen

Kein Aufgabenmanagement-Tool - nur Notizen

Preise für Microsoft OneNote

Microsoft OneNote kann kostenlos heruntergeladen werden und ist für Benutzer mit einem Microsoft 365-Abonnement verfügbar:

Basic : Kostenlos

: Kostenlos Microsoft 365 Family : $99,99 pro Jahr für eine bis sechs Personen

: $99,99 pro Jahr für eine bis sechs Personen Microsoft 365 Personal: $69,99 pro Jahr für die individuelle Nutzung

Microsoft OneNote-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (1,780+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1,190+ Bewertungen)

Vergleich OneNote Vs. Notability & sehen Sie sich diese an Notability alternatives !

4. Begriff

Notizen machen in BegriffBegriff ermöglicht Ihnen die Zuweisung von Aufgaben, die Verwaltung von Projekten und die Organisation von Arbeit auf vielfältige Weise. Als Docs-basierte Software ist es eine starke Alternative zu Google Keep, da es leistungsstarke Funktionen zum Erstellen von Listen, Hinzufügen von einfachem Text, Videos, Ton und Code bietet - was auch immer!

Funktionen von Notion

Mehrere Ansichtsoptionen, einschließlich Kanban, Liste, Tabelle und Kalender

Mehrere Vorlagenoptionen

Ordner zur Kategorisierung Ihrer Notizen

Rich-Text-Formatierung für detaillierte Notizen

Vorteile von Notion

Anpassbare und übersichtliche Benutzeroberfläche

Kompatibel mit Android- und iOS-Geräten

Unterstützung des Offline-Modus

Unterstützt kollaborative Bearbeitung

Nachteile von Notion

Begrenzte Aufgabenverwaltungsfunktionen zur Bearbeitung Ihrer Aufgabenlisten

Keine PDF-Anmerkungsfunktion

Fehlende wichtige Produktivitätsfunktionen wie Gantt-Diagramme, Ziele und Zeiterfassung

Steile Lernkurve

Preise von Notion

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Personal Pro : $5 pro Benutzer pro Monat ($4 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet)

: $5 pro Benutzer pro Monat ($4 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet) Team : $10 pro Benutzer pro Monat ($8 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung)

: $10 pro Benutzer pro Monat ($8 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preisinformationen

Notion-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (890+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (790+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *Notationsalternativen* !

5. Evernote

Über EvernoteEvernote war eine der ersten digitalen notizen apps und eine beliebte Alternative zu Google Keep. Die Scan- und Speicherfunktion der App sorgt dafür, dass alle Informationen - auch aus Notizbüchern und Ausdrucken - in der Software gespeichert werden und nichts verloren geht.

Evernote-Funktionen

PDF-Anmerkungen, Sprachnotizen,Evernote-Vorlagenund Formatierungsoptionen für die Erstellung von Notizen

Kalendersynchronisierung, um Ihren Zeitplan automatisch zu aktualisieren

Web Clipper und Scannen-und-Speichern-Tool, um externe Informationen in die App zu bringen

Evernote-Profis

Durchsuchbarer Text in Dateiformaten

Umfangreiche Integrationen von Drittanbietern

Großartiges Werkzeug für Studenten

Nachteile von Evernote

Begrenzte kostenlose Version und teure kostenpflichtige Pläne

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern

Fehlende Produktivitätsfunktionen wie Erinnerungen und Fälligkeitsdaten

Dauerhafte Aktualisierungen behindern die Effizienz

Evernote-Preise

Kostenlos

Persönlich : $7,99 pro Monat

: $7,99 pro Monat Professionell : $9,99 pro Monat

: $9,99 pro Monat Evernote Teams: $14 pro Benutzer pro Monat

Evernote-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (1,960+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (7,600+ Bewertungen)

6. Trello

Über TrelloTrello ist eine projektmanagementsoftware die Folgendes verwendet Kanban-Tafel s zur Organisation von Aufgaben, Terminen und To-Do-Listen. Obwohl Trello in erster Linie eine Lösung für Teams und Manager ist, um Einblicke in die Arbeitsabläufe der anderen zu erhalten, ist es auch eine großartige Alternative zu Google Keep für die tägliche Aufgabenverwaltung.

Trello-Funktionen

Anpassbare Kanban-Tafeln und vorgefertigte Vorlagen

Titelbilder, Beschreibungen, Anhänge und Unteraufgaben in Trello-Karten (Aufgaben)

Unterstützt Rollenzuweisung und Zeitpläne

To-Do-Listen

Trello-Profis

Funktionsreicher kostenloser Plan für die individuelle Nutzung

Projektzeitleisten und Kalender für eine einfache Verfolgung

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Zusammenarbeit in Echtzeit

Trello Nachteile

Mehrere wichtige Funktionen für die Erstellung von Notizen fehlen

Schwierig zu verwenden, wenn mehrere Projekte gleichzeitig verwaltet werden sollen

Die meisten erweiterten Funktionen erfordern kostenpflichtige Add-ons

Trello Preise

Kostenlos

Standard : $6 pro Benutzer pro Monat ($5 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet)

: $6 pro Benutzer pro Monat ($5 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet) Premium : $12,50 pro Benutzer pro Monat ($10 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet)

: $12,50 pro Benutzer pro Monat ($10 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet) Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Trello-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (12,860+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (21,550+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *rello alternatives* !

7. Workflowy

Über WorkflowyWorkflowy ist eine App für Notizen zum Erfassen, Organisieren, Analysieren und Teilen von grundlegenden Aufgaben.

Diese Google Keep-Alternative strukturiert Ihre Notizen in einem hierarchischen Modell mit einer unendlichen Anzahl von verschachtelten Elementen pro Thema. Wie bei den Kommentar-Threads auf Reddit können Sie Ihre Gliederungen in Workflowy erweitern und reduzieren, um sich auf Ihre große Idee oder kleinere Details zu konzentrieren. Was diese App von anderen Standard-Apps für Notizen abhebt, ist die Kanban-Board-Funktion, mit der Sie sich auf bestimmte Themen oder den Fortschritt einer Aufgabe konzentrieren können.

Workflowy Merkmale

Live-Kopien jeder Liste für sich wiederholende Elemente

Globale Suche und Tags zum schnellen Sortieren und Filtern von Elementen

Kanban-Tafel oder Listenansichten

Backlinking und automatische Verweise

Workflowy-Profis

Minimalistische und intuitive Benutzeroberfläche

Einfache gemeinsame Nutzung von Notizen ohne Anmeldung

Funktioniert offline oder mit einer mobilen App

Workflowy Nachteile

Begrenzte kostenlose Version schränkt die Anzahl der verschachtelten Aufzählungspunkte ein

Fehlende Formatierungsfunktionen

Notizen sind nicht verschlüsselt

Kein Kalender oder Erinnerungen

Workflowy Preise

Basis : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Workflowy Pro: $4.99 pro Monat

Workflowy Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

8. Obsidian

Funktionen zur Notenformatierung in ObsidianObsidian ist eine App für Notizen, die die Sprache Markdown verwendet, um Ihre Notizen zu erstellen. Anders als viele der Google Keep-Alternativen auf dieser Liste, die einen Cloud-basierten Dienst nutzen, speichert Obsidian die Dateien lokal auf Ihrem Gerät. Eine weitere interessante Obsidian-Funktion verwendet eine Wissensgraphenstruktur und bidirektionale Verknüpfungen, um alle Ihre Notizen wie ein riesiges Netz miteinander zu verknüpfen.

Obsidian-Funktionen

Markdown-Texteditor

Alle Notizen werden in Ihrem persönlichen Vault gespeichert

Wissensgraphenstruktur und Rückverlinkung, um Notizen mit einem zentralen Thema zu verbinden

Obsidian Publish macht Ihre Notizen über Webseiten für die Öffentlichkeit zugänglich

Vorteile von Obsidian

Anpassbare Konfiguration basierend auf Ihren Präferenzen

Funktioniert gut offline, da es nicht Cloud-basiert ist

Die Wissensgrafik-Ansicht ist ästhetisch ansprechend und hilfreich für visuell Lernende

Zahlreiche Plugins für zusätzliche Funktionen

Obsidian Nachteile

Schwierige gemeinsame Nutzung von Notizen und minimale Funktionen zur Zusammenarbeit

Für grundlegende Funktionen sind kostenpflichtige Add-ons erforderlich

Keine webbasierte Version der Anwendung

Preise für Obsidian

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Katalysator : $25 einmalige Zahlung

: $25 einmalige Zahlung Gewerblich : $50 pro Benutzer und Jahr (mit 14-tägiger kostenloser Testphase vor der Bezahlung)

: $50 pro Benutzer und Jahr (mit 14-tägiger kostenloser Testphase vor der Bezahlung) Erweiterungen: Sync ($8 pro Monat), Publish ($16 pro Monat pro Website)

Obsidian Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

9. Coda

Über CodaCoda kombiniert Textbearbeitungswerkzeuge und Datentabellenfunktionen in einer Software für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten im Team. Als Alternative zu Google Keep ist Coda praktisch für Teams, die unterwegs sind, da Sie mit der mobilen App von praktisch überall auf Ihre Dokumente zugreifen können und Coda für eine erweiterte Funktionalität mit zahlreichen anderen Arbeitstools integrieren können.

Coda-Funktionen

To-Do-Listen und Verwaltung von Notizen

Zeit- und Kostenerfassung

Erstellung, Zuweisung und Priorisierung von Aufgaben

In-App-Kommentare

Coda Vorteile

Zusammenarbeit in Echtzeit

Anpassbare Ansichten und Vorlagen

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Oberfläche

Mehrere Integrationen für zusätzliche Funktionen

Coda Nachteile

Manuelle Aufgabenverwaltung

Keine Dashboard- oder Echtzeit-Berichtswerkzeuge

Keine Desktop-App, nur Web-App

Nicht gut geeignet für komplexe Aufgaben oder Projektverwaltung

Preise für Coda

Kostenlos

Pro : $10 pro Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung ($12 pro Monat, monatliche Abrechnung)

: $10 pro Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung ($12 pro Monat, monatliche Abrechnung) Team : $30 pro Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung ($36 pro Monat, monatliche Abrechnung)

: $30 pro Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung ($36 pro Monat, monatliche Abrechnung) Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preisinformationen

Coda Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (337+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (77+ Bewertungen)

10. Bär

Über BärBär ist eine einfache App für Notizen, die sich mit allen iOS-Geräten synchronisieren lässt, sodass Sie Ihre Ideen überall notieren können, wo sie entstehen. Mit Optionen für schnelle Formatierung, Links, Bilder, viele Programmiersprachen und mehr ist Bear eine solide Alternative zu Google Keep, die Ihnen hilft, den vollen Kontext jedes Gedankens zu erfassen.

Funktionen von Bear

Hashtags und Tagging zum Organisieren Ihrer Notizen

PDF-, Docs- und HTML-Notizanmerkungen

Automatische Synchronisierung von Notizen mit iCloud

Bären-Profis

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Einfaches Herunterladen und Verwenden

Benutzerdefinierte Shortcut-Leiste, Themen und Formatierung

Bär Nachteile

Diese App wird nur auf iOS-Produkten unterstützt

Keine webbasierte Schnittstelle

Keine Integrationen von Drittanbietern

Begrenzte kostenlose Version

Bärenpreise

Grundlegende Bear-Funktionen sind für iOS-Nutzer kostenlos verfügbar, es gibt auch einen Pro-Tarif mit zusätzlichen Funktionen für $ 1,49 monatlich oder $ 14,99 jährlich.

Bear Kundenbewertungen

Es ist Zeit für eine Google Keep Alternative

Trotz der vielen praktischen Funktionen, mit denen man jederzeit Notizen hinzufügen kann, beruht ein Großteil der Beliebtheit von Google Keep auf der Tatsache, dass es kostenlos und leicht zu erlernen ist.

Das macht Google Keep zu einem guten Kandidaten, um Ihre flüchtigen Gedanken, einfache Erinnerungen oder gelegentlichen Gebrauch festzuhalten. Aber wenn es darum geht, den Tag zu strukturieren, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen oder reichhaltige Styling-Optionen zu nutzen, ist Google Keep nicht das Richtige. ✂️

Hier sind einige der Einschränkungen, auf die Sie mit Google Keep stoßen werden:

Niedrige Zeichenbegrenzung - 20.000 Zeichen sind viel für eine Einkaufsliste, aber nicht viel für Tagebucheinträge

Keine Desktop-App. Sie können auf Google Keep nur über Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Browser zugreifen nur

Begrenzte Textformatierungs- und Styling-Optionen

Keine Automatisierungstools zur Beschleunigung des Notizenmachens

Letzten Endes ist Google Keep der coole ältere Cousin von iOS notizen-App die Sie bereits haben, und wenn Sie die vor Ihnen liegenden Aufgaben bewältigen wollen, benötigen Sie ein weiteres Tool, das Ihnen hilft, die Ziellinie zu überqueren.

Die bekannteste Google Keep Alternative? ClickUp

Google Keep ist zwar praktisch für schnelle Erinnerungen und Einkaufslisten, aber es ist auch das Einstiegstool für leistungsfähigere und dynamischere Apps für Notizen wie ClickUp!

Jede dieser 10 Google Keep-Alternativen kann Ihnen helfen, schnelle Notizen zu machen, aber nur ClickUp hat die Funktionalität, die Ihnen hilft, Ihre Effizienz auf jeder Ebene zu steigern. Ob Sie komplexe Projekte in Teilaufgaben zerlegen oder Ihre Checkliste für den neuen Welpen mit der Familie teilen, ClickUp ist die Lösung für Notizen jeden Anwendungsfall .

Ganz zu schweigen davon, dass alle intuitiven Notizentools von ClickUp völlig kostenlos sind. 💸

Zugriff auf ClickUp's Notepad, Docs, AI Chrome-Erweiterung und eine unbegrenzte Anzahl von Aufgaben kostenlos mit ClickUps Free Forever Plan. Oder entdecken Sie noch fortschrittlichere Produktivitätsfunktionen mit den kostenpflichtigen Planoptionen für nur $5. Für ClickUp anmelden und machen Sie das Beste aus jedem Tag. ☀️