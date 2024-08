die 10 besten KI-Tools für Startups und kleine Unternehmen im Jahr 2024

Der Begriff "künstliche Intelligenz" (KI) geht auf das Jahr 1956 zurück, als John McCarthy, ein amerikanischer Informatiker, den Begriff auf der allerersten KI-Konferenz prägte.

Spulen wir ins Jahr 2023 vor, und wir befinden uns in einer aufregenden neuen Ära, in der KI, angetrieben durch leistungsstarke Algorithmen für maschinelles Lernen, in aller Munde ist. KI ist nicht mehr nur ein technisches Schlagwort, sondern hat das Leben der Menschen grundlegend verändert. Mehr kleine Geschäfte und startups setzen auf die KI-Technologie um ihr Wachstum und ihren Erfolg voranzutreiben, und Sie wollen nicht zurückbleiben.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten KI-Tools für Startups und kleine Geschäfte sind, um Ihren Workflow und Ihre Abläufe zu rationalisieren und zu optimieren, sind Sie bei uns genau richtig. Wir stellen Ihnen 10 der besten KI-Tools vor, die heute auf dem Markt sind und mit denen Sie nicht nur Ihre Arbeit erledigen, sondern auch die Effizienz und Rentabilität Ihres Geschäfts steigern können!

Bei der Bewertung von KI-Tools für Ihr Team müssen Sie auf die folgenden Schlüsselbereiche achten:

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool sollte über eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche verfügen, damit Sie und Ihr Team schnell lernen können, wie man es benutzt und sich daran anpasst, ohne umfangreiche Schulungen oder technisches Fachwissen. Das macht es einfacher, die Fähigkeiten des Tools schnell zu nutzen, als viel Zeit damit zu verbringen, die Komplexität des Tools zu verstehen Schulung und Support:KI-Toolssind, wie jedes neue Tool, mit dem Sie nicht vertraut sind, etwas gewöhnungsbedürftig. Prüfen Sie, ob das KI-Tool, das Sie verwenden möchten, über eine umfassende Dokumentation, Ressourcen, Tutorials und ein reaktionsschnelles Kundensupport-Team verfügt Integration: Vergewissern Sie sich, dass sich das Tool nahtlos in bestehende Software und Systeme in Ihrem Geschäft integrieren lässt, insbesondere in Ihre projektmanagement , Kommunikationsplattformen undmanagement von Kundenbeziehungen (CRM) Skalierbarkeit: Sicherstellung dertool flexibel genug ist, um Ihren wachsenden Anforderungen und langfristigen OKRs gerecht zu werden und Ziele, wie z. B. die Skalierung mit Ihrem wachsenden Team und Kundenstamm und die Handhabung wachsender Datenmengen Preis: Sie sollten ein tool nicht allein aufgrund seines Preises ausschließen, sondern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Wert finden. Es sollte eine gute Kapitalrendite bringen und gleichzeitig Ihr Budget-Limit nicht zu weit überschreiten

Nachdem wir die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl von KI-Tools für Startups behandelt haben, wollen wir nun die 10 besten KI-Tools vorstellen, die Sie als Startup oder kleines Geschäft in Ihren Workflow einbauen sollten. 🛠️

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

ClickUp ist eine Cloud-basierte projektmanagement-Software wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams bei der Planung und Organisation von Aufgaben, der Zusammenarbeit und der Kommunikation zu unterstützen. ClickUp enthält jetzt einen KI-Schreibassistenten der plattformweit zugänglich ist. Erleben Sie die Magie der KI bei der Erstellung neuer Aufgaben, beim Schreiben von Marketingtexten, bei der Planung von Ereignissen oder beim Erstellen und Ändern von ClickUp Dokumente !

ClickUp beste Features

Zugriff über das Web, Desktop und mobile Apps

100+ rollenbasierte KI-Tools (gruppiert nach Abteilungen) mitvorgefertigten Prompts um Ihren Workflow zu beschleunigen

Verwenden Sie den Befehl/Schreiben mit KI Slash-Befehl, um schnell neue Ideen zu sammeln, Gliederungen zu erstellen und erste Entwürfe abzuschließen

Rufen Sie den Befehl KI in der Textsymbolleiste auf, um einen Satz oder Block zu bearbeiten oder zu ändern

Fassen Sie lange Inhalte mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen

Umwandlung langer Textblöcke in umsetzbare Aufgaben

Umstrukturieren und Visualisieren von Ideen mitClickUp Mindmaps undClickUp Whiteboards* Einrichten von No-Code-Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben

Zugriff auf einprojektmanagement-Vorlage bibliothek (ausprobieren* ClickUps beste Vorlagen *!)

Visualisieren Sie die Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Teams fürbesseres Workload-Management* Verbinden Sie externe Apps über die API von ClickUp oder direkt mit beliebtenSaaS tools wie Slack, HubSpot, Zoom, Calendly und über 1.000 weitere über Zapier

ClickUp Limits

Die umfangreichen Features von ClickUp können für neue Benutzer ein wenig überwältigend sein

ClickUp AI ist derzeit nicht auf dem kostenlosen Plan verfügbar

Sie können ClickUp AI nur für Ihren gesamten Workspace erwerben

ClickUp Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

_Bonus: Projektmanagementsoftware für Startups !

2. ChatGPT

über ChatGPT ChatGPT ist ein KI-gesteuerter Chatbot, der natürlichsprachliche Eingaben von Benutzern versteht und in sinnvolle Unterhaltungen einsteigen kann. Er ist auch in der Lage, detaillierte und informative Antworten auf diese Abfragen zu geben und dabei den Kontext während der gesamten Unterhaltung beizubehalten. Als Ergebnis kann er eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen, z. B. komplexe Themen erklären, bei der Recherche und Erstellung von Inhalten helfen, Empfehlungen geben und sogar Code-Beispiele generieren.

ChatGPT beste Features

Eine übersichtliche und minimalistische Benutzeroberfläche, die die Nutzung sehr einfach macht

Verarbeitung natürlicher Sprache und Details aus früheren Unterhaltungen für einen interaktiven und unterhaltsamen Zwei-Wege-Dialog

Unterstützt über 50 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Japanisch

Umfangreiche Wissensdatenbank, die mehrere Branchen und Themenbereiche abdeckt

ChatGPT Beschränkungen

Antworten können ungenau, generisch oder sich wiederholend sein

Die kostenlose Version ist manchmal sehr träge oder stürzt aufgrund von Netzwerkproblemen ab oder wenn die Antwort sehr lang ist

Benutzer können das Programm zwingen, falsche Antworten zu akzeptieren, was sich auf die Genauigkeit zukünftiger Antworten auswirken kann

ChatGPT Preise

Free: $0

$0 Plus: $20/Monat

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (192 Bewertungen)

4.6/5 (192 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen Versuchen Sie diese ChatGPT Alternativen !

3. DALL-E 2

über DALL-E 2 DALL-E 2 ist ein Cloud-basierter Text-zu-Kunst-Generator, der von OpenAI entwickelt wurde, dem Unternehmen, das auch hinter ChatGPT steht. Zu erledigen ist lediglich die Erstellung eines Kontos, die Eingabe eines Textes für das gewünschte Bild und der Klick auf "Generieren".

DALL-E 2 beste Features

Sehr intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Bedienung ermöglicht

Generiert in Sekundenschnelle einzigartige und qualitativ hochwertige Bilder auf der Grundlage einer Texteingabe

Jede Textanfrage oder jedes hochgeladene Bild erzeugt vier einzigartige Bildvarianten, so dass Sie das beste Bild auswählen können

Mit dem nativen Bearbeitungstool können Sietext generieren aufforderungen zum Ersetzen verschiedener Elemente in einem Bild (z. B. können Sie DALL-E 2 auffordern, den Hintergrund eines Fotos so zu ändern, dass er ein bestimmtes Poster enthält)

Verfügt über ein Feature zum Übermalen, mit dem Sie Bilder über ihre ursprüngliche Leinwand hinaus erweitern können

Beschränkungen von DALL-E 2

Es dauert länger, komplexe Bilder zu erstellen

Schwierigkeiten bei der Erstellung bestimmter Bildtypen, z. B. Bilder mit Text, menschlichen Gesichtern oder einer bestimmten Nummer (z. B. ein Bild mit 10 Katzen)

Es handelt sich um einen einseitigen Prozess, d. h. Sie können keine Interaktionen zur Feinabstimmung und Perfektionierung der generierten Bilder durchführen

DALL-E 2 Preise

$15 für je 115 Guthaben (1 Guthaben = 1 Textaufforderung mit 4 Bildvarianten)

DALL-E 2 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (15 Bewertungen)

4.2/5 (15 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

4. Bricabrac

über Bricabrac Umfangreiche Code-Kenntnisse sind keine Voraussetzung mehr für die Entwicklung von Apps. Anstatt teure Entwickler zu engagieren, die viel Zeit brauchen, um benutzerdefinierte Apps für Ihr Geschäft zu entwickeln, können Sie sich an Bricabrac wenden. Bricabrac ist eine Low-Code/ no-code Plattform mit der Sie Ihre innovativen Ideen für Apps zum Leben erwecken können, indem Sie Ihre Texteingaben in voll funktionsfähige Webanwendungen umwandeln.

Bricabrac beste Features

Ein zeitsparendes und kosteneffizientes KI-Tool für die Beauftragung professioneller und erfahrener Entwickler

Erstellen Sie funktionale Anwendungen von Grund auf in wenigen Minuten mit Text

Ein intuitiver Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie das KI-Tool an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen können

Exportieren Sie Ihre App in Dateiformaten wie HTML, CSS und Javascript

Unlimited kostenloses Web-App-Hosting

Bricabrac Beschränkungen

Eingeschränkte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Tools für künstliche Intelligenz

Nicht geeignet für die Entwicklung sehr komplexer Apps

Das Hinzufügen fortgeschrittener Features zu Ihrer App kann Programmierkenntnisse oder die Unterstützung von Entwicklern erfordern

Preise für Bricabrac

Kein kostenloser Plan: Kostenlose 2-Tage Testversion

Kostenlose 2-Tage Testversion Power Plan: $68/Monat

Bricabrac Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

_Bonus: **Software zur Nachverfolgung von Zeiterfassungen für kleine Unternehmen !

5. Jasper.KI

über Jasper.KI Jasper.ai ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen hilft, Schreibblockaden zu überwinden und Inhalte bis zu 10-mal schneller zu erstellen. Sie können damit jede Art von Inhalten in langer Form (z. B. Blogbeiträge, Produktbeschreibungen, Landing Pages) oder in kurzer Form (z. B., KI Beschriftungen für soziale Medien, Werbetexte ).

Jasper.ai beste Features

Sie brauchen sich keine Sorgen über Plagiate zu machen, da der Inhalt zu fast 100% einzigartig ist

Verfügt über 50+ Vorlagen, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Generiert Inhalte in über 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Deutsch

Ermöglicht Ihnen die Wiederverwendung von Inhalten für mehrere Plattformen

Eingebaute Tools für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Feinabstimmung des Inhalts auf den Ton und Stil Ihrer Marke

Integriert mit Grammarly, Copyscape und SurferSEO, um einzigartige, hochwertige, fehlerfreie und SEO-optimierte Artikel zu erstellen

Jasper.ai Limits

Es dauert eine Weile, bis man gelernt hat, das KI-Tool optimal zu nutzen

Es kann manchmal ungenaue Fakten und Details liefern

Für die Bearbeitung der endgültigen Ausgabe zur Veröffentlichung ist immer noch ein menschliches Eingreifen erforderlich

Jasper.ai Preise

Kein kostenloser Plan: 7-tägige Testversion für kostenpflichtige Pläne

7-tägige Testversion für kostenpflichtige Pläne Ersteller: $49/Monat

$49/Monat Teams: $125/Monat

$125/Monat Business: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,209 Bewertungen)

4.7/5 (1,209 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,793 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Jasper KI Alternativen !

6. Tome

über Tome Wenn Sie schon einmal ein Slide Deck erstellt haben, wissen Sie, wie zeitaufwändig und frustrierend dieser Prozess sein kann. Mit Tome können Sie mit nur einer Text-Eingabeaufforderung überzeugende und ansprechende Skizzen, Geschichten und Präsentationen für Ihr Einzelziel erstellen.

Tome beste Features

Erstellen Sie eine abschließende Präsentation oder fügen Sie bestimmte Seiten (mit Text und Bildern) zu einer Präsentation mit natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen hinzu

Konvertieren Sie ein hochgeladenes Dokument mit einem Klick auf eine Schaltfläche in eine Präsentation

Integriert mit DALL-E 2, um einzigartige KI-Bilder für Ihre Präsentation zu erstellen

Einbetten von Live-Seiten einer beliebigen Website oder externen Apps wie Giphy, Airtable, Figma, Miro und Looker

Hat Features zum Freigeben und Kommentieren für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Tome Beschränkungen

Es gibt keine Mediatheken für Stockfotos, Sounds und Videos

Es fehlen noch erweiterte Features wie das Erstellen benutzerdefinierter Tabellen und Diagramme, das Hinzufügen von Übergängen und Animationen sowie das Hinzufügen von Hintergrundbildern und Musik

Es gibt derzeit keine Exportoptionen: Die einzige Möglichkeit zum Freigeben besteht darin, Ihre Tome-Präsentation zu verknüpfen

Tome Preise

Free: $0

$0 Pro: $10/Monat

$10/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Tome Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

7. Lumen5

über Lumen5 Lumen5 ist ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Videos, mit dem Sie schnell und einfach kurze und ansprechende Videos erstellen (oder geschriebene Inhalte in Videos umwandeln) können - für Bildung, Nachrichten, Unterhaltung oder marketingzwecke . Dies ist ein wertvolles Tool, wenn Sie kein Experte für Videobearbeitung sind und nicht das Budget haben, um einen professionellen Video Editor zu engagieren. Sie erhalten auch Zugang zu integrierten Bearbeitungstools, um das endgültige Video aufzupolieren.

Lumen5 beste Features

Sie können Videos in wenigen Minuten erstellen, selbst wenn Sie Anfänger sind

Native Medienbibliothek mit einer großen Auswahl an Fotos, Musik und Videos

Endgültige Videoausgabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p

Viele anpassbare Video-Vorlagen zur Auswahl

Eine einfache und intuitive Drag-and-Drop-Schnittstelle für die Bearbeitung Ihrer Videos

Automatische Generierung von Untertiteln für Ihre Videos mit Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung ihres Aussehens

Lumen5 Beschränkungen

Der kostenlose Free-Plan verfügt über eine begrenzte Nummer von Video-Vorlagen, eine maximale Auflösung von 720p und das Lumen5-Wasserzeichen ist in Ihrem fertigen Video enthalten

Die Erstellung eines Videos kann manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen, wenn Sie anspruchsvollere Videos erstellen möchten

Preise für Lumen5

Free: $0

$0 Basic: $29/Monat

$29/Monat Starter: $79/Monat

$79/Monat Professionell: $199/Monat

$199/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Lumen5 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (65 Bewertungen)

4.5/5 (65 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (135 Bewertungen)

Versuch diese hier_ marketing tools for startups !

8. GrammarlyGO

über GrammarlyGO Grammarly ist ein persönlicher Schreibassistent, der sicherstellt, dass Ihre schriftlichen Inhalte frei von Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehlern sind. Und mit dem neuen KI-gesteuerten GrammarlyGO haben Sie die zusätzliche Funktion, Ideen für Inhalte zu sammeln, Gliederungen und Entwürfe zu erstellen und Ihre alten Inhalte mit Ihrem eigenen Text oder einem der von Grammarly vorgeschlagenen Texte zu ändern.

GrammarlyGO beste Features

Erstellen Sie in Sekundenschnelle einen ersten Entwurf, indem Sie eine Aufforderung eingeben oder eine der von Grammarly vorgeschlagenen Aufforderungen verwenden

Benutzerdefinierte Stimme für Ihren Inhalt, indem Sie den Grad der Formalität, den Tonfall und die Art der englischen Sprache (amerikanisch, kanadisch, britisch, australisch und indisch) festlegen

Eingebauter Plagiatsdetektor zur Sicherstellung von Originalität und korrekter Namensnennung

Kann in externen Desktop-Apps wie Notepad und Microsoft Word sowie in browserbasierten Apps wie Gmail, Google Docs, ClickUp Docs, Twitter, LinkedIn und anderen verwendet werden

GrammarlyGO Beschränkungen

Unterstützt derzeit nur die englische Sprache

Sie können nur eine bestimmte Anzahl von Vorschlägen pro Monat generieren, abhängig von Ihrem Grammarly Konto

Bietet allgemeine Schreibhilfe, so dass die Vorschläge für Benutzer in hochtechnischen oder spezialisierten Feldern manchmal nicht nützlich sind

Preise für GrammarlyGO

Free: $0

$0 Premium (Einzelpersonen): $12/Monat

$12/Monat Geschäft (Teams): $15/Mitglied/Monat

GrammarlyGO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,266 Bewertungen)

4.7/5 (4,266 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,847 Bewertungen)

9. Otter.KI

über Otter.ki Otter.ai ist ein KI-Transkriptionstool, das jedes Audio (wie Podcasts) oder Video, das Sie auf die Plattform hochladen, in Text umwandelt. Das Tool ist auch ein sehr effektives Notiz-Tool: Sie können es so einstellen, dass es an Ihren Online-Meetings teilnimmt und diese aufzeichnet, die Gesprächspunkte transkribiert und Ihnen nach dem Meeting eine E-Mail mit den wichtigsten Erkenntnissen schickt. Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und können sich während der Meetings voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Otter.ai beste Features

Die Transkriptionen sind perfekt mit den Aufnahmen synchronisiert und werden beim Abspielen hervorgehoben

Die Transkription enthält Zeitstempel und Beschreibungen der verschiedenen Sprecher

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann zwischen 0,5x und 3x liegen, mit der Möglichkeit, Pausen zu überspringen

Das Feature OtterPilot kann automatisch an Google Meet-, Microsoft Teams- und Zoom-Meetings teilnehmen, diese aufzeichnen und transkribieren und zusätzlich Fotos der verwendeten Folien erfassen

Sie können mit Ihrem Team zusammenarbeiten, indem Sie eine Mitschrift markieren und kommentieren und Teammitgliedern direkt Handlungselemente zuweisen

Die Exportoptionen umfassen .mp3, .txt, .pdf, .docx und .srt

Otter.ai Limits

Es funktioniert derzeit nur mit amerikanischem und britischem Englisch

In der kostenlosen Version können Sie nur drei Audiodateien transkribieren, danach müssen Sie ein Upgrade erwerben, um die Software weiter nutzen zu können

Es erkennt nicht immer alle Sprecher und benennt sie richtig

Die Software ist nicht 100%ig perfekt; Sie müssen das Transkript noch durchgehen und einige Anpassungen vornehmen

Otter.ai Preise

Free: $0

$0 Pro (Einzelpersonen): $16.99/Monat

$16.99/Monat Geschäft (Teams): $30/Benutzer/Monat

$30/Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (110 Bewertungen)

4.1/5 (110 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (63 Bewertungen)

10. SecondBrain

über SecondBrain SecondBrain (ehemals MagicChat.ai) ist eine KI-Plattform, mit der Sie ChatGPT-ähnliche Bots mit Spezialwissen über Ihr Geschäft erstellen können. Sie können Ihren Bot mit Inhalten von Website-URLs, PDF-Dokumenten oder txt-Dokumenten trainieren. Anschließend können Sie Ihren neu trainierten Chatbot auf Ihrer Website einbetten, um Benutzer in Echtzeit zu unterstützen, indem Sie ihre Abfragen über Ihr Geschäft beantworten.

SecondBrain beste Features

Das Trainieren Ihres neuen Chatbots und das Einbinden auf Ihrer Seite (oder als Chat Widget) ist super einfach

Der Chatbot kann mit Daten aus über 90 Sprachen trainiert werden

Er antwortet schnell und präzise auf die Abfragen Ihrer Kunden

Sie können mehrere Bots erstellen, abhängig von Ihrem bezahlten Plan

Ideal für Unternehmer

SecondBrain Beschränkungen

Mit dem kostenlosen Plan können Sie nur einen Bot erstellen

Die Qualität der Bot-Antworten ist durch die Datenmenge limitiert, mit der der Bot trainiert wurde

Im Vergleich zu anderen Tools für künstliche Intelligenz gibt es derzeit nur begrenzte Ressourcenleitfäden

SecondBrain Preise

Starter: $0

$0 Hobby: $19/Monat

$19/Monat Power: $49/Monat

$49/Monat Pro: $99/Monat

SecondBrain Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

Während die Auswahl der richtigen KI-Tools für Ihr Geschäft ein Schritt in die richtige Richtung ist, kann es eine Herausforderung sein, sie in Ihren Workflow zu integrieren. Hier kommt ClickUp als zentraler Hub ins Spiel, um alle Tools miteinander zu verbinden.

Für nur 5 $/Monat erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf die KI-gestützte Projektmanagement-Plattform von ClickUp mit Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, die einzigartigen Features von externen Apps zu nutzen. Sie können auch wählen sich für den Free Forever-Plan anzumelden um einen Vorgeschmack darauf zu erhalten, was Ihr Geschäft mit ClickUp erreichen kann 🌻