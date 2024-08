die 10 besten KI-Tools für das Copywriting im Jahr 2024

Heutzutage ist Content Marketing das A und O. Aber die Erstellung von Inhalten braucht Zeit, wenn man sie selbst macht - und sie ist nicht einfach.

Wenn Sie jemals unter einer Schreibblockade gelitten haben, während Sie versuchten, Inhalte wie Blogs, Beiträge für soziale Medien oder Werbetexte zu verfassen, werden Sie Folgendes lieben KI-Schreibwerkzeuge . KI - oder künstliche Intelligenz - ist ein Segen für Inhaltsersteller und Marketingteams sowie für Unternehmer und Freiberufler aller Art. Sie spart Zeit, steigert die Produktivität und kommt oft auf Ideen, auf die man selbst nie gekommen wäre. 💡

Natürlich hat die künstliche Intelligenz ihre Grenzen, und - zum Glück - wird sie das menschliche Gehirn wohl nie ganz ersetzen können. Aber wenn man sie als praktische Hilfe betrachtet werkzeug zur Erstellung von Inhalten wenn Sie sich für die Erstellung von Inhalten entscheiden, können Sie Zeit sparen, die Sie bisher für banale Schreibaufgaben verwendet haben, und sich wichtigeren Dingen widmen, wie der Ausarbeitung Ihrer Marketingstrategie oder dem Aufbau von Beziehungen zu Ihren Kunden. 🤝

Sehen wir uns an, was KI-Texterstellung ist und wie sie funktioniert. Für den Fall, dass Sie sich näher mit KI befassen möchten, geben wir Ihnen einige Tipps, worauf Sie achten sollten, und stellen einige der besten KI-Texte vor copywriting-Tools im Jahr 2024.

Was ist AI Copywriting und wie funktioniert es?

KI-Texterstellung ist Texterstellung durch Computer anstelle eines menschlichen Schreibers. Dabei wird die Verarbeitung natürlicher Sprache mit maschinellem Lernen kombiniert, um KI-Inhalte zu erstellen.

Zu Beginn müssen Sie dem KI-Texter einige Eingaben machen - ähnlich wie ein Schlüsselwort für eine Suchmaschine. In einigen Fällen können Sie Elemente wie die Zielgruppe oder den Tonfall vorgeben. Dann werden Algorithmen verwendet, um ähnliche Inhalte im Internet zu analysieren und relevante Ideen oder ganze Textblöcke für Sie zu erstellen. 📝

Sie können KI-Textwerkzeuge verwenden, um alle Arten von Marketingtexten zu schreiben und zu optimieren:

Texte für Websites und Landing Pages

Ressourcen für die Verkaufsförderung

E-Mail-Texte

Facebook- und Google-Werbetexte

Blog-Inhalte

Beiträge für soziale Medien

Chatbot-Konversationen

Produktbeschreibungen für E-Commerce-Websites

Meta-Beschreibungen und Titel

Und vieles mehr.

Die KI-Funktionalität kann Ihnen auch dabei helfen, Ideen für Ihre Marketingstrategie zu sammeln, SEO-Schlüsselwörter für Ihren Inhaltsplan zu generieren, wortreiche Notizen zu prägnanten Inhalten zusammenzufassen und Ihre Texte für Sie zu bearbeiten.

Denken Sie daran, dass Sie den KI-Text immer noch auf Fakten prüfen und sicherstellen müssen, dass er nicht plagiiert wurde. Außerdem müssen Sie oft eine menschliche Note hinzufügen, bevor Sie ihn veröffentlichen können. 👀

Worauf Sie bei einem KI-Textwerkzeug achten sollten

Bei dem großen Angebot kann es schwierig sein, zu wissen, welche schreibhilfe-Software für Sie am besten geeignet sein wird. Es gibt zwar viele verschiedene Typen, die verschiedene Arten von KI-Inhalten erzeugen, aber es gibt einige Kriterien, die Sie immer berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlich: Achten Sie darauf, dass die Benutzeroberfläche intuitiv ist, damit Sie schnell lernen können, sie optimal zu nutzen

Achten Sie darauf, dass die Benutzeroberfläche intuitiv ist, damit Sie schnell lernen können, sie optimal zu nutzen Qualitativ hochwertige Inhalte: Die generierten KI-Inhalte müssen korrekt, mit guter Grammatik und weitgehend fehlerfrei sein

Die generierten KI-Inhalte müssen korrekt, mit guter Grammatik und weitgehend fehlerfrei sein Anwendungsfall Passend: Wählen Sie ein Tool, das Ihnen die gewünschten Ergebnisse liefert, sei es die Erstellung von Kurz- oder Langform-Inhalten, das Paraphrasieren oder Umschreiben von Texten oder das Vorschlagen von Inhaltsideen oder das Brainstorming von Ideen

Wählen Sie ein Tool, das Ihnen die gewünschten Ergebnisse liefert, sei es die Erstellung von Kurz- oder Langform-Inhalten, das Paraphrasieren oder Umschreiben von Texten oder das Vorschlagen von Inhaltsideen oder das Brainstorming von Ideen Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die KI-Texterstellungssoftware sollte in Ihr Budget passen und genügend Anpassungsoptionen bieten - zum Beispiel für Tonalität, Stil und Formate -, damit Sie nicht mehrere Tools benötigen

Während ChatGPT ist vielleicht eine der bekanntesten Web-Apps, und viele KI-Tools nutzen sie, aber es gibt inzwischen auch KI-Textsoftware.

Um das richtige Copywriting-Tool für Ihr Unternehmen auszuwählen, sollten Sie überlegen, welche Art von KI-generierten Inhalten Sie schreiben möchten und wie viel Anpassung Sie benötigen. Suchen Sie dann nach einem benutzerfreundlichen Schreibassistenten, der das leisten kann.

Dies sind einige der besten Optionen, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten.

1. ClickUp #### Insgesamt am besten für AI Copywriting

Verwenden Sie den KI-Schreibassistenten in ClickUp, um Blogbeiträge zu erstellen, Ideen zu sammeln, E-Mails zu verfassen und vieles mehr

ClickUp ist das ultimative All-in-One-Produktivitätswerkzeug. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Zeit zu sparen, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen zu verbessern, indem es eine Vielzahl von Projekt- und aufgabenmanagement funktionen - einschließlich eines integrierten KI-Tools, ClickUp Brain.

Die ClickUp AI Schreibwerkzeug erstellt Inhalte schneller und besser als je zuvor. Schreiben Sie von Grund auf oder verwenden Sie einen unserer ChatGPT AI-Prompt-Vorlagen um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Mit Vorlagen, die alles abdecken, einschließlich marketing , projektleitung und werbetexte werden Sie nie wieder mit einer Schreibblockade zu kämpfen haben. 🎆

Verwenden Sie die KI, um Ihren Text in einem ClickUp-Doku -ClickUp's eingebautes Dokumentenwerkzeug. Ihre Inhalte werden automatisch in Ihrem Arbeitsbereich gespeichert, sodass Sie alle wichtigen Dokumente an einem Ort aufbewahren und immer wiederfinden können. Sie können sogar in Echtzeit mit Ihrem Team an einem Dokument zusammenarbeiten, um es perfekt zu machen.

Verbinden Sie das Dokument dann mit einer Aufgabe in Ihrem Workflow. ClickUp-Aufgaben helfen Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, was wann zu erledigen ist. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Aufgaben sehen möchten, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und lassen Sie sich an wiederkehrende Aufgaben erinnern, z. B. das Schreiben Ihres wöchentlichen Blogs oder Ihrer E-Mail. 🔔

ClickUp beste Eigenschaften

Nutzen Sie ClickUp AI, um Blogs, E-Mails, Landing-Page-Texte, Marketing-Taglines oder Umfragen zu schreiben - oder um Ihre Kampagnenstrategie oder eine bevorstehende Veranstaltung zu planen

Identifizieren Sie mühelos Erkenntnisse undaktionspunkte aus Dokumenten oder Aufgaben

Fassen Sie lange Texte zusammen, damit Sie sie nicht Wort für Wort durchgehen müssen

Schnelles Editieren des generierten Textes, um ihn klarer und überzeugender zu machen

Verwenden Sie integrierte Formatierungen, um Ihr Dokument professionell aussehen zu lassen

Generieren Sie Brainstorming-Ideen, die Ihre Kreativität auf ein neues Niveau heben

ClickUp-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass sie sich von der schieren Menge der ClickUp-Funktionen ein wenig überfordert fühlen, aber das kann durch eine umfangreicheHilfe-Center* Der kostenlose ClickUp-Tarif bietet keine KI-Tools für die Texterstellung, daher zahlen Sie $5 extra pro Nutzer, um KI zu einem kostenpflichtigen Tarif hinzuzufügen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: $5 pro Mitglied, pro Monat für jeden bezahlten Arbeitsbereich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Jaspis AI

Am besten für umfassende Inhaltserstellung

über JaspisJaspis ist ein KI-Tool für die Texterstellung, das Sie bei der Erstellung von Inhalten unterstützt, die mit Ihrer Markensprache übereinstimmen. Es lernt, welchen Ton Sie suchen, und arbeitet mit Ihrem Styleguide, um sicherzustellen, dass jede Art von Inhalt der Marke entspricht. 🎯

Sie können schnell kurze Inhalte wie Anzeigen oder Beiträge für soziale Medien schreiben, und der Boss-Modus hilft Ihnen bei der Erstellung langer Inhalte wie SEO-optimierte Blogs, E-Mails und Berichte. Jasper macht sogar Vorschläge, wie Sie sensible Texte, z. B. eine E-Mail an einen verärgerten Kunden, konstruktiver verfassen können.

Jasper beste Eigenschaften

Erstellen Sie Chatbot-Inhalte mit Jasper Chat und Bilder, die Ihre Texte mit AI Art begleiten

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Texte nirgendwo anders im Internet auftauchen, indem Sie sie durch die Plagiatsprüfung laufen lassen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um Ihr Dokument zu bearbeiten

Nutzen Sie Jasper in über 30 Sprachen

Schützen Sie alle Ihre Daten mit sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsprotokollen

Einschränkungen von Jasper

Manchmal versteht Jasper die Eingabeaufforderungen nicht und Sie erhalten verwirrende oder unbrauchbare Texte

Für kleine Unternehmen, Start-ups oder Einzelpersonen wie Blogger oder freiberufliche Autoren von Inhalten ist Jasper möglicherweise etwas zu teuer

Jasper Preise

Creator : Für Hobbyisten, für $49 pro Monat

: Für Hobbyisten, für $49 pro Monat Pro : Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat

: Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat Business: Individueller Plan für wachsende Teams und Unternehmen

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

Bonus: Check out

**7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

3. Wordtune

Bestens geeignet für Satzverfeinerung & Bearbeitung von KI-Inhalten

über Wordtune Wordtune ist kein komplettes KI-Tool zum Schreiben von Texten, aber es hilft Ihnen, Texte schneller und prägnanter zu verfassen. Beginnen Sie mit dem Verfassen von Inhalten von Grund auf oder nutzen Sie eine der Vorlagen zur Inspiration, und verwenden Sie dann die KI, um sie neu zu formulieren und zu perfektionieren.

Sie können Ihre Prosa mit Fakten, Beispielen, Statistiken, Gegenargumenten oder Witzen auflockern, um sie interessanter zu gestalten. Und es ist gut zu wissen, dass diese KI-Textsoftware nur Fakten verwendet, die sie aus fünf verschiedenen Quellen verifizieren kann, um sicherzustellen, dass Ihre Texte absolut korrekt sind. ✅

Wordtune beste Eigenschaften

Nutzen Sie Ihre Inhalte für andere Plattformen, indem Sie sie mit Wordtune umformulieren oder sogar den Ton ändern

Verwenden Sie die Zusammenfassung, um die wichtigsten Punkte aus Blogs, PDFs oder YouTube-Videos zu extrahieren

Fügen Sie die Chrome-Erweiterung hinzu, um Wordtune auf anderen Plattformen wie Google Docs, Microsoft, Gmail oder LinkedIn zu verwenden

Arbeiten Sie mit Wordtune auf dem Handy, einer App oder Ihrem Desktop

Wordtune Einschränkungen

Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des Schreibens und nicht auf der Erstellung von Texten von Grund auf, daher ist es nicht ideal, um Ideen zu entwickeln oder lange Inhalte zu schreiben

Der kostenlose Plan erlaubt nur 10 Überarbeitungen pro Tag, was frustrierend sein kann, wenn Sie viel schreiben

Wordtune Preise

Kostenlos: Kostenlos für 10 Überarbeitungen pro Tag

Kostenlos für 10 Überarbeitungen pro Tag Plus: $9.99/Monat für 30 Überarbeitungen pro Tag

$9.99/Monat für 30 Überarbeitungen pro Tag Unbegrenzt: $14.99/Monat für unbegrenzte Überarbeitungen pro Tag

$14.99/Monat für unbegrenzte Überarbeitungen pro Tag Geschäftskunden: Kontakt für Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (160+ Bewertungen)

4.6/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Sieh dir das an Wordtune Alternativen !

4. Writesonic

Am besten für Werbetexte und Landing Pages

über Writesonic Wenn Sie auf der Suche nach einer vollwertigen KI-Inhaltsplattform sind, die Texte, Audio, Bilder und Chatbot-Konversationen erstellen kann, Writesonic ist eine gute Option. Es verwendet GPT-3 und GPT-4, abhängig von der Qualität der Kopie, die Sie suchen. 🤖

Verwenden Sie die KI, um lange Artikel oder Blogs, Berichte, Landing Pages, E-Mails, E-Commerce-Produktbeschreibungen, Werbetexte und vieles mehr zu schreiben. Geben Sie Aufforderungen ein, indem Sie sie eintippen oder Sprachbefehle verwenden, und Writesonic generiert dann mehrere Versionen des entsprechenden Textes. Kürzen, verlängern oder paraphrasieren Sie den generierten Text, bis Sie den gewünschten hochgradig konvertierenden Inhalt haben.

Writesonic beste Eigenschaften

Generieren Sie so viele Versionen Ihres Textes, wie Sie möchten, um ihn an das zu bringen, was Sie suchen

Verwenden Sie Writesonic in mehr als 25 Sprachen

Bringen Sie Ihre Inhalte mit SEO-Optimierung in den Suchmaschinen-Rankings nach oben

Veröffentlichen Sie Ihre Texte direkt auf Plattformen wie Shopify, WordPress oder Wix

Writesonic Einschränkungen

Die Qualität der erstellten Texte ist nicht immer so stark oder kreativ wie sie sein könnte

Wenn Sie ein niedrigeres Preismodell gewählt haben, ist die Anzahl der Wörter, die Sie pro Monat generieren können, begrenzt

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion: Pro Benutzer für bis zu 10.000 Wörter pro Monat

Pro Benutzer für bis zu 10.000 Wörter pro Monat Kleines Team: $19/Monat pro Nutzer für bis zu 200.000 Wörter pro Monat

$19/Monat pro Nutzer für bis zu 200.000 Wörter pro Monat Freelancer: $20/Monat pro Benutzer für unbegrenzte Wörter

$20/Monat pro Benutzer für unbegrenzte Wörter Unternehmen: Kontakt für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

4.8/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

5. Copysmith

Best for Marketing & Sales Copy

über Copysmith Die Copysmith-Familie von KI-Textsoftware umfasst Describely, Frase und Rytr (die unten separat aufgeführt sind).

Describely erstellt SEO-optimierte Produktinhalte für Kataloge und E-Commerce-Seiten. Sie können Inhalte von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene Produktliste importieren und sie dann in einem Ton Ihrer Wahl umschreiben, z. B. Professionell, Lustig oder Aufregend.

Frase ist speziell auf die Erstellung von Inhalten ausgerichtet, die bei Google einen hohen Rang einnehmen. Es hilft Ihnen bei der Recherche von Schlüsselwörtern und Artikeln Ihrer Suchkonkurrenten. Dann entwirft es auf der Grundlage dieser Recherchen Textentwürfe, die Sie zum Schreiben Ihrer Inhalte verwenden können. ✍️

Copysmith beste Eigenschaften

Integrieren Sie Describely in E-Commerce-Plattformen wie Shopify und WooCommerce für eine einfache Produktverwaltung

Überprüfen Sie die Einzigartigkeit Ihrer Texte mit dem Plagiatschecker

Verwenden Sie Frase, um automatisch detaillierte SEO-Inhaltsvorgaben für Ihre Autoren zu erstellen

Einfacher Austausch von Frase-Dokumenten mit Autoren und Kunden über Links und Team-Projektordner

Copysmith Einschränkungen

Die Describley Free und Core Pakete erlauben nur eine minimale Anzahl von Produkten und wenn Sie mehr benötigen, müssen Sie ein Upgrade durchführen oder für das Pro Add-On extra bezahlen

Frase ist bei der Erstellung von SEO-Schlüsselwörtern und Textempfehlungen nicht immer ganz genau

Copysmith Preise

Für Describely:

Kostenlos: Für einen Benutzer und bis zu 5 Produkte

Für einen Benutzer und bis zu 5 Produkte Starter Plan: $19/Monat für 1 Benutzer

$19/Monat für 1 Benutzer Pro Plan: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Für Frase:

Solo: $14.99/Monat pro Benutzer für 4 Artikel pro Monat

$14.99/Monat pro Benutzer für 4 Artikel pro Monat Basic: $44.99/Monat pro Benutzer für 30 Artikel pro Monat

$44.99/Monat pro Benutzer für 30 Artikel pro Monat Team: 114,99 $/Monat für 3 Benutzer und unbegrenzte Artikel

Copysmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (12 Bewertungen)

4.3/5 (12 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (27 Bewertungen)

6. Hypotenuse

Am besten für E-Commerce-Beschreibungen

über Hypotenuse Hypotenuse wurde entwickelt, um einige Haupttypen von Inhalten zu schreiben: Blog-Inhalte, Inhalte für soziale Medien, Anzeigen, Überschriften und Slogans sowie Produktbeschreibungen. Es nutzt Informationen über Ihre Zielgruppe, Schlüsselwörter oder die Inhaltskategorie, um relevante und gut strukturierte Inhalte zu erstellen, einschließlich Überschriften.

Dieses AI-Schreibprogramm ist sehr einfach und leicht zu bedienen und führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Wählen Sie Ihren Tonfall und Ihre Sichtweise, damit Ihr Text nach Ihnen klingt, geben Sie dann einige Hintergrundinformationen an, und Hypotenuse erstellt eine Gliederung, einen Text und einen einprägsamen Artikeltitel 😊

Hypotenuse beste Eigenschaften

Fassen Sie den Text zusammen oder schreiben Sie ihn komplett neu, wenn Sie ihn auffrischen oder neu verwenden möchten

Generierung von Bildern auf der Grundlage des eingegebenen Textes

Verwenden Sie den Bulk-Content-Generator, um Stapel von alltäglichen Inhalten wie Produktbeschreibungen zu erstellen und diese dann direkt mit Shopify zu synchronisieren

Hypotenuse Einschränkungen

Die Auswahl an Inhaltskategorien und Vorlagen ist recht begrenzt

Im Vorfeld sind einige Eingaben erforderlich, was zeitaufwändig sein kann, wenn Sie mit dem Schreiben beginnen möchten

Preise für Hypotenuse

Kostenlos testen: 7 Tage

7 Tage Einzelperson: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Teams: $59/Monat für bis zu 5 Benutzer

$59/Monat für bis zu 5 Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Hypotenuse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (6 Bewertungen)

4.3/5 (6 Bewertungen) Capterra: 5.0/5 (1 Bewertung)

7. WordAi

Das Beste für das Umschreiben von Artikeln

über WordAi WordAi ist ein Umschreibungswerkzeug. Es nimmt bestehenden Inhalt und strukturiert jeden Satz um, indem es verschiedene Wörter aus seiner Synonym-Bibliothek verwendet. Das Ergebnis ist ein völlig neuer Inhalt mit der gleichen Bedeutung wie das Original, optimiert für Lesbarkeit und SEO.

Mit nur einem Klick können Sie Ihre Texte ganz einfach auffrischen oder für andere Zwecke verwenden, ohne dafür zusätzliche Zeit oder Geld aufzuwenden. Verwenden Sie es für Blog- und Social-Media-Inhalte, Webtexte, Produktbeschreibungen oder alles andere, was Sie möchten. 💯

WordAi beste Eigenschaften

Schreiben Sie mehrere - und doch völlig einzigartige - Texte auf einmal mit Massenumschreibungen

Wählen Sie, ob Sie den Text konservativ umschreiben möchten, indem Sie mehr von Ihrem ursprünglichen Inhalt beibehalten, oder abenteuerlich, indem Sie ihn ganz anders gestalten

Vermeiden SieAI-Erkennung da der Inhalt so klingt, als wäre er von einem Menschen geschrieben

WordAi Einschränkungen

Diese KI-Texterstellungssoftware ist nicht dafür gedacht, neue Texte von Grund auf zu erstellen

Sie können nicht wirklich kontrollieren, wie der umgeschriebene Inhalt aussieht - aber Sie können ihn immer noch nachträglich bearbeiten

WordAi Preise

Gratis-Testversion: 3 Tage

3 Tage Starter: $9/Monat für 50.000 Wörter

$9/Monat für 50.000 Wörter Power: $27/Monat für 3 Millionen Wörter

$27/Monat für 3 Millionen Wörter Enterprise: Kontakt für Preise

WordAi Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (18 Bewertungen)

3.8/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (11 Bewertungen)

8. Kopie.ai

Best for Creativity Prompts

über Kopieren.ai Dieses KI-Textwerkzeug hilft Ihnen bei der Datenrecherche, der Ideenfindung und der Erstellung von Texten aller Art. Kopie.ai nutzt die besten Sprachmodelle als Grundlage und produziert durchweg hochwertige, einzigartige und kreative Inhalte. Es fügt sich nahtlos in Ihren Workflow ein und steigert sowohl Ihre Produktivität als auch die Wirksamkeit Ihrer Texte. 🙌

Geben Sie der KI ein paar Anweisungen und bitten Sie sie, lange, SEO-optimierte Blogs, Beiträge für soziale Medien oder Produktbeschreibungen für Sie zu verfassen. Generieren Sie Content-Briefs für Ihre Redakteure oder erstellen Sie Anzeigen oder Verkaufstexte mit hoher Konversionsrate. Sie erhalten mehrere Optionen, aus denen Sie die beste auswählen und diese dann schnell für Ihr Publikum aufbereiten können.

Copy.ai beste Eigenschaften

Holen Sie sich neue Inspiration mit den Tools zur Ideenfindung

Sparen Sie Zeit, indem Sie die umfangreiche Vorlagenbibliothek nutzen, die in Kategorien gegliedert ist

Schreiben Sie bestehende Inhalte um, damit Sie sie an anderer Stelle verwenden können

Nutzen Sie Brand Voice (erst ab dem Pro Plan verfügbar), um Copy.ai dabei zu helfen, Ihren Stil zu lernen, damit es diesen konsistent für alle Ihre Inhalte verwenden kann

Copy.ai Einschränkungen

Die Qualität der von Copy.ai erstellten Inhalte kann sehr stark variieren, möglicherweise weil die Eingabemöglichkeiten begrenzt sind

Einige Nutzer haben sich über den Copy.ai-Kundenservice beschwert

Copy.ai Preise

Gratis: Für einen Nutzer für bis zu 2.000 Wörter

Für einen Nutzer für bis zu 2.000 Wörter Pro: $49/Monat für 5 Nutzer und unbegrenzte Wörter

$49/Monat für 5 Nutzer und unbegrenzte Wörter Unternehmen: Kontakt für Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

4.7/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

9. QuillBot

Am besten für Paraphrasierung

über QuillBot Ein weiteres KI-Tool zum Schreiben von Texten, QuillBot bietet mehrere Optionen, die Sie separat oder als Teil des Co-Writers verwenden können.

Der Paraphraser schreibt den Text nach Ihren Anweisungen um, z. B. um ihn einfacher, formaler oder kreativer zu schreiben oder um den Inhalt zu kürzen oder zu erweitern. Die Grammatikprüfung schlägt Verbesserungen der Grammatik vor, während die Plagiatsprüfung sicherstellt, dass Ihr Inhalt einzigartig ist. Sie können den Text auch zusammenfassen, übersetzen oder Zitate aus URLs in einem Stil Ihrer Wahl erstellen. 🪄

QuillBot beste Eigenschaften

Schnelles Umschreiben von Inhalten, ohne die ursprüngliche Bedeutung zu verlieren

Verwenden Sie den Thesaurus, um neue und relevante Ersatzwörter zu finden

Umschreiben Sie unterwegs mit der Browser-Integration

Verwenden Sie QuillBot in mehr als 20 Sprachen

QuillBot Einschränkungen

QuillBot erstellt keinen neuen Text - es schreibt einfach bestehende Texte um

Der kostenlose Tarif ist etwas langsamer, begrenzt die Anzahl der Wörter und bietet keinen Zugang zum Plagiatschecker

QuillBot Preise

Kostenlos: Kostenlos für begrenzte Wörter

Kostenlos für begrenzte Wörter Premium: $8.33/Monat

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

10. Rytr

Am besten für den persönlichen Gebrauch

über Rytr Als eines der Copysmith KI-Tools für das Texten ist Rytr ein Schreibassistent, der schnell hochwertige Inhalte erstellt. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Anwendungsfall und Ihren Tonfall auszuwählen und ein wenig Kontext anzugeben, und schon erscheint Ihr neuer Text.

Anschließend können Sie den Rich-Text-Editor zur Feinabstimmung verwenden. Umformulieren Sie, erweitern oder kürzen Sie Abschnitte, bereinigen Sie die Grammatik und formatieren Sie den Text, bevor Sie ihn veröffentlichen. ️

Speichern Sie alle Ihre Rytr-Schreibprojekte an einem Ort innerhalb der Plattform, damit Sie sie in Zukunft leicht wiederfinden und referenzieren können.

Rytr beste Eigenschaften

Wählen Sie Vorlagen aus mehr als 40 Anwendungsfällen, darunter E-Mails, Blogs, Werbetexte, akademische Dokumente, Interviewfragen und Geschäftsgespräche

Installieren Sie die Browser-Erweiterung, um Rtyr auf anderen Plattformen wie Word, Slack, Gmail und WordPress zu verwenden

Prüfen Sie mit der eingebauten Plagiatsprüfung auf Ähnlichkeiten mit bestehendem Text

Verwenden Sie Rytr, um globale Inhalte in mehr als 30 Sprachen zu erstellen

Einschränkungen von Rytr

Sie müssen den von Rytr erstellten Text bearbeiten, bevor Sie ihn verwenden

Die kostenlosen und Saver-Tarife haben eine begrenzte Anzahl von Zeichen, die schnell aufgebraucht sind

Rytr Preise

Kostenlos: Kostenlos für bis zu 10.000 Zeichen pro Monat

Kostenlos für bis zu 10.000 Zeichen pro Monat Saver: $9/Monat für bis zu 100.000 Zeichen pro Monat

$9/Monat für bis zu 100.000 Zeichen pro Monat Unbegrenzt: 29$/Monat für unbegrenzte Zeichen

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (16 Bewertungen)

AI Werbetext-Tools zeit sparen und verbessern Ihren Text auf vielfältige Weise. Je nach Software können sie Ideen generieren, für Sie recherchieren, Inhalte erstellen, bestehende Texte umschreiben und alles bearbeiten und formatieren. 🤩

Sie müssen lediglich einige Anweisungen eingeben, um der KI eine Richtung vorzugeben. Dann erstellt sie alles von Blog- oder Social-Media-Inhalten, E-Mails und Produktbeschreibungen bis hin zu marketing-Kampagnen und Verkaufsseiten.

Die Wahl der richtigen KI-Tools für Sie kann eine Herausforderung sein, aber mit einer All-in-One-Plattform wie ClickUp können Sie nichts falsch machen. ClickUp macht sich das Beste der KI zunutze und integriert es in Ihren Workflow, damit es Teil Ihrer täglichen Routine wird. Kostenlos anmelden bei ClickUp an, um die besten Inhalte Ihres Lebens zu erstellen. ✨