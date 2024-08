die 10 besten AI-Chrome-Erweiterungen zur Produktivitätssteigerung im Jahr 2024

Wenn Sie schon einmal so viele Registerkarten geöffnet hatten, dass Sie deren Titel nicht mehr lesen konnten, dann wissen Sie, was App-Überlastung bedeutet. Wenn wir versuchen, unsere Arbeit zu erledigen und ständig von einer Webanwendung zur nächsten wechseln, werden sowohl unsere Browser als auch unser Gehirn bis an ihre Grenzen belastet.

Wir brauchen Apps mit Browsererweiterungen, die uns auf halbem Weg entgegenkommen.

Google Chrome-Erweiterungen reduzieren die Belastung unserer Tabs, und Erweiterungen mit eingebauter künstlicher Intelligenz reduzieren auch unsere mentale Belastung.

Hier sind die 10 besten AI-Chrome-Erweiterungen, die Ihnen helfen, mehr in weniger Zeit (mit weniger Tabs) zu erledigen.

Welche KI-Chrome-Erweiterung für Sie am besten geeignet ist, hängt von Ihrer Rolle ab. Projektmanager werden AI wollen projektmanagement-Tools mit Funktionen für die Erstellung von Notizen. Aber Chrome-Erweiterungen für Entwickler müssen enthalten AI-Codierungstools . Suchen Sie nach Funktionen für die Aufgaben, die Sie am häufigsten erledigen.

Achten Sie außerdem auf diese drei Schlüsselfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Chrome-Erweiterung Ihnen das Leben leichter macht:

Natürliche Sprachverarbeitung : KI-Tools leben von ihrer natürlichen Sprachverarbeitung, d. h. ihrer Fähigkeit, Ihre Eingabeaufforderungen zu verstehen und korrekt zu beantworten. Tools, die auf großen Sprachmodellen wie GPT-4 oder auf maschinellem Lernen basieren, bieten die beste natürliche Sprachverarbeitung

KI-Tools leben von ihrer natürlichen Sprachverarbeitung, d. h. ihrer Fähigkeit, Ihre Eingabeaufforderungen zu verstehen und korrekt zu beantworten. Tools, die auf großen Sprachmodellen wie GPT-4 oder auf maschinellem Lernen basieren, bieten die beste natürliche Sprachverarbeitung Pop-up-Chatboxen: Sie sollten in der Lage sein, Ihren KI-Chatbot von einer beliebigen Webseite aus aufzurufen, ihn mit Ihrer Eingabeaufforderung zu füttern, Ihre Antwort zu erhalten und mit Ihrem Tag fortzufahren

Sie sollten in der Lage sein, Ihren KI-Chatbot von einer beliebigen Webseite aus aufzurufen, ihn mit Ihrer Eingabeaufforderung zu füttern, Ihre Antwort zu erhalten und mit Ihrem Tag fortzufahren Geschwindigkeit: Gute Chrome-Erweiterungen sollten Ihren Browser nie verlangsamen und immer helfen, Zeit zu sparen

Die 10 besten KI-Chrome-Erweiterungen für das Jahr 2024

Mit diesen Must-Have-Funktionen im Hinterkopf haben wir die 10 besten Chrome-Erweiterungen zusammengestellt Chrome-Erweiterungen für mehr Produktivität -alle mit integrierter künstlicher Intelligenz, die Ihnen hilft, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Wir haben sie nach den Aufgabentypen unterteilt, die diese Tools am besten erledigen, um Ihnen die Suche nach Ihrem KI-Partner zu erleichtern. 👯

1. ClickUp #### Am besten für die Zusammenfassung von Notizen

Die ClickUp Chrome Extension bringt fünf der am meisten voneinander getrennten Funktionen des Projektmanagements in eine unglaubliche App. Erstellen Sie Aufgaben, erfassen Sie die Zeit, speichern Sie Screenshots, setzen Sie Lesezeichen für Websites, speichern Sie Notizen und hängen Sie E-Mails an - alles mit der ClickUp Chrome Extension

ClickUp ist das Heilmittel gegen App-Überlastung. 🩺

Mit Tools für Zusammenarbeit, Schreiben, Brainstorming, Planung und produktivitätsvorlagen könnte diese eine App alle Ihre anderen Apps ersetzen. Zusätzlich zu einer Web-App und mobilen Apps für iOS und Android können Sie auf die Funktionen von ClickUp über die Website ClickUp Chrome-Erweiterung .

Es ist eine der besten Chrome-Erweiterungen für Projektmanager. Sie können Aufgaben erstellen, E-Mails aus Google Mail oder Outlook anhängen, Screenshots erstellen und markieren, Webseiten zu Aufgaben hinzufügen, die Zeit verfolgen und notizen von überall aus machen im Internet. ClickUp AI vereinfacht Ihre Notizen durch die Erstellung von Zusammenfassungen und die Identifizierung von aktionspunkte in Sekundenschnelle. So können Sie schneller zum Kern der Sache vordringen. 😍

Beste Eigenschaften

TL;DR für Besprechungsnotizen, Brainstorming-Sitzungen und lange Gespräche mit automatischer Zusammenfassung

Finden Sie Aktionspunkte in langen Notizen und verwandeln Sie sie mit einem Klick in Aufgaben

Fügen Sie Aufgaben und Notizen Kontext hinzu, indem Sie E-Mails anhängen,bildschirmabbildungenoder Webseiten

Beschränkungen

Die KI-Funktionalität ist nicht in der kostenlosen Version enthalten

Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Mitglied pro Monat

$7 pro Mitglied pro Monat Business: $12 pro Mitglied pro Monat

$12 pro Mitglied pro Monat Business Plus: $19 pro Mitglied pro Monat

$19 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise AI Add-On : Zusätzlich $5 pro Mitglied pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,750+ Bewertungen)

2. Nahtlos.ai

Am besten für die Zusammenfassung von Notizen

über Nahtlos.ai Seamless.ai wurde für Vertriebsteams entwickelt und ist eine der KI-gesteuerten Chrome-Erweiterungen, die Ihren Akquisitionsprozess grundlegend verändern werden. Seamless.ai beschreibt sich selbst als eine Suchmaschine für B2B-Verkaufsanfragen. Mit ihrer Chrome-Erweiterung lässt sich ihre App in Ihre Lieblingssuchmaschine integrieren. 🔍

Mit Seamless können Sie Leads aus Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter oder jeder anderen B2B-Website im Internet sammeln. Die App kann Kontaktinformationen für Entscheidungsträger auf B2B-Websites finden oder das LinkedIn-Konto einer Person nutzen, um eine verifizierte Telefonnummer und E-Mail-Adresse bereitzustellen.

Dieses Programm hilft Ihnen nicht nur beim Aufbau Ihrer Liste, sondern liefert auch wertvolle Vertriebsinformationen, um Ihre Kontaktaufnahme effektiver zu gestalten. Sie sehen Absichtsdaten, erfahren etwas über den aktuellen technischen Stand Ihrer potenziellen Kunden und entdecken ihre dringendsten geschäftlichen Anforderungen.

Anschließend können Sie die Notizen zu Ihren Interessenten mit einem Mausklick in Salesforce, HubSpot oder Ihr bevorzugtes CRM importieren.

Beste Eigenschaften

Erstellen Sie Listen Ihrer idealen Kunden mit verifizierten B2B-Kontaktinformationen, einschließlich Mobiltelefon- und Direktwahlnummern

Importieren Sie Ihre Notizen zur Lead-Generierung mit einem einzigen Klick in Ihr CRM

Erhalten Sie zusätzliche Erkenntnisse über Ihre potenziellen Kunden, die Ihre Kontaktaufnahme effektiver machen

Beschränkungen

Einige Kunden berichten, dass sie nicht immer genaue Daten erhalten, was zu hohen Absprungraten führen kann

Seamless.ai listet seine Preise nicht auf seiner Website auf und bietet keine Preistransparenz, und viele bestehende Kunden beschreiben es als teuer

Preisgestaltung

Kostenlos

Basic Plan: Preis nach kostenloser Anmeldung anzeigen

Preis nach kostenloser Anmeldung anzeigen Pro Plan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für die Preisgestaltung

Kontaktieren Sie den Vertrieb für die Preisgestaltung Enterprise Plan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für die Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,100+ Bewertungen)

4.2/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (135+ Bewertungen)

3. Jaspis

Das Beste für die Texterstellung

Über Jasper.ai Jasper ist kein Ersatz für Ihr Copywriting-Team. Roboter und Menschen können koexistieren! ✌️

Aber dieses Programm kann Ihre Arbeit beschleunigen marketing-Workflow indem es sowohl KI-erstellte Lang- als auch Kurzform-Inhalte in hoher Qualität ausspuckt. So können Sie im Handumdrehen einen ersten Entwurf erstellen und Ihrem Kreativteam die Möglichkeit geben, sich auf komplexere Dinge zu konzentrieren - wie das Hinzufügen einer menschlichen Note.

Sie können einen Ton für Ihre Inhalte wählen und Jasper auf Ihre Markenstimme trainieren, sodass er mit der Zeit immer präziser wird. Außerdem kann das KI-Tool Ihre vorhandenen Inhalte in neue Formate umwandeln. So können Sie einen Blogbeitrag schreiben und ihn sofort in einen Podcast, ein YouTube-Video, einen Beitrag für soziale Medien oder einen Artikel in einem anderen Medium umwandeln e-Mail-Newsletter .

Mit der KI-gesteuerten Chrome-Erweiterung von Jasper können Sie diese KI-Tools überall, wo Sie online schreiben, von Gmail bis Google Docs.

Beste Eigenschaften

Verwenden SieAI-Schreiben um jede Art von Inhalt zu erstellen, von Beiträgen für soziale Medien über Blogs bis hin zu Podcast-Skripten

Schreiben Sie mit AI in jedem webbasierten Textverarbeitungsprogramm

Wählen Sie den Ton, den Sie für jeden Inhalt wünschen, und passen Sie ihn an Ihren eigenen Schreibprozess an

Dieses unverzichtbare Tool spart Zeit, indem es lernt, in der Stimme Ihrer Marke zu schreiben und Ihrem Schreibstil zu folgen

Beschränkungen

Viele Nutzer berichten, dass der Inhalt sachliche Fehler enthält. Sie brauchen also immer noch menschliche Faktenprüfer, um diesen Bot aufrichtig zu halten

Es gibt keine integrierten SEO-Tools, daher benötigen Sie ein zweites Tool, wenn Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen-Rankings optimieren möchten

Preisgestaltung

Ersteller: $39 pro Monat

$39 pro Monat Teams: $99 pro Monat

$99 pro Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

_Bonus: Jasper AI-Alternativen !

4. KI komponieren

Am besten für die Texterstellung

über KI zusammenstellen Dieser KI-Schreibassistent wurde speziell für den Chrome-Browser entwickelt. Während viele der anderen Apps auf dieser Liste zusätzlich zu ihren Chrome-Erweiterungen auch Web- und Mobil-Apps anbieten, ist Compose AI eine reine Erweiterung.

Wenn Sie sich also Hals über Kopf in die Einfachheit verlieben, wartet Compose AI nur darauf, Sie zu fangen. 💘

Dieses Programm bietet fünf KI-Schlüsselfunktionen: "Alles verfassen", "Einfache E-Mail-Antwort", "E-Mail verfassen", "Autovervollständigen" und "Umformulieren". Es kann mehrere Absätze auf der Grundlage einer einzigen Eingabeaufforderung schreiben, oder es kann Ihnen helfen, schneller zu schreiben, indem es Optionen zum automatischen Ausfüllen bereitstellt, um Ihre Sätze in Echtzeit zu vervollständigen. Schreiben Sie E-Mails in der Hälfte der Zeit mit dieser nahtlosen Integration in Google Chrome.

Beste Eigenschaften

Schreiben und beantworten Sie E-Mails schnell mit der Funktion "Einfache E-Mail-Antwort", die eine vollständige Antwort auf der Grundlage des vorherigen E-Mail-Threads und nur einiger zusätzlicher Wörter von Ihnen verfassen kann

Umformulieren Sie Ihren Text, damit er professioneller, freundlicher oder lustiger klingt

Bitten Sie Compose AI, Ihnen dabei zu helfen, komplett neue Inhalte auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen zu schreiben

Beschränkungen

Dieses Programm ist im Vergleich zu den anderen KI-Schreibassistenten auf dieser Liste relativ neu und ungetestet

Viele Rezensenten im Chrome Web Store berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, ihr bezahltes Abonnement zu kündigen, nachdem sie sich angemeldet haben

Preisgestaltung

Kostenlos

Premium: 9,99 $ pro Monat

9,99 $ pro Monat Ultimativ: 29,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

5. ChatGPT für Google

Am besten für die Texterstellung

über ChatGPT Der vielleicht bekannteste KI-Chatbot ist ChatGPT von OpenAI. Er ist auf dem GPT-4-Sprachmodell von OpenAI programmiert, einem der besten großen Sprachmodelle, die es gibt. Es bildet die Grundlage für viele verschiedene KI-Chatbots, so dass viele dieser Bots eine ähnliche DNA haben. 🧬

ChatGPT war im Rahmen der Mission von OpenAI, KI zum Nutzen der gesamten Menschheit zu entwickeln, immer kostenlos verfügbar. Es ist also auch als kostenlose Chrome-Erweiterung verfügbar.

Die ChatGPT Chrome-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, ChatGPT-Ergebnisse Seite an Seite mit Ihren Suchergebnissen zu sehen. Sie können ChatGPT für Google für jede Suchmaschine verwenden, die Sie in Chrome nutzen, einschließlich Google Search, Bing, Yahoo und Duck, Duck, Go.

Beste Eigenschaften

Bitten Sie ChatGPT, originelle Inhalte für Sie zu schreiben, die auf Ihren Vorgaben und Anweisungen basieren

Lassen Sie ChatGPT Inhalte, die Sie bereits geschrieben haben, umformulieren, zusammenfassen oder vereinfachen

Nutzen Sie ChatGPT bei der Recherche für Ihren Text, indem Sie ihm Fragen zu Suchergebnissen stellen

Beschränkungen

Wie die meisten Chatbots macht auch ChatGPT oft sachliche Fehler in seinem geschriebenen Inhalt, so dass Sie alles, was er schreibt, auf seine Richtigkeit überprüfen müssen

Einige Nutzer beschweren sich, dass der von ChatGPT geschriebene Inhalt generisch oder unoriginell klingen kann

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (290+ Bewertungen)

4.7/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Bonus: ChatGPT-Alternativen !

6. Grammarly

Das Beste zum Korrekturlesen

über Grammarly Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Englischaufgaben in der Schule mit einem Rotstift korrigiert, und Sie werden den Wert von Grammarly sofort verstehen. ✍️

Dieses Korrektur-Plugin korrigiert Ihre Grammatik und macht Vorschläge zur Vereinfachung Ihres Schreibprozesses während der Arbeit. Es verfügt auch über einen Plagiatsprüfer, mit dem Sie sicherstellen können, dass Ihre Arbeit einwandfrei ist - denn selbst wenn Sie Ihre eigenen Inhalte schreiben, können sich unbeabsichtigte Plagiate einschleichen.

Die Chrome-Erweiterung Grammarly sorgt dafür, dass Sie ehrlich bleiben und Ihre Texte klarer werden. Und mit GrammarlyGO, dem KI-gesteuerten Assistenten von Grammarly, können Sie um Hilfe beim Umschreiben großer Abschnitte bitten oder den KI-Chatbot auffordern, neuen Text für Sie zu schreiben - egal, wo Sie in Ihrem Chrome-Browser schreiben.

Sie können GrammarlyGO sogar mit dem kostenlosen Tarif nutzen, allerdings nur für eine begrenzte Anzahl von Aufforderungen pro Monat.

Beste Eigenschaften

Grammatikkorrekturen in Echtzeit halten Ihren Text fehlerfrei

Vereinfachen Sie Ihre Texte und machen Sie Ihre Ideen mit Vorschlägen zur Umformulierung Ihrer Sätze klarer

Überprüfen Sie Ihre Texte auf versehentliche Plagiate, bevor Sie sie veröffentlichen oder verschicken

Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Grammarly-Vorschläge zur Umformulierung ihren Text zu förmlich klingen lassen können

Die Plagiatsprüfung und weitergehende Korrekturen sind nur für zahlende Abonnenten verfügbar

Preisgestaltung

Frei

Premium: $12 pro Monat

$12 pro Monat Business: $15 pro Mitglied pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,300+ Bewertungen)

4.7/5 (4,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

7. Sprechen Sie AI

Das Beste für die Umwandlung von Audio

über Sprechen Sie AI Ganz gleich, ob Sie an einer Vorlesung teilnehmen, eine Transkription für Ihren Podcast erstellen oder versuchen, Notizen aus einem YouTube-Tutorial zu erfassen - Speak AI kann Ihnen die schwere Arbeit abnehmen. 🏋️‍♀️

Diese App wandelt Audio in schriftliche Transkripte um. Und mit der Chrome-Erweiterung können Sie Audiodaten von jeder beliebigen Webseite erfassen. Anschließend können Sie den integrierten KI-Chatbot - Speak Magic Prompts - verwenden, um das Transkript zu durchforsten und Ihnen schnelle Antworten zu geben. 🧙

An Tagen, an denen Ihr Terminkalender vollgepackt ist und Sie keine Zeit haben, sich die Audiodatei anzuhören oder das Transkript zu lesen, können Sie sich die wichtigsten Informationen von Speak AI holen.

Beste Funktionen

Erstellen Sie Transkripte beliebiger Audiodateien, von Teambesprechungen über Podcasts bis hin zu YouTube-Videos

Stellen Sie dem KI-Chatbot Fragen zum Transkript, um die wichtigsten Erkenntnisse zu erhalten oder Informationen in langen Inhalten schnell zu finden

Ziehen Sie automatisch datengestützte Erkenntnisse aus dem Transkript mit automatischen Analysen, Diagrammen und Tabellen

Einschränkungen

Das Transkribieren langer Audiodateien nimmt immer noch viel Zeit in Anspruch, fast so viel wie die Audiodatei selbst

Einige Benutzer fanden die Formatierung der Transkriptübersichten schwer zu lesen und optisch nicht ansprechend

Preisgestaltung

Pay-as-You-Go: $0 im Voraus, Pay-per-Feature verwendet

$0 im Voraus, Pay-per-Feature verwendet Starter: $57 pro Monat

$57 pro Monat Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (9+ Bewertungen)

5/5 (9+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Otter.ai

Am besten für die Konvertierung von Audio

über Otter.ai Eine weitere Transkriptions-App mit integriertem KI-Chatbot, Otter wurde speziell für Meetings entwickelt. 👥

Sie können diese App zu einer Zoom- oder Google-Teams-Besprechung einladen oder sie zur Audioaufnahme während einer Vorlesung, eines Telefonats mit einem Kunden oder einer persönlichen Besprechung verwenden. Otbotter erscheint in der Liste der Teilnehmer, genau wie ein anderer Teamkollege.

Otter.ai bietet auch einen Chatbot, der während der Besprechung Fragen beantworten kann. Wenn also jemand wichtige Informationen verpasst hat, kann er sie im Handumdrehen nachholen. Es ist, als hätten Sie Ihren besten Freund im Büro immer bei Ihren Meetings dabei.

Beste Eigenschaften

Transkribieren Sie Audiodaten aus Ihren Teambesprechungen, um schnell Besprechungsprotokolle zu erstellen

Automatische Erfassung von Folien, die Sie Ihren Besprechungsnotizen hinzufügen können

Nutzen Sie den Otter.ai-Chatbot, um Fragen zu beantworten und einzelnen Teammitgliedern zu helfen, sich auf den neuesten Stand zu bringen, ohne die Besprechung unterbrechen zu müssen

Beschränkungen

Einige Nutzer beschweren sich, dass die Transkription nicht gut funktioniert, wenn es Hintergrundgeräusche gibt oder die Teilnehmer sich gegenseitig übersprechen

Es gibt keine Option, um eine Stoppzeit oder eine Erinnerung zum Beenden der Aufnahme einzustellen, so dass einige Nutzer berichten, dass sie vergessen haben, den Ton auszuschalten und zu viele Informationen aufgenommen haben, die dann schwer aus der Abschrift zu entfernen sind

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro: $8,33 pro Benutzer pro Monat

$8,33 pro Benutzer pro Monat Business: $20 pro Benutzer pro Monat

$20 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

4.1/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

9. AnyPicker

über AnyPicker Die Zeiten, in denen Sie Ihren eigenen Data Scraper bauen mussten, sind vorbei! Sie brauchen keine Programmierkenntnisse mehr, um Informationen von Webseiten zu identifizieren, herunterzuladen und zu organisieren, die Sie crawlen möchten.

AnyPicker ist KI-gestützt und erkennt automatisch Datenmuster. Auf der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die Informationen eingeben, nach denen das Programm suchen soll, und anschließend die Informationen im XLS- oder CSV-Format herunterladen. Sie können Ihre Formeln sogar speichern, damit Sie zukünftige Webseiten schneller nach denselben Informationen durchsuchen können.

Sie können damit Preisvergleiche durchführen, Vertriebskontakte sammeln oder Marktforschung betreiben. Anypicker funktioniert sogar hinter Anmeldeseiten. Mit diesem Scraper sind dem Himmel also keine Grenzen gesetzt. 🏙️

Beste Eigenschaften

Crawlen Sie mehrere Webseiten gleichzeitig, um Ihre Datenerfassung zu beschleunigen

Automatisches Herunterladen von Bildern

Umgeht Anti-Scraping-Erkennungsprogramme, wie CAPTCHA

Beschränkungen

Einige Nutzer berichten von Problemen mit dem Absturz der App während des Scrapens von Daten

Sie benötigen ein Google-Konto für den Zugriff auf die Plattform

Preisgestaltung

Kostenlos

Professionell: $39 pro Monat

$39 pro Monat Geschäftskunden: $99 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

10. Perplexität AI

Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Webseiten

Über Perplexität AI Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen intelligenten Freund direkt in Ihrem Browser, der Ihnen hilft - das ist Perplexity AI. Diese Chrome-Erweiterung ist wie ein stets einsatzbereiter Tutor, der Ihre Fragen beantwortet, während er Zusammenfassungen komplexer Informationen im Handumdrehen erstellt.

Mit einfachem Zugang und Links zur Portalsuche durchforstet sie das Internet, um Ihnen knackige, gut zitierte Antworten zu liefern, die Ihre Internetrecherche bereichern und Ihnen Zeit sparen.

Beste Eigenschaften

Das leistungsstarke Tool spuckt sofort Zusammenfassungen von Webseiten aus

Stellen Sie einfach Fragen zur Domain, Landing Page und mehr, um schnelle Zusammenfassungen zu erhalten

Beschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass die Chrome-Erweiterung endlos weiterläuft, ohne eine Zusammenfassung zu erstellen

Die Anzahl der Seiten, die Sie zusammenfassen möchten, kann begrenzt sein

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro-Version: $20 pro Monat oder $200 pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

probieren Sie diese aus_ *Perplexity AI Alternativen* _!**_

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit AI Chrome-Erweiterungen

KI und Chrome-Erweiterungen gehören zusammen wie Pommes und Milchshakes. 🍟🥤

Beide sind dazu gedacht, Ihr Leben einfacher und besser zu machen. Mit Erweiterungen können Sie Ihre Lieblingsanwendungen nutzen, ohne die Webseite zu verlassen, an der Sie gerade arbeiten. Und KI sorgt dafür, dass Sie sich wiederholende Aufgaben schneller erledigen können.

Wenn Sie diese beiden Dinge in KI-Chrome-Erweiterungen kombinieren, wird Ihre Produktivität einen großen Schub erhalten.

Um Ihre Produktivität zu steigern, laden Sie die ClickUp Chrome-Erweiterung und verbinden Sie Ihre webbasierte Arbeit mit Notizen, Aufgaben und Projekten.