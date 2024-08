die 10 besten Second Brain Apps & Software für Notizen im Jahr 2024

ist Ihnen schon einmal eine großartige Idee in den Sinn gekommen, die Sie dann nicht weiterverfolgt haben, weil Ihnen die Ablenkungen des Lebens in die Quere kamen?

Wenn Sie ein System haben, um lebensverändernde Ideen zu notieren, können Sie sie vielleicht festhalten.

Kreative Ideen kommen oft dann, wenn man sie am wenigsten erwartet - beim Laufen oder unter der Dusche. Hier kommen die Apps für das zweite Gehirn zum Einsatz. Greifen Sie schnell nach Ihrem Telefon, und voila!

Diese Tools für Notizen helfen Ihnen, den Kopf frei zu bekommen, jeden Tag ein Tagebuch zu führen, Ihre kognitiven Fähigkeiten zu erweitern und ihr zweites Gehirn aufzubauen .

Wenn Sie noch nicht auf den Zug der Apps für das zweite Gehirn aufgesprungen sind notizen machen ist es an der Zeit, sie zu erledigen, und wir sagen Ihnen, warum.

Was ist ein zweites Gehirn?

Eine Second Brain App ist ein digitales Tool, das Ihnen dabei hilft, Ihre Gedanken, Ideen und Informationen strukturiert zu erfassen, zu organisieren und zu speichern, sodass Sie sie jederzeit abrufen können.

Der Aufbau eines zweiten Gehirns erweitert Ihre kognitiven Prozesse und Fähigkeiten und bietet ein strukturiertes und leicht zugängliches Repository für Ihre Notizen, Dokumente und kreativen Erkenntnisse.

Tiago Forte stellte das Konzept des zweiten Gehirns erstmals in seinem Buch " Aufbau eines zweiten Gehirns er begründet dies damit, dass der Mensch sich nicht immer alle täglichen Informationen merken kann, da sie ihn überwältigen können.

Tiago fuhr fort und listete die Vorteile auf, die sich aus dem Einsatz eines zweiten Gehirns ergeben:

Es organisiert Ihre Informationen perfekt und erleichtert den Zugriff darauf

Behält die Informationen, es sei denn, Sie löschen, was Sie nicht mehr brauchen

Bewahrt Ihre Kreativität und stellt sicher, dass Ihre Arbeit nachverfolgt wird, so dass Sie sie jederzeit wieder aufrufen können

Worauf sollten Sie bei Second Brain Apps achten?

Hier sind einige Features, auf die Sie bei der Auswahl einer App für das zweite Gehirn achten sollten:

Zugänglichkeit: Eine gut konzipierte App für das zweite Gehirn sollte jederzeit und auf jedem Gerät oder jeder Plattform verfügbar sein

Eine gut konzipierte App für das zweite Gehirn sollte jederzeit und auf jedem Gerät oder jeder Plattform verfügbar sein Struktur und Flexibilität: Sie sollten in der Lage sein, die Oberfläche der App für Notizen leicht an verschiedene Funktionen, Formate und Stile anzupassen. Die Klassifizierung der Notizen sollte mit Ordnern, Tags, Notizbüchern usw. flexibel sein.

Sie sollten in der Lage sein, die Oberfläche der App für Notizen leicht an verschiedene Funktionen, Formate und Stile anzupassen. Die Klassifizierung der Notizen sollte mit Ordnern, Tags, Notizbüchern usw. flexibel sein. Freigeben: Eine gut gestaltete App für Notizen im zweiten Gehirn ermöglicht es Ihnen, Ihre Notizen problemlos mit anderen zu teilen. Funktionen wie Bearbeitung und Kommentierung verbessern die Teamarbeit, die Zusammenarbeit und die allgemeine Produktivität

Die 10 besten Apps & Software für das zweite Gehirn im Jahr 2024

1. ClickUp

Erstellen Sie schöne Dokumente, Wikis und mehr, und verbinden Sie sie mit Ihren Workflows mit ClickUp Docs

ClickUp ist die beste All-in-One-Lösung produktivität tool zum Erstellen von Notizen. Bearbeiten Sie Ihre Notizen und geben Sie allen, die sie freigeben, Feedback. Das Beste an ClickUp ist, dass das, was als einfache Notiz beginnt, zu einer Aufgabe oder einem größeren Projekt werden kann.

ClickUp bündelt alle Ihre Ideen und Workflows in einer einzigen App. ClickUp ist auf verschiedenen Geräten und Plattformen verfügbar und lässt sich gut mit bestehenden Tools in Ihrem täglichen Workflow kombinieren.

ClickUp beste Features

ClickUp Dokumente : Erstellen Sie Dokumente in jedem Format. Passen Sie das Dokument nach Ihren Wünschen an, und geben Sie es für Ihr Team frei. Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und Formaten, so dass Sie nicht ein zweites Gehirn von Grund auf aufbauen müssen

Erstellen Sie Dokumente in jedem Format. Passen Sie das Dokument nach Ihren Wünschen an, und geben Sie es für Ihr Team frei. Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und Formaten, so dass Sie nicht ein zweites Gehirn von Grund auf aufbauen müssen ClickUp NotePad **Notieren Sie sich Ideen und erstellen Sie schnell Checklisten mit einem umfassenden Bereich von Notepad-Vorlagen. Wandeln Sie Ihre Notizen in Aufgaben um. Verwenden Sie verschiedene Schriftarten, Farben, Hintergründe, Vorlagen usw. für Ihre Notizen

ClickUp Beziehungen : Bringen Sie Ihre Ideen und Aufgaben zusammen. Erstellen Sie Verknüpfungen zwischen Ihren Dokumenten und automatisieren Sie mit Backlinks Verknüpfungen zwischen verwandten Aufgaben und Docs. Auf diese Weise können Sie eine Idee erstellen und sie überall verwenden!

Bringen Sie Ihre Ideen und Aufgaben zusammen. Erstellen Sie Verknüpfungen zwischen Ihren Dokumenten und automatisieren Sie mit Backlinks Verknüpfungen zwischen verwandten Aufgaben und Docs. Auf diese Weise können Sie eine Idee erstellen und sie überall verwenden! ClickUp Gehirn : Generieren Sie hochwertige neue Ideen mit KI. Fassen Sie lange Notizen zusammen oder generieren Sie Brainstorming-Ideen für Gruppenprojekte

Generieren Sie hochwertige neue Ideen mit KI. Fassen Sie lange Notizen zusammen oder generieren Sie Brainstorming-Ideen für Gruppenprojekte ClickUp Whiteboards : Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die digitale Leinwand nutzen, umideen brainstormen undprojekte planen. Gemeinsam erstellen, Kommentare hinterlassen, taggen oder Personen erwähnen, um zusammenzuarbeiten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die digitale Leinwand nutzen, umideen brainstormen undprojekte planen. Gemeinsam erstellen, Kommentare hinterlassen, taggen oder Personen erwähnen, um zusammenzuarbeiten Vorgefertigte Vorlagen: Verwenden SieClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank um ein zentrales Dokument für die Ideen, Gedanken und mehr Ihres Teams zu erstellen!

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung Ihrer Wissensdatenbank mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp

ClickUp Limitierungen

Kompatibilitätsprobleme: ClickUp funktioniert auf einigen Mobiltelefonen möglicherweise (noch) nicht schnell genug

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Notion

Notizen in Notion Notion ist eine der vielseitigsten Apps für das zweite Gehirn, die sich an individuelle Arbeitsabläufe anpassen lässt. Nutzen Sie diesen einheitlichen Space für Notizen, Organisation, Aufgabenmanagement, konzentriertes Schreiben und persönliche Entwicklung, um ihren Fokus zu verbessern .

Notizen, Ideen, Zu erledigen-Listen oder Erinnerungen lassen sich schnell und von überall aus notieren. Es bietet Flexibilität bei der Organisation dieser Notizen ohne Limits, so dass Sie sie jederzeit leicht abrufen können.

Notion beste Features

Notion KI : Generieren Sie Ideen für Ihre Arbeit und schreiben Sie schneller mit KI

Generieren Sie Ideen für Ihre Arbeit und schreiben Sie schneller mit KI Unlimited notes : Schreiben Sie so viel, wie Sie wollen, ohne jegliche Limits

: Schreiben Sie so viel, wie Sie wollen, ohne jegliche Limits Zentrale Organisation: Konsolidiert alle Ihre Notwendigkeiten in einer Plattform. Ob es sich um Notizen, Budgets, Aufgaben oder Rezepte handelt, Sie können eine anpassbarewissensmanagement-Tool das sich an Ihren Denkprozess anpasst

Konsolidiert alle Ihre Notwendigkeiten in einer Plattform. Ob es sich um Notizen, Budgets, Aufgaben oder Rezepte handelt, Sie können eine anpassbarewissensmanagement-Tool das sich an Ihren Denkprozess anpasst Plattform- und Geräteverfügbarkeit: Notion ist auf iOS und Android für Mobiltelefone, auf Mac und Windows für den Desktop verfügbar und bietet den Notion Web Clipper, der mit den Browsern Chrome, Safari und Firefox kompatibel ist

Notion Einschränkungen

Sicherheit: Die Sicherheit von Notion könnte besser sein. Diese Schwachstelle könnte wichtige Dokumente in der App angreifbar machen

Notion Preisgestaltung

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Plus : $8-$10 pro Benutzer

: $8-$10 pro Benutzer Business : $15-$18 pro Benutzer

: $15-$18 pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage KI: ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $8 pro Monat verfügbar

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

4.7/5 (4,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,917+ Bewertungen)

3. Behalten Sie

über Google Keep Google Keep ist ein Tool zum Erstellen von Notizen, Listen und zum Organisieren Ihrer Gedanken; es ist praktisch, um effektive Erinnerungen einzustellen. Es ermöglicht auch das einfache Freigeben von Notizen mit Bildern und Audio.

Mit Millionen von Benutzern ist Keep die erste Wahl für alle, die gerne lebendige Notizen machen, und bietet einen Bereich mit bunten Beschreibungen, um Ihre Dokumente effizient zu organisieren und zu ordnen.

Keep beste Features

Optische Zeichenerkennung: Verwandelt jedes Foto in Text, so dass Sie sofort Notizen auf der Grundlage Ihrer Bilder machen können

Verwandelt jedes Foto in Text, so dass Sie sofort Notizen auf der Grundlage Ihrer Bilder machen können Sprachaufnahmen : Automatische Transkription Ihrer Sprachaufnahmen in Text

: Automatische Transkription Ihrer Sprachaufnahmen in Text Verfügbar für iOS, Android und Web: Verwenden Sie diese Webanwendung überall und auf jedem Gerät

Beschränkungen einhalten

Fehlende Formatierungsoptionen: Keep bietet keine Formatierungsoptionen wie kursiv, fett und unterstrichen

Preise von Keep

Es ist kostenlos und hat keine Premium Version

Kritiken und Bewertungen von Keep

G2: 4.4/5 (36 Bewertungen)

4.4/5 (36 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (161 Bewertungen)

4. Workflowy

über Workflowy Workflowy ist eine webbasierte App zur Erstellung von Notizen, die das Erstellen von Notizen mit ihrer einfachen und flexiblen Oberfläche vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, Ideen schnell und natürlich zu organisieren.

Sie funktioniert hervorragend offline und unterstützt nahtlos die Entwicklung dieser Ideen, wenn sie mit dem Internet verbunden ist. Das Besondere an Workflowy sind die verschachtelten Listen - erstellen Sie Aufzählungen für eine beliebige Anzahl von Ebenen, um die Komplexität Ihrer Ideen oder Listen zu untergliedern.

Workflowy beste Features

Unendliche Verschachtelung: Entwickeln Sie komplizierte Ideen und behalten Sie dabei den Kontext bei. Gehen Sie in Ihren Notizen oder Projekten in die Tiefe, ohne den Überblick über den größeren Kontext oder die Struktur zu verlieren

Entwickeln Sie komplizierte Ideen und behalten Sie dabei den Kontext bei. Gehen Sie in Ihren Notizen oder Projekten in die Tiefe, ohne den Überblick über den größeren Kontext oder die Struktur zu verlieren Dateien und Bilder: Integrieren Sie eine unbegrenzte Nummer von Dateien und Bildern direkt in Ihren Inhalt mit dem einfachen Drag-and-Drop Feature

Integrieren Sie eine unbegrenzte Nummer von Dateien und Bildern direkt in Ihren Inhalt mit dem einfachen Drag-and-Drop Feature Bearbeitung ohne Login: Ermöglichen Sie den gemeinsamen Zugriff, ohne dass die Empfänger ein eigenes Workflowy Konto haben müssen

Ermöglichen Sie den gemeinsamen Zugriff, ohne dass die Empfänger ein eigenes Workflowy Konto haben müssen Vorlagen: Wählen Sie aus einer Bibliothek von Workflowy Vorlagen, wenn Sie Ihre Notizen nicht von Grund auf neu schreiben wollen

Workflowy Beschränkungen

Eingeschränkte Features in der kostenlosen Version: Die kostenlose Version von Workflowy schränkt Benutzer mit weniger Features ein, einschließlich eines monatlichen Bullet-Limits und einer 100MB Obergrenze für Datei-Uploads

Workflowy Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro: $4.99 pro Benutzer

Workflowy Kritiken und Bewertungen

G2: 4.4/5 (22 Bewertungen)

4.4/5 (22 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14 Bewertungen)

5. Handwerk

über Handwerk Die nahtlose Schnittstelle von Craft umfasst Features wie tägliche Notizen, kollaborative Dokumente, Wikis, Integrationen und umfangreiche Link-Vorschauen, KI-Schreiben unterstützung, Kommentare und Reaktionen.

Handwerk transformiert team-Zusammenarbeit und die Erstellung von Notizen, indem strukturierte tägliche Aktualisierungen zusammengeführt, Prioritäten angeglichen und Blockaden beseitigt werden - alles an einem Ort. Es ist ein zentraler hub für Teams, um Notizen zu machen und Aufgaben, Ideen und Herausforderungen über verschiedene Projekte hinweg zu verfolgen.

Craft beste Features

Workflows: Verbindung und Organisation der Arbeit innerhalb von Teams und über Teams hinweg

Verbindung und Organisation der Arbeit innerhalb von Teams und über Teams hinweg Tägliche Notizen: Verbessern Sie tägliche Stand-ups mit Aktualisierungen, Prioritäten und Blockern, die mit dem Kalender verbunden sind

Verbessern Sie tägliche Stand-ups mit Aktualisierungen, Prioritäten und Blockern, die mit dem Kalender verbunden sind Strukturierte Dokumente: Erstellen Sie Karten und Seiten, um einen detaillierten Kontext und eine Organisation für Ideen zu schaffen

Erstellen Sie Karten und Seiten, um einen detaillierten Kontext und eine Organisation für Ideen zu schaffen Integration umfangreicher Inhalte: Einbetten von Code-Blöcken, Rich-Link-Vorschauen, Bildern, Videos und Unterstützung für KI-Assistenten

Einbetten von Code-Blöcken, Rich-Link-Vorschauen, Bildern, Videos und Unterstützung für KI-Assistenten Wikis: Konsolidieren Sie das Wissen Ihres Teams und ersparen Sie sich wiederholte Anfragen nach Links oder Informationen

Craft-Einschränkungen

Nicht so gut geeignet für das Aufgabenmanagement: Craft ist in erster Linie für die Erstellung von Notizen konzipiert und bietet nur begrenzte Möglichkeiten für das Aufgabenmanagement

Preise für Craft

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $5 pro Benutzer

: $5 pro Benutzer Business : $10 pro Benutzer

: $10 pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Handwerkliche KI: Free für alle Benutzer

Craft Kritiken und Bewertungen

G2 : 4.6/5 (20 Bewertungen)

: 4.6/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.5 (32 Bewertungen)

6. Evernote

Über Evernote Evernote hilft Ihnen, Ihre Arbeit und Ihr Leben mit Notizen zu organisieren, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Es ermöglicht Ihnen, dynamische Notizen mit Text, Bildern, Vorlagen und mehr zu erstellen.

Evernote hilft Ihnen bei der Verwaltung von Notizen mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen, unterstützt die papierlose Speicherung von Dokumenten und lässt sich in den Google Kalender integrieren, um eine effiziente Terminplanung und kontextbezogene Notizen zu ermöglichen.

Evernote beste Features

Überall arbeiten: Stellen Sie sicher, dass wichtige Informationen mit der automatischen Synchronisierung von Notizen über alle Geräte hinweg jederzeit verfügbar sind

Stellen Sie sicher, dass wichtige Informationen mit der automatischen Synchronisierung von Notizen über alle Geräte hinweg jederzeit verfügbar sind Alles merken: Steigern Sie den Nutzen Ihrer Notizen, indem Sie Text, Bilder, Audio, Scans, PDFs und Dokumente einbeziehen

Steigern Sie den Nutzen Ihrer Notizen, indem Sie Text, Bilder, Audio, Scans, PDFs und Dokumente einbeziehen Schnell finden: Mit den leistungsstarken und flexiblen Suchfunktionen finden Sie schnell, was Sie brauchen

Evernote Beschränkungen

Preisgestaltung:Evernote ist teurer im Vergleich zu anderen Anwendungen, die Notizen für das zweite Gehirn machen

Preise für Evernote

free : Kostenlos

Kostenlos Persönlich : $14.99 monatlich

: $14.99 monatlich Professionell: $17.99 monatlich

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (20 Bewertungen)

: 4.6/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.3 (5 Bewertungen)

7. Reflect

über Reflektieren Reflect bietet eine umfassende Lösung für verbesserte kognitive Prozesse und effektive notizen machen . Es bietet ein Feature zur sofortigen Synchronisierung von Notizen mit verknüpften Notizen, die ein Netzwerk von Ideen bilden.

Reflect gewährleistet eine sichere und effiziente Verwaltung von Notizen mit End-to-End-Verschlüsselung, Kalenderintegration, Veröffentlichung mit einem Klick und KI-Unterstützung durch GPT-4.

Reflect beste Features

Vernetzte Notizen: Bilden Sie ein Formular für Ideen mit verknüpften Notizen und schaffen Sie so ein umfassendes geistiges Netzwerk

Bilden Sie ein Formular für Ideen mit verknüpften Notizen und schaffen Sie so ein umfassendes geistiges Netzwerk Integrationen: Verwalten und Zusammenfassen von Meetings mit Import von Ereignissen aus Google Kalender und Outlook-Integrationen

Verwalten und Zusammenfassen von Meetings mit Import von Ereignissen aus Google Kalender und Outlook-Integrationen KI in Reflect: Nutzen Sie die KI-Unterstützung durch GPT-4 und Whisper von OpenAI, um das Schreiben zu verbessern, Gedanken zu organisieren und als intellektueller Partner zu agieren

Reflect-Einschränkungen

Preisgestaltung: Reflect ist teurer als andere Apps für das zweite Gehirn

Preise für Reflect

Premium: $10 pro Monat

Reflect Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (41 Bewertungen)

: 4.7/5 (41 Bewertungen) Capterra: 5.0 (2 Bewertungen)

8. Obsidian

über Obsidian Obsidian ist eine vielseitige App zum Aufnehmen von Notizen, die sich an Ihre Gedanken anpasst. Während Sie Ihre online-Haftnotizen passt sich die App dynamisch an Ihren Stil an, damit Sie genau das vermitteln können, was Ihnen durch den Kopf geht.

Außerdem können Sie mit Obsidian ganz einfach Notizen verknüpfen und sie für andere freigeben. Die App unterstützt auch Büroarbeit und Projektmanagement.

Obsidian beste Features

Verknüpfungen und Diagramme : Das Alleinstellungsmerkmal von Obsidian ist der Verknüpfungs- und Grafikeffekt. Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, wie Ihre Notizen miteinander verbunden sind

: Das Alleinstellungsmerkmal von Obsidian ist der Verknüpfungs- und Grafikeffekt. Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, wie Ihre Notizen miteinander verbunden sind Kollaboration : Teilen Sie Ihre Arbeit mit anderen, ohne Ihre privaten Daten preiszugeben

: Teilen Sie Ihre Arbeit mit anderen, ohne Ihre privaten Daten preiszugeben Anpassung: Benutzen Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihrem Geschmack. Mit Optionen zum Ändern des Aussehens, der Farbe, des Themas usw., sollten Sie die Kreativität genießen, die diese App bietet

Obsidian Beschränkungen

Extra-Preise: Sie müssen extra bezahlen, um einige einfache und erwartete Features zu nutzen, wie z.B. die Synchronisierung zwischen Geräten

Preise für Obsidian

free : Gratis

Gratis Kommerzielle Nutzung: $50 pro Benutzer und Jahr

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

: Nicht genügend Bewertungen Capterra: 4.4/5 (20 Bewertungen)

9. iCloud Notizen

über Apple iCloud Notizen Mit Apple Notizen sind Sie immer bereit, die Momente der Inspiration festzuhalten. Ob auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac die App "Notizen" synchronisiert sich mühelos mit iCloud und sorgt dafür, dass Ihre Notizen auf all Ihren Geräten sofort verfügbar sind.

iCloud.com bietet eine Reihe von Funktionen, darunter das Erstellen, Bearbeiten, Organisieren von Notizen, Verwalten von Anhängen und Freigeben von Notizen oder Ordnern.

iCloud beste Features

Sicherheit: iCloud verfügt über ein hochsicheres Datenschutzsystem, das sicherstellt, dass nur autorisierte Personen auf ihre Notizen zugreifen können

iCloud verfügt über ein hochsicheres Datenschutzsystem, das sicherstellt, dass nur autorisierte Personen auf ihre Notizen zugreifen können Angemessener Speicher: Premium iCloud-Benutzer verfügen über eine Kapazität von mehr als 12 Terabyte und damit über ausreichend Speicherplatz für persönliche und geschäftliche Datenanforderungen

ICloud Beschränkungen

Eingeschränktes Feature zur Zusammenarbeit: Das Freigeben von Notizen mit anderen ist zwar möglich, aber iCloud-Notizen können nicht kommentiert werden. Kollaborateure können kein Feedback geben oder die Bearbeitungshistorie der einzelnen Mitwirkenden anzeigen

iCloud-Preise

50GB : $0.99

: $0.99 200GB : $2.99

: $2.99 2TB : $9.99

: $9.99 6TB : $29.99

: $29.99 12TB: $59.99

iCloud Kritiken und Bewertungen

G2 : 4.3/ 5 (800+ Bewertungen)

: 4.3/ 5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/ 5 (1500+ Bewertungen)

10. Roam Research

über Roam Research Roam Research ist eine App für Notizen, die Ihnen beim Schreiben von Dokumenten und bei der Recherche helfen soll, während sie gleichzeitig Informationen in einer Grafikdatenbank sammelt.

Es begann als Tool, um Doktoranden bei der Strukturierung und Erstellung ihrer komplexen Dissertation zu helfen.

Im Gegensatz zu anderen Apps für Notizen im zweiten Gehirn dient Roam Research eher als technisches, forschungsbasiertes Tool. Es verfügt auch nicht über Vorlagen, bietet aber großartige Möglichkeiten, Notizen zu verbinden und ein zweites Gehirn aufzubauen.

Roam Research beste Features

Organisierte Benutzeroberfläche: Roam hat verschiedene Features für verschiedene Leute, aber es ist super organisiert - kein Durcheinander, einfach zu navigieren

Roam hat verschiedene Features für verschiedene Leute, aber es ist super organisiert - kein Durcheinander, einfach zu navigieren Nachverfolgung von Aufgaben: Ideal für das Projektmanagement, da Sie Aufgaben zuweisen und ihren Fortschritt leicht nachverfolgen können

Einschränkungen von Roam Research

Das tool ist nicht immer einfach zu bedienen, und Benutzer berichten von mangelnder Bereitschaft des Unternehmens, die von den Kunden benötigten Features zu entwickeln

Roamresearch ist teurer als andere Apps für das zweite Gehirn auf dem Markt

Roam Research Preise

Pro : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Believer: $500 pro 5 Jahre

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.2/ 5 (20Bewertungen)

: 4.2/ 5 (20Bewertungen) G2: Nicht genügend Bewertungen

Warum Sie eine zweite App für Notizen brauchen

Der klassische Charme des Notierens von Ideen in physischen Notizbüchern mag zwar seinen Reiz haben, aber das Risiko, sie zu verlegen, ist immer gegeben. Das Schöne an einer Second Brain App ist, dass sie Ihre Ideen und Aufgaben an einem zentralen Speicherort aufbewahrt, so dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass sie verlegt werden.

Im Laufe der Jahre nehmen unsere kognitiven Fähigkeiten mit der Zeit ab, da sich Privat- und Berufsleben immer mehr vermischen. Wir sammeln berufliches Fachwissen, kreative Durchbrüche und Ideen, die während unseres gesamten Lebens dokumentiert und gespeichert werden müssen.

Sie können sich bei Ihrem zweiten Gehirn bedanken, wenn Sie in wenigen Minuten auf diese jahrzehntelange Arbeit zugreifen können.

ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es ein sicheres Repository für Ihre Gedanken und Aufgaben bereitstellt und viele Optionen für die Produktivität bietet.