15 kostenlose Evernote-Vorlagen für Notizen im Jahr 2024

Wenn Sie sich gerne mit Produktivität beschäftigen, wissen Sie, wie wertvoll Apps zum Notizen machen sein können. Vom Notieren von Ideen für Ihr nächstes Projekt bis zum Planen projektziele und die Erstellung eines wissensbasis für alle wichtigen Informationen bieten diese Tools einen Einblick, um Ihren nächsten Schritt zu machen. Aber diese data hubs können auch viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie aufzubauen und zu verwalten.

Hier kommen Vorlagen ins Spiel. Vorgefertigte Layouts erleichtern das Einfügen relevanter Informationen, um die Dokumente und Notizen zu erstellen, die Sie zur Steigerung Ihrer Leistung benötigen. Ganz gleich, ob Sie nach Evernote-Vorlagen oder nach Vorlagen von Evernote-Alternativen suchen, wir haben alles für Sie.

Hier erklären wir, was eine Evernote-Vorlage ist, stellen fünf der besten Vorlagen vor und geben 10 alternative Evernote-Vorlagen frei, die Sie noch heute ausprobieren können. 🛠️

Was ist eine Evernote-Vorlage?

Evernote ist eine von vielen apps zur Aufnahme von Notizen . Diese Tools sollen Ihnen einen Teil der Arbeit abnehmen und Ihren Gedanken- oder Arbeitsprozess strukturieren.

Über Evernote Evernote-Vorlagen sind strukturierte oder formatierte Listen und Seiten für Notizen, die Ihnen helfen zeit zu sparen . Es gibt sowohl kostenlose Vorlagen als auch kostenpflichtige Vorlagen. Wenn Sie eine bezahltes Evernote-Konto können Sie eine neue Notiz oder Vorlage erstellen, die auf Ihre speziellen geschäftlichen oder persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Viele Websites von Drittanbietern - darunter auch ClickUp - stellen ebenfalls Vorlagen für Evernote oder andere app für Zu erledigen-Listen . Auch diese Vorlagen zielen darauf ab, Ihren Prozess zu straffen und es einfacher zu machen, Ideen zu notieren und überflüssige Aufgaben abzuschließen. ✅

Vergleich Evernote Vs Notion !

Was macht eine gute Evernote-Vorlage aus?

Nicht alle KI-Tools für Notizen sind gleich geschaffen. Einige sind besser als andere, vor allem, wenn Sie ein Tool für die Erstellung von Notizen für das Geschäft und nicht für den privaten Gebrauch benötigen. ✍️

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei den besten Vorlagen für Evernote achten sollten:

Klare und übersichtliche Struktur: Ein Teil der Notizen besteht darin, organisiert zu bleiben und ein Layout zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, die wichtigsten Informationen zu überprüfen. Finden Sie Evernote-Vorlagen oder erstellen Sie eine neue Notiz mit Features wie Aufzählungspunkten, Kopfzeilen, Abschnitten und anderen Strukturelementen

Ein Teil der Notizen besteht darin, organisiert zu bleiben und ein Layout zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, die wichtigsten Informationen zu überprüfen. Finden Sie Evernote-Vorlagen oder erstellen Sie eine neue Notiz mit Features wie Aufzählungspunkten, Kopfzeilen, Abschnitten und anderen Strukturelementen Einfache Navigation: Ein Grund, warum Menschen Apps für Notizen verwenden, ist, dass sie wichtige Informationen nachverfolgen können. Suchen Sie nach einer App, die eine intuitive Navigation bietet, damit Sie wissen, wo sich alles befindet

Ein Grund, warum Menschen Apps für Notizen verwenden, ist, dass sie wichtige Informationen nachverfolgen können. Suchen Sie nach einer App, die eine intuitive Navigation bietet, damit Sie wissen, wo sich alles befindet Anpassung: Evernote-Vorlagen sollten benutzerdefiniert sein, um den Inhalt in sinnvolle Segmente zu gliedern - oder in eine Sprache, die Sie selbst wählen können

Evernote-Vorlagen sollten benutzerdefiniert sein, um den Inhalt in sinnvolle Segmente zu gliedern - oder in eine Sprache, die Sie selbst wählen können Zusammenarbeit: Vorlagen für die Produktivität funktionieren am besten, wenn Sie sie gemeinsam mit Ihrem Team nutzen können. Wenn Sie planen, eine Evernote-Vorlage zur Nachverfolgung von Notizen zu Meetings, zur Erstellung von Tagesordnungen und zur Verfolgung von Projekten zu verwenden, suchen Sie nach einer Vorlage, die eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht

5 Evernote Vorlagen

Sind Sie bereit, eine Evernote-Vorlage zu finden, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren oder Ihr Leben zu organisieren?

Wir haben eine Liste mit fünf Optionen aus der Vorlagengalerie von Evernote zusammengestellt, mit denen Sie gemeinsame Einkaufslisten erstellen, Erkenntnisse aus Meetings gewinnen oder Ihren Brainstorming-Prozess ankurbeln können. 🤔

1. Evernote Vorlage für Meeting-Notizen

über Evernote

Die Vorlage für Meeting-Notizen von Evernote bietet vier strukturierte Abschnitte für Meeting-Details, Nachbereitung, Entscheidungen und Abschluss. Es ist einfach, eine neue Notiz hinzuzufügen und auf die Vorlage zu klicken, um sie vor Beginn eines Meetings auszufüllen, damit Sie die relevanten Projektinformationen haben, damit jeder weiß, was besprochen wird.

Notieren Sie während des Meetings die von den einzelnen Mitgliedern des Teams erwähnten Erkenntnisse und Entscheidungen. Fügen Sie unbedingt Details aus der Diskussion und alle relevanten Informationen hinzu, z. B. die für die nächsten Schritte benötigten Ressourcen und die Mitglieder des Teams, die Abhängigkeiten aufheben müssen.

Weisen Sie den betreffenden Teammitgliedern nach dem Meeting Folgeaufgaben zu. Fügen Sie Einzelziele, Prioritäten und alle zusätzlichen Informationen hinzu, die die Mitglieder des Teams über den Umfang der Arbeit wissen müssen.

2. Evernote Meeting Agenda Vorlage

über Evernote

Oftmals empfinden Mitarbeiter Meetings als Zeitfresser, bei denen nichts erledigt wird - aber das ist meist das Ergebnis schlechter Planung oder eines fehlenden meeting-Agenda format. Die Vorlage für die Meeting-Agenda von Evernote ist so konzipiert, dass sie vor dem Meeting ausgefüllt und freigegeben werden kann. Auf diese Weise können die Mitglieder des Teams ihre Arbeit gut vorbereiten und sich auf die Besprechung vorbereiten, anstatt während des Meetings Zeit damit zu verbringen, alle auf den neuesten Stand zu bringen.

3. Evernote Meeting Planer Vorlage

über Evernote

Ein weiteres Element eines erfolgreichen Meetings ist die Planung dessen, was Sie aus der Diskussion mitnehmen möchten. Verwenden Sie diese Vorlage von Evernote für die Planung von Meetings in Ihrem Evernote Konto, um vor einem Meeting den Grundstein für den Erfolg zu legen und weitere Tipps zu erhalten, was alles enthalten sein sollte. Füllen Sie die Abschnitte "Vorbereiten", "Tagesordnung" und "Präsentieren" mit den Punkten aus, die Sie erreichen möchten. Nach dem Meeting notieren Sie sich Notizen im Abschnitt Follow-Ups, um bei Bedarf schnell Elemente zuzuweisen.

4. Evernote Wochenplaner Vorlage

über Evernote

Eine Kalender-Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre Aufgaben auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis zu planen, damit Sie Ihre persönlichen Ziele und Projekte leichter erreichen können. Verwenden Sie die Evernote-Vorlage für den Wochenplaner, um Ihre Woche in überschaubare Aufgaben und eine Mini-Checkliste für Zu erledigen aufzuteilen. So finden Sie leichter, wonach Sie suchen, und können Ihren Zeitplan besser koordinieren.

Legen Sie einfach wöchentliche Einzelziele fest, und verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick darüber, was Sie im visuellen Notizkörper erreichen möchten, um Zeit bei der Durchsicht der Seite zu sparen.

5. Evernote Projekt Tracker Vorlage

über Evernote

Wenn Sie ein Team leiten, erhalten Sie mit der Evernote-Vorlage für den Projekt-Tracker einen Überblick darüber, wer wofür verantwortlich ist und wie gut er seine Arbeit abschließt. Unterteilen Sie die Vorlage in Projekte und listen Sie die Elemente für jedes einzelne Projekt auf, um Zeit zu sparen.

Füllen Sie die Spalten für Priorität, Startdatum, Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter aus, um einen schnellen Überblick über das Projekt und einen Einblick in folgende Punkte zu erhalten nachverfolgung von Zielen oder bearbeiten als projekt-Zwänge erscheinen.

10 alternative Evernote Vorlagen für das Jahr 2024

Evernote ist zwar eine großartige Option für ein Tool zur Erstellung von Notizen, aber es ist nicht die einzige App in der Stadt. Hier sind 10 der besten Evernote-Alternativen um Ihren Output auf die nächste Stufe zu bringen. Hier finden Sie Vorlagen für Projektmanagement, um Ihren Social Media-Kalender zu verwalten, bessere Notizen für Meetings zu machen und Meilensteine zu verfolgen. 👀

1. ClickUp Vorlage für Meeting-Notizen

Halten Sie die wichtigsten Erkenntnisse fest und verfolgen Sie wichtige Diskussionen mit der ClickUp Vorlage für Notizen zum Meeting

Die ClickUp Meeting Notiz Stil Vorlage ist eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung wichtiger Informationen und Entwicklungen, die in Team Meetings stattfinden. Die einseitige Vorlage enthält Abschnitte für die Meeting-Informationen, den Link zur Aufzeichnung, die wichtigsten Schlüssel und die Elemente für Aktionen. Bearbeiten Sie das Dokument einfach oder geben Sie Ihrem Team Zugriff, damit es gemeinsam daran arbeiten kann.

Füllen Sie die Details des Meetings aus und geben Sie die Vorlage vor dem Meeting für die Mitglieder des Teams frei. Nutzen Sie die Vorlage, um Ideen zu notieren oder eine Zusammenfassung des Besprochenen zu verfassen. Schließen Sie schließlich den Abschnitt mit den Elementen ab, in dem Sie den betreffenden Teammitgliedern auf der Grundlage der Diskussion automatisch ClickUp-Aufgaben zuweisen können.

2. ClickUp Projekt Notiz Vorlage

Die Vorlage für Projekt Notizen von ClickUp ist ein ideales Mittel, um zusätzliche Informationen über ein laufendes Projekt freizugeben. Dazu können Aktualisierungen der finanziellen Unterstützung, Änderungen bei den Ressourcen und Partnerschaften gehören. Die Idee hinter den Projektnotizen ist es, interne Mitglieder des Teams und externe Stakeholder über wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Die Vorlage enthält Abschnitte für einen kurzen Überblick über das Projekt sowie einen Abschnitt mit einer Zusammenfassung, in dem neue Informationen und Entwicklungen hervorgehoben werden. Hinzufügen branding- und Stilelemente in die Vorlage ein wenn Sie die Vorlage für externe Partner oder Interessengruppen freigeben.

3. ClickUp Klasse Notizen Vorlage

Erstellen Sie informative Notizen zur Vorlesung für ein effizienteres Lernen mit der ClickUp Vorlage für Unterrichtsnotizen

ClickUp ist nicht nur für Geschäfte gedacht. Es ist auch ein hervorragendes Tool für Studenten, um Notizen zu machen und zusammenzuarbeiten. Die ClickUp Vorlage für Klassen-Notizen ermöglicht es Ihnen, Ihre Notizen zu organisieren, um das Lernen und Studieren effektiver zu gestalten.

Weisen Sie Ihren Notizen Kategorien für die verschiedenen Kurse oder Notizen wie Cornell-Notizen zu. Fügen Sie Unteraufgaben hinzu, um die Notizen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Die benutzerdefinierte Vorlage erleichtert das Erstellen neuer Notizen und das Abrufen alter Notizen zum Nachschlagen. Sie können Ihre Notizen auch für die gemeinsame Arbeit an Projekten im Team freigeben. Die Features für die Zusammenarbeit erleichtern auch produktive Lernsitzungen in der Gruppe. Sie können Mitschriften und Fragen an den Professor mit einbeziehen, wenn Sie Klarheit benötigen. ✨

4. ClickUp Vorlage für Notizen zur Veröffentlichung

Produkte einführen, Updates freigeben und Änderungen nachverfolgen mit der Vorlage für Versionshinweise von ClickUp

Als Entwickler wissen Sie, dass die Freigabe neuer Produkte aufregend und stressig zugleich sein kann. Es gibt so viele Details, die man im Auge behalten muss, und es ist schwer, die gesamte Dokumentation an einem Ort zu halten.

Verwenden Sie notizen zur Veröffentlichung die Nachverfolgung von Änderungen und das Freigeben von Aktualisierungen für alle Beteiligten an einer zentralen Stelle zu erleichtern. ClickUp's Vorlage für Versionshinweise bietet benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten zum Aufbau von Workflows, zur Nachverfolgung von Entwicklungen und zur Veröffentlichung von Notizen zum Produkt.

5. ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage

Erstellen Sie schnell, detailliert und effizient ein Meeting-Protokoll mit der Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp

Wenn Meetings nicht nur eine E-Mail sein sollen, bietet die ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle ist die erste Wahl für die Nachverfolgung von Diskussionen und die Aufzeichnung wertvoller Mitschnitte. Sie enthält Abschnitte für Teilnehmer, relevante Links, Aktionspunkte und Tagesordnungspunkte.

Verwenden Sie das Arbeitsblatt für wöchentliche Meetings und tragen Sie wiederkehrende Informationen ein oder nutzen Sie die Vorlage, um ein benutzerdefiniertes, einmaliges Meeting anzulegen. Geben Sie die Vorlage für das Meeting-Protokoll nach der Besprechung für alle Teilnehmer frei. Auf diese Weise können sie die Elemente nachverfolgen und die Erkenntnisse für zukünftige Meetings nutzen.

6. ClickUp 1-on-1s Vorlage

Legen Sie mit dieser ClickUp-Vorlage klare Rollen und Erwartungen in Ihren 1-on-1 Meetings fest

Als Manager wissen Sie, wie wichtig die Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern ist. One-on-one Meetings sind ein wesentlicher Bestandteil, um Feedback zu erhalten, Erwartungen auszudrücken und Änderungen und Verbesserungen zu besprechen.

Mit ClickUp's 1-on-1s Vorlage speichern Sie den gesamten Verlauf Ihrer Meetings an einem Ort. So ist es einfacher, Fortschritte im Laufe der Zeit zu erkennen und Meetings auf jedes einzelne Mitglied des Teams zuzuschneiden. Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte, um die gewünschten Rollen und Elemente hervorzuheben und Notizen und Schlüssel für die künftige Arbeit festzulegen. 📝

7. ClickUp Meeting Tracker Vorlage

Organisieren Sie wichtige und wiederholende Meetings an einem Ort und fügen Sie vorbereitende Aufgaben für jedes Meeting hinzu, indem Sie die Vorlage Meeting Tracker von ClickUp verwenden

Die Meeting Tracker Vorlage von ClickUp hält alle Ihre Meetings in einer Ansicht organisiert und verringert so die Wahrscheinlichkeit, ein wichtiges Ereignis zu verpassen oder wichtige Erkenntnisse zu vergessen. Benutzerdefinieren Sie den Tracker in ClickUp Tabelle Ansicht und weisen Sie die Elemente zu, die sich aus den Diskussionen ergeben. Achten Sie darauf, Ihren Meeting-Tracker zu überprüfen und zu aktualisieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

8. ClickUp Daily Log Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für das Tagesprotokoll, um eine Liste der zu erledigenden Aufgaben zu erstellen und den Überblick über alle Ihre Aktivitäten zu behalten

Auf der Suche nach einem tagesplaner sie wollen den Überblick über Ihre Projektaktivitäten oder persönlichen Listen behalten? Verwenden Sie den ClickUp Daily Log Vorlage um tägliche Aufgaben festzuhalten, Fälligkeitsdaten zu vergeben und Prioritäten zu setzen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, das Tagesprotokoll zu aktualisieren, um den Fortschritt zu reflektieren und verbesserungswürdige Bereiche nachzuverfolgen. Wenn Sie dieses Dokument als Teil eines Team Workflows verwenden, sollten Sie Ihr Tagesprotokoll freigeben, damit jeder Einzelne weiß, woran Sie arbeiten und wie sich das auf seinen eigenen Zeitplan auswirken kann.

9. ClickUp Tägliche Notizen Vorlage

Organisieren Sie Ihre Gedanken und speichern Sie Ideen an einem praktischen Ort mit der Listenansicht für tägliche Notizen von ClickUp

Die Vorlage für tägliche Notizen von ClickUp macht es einfach, tägliche Erkenntnisse zu notieren und Aufgaben zu erstellen, die auf Ihren Aktivitäten basieren. Ob Sie nun aufgaben verwalten in Ihrem persönlichen Leben, z. B. beim Einkaufen oder für andere Zwecke, wie z. B. kreatives Schreiben, erledigen Sie Ihre Aufgaben mit diesem digitalen Planer.

Verwenden Sie die Listenansicht, um einen Überblick über alle Aufgaben und Elemente auf Ihrer täglichen Zu erledigen-Liste zu erhalten. Teilen Sie die Aufgaben in benutzerdefinierte Kategorien ein und weisen Sie denjenigen Aufgaben Priorität zu, die schneller abgeschlossen werden müssen. Fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu und aktualisieren Sie Aufgaben mit Kommentaren und Einblicken, während Sie sie durcharbeiten.

Das Schöne an der Ansicht "Tägliche Notizen" ist, dass Sie sie sowohl für die Arbeit als auch für Ihr Privatleben nutzen können. Nutzen Sie sie als kreative schreib-Tool um Zeichenprofile für ein Buch, an dem Sie gerade arbeiten, zu erstellen. Sie können auch Vorlagen wie diese mit Ihrer Familie verwenden, um alle Aktivitäten und Dinge, die zu erledigen sind, an einem praktischen Ort zu speichern. 🌻

10. ClickUp Vorlage für das Protokoll eines Meetings (MoM)

Erstellen Sie mit der ClickUp Vorlage für ein Meeting-Protokoll (MoM) ein Protokoll mit den wichtigsten Punkten und Elementen

Wenn Sie viele Meetings leiten oder an ausführlichen Team-Diskussionen teilnehmen, ist es schwierig, den Überblick über alle relevanten Informationen zu behalten, die freigegeben wurden. Mit ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM) können Sie eine Aufzeichnung der Diskussionen, Entscheidungen und Erkenntnisse aus jedem Meeting erstellen.

Weisen Sie die Verantwortung für die Meeting-Notizen einem Mitglied des Teams zu. Sobald die endgültigen Notizen für das Meeting fertiggestellt sind, lassen Sie sie von jedem Teilnehmer auf Vollständigkeit überprüfen. Fügen Sie alle zusätzlichen Erkenntnisse aus dem Schritt der Überprüfung hinzu und geben Sie das endgültige Protokoll des Meetings für alle relevanten Mitglieder des Teams frei.

Bringen Sie Ihre Produktivität mit ClickUp auf die nächste Stufe

Evernote-Vorlagen sind zwar eine großartige Möglichkeit, organisiert zu bleiben, aber sie sind nicht die einzige Option. Wenn Sie immer noch keine Vorlagen und Dokumente finden, die Sie zusammen mit einem Projektmanagement tool verwenden können, ist es vielleicht an der Zeit, dass Sie mit ClickUp loszulegen !

Unsere Galerie enthält mehr als 1.000 Vorlagen zur Steigerung der Produktivität, zur Nachverfolgung von Projektzielen und zur Optimierung von Meetings. Jede dieser Vorlagen bietet mehrere Ansichten, sodass Sie sich einen Überblick verschaffen oder in die Details eintauchen können.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie die Vorlagen so anpassen, dass Sie in allen Bereichen Ihres Lebens produktiver arbeiten können. 💪