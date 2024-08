die 10 besten Perplexity AI-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Die Kombination von künstlicher Intelligenz und Suchmaschinen hat die Art und Weise, wie wir Informationen online finden und nutzen, erheblich positiv beeinflusst und verändert.

Die Suchergebnisse haben sich definitiv verbessert und die Leichtigkeit, die mit der Nutzung dieses neuen Suchmaschinendienstes in der KI einherging, hat unsere Suchmöglichkeiten insgesamt auf eine ganz neue Ebene gebracht. Die Beschränkungen einer herkömmlichen Web-Suchmaschine wurden durch KI-Suchmaschinen-Tools wie Perplexity AI beseitigt.

Für die Suchmaschinen von heute entwickelt sich Perplexity AI zu einer der meistgenutzten KI-Tools für Menschen aus allen Branchen.

Perplexity AI leistet großartige Arbeit bei der Umwandlung komplexer Abfragen in leicht verständliche Antworten, aber es ist nicht das einzige Tool, das KI-Suchmaschinen verwendet. Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern in diesem Bereich, die alle um Ihre Aufmerksamkeit als erste KI-gestützte Suchmaschine oder Chatbot-Tool buhlen.

Lassen Sie uns die wichtigsten Funktionen von Perplexity AI besprechen, wie diese KI-Suchmaschine Ihnen bei Ihren spezifischen Anforderungen helfen kann, und einige der besten Perplexity AI-Alternativen erkunden, damit Sie die perfekte App für Ihren Anwendungsfall finden können.

Was ist Perplexity AI?

Perplexity AI ist eine Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz, die Sie auf eine chatähnliche Weise nach Antworten fragen können. Stellen Sie Perplexity AI eine Frage und es wird das Internet durchsuchen, um etwas über Ihre Anfrage zu erfahren, und Ihnen dann eine Antwort auf der Grundlage der gefundenen Informationen geben.

Dieses Tool unterscheidet sich von einer herkömmlichen Suchmaschine, da es so konzipiert ist, dass es mehr auf Konversation ausgerichtet ist, genau wie unsere natürliche Sprache. Anstatt nach "Beispielen für Marketing-Automatisierung" zu suchen, würden Sie es fragen: "Was ist die beste beispiel für Marketing automatisierung im Jahr 2024?" und es wird auf eine dialogorientierte Weise antworten.

Komplexität AI Chrome-Erweiterung, die in einer Suchmaschine verwendet wird

Perplexity AI nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und ausgefeilte Sprachmodelle, um Ihnen die Antworten zu geben, die Sie benötigen, und zwar so, dass sie für jeden verständlich sind. Sie müssen nicht mehr mehrere Websites durchsuchen, um etwas über ein Thema zu erfahren - Sie können stattdessen Perplexity AI bitten, Ihnen eine Zusammenfassung zu geben. 📚

Worauf Sie bei einer Alternative zu Perplexity AI achten sollten

Jeden Monat kommen neue KI-gestützte Suchwerkzeuge auf den Markt. Bei der Wahl der richtigen Perplexity AI-Alternative kommt es darauf an, Ihre Ziele, Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen.

Hier ist, was Sie bei der Suche nach einer Alternative zu Perplexity AI beachten sollten:

Funktionen: Verfügt die alternative Suchmaschine über alle Funktionen, die ich brauche? Bietet sie mir mehr?

Verfügt die alternative Suchmaschine über alle Funktionen, die ich brauche? Bietet sie mir mehr? Benutzerfreundlichkeit: Wie ist die Benutzerfreundlichkeit? Ist sie einfach zu bedienen und zu navigieren?

Wie ist die Benutzerfreundlichkeit? Ist sie einfach zu bedienen und zu navigieren? Schulung: Ist es schwer zu erlernen, wie man sie benutzt? Kann ich mein gesamtes Team problemlos einbinden?

Ist es schwer zu erlernen, wie man sie benutzt? Kann ich mein gesamtes Team problemlos einbinden? Preisgestaltung: Ist das neue Tool eine kostenlose KI-Suchmaschine? Liegt es in meinem Budget?

Ist das neue Tool eine kostenlose KI-Suchmaschine? Liegt es in meinem Budget? Ruf: Hat der Softwareanbieter einen guten Ruf? Ist er ganz neu auf dem Markt?

Hat der Softwareanbieter einen guten Ruf? Ist er ganz neu auf dem Markt? Rezensionen: Was sagen andere Nutzer über diese spezielle Suchmaschine? Wird sie dem Hype gerecht?

Im Kern ist Perplexity AI ein einfach zu bedienendes Tool mit einem begrenzten Funktionsumfang. Das bedeutet, dass Sie leicht andere KI-gestützte Suchmaschinen vergleichen können, um die beste für Sie zu finden, oder Alternativen in diesem Bereich erkunden können, die Ihnen noch mehr Funktionen bieten.

Die 10 besten Alternativen zu Perplexity AI im Jahr 2024

Sind Sie bereit zu sehen, was es sonst noch gibt? Wir haben eine Liste mit den besten Alternativen zu Perplexity AI zusammengestellt, die es derzeit gibt. Entdecken Sie KI-Suchmaschinen, Tools, die Ihnen beim Schreiben von Code helfen, und Plattformen, die Ihre Anlaufstelle für alles werden können, was mit Inhalten und KI zu tun hat.

Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse, um mit Reprompting in ClickUp AI schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

ClickUp hat kürzlich einen KI-Assistenten auf den Markt gebracht, der alle anderen herausfordert. ClickUp Gehirn ist das erste neuronale Netzwerk der Welt, das Aufgaben, Dokumente, Menschen und das Wissen Ihres Unternehmens mit KI verbindet. Es verfügt über drei verschiedene Tools, die Ihnen unabhängig von Ihrer Rolle einen Vorsprung bei der Arbeit verschaffen können:

AI Knowledge Manager: Gibt sofortige, kontextbezogene Antworten auf alle Ihre Fragen zu Ihrer Arbeit überall in ClickUp. Sie können ihm Fragen zu Ihren Produktnotizen, Roadmaps, Prozessen, Aufgaben und vielem mehr stellen; es zieht Erkenntnisse aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und allen Ihren verbundenen Arbeitsbereichen.

Gibt sofortige, kontextbezogene Antworten auf alle Ihre Fragen zu Ihrer Arbeit überall in ClickUp. Sie können ihm Fragen zu Ihren Produktnotizen, Roadmaps, Prozessen, Aufgaben und vielem mehr stellen; es zieht Erkenntnisse aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und allen Ihren verbundenen Arbeitsbereichen. AI Project Manager: Hilft Ihnen bei der effizienten Verwaltung von Projekten mit automatischen Aufgabenaktualisierungen und der Erstellung von Unteraufgaben inClickUp-Aufgaben. Es kann Ihnen Fortschrittsaktualisierungen senden, persönliche und Team-Standups erstellen und lange Dokumente und Kommentarstränge ausClickUp Docs mit Aktionspunkten zusammenfassen. Darüber hinaus können Sie ihm einfache Textanweisungen geben, um eine benutzerdefinierte Automatisierung für bestimmte Szenarien zu erstellen.

Hilft Ihnen bei der effizienten Verwaltung von Projekten mit automatischen Aufgabenaktualisierungen und der Erstellung von Unteraufgaben inClickUp-Aufgaben. Es kann Ihnen Fortschrittsaktualisierungen senden, persönliche und Team-Standups erstellen und lange Dokumente und Kommentarstränge ausClickUp Docs mit Aktionspunkten zusammenfassen. Darüber hinaus können Sie ihm einfache Textanweisungen geben, um eine benutzerdefinierte Automatisierung für bestimmte Szenarien zu erstellen. AI Writer for Work: Dieser KI-Assistent kann Ihnen helfen, Ihr Schreiben zu verbessern. Fordern Sie Ideen an, lassen Sie sich kreativ inspirieren, und nutzen Sie das Tool, um Ihre Texte zu präzisieren und zu perfektionieren. Unser KI-Tool eignet sich auch hervorragend für den Feinschliff Ihrer Dokumente - mit Funktionen wie vorstrukturierten Überschriften und Tabellen. 💻

ClickUp beste Eigenschaften

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Hilfe von ClickUp Brain als dem ultimativenproduktivitäts-Hack* Bearbeiten und polieren Sie Ihre Inhalte - von Verkaufs-E-Mails bis hin zu Forschungspapieren

Verwenden Sie ClickUp Docs als zentralen Ort zum Speichern von KI-generierten Inhalten

Erstellen Sie Listen mit Aktionspunkten, die mit ClickUp Tasks verknüpft sind

Legen Sie schnell los mit der Hilfe vonClickUp-Vorlagen* Nutzen Sie die KI-Tools von ClickUp nicht nur in der Web-App, sondern auch in der mobilen App - in Kürze!

Erzielen Sie bessere Ergebnisse mit den KI-Tools mitChatGPT-Eingabeaufforderungen für das Schreiben von Forschungsarbeiten undChatGPT-Aufforderungen für das Verfassen von Texten ClickUp Einschränkungen

Einige Nutzer weisen darauf hin, dass es eine steile Lernkurve geben kann, da ClickUp ein so umfassendes Software-Tool ist

ClickUp Brain ist relativ neu, so dass im Laufe der Zeit immer wieder neue Funktionen hinzugefügt werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist als Add-on zu jedem kostenpflichtigen Plan für $5/Monat pro Workspace-Mitglied erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Barde

Über Bard Bard (auch bekannt als Google Bard AI) ist eine kostenlose KI-Suchmaschine, die Googles Antwort auf KI-gestützte Suchmaschinenergebnisse ist. Laden Sie Bard und beginnen Sie mit der KI zu chatten, um ihr Fragen zu stellen, sie zu ermutigen, Probleme zu lösen, oder sie zu bitten, Ihnen mit kreativen Ideen für eine Social-Media-Marketingkampagne zu helfen. 📱

Bard beste Eigenschaften

Erhalten Sie Antworten über eine chatbasierte, KI-gestützte App

Überprüfen Sie die Quelle Ihrer Informationen, damit Sie die Fakten überprüfen können

Berichten zufolge hat die App Zugang zu aktuelleren Daten als einige andere Apps

Entwickelt von Google, das einen guten Ruf für hochwertige Software-Tools hat

Einschränkungen von Bard

Einige Nutzer berichten, dass Bard bei der Codierung von Fragen nicht so geschickt ist wie andere Tools

Google weist offen darauf hin, dass es sich bei Bard um ein Experiment handelt, so dass die Ergebnisse möglicherweise nicht immer den Tatsachen entsprechen

Bard ist nicht für mehrere Suchmaschinen verfügbar - im Gegensatz zu Perplexity AI

Preise für Bard

Kostenlos

Bard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

3. Bing

Über Bing Bing, die Suchmaschine von Microsoft, hat kürzlich eine KI-gestützte Suchmaschine mit einem ausgeklügelten Algorithmus veröffentlicht. Wie Perplexity AI können Sie Bing (auch bekannt als Bing Chat oder Bing AI) nutzen, um Antworten auf alle Ihre brennenden Fragen zu finden, sei es im Beruf oder im Leben. 💭

Wenn Sie ein Microsoft Power-User sind und eine Alternative zu Perplexity AI suchen, ist dies das richtige Tool für Sie.

Bing beste Eigenschaften

Integriert in das Microsoft-Ökosystem

Unterstützt durch hochwertige Suchmaschinenergebnisse

Bing hilft Ihnen bei der Suche nach Antworten, der Planung von Terminen und vielem mehr

Schreiben Sie Code mit der Hilfe von Bing in Sprachen wie Python

Einschränkungen von Bing

Einige Benutzer berichten, dass Bing bei komplexen Fragen nicht immer relevante Ergebnisse liefert

Wie jedeKI-Toolsollten Sie sich immer vergewissern, dass die zitierten Daten oder Statistiken auch wirklich den Tatsachen entsprechen

Bing Preise

Kostenlos

Bing Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

4. Jaspis

Über Jaspis Im Gegensatz zu Bing und Bard, Jaspis ist nicht nur eine KI-Suchmaschine. Vielmehr handelt es sich um eine Plattform, die Ihnen helfen soll, KI zur Erstellung von Inhalten für Ihre Marke zu nutzen. Jasper bietet eine Reihe von KI-Texterstellungsfunktionen, darunter Jasper Chat - ein benutzerfreundlicher Chatbot, den Sie ähnlich wie Perplexity AI verwenden können. 🤖

Die besten Funktionen von Jasper

Umfangreiche Wissensdatenbank für breite und Nischenthemen

Die Möglichkeit, innerhalb eines Gesprächs auf den Kontext zurückzugreifen

Fragen stellen, Zusammenfassungen anfordern und Ideen generieren

Große Auswahl anAI-Schreibwerkzeugen und Funktionen

Jasper Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass Jasper Chat manchmal langsam läuft

Jasper ist nur mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar und damit eine der am wenigsten erschwinglichen Perplexitiy AI-Alternativen auf dieser Liste

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Teams: $125/Monat pro Benutzer

$125/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Komo

Über Komo Komo ist eine elegante, minimalistische Alternative zu Perplexity AI. Mit diesem KI-Suchmaschinen-Tool können Sie Fragen stellen, Nachrichtenartikel und digitale Inhalte durchsuchen und relevante Suchmaschinenergebnisse auf der Grundlage Ihrer Anfrage anzeigen lassen. 📷

Außerdem ist Komo stolz darauf, ein privates KI-Suchmaschinen-Tool zu sein, das schnell und zuverlässig ist - ganz ohne Werbung.

Komo beste Eigenschaften

Führen Sie eine Websuche durch und stellen Sie Fragen in einer ablenkungsfreien und werbefreien Umgebung

Schränken Sie Ihre Suche ein, um nur auf die Community fokussierte Inhalte wie YouTube-Videos und Nachrichtenartikel anzuzeigen

Brainstorming von Ideen basierend auf einem bestimmten Thema oder einer Anfrage

Eine Mischung aus Chatbot und Suchmaschine in einem Tool

Einschränkungen von Komo

Einige Benutzer könnten die minimalistische Benutzeroberfläche abschreckend finden

Im Vergleich zu einigen der bekannteren Perplexity AI-Alternativen in dieser Liste gibt es online nur sehr wenige Informationen über Komo

Preise für Komo

Kostenlos

Komo Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

6. Writesonic

Über WritesonicWritesonic ist eine KI werbetext-Tool das Geschäftsinhabern und Vermarktern hilft, frische Texte zu erstellen. Neben einem Artikelschreiber, einer Umschreibungsfunktion und einem Artikelzusammenfassungsprogramm bietet dieses Werkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten bietet Chatsonic - eine KI-Konversationsfunktion, die natürliche Sprache verwendet, ähnlich wie Perplexity AI. 🖊️

Außerdem behauptet Writesonic, dass es Ihnen helfen kann, völlig einzigartige Inhalte zu erstellen, so dass Sie nicht Gefahr laufen, Plagiate zu produzieren.

Writesonic beste Eigenschaften

Konversations-NLP-Prozessor, der mit ChatGPT konkurriert

Suchbasiert, entwickelt für das Schreiben von Inhalten und die Generierung von Ideen

Verwenden Sie Chatsonic, um KI-Kunst und geschriebene Texte zu erstellen

Zugriff auf Chatsonic und andereKI-Textwerkzeuge an einem Ort

Writesonic Einschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass die Wortgrenzen im Businessplan manchmal frustrierend sein können

Die Texte, die Writesonic produziert, können sich manchmal wiederholen, einige Benutzer empfehlen

Writesonic Preise

Unlimited: $20/Monat pro Nutzer

$20/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: Ab $19/Monat pro Nutzer

Ab $19/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

4.8/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

7. Poe

Über Poe Poe ist der KI-Chatbot des Software-Teams von Quora. Diese App ist als Webbrowser und mobile App konzipiert, die Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Chatbots an einem Ort bietet.

Von Poe aus können Nutzer Aufforderungen zu Diensten wie Midjourney, ChatGPT, Claude und anderen ausführen. 🔍

Poe beste Eigenschaften

Starten Sie eine Konversation mit einer großen Anzahl von Chatbots, und es werden regelmäßig weitere hinzugefügt

Stellen Sie Fragen, erhalten Sie Antworten, und finden Sie neue Ideen mit mehreren Chatbots

Finden Sie interessante neue Bots, mit denen Sie über die Erkundungsfunktion chatten können

Verfügbar als App für iOS- und Android-Geräte

Poe Einschränkungen

Poe fungiert als Gateway zu anderen Chatbots, anstatt selbst einer zu sein, was bedeutet, dass die Qualität von dem jeweiligen Chatbot abhängt, mit dem Sie sich unterhalten

Derzeit gibt es kein Unternehmensabonnement für Unternehmen, die mehrere Nutzer einbinden möchten, aber es wird daran gearbeitet

Poe Preise

Kostenlos

Enterprise: Demnächst erhältlich

Poe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Kapitelra: N/A

8. Pi

Über Pi Pi ist ein konversationelles KI-Tool, das von Inflection AI entwickelt wurde. Das Tool ist so konzipiert, dass es Spaß macht, eine freundliche Ausstrahlung hat und eher als persönlicher Assistent fungiert als ein herkömmlicher Chatbot. Pi kann Nutzern helfen, Ideen oder Inspirationen zu finden, Pläne zu machen, Interessen zu erkunden und Fragen zu beantworten. 🌻

Pi beste Eigenschaften

Schlanke, minimalistische Benutzeroberfläche ohne Ablenkungen

Ein menschenähnlicherer Ansatz für das Chatbot-Erlebnis

Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich inspirieren und erzählen Sie von Ihrem Arbeitstag

Kombiniert KI-gestützte Suche und Antworten mit einem coachähnlichen Gefühl

Pi-Einschränkungen

Einige Benutzer bevorzugen vielleicht ein professionelleres Gefühl als das, was Pi bietet - vor allem, wenn Sie in die Software für das gesamte Team investieren

Das Tool ist relativ neu, daher ist noch nicht viel darüber bekannt

Pi Preise

Kostenlos

Pi Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

9. ChatGPT

Über ChatGPTChatGPT ist einer der bekanntesten Chatbots, die auf großen Sprachmodellen basieren und heute verfügbar sind. Das generative KI-Tool von OpenAI hilft Nutzern, Antworten zu finden und Informationen zu erhalten, die auf früheren Konversationsverläufen und dem Kontext basieren. ⚒️

ChatGPT beste Eigenschaften

Erhalten Sie Unterstützung bei Aufgaben wie der Planung Ihrer Marketingkampagne, dem Schreiben einer E-Mail oder dem Umgang mit einem schwierigen Gespräch

Definieren Sie die Länge, den Stil und das Format der gegebenen Antworten

Schreiben Sie Code, ohne ihn selbst kennen zu müssen

Fassen Sie Texte zusammen und geben Sie Einblicke in längere Dokumente wie Aufsätze oder Sitzungsprotokolle

ChatGPT Einschränkungen

Manchmal ist die Ausgabe nicht immer genau, wie bei den meisten KI-gestützten Chat-Tools, einschließlich der besten ChatGPT-Alternativen

Einige Nutzer berichten, dass ChatGPT bei komplexen Diskussionen nicht immer den Kontext beibehält

ChatGPT Preise

Kostenlos

ChatGPT Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

10. GitHub Copilot

Über GitHub Kopilot GitHub Copilot unterscheidet sich ein wenig von den anderen Perplexity AI-Alternativen auf dieser Liste, da es ein Tool ist, das ausschließlich für Entwickler entwickelt wurde. Als das am weitesten verbreitete KI-Entwickler-Tool verwandelt diese App natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen in vorgeschlagenen Code in mehreren Sprachen. ⌨️

GitHub Copilot beste Eigenschaften

Optimieren Sie diecode-Schreibprozess mit Hilfe von KI* Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge auf der Grundlage Ihres bisherigen Codes

Bearbeiten Sie direkt in Ihrem bevorzugten Code-Editor

Lernen Sie mit Hilfe von GitHub Copilot, wie man Code schreibt

Einschränkungen von GitHub Copilot

Diese App wurde für das Schreiben von Code entwickelt und ist daher nur dann eine nützliche Alternative zu Perplexity AI, wenn Sie die App dafür verwenden

Einige Nutzer berichten, dass das Tool eine steile Lernkurve haben kann

Preise für GitHub Copilot

Kostenlos

Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Unternehmen: $24/Monat pro Benutzer

GitHub Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

Erhalten Sie die Antworten, die Sie brauchen, mit diesen Perplexity AI-Alternativen

Es gibt so viele Alternativen zu Perplexity AI, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sie zu erkunden. Verwenden Sie diesen Leitfaden, um die besten Perplexity AI Alternativen für die Funktionen und Features, die Sie benötigen, zu finden.

Während Sie auf der Suche nach einem großartigen KI-gestützten Content-Tool sind, sollten Sie bedenken, dass es vielleicht ein Tool gibt, das Ihnen noch mehr bieten kann - wie ClickUp. Unsere All-in-One-Plattform hat alles, was Sie brauchen, nicht nur für KI-Unterstützung, sondern auch für Projektmanagement, Produktivität und Arbeitsmanagement. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos . ✨