13 Beispiele für Produktmarketing, die Sie im Jahr 2024 inspirieren werden

Von den mehr als 30.000 Produkten, die jedes Jahr auf den Markt kommen,

95 Prozent enden mit einem Fehlschlag

. Das Internet ist voll von (guten und schlechten) Beispielen für die Produktvermarktung, wenn Sie von denen lernen wollen, die das Wasser getestet haben.

Jedes Produkt, das jemals auf den Markt gebracht wurde, bringt eine Reihe von Lehren oder Erkenntnissen mit sich. Sie können diese Marketing-Fallstudien nutzen, um sich inspirieren zu lassen oder mögliche Hindernisse bei der Ausarbeitung Ihrer Produkteinführungsstrategien zu erkennen.

In diesem Artikel werden einige der besten und schlechtesten Beispiele für Produktmarketing von bekannten und weniger bekannten Marken untersucht.

Was ist Produktmarketing?

Produktmarketing

kommuniziert das Alleinstellungsmerkmal (USP) eines Produkts an die Zielgruppe. Dazu gehört die Durchführung von Marktforschung, um die Zielgruppe und die Konkurrenz zu verstehen, die Ausarbeitung überzeugender Botschaften, um das einzigartige Wertversprechen des Produkts hervorzuheben, und die Entwicklung von Strategien für die Produkteinführung und die laufende Werbung.

Der Prozess umfasst drei Schritte:

Identifizierung der Schmerzpunkte der Kunden, um Ihre Botschaften auf die Zielgruppe zuzuschneiden

Analyse, wie Ihr Produkt deren Probleme löst, um das Wertversprechen Ihres Produkts klar zu kommunizieren

Werbung für das Produkt, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und Marktanteile zu erobern

Einfach ausgedrückt, ist das Produktmarketing die treibende Kraft, um Produkte auf den Markt zu bringen und dort zu halten. Produktvermarkter arbeiten mit funktionsübergreifenden Teams zusammen, erstellen Marketingmaterialien und arbeiten an der Verkaufsförderung, um die Nachfrage zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und den Erfolg des Produkts auf dem Markt zu maximieren.

Lassen Sie uns einige Produktmarketing-Beispiele analysieren, um Ihre Produktmarketing-Strategie zu verstehen, umzusetzen und zu verbessern.

13 Beispiele für erstaunliches Produktmarketing

In dieser Liste haben wir gute und schlechte Produktmarketing-Beispiele von Start-ups und multinationalen Unternehmen zusammengestellt - mit vielen Lehren und Anregungen für 2024.

Beispiele für erfolgreiches Produktmarketing, von denen Sie lernen können

1. ClickUp

Bilden Sie Ihre Produktvision ab, richten Sie Ihr Team aus und bringen Sie Ihr Produkt auf den Markt - mit der All-in-One-Produktmanagement-Plattform von ClickUp.

Im Jahr 2017 erlebte ClickUp eine der schwierigsten Produkteinführungen auf dem Markt. Aufgrund des späten Markteintritts war die Projektmanagement-Landschaft bereits mit beliebten Tools wie Slack und Monday.com überfüllt.

Heute, im Jahr 2024, hat ClickUp über 10 Millionen Nutzer und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 158,7 Millionen US-Dollar.

Wie konnte sich ClickUp gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Drei Dinge:

Produktanpassung

Vermarktung von Inhalten

Freemium-Angebote

Der Gründer Zeb Evans erkannte die Herausforderung, sich von der Konkurrenz abzuheben, bis das Tool genau das liefern konnte, was die Menschen brauchen.

Also verriet Evans das Geheimnis, wie man ein nutzerzentriertes Produkt entwickelt: die Schwungrad-Strategie. Sie beginnt damit, dass man ständig das Feedback der Nutzer aufnimmt und mit einer hohen Liefergeschwindigkeit kombiniert.

Die Strategie war wirkungsvoll genug, um starke Feedbackschleifen mit den Kunden zu etablieren. Das Team war offen für Feedback und holte es aktiv über Umfragen und Interviews ein.

Das Sammeln von Feedback war ein tägliches Ritual.

Im Jahr 2018 veröffentlichte ClickUp 287 neue Funktionen sowie eine Vielzahl von Verbesserungen, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Aber sind 287 Funktionen nicht eine Menge, um sie zu verwalten? Nun ja! Hier ist, wie es gemacht wurde:

ClickUp verwendet die ClickUp Produktmanagement-Werkzeugsatz um die projektbezogene Kommunikation an einem Ort zu zentralisieren, Ideen mit Whiteboards zu sammeln und Pläne mit kollaborativen Tools zu entwerfen.

ClickUp lässt sich leicht anpassen und passt sich nahtlos an, wenn unser Team wächst oder schrumpft.

Und das Beste ist, dass das Tool das App-Chaos beseitigt. Das Team kann die Produkte von einer einzigen App aus planen, erstellen und versenden. Dies trägt auch dazu bei, eine einzige Quelle der Wahrheit zu erhalten, während alle auf derselben Seite stehen, egal wie weit entfernt.

Nachdem sichergestellt wurde, dass das Produkt zur idealen Kundenpersona passt, teilte ClickUp organische Inhalte, um besser auffindbar zu sein und die Konkurrenz zu schlagen.

ClickUp machte es den Menschen leicht, sich die Lösung als bessere Alternative zu den gängigen projektmanagement-Tools auf dem Markt und positioniert ClickUp als "Eine App, die sie alle ersetzt"

Außerdem experimentierte unser Team mit einigen humorvollen Videos und Anzeigen, die sich explizit an potenzielle Kunden und Wettbewerber richteten, um sich von der Masse abzuheben.

Schließlich bietet ClickUp ein Freemium-Modell und sehr erschwingliche bezahlte Stufen.

Brownie-Punkte für das ClickUp Produkt Management Leitfaden und ClickUp Visuelle Produkt-Roadmap-Vorlagen die den gesamten Prozess von der Produktplanung bis zur produktentwicklung und die Zusammenarbeit bei Strategien für die Vermarktung von Produkten.

Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage unterstützt Sie bei der Planung, Verfolgung und Verwaltung der Produktentwicklung.

Mit dem Produktmanagement-Toolkit von ClickUp geht es nicht nur darum, Ordnung zu schaffen, sondern auch darum, die gesamte Projektkommunikation an einem Ort zu bündeln, was die Teamarbeit zum Kinderspiel macht, die Skalierung zu einem Kinderspiel werden lässt und dem App-Wirrwarr ein Ende bereitet. Es ist der einfachste Weg, um die Produktplanung und -entwicklung in Angriff zu nehmen und kollaborative Strategien für die Markteinführung zu entwickeln.

2. Coca-Cola

wie verkauft man Limonade an die breite Masse? Fragen Sie Coca-Cola!

Coca-Cola hat einen 45,03 Milliarden US-Dollar Umsatz ein einfaches kohlensäurehaltiges zuckerhaltiges Getränk zu verkaufen. Vor der Markteinführung gab es jedoch nichts dergleichen - keine Bekanntheit des Produkts, keine potenzielle Zielgruppe und keine Übereinstimmung mit dem Produktmarkt.

Wie also hat Coca-Cola den Inbegriff des Erfolgs erreicht?

Coca-Cola nutzte Branding und psychologische Assoziationen, um den Markt zu erobern. Unternehmen nutzen diese Marketingstrategie, um das Produkt mit positiven Emotionen und Erfahrungen in Verbindung zu bringen.

Coca-Cola assoziierte sich selbst mit "Happiness".

Coca-Cola investierte stark in die Markenwerbung durch Anzeigen und andere Offline- und digitales Marketing kanäle. Das übergeordnete Ziel war es, zu zeigen, dass Coca-Cola in den Köpfen der Verbraucher mit Glück gleichzusetzen ist.

Coca-Cola's dauerhafter Slogan 'Open Happiness' ist ein Beispiel für Produktmarketing durch Assoziationsdesign.

Das Ergebnis: Die erfolgreiche Assoziation von Sodawasser und Glück hat der Marke Milliarden eingebracht.

Key Takeaway: Assoziieren Sie Ihr Produkt mit Emotionen. Emotionen verkaufen sich schnell und hinterlassen bei Ihren Kunden einen bleibenden Eindruck von Ihrer Marke.

3. Slack

Im Jahr 2012 entwickelten Stewart Butterfield und sein Team eine Software für die Zusammenarbeit - Slack. Heute, im Jahr 2023, hat Slack über 54 Millionen monatlich aktive Nutzer darunter 77 % der Fortune-100-Unternehmen.

Allerdings hat Slack eine Bewertung von 1,1 Mrd. USD erreicht, ohne einen CMO an Bord zu haben. Und wir wissen, dass sie bis 2016 kein Outbound-Verkaufsteam eingestellt haben.

Wie hat Slack also diese Zahlen erreicht? Lassen Sie uns die Produktmarketingstrategie von Slack entlarven.

In den ersten Tagen verließ sich Butterfield auf sein Netzwerk für Beta-Tests und Mund-zu-Mund-Propaganda.

Hier ist genau beschrieben, wie er das geschafft hat:

Butterfield bat seine Freunde aus anderen Unternehmen, die ersten Betatester zu sein - etwas, das auch Software-Testunternehmen ausprobieren können. Die Idee war folgende:

Bewusstsein unter den Unternehmen zu schaffen

Messung der Produkt-Markt-Anpassung (über Teams und Abteilungen hinweg)

Feedback zu sammeln, um Probleme zu erkennen und zu beheben

Slack wollte vor der offiziellen Markteinführung alle Punkte abhaken.

Im August 2013 lud Slack seine Nutzer ein, die Vorabversion zu testen. Sie nannten es eine "Vorabversion", nicht eine Beta-Version.

Quelle: Stiftungninc Blog Butterfield wies darauf hin, dass die Menschen den Begriff "Beta" oft als unzuverlässige Testphase ansehen. Daher entschied sich das Team für einen Begriff, der Neugierde und Begeisterung weckt und mehr Menschen dazu bringt, sich anzumelden.

Dieser Ansatz funktionierte wie ein Wunder. Innerhalb der ersten 24 Stunden meldeten sich 8.000 Personen für die Vorschauversion an. Zwei Wochen später waren es bereits 15.000, und die Zahl wuchs weiter an.

Als ob das noch nicht genug wäre, schuf Slack einen Feind: E-Mail.

Machen wir uns nichts vor: E-Mails erschweren die Zusammenarbeit und das Verfolgen von Unterhaltungen. Slack nutzte dieses Manko als Aufhänger für potenzielle Kunden und zwang sie, Slack auszuprobieren.

Das Produktmarketing-Team tat alles, was nötig war. Sie begannen, Slack über Artikel als "E-Mail-Killer" zu positionieren.

Quelle: Schnelle Gesellschaft Oder dieser Artikel von Business Insider:

Quelle: Business Insider In der Tat wurde deutlich gemacht, dass Slack hier ist, um E-Mails zu ersetzen. Da Slack mit einem solchen Giganten verglichen wird, hat es die Neugier vieler Kunden geweckt.

Das war der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine letzte Karte ausspielte - die Freemium-Mitgliedschaft. Slack bot keine kostenlose Testversion an. Stattdessen wurde das Vertrauen der Nutzer durch das Angebot einer kostenlosen Produktversion gewonnen.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Für Slack waren die kleinen Dinge von Anfang an wichtig. Vom Testen des Produkts mit den richtigen Leuten bis hin zu einem großartigen Freemium-Produkt nutzte Slack das Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing, um Vertrauen zu schaffen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und Kunden zu gewinnen.

4. Nikes Air Jordan

Nike versuchte sein Glück auf dem Markt für Aerobic- und Freizeitschuhe, scheiterte aber an Reebok.

In einem Interview mit Harvard Business Review sagte der ehemalige CEO von Nike Inc:

_"Schauen Sie sich die Marke Nike an. Von Anfang an hat jeder verstanden, dass Nike ein Laufschuhhersteller ist und die Marke für Spitzenleistungen in der Leichtathletik steht. Das war eine sehr klare Botschaft, und Nike war sehr erfolgreich. Aber Freizeitschuhe vermittelten eine andere Botschaft. Die Leute wurden verwirrt, und Nike begann, seinen Zauber zu verlieren

Wie kam Nike also wieder in die Spur?

Quelle: Nike Das Air Jordan-Projekt entstand aus dem dringenden Bedürfnis, einen weiteren großartigen Nike-Laufschuh zu produzieren. Im Gegensatz zu Freizeitschuhen ging es beim Basketball um Leistung, und der AirJordan passte genau zum Image der Marke. Außerdem legte die Assoziation mit Michael Jordan die Messlatte noch höher.

Der Schuh war zweifelsohne großartig. Doch er war so bunt, dass die NBA verbannt it. 👎

Nike nutzte die Gelegenheit, um unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen, oder um es mit den Worten der Marke zu sagen: 'Just do it!'

Michael Jordan trug die Schuhe, obwohl ihm Geldstrafen drohten. Er war ein legendärer Spieler; die Fans kamen in Scharen, um die Marke zu kaufen, wenn er Nike trug. Infolgedessen stiegen die Verkaufszahlen von Nike einfach an.

Die vermarktungsstrategie war so einzigartig und unkonventionell, dass sie die Sichtweise von Knight auf sein Unternehmen veränderte.

jahrelang betrachteten wir uns als ein produktionsorientiertes Unternehmen, d. h. wir legten unser ganzes Augenmerk auf die Entwicklung und Herstellung des Produkts. Aber jetzt haben wir verstanden, dass das Wichtigste, was wir tun, die gemeinsame Vermarktung von Produkt und Marke ist

**Die Erfolgsgeschichte von Air Jordan zeigt, wie wichtig es ist, ein Produkt mit einer überzeugenden Geschichte und einer charismatischen Persönlichkeit zu verknüpfen. Nike schuf eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern, indem es die Marke mit einer ikonischen Figur in Verbindung brachte.

5. Apple

Apple ist ein Gigant bei der Vermarktung seiner Produkte durch Werbekampagnen oder Vergleiche mit den Angeboten der Konkurrenz.

Die Kampagne "Get a Mac" mit Justin Long und John Hodgman als Mac bzw. PC in den Hauptrollen, begonnen 2006 und dauerte drei Jahre lang.

bild über Apples 'Get a Mac'-Kampagne_

Die Kampagne bestand aus einer Reihe von Anzeigen. In den Werbespots sieht man, wie sich der Mac gegenüber dem PC "nett" verhält, weil man technisch gesehen zeigen wollte, dass der PC dem Mac unterlegen ist.

War es also eine erfolgreiche Produktmarketingkampagne?

Auf jeden Fall! Nicht nur, dass die Mac-Verkäufe 2006 in die Höhe schossen - Apple drehte in drei Jahren 66 verschiedene TV-Spots für die Kampagne.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Selbst wenn Sie ein einmaliges Produkt haben, sollten Sie so kommunizieren, dass Ihre Zielgruppe darauf anspricht.

6. Poo-Pourri

Quelle: Poo-Pourri-Website Poo-Pourri ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man ein Produkt vermarktet, dessen Verkauf peinlich ist

Bei dem Produkt Poo-Pourri handelt es sich um ein Toilettenspray, das unangenehme Gerüche im Zusammenhang mit der Toilette, in der Regel nach einem Aa, beseitigt.

Natürlich ist es peinlich, über dieses Thema zu sprechen. Aber Poo-Pourri hat einen Weg gefunden, das uralte Tabu zu brechen und sein Produkt auf humorvolle Weise zu vermarkten.

Und so haben sie es gemacht:

Das Unternehmen nutzte visuelle Mittel wie Bilder und Videos, um gängige Szenarien zu veranschaulichen, in denen man sein Produkt verwenden kann

Dann nutzte es Fernseh- und Videowerbung, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf seine humorvollen Anzeigen zu lenken. Seine allererstevideo-Werbung ging viral* Das Unternehmen hat auch Kunden-Personas erstellt, um bestimmte Zielgruppen und Situationen anzusprechen. Jeder kackt, aber nicht jeder will ein Spray

Und schließlich verließ sich Pu-Pourri auf Kundenrezensionen, um das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen

Quelle: Poo-Pourri-Website Key Takeaway: Verkaufen Sie nicht das Produkt, sondern die Lösung. Alles kann verkauft werden, wenn man es richtig positioniert.

7. Roter Stier

Verleiht Red Bull Ihnen Flügel? Natürlich nicht wörtlich, aber das Produkt hat sich erfolgreich mit Energie und Adrenalin assoziiert.

Damals, als Red Bull auf den Markt kam, gab es noch keinen Markt für Energiegetränke. Solche Produkte gab es noch nicht. Spulen wir ins Jahr 2023 vor, das Unternehmen verkauft 12.138 Milliarden dosen weltweit allein in einem Jahr.

Wie kam Red Bull zu den Flügeln?

Red Bull erkannte Studenten als eine seiner wichtigsten Zielgruppen. Das Unternehmen setzte Guerilla-Marketing ein, um die Studenten zum Probieren des Getränks zu bewegen. Eine der ersten Marketingmethoden waren die "Red Bull Girls", die kostenlose Dosen von Red Bull an Studenten verteilten.

Diese Marketingtaktik steigerte den Umsatz und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens dramatisch. Als Red Bull die Ergebnisse sah, fuhr man damit fort, junge Menschen auf Partys, in Bars, Cafés, Bibliotheken usw. anzusprechen.

Doch damit nicht genug: Red Bull begann mit dem Sponsoring von abenteuerlichen Veranstaltungen, die dem Markenimage des Unternehmens entsprachen. Ein solcher Stunt war 2012, als wir alle Felix Baumgartner beim Sprung vom Rand des Weltraums beobachteten. Als er wieder auf die Erde fiel, brach er mehrere Weltrekorde.

Quelle: Roter Stier Das Medienecho war immens, und Millionen sahen sich den Livestream auf YouTube an. Die schwindelerregenden Kosten von 30 Millionen Dollar wurden von den 500 Millionen Dollar Umsatz, die Red Bull durch die Marketingkampagne gemacht haben soll, in den Schatten gestellt.

Das Wichtigste zum Mitnehmen: Der Vorteil des Erstanbieters ist real. Wenn Sie ein einzigartiges Produkt haben, das in ein bestimmtes Segment passt, ist die Verknüpfung mit einem Gefühl oder einer Emotion der Schlüssel zur Erzielung von Milliardenumsätzen.

8. Volkswagen

Volkswagen ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für Produktmarketing. Der Autohersteller hat sich immer darauf konzentriert, ein Gleichgewicht zwischen "Zugänglichkeit und Premiumqualität" seiner Autos herzustellen. Zweifelsohne hat die subtile Mischung dieser beiden Faktoren Wunder für das Unternehmen bewirkt.

Die bemerkenswerte Verschiebung der Präferenzen der Autokäufer von "Effizienz und Preis" zu "Sicherheit" ist dem Marketingteam von Volkswagen jedoch nicht verborgen geblieben.

Das Team erkannte, dass die Menschen bereit sind, für Sicherheit mehr zu bezahlen. Also sorgten sie dafür, dass ihr Produkt dies auf die bestmögliche Weise demonstrierte.

Heute konzentriert sich die zentrale Produktmarketingstrategie von Volkswagen mehr auf die Sicherheit seiner Fahrzeuge. Die Website vermittelt diese Botschaft effektiv mit Sicherheitsbewertungen und anderen Sicherheitsnachweisen.

Quelle: Volkswagen Die wichtigsten Erkenntnisse: Richten Sie Ihr Produkt an den Marktpräferenzen aus. Wenn Sicherheit ein wichtiges Thema auf dem Markt ist, stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt Sicherheitsfunktionen aktiv demonstriert und in den Vordergrund stellt.

9. Colgate

Colgate-Palmolive ist ein amerikanisches Unternehmen, das Reinigungs-, Zahnpflege- und andere Körperpflegeprodukte herstellt. Das Unternehmen hat die globale Marktakquisition gemeistert und seine Produkte erfolgreich in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit positioniert.

Die einflussreichste Produktmarketingstrategie von Colgate wurde während des Eindringens in den indischen Markt ins Rampenlicht gerückt. Die Produktpositionierung war so treffsicher, dass Colgate in Indien fast ein Jahrzehnt lang als Synonym für Zahnpasta galt und einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte 77.21% Anteil des indischen Zahnpastamarktes (1,5 Mrd. $).

Wie hat Colgate das geschafft? Lokalisierung!

Colgate erwartete, dass es nicht einfach sein würde, in den indischen Markt einzutreten, bis die Führungskräfte herausfanden, dass 82% der Zahnpastakäufe werden ungeplant getätigt!

Diese Erkenntnis reichte aus. Colgate hat sein gesamtes Produktmarketing auf diese Tatsache ausgerichtet und sich viele Möglichkeiten einfallen lassen, um sich selbst zu verkaufen:

Sie verkauften ihre Zahnbürsten wie eine Packung Kaugummi oder kleine Schokolade

Kauf-ein-mal-eins-Aktionen (steigerten den Umsatz um 170 %)

Während sich andere Unternehmen auf Plakatwände konzentrierten, um Kunden anzulocken, vermarktete Colgate seine Produkte mit Bannern in den Geschäften, um Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen

Es wurden Fachexperten wie Zahnärzte und Mütter angeworben, um in Online-Werbung für die Marke zu werben. Sie gaben einprägsame Slogans heraus wie "Dentist ka sujhaya no.1 brand" (Vom Zahnarzt empfohlene Marke Nr. 1); "Kya aapke toothpaste mein namak hai" (Hat Ihre Zahnpasta Salz in sich?)

Key Takeaway: Lokalisierung ist entscheidend, wenn man auf dem globalen Markt konkurrieren will.

10. Airbnb

Früher waren Hotels die beliebteste Urlaubsvariante. Mit dem Markteintritt von Airbnb änderte sich jedoch die Art und Weise, wie Menschen reisen. Airbnb konkurrierte mit dem jahrhundertealten Hotelmonopol in der Hotelbranche.

Wie hat sich Airbnb also selbst revolutioniert?

Nicht nur war das Mieten eines Airbnb erschwinglich, sondern auch das gesamte UI/UX-Design der App war für jedermann leicht zu bedienen. Schließlich bot Airbnb Reisenden eine Alternative zu herkömmlichen Hotelunterkünften.

Quelle: AirBnB Später erkannte das Unternehmen, dass dies nicht ausreichte, um den Markt zu durchdringen.

Mithilfe von Data Science und Produktmarketing ermittelte Airbnb daher Gebiete mit hoher Auslastung, um seine Ferienvermietungen auf erstklassige Standorte und touristische Hotspots zu verteilen.

Heute geben die Suchmaschinen von Airbnb Vermietungen den Vorrang, wenn sie sich in einem Gebiet mit einer hohen Dichte an Airbnb-Buchungen befinden, wodurch das Nutzererlebnis weiter optimiert wird.

Fazit: Diese Veränderung in der Art und Weise, wie Airbnb seine Produkte für bestehende Kunden anzeigt, um ihnen ein besseres Erlebnis zu bieten, ist ein Beispiel für die synergetische Beziehung zwischen Daten und Produktmarketing.

Schlechte Beispiele für Produktmarketing zum Lernen

Wir alle kennen das Sprichwort '_Schlaue Menschen lernen aus den Fehlern anderer' produktmarketing fehler, aus denen man lernen kann - die "Don'ts" des Marketings.

11. Taube

Quelle: Der Wächter Im Rahmen einer Kampagne für Dove Body Wash wurde ein kurzes Video in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem drei Frauen unterschiedlicher ethnischer Herkunft zu sehen sind.

Die Kampagne sollte zeigen, dass Dove Body Wash für jede Frau geeignet ist und die Vielfalt zelebriert. Doch das Ganze ging nach hinten los, da viele Betrachter es als unangemessen und rassistisch ansahen.

Die negative Wahrnehmung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und führte zu heftigen Reaktionen gegen Dove. Die Situation eskalierte, und einige Personen reagierten mit einem Boykott von Dove-Produkten.

Um die Lage zu beruhigen, löschte Dove den Beitrag und twitterte eine Entschuldigung. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Das Unternehmen hatte aufgrund der Gegenreaktion bereits Anhänger und treue Kunden verloren.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Publikum Ihre Werbung wie beabsichtigt wahrnimmt. Führen Sie A/B-Tests durch und besprechen Sie sich mit Ihrem Rechtsteam, um sicherzustellen, dass Sie nicht einen ähnlichen Fehler wie Dove begehen.

12. Audi

Quelle: CNN YouTube Im Juli 2017 strahlte Audi einen werbespot wut auf den Vergleich von Frauen mit Gebrauchtwagen zu ziehen.

Der Spot beginnt mit einer Hochzeitszeremonie, bei der eine Braut und ein Bräutigam bereit sind, das Eheversprechen abzulegen. Die Dinge nehmen eine Wendung, als die Mutter des Bräutigams unterbricht, um ihre zukünftige Schwiegertochter zu "inspizieren".

Sie kneift in die Nase, zieht an den Ohren und prüft das Innere ihres Mundes, bevor sie schließlich zustimmt. Dann wird die Szene auf eine rote Audi-Limousine geschnitten, die durch die Straßen der Stadt fährt, während eine Männerstimme sagt: "Eine wichtige Entscheidung muss sorgfältig getroffen werden."

Der Werbespot ging nach hinten los und wurde von den Leuten als sexistisch und "ekelhaft" bezeichnet

Audi bedauerte die Ausstrahlung des Werbespots zutiefst und erklärte, dass der Spot "in keiner Weise mit den Werten unseres Unternehmens übereinstimmt"

Leitgedanke: Vermeiden Sie es, Anzeigen nur um der Kreativität willen zu kompliziert zu gestalten. Streben Sie stattdessen nach Einzigartigkeit, Einfachheit und Klarheit, um sicherzustellen, dass Ihr Zielpublikum Ihre Botschaft leicht versteht.

13. TATA Nano - schief gelaufene Produktpositionierung

Der TATA Nano wurde 2008 von Indiens größtem Automobilhersteller TATA Motors auf den Markt gebracht.

Der Zielmarkt des Nano war die Mittelklasse und die untere Mittelklasse. Daher lag der Preis bei nur 1.300 US-Dollar - das größte Alleinstellungsmerkmal des Autos.

Alles deutete auf einen großen Erfolg des Nano auf dem indischen Automobilmarkt hin. Doch ab wann ging es bergab? Tata bezeichnete den Nano als "das billigste Auto", aber das markenbildung war falsch und untergrub das übliche Gefühl des Stolzes, das mit dem Kauf eines Autos einhergeht.

Ratan Tata, der Vorsitzende der TATA-Unternehmensgruppe, räumt ein, dass die Bezeichnung des Nano als "billigstes Auto" ein Fehler war.

Der Nano wurde zu Beginn nur etwa 30.000 Mal verkauft. Noch schlimmer ist, dass das Werk im Juni 2018 nur einen Nano montierte, bevor es die Produktion einstellte.

Quelle: The Economic Times Key Takeaway: Schlechtes Branding kann der ultimative Deal-Breaker sein, selbst wenn Sie das perfekte Produkt für Ihr Publikum gefunden haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Produktmarketing-Beispielen

Ganz gleich, wie innovativ Ihr Produkt ist oder welche Kernprobleme es löst, es wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen können, wenn es nicht gut vermarktet wird.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Produktmarketing-Beispielen. Lernen Sie daraus und wenden Sie diese Erkenntnisse an, bevor Sie Ihr nächstes produkteinführung .

Verkaufen Sie nicht Ihr Produkt, verkaufen Sie Emotionen Mund-zu-Mund-Propaganda ist der beste Weg, um für Ihr Produkt zu werben. 77% der Verbraucher sind eher bereit, ein Produkt zu kaufen, wenn es von jemandem empfohlen wird, den sie kennen Trauen Sie sich, was Ihre Konkurrenten nicht tun werden; manchmal auch unkonventionellmarketing-Kampagnen können Ihr Produkt zur Ikone machen Richten Sie Ihr Produkt auf die Bedürfnisse des Marktes aus Lokalisierung ist der beste Weg, um ausländische Märkte zu erobern Die Wahrnehmung Ihrer Marke durch die Menschen macht den Unterschied beim Verkauf aus - kommunizieren Sie sie klug Taglines spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihr Produkt einprägsam zu machen Datenerfassung und -analyse sind unerlässlich, um das Kundenverhalten zu verstehen, die Benutzererfahrung zu verbessern und sich von der Masse abzuheben

ClickUp - Die 'geheime Soße' für eine erfolgreiche Produkteinführung

Eine erfolgreiche Produkteinführung stützt sich auf drei Säulen: rigorose Planung, Fortschrittsverfolgung und effektive Zusammenarbeit im Team. ClickUp hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Produktmarketingstrategie zu übernehmen. Von der Dokumentation der Pläne bis zur Überwachung der Entwicklungen während des Prozesses - ClickUp kümmert sich um die Details.

Behalten Sie die Leistung Ihres Produktmarketings im Auge, um die Effektivität Ihrer Strategie zu messen und fundierte Entscheidungen zu treffen. ClickUp's Produktmarketing KPI Tracking Vorlage macht es zum Kinderspiel, die für Ihr Unternehmen wirklich wichtigen Kennzahlen zu überwachen.

Die ClickUp-Vorlage für das Produktmarketing-KPI-Tracking wurde entwickelt, um Sie bei der effektiven Überwachung und Messung Ihrer Marketingleistung zu unterstützen.

ClickUp's praktische Technologie Produkt Marketing Plan Vorlage ermöglicht es Ihnen, Aufgaben effizient zu erledigen, die Produktivität zu steigern und den Erfolg am Markt zu sichern.

Die ClickUp-Vorlage für den Marketingplan für Technologieprodukte bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung und Umsetzung Ihrer Marketingstrategie.

Darüber hinaus helfen die Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen von ClickUp Teams und Stakeholdern, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Ideen und Vorschläge aller Beteiligten nicht ungehört bleiben.

Bringen Sie Ihr Produktmarketing in Schwung - mit ClickUp, dem ultimativen Tool zur Rationalisierung von Aufgaben, zur mühelosen Zusammenarbeit und zur Verfolgung wichtiger Kennzahlen für einen reibungslosen Ablauf bei Ihrer nächsten großen Produkteinführung!

Allgemeine FAQs

1. Was macht eine erfolgreiche Produktmarketingstrategie aus?

Eine erfolgreiche Produktmarketingstrategie besteht aus drei Kernelementen: Marktforschung, Verständnis der Zielgruppe und ihrer Probleme sowie ein Plan zur Anpassung der Strategie an die Veränderungen des Marktes.

2. Wie unterscheidet sich das Produktmarketing vom normalen Marketing?

Der Hauptunterschied liegt in seinem Fokus. Während sich das normale Marketing auf Aktivitäten zur Förderung eines Unternehmens, seiner Marke und seiner Produkte oder Dienstleistungen konzentriert, ist das Produktmarketing ausdrücklich auf die Förderung und den Verkauf eines bestimmten Produkts ausgerichtet. Beide Marketingpraktiken stehen jedoch im Einklang mit dem Auftrag und dem Ziel des Unternehmens.

3. Unterstützt ClickUp die Aufgaben des Produktmarketings?

Ja, ClickUp ist ein All-in-One Kollaborations- und produktmanagement werkzeug. Es unterstützt Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Produktplanung, -entwicklung und -einführung.