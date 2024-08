die 10 besten Tools zur Erstellung von KI-Inhalten im Jahr 2024

Die Erstellung von Inhalten durch KI ist in aller Munde, aber Sie stehen dem Einsatz von KI wahrscheinlich immer noch etwas skeptisch gegenüber tools für die Erstellung von Inhalten .

Was ist, wenn die Qualität der KI-generierten Inhalte nicht den Standards entspricht? Was ist, wenn die KI-Inhalte nicht zu Ihrem Ton und Stil passen? Die Wahrheit ist, dass alles darauf hinausläuft, wie Sie die Tools einsetzen, um das beste Ergebnis zu erzielen, und wie Sie die richtigen Tools für Ihre Anwendungsfälle auswählen.

Tools für die Erstellung von KI-Inhalten können die Produktivität Ihres Teams um ein Vielfaches steigern und Ihnen helfen die Produktion von Inhalten zu steigern um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Das größte Dilemma besteht jedoch darin, das richtige Tool für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Glauben Sie uns, wenn Sie erst einmal die richtigen Tools für die Erstellung von KI-Inhalten gefunden haben, werden Sie nie wieder daran denken, zu den herkömmlichen Methoden der Inhaltserstellung zurückzukehren. Laut der State of AI in the Enterprise Report sind 94 % der Führungskräfte im Business der Meinung, dass KI für den Erfolg entscheidend ist. Teams für die Erstellung von Inhalten können mit einer Steigerung der Produktivität rechnen, je nachdem, wie tief sie KI in die Erstellung von Inhalten einbinden können, und die Rendite dieser Investition ist sofort sichtbar und beeindruckend.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem KI-Tool für die Erstellung von Inhalten sind, das alle Anforderungen erfüllt und die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Erstellung von Inhalten erhöht, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie.

KI-Tools zur Erstellung von Inhalten nutzen die Technologie der künstlichen Intelligenz, um auf der Grundlage von Textvorgaben schriftliche oder visuelle Inhalte zu erstellen. Damit lassen sich Inhalte wie Artikel erstellen, beiträge für soziale Medien , Produktbeschreibungen und sogar Videos, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Diese KI-Tools zur Erstellung von Inhalten werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen trainiert, um Daten zu analysieren und relevante und ansprechende Inhalte zu erstellen.

Das Ziel vieler dieser Tools ist es, den Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand für die Erstellung von Inhalten zu minimieren.

Tools für die Erstellung von KI-Inhalten werden für Ersteller von Inhalten und Eigentümer von Geschäften langsam unverzichtbar. KI-Autoren können die Produktivität steigern und auch Teams, die sich mit Inhalten beschäftigen, helfen, kreative Blöcke zu überwinden.

Im Folgenden finden Sie einige Vorteile von Tools zur Erstellung von KI-Inhalten, die Sie sicher überzeugen werden:

Zeitersparnis : Erstellung von KI-Inhaltentools können Ihnen stundenlange Recherchen ersparen und Erstellung von Inhalten

: Erstellung von KI-Inhaltentools können Ihnen stundenlange Recherchen ersparen und Erstellung von Inhalten Reduziert Kosten : KI-Tools für die Erstellung von Inhalten ermöglichen es Ihnen, Inhalte mit weniger Ressourcen zu erstellen, wodurch Sie bei der Produktion von Inhalten Geld und Ressourcen sparen

: KI-Tools für die Erstellung von Inhalten ermöglichen es Ihnen, Inhalte mit weniger Ressourcen zu erstellen, wodurch Sie bei der Produktion von Inhalten Geld und Ressourcen sparen Hilft bei verschiedenen Formaten von Inhalten : Im Gegensatz zu herkömmlichentextverarbeitungssoftwarekönnen KI-Tools bei der Erstellung von Inhalten für verschiedene Arten von Inhalten helfen, darunter Blogs, Artikel, Webtexte, benutzerdefinierte Bilder aus Textvorgaben usw.

: Im Gegensatz zu herkömmlichentextverarbeitungssoftwarekönnen KI-Tools bei der Erstellung von Inhalten für verschiedene Arten von Inhalten helfen, darunter Blogs, Artikel, Webtexte, benutzerdefinierte Bilder aus Textvorgaben usw. Gewährleistet Konsistenz : KI-Tools werden wahrscheinlich eine gleichbleibende Qualität der Ergebnisse liefern, solange Ihre Eingaben in das tool korrekt sind

: KI-Tools werden wahrscheinlich eine gleichbleibende Qualität der Ergebnisse liefern, solange Ihre Eingaben in das tool korrekt sind Hilft bei der Erstellung von Inhalten : Mit Hilfe von KI können Sie den Umfang der Produktion von Inhalten erheblich steigern, um mit der Nachfrage und dem Wettbewerb Schritt zu halten

: Mit Hilfe von KI können Sie den Umfang der Produktion von Inhalten erheblich steigern, um mit der Nachfrage und dem Wettbewerb Schritt zu halten Personalisiert Inhalte für das Publikum: Indem Sie den Ton und das Einzelziel definieren, können Sie KI-Tools trainieren, um den Inhalt für Ihr Publikum zu personalisieren. Einige KI-Tools können auch dabei helfen, Inhalte in mehreren Sprachen zu erstellen oder Kundendaten zu nutzen, um Ihre Inhalte weiter zu personalisieren

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten und erwecken Sie Ihre Gedanken schnell auf klare, prägnante und überzeugende Weise zum Leben mit ClickUp's AI Writer for Work

Was macht einen guten KI-Content-Generator aus?

Jedes Team, das sich mit Inhalten beschäftigt funktionsübergreifendes Team hat unterschiedliche Prioritäten, und die Features, die Sie in einem Tool zur Erstellung von KI-Inhalten benötigen, können entsprechend variieren. Es gibt jedoch einige Schlüsselmerkmale, die Sie berücksichtigen sollten.

Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve : Um schneller zu Ergebnissen zu kommen, ist es wichtig, dass Ihr Team schnell lernen kann, mit dem KI-Tool umzugehen. Am besten wählen Sie Tools mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer relativ flachen Lernkurve

: Um schneller zu Ergebnissen zu kommen, ist es wichtig, dass Ihr Team schnell lernen kann, mit dem KI-Tool umzugehen. Am besten wählen Sie Tools mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer relativ flachen Lernkurve Qualität der Inhalte : Die Qualität der Inhalte, die das KI-Tool erzeugt, ist bei weitem der wichtigste Faktor. Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihren Qualitätsstandards entspricht und fehlerfrei ist.

: Die Qualität der Inhalte, die das KI-Tool erzeugt, ist bei weitem der wichtigste Faktor. Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihren Qualitätsstandards entspricht und fehlerfrei ist. Benutzerdefinierte Optionen : Suchen Sie nach Tools mit optimalen benutzerdefinierten Optionen. Tools, bei denen Sie den Ton, den Stil, das Format usw. selbst bestimmen können, werden Ihnen wahrscheinlich relevantere und ansprechendere Inhalte liefern

: Suchen Sie nach Tools mit optimalen benutzerdefinierten Optionen. Tools, bei denen Sie den Ton, den Stil, das Format usw. selbst bestimmen können, werden Ihnen wahrscheinlich relevantere und ansprechendere Inhalte liefern Anwendungsfälle : Je mehr Anwendungsfälle Ihr tool hat, desto besser. Zum Beispiel kann eineKI-Tool zur Erzeugung von Textsollte es Ihnen ermöglichen, alle Arten von schriftlichen Inhalten zu erstellen, von Blogs bis hin zu E-Mails, so dass Sie nicht mehrere Tools für verschiedene Zwecke kaufen müssen

: Je mehr Anwendungsfälle Ihr tool hat, desto besser. Zum Beispiel kann eineKI-Tool zur Erzeugung von Textsollte es Ihnen ermöglichen, alle Arten von schriftlichen Inhalten zu erstellen, von Blogs bis hin zu E-Mails, so dass Sie nicht mehrere Tools für verschiedene Zwecke kaufen müssen Preisgestaltung: Suchen Sie nachtools, die zu Ihrem Budget für Content Marketing passen. KI-Tools sind dazu gedacht, Kosten zu sparen, nicht sie zu erhöhen, um einen guten ROI zu gewährleisten

Bei der Vielzahl an Tools zur Erstellung von KI-Inhalten auf dem Markt kann es eine Herausforderung sein, die besten Tools für Ihren Tool-Stack auszuwählen. Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, haben wir die 10 besten Tools für die Erstellung von KI-Inhalten im Jahr 2024 zusammengestellt, die Ihnen bei verschiedenen Formaten von Inhalten helfen können. Diese ultimative Liste von KI-Content-Tools enthält KI-Textgeneratoren, Bildgeneratoren, Tools für die Erstellung von Videos und Audiogeneratoren.

Also, ohne Umschweife, lassen Sie uns direkt eintauchen!

1. ClickUp #### Best für

marketing projekt-management und KI-Assistent zum Schreiben von Inhalten

Schreiben Sie besser und schneller mit ClickUp Brain

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Software die Hunderte von anpassbaren Features bietet, um Einzelpersonen und Teams die Flexibilität und die tools zu geben, die sie brauchen, um intelligenter zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.

Was ClickUp von anderen Programmen abhebt, ist seine Funktion. Es ist ein projektmanagement tool mit integrierten Features für die Zusammenarbeit im Team. Die gesamte Plattform ist vollständig anpassbar, d. h. jeder Benutzer, jedes Team und jedes Unternehmen kann ClickUp so konfigurieren, dass es seinen individuellen Bedürfnissen entspricht und sich an die Größe seines Geschäfts anpassen lässt.

ClickUp bietet Features für die Verwaltung von Aufgaben, visuelle Zusammenarbeit mit virtuellen Whiteboards, Berichterstellung in Echtzeit über Dashboards, Tausende benutzerdefinierter Vorlagen und vieles mehr. Ob Sie also benötigen vorlagen für Markenrichtlinien dashboards für Ihr verwaltung von Marketingkampagnen , oder Dokumente für projektmanagement für Websites kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ClickUp alles bietet.

Aber wie passt es in die Liste der Tools für die Erstellung von KI-Inhalten? Das liegt daran, dass ClickUp zusätzlich zu seinen erstaunlichen Tools jetzt auch ein eingebautes neuronales KI-Netzwerk namens ClickUp Gehirn . Eines der wichtigsten Features ist der KI Writer for Work, ein Tool zur Ideenfindung und Erstellung von Inhalten in ClickUp Docs, das bei folgenden Aufgaben hilft ideenfindung, Texten, Redigieren , Zusammenfassung eines langen Textes und vieles mehr.

Erstellen Sie ansprechende Dokumente, Meeting-Agenden, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Diese kollaborative KI schreib-Tool kann Ihnen dabei helfen:

Inhaltsrecherche und Ideenfindung : Generieren Sie sofortige und hochwertige Inhalte für Blogbeiträge, E-Mails, Werbetexte und vieles mehr

: Generieren Sie sofortige und hochwertige Inhalte für Blogbeiträge, E-Mails, Werbetexte und vieles mehr Bearbeitung von Texten : Erhalten Sie Verbesserungsvorschläge, um Ihren Inhalt zu vereinfachen und zu verbessern

: Erhalten Sie Verbesserungsvorschläge, um Ihren Inhalt zu vereinfachen und zu verbessern Zusammenfassung von Inhalten : Fassen Sie Schlüsselpunkte aus Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren zusammen

: Fassen Sie Schlüsselpunkte aus Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren zusammen Automatisierte Aktionen: Abrufen einer Checkliste mit Elementen aus Meeting-Notizen

Diese projektmanagement tool mit KI macht es zur ersten Wahl für Teams aller Branchen, da es alle diese Schlüssel-Features in einer App bietet.

Beste Features

über 15 Benutzerdefinierte Ansichten für das Projektmanagement : Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp

: Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp Eine Reihe von Tools für die Arbeit und Zusammenarbeit : Digitale Whiteboards,ClickUp Dokumente, eingebautes Feature zum Chatten, Mindmaps, und mehr

: Digitale Whiteboards,ClickUp Dokumente, eingebautes Feature zum Chatten, Mindmaps, und mehr ClickUp's KI-gestützter Schreibassistent : Über 100 forschungsbasierte Tools sorgen für qualitativ hochwertige Inhalte, indem sie auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden

: Über 100 forschungsbasierte Tools sorgen für qualitativ hochwertige Inhalte, indem sie auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden Dashboard mit Berichterstellung in Echtzeit : Erstellen Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit

: Erstellen Sie Ihr benutzerdefiniertes Dashboard und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit Benutzerdefinierte und vordefinierte Automatisierung : Sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung von Routineaktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen. Nutzen Sie die vorgefertigte Automatisierung oder erstellen Sie Ihre eigene, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihren Workflow zu beschleunigen

: Sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung von Routineaktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen. Nutzen Sie die vorgefertigte Automatisierung oder erstellen Sie Ihre eigene, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihren Workflow zu beschleunigen Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeits-Apps, um Ihre Apps zu konsolidieren und den Workflow zu optimieren

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeits-Apps, um Ihre Apps zu konsolidieren und den Workflow zu optimieren Bibliothek mit benutzerdefinierten Vorlagen für jedes Team : Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu beschleunigen und Ihre Prozesse einheitlich zu gestalten

: Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu beschleunigen und Ihre Prozesse einheitlich zu gestalten Mobile App: Mit der mobilen App können Sie jederzeit und von überall auf Ihr ClickUp zugreifen

Limits

Derzeit können Gäste und Free Forever-Pläne nicht auf KI zugreifen

Preisgestaltung

Free Forever : Free-Plan mit vielen Features

: Free-Plan mit vielen Features Unlimited : $7 pro Monat/Benutzer

: $7 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,519+ Bewertungen)

ClickUp kostenlos testen

2. Narrato

Bestes Tool für die Erstellung von KI-Inhalten, die Planung und Zusammenarbeit mit KI-Inhalten und die Verwaltung von Workflows

Wenn Sie auf der Suche nach einer Lösung sind, mit der Sie die gesamte Erstellung, Planung und Zusammenarbeit von Inhalten mit Hilfe von in den Workflow integrierten KI-Tools für die Erstellung und Planung von Inhalten aus einer Hand verwalten können, ist Narrato die perfekte Lösung. Narrato ist ein KI-gestützter Workspace für Inhalte, mit dem Sie den gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten an einem Ort verwalten können.

Das Herzstück von Narrato ist die leistungsstarke KI-Assistent für die Erstellung und Planung von Inhalten der bei der Ideenfindung für KI-Inhalte (Themen-/Inhaltsideen-Generator), der Erstellung von KI-Inhalten (für verschiedene Anwendungsfälle wie Blogbeiträge, Web- und Werbetexte, E-Mails, KI-Bilder und -Illustrationen, Skriptentwürfe für Videos, Produktbeschreibungen und vieles mehr) sowie der Planung und Optimierung von Inhalten hilft.

Beste Features

KI-Schreibassistent mit mehreren Anwendungsfällen : Hilft bei der Erstellung von Inhalten für Blogs, E-Mails, Webtexte, Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen, E-Mails, Video-Skripte usw.

: Hilft bei der Erstellung von Inhalten für Blogs, E-Mails, Webtexte, Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen, E-Mails, Video-Skripte usw. SEO-Generator für kurze Inhalte : Erstellt Kurzbeschreibungen in weniger als einer Minute und bietet Vorschläge für Schlüsselwörter, die am häufigsten gestellten Fragen zu Themen, Referenzen und Vorschläge zur Strukturierung des Inhalts

: Erstellt Kurzbeschreibungen in weniger als einer Minute und bietet Vorschläge für Schlüsselwörter, die am häufigsten gestellten Fragen zu Themen, Referenzen und Vorschläge zur Strukturierung des Inhalts KI-Themengenerator : Für Brainstorming und Ideenfindung

: Für Brainstorming und Ideenfindung KI-Bilder : Generiert benutzerdefinierte Bilder in verschiedenen Stilen auf der Grundlage von Textvorgaben. Die Creative-Commons-Bildersuche ist eine weitere tolle Ergänzung.

: Generiert benutzerdefinierte Bilder in verschiedenen Stilen auf der Grundlage von Textvorgaben. Die Creative-Commons-Bildersuche ist eine weitere tolle Ergänzung. Automatisierung von Workflows : Zur Rationalisierung und Vereinfachung derinhaltlichen Workflow durch Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

: Zur Rationalisierung und Vereinfachung derinhaltlichen Workflow durch Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben Automatisierung der Veröffentlichung : Automatisierte Veröffentlichung auf WordPress und anderen Plattformen durch benutzerdefinierte Integrationen

: Automatisierte Veröffentlichung auf WordPress und anderen Plattformen durch benutzerdefinierte Integrationen Planung und Organisation von Inhalten: Kalender für Inhalte , benutzerdefinierte Vorlagen für Inhalte, Repositorys für Inhalte

Grammatik- und Lesbarkeitsassistent: KI-Inhaltsassistent der Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts macht

Limits

Es könnte ein paar spezielle Anwendungsfälle für die Erstellung von Inhalten für soziale Medien geben

Preisgestaltung

Pro : Für kleine Teams und Solopreneure zu $36 pro Monat

: Für kleine Teams und Solopreneure zu $36 pro Monat Business : Für größere Teams und Geschäfte für $76 pro Monat

: Für größere Teams und Geschäfte für $76 pro Monat Benutzerdefinierte Pläne mit unbegrenzten Benutzern, Festpreisen, etc.

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (28 Bewertungen)

: 4.8 von 5 (28 Bewertungen) Capterra: 4.9 von 5 (14 Bewertungen)

_Bonus: Check out 7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Inhaltserstellung

3. In letzter Zeit

Bester Generator für KI-Posts in sozialen Medien

Wenn Sie über eine starke Content-Marketing-Strategie zu erledigen, können Sie auf Inhalte in den sozialen Medien nicht verzichten. In letzter Zeit ist ein KI-gestütztes Tool zur Wiederverwendung von Inhalten, das aus Blogbeiträgen, Videos und anderen langen Formularen Beiträge für soziale Medien erstellen kann. Es handelt sich um ein KI-Tool, das die Erstellung von Inhalten für soziale Medien beschleunigen soll. Das Tool hilft Ihnen, innerhalb weniger Minuten Dutzende von Social Posts aus Ihren langen Inhalten wie Blogs, Artikeln usw. zu erstellen. Dies kann die Verteilung von Inhalten, die Aktion in sozialen Medien und die Aufrechterhaltung Ihrer marketing-Kalender absolut mühelos auf Kurs.

In letzter Zeit kann Lately auch Ihre langen Video- und Audio-Inhalte in mundgerechte Clips zerlegen, damit sie in den sozialen Medien geteilt werden können. Neben der Erstellung von KI-Inhalten verfügt die Plattform über einige andere Tools für das Social Media Marketing, die die Verwaltung Ihrer Kampagnen erleichtern.

Beste Features von Lately

KI-Inhaltsersteller : Erzeugt Social-Media-Posts aus beliebigen Inhalten

: Erzeugt Social-Media-Posts aus beliebigen Inhalten Videoclip-Generator : Erzeugt mundgerechte Videoclips für soziale Netzwerke aus älteren, längeren Videos

: Erzeugt mundgerechte Videoclips für soziale Netzwerke aus älteren, längeren Videos Generator für Podcast-Clips : Erzeugt kurze Audio-Clips aus Podcasts zum Freigeben in sozialen Netzwerken

: Erzeugt kurze Audio-Clips aus Podcasts zum Freigeben in sozialen Netzwerken Transkripte : Erzeugt Audio- und Video-Transkripte

: Erzeugt Audio- und Video-Transkripte Automatische Postvorbereitung: Erstellt automatisch den Text, das Bild, die Links zur Nachverfolgung und den entsprechenden Audio- oder Video-Clip für jeden Beitrag

Limits

Nur für die Erstellung von kurzen Inhalten für soziale Medien gedacht. Nicht anwendbar auf andere Formate

Preisgestaltung

4 Social Channels: $49 pro Monat

$49 pro Monat 10 Social Channels: $119 pro Monat

$119 pro Monat Unlimited Social Channels: $199 pro Monat

$199 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Pläne

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (15 Bewertungen)

: 4.5 von 5 (15 Bewertungen) Capterra: 4.9 von 5 (7 Bewertungen)

_Bonus KI-Tools: Spinbot Alternativen !

4. Jaspis

**Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Inhalten für Blogs

KI-generierte Kopie mit Jasper abrufen Jaspis ist ein beliebtes KI-Inhaltsgenerator für Businesses, mit dem Sie eine Vielzahl von Inhalten für das Marketing erstellen können. Obwohl der Schwerpunkt auf der Erstellung von Blog-Inhalten liegt, können Sie mit Jasper auch Beiträge für soziale Medien, Artikel, E-Mails, Anzeigen und mehr erstellen.

Die Plattform verfügt über ein Feature namens Boss Mode, mit dem Sie lange Inhalte wie Blogbeiträge, Berichterstellungen und E-Mails erstellen können. Ein gewisses Maß an menschlicher Aufsicht ist jedoch immer ratsam, wenn kI-Autoren zur Erstellung von Inhalten verwenden vor allem lange Formulare, wie in diesem Fall.

Abgesehen davon verfügt Jasper über einige andere Features wie Jasper Chat und KI-Kunst und unterstützt über 29 Sprachen.

Beste Features

Boss-Modus : Erzeugt lange Inhalte wie Blogbeiträge, E-Mails, Berichte und Geschichten

: Erzeugt lange Inhalte wie Blogbeiträge, E-Mails, Berichte und Geschichten Jasper Chat : Interaktiver KI-Chatbot zur schnellen Erstellung von Inhalten

: Interaktiver KI-Chatbot zur schnellen Erstellung von Inhalten KI Art : Erzeugt Kunst für Miniaturansichten, Illustrationen, Anzeigen, etc.

: Erzeugt Kunst für Miniaturansichten, Illustrationen, Anzeigen, etc. SurferSEO-Integration: Für die Keyword-Optimierung

Limits

Verfügt nicht über eine nativetools für SEO, Plagiatsprüfungen oder andere Features zur Optimierung von Inhalten.

Kann für kleine Geschäfte und Solopreneure teuer sein

Preisgestaltung

Ersteller : Für Hobbyisten, für $49 pro Monat

: Für Hobbyisten, für $49 pro Monat Pro : Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat

: Für Einzelpersonen und kleine Teams, für $69 pro Monat Business: Benutzerdefinierter Plan für wachsende Teams und Geschäfte

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (1.203 Bewertungen)

: 4.7 von 5 (1.203 Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (1.759 Bewertungen) Sehen Sie sich diese Jasper KI Alternativen an !

5. Kopie.ki Am besten geeignet für das freie Schreiben von KI

KI-Inhalte erstellen mit Copy.ai Kopieren.ai ist eine weitere beliebtes KI-Tool zum Schreiben das Ihnen hilft, Inhalte schneller zu erstellen. Was Copy.ai von anderen KI-Autoren unterscheidet, ist, dass Sie einen klaren Kontext angeben können, z. B. die wichtigsten Punkte, die Sie abdecken wollen, die Markenrichtlinien, die Sie befolgen müssen, und so weiter.

Copy.ai hilft bei der Erstellung von personalisierten Verkaufstexten, E-Mails für die Kaltakquise, Blogbeiträgen, Beiträgen für soziale Medien und mehr. Die Plattform verfügt auch über einen Chatbot namens Chat by Copy.ai, der Sie bei der Recherche und Erstellung von Inhalten mit einer interaktiven KI-Schnittstelle unterstützt. Copy.ai hat auch einige vorgefertigte Eingabeaufforderungen, die Sie verwenden können, um Standardausgaben vom KI-Inhaltsgenerator zu erhalten.

Beste Features

Datenerfassung : Datenerfassung in Echtzeit mit Chat by Copy.ai

: Datenerfassung in Echtzeit mit Chat by Copy.ai Inhalts-Editor : In-line Dokument Editor zum Bearbeiten und Polieren von KI-Inhalten

: In-line Dokument Editor zum Bearbeiten und Polieren von KI-Inhalten Prompts: Vorgefertigte Prompts, um qualitativ hochwertige Ausgaben für Dinge wie Blogs oderVon der KI generierte Biografien *Zusammenfassung: YouTube Video-Zusammenfassung in Aufzählungspunkten

Limits

Keine Plagiatsprüfung auf der Plattform

Der Preis ist hoch, und die kostenlose Version bietet nur begrenzte Möglichkeiten

Preisgestaltung

Free : Bietet bis zu 2000 Wörter pro Monat

: Bietet bis zu 2000 Wörter pro Monat Pro : Unlimited Wörter und bis zu 5 Benutzer, bei $36 pro Monat

: Unlimited Wörter und bis zu 5 Benutzer, bei $36 pro Monat Team : Unlimited Wörter und bis zu 20 Benutzer, für 186 $ pro Monat

: Unlimited Wörter und bis zu 20 Benutzer, für 186 $ pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierter Plan für die Automatisierung beliebiger Workflows

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (166 Bewertungen)

: 4.8 von 5 (166 Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (52 Bewertungen)

6. Synthesia

Bestes Programm für die Erstellung von KI-Videos

Erstellen Sie KI-Videos, indem Sie einfach Text eintippen, und erstellen Sie ansprechende Videos mit menschlichen Moderatoren Synthesia ist ein KI-gestütztes Tool, das aus Nur-Text in wenigen Minuten Videos erstellen kann. Mit diesem Tool zur Erstellung von KI-Inhalten können Sie professionelle Videos erstellen, die mit einem Kommentar und sogar einem von der KI generierten menschlichen Avatar abgeschlossen sind. Synthesia wird häufig für die Erstellung von Videos im Bereich Lernen und Entwicklung verwendet, vertriebsbefähigung , Marketing und andere Bereiche.

Die Plattform bietet über 125 KI-Avatare, aus denen Sie wählen können. Sie können auch einen eigenen benutzerdefinierten Avatar erstellen. Video-Voiceover können in über 120 Sprachen lokalisiert werden. Sie können Ihre Videos auch mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke benutzerdefiniert gestalten. Die kollaborative Plattform für die Erstellung von KI-Inhalten ermöglicht es Teammitgliedern, durch Feedback und Kommentare gemeinsam an der Videoproduktion zu arbeiten.

Beste Features

KI-Avatare : Professionelle menschliche Avatare als Moderatoren in Videos. Optionen sowohl für Standard-Avatare als auch für benutzerdefinierte Avatare

: Professionelle menschliche Avatare als Moderatoren in Videos. Optionen sowohl für Standard-Avatare als auch für benutzerdefinierte Avatare Professionelle Sprachaufnahmen : Sprachaufnahmen in über 120 Sprachen, einschließlich geschlossener Untertitel

: Sprachaufnahmen in über 120 Sprachen, einschließlich geschlossener Untertitel Vorgefertigte Video-Vorlagen : 55 voreingestellte Vorlagen. Sie können auch Ihre eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellen

: 55 voreingestellte Vorlagen. Sie können auch Ihre eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellen Bildschirmaufnahme : Schnelle und einfache Bildschirmaufzeichnungen zum Hinzufügen zu Videos

: Schnelle und einfache Bildschirmaufzeichnungen zum Hinzufügen zu Videos Markenidentitäts-Assets: Passen Sie Ihre Videos mit Markenelementen wie Ihrem Logo, Schriftart, Farben, Soundtracks und mehr an

Limits

Die Bearbeitung von Videos kann etwas mühsam sein, wenn es mehrere Textfelder in einer einzigen Szene gibt

Die Anzahl der Szenen, die Sie hinzufügen können, ist je nach Plan limitiert

Preisgestaltung

Startet : Für Einzelpersonen, zu $22 pro Monat

: Für Einzelpersonen, zu $22 pro Monat Ersteller: : Für kleine Teams, zu $67 pro Monat

: Für kleine Teams, zu $67 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierter Plan für Teams. Der Preis richtet sich nach der Zahl der Plätze

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.8 von 5 (546 Bewertungen)

: 4.8 von 5 (546 Bewertungen) Capterra: 5 von 5 (2 Kritiken)

7. Murf

Best für KI-Stimmenerzeugung

Verwendung der Murf KI für die Text-to-Speech-Plattform zur Erstellung von Voiceovers für Inhalte Murf ist eine Plattform zur Erzeugung von KI-Stimmen, mit der Sie menschenähnliche Sprachaufnahmen für Ihre Videos erstellen können. Sie wird verwendet, um Voiceover für E-Learning-Videos, Erklärvideos und mehr zu erstellen. Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, Ihr Voiceover-Skript in die entsprechenden Felder der Plattform einzugeben, Ihre bevorzugte Stimme und Ihren Akzent auszuwählen und das Video zu rendern.

Sie können die KI-Voiceover auch benutzerdefiniert anpassen, indem Sie Pausen, Aussprache und Betonung hinzufügen, wo immer es nötig ist, um sie menschenähnlicher klingen zu lassen. Neben den KI-Voiceovern in Studioqualität können Sie auch Musik, Bilder und Videos zu Ihren Inhalten hinzufügen. Murf unterstützt mehrere Sprachen und verfügt außerdem über ein Feature zum Wechseln der Stimme, mit dem Sie Ihre Heimaufnahme in ein professionelles KI-Voiceover verwandeln können

Beste Features

Text-zu-Sprache : Voiceover mit realistischen KI-Stimmen, die aus Texteingaben erzeugt werden. Unterstützt 20 Sprachen

: Voiceover mit realistischen KI-Stimmen, die aus Texteingaben erzeugt werden. Unterstützt 20 Sprachen Stimmenklonen : Erzeugt einen KI-Stimmenklon, der echte menschliche Emotionen wie Wut, Freude, Traurigkeit und mehr nachahmt

: Erzeugt einen KI-Stimmenklon, der echte menschliche Emotionen wie Wut, Freude, Traurigkeit und mehr nachahmt Voice-over Video : Über 120 Text-to-Speech-Stimmen und 20 Sprachen zur Erstellung von Video-Voice-overs

: Über 120 Text-to-Speech-Stimmen und 20 Sprachen zur Erstellung von Video-Voice-overs Stimmenwechsler : Verwandelt selbst aufgenommene Voiceover in professionelle KI-Stimmen in Studioqualität

: Verwandelt selbst aufgenommene Voiceover in professionelle KI-Stimmen in Studioqualität add-On Voiceover Google Slides: Add-On zum Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Google Slides-Präsentationen

Limits

Es können keine neuen Textfelder zwischen bestehenden Boxen hinzugefügt werden. Schwierige Bearbeitung von Voiceover-Skripten

Hat eine leichte Lernkurve

Preisgestaltung

Free : Für Teams und Einzelpersonen, die gerade erst anfangen

: Für Teams und Einzelpersonen, die gerade erst anfangen Basis : Grundlegende Features und Basisstimmen für $19 pro Benutzer pro Monat

: Grundlegende Features und Basisstimmen für $19 pro Benutzer pro Monat Pro : Für hochwertige Sprachaufnahmen zu $26 pro Benutzer und Monat

: Für hochwertige Sprachaufnahmen zu $26 pro Benutzer und Monat Enterprise: Für unbegrenzten Zugang und benutzerdefinierte Einstellungen zu 75 $ pro Benutzer und Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (81 Bewertungen)

: 4.6 von 5 (81 Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (4 Bewertungen)

8. Canva

Best für KI-Bilderzeugung

Einfaches Erstellen von Designs, Marketingmaterialien und vielem mehr mit Canva Canva ist bei weitem eine der beliebtesten Grafikdesign-Plattformen ohne Code, die auch KI-Bilder erzeugen kann. Mit dem KI-Text-zu-Bild-Generator auf Canva können Sie benutzerdefinierte Bilder mit einfachen Textaufforderungen erstellen, die Sie Ihren Designs hinzufügen können.

Sie können auch zwischen verschiedenen Stilen für Ihre KI-Bilder wählen, z. B. Aquarell, Buntstift, Neon, Retrowelle und mehr. Sie können auch das Seitenverhältnis für die KI-generierten Bilder festlegen, damit sie gut zu Ihrem Design passen. Das KI-Tool verfügt auch über einen leistungsstarken Editor, mit dem Sie Ihre Bilder verbessern, Effekte hinzufügen und Beschriftungen, Aufkleber usw. einfügen können.

Beste Features

Text zu Bild : Erzeugt Bilder aus Textbeschreibungen

: Erzeugt Bilder aus Textbeschreibungen Verschiedene Bildstile : Auswahl verschiedener Kunststile zum Rendern von Bildern

: Auswahl verschiedener Kunststile zum Rendern von Bildern Bildverbesserung : Fotoeffekte und Filter zur Verbesserung von Bildern

: Fotoeffekte und Filter zur Verbesserung von Bildern Magische Bearbeitung : Hinzufügen oder Bearbeiten von Elementen durch Beschreiben, was zu erledigen ist

: Hinzufügen oder Bearbeiten von Elementen durch Beschreiben, was zu erledigen ist Magischer Radiergummi: Entfernen Sie unerwünschte Elemente und bereinigen Sie Bilder sofort und ohne manuelle Bearbeitung

Limits

Die besten Vorlagen, Elemente, Bilder, etc. sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preisgestaltung

Canva Free : Free für alle, die grundlegende Design-Funktionen benötigen

: Free für alle, die grundlegende Design-Funktionen benötigen Canva Pro : Für Einzelpersonen, Solopreneure und freiberufliche Designer, zum Preis von $14,99 pro Monat für nur einen Benutzer

: Für Einzelpersonen, Solopreneure und freiberufliche Designer, zum Preis von $14,99 pro Monat für nur einen Benutzer Canva für Teams: Für Teams jeder Größe, für $29,99 pro Monat für die ersten fünf Personen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (3.937 Bewertungen)

: 4.7 von 5 (3.937 Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (11.045 Bewertungen)

Sieh dir das an Canva Konkurrenten*

9. Podcastle

Bestes Tool zur Umwandlung von Blogs in Podcasts mit KI

Erstellen Sie Podcasts in professioneller Qualität und nehmen Sie Ihre Inhalte mit Hilfe von KI auf, bearbeiten, transkribieren und exportieren Sie sie Podcastle ist eine KI-gestützte Plattform zur Audioerzeugung, mit der Sie Ihre Blogbeiträge, Artikel usw. in Podcasts, Hörbücher und mehr umwandeln können. Die Plattform bietet hochwertige Audio- und Videoaufnahmen. Außerdem können Sie Ihre Audiodaten mit automatischer Pegelanpassung und KI-gestützter Rauschunterdrückung verbessern.

Podcastle kann auch für die Audiotranskription verwendet werden, d. h. für die Umwandlung von Sprache oder Audio in Text sowie für die Umwandlung von Text in Sprache. Wie Murf verfügt auch diese Plattform über ein Feature zur Erstellung einer digitalen Kopie Ihrer Stimme mithilfe von KI.

Beste Features

Aufnahmestudio : Nahtlose Solo- und Gruppenaufnahmen ohne Studioausrüstung

: Nahtlose Solo- und Gruppenaufnahmen ohne Studioausrüstung Audio Editor : Online-Audio-Editor zum Erstellen, Bearbeiten undverbessern von Podcasts *Magischer Staub: Entfernung von Hintergrundgeräuschen und Sprachverbesserung mit wenigen Klicks

: Online-Audio-Editor zum Erstellen, Bearbeiten undverbessern von Podcasts *Magischer Staub: Entfernung von Hintergrundgeräuschen und Sprachverbesserung mit wenigen Klicks Revoice : Digitale Kopie der Stimme eines menschlichen Sprechers mit den KI-Stimmen-Skins

: Digitale Kopie der Stimme eines menschlichen Sprechers mit den KI-Stimmen-Skins Audio-Transkription: Wandelt Live-Sprache oder Audio in Text um

Limits

Es kann schwierig sein, hochgeladene Dateien auf der Plattform zu finden und zu sortieren

Es handelt sich um eine neue Plattform, die sich noch in der UI/UX-Entwicklung befindet. Kann ein wenig verwirrend sein, wenn Änderungen eingeführt werden

Preisgestaltung

Basis : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Storyteller : Für Hobbyisten und regelmäßige Podcaster für $11,99 pro Monat

: Für Hobbyisten und regelmäßige Podcaster für $11,99 pro Monat Pro : Für Profis für $23,99 pro Monat

: Für Profis für $23,99 pro Monat Benutzerdefinierte Preise, wenn Sie Ihre eigene Feature-Liste erstellen möchten

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (23 Bewertungen)

: 4.8 von 5 (23 Bewertungen) Trustpilot: 2.8 von 5 (3 Bewertungen)

10. Schön.KI

Best für KI-generierte Präsentationen

Erstellen Sie Präsentationen, arbeiten Sie zusammen und präsentieren Sie von überall aus mit diesem KI-Tool für Inhalte

Präsentationen sind für alle Businesses von entscheidender Bedeutung für client Meetings oder interne Berichterstellung. Das Entwerfen von Präsentationen ist mit viel Aufwand verbunden, und um ehrlich zu sein, niemand verbringt gerne Stunden damit, zusätzlich zu den hundert anderen Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Hier kann ein Tool wie Beautiful.ai helfen. Beautiful.ai ist ein KI-Präsentationsersteller. Der DesignerBot hilft bei der schnellen Erstellung von Präsentationsfolien und beim Brainstorming von Ideen, während intelligente Vorlagen auf der Plattform Erstellern von Inhalten einen Vorsprung bei ihren Präsentationen verschaffen. Die anpassungsfähigen Designs formatieren die Folien automatisch, sodass Sie sich nicht um die Größenanpassung von Bildern oder Text kümmern müssen, um die perfekte Präsentation zu erstellen.

Mit dem Tool zur Erstellung von KI-Inhalten können Sie außerdem Ihre Präsentation an den Stil Ihrer Marke anpassen und haben dabei die volle Kontrolle über das Design. Der DesignerBot auf der Plattform kann auch KI-Bilder, Diagramme usw. für Ihre Präsentationen erstellen.

Beste Features

Einfache Foliengestaltung : Der DesignerBot macht das Foliendesign einfach und schnell, da sich die Folien an Ihre Eingaben anpassen

: Der DesignerBot macht das Foliendesign einfach und schnell, da sich die Folien an Ihre Eingaben anpassen Folienvorlagen : Vorlagenbibliothek und benutzerdefinierter Vorlagenersteller für Folien

: Vorlagenbibliothek und benutzerdefinierter Vorlagenersteller für Folien Erstellung von Inhalten durch KI : Zusammenfassen von Text, Ändern des Tons, benutzerdefinierter Text, und mehr

: Zusammenfassen von Text, Ändern des Tons, benutzerdefinierter Text, und mehr A I-Bilderstellung : Generiert kreative Bilder aus Textvorgaben

: Generiert kreative Bilder aus Textvorgaben Schnelle Bearbeitungen: Leichte Bearbeitung und einfache Steuerung

Limits

Limits bei der Bearbeitung und benutzerdefinierten Anpassung bestehender Vorlagen

Preisgestaltung

Pro : Für Einzelpersonen, für $12 pro Monat

: Für Einzelpersonen, für $12 pro Monat Team : Für Teams, zu $40 pro Benutzer pro Monat

: Für Teams, zu $40 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierter Plan für erweiterte Sicherheit, Support und Kontrolle

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (132 Bewertungen)

: 4.8 von 5 (132 Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (69 Bewertungen)

Suchen Sie nach weiteren KI-Tools? Sehen Sie sich diese an Writesonic Alternativen !

KI-Tools für die Erstellung von Inhalten werden immer ausgereifter und bieten eine Reihe von Vorteilen, die Teams in verschiedenen Abteilungen dabei helfen, ihre Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und die Qualität der Inhalte zu verbessern. Werfen wir einen Blick darauf, wie KI den verschiedenen Teams in Ihrem Unternehmen einen deutlichen Vorteil verschaffen kann:

Marketing Teams

Marketing Teams tragen oft die Last, überzeugende und ansprechende Inhalte zu erstellen, um Kunden zu gewinnen und zu binden. KI-Tools zur Erstellung von Inhalten können dabei helfen, indem sie den Prozess der Inhaltserstellung automatisieren und so Zeit sparen und den Workload reduzieren. Tools wie ClickUp Brain bieten gebrauchsfertige Vorlagen für Inhalte und intelligente Vorschläge, mit denen Marketingexperten schneller als bisher wirkungsvolle Beiträge für soziale Medien, Blogartikel und E-Mail-Kampagnen erstellen können.

Sales Teams

Auch Vertriebsteams können von den Tools zur Erstellung von Inhalten durch KI profitieren. Diese Tools können maßgeschneiderte Angebote und Vorschläge, personalisierte E-Mails und automatische Antworten auf Kundenanfragen erstellen. Durch die Automatisierung dieser sich wiederholenden Aufgaben können sich Vertriebsmitarbeiter stärker auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren.

HR Teams

Personalanzeigen, Stellenbeschreibungen, Einarbeitungsunterlagen und Mitarbeiterkommunikation können mit Tools zur Erstellung von KI-Inhalten verändert werden. HR-Teams können mit KI-Tools diese Aufgaben automatisieren und eine konsistente, klare und ansprechende Kommunikation über alle Kanäle hinweg sicherstellen. Diese Tools helfen auch dabei, sicherzustellen, dass die gesamte Kommunikation mit dem Branding und dem Tonfall des Unternehmens übereinstimmt, was zu einem kohärenteren Image der Arbeitgebermarke führt.

Kundensupport-Teams

Tools zur Erstellung von KI-Inhalten können den Kundenservice erheblich verbessern, indem sie automatisierte und dennoch personalisierte Antworten, Knowledge-Base-Artikel und hilfreiche Inhalte bereitstellen, mit denen sich Kundenprobleme umgehend lösen lassen. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -treue führen und gleichzeitig den Workload für Kundensupport-Teams reduzieren.

PR & Communications Teams

PR-Teams müssen oft eine Vielzahl von Pressemitteilungen, Medienmitteilungen, Reden und anderen wichtigen Mitteilungen erstellen. KI-Tools können diese Inhalte schnell entwerfen, bearbeiten und gestalten. KI kann auch Daten analysieren, um Einblicke in die Leistung von Inhalten zu geben, so dass PR-Teams ihre Strategien verfeinern und ihre Kommunikationseffizienz verbessern können.

R&D Teams

Forschungs- und Entwicklungsteams können KI-generierte Inhalte nutzen, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, umfassende und dennoch ansprechende Berichterstellungen zu erstellen und Daten visuell zu interpretieren. Dies kann ihnen helfen, ihre Ergebnisse effektiver an Stakeholder und das gesamte Team zu kommunizieren oder Werbematerialien für neue Produkte oder Lösungen zu erstellen.

Die Erstellung von Inhalten ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Marketingstrategie. Gute Inhalte können über Erfolg oder Misserfolg einer Marketingkampagne entscheiden. Die Erstellung hochwertiger Inhalte nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch, insbesondere wenn Sie verschiedene Formate und ansprechende Inhalte benötigen, um Ihre potenziellen Kunden auf mehreren Kanälen zu erreichen. Hier können KI-Tools für die Erstellung von Inhalten den Tag retten.

KI-Tools für die Erstellung von Inhalten können Ihnen Zeit sparen und die Konsistenz der von Ihnen produzierten Inhalte gewährleisten. KI-generierte Inhalte können für Ihre Marke genauso effektiv sein wie von Menschen geschriebene Inhalte, solange Sie die richtigen KI-Tools auswählen und eine gewisse Kontrolle über den Prozess der Erstellung von Inhalten haben.

Tools wie ClickUp AI, der KI-Schreibassistent von Narrato, und Tools für die Erstellung audiovisueller Inhalte wie Synthesia oder Podcastle können Ihre gesamte Content-Strategie abdecken. Diese leistungsstarken Tools für die Erstellung von KI-Inhalten sparen Ihnen Hunderte von Ressourcenstunden, die Sie in andere ergebnisorientierte Aktivitäten wie Marktforschung und Strategieentwicklung investieren können.

Tools für die Erstellung von KI-Inhalten können auch die Moral Ihres Teams stärken, da sie ihm einen großen Teil der Arbeit abnehmen und ihm Zeit zum Durchatmen und für kreative Ideen geben.

Wir hoffen, dass diese Zusammenstellung der 10 wichtigsten Tools für die Erstellung von KI-Inhalten Ihnen die Entscheidung erleichtert, was Ihre Content-Strategie und Ihr Team brauchen. Lernen Sie diese Tools kennen, und wir sind sicher, dass Sie mit diesem Wissen einen soliden Stapel von Tools für die Erstellung von KI-Inhalten aufbauen können. ⚡️ ---

