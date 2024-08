die 10 besten Teamwork-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Seit dem Start im Jahr 2007, Teamarbeit hat sich zu einer beliebten App für die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement entwickelt. Das heißt aber nicht, dass es die perfekte Lösung für jedes Team ist. Viele Teams sind auf der Suche nach Alternativen zu Teamwork, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben besser entsprechen.

Zum Glück gibt es viele Teamwork-Alternativen, mit denen Sie die Gesamtleistung Ihres Teams im Auge behalten können.

Sehen wir uns einige andere an projektmanagement-Tool s und untersucht deren Funktionen, Vorteile, Nachteile, Preise und Nutzerbewertungen. Durch die Erkundung dieser Teamwork-Alternativen und -Optionen erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Gesamtleistung der Software und können eine fundierte Entscheidung über die am besten geeignete Plattform für Ihr Team treffen.

Worauf sollten Sie bei Teamwork-Alternativen achten?

Wenn Sie Alternativen zu Teamwork in Betracht ziehen, sollten Sie sich auf die wichtigsten Funktionen konzentrieren, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Suchen Sie nach Lösungen, die robuste Projektmanagement-Funktionen, intuitive Aufgabenzuweisung und -verfolgung sowie nahtlose Funktionen für die Zusammenarbeit bieten.

Lassen Sie uns einige Funktionen besprechen, auf die Sie bei der Evaluierung von Teamwork-Alternativen besonders achten sollten.

Robuste Berichtsfunktionen : Achten Sie auf ein Tool, das den Projektfortschritt meldet, Sie über die Erledigung von Aufgaben benachrichtigt, Ihnen Einblicke in die Produktivität des Teams gibt und die Zeit nachverfolgt

: Achten Sie auf ein Tool, das den Projektfortschritt meldet, Sie über die Erledigung von Aufgaben benachrichtigt, Ihnen Einblicke in die Produktivität des Teams gibt und die Zeit nachverfolgt Benutzerfreundliche Oberfläche : Sie möchten, dass Ihre Dashboards übersichtlich und intuitiv sind. Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, sollten die Seiten schnell geladen werden. Je komplexer und datenintensiver Ihr Projekt wird, desto besser

: Sie möchten, dass Ihre Dashboards übersichtlich und intuitiv sind. Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, sollten die Seiten schnell geladen werden. Je komplexer und datenintensiver Ihr Projekt wird, desto besser Leistungsstarke Funktionen zur Aufgabenverwaltung: Sie benötigen einen vollständigen Überblick über Projektstatus, Aufgabenzuweisungen, Projektprioritäten und Risiken

Die 10 besten Teamwork-Alternativen, die Sie im Jahr 2024 kennen sollten

Im Folgenden gehen wir darauf ein, wie jede dieser 10 Teamwork-Alternativen Ihre Anforderungen besser erfüllen könnte.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine All-in-One projektverwaltung plattform, die speziell auf Vielseitigkeit ausgelegt ist. Sie kann die Projektmanagement-Anforderungen jeder Art von Team erfüllen - von Software-Unternehmen mit funktionsübergreifenden Teams zu agenturen die sich mit verwalten und zusammenarbeiten mit Kunden.

Wenn Ihr Team Folgendes möchte schneller arbeiten und produktiver sein clickUp verfügt über eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die Ihrem Team helfen können ihre Zeit und ihr Arbeitspensum zu verwalten effektiver zu gestalten.

ClickUp beste Eigenschaften

Unglaublich anpassbare Dashboards helfen Ihrem Team, seine tägliche Arbeit zu visualisieren, Aufgaben zu erstellen und die Ressourcenzuweisung besser zu verfolgen

Setzen und verfolgen Sie Ziele durch die Organisation von OKRs und Meilensteinen, die es Ihnen ermöglichen, den Fortschritt des Teams mit Echtzeitberichten zu verfolgen

Sehen Sie sich Hunderte von vorgefertigtenvorlagenfüraufgabenverwaltung und andere Anwendungsfälle. Anschließend können Sie sie ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und Workflows automatisieren

Automatisch und manuellzeiterfassung über Desktop-, Mobil- und Browseranwendungen. Erstellen Sie Schätzungen, um Erwartungen für Ihr Team festzulegen, und greifen Sie auf detaillierte Berichte zu, um den Fortschritt des Teams einfach zu messen

Integrationen mit mehr als 1.000 gängigen Business-Tools zur Rationalisierung jeder Arbeitsphase

ClickUp Einschränkungen

Wenn Sie noch nie benutzt habenprojektmanagementsoftware verwendet haben, wird Ihr Team vielleicht einige Zeit brauchen, um sich an ClickUp zu gewöhnen und zu verstehen, wie all seine fortschrittlichen Funktionen funktionieren

Benutzer des kostenlosen Plans erhalten nur 100 MB Speicherplatz, aber der $5 pro Monat Plan hebt diese Beschränkung auf

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. ProofHub

über ProofHub Eine der besseren Alternativen zu Teamwork ist ProofHub. Dieses Projektmanagement-Tool hilft Ihnen, alles an einem Ort zu halten. Es verfügt über Aufgabentafeln zur Organisation der Arbeit, Diskussionsforen für Teamchats und einen integrierten Kalender zur Überwachung von Fristen. Es ist benutzerfreundlich, robust und nicht zu teuer - eine gute Wahl für Teams, die ihre Arbeitsabläufe rationalisieren, den Projektfortschritt verfolgen, auf Gantt-Diagramme zugreifen und komplexe Projekte abschließen möchten.

ProofHub beste Eigenschaften

Gantt-Diagramme und Kanban-Boards sind für Teams, die sie für die Projektabwicklung verwenden, enthalten

Zeiterfassung, Rechnungsstellung und andere Finanzfunktionen in dieser Projektmanagementlösung

Integrationen mit den beliebtesten Cloud-Speicher-Apps

Gute mobile App für Projektmanager

Integrierte Kollaborations- und Diskussionstools für die Teamkommunikation

ProofHub Einschränkungen

Begrenzte Integrationen mit gängigen Geschäftsanwendungen und Software

Die Schulungsmodule sind spärlich und können bei der Durchführung von Projekten verwirrend sein

Preise für ProofHub

Essential: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Ultimate Control: $89/Monat pro Benutzer

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80 Bewertungen)

4.5/5 (80 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (83 Bewertungen)

3. Freedcamp

über Freedcamp Freedcamp ist eine solide, aber recht einfache Alternative zu Teamwork, mit der sich Projekte ohne viel Aufhebens verwalten lassen. Es verfügt über die grundlegenden Funktionen, die Projektmanager brauchen, wie Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und Kalenderansicht, ohne überwältigend zu sein. Das macht es super einfach, Ihre Arbeit zu verwalten.

Und das Beste daran? Es ist für die Grundnutzung kostenlos.

Freedcamp beste Eigenschaften

Aufgabenlisten helfen Teams bei der Zuweisung von Aufgaben und der Verfolgung des Fortschritts/Projektstatus sowie bei der einfachen gemeinsamen Nutzung von Ressourcen wie Dokumenten und Grafiken für Aufgaben

Im Dashboard verfügbare Teamkalender machen es einfach fürteams, alle Aufgaben und Prioritäten zu sehen zu sehen, die ihnen zugewiesen sind, um die Planung zu vereinfachen

Zeitmanagement-Optionen sind verfügbar, um zu sehen, wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wurde, und um bei Bedarf Rechnungen zu erstellen

Freedcamp Einschränkungen

Grundlegendprojekt-Dashboard funktionen machen es schwer, grundlegende Funktionen wie Diskussionen und Berichte zu finden, ohne eine Suche durchführen zu müssen

Es sind nur sehr wenige native Integrationen verfügbar im Vergleich zu anderen projektmanagement-Tools auf dieser Liste

Freedcamp Preise

Kostenlos : Unbegrenzte Anzahl von Projekten und Aufgaben

: Unbegrenzte Anzahl von Projekten und Aufgaben Minimalistisch : $1.49/Monat pro Benutzer

: $1.49/Monat pro Benutzer Business : $7.49/Monat pro Benutzer

: $7.49/Monat pro Benutzer Unternehmen: $16,99/Monat pro Benutzer

Freedcamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (460+ Bewertungen)

4. Microsoft Teams

über Microsoft TeamsMicrosoft-Teams ist nicht nur ein Chat-Tool. Es ist ein umfassender Arbeitsbereich und ein Projektmanagement-Tool, das sich mühelos in die gesamte Microsoft Büro Suite. Teams bietet Videokonferenzen, Dateifreigabe und benutzerdefinierte Bereiche für die Zusammenarbeit, damit sich die Arbeit aus der Ferne nicht mehr so fern anfühlt.

Die besten Funktionen von Microsoft Teams

Einfache Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Word, Excel und PowerPoint

Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit

Videomeetings und Bildschirmfreigabe für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Einschränkungen von Microsoft Teams

Preispläne können für größere Teams teuer sein

Mangelnde Kompatibilität, wenn Ihr Team nicht ausschließlich Microsoft-Produkte und -Tools verwendet

Preise für Microsoft Teams

Kostenlos: Grundlegende Funktionen mit Einschränkungen

Grundlegende Funktionen mit Einschränkungen Microsoft 365 Business Essentials: $4/pro Benutzer/Monat

$4/pro Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Basic: $6/Benutzer/Monat

$6/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/pro Benutzer/Monat

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (13,0800+ Bewertungen)

4.3/5 (13,0800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

5. Slack

über Schlupf Slack ist eine der beliebtesten Geschäftsanwendungen für die Kommunikation und Chats von Teammitgliedern. Und es ist auch eine der besten Teamwork-Alternativen, wenn es um seine nativen Chat-Funktionen geht.

Stellen Sie sich vor: eine einfach zu navigierende Plattform, auf der Ihre gesamte Kommunikation in Kanäle sortiert wird. Mit Slack können Sie sich vom E-Mail-Chaos verabschieden und sich auf eine organisierte, rationalisierte Kommunikation freuen.

Allerdings bietet die App nicht viele native Funktionen, die direkt mit Projektmanagement, Projektplanung und Ressourcenmanagement zu tun haben.

Die besten Funktionen von Slack

Direktnachrichten und Videoanrufe für die Teamkommunikation

Funktionen zur Dateifreigabe

Ausgezeichnete Sicherheits- und Datenschutzfunktionen

Slack ist integriert mit vielen beliebten Drittanbieter-Apps

Einschränkungen von Slack

Gelegentliche Leistungsprobleme während der Hauptnutzungszeiten

Aufgrund der vielen Kommunikationsoptionen und der ständigen Benachrichtigungen kann es leicht zu Ablenkungen kommen

Nicht viele native Funktionen können zur Verfolgung von Aufgaben und anderen Aspekten des Projektmanagements verwendet werden, die nicht mit Kommunikation und Zusammenarbeit zu tun haben

Preise für Slack

Kostenlos

Pro: $7.25/Monat pro Benutzer

$7.25/Monat pro Benutzer Business Plus: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

6. Aufgabenwelt

über Aufgabenwelt Taskworld ist eine der Projektmanagement-Lösungen, die sich auf die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und das Aufgabenmanagement konzentriert. Mit Taskworld können Sie visuelle Projektzeitpläne erstellen, Aufgaben zuweisen und mit Ihrem Team chatten - alles an einem Ort.

Taskworld beste Eigenschaften

Die Aufgabenverwaltung ist einfach und ermöglicht es Teams, den Projektfortschritt mithilfe von praktischen Checklisten zu verfolgen

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und braucht nicht lange, um sich zurechtzufinden

Taskworld Einschränkungen

Benötigt mehr Optionen für die Integration externer Anwendungen =

Es ist schwierig, Daten von anderen Plattformen und Tools in Taskworld zu importieren

Preise für Taskworld

Kostenlos: Grundfunktionen mit Einschränkungen

Grundfunktionen mit Einschränkungen Premium: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Taskworld Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80 Bewertungen)

4.4/5 (80 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (220 Bewertungen)

7. Celoxis

über Celoxis Celoxis ist eine Projektmanagement-Software, die sich perfekt für detailorientierte Mitarbeiter eignet. Sie bietet eine große Anzahl von Funktionen zu einem Preis, der für die meisten Teams erschwinglich ist. Es verfügt zwar nicht über High-End-Funktionen und viele Integrationsmöglichkeiten, ist aber sehr anpassungsfähig.

Mit Celoxis können Sie auf einfache Weise Aufgaben verfolgen, Ressourcen verwalten und ausführliche Berichte erstellen. Es ist die erste Wahl für Unternehmen, die Wert auf datengestützte Entscheidungsfindung legen.

Celoxis beste Eigenschaften

Sehr anpassbare Workflows und Projektmanagement-Funktionen

Flexible Anpassungsoptionen für die Erstellung eines Dashboards, das am besten zu Ihnen passt

Viele verfügbare Projektvorlagen mit vorgefertigten KPIs

Celoxis Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche der mobilen App ist schwierig zu bedienen

Im Vergleich zu anderen Teamwork-Alternativen sind keine Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen verfügbar

Celoxis Preise

Cloud: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer On-Premise: Kontakt für Preisgestaltung

Celoxis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (290 Bewertungen)

8. Arbeitsbereich

über Arbeitsbereich Workzone ist eine intuitive und benutzerfreundliche Plattform mit einem ausgewogenen Funktionsumfang zur effektiven Verwaltung des Arbeitsaufkommens. Workzone bietet Aufgabenmanagement, Projektvorlagen und Zeiterfassung. Das Besondere an Workzone sind jedoch die personalisierten, individuellen Aufgabenlisten und die leicht verständlichen Berichte über die Arbeitsbelastung zur Verwaltung aller Projekte.

Diese Plattform eignet sich perfekt für Teams, die ein Tool suchen, das Einfachheit mit Funktionalität verbindet und das Projektmanagement zu einem Kinderspiel statt zu einer lästigen Pflicht macht. Allerdings ist der Preis etwas hoch - vor allem für kleine Teams.

Workzone beste Eigenschaften

Ein hervorragendes Dashboard, das einen umfassenden Überblick über alle Teams, Projekte und sogar Kunden bietet

Praktische To-Do-Listen und automatische E-Mail-Erinnerungen helfen Ihnen bei der Priorisierung von Aufgaben

Solide Tools zur Dateiverwaltung

Ausgezeichneter Kundenservice

Einschränkungen der Workzone

Außerhalb der kostenlosen Testversion ist keine kostenlose Version verfügbar

Veraltete Benutzeroberfläche, die nicht sehr intuitiv ist, insbesondere bei der Zuweisung von Aufgaben und der Festlegung von Prioritäten

Die Plattform sendet eine Menge unnötiger E-Mails für Projektaktualisierungen

Workzone Preise

Team: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Professionell: $34/Monat pro Benutzer

$34/Monat pro Benutzer Enterprise: $42/Monat pro Benutzer

Workzone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

9. Clarizen

über Klarizen Clarizen (jetzt Planview AdaptiveWork) wurde speziell für Unternehmen entwickelt und ist eine funktionsreiche, kollaborative Projektmanagementlösung.

Diese robuste Plattform ermöglicht es Ihnen, Projekte zu verwalten, Workflows zu automatisieren und effizient zusammenzuarbeiten - alles unter einem Dach. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Aufgabenmanagement, Ressourcenplanung und Zeiterfassung. Aber das Tüpfelchen auf dem i? Die umfangreichen Funktionen für das Portfolio- und Projektmanagement, die Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Aktivitäten bieten.

Clarizen ist ideal für alle, die sich fortschrittliche, anpassbare Lösungen wünschen, die mit den wachsenden Anforderungen ihres Unternehmens mitwachsen können.

Die besten Funktionen von Clarizen

Sehr anpassbare Dashboards und Optionen zur Workflow-Automatisierung

Gute Funktionen für soziale Interaktion und Zusammenarbeit

Hervorragende Integrationen mit vielen gängigen Business-Tools und Anbietern

Moderne und schlanke Benutzeroberfläche

Einschränkungen von Clarizen

Fehlende Reporting-Tools

Speicherplatzbeschränkungen für niedrigere Preisstufen

Clarizen-Preise

Kontakt für Preisdetails

Clarizen Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (40+ Bewertungen)

3.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Podio

über Podio Willkommen auf Ihrem persönlichen Spielplatz im Bereich des Arbeitsmanagements. Podio zeichnet sich durch seinen anpassbaren Ansatz aus und bietet eine Plattform, mit der Sie Ihre eigenen Arbeitsabläufe erstellen können.

Wählen Sie die Module, die Sie benötigen, integrieren Sie Ihre bevorzugten Anwendungen und gestalten Sie sogar Ihre eigenen Dashboards. Aber das ist noch nicht alles. Die kollaborativen Funktionen von Podio, wie z. B. die integrierten Chat- und Videofunktionen, halten Ihr Team in Verbindung und fördern eine transparente Arbeitsumgebung.

Bei Podio geht es vor allem darum, Ihnen die Autonomie zu geben, so zu arbeiten, wie Sie es wollen, und damit eine perfekte Lösung für Unternehmen zu bieten, die sich Flexibilität und kontrolle über ihre Arbeitsprozesse wünschen .

Podio beste Eigenschaft

Sehr anpassbare und intuitive Projekt-Dashboards, die das Erstellen von Aufgaben und die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben erleichtern

Gut durchdachte Schnittstelle

Einschränkungen von Podio

Mangel an neuen Funktionen, die regelmäßig entwickelt werden

Kein Support, es sei denn, Sie sind ein Unternehmenskunde

Ausfallzeiten treten häufig auf

Daten sind in verschiedenen Apps isoliert und können nicht über die gesamte Plattform genutzt werden

Nicht mobilfreundlich

Podio-Preise

Gratis

Plus: $14/Monat pro Nutzer

$14/Monat pro Nutzer Premium: $24/Monat pro Nutzer

Podio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (460+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

Finden Sie die beste Teamwork Alternative für Ihr Team

Wenn Sie Teamwork im Moment benutzen und es nicht wirklich für Ihre Teammitglieder funktioniert, ist die gute Nachricht, dass es viele Optionen gibt, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Sie nach dem besten Projektmanagement-Tool suchen. Wenn Sie beginnen, alle verfügbaren Tools zu bewerten, sollten Sie sich Zeit nehmen und jede Plattform gründlich untersuchen, um die beste Teamwork-Alternative zu finden.

Wir haben Ihnen bereits einige Optionen genannt, die Sie in Betracht ziehen können, aber wenn Sie den Prozess beschleunigen möchten, sollten Sie mit ClickUp beginnen. Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und sehen Sie, warum viele ClickUp als das ultimative aufgabenmanagement-Software und Arbeitsmanagementlösung zur Verbesserung der Teamleistung.