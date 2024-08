Die 12 besten Microsoft Planner-Alternativen und Konkurrenten (Funktionen, Preisgestaltung)

Wenn Sie ein Projektmanager sind, wissen Sie, dass Projektmanagement eine Menge Planung erfordert.

Ob es um die Planung von Ergebnissen, Sprints oder Zuweisungen geht, Sie müssen viele Faktoren im Auge behalten.

Hier kommt ein Tool wie Microsoft Planner ins Spiel.

Schließlich heißt es ja auch "Planer", oder? 🤔

Und während Microsoft Planer ist ein gutes Aufgabenmanagement-Tool, das jedoch nur dann voll funktionsfähig ist, wenn es mit anderen Microsoft-Anwendungen integriert wird.

Wenn Sie es leid sind, durch Reifen zu springen, um Projekte erfolgreich zu verwalten, haben wir die #Kostenlose Alternative Nr. 1 wartet auf Sie.

In dieser Bewertung von Microsoft Planner erfahren Sie alles, was Sie über MS Planner wissen müssen, damit Sie entscheiden können, ob die Software für Sie geeignet ist. Wir geben Ihnen auch 12 fantastische Microsoft Planner-Alternativen die Sie in Betracht ziehen sollten, um Ihre Team- und Projektanforderungen zu erfüllen.

Was ist Microsoft Planner?

Microsoft Planner ist eine Anwendung, die in der Office 365-Gruppe, einschließlich Microsoft Word, verfügbar ist, Microsoft Whiteboard , Ausblick, Microsoft Formulare und mehr.

Es ist eine einfache Kanban-basierte Projektmanagement-Software die Sie bei der Organisation und Planung Ihrer Projektaktivitäten unterstützt.

Wenn Sie jemals das Gefühl haben, dass Sie Ihren inneren Schweinehund überwinden müssen Dr. Böse mit dieser Office-App ist es ein Kinderspiel, einen übergeordneten Projektmanagementplan zu erstellen und Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen.

Ist Microsoft Planner kostenlos?

Jeder, der einen dieser Office 365-Pläne hat, hat kostenlosen Zugriff auf die Microsoft Planner-App:

Office-Unternehmenspläne (E1, E3, E5)

Office-Bildungspläne

Office Business Essentials

Office Business Premium

Wenn Sie einen dieser Pläne haben, wird die Microsoft Planner-App im Office-App-Bereich Ihres Dashboards angezeigt.

Für den vollen Funktionsumfang müssen Sie jedoch für einige Microsoft Planner-Plug-ins wie Berichtstools, Kartenschätzungen, Gantt-Diagramme und mehr bezahlen.

Microsoft Planner-Funktionen

Im Folgenden sehen wir uns einige der Funktionen genauer an, die Microsoft Planner zu einer sinnvollen Ergänzung der MS Office Suite machen:

A. Kanban-Tafel schnittstelle

Das erste, was einem bei der MS Planner-App auffällt, ist die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie vertraut sind mit kanban-Projektmanagement mit der benutzerfreundlichen Kanban-Oberfläche von MS Planner, die jeder beherrschen kann, werden Sie sich sofort zu Hause fühlen.

Sie fragen sich, was der Unterschied zwischen Azure Boards und Planner ist ?

Die MS Azure Boards-App ist geeignet für scrum-Teams die komplexe Projekte verwalten müssen, während Planner eher für einfache Aufgabenverwaltung geeignet ist.

_Was macht ein Projekt komplex?

Ein Projekt, das mehrere Empfänger, mehrere Ergebnisse, mehrere Beteiligte und einen starren Zeitplan umfasst, ist in der Regel ziemlich komplex.

Azure bietet auch zusätzliche Funktionen wie @mentions, eine GitHub-Integration und Entwickler können Open Source auf Azure nutzen.

Nun zurück zu MS Planner.

In Planner wird jedes Projekt als Karte gespeichert, auf die Sie über Ihr Dashboard zugreifen können. Sie können Dinge verschieben und Elemente mühelos bearbeiten.

Diese Funktion macht die App geeignet für ein Team, das nach grundlegenden software zur Aufgabenverwaltung . Sie brauchen keine Vorkenntnisse, um sie zu bedienen (auch Anfänger kommen damit zurecht!) 😅

Außerdem ist das Hinzufügen von Projekten zu Ihrem Dashboard in MS Planner sehr einfach. Klicken Sie einfach auf "Neuer Plan", und im Handumdrehen haben Sie einen neuen Projektbereich eingerichtet.

**Sie fühlen sich nicht in der Lage, mit der Kanban-Schnittstelle von MS Planner zu arbeiten?

Schauen Sie sich die besten Kanban-Software-Anwendungen Sie könnten stattdessen verwenden.

B. Gruppen

Sobald Sie eine einen Arbeitsplan wenn Sie einen Arbeitsplan erstellen möchten, können Sie Teammitglieder zu diesem Bereich hinzufügen, indem Sie die ersten drei Buchstaben ihres Namens eingeben. Die Planner-App ruft dann die Details für Sie auf.

Wenn Sie versuchen, jemanden hinzuzufügen, der nicht aufgelistet ist, können Sie stattdessen seine geschäftliche E-Mail-Adresse hinzufügen.

Sie können diese Personen nun zu Ihrer Projektgruppe hinzufügen, wo sie mit der Arbeit an Planner-Aufgaben beginnen können. Außerdem erhalten Ihre Teammitglieder eine E-Mail zur Bestätigung und können in ihrer Outlook-Aufgaben-App darauf zugreifen.

C. Buckets

Buckets sind Kategorien in MS Planner.

Sie können sie verwenden, um Ihre Karten zu kategorisieren und Ihrem Dashboard eine zusätzliche Organisationsebene zu verleihen. Sie können zum Beispiel einen Bereich mit dem Titel "Soziale Medien" haben, in dem Sie Ihre Aufgaben für soziale Medien speichern.

Sie können Eimer auch als provisorische Statusanzeigen verwenden. So können Sie z. B. Eimer mit den Bezeichnungen "Erster Entwurf", "Letzter Entwurf" und "Zu veröffentlichen" anlegen

Wenn eine Aufgabe voranschreitet, können Sie die Karte in den entsprechenden Bereich ziehen und ablegen, um alle Beteiligten über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten.

Obwohl die Bucket-Funktion von MS Planner nicht auf unserer Bucket-Liste steht, ist sie für das grundlegende Projektmanagement gut geeignet.

diese Funktion ist nicht so leistungsfähig wie Psst ClickUp's Benutzerdefinierte Stati ._ 👀

D. Kommentare

was ist Teamzusammenarbeit ohne einen aktiven Kommentarbereich?💬_

MS Planner bietet Ihnen einen Kommentarbereich am unteren Rand jeder Karte, über den Sie sich mit Ihrem Microsoft-Team austauschen können.

Um die Anzahl der Benachrichtigungen zu reduzieren, die Sie erhalten (weil werden Sie eine Menge erhalten ), benachrichtigt die App Sie nicht über neue Unterhaltungen zu einer Teamaufgabe, es sei denn, Sie haben sich zuvor an dem Thema beteiligt.

Aber denken Sie daran: Auch wenn Sie nur einen Kommentar senden, erhalten Sie eine Benachrichtigung für jeden nachfolgenden Kommentar in diesem Thread.

sie sollten Ihren Laptop besser rund um die Uhr bei sich haben, um sicherzugehen, dass diese Kommentare nicht für Sie bestimmt sind

E. Diagramme

möchten Sie den Status Ihrer Projekte stattdessen in einem Diagramm anzeigen?

MS Planner hat die Lösung für Sie.

Er bietet Ihnen eine Tortengrafik-Übersicht über alle Ihre Projekte und deren Status. Auf diese Weise können Sie sehen, welche Aufgaben:

Nicht begonnen

In Arbeit

Verspätet

Erledigt

Sie erhalten auch eine Aufschlüsselung, wie viele Aufgaben jedem Ihrer Teammitglieder zugewiesen sind. Auf diese Weise sehen Sie, welche Teammitglieder voll ausgelastet sind, und behalten den Überblick über den Stand der Dinge.

6 Wichtige Einschränkungen von Microsoft Planner

Hier sind sechs Gründe, warum Sie sich nach Alternativen zu Microsoft Planner umsehen sollten:

1. Sie sind auf eine Ansicht festgelegt

Karten sind nicht jedermanns Sache, und nicht jeder wird sich mit einer kartenbasierten Kanban-Schnittstelle anfreunden können.

Einige Teammitglieder ziehen es vielleicht vor, die Arbeitsaktivitäten mit einer aufgabenlisten-Ansicht , während andere vielleicht eine Kalenderansicht wünschen.

Leider bietet Ihnen MS Planner nicht die Möglichkeit, mit mehreren Ansichten zu arbeiten. Ihr Team ist gezwungen, seinen Stil an dieses spezielle Projektmanagement-Tool anzupassen.

Das ist ein todsicherer Weg, um Ihre Teammitglieder zu verärgern und ihre Produktivität zu verringern. aber denken Sie daran: Nur weil Sie auf eine Ansicht festgelegt sind, heißt das nicht, dass Sie auf MS Planner festgelegt sein müssen._ 😉

⭐️Pro Tipp: Sehen Sie sich an, wie ClickUp diese Einschränkung mit mehrere Ansichtsoptionen .

2. Keine eingebauten Projektzeitpläne oder Gantt-Diagramm-Funktion

Kanban-Tools sind für ihre Einfachheit bekannt.

Sie sind alle Board-basiert mit leicht lesbaren Karten, die alle benötigten Informationen auf einen Blick enthalten.

MS Planner ist da nicht anders. Sicher, er kann Ihnen einen ordentlichen Überblick über die Aufgaben geben, aber das ist alles.

Ohne die Fähigkeit, komplexes Projektmanagement zu betreiben, sind Sie mit einer Unternehmenslösung besser bedient.

Wenn Sie MS Planner verwenden, verzichten Sie auf einige wichtige Projektmanagementfunktionen wie Gantt-Diagramme und die Verfolgung der Zeitachse. Diese wichtigen Funktionen helfen Ihnen, den Überblick über Ihre projekt-Abhängigkeiten und stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt seinen Termin einhält.

ohne sie wird es für Sie und Ihr Team sehr schwer sein, die Zeit im Auge zu behalten

⭐️Pro Tipp: Sehen Sie sich an, wie ClickUp diese Einschränkung mit Gantt-Diagramme.

3. Personen können nicht einzeln benachrichtigt werden

MS Planner versucht, unnötige Benachrichtigungen zu vermeiden, indem es sie auf Personen beschränkt, die zu einem Kommentar-Thread beitragen.

Das ist jedoch nicht genug.

Es gibt keine Möglichkeit, jemanden individuell über eine Aufgabe zu benachrichtigen, ohne eine Benachrichtigung an alle anderen Mitglieder Ihres Teams zu senden.

Sie denken jetzt vielleicht: "Na und? Es ist doch nur eine Benachrichtigung!"

Das Problem ist, dass sich all diese Benachrichtigungen häufen.

Was als ein an eine Person gerichteter Kommentar begann, kann zu einer unnötigen Gruppendiskussion eskalieren. Dadurch werden andere Teammitglieder von ihren eigenen Aufgaben abgelenkt und Sie verlieren aus den Augen, was Sie ursprünglich in dem Thema ansprechen wollten_

ärgerlich, nicht wahr?😅

⭐️Pro Tipp: Sehen Sie sich an, wie ClickUp diese Einschränkung überwindet Zugewiesene Kommentare und Benachrichtigungsoptionen.

4. Kommentare ohne Funktionalität

Kommentare sind ein zentraler Bestandteil eines jeden Tools für die Zusammenarbeit im Team.

Ja, MS Planner hat einen Kommentarbereich.

Allerdings können Sie mit diesen Kommentaren nicht viel anfangen. Sie sind auf einfache Textnachrichten ohne Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen beschränkt, es gibt keine Team-@Mentions, und das Schlimmste ist, dass Sie Kommentare nicht bearbeiten oder löschen können! 😳

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie versehentlich einen Kommentar mit dem Anhang eines Welpenfilms senden, es sehr schwer haben werden, diesen wieder zu entfernen.

⭐️Pro Tipp: Sehen Sie sich an, wie ClickUp diese Einschränkung überwindet, indem es Ihnen erlaubt dateien und Bilder zu Kommentaren hinzufügen können .

5. Aufgaben können nicht auf Wiederholung eingestellt werden

In MS Planner können Sie keine wiederkehrenden Aufgaben erstellen.

das Problem?

Projektleiter und Teams haben viel zu tun.

Und wenn sie nicht in der Lage sind, zeitaufwändige Aufgaben wie die Delegation von Aufgaben, die Planung von Besprechungen und Erinnerungen zu automatisieren, führt das nur dazu, dass sich noch mehr Dinge auf ihrem Teller ansammeln!

6. Keine kritischen Pfade

Einer der Gründe, warum Sie Aufgaben nicht priorisieren können, ist, dass MS Planner die kritischen Pfade eines Projekts nicht berechnen kann kritischen Pfad berechnen kann. Das bedeutet, dass Sie keine Ahnung haben, welche Aufgaben für die Fertigstellung Ihres Projekts entscheidend sind, was das Zeitmanagement zu einem Problem macht.

ohne kritische Pfade gibt es keinen Weg zum Erfolg des Projektmanagements

❗️Kritischer Tipp: Sehen Sie sich an, wie ClickUp diese Einschränkung überwindet, indem es Ihnen die Möglichkeit gibt kritische Pfade in Gantt-Diagrammen erstellen können.

Die 12 besten Alternativen zu Microsoft Planner

Hier sind die Top 12 Alternativen zu Microsoft Planner:

ClickUp ist eine der weltweit größten höchstbewerteten produktivitäts- und Projektmanagementsoftware von Teams verwendet in kleinen und großen Unternehmen.

Mit Funktionen auf Unternehmensniveau und Benutzerfreundlichkeit auf Startup-Niveau wird ClickUp die Zusammenarbeit und Produktivität Ihres Teams verändern.

Übrigens, ClickUp hat einen leistungsfähige kostenlose Version die weit mehr Funktionen hat als die meisten anderen kostenpflichtigen Projektmanagement-Programme!

Wir sprechen über intuitive Dashboards die das Denken in großen Zusammenhängen fördern und leistungsstarke Integrationen mit Tools wie Jira,Slack,MS Teams, und mehr!

Hier ein genauerer Blick darauf, warum ClickUp die beste MS-Planer-Alternative ist:

A. Mehrere Ansichten Jeder Mensch hat persönliche Vorlieben, und nicht jeder wird sich mit der gleichen Schnittstelle wohlfühlen.

warum sollten Sie Ihr Team zwingen, sich an Ihr Werkzeug anzupassen, wenn sich Ihr Werkzeug stattdessen an Ihr Team anpassen kann?

Einer der Hauptunterschiede zwischen ClickUp und Planner ist, dass ClickUp Ihnen vier verschiedene Ansichten um sicherzustellen, dass sich jedes Teammitglied bei der Durchführung von Projekten wohl fühlt.

der beste Teil?

Diese kostenlose Microsoft-Alternative ist eines der wenigen Tools, mit denen Sie im selben Projektbereich zwischen verschiedenen Ansichten wechseln können!

Hier ein genauerer Blick auf diese Ansichten:

Kanban-Tafel-Ansicht ist hervorragend für Fans von Agile und Kanban geeignet.

Jedes Projekt erhält eine Karte, die Sie einfach auf Ihrem Dashboard verschieben können. Auf diese Weise kann Ihr agiles Team kann den Fortschritt visualisieren und sicherstellen, dass jeder mit dem Plan einverstanden ist, wörtlich.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop auf den nächsten Status in der Vorstandsansicht.

2. Ansicht der Liste Dies ist die perfekte Ansicht, wenn Sie ein Fan der

GTD (getting things done) Ansatzes sind . Alle zu erledigenden Aufgaben werden in einer Aufgabenliste zusammengestellt, die Sie abhaken können, sobald Sie sie erledigt haben. ✅✅✅

Listen fungieren als "Registerkarten" innerhalb von Ordnern und Bereichen.

3. Box-Ansicht Die Box-Ansicht gibt Ihnen einen Gesamtüberblick darüber, wer was auf seinem Teller in Ihrer

Arbeitsbereich . Es ist auch perfekt für Projektmanager, da die Aufgaben nach folgenden Kriterien unterteilt sind Beauftragte.

In der Box-Ansicht können Sie auch Workload-Diagramme für Aufgaben, Zeitschätzungen und sogar Agile/Scrum-Punkte sehen.

4. Ansicht der Tabelle Mit dieser Ansicht können Sie sich endlich davon verabschieden, Ihre Projekte in einem Excel- oder Google-Sheet zu organisieren.

Fühlen Sie sich frei, alles in die Tabelle zu packen und einfach zwischen Feldern zu navigieren, in großen Mengen zu bearbeiten, Daten zu exportieren und mehr.

Klicken und ziehen Sie, um die Zellen zu markieren, die Sie kopieren möchten.

5. Persönliche Ansicht Manchmal ist der beste Weg, produktiv zu bleiben, die Anpassung von Projekten an ihre Bedürfnisse.

Glücklicherweise können Sie mit ClickUp vorhandene Ansichten duplizieren und sie in persönliche Ansichten umwandeln

Mit dieser Ansicht können Sie jede bestehende Ansicht nach Ihren Wünschen anpassen, indem Sie neue Filter hinzufügen, Aufgaben anders sortieren und vieles mehr.

das Beste daran?

Sie erhalten Ihre eigene, produktivitätssteigernde persönliche Version, ohne die Ansicht für andere zu verändern!

Wenn Sie nicht wollen, dass andere Personen auf Ihre Ansicht zugreifen, dann machen Sie sie zu einer persönlichen Ansicht.

B. Hinzufügen Prioritäten der Aufgabe einfach

ClickUp macht es unglaublich einfach prioritäten hinzufügen zu mehreren Projekten, Aufgaben und Unteraufgaben hinzufügen.

Neben jedem Element wird eine farbige Flagge angezeigt, die seine Priorität angibt. Die Farbkodierung ist:

Rot (Dringend)

Orange (Hohe Priorität)

Blau (Normal)

Hellgrau (niedrige Priorität)

So behalten Sie ganz einfach den Überblick darüber, welche Projekte zuerst in Angriff genommen werden müssen!

Ein weiterer Unterschied zwischen Microsoft Planner und ClickUp ist, dass ClickUp starke, eingebaute Gantt-Diagramme die den Projektfortschritt verfolgen.

Seit ihre Gantt-Diagramme eingebaut sind, brauchen Sie kein Tool eines Drittanbieters, um Ihre Abhängigkeiten und Aufgabenpläne zu verwalten (oder extra für diese Funktion zu bezahlen). 👀

Mit ClickUp's Gantt Chart Ansicht, können Sie:

Berechnen Sie den prozentualen Fortschritt für jedes Ihrer Projekte

Den geschätzten gegenüber dem aktuellen Projektfortschritt anzeigen

Automatisch nachjustierenAbhängigkeiten von Aufgaben wenn Sie Projekte in Ihr Diagramm ziehen und ablegen

Berechnen Sie den kritischen Pfad für Ihr Projekt

Ermitteln Sie in der Gantt-Ansicht die Kette der für den Abschluss eines Projekts entscheidenden Aufgaben.

Auf diese Weise haben Ihre Teammitglieder alle Referenzen, die sie in ihren Unterhaltungen benötigen, selbst zur Hand.

Halten Sie Unterhaltungen übersichtlich, indem Sie Text hervorheben, um auf bestimmte Teile eines Kommentars zu antworten.

Hier ein kleiner Einblick in das, was Ihre Mitarbeiter jedes Mal tun werden, wenn sie eine Gruppenbenachrichtigung erhalten:

Glücklicherweise können Sie mit ClickUp's zugewiesene Kommentare funktion müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen.

Sobald Sie jemandem einen Kommentar zuweisen, benachrichtigt ClickUp nur noch den Empfänger des Kommentars.

Keines Ihrer anderen Teammitglieder wird dadurch gestört. 😌

Der Zugewiesene kann dann mit der Aufgabe fortfahren und sie als erledigt markieren, wenn er sie abgeschlossen hat. ✅

Ein zugewiesener Kommentar erzeugt ein neues erforderliches Element, das der Beauftragte erledigen muss, bevor die Aufgabe geschlossen werden kann.

F. Benutzerdefinierte Zustände Sie können hinzufügen

Zustände zu jedem ClickUp-Projekt, um alle über den Stand der Dinge zu informieren.

Ein Blick auf den Status eines Projekts genügt, um zu wissen, in welchem Stadium es sich befindet.

Aber das ist noch nicht alles.

Mit ClickUp können Sie Ihre Status für jedes Projekt individuell anpassen. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mit langweiligen Status wie "Offen" und "Geschlossen" zufrieden geben 😴

Jedes Projekt kann seinen eigenen Status haben, wie z. B. "Kundenprüfung" oder "Probleme gefunden"

Mit Statusmeldungen wissen Sie genau, wo die Aufgaben stehen, welche Aufgaben erledigt werden müssen und was als nächstes in der Pipeline ansteht.

G. Projekt-Vorlagen warum Zeit mit der Erstellung eines neuen Satzes von_

teilaufgaben und checklisten für jedes Projekt wenn Sie eine vorlage i anstatt?

Mit ClickUp können Sie einen Projektraum speichern den Sie erstellt haben, zur späteren Verwendung.

Wenn Sie das nächste Mal ein Projekt öffnen, gehen Sie zu unserem Abschnitt Vorlagen und fügen Sie Ihre gespeicherte Vorlage stattdessen! Alternativ können Sie auch eine der vorgefertigten Vorlagen verwenden, die ClickUp Ihnen zur Verfügung stellt, um sicherzustellen, dass Sie keine Zeit verschwenden.

Stöbern Sie im ClickUp Template Center nach Ihrem perfekten Template.

Zusätzliche ClickUp-Funktionen, die Sie mögen werden :

Psst... diese Funktionen finden Sie in den meisten anderen Projektmanagement Werkzeugen nicht. 🙊

H. Dokumente Die

ClickUp-Dokumente funktion ist eine wertvolle kollaborative wissensbasis werkzeug für Ihr Unternehmen. mit Docs können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten um einen Projektplan, ein Benutzerhandbuch und alles andere zu erstellen, was Sie sich vorstellen können.

Das können Sie mit Docs: tun

Speichern Sie projektbezogene Dokumente neben dem jeweiligen Projekt

Verschachteln Sie Seiten innerhalb von Dokumenten, um einfach Abschnitte und Kategorien zu erstellen

Verwenden Sie Rich-Text-Formatierungsoptionen, um Ihre Gedanken klar auszudrücken

Passen Sie die Berechtigungseinstellungen für alle Ihre Dokumente an, um den Datenschutz zu erhöhen

Teilen Sie Dokumente mit Ihren Stakeholdern über einen öffentlichen oder privaten Link

Erlauben Sie Google, Ihr Dokument zu indizieren, so dass es bei der Websuche auftaucht (optional)

Jedes Dokument ist flexibel, kann gemeinsam genutzt werden und kann eine unbegrenzte Anzahl von Seiten enthalten.

I. Notizblock haben Sie jemals eine Idee, die Sie aufschreiben müssen, aber keinen Stift und kein Papier zur Hand?

Kein Grund zur Sorge!

ClickUp hat ein kostenloses Online Notizblock können Sie für die Projektplanung und Ideenfindung verwenden.

Im Gegensatz zu den meisten Notiz-Apps können Sie mit ClickUp Checklisten , Fotos, Videos und so ziemlich alles zu Ihren Notizen hinzufügen. Sie können sogar ihre Notizen ausdrucken leicht. 🖨 📃

Drucken Sie Ihre Notizen auf eine optisch ansprechende Weise aus.

Es ist ein großartiger, privater Ort, um Aktionspläne für Ihre Projekte zu planen, bevor Sie sie mit Ihrem Team teilen.

J. Benutzerdefinierte Benachrichtigungseinstellungen Obwohl Sie mit Microsoft Planner bestimmte Benachrichtigungen ein- und ausschalten können, können Sie nicht wählen, wann und wo Sie diese Benachrichtigungen erhalten.

Zum Glück gibt Ihnen ClickUp die vollständige Kontrolle über jede Benachrichtigung, die Sie auf jeder Plattform erhalten.

Sie können sogar auswählen, welche Push-Benachrichtigungen an Ihre Android oder iOSMobile App (mit oder ohne Ton!)

AKA, kein ding ding ding mehr und mehr cha-ching, cha-ching! 💰

Übernehmen Sie die vollständige Kontrolle über jede Benachrichtigung, die Sie auf jeder Plattform erhalten.

K. Satz Wiederkehrende Aufgaben Ohne

Wiederkehrende Aufgaben muss Ihr Team versuchen, sich daran zu erinnern, was es am Montagmorgen zu tun hat, was es noch schwieriger macht, aus dem Bett zu kommen! 🥴

Sie können zum Beispiel wiederkehrende Aufgaben für vierteljährliche Leistungsüberprüfungen, Kundenbesprechungen oder die Korrektur eines wöchentlichen Newsletters festlegen.

Wählen Sie zwischen täglicher, wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Wiederholung oder erstellen Sie einen individuellen Zeitplan nach Ihren Bedürfnissen.

Legen Sie wiederkehrende Zeitpläne für Ihre Aufgaben fest, um zu verhindern, dass etwas durch die Maschen fällt.

2. Trello

Wenn Sie Microsoft Planner für die Karte verwenden und kanban-Tafel funktionalität, können Sie genauso gut zu einem der Teams gehen, die das gut können. Das wäre Trello.

In Trello, boards funktionieren als Projekte und die Karten befinden sich innerhalb jeder Karte. Sie können Details hinzufügen, eine Aufgabenliste erstellen und Dateien auf der Karte freigeben.

Außerdem sind die Aufgaben entsprechend gruppiert, und es ist einfach, sie auszuwählen und mit Ihrem Team oder öffentlich zu teilen. Dies ist eine großartige Funktion für die gemeinsame Nutzung der Arbeit mit Kunden oder anderen Anbietern oder sogar mit anderen Mitgliedern Ihres Teams, die mit Microsoft Project nicht weiterkommen!

lassen Sie sich nicht auch noch von ihnen unterkriegen!

Trello bietet jedoch mehr als nur Kanban-Boards; diese Projektmanagement-Software verfügt auch über eine Kalenderansicht, eine Zeitleistenansicht und eine Dashboard-Ansicht.

Bevor Sie zu dieser Ansicht übergehen Microsoft Project-Alternative sollten Sie wissen, dass Sie in der kostenlosen Version keine der oben genannten Ansichten erhalten.

sie brauchen eine Trello-Alternative, die Sie im Blick haben?

Viele Leute benutzen Microsoft Excel zur Aufgabenverwaltung, aber das bedeutet nicht, dass sie es auch tun sollten. Es hat Zeilen und Spalten, an denen man zusammenarbeiten kann.

Das bedeutet, dass Sie Aufgaben in ein paar Spalten eintragen, sie beschreiben und dann in den anderen Spalten Fälligkeitsdaten hinzufügen können.

das ist die ideale Lösung work breakdown structure für ein Projekt in Teamarbeit, richtig?

Nö.

**Wo ist das Problem? Nun, aus vielen Gründen. Erstens ist die Gruppenzusammenarbeit komplex, der mobilen App fehlt es an Funktionalität, der Import von Daten in einen Kalender ist äußerst schwierig... und vieles mehr.

nicht überzeugt?

Wenn Ihr Vorgesetzter die Behäbigkeit von Microsoft Project liebt, Sie aber ein Projektmanagement-Tool benötigen, das robuster ist als Planner, dann sollten Sie sich Wrike ansehen.

Wrike ist ein leistungsstarkes projektportfolio-Management-Software mit einer Windows- und Mac-Desktop-Anwendung.

Die App bietet außerdem Ordnerhierarchien, Dashboards, Gantt-Diagramme und Drag-and-Drop-Funktionen.

Dank der Ordnerstruktur kann Ihre Projektstruktur je nach Größe und Detaillierungsgrad schwanken.

Die Verwendung von Wrike zur Auswahl und Planung Ihrer Projektstruktur ist eine kluge Wahl. Es bietet auch eine solide Integrationsliste und Dashboard-Berichtskomponenten, die Ihnen bei der Planung von Zeitplänen helfen werden.

**Sie sollten jedoch beachten, dass Wrike keine integrierte Notizfunktion bietet.

Asana ist eine sinnvolle Alternative zu Microsoft Planner.

Diese App für die Zusammenarbeit macht es einfach, sich zurechtzufinden, und sie hat ein benutzerfreundliches UI-Design mit einfachen Aufgabenverwaltungsattributen.

Einer der Hauptunterschiede zwischen Microsoft Planner und Asana besteht darin, dass Asana über eine umfangreiche Integrationsliste verfügt. Diese Liste enthält Tools wie Dropbox, Slack, Salesforce und mehr.

Mit diesem Projektmanagement-Tool können Sie Projektabschnitte erstellen und auswählen, ähnlich wie bei den Buckets von Planner.

Darüber hinaus bietet Asana einen personalisierten Posteingang, der Ihnen hilft, Aktivitäten zu verwalten und mit Kollegen über Ihren Aufgabenkalender zusammenzuarbeiten.

**Mit Asana können Sie jedoch keine Aufgaben an mehrere Teammitglieder zuweisen.

**Fühlen Sie sich, als hätten Sie die Qual der Wahl?

6. Fluss

**Flow ist ein Arbeitsmanagement-Tool, das von den Capterra-Bewertern gute Noten für sein Design und seine projektplanung merkmale.

Die Benutzer können ihren Status schnell aktualisieren und werden auf nicht aufdringliche Weise benachrichtigt. Es ist ein guter Weg, um organisiert und leicht aktualisiert zu bleiben.

Die Board-Struktur wird jedem vertraut sein, der diesen Teil von Microsoft Planner mag. Ein Bonus ist der auf die mobile App ausgerichtete Ansatz, der alle Aufgaben und Unteraufgaben übersichtlich darstellt.

Wir möchten Sie aber daran erinnern, dass Flow keine Erinnerungsfunktion hat.

*Das Problem?

Ohne eingebaute Erinnerungsfunktionen könnte Ihr Team die Aufgaben in seinem Arbeitsablauf vergessen

warum mit dem Flow arbeiten, wenn Sie sich für ein Aufgabenmanagement-Tool mit leistungsstarken Funktionen entscheiden können? Aufgabenerinnerungen anstatt?

7. Casual.PM

Casual.PM bringt Mindmapping und Karten auf eine neue Ebene. Wenn Sie gerne Karten verwenden, sich aber nicht sicher sind, welchen Status sie haben und wie sie mit Teammitgliedern und anderen Projekten verknüpft sind, ist diese Aufgabenmanagement-App Ihre Antwort.

Sie erstellen und verknüpfen Aufgaben, während Sie arbeiten, und erleichtern so die Organisation den Projektstrukturplan bevor man zur nächsten Phase übergeht.

Ihre Arbeitsabläufe werden durch leicht zu ändernde Linien vereinfacht, so dass Sie mit Leichtigkeit organisiert bleiben können!

Allerdings müssen Sie 12 $/Monat für zwei Projekte ausgeben, wenn Sie sich für diese App zur Zusammenarbeit entscheiden!

verzeihen Sie den Startups und kleinen Unternehmen, dass sie "beiläufig" verschwinden

8. NutCache

NutCache ist ein wenig komplexer als die Microsoft Planner-App, aber nicht so kompliziert wie Microsoft Project.

Es ist ein agiles Produkt mit Boards und hat eine robustere Zeiterfassung und ressourcenmanagement als Microsoft Planner.

Außerdem verfügt die App über eine Funktion zur Nachverfolgung von Rechnungen und eignet sich besser für kleinere Unternehmen, die möglicherweise nicht über die Unternehmensressourcen von Microsoft verfügen.

Leider verfügt dieses Aufgabenmanagement-Tool nicht über die leistungsfähigste Integrationsliste, die es gibt. Es gibt keine Integrationen mit Zoom, Microsoft Teams oder Evernote würde uns in den Wahnsinn treiben! 🥜

9. Smartsheet

Smartsheet ist ein Projektmanagement-Tool, das Excel verblüffend ähnlich sieht, aber über intuitivere Projektmanagement-Funktionen verfügt. Smartsheet-Projektmanagement basiert auf Tabellenkalkulationen, aber Sie können Hauptaufgaben und darunter liegende Unteraufgaben mit Fälligkeitsdaten, Empfängern und mehr erstellen. Das ist eine intelligente Art, organisiert zu bleiben.

Obwohl Smartsheet mehr Dashboard-Übersichten und Kostenschätzungen bietet, müssen Sie das alles in Smartsheet selbst einrichten.

Der Nachteil_ der Verwendung dieses Aufgabenmanagement Werkzeugs?

Sie sollten nur hoffen, dass Ihr Team weiß, wie man mit Tabellenkalkulationen arbeitet, sonst werden Sie sagen: "Oh, Blatt!"

Wenn Sie eine einfache Alternative zu Microsoft Project suchen, dann istBasecamp eine gute Wahl.

Dieses einfache Projektmanagement-Tool verbessert die Teamarbeit am Arbeitsplatz sowohl für interne als auch für externe Teams.

Basecamp sieht Projekte als Hügel an und ist daher für seine Hügel-Diagramme bekannt. Diese Funktion hilft Ihnen, den Projektfortschritt zu verfolgen und eventuelle Engpässe zu erkennen.

**Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, herauszufinden, wie Sie sich den Pauschalpreis von Basecamp leisten können!

Bei $99/Monat werden Startups und kleine Unternehmen sagen: "Oh, verdammt, nein!"

11. monday.com

Monday.com ist ein Projektmanagement-Tool, das Teams hilft, die Arbeit zu vergessen warum Montag scheiße ist mit Funktionen wie projektmanagement-Vorlagen , Automatisierung, Projektansichten und mehr.

Die App hat auch Apps für iPhone und Android-Telefone.

Der Nachteil ist, dass monday.com zwar das Hinzufügen von Kommentaren zu Aufgaben ermöglicht, Sie diese Kommentare aber nicht Ihren Teamkollegen zuweisen können. Das kann leicht dazu führen, dass Kommentare übersehen oder, schlimmer noch, vergessen werden, so dass man das Gefühl hat, es sei jeden Tag der Woche ein Montag. 😵‍

12. Zoho-Projekte

Zoho Projectsist eine Online-Projektmanagement-App, die sich für Startups und Unternehmen eignet.

Mit Zoho können Sie personalisierte Layouts, Status und Workflows erstellen, damit Sie Projekte so verwalten können, wie Sie es möchten.

Das Projektmanagement-Tool lässt sich außerdem mit allen gängigen Google-Apps integrieren, darunter Google Kalender , Google-Aufgaben und Google Drive.

**Wenn Sie jedoch den kostenlosen Tarif nutzen möchten, sind Sie auf drei Nutzer, zwei Projekte und 10 MB große Dateianhänge beschränkt.

Zeit, einen alternativen Plan zu finden

Obwohl MS Planner eine großartige Ergänzung der Office Suite ist, ist die Projektmanagement-App bei weitem nicht perfekt. Zum einen ist sie nicht so leistungsfähig wie die meisten der Alternativen, die wir in diesem Artikel aufgeführt haben.

Zwar haben wir in diesem MS Planner-Testbericht einige gute Optionen erwähnt, aber ClickUp ist bei weitem die beste Projektmanagement-Lösung. Es ist das Komplettpaket für Ihre Projektmanagement-Anforderungen! Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und planen Sie Ihren Weg zum Erfolg! 🚀