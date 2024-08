Google Keep vs. Evernote: 2024 Übersicht (Funktionen, Preise)

Machen wir uns nichts vor. Wir alle brauchen Notizen. 📝

Egal, ob es sich um ein Projekt, eine Einkaufsliste oder eine Liste mit Netflix-Sendungen handelt, die wir unbedingt sehen müssen - wir alle lieben Notizen und finden sie nützlich.

Aber wie und wo sollen wir den Überblick über all diese Notizen behalten?

Manche sagen, dass Google Keep ist die perfekte digitales schwarzes Brett für die Erstellung von Notizen. Andere bestehen darauf, dass Evernote eine umfassendere App für Notizen mit einfachen Funktionen zur Aufgabenverwaltung ist.

wenn Sie jedoch einen detaillierten Vergleich zwischen Evernote und Google Keep anstellen, werden Sie feststellen, dass sich die beiden Notiz-Apps gegenseitig starke Konkurrenz machen.

Was ist also die beste Wahl?

Schließlich kann die Wahl der richtigen App so schwierig sein wie die Wahl zwischen Iron Man und Captain America. 🙆

In diesem Artikel geben wir Ihnen einen detaillierten Vergleich zwischen Google Keep und Evernote und schlagen eine großartige Alternative zu beiden vor.

mal sehen, welche App Ihnen helfen wird, den richtigen Ton zu treffen!

Was ist Google Keep?

Über Google Keep Google Keep setzt auf Einfachheit, Geradlinigkeit und Minimalismus wie haftnotizen . Damit können Sie sofort eine Textnotiz erfassen, auf die Sie auf dem Startbildschirm Ihres Telefons zugreifen können, indem Sie ein Widget hinzufügen.

Hatten Sie schon einmal eine brillante Idee, die Ihnen auf dem Desktop nicht mehr einfiel?

Nun, damit ist jetzt Schluss!

Mit Google Keep können Sie eine Sprachnotiz in Ihrer Android- oder iOS-App aufzeichnen und später auf die transkribierte Notiz auf Ihrem Desktop zugreifen, um sie zu bearbeiten.

1. Farbcodierte Notizen

Mit der Benutzeroberfläche von Keep können Sie das Durcheinander vermeiden und die Farbe beibehalten!

Die farbcodierten Notizen von Google Keep sorgen für mehr Klarheit bei Ihren Aufgaben. Sie können zum Beispiel Ihre Sonntagspläne in Rot und Ihre Montagsaufgaben in Blau kodieren. {#MondayBlues.{}

2. Reminders Google Keep können Sie auch Erinnerungen auf Ihrem iOS- oder Android-Telefon hinzufügen, damit Sie Ihren Tag nicht mit Goldfisch-Gedächtnisleistungen ruinieren.

Es bietet auch standortbezogene Erinnerungen, die Ihnen eine Benachrichtigung senden, wenn Sie einen bestimmten Ort erreichen oder verlassen.

So können Sie z. B. Benachrichtigungen wie "Achtung, Meeting um 10 Uhr" auf dem Weg ins Büro und "Hundefutter abholen" auf dem Nachhauseweg einstellen.

3. Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie eine einfach zu bedienende App für Notizen mit grundlegenden Aufgabenverwaltungsfunktionen suchen, dann ist Keep genau das Richtige für Sie.

Jede Notiz, die Sie in Ihrer mobilen App (Android- und Apple-Geräte) machen, wird sofort auch in Ihrer Desktop-App (Windows, Linus, Mac) aktualisiert. Und da Google Keep mit allen anderen Google-Produkten integriert ist, können Sie Ihre Google Keep-Notizen ansehen, ohne Google Mail zu verlassen.

4. Vielseitige Optionen für die Erstellung von Notizen

Sie lieben es, während eines langen Meetings zu kritzeln und zu skizzieren?

Google Keep könnte Ihre Leidenschaft in etwas Produktiveres verwandeln.

Seine KI kann Ihre Kritzeleien durchsuchbar machen. Wenn Sie zum Beispiel ein Badmintonfeld und einen Federball zeichnen, können Sie Ihre Zeichnungen finden, indem Sie diese Begriffe in die Suchleiste eingeben.

Es kann auch Ihre physischen Notizen in digitale Notizen umwandeln. Sie machen einfach ein Foto der handschriftlichen Notiz und warten darauf, dass die optische Zeichenerkennung (OCR) von Keep das Foto nach Wörtern durchsucht.

Was ist Evernote?

Über Evernote mit Evernote können Sie detaillierte Notizen schreiben und verschiedene Arten von Multimedia speichern.

Von PDFs über Online-Präsentationen bis hin zu mehreren Anforderungsblättern für eine Aufgabe - die Evernote-Webanwendung kann fast alles, was Ihr Job Ihnen vorgibt, bewältigen!

Kein Wunder, dass sie mit Apple Pages und Microsoft Word verglichen wird.

Und wenn Sie Ihr Mobilgerät nicht dabei haben, können Sie Evernote auch als Chrome-App oder über Ihr iPad nutzen.

Außerdem können Sie mit der Scannerfunktion Fotokopierkosten sparen. Auf diese Weise können Sie sich in aller Stille bewegen wie das "G" in Lasagne und schnell das geheime Lasagne-Rezept Ihres Kollegen festhalten, das er zu schlau ist, um es zu teilen.

1. Endlose Formatierung

Lieben wir es nicht alle, unsere Dokumente mit Farben aufzupeppen (vor allem, wenn ihnen der Kontext fehlt)?

Mit Evernote können Sie genau das tun.

Mit dem robusten Texteditor von Evernote können Sie die wichtigsten Punkte hervorheben, die Ihr Publikum beeindrucken sollen, und Sie können ausgefallene Schriftarten verwenden, um Ihre Taglines hervorzuheben.

Außerdem können Sie Tabellen hinzufügen und Optionen für Hoch- und Tiefstellung nutzen. Diese Funktion macht Evernote zu einem großen Konkurrenten von Apple Notes.

2. Web Clipper

Das Webclipper-Erweiterungstool in Evernote macht Ihr Arbeitsleben super bequem und lässt Sie ganze Texte, Bilder und PDFs mit nur einem Klick speichern.

Es eignet sich hervorragend, um Screenshots von Business-Kolumnen zu machen, damit Sie später darauf verweisen und sie als Gedankenstütze in die Eröffnungszeilen Ihrer Präsentation einfügen können oder wenn Sie die Auszeichnung "Mitarbeiter des Monats" gewinnen.

diese digitalen Ausschnitte sind viel besser als das Blättern in Ihrem Notizblock, um ein Wort zu finden, das Sie letzten Montag gelernt haben.

3. Leistungsstarke Suchfunktion

Evernote ist wie ein Ordner mit Notizen aufgebaut. Sie können alle Ihre Notizen nach bestimmten Tags filtern, um Ihre Suche einzugrenzen.

Außerdem können Sie Ihre Notizen nach dem Anfangsdatum oder in alphabetischer Reihenfolge sortieren.

4. Tastaturkürzel

Die Tastenkombinationen von Evernote können Ihre Arbeitseffizienz steigern. Außerdem ersparen Sie Ihrer Maus das unerbittliche Stoßen, wenn Sie auf Informationen zugreifen müssen. 😅

Mit Tastenkombinationen können Sie in Sekundenschnelle auf jeden Notiztyp und jedes Notizbuch zugreifen. So haben Sie den Kopf frei für andere Aufgaben, wie z. B. das Überprüfen der neuesten Arbeits-Updates (oder Instagram-Story-Updates).

Fragen Sie sich, ob Evernote immer noch die richtige Wahl für Ihr Team ist?

Hören Sie sich das an Evernote Review mit Alternativen inklusive OneNote , Dropbox, und mehr!

Google Keep vs. Evernote

Sowohl Google Keep als auch Evernote sind beliebte Notizen-Apps, mit denen Sie Ihr Leben besser organisieren können.

Von der Möglichkeit, ausgewählte Webseiten mit Webclippern zu erfassen bis hin zu Browsererweiterungen zum Speichern von Bildern oder Artikeln - beide haben eine Menge Gemeinsamkeiten!

Aber was unterscheidet sie voneinander?

du wirst sehen. 👀

Hier ein tieferer Einblick in den Vergleich zwischen Evernote und Google Keep mit Schwerpunkt auf den Hauptunterschieden.

1. Notizen machen

Von der Zusammenstellung Ihrer kundenbesprechung notizen bis hin zur Auflistung von Lebensmitteln - Notizen zu machen ist in der Tat eine nicht enden wollende Aufgabe.

Aber diese to-Do-Listen-Apps können Ihre Zeit (und Ihren Verstand) retten. So geht's:

Google Keep

Mit Google Keep können Sie eine neue Liste beginnen, neue Bilder hinzufügen und sogar eine Audionotiz aufnehmen (wenn Sie zu faul zum Tippen sind).

Sie können Ihren Notizen auch eigene Tags hinzufügen und frühere Notizen archivieren oder löschen.

Google Keep geht noch einen Schritt weiter, indem es Ihnen erlaubt, Ihre Aufgaben in zwei Kategorien zu sortieren: Notizen und Erinnerungen.

Allerdings unterstützt die App keine Textformatierung, was bedeutet, dass Sie mit ihren Standard-Schriftarten bleiben müssen.

Das Problem?

Selbst Ihre besten Ideen könnten unbemerkt bleiben, weil Sie auf langweilige Schriftarten und einfache Formatierungen beschränkt sind. 😑

Bonus:_ **To Do List Apps für Apple

Evernote

Evernote bietet mehr Optionen für die Erstellung von Notizen: Sie können PDFs mit Anmerkungen versehen, ein YouTube-Video oder ein Sprachmemo anhängen und Ihre Notizen mit Rich-Text-Formatierung anpassen.

Außerdem wird alles übersichtlich in den Notizbüchern gespeichert, und Sie können sogar zusammengehörige Notizen zusammenführen. Mit der App können Sie Ihre Notizen sogar nach Datum, Titel oder Tags organisieren.

Manchmal bedeuten mehr Funktionen jedoch auch mehr Komplexität.

Was meinen wir damit?

Um eine Aufgabenliste zu erstellen oder eine kurze Notiz hinzuzufügen, sind manchmal keine Notizbücher, Notizstapel und Tags erforderlich. Zu viele Funktionen können einen neuen Benutzer überfordern, und er muss vielleicht eine Notiz "Lernen, wie man Evernote benutzt" zu seiner Aufgabenliste hinzufügen.

2. Kollaboration

Eine App für die gemeinsame Nutzung von Notizen kann Ihrem Team helfen, schnell zu kommunizieren und Dokumente in Echtzeit zu bearbeiten.

Auf diese Weise kann Ihr gesamtes Team Änderungen gleichzeitig zur Kenntnis nehmen.

Google Keep

In Google Keep ist es einfach, Notizen zu teilen.

Sie können eine neue Notiz mit jedem teilen, indem Sie einfach dessen E-Mail-Adresse eingeben. Es fehlen jedoch granulare Berechtigungseinstellungen, was bedeutet, dass jeder Ihre Notizen bearbeiten oder löschen kann.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen.

Um eine Berechtigungssteuerung hinzuzufügen, müssen Sie Ihre Notizen zunächst kopieren und in eine Google-Dokument und geben Sie dann das Google-Dokument mithilfe der Berechtigungssteuerung von Google Docs frei.

Evernote

Mit Evernote können Sie mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, indem Sie gemeinsam nutzbare Links erstellen.

Auf diese Weise können die Beteiligten Notizen anzeigen und bearbeiten.

Bevor Sie ein Evernote-Konto einrichten, sollten Sie wissen, dass Sie mit der kostenlosen Version weder den Versionsverlauf verfolgen noch Notizen in einer älteren Version wiederherstellen können.

Das heißt, wenn Sie sich für diesen Tarif entscheiden, gibt es im Grunde keine Aufzeichnungen über die großartigen Ideen, die Sie einmal aufgeschrieben haben. 😭

3. Integrationen

Integrationen sind wie eine gute Schüssel Makkaroni mit Käse; je mehr man davon bekommt, desto besser!

Und warum?

Der Zugang zu zahlreichen Integrationen bedeutet, dass Sie mehr Geschäftsprozesse rationalisieren können, von der Teamkommunikation bis zum Projektmanagement.

Zusätzlich, projektmanagement-Tools können Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge zu erledigen, indem sie Ihnen helfen, Aufgaben zu priorisieren, und Sie können sich wiederholende Prozesse mit wiederkehrenden Aufgaben rationalisieren.

Mal sehen, ob Google Keep und Evernote Sie so glücklich machen können wie Mac 'n' Cheese es tut.

Google Keep

Da Keep ein Google-Produkt ist, lässt es sich in das gesamte Google-Ökosystem integrieren, einschließlich Google Docs, Drive, Kalender usw.

Allerdings sind die Integrationen von Keep auf alle Ihre Google-Apps beschränkt nur

Sie müssen sich also von all Ihren bevorzugten Nicht-Google-Apps verabschieden.

Sind Sie immer noch der Meinung, dass Sie diese App behalten sollten?

Evernote

Der Hauptunterschied zwischen Google Keep und Evernote besteht darin, dass Evernote umfangreiche Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern wie Google Drive, Slack, Microsoft Teams und Outlook bietet, während Google Keep nur mit Google Apps integriert werden kann.

Außerdem kann es über Zapier mit Tausenden von anderen Apps verbunden werden.

4. Preisgestaltung

Es ist zwar toll, eine App für Notizen zu haben, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, aber es ist nicht so toll, dass man für diese Funktionen extra bezahlen muss!

Es ist, als würde man die beste Eisdiele der Stadt finden, aber dann feststellen, dass sie viel zu weit von der eigenen Nachbarschaft entfernt ist.

Schauen wir mal, ob Google Keep und Evernote in Ihr Budget passen:

Google Keep

Wenn Sie ein Google-Konto haben, können Sie Google Keep völlig kostenlos nutzen. Das einzige Mal, dass Sie etwas kaufen müssen, ist, wenn Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Der Speicherplatz ist auf 15 GB begrenzt.

Evernote

Bei der kostenlosen Version von Evernote steht "zu viele Einschränkungen" auf dem Zettel.

Zum Beispiel gibt es ein Speicherlimit von 60 MB/Monat, und Sie sind auf zwei Geräte beschränkt.

Außerdem bietet der kostenlose Tarif keine benutzerdefinierten Vorlagen, keine Aufgabenverwaltung und keinen Offline-Zugriff auf dem Mobilgerät oder der Desktop-App.

Hier sind die drei von Evernote angebotenen Preisoptionen:

Evernote Free: Tags Web-Clipper Synchronisierung mit bis zu zwei Geräten

Evernote Personal ($8.99/Monat): PDF-Anmerkungen Offline-Notizen Benutzerdefiniert erstellen Evernote-Vorlagen *Evernote Professional ($10.99/Benutzer pro Monat): 20 GB monatliche Uploads Aufgabenverwaltung Notizbücher als PDF-Dateien exportieren



Sehen Sie, wir haben es verstanden. Es ist schwer, sich für eine Seite zu entscheiden, wenn es um Google Keep und Evernote geht.

Aber machen Sie sich keine Sorgen. Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen an, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Vergleich Google Keep Vs OneNote !

Google Keep Vs. Evernote auf Reddit

Wir haben Reddit genutzt, um herauszufinden, wie die Leute zur Debatte zwischen Google Keep und Evernote stehen. Wenn Sie suchen Google Keep vs. Evernote auf Reddit sind sich viele Nutzer einig, dass diese Tools aus unterschiedlichen Gründen nützlich sind:

"Wie andere schon gesagt haben, sind sie völlig unterschiedlich. Evernote ist eher mit OneNote vergleichbar und Keep ist eine Form von Haftnotizen"

Wir sind also wieder am Anfang, oder?

Aber halt! Wir haben eine Lösung.

Sie können sich nicht zwischen Google Keep und Evernote entscheiden? Treffen Sie ClickUp

Die perfekte App für Notizen hilft Ihnen, tägliche Aufgaben zu notieren und effizient zu verwalten.

Und wenn Notizen zu machen eine Superkraft ist, dann ClickUp ist Ihre Geheimwaffe.

ClickUp ist eine der höchst bewerteten Produktivität und Tools zum Notizenmachen die von produktiven Teams verwendet werden in kleinen und großen Unternehmen.

Vom Drucken ganzer Aufgabenlisten bis hin zur Erfassung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit - die leistungsstarken Funktionen von ClickUp stellen Google Keep und Evernote in den Schatten.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die ultimative App für Notizen und Produktivität ist:

1. Kritzeln Sie Ideen in den Online-Notizblock

Verwenden Sie ClickUp's Notepad um neue Ideen aufzuschreiben, Ihre Aufgaben aufzulisten, Erinnerungen hinzuzufügen, Checklisten zu erstellen und vieles mehr.

Es ist auch ein völlig kostenloser digitaler Notizblock, in dem Sie unbegrenzt viele Ideen speichern und verwenden können Rich Text Formatierung um wichtige To-Dos hervorzuheben.

Darüber hinaus, ClickUp's Google Chrome Erweiterung ermöglicht es Ihnen, Notizen in Chrome zu erfassen. Ihr Notizblock wird in der Ecke Ihres Bildschirms auf jeder Website, die Sie besuchen, sichtbar sein. Und Sie können es mit nur einem Klick deaktivieren!

Und um Ihre Notizen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, müssen Sie nur Folgendes tun:

Klicken Sie auf + innerhalb einer Notiz oder auf die Notizoptionen

Wählen Sie eine Liste, um Anpassungen vorzunehmen

Notizen in ClickUp in Aufgaben umwandeln

Und voila! Ihre Notiz wird nun in eine Aufgabe umgewandelt, an der Sie arbeiten können.

2. ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente um Notizen zu machen, ohne sich Gedanken über Speicherkapazität oder Seitenbegrenzungen zu machen. Erstellen von verschachtelten Seiten in der Dokument für die Organisation und damit Sie nie wieder Ihre Notizen verlegen müssen

Mit ClickUp Docs erhalten Sie alle Funktionen einer speziellen Dokumenten-App mit dem Komfort eines Notizblocks:

Verwenden Sie Rich-Text-Formatierungsoptionen, um detaillierte Dokumente zu erstellen

Verschachteln Sie Seiten innerhalb von Dokumenten, um eine umfassende Datei mit verschiedenen Abschnitten zu erstellen

Erstellen Sie Beziehungen in Ihrem Dokument, um Aufgaben, Projekte und andere Dokumente miteinander zu verknüpfen, um Projektaktualisierungen zu rationalisieren und Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu halten

Exportieren Sie Notizen, indem Sie Dokumente im PDF- oder HTML-Format herunterladen

Notizen machen und aus den Schriftoptionen in ClickUp Docs wählen

Starten Sie Ihren Arbeitstag mit der richtigen Note!

Sowohl Google Keep als auch Evernote sind großartige Tools für die Erstellung von Notizen.

Sie haben jedoch ihre eigenen Einschränkungen, die Ihren Arbeitsrhythmus beeinträchtigen können.

Einerseits können Sie mit Google Keep Ihre Notizen nicht in hierarchischen Ordnerstrukturen organisieren und Sie erhalten keine umfangreichen Textformatierungsoptionen. Auf der anderen Seite bietet Evernote eine Fülle von Notiz- und Formatierungsfunktionen, allerdings zu einem höheren Preis.

Es sieht so aus, als ob man in beiden Fällen auf Geld oder Funktionen verzichten muss. 🤷‍♂️

Es sei denn natürlich, Sie entscheiden sich für ClickUp, das Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet!

Es ist das ultimative Tool für Notizen, das Sie als Notizenmacher, Aufgabenverfolger, Dokumentenmanager, digitale Erinnerung und vieles mehr unterstützen kann. Wechseln Sie kostenlos zu ClickUp und geben Sie Ihrem Team ein paar wirkliche Superkräfte für Notizen.⚡️