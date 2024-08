die 15 besten Wissensmanagement-Software-Tools im Jahr 2024

In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute, in der Informationen das Maß aller Dinge sind, gleicht die effektive Verwaltung von Wissen der Zähmung eines wilden Tieres. Hier kommen Wissensmanagement-Software und -Tools ins Spiel, die Ihnen als treuer Safari-Führer dienen, um sich im ungezähmten Dschungel des Wissens zurechtzufinden und daraus als Sieger hervorzugehen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen leistungsstarken Hub zur Verfügung, in dem das Erfassen, Organisieren und Freigeben von Wissen so mühelos ist wie das Brüllen eines Löwen. Sie müssen sich nicht mehr durch Stapel von Dokumenten wühlen oder sich in einem Labyrinth von E-Mail Threads verirren.

In diesem umfassenden Artikel tauchen wir tief in die Welt der Wissensmanagement-Lösungen und -Tools ein. Wir erforschen ihre unverzichtbare Rolle für Geschäfte aller Größen, zeigen ihre Vorteile auf und begleiten Sie auf der spannenden Suche nach der perfekten Lösung, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Was ist Wissensmanagement-Software?

Wissensmanagement-Software ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um Wissen und Informationen innerhalb eines Unternehmens zu erfassen, zu organisieren, zu speichern und freizugeben. Sie hilft Geschäften bei der effektiven Verwaltung und Nutzung ihrer kollektiven Wissensbestände, wie Dokumente, Dateien, Datenbanken und Fachwissen.

Worauf sollten Sie bei Wissensmanagement-Software achten?

Bei der Suche nach der perfekten Wissensmanagement-Software sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die folgenden Faktoren mit den Anforderungen Ihres Unternehmens übereinstimmen:

Einfach zu bedienende Oberfläche: Ihr Team sollte in der Lage sein, eine Wissensmanagement-Lösung mühelos zu übernehmen

Wissensmanagement-Software ist das Rückgrat erfolgreicher Unternehmen und Teams, da sie die kollektive Intelligenz nutzt und die nahtlose Zusammenarbeit fördert.

Wir haben die 15 besten Wissensmanagementsysteme für das Jahr 2024 sorgfältig ausgewählt, um Ihnen bei der Auswahl von Tools zu helfen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Jede Option verspricht, die Art und Weise, wie Sie Informationen speichern, freigeben und nutzen, zu verändern und letztendlich Ihre betriebliche Effizienz zu steigern.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Lösung die über das traditionelle Projekt- und Dokumentenmanagement hinausgeht. Mit den robusten Wissensmanagement-Systemen und den Schlüssel-Features von ClickUp können Teams jeder Größe wunderschöne Wikis mit Käufer-Personas und Geschäftsprozessen erstellen, mitarbeiterhandbüchern, und andere wichtige Wissensdokumente in ClickUp Dokumente .

Verbinden Sie Ihre Mitarbeiter nahtlos mit wichtigem Organisationswissen und ermöglichen Sie ihnen einen einfachen Zugriff mit wichtigen Funktionen wie einer universellen Suchfunktion, verschachtelten Seiten und aufgabenmanagement funktionen zum Zuweisen oder Markieren anderer Personen in bestimmten Dokumenten.

ClickUp beste Features

ClickUp Brain zum Erstellen vonwissensdatenbanken mit KI* Integration mit über 1.000 Tools, darunter Jira, Zapier, Slack und Google Drive

Dokumentenmanagement-Features verknüpfen Dokumente und Aufgaben miteinander, sodass Sie an einem Ort auf das Wissen des Unternehmens zugreifen können

Fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, den Status von Projekten zu ändern und Aufgaben zuzuweisen

Bearbeitung in Echtzeit zusammen mit Ihrem Team, Markieren von Personen mit Kommentaren, Zuweisen von Aktionselementen und Umwandeln von Text in Aufgaben - so behalten Sie den Überblick über Ideen und halten alle auf derselben Seite

Verschaffen Sie sich mit Projektmanagement einen Überblick über Ihre Arbeit aus der VogelperspektiveDashboards* Kategorisieren Sie Dokumente für einen einfachen Zugriff und finden Sie genau das, was Sie brauchen, mit einer robusten Suchfunktion

Interne Teams können ganz einfach eine wertvolle Ressource zu Ihren Unternehmens-Wikis hinzufügen, um gemeinsam eine interne Wissensdatenbank innerhalb eines Tools aufzubauen

Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen (siehe unsereHR-Wissensdatenbank-Vorlage undvorlagen für Mitarbeiterhandbücher!)

ClickUp Limitierungen

Aufgrund der Vielzahl an Features kann ClickUp für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, sehr komplex sein, was zu einer längeren Lernkurve führt

Einige Ansichten sind auf mobilen Geräten noch nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung 👉Wenn Sie eine vollständige Software-Suite benötigen, um Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich zu bewältigen, würden wir Ihnen gerne helfen, Ihren Erfolg zu sichern! Bitte kontaktieren SieVertrieb wenn Sie bereit sind.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,670+ Bewertungen)

4.7/5 (6,670+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,640+ Bewertungen)

2. Zendesk

Über Zendesk Zendesk ist kein eigenständiges Wissensmanagement-Tool, sondern eine vollwertige Suite zur Unterstützung des Kundensupports. Mit Zendesk können Sie eine zentrale Wissensdatenbank erstellen, um wertvolle Informationen zu speichern, zu organisieren und sowohl für Ihre Kunden als auch für interne Teams freizugeben und so den Kundensupport zu verbessern.

Die Wissensmanagement-Systeme und -Funktionen von Zendesk sind besonders wertvoll für Ihr Support-Team. Sie ermöglichen es ihnen, sofortige Antworten zu geben, sich wiederholende Abfragen zu reduzieren und die allgemeine Kundenerfahrung durch den Zugriff auf gespeicherte Helpdesk- oder Wissensdatenbankartikel zu verbessern.

Beste Features von Zendesk

Erstellen einer internen Wissensdatenbank mit Artikeln, FAQs und Self-Service-Ressourcen an einem zentralen, leicht zugänglichen Speicherort

Zu den wichtigsten Features gehören eine leistungsstarke Suchfunktion mit Schlüsselwörtern und Filtern sowie ein Content-Management-System für Unternehmensdokumente

Nachverfolgung von Bearbeitungen, Rückgriff auf frühere Versionen und Gewährleistung der inhaltlichen Richtigkeit in der Wissensdatenbank des Unternehmens

Integration mit der Zendesk-Suite von Tools, einschließlich Live-Chat und Helpdesk

Grenzen von Zendesk

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Design und Layout

Die Verwaltung und Organisation von Inhalten in Zendesk wird mit zunehmender Größe der Wissensdatenbank immer komplexer

Zendesk bietet keine eigenständige Wissensmanagement-Lösung

Preise für Zendesk

Basic Pläne Support-Team: $19 pro Agent/Monat Support Professional: $49 pro Agent/Monat Support Enterprise: $99 pro Agent/Monat

Suite Pläne Suite Team: $49 pro Agent/Monat Suite Wachstum: $79 pro Agent/Monat Suite Professional: $99 pro Agent/Monat Suite Enterprise: Preise erhalten Sie vom Vertrieb



Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,600+ Bewertungen)

4.3/5 (5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,600+ Bewertungen)

3. Dokument360

Über Dokument360 Document360 ist ein Wissensmanagementsystem, das sich durch die Erstellung und Verwaltung von Inhalten auszeichnet. Es bietet intuitive Tools zum Erstellen und Organisieren von Artikeln, FAQs und projektdokumentation .

Document360 eignet sich für einen breiten Bereich von Geschäften, einschließlich Startups, Unternehmen und wachsenden Organisationen, um schnell auf relevante Informationen zuzugreifen. Es ist auf die Bedürfnisse von Kundensupport-Teams, Produktmanagern und Geschäften mit großen Daten- und Informationsmengen ausgerichtet.

Document360 beste Features

Hervorragende Suchfunktionen über erweiterte Suchfilter, Stichwortsuche und KI-gestützte Empfehlungen

Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche

Robuste Features für die Zusammenarbeit, die es Teams ermöglichen, gemeinsam an der Erstellung und Aktualisierung von Artikeln in der Wissensdatenbank zu arbeiten

Document360 Beschränkungen

Hohes Preisschild

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die Verwaltung großer und komplexer Wissensdatenbanken in Document360 schwierig sein kann

Document360'sworkflow Management Schlüssel Features werden von einigen Benutzern als grundlegend und nicht fortgeschritten genug angesehen

Document360 Preise

Free

Standard: $149 pro Projekt/monatliche Abrechnung pro Jahr

$149 pro Projekt/monatliche Abrechnung pro Jahr Professional: 299 $ pro Projekt/Monat mit jährlicher Abrechnung

299 $ pro Projekt/Monat mit jährlicher Abrechnung Business: $399 pro Projekt/Monat mit jährlicher Abrechnung

$399 pro Projekt/Monat mit jährlicher Abrechnung Enterprise: $599 pro Projekt/Monat, das jährlich abgerechnet wird

Document 360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

4.7/5 (330+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

4. Guru

über Guru Guru ist eine dynamische Wissensmanagement-Plattform, die das Freigeben und Erfassen von Wissen revolutionieren soll. Das Guru-Tool für die Wissensdatenbank unterstützt Kundenservice-Teams, Vertriebsteams und Support-Profis, die eine rationalisierte Wissensmanagement-Lösung suchen.

Dieses Tool ermöglicht den Teams nicht nur den Zugriff auf wertvolles Wissen im Unternehmen, sondern steigert auch die Produktivität, verbessert die Reaktionszeiten und liefert genaue Informationen, die Ihnen helfen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.

Guru beste Features

Umwandlung von Wissen in mundgerechte, geprüfte Karten, die leicht durchsuchbar und zugänglich sind

Synchronisierung in Echtzeit, die sich in Ihre bestehenden Workflows und Plattformen integrieren lässt

KI-gestützte Vorschläge und Erinnerungen helfen Ihnen proaktiv, Ihr Wissen aktuell und relevant zu halten

Wichtige Features wie In-Context-Kommentare und Team Spaces fördern die Zusammenarbeit

Guru-Einschränkungen

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die Annahme und Beherrschung der Guru-Plattform eine steile Lernkurve erfordert

Die benutzerdefinierten Optionen von Guru, insbesondere in Bezug auf das visuelle Branding und Layout, können limitiert sein

Benutzer haben notiert, dass die Suchfunktion verbessert werden könnte, um präziser und effizienter in den Artikeln der Wissensdatenbank zu sein

Preise von Guru

Free: $0 (für bis zu 5 Benutzer)

$0 (für bis zu 5 Benutzer) Builder: $10 pro Benutzer/Monat

$10 pro Benutzer/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,400+ Bewertungen)

4.7/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

5. Confluence

über ConfluenceZusammenfluss , Teil der Atlassian SaaS-Suite, ist ein robustes wiki-Software die Teams in die Lage versetzt, nahtlos zusammenzuarbeiten und Informationen freizugeben, so dass alle auf der gleichen Seite sind.

Confluence eignet sich für einen breiten Bereich von Geschäften und ist besonders wertvoll für funktionsübergreifende Teams, Projektmanager und wissensintensive Abteilungen. Es erleichtert das nahtlose Freigeben von Wissen, steigert die Produktivität und fördert die effektive Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Confluence beste Features

Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von Inhalten in Echtzeit über Teams und Mitarbeiter hinweg

Flexible und anpassbare Spaces ermöglichen es Ihnen, spezielle Bereiche für bestimmte Projekte, Abteilungen oder Wissensdomänen zu erstellen

Erweiterte Suchfunktionen

Robuste Anpassungsfähigkeit von Layouts, Vorlagen und Themen

Confluence-Einschränkungen

Es kann Zeit und Aufwand erfordern, sich mit der Navigation und der effektiven Nutzung der Features von Confluence vertraut zu machen

Benutzer haben erwähnt, dass die Formatierungsoptionen von Confluence, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung und das Design von Dokumenten, im Vergleich zu speziellen Textverarbeitungsprogrammen limitiert sind

Obwohl Confluence für die Verarbeitung großer Mengen an Inhalten ausgelegt ist, haben einige Benutzer Probleme mit der Leistung bei der Arbeit mit umfangreichen Wissensdatenbanken oder komplexen Seiten festgestellt

Preise für Confluence

Free: $0 (bis zu 10 Benutzer)

$0 (bis zu 10 Benutzer) Standard: $5,75/Monat pro Benutzer

$5,75/Monat pro Benutzer Premium: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,600 Bewertungen)

4.1/5 (3,600 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

Vergleich_ Notion und Konfluenz !

6. Helpjuice

Über HelpJuice Helpjuice eignet sich für Geschäfte jeder Größe, die ihr Wissensmanagement optimieren wollen. Es eignet sich für Teams im Kundendienstmanagement, für Personalabteilungen und für interne Initiativen zum Freigeben von Wissen.

Das Wissensmanagementsystem erfüllt die Anforderungen mehrsprachiger Organisationen und bietet verschiedene Features zur Berichterstellung und Analyse, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Projekte zu behalten.

Helpjuice beste Features

Erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Nutzung der Wissensdatenbank, die Leistung der Artikel und das Engagement der Benutzer

Die Suchfunktion umfasst eine intelligente Suche, die bei der Eingabe von Abfragen relevante Artikelvorschläge liefert

Inline-Kommentierung, Versionsverlauf und Workflows zur Genehmigung von Inhalten fördern die nahtlose Zusammenarbeit in Ihrem Team

Helpjuice-Einschränkungen

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die Verwaltung von Mediendateien kompliziert ist, da Helpjuice keinen speziellen Ordner für die Speicherung dieser Dateien bietet

Kritiker haben angemerkt, dass die Vorlagenoptionen von Helpjuice etwas starr sein können, was die Möglichkeit limitiert, das Layout und die Struktur von Artikeln und Wissensdatenbank-Seiten anzupassen

Helpjuice Preise

Starter: $120/Monat (bis zu 4 Benutzer)

$120/Monat (bis zu 4 Benutzer) Run-Up: $200/Monat (bis zu 16 Benutzer)

$200/Monat (bis zu 16 Benutzer) Premium Limited: 289 $/Monat (bis zu 60 Benutzer)

289 $/Monat (bis zu 60 Benutzer) Premium Unlimited: 499 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

7. Notion

Über NotionNotion ist ein vielseitiger All-in-One Workspace in dem Teams interne Wissensdatenbanken, Projekt-Wikis und kollaborative Dokumente in einer einheitlichen Plattform erstellen und organisieren können.

Das Wissensmanagementsystem und Tool zur Aufgabenverwaltung eignet sich für eine Vielzahl von Einzelpersonen und Teams, darunter Projektmanager, Ersteller von Inhalten und Remote-Teams. Es dient als umfassende Lösung für die Organisation und den Zugriff auf Informationen, die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Steigerung der Produktivität von Teams.

Notion beste Features

Ein flexibler und anpassbarer Workspace ermöglicht es Ihnen, eigene Layouts, Vorlagen und Datenbanken zu entwerfen, die Ihren spezifischen Arbeitsabläufen und Präferenzen entsprechen

Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen und Änderungen nachverfolgen

Einfaches Einbetten und Integrieren verschiedener Medientypen, einschließlich Bilder und Videos

Mit der Datenbankfunktion von Notion können Sie strukturierte Inhalte erstellen, Daten organisieren und dynamische Ansichten innerhalb Ihrer Wissensdatenbank erstellen

Grenzen von Notion

Benutzer haben festgestellt, dass die Leistung von Notion mit zunehmender Komplexität und Menge der Informationen beeinträchtigt werden kann

Benutzer haben bemerkt, dass es schwierig ist, die Zugriffskontrolle für bestimmte Abschnitte oder sensible Informationen innerhalb einer Wissensdatenbank zu verwalten, es sei denn, sie befinden sich auf der Enterprise-Ebene

Notion Preise

Free: $0

$0 Plus: 8 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 10 $ (monatliche Abrechnung)

8 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 10 $ (monatliche Abrechnung) Business: $15 pro Benutzer/Monat jährlich oder $18 monatlich

$15 pro Benutzer/Monat jährlich oder $18 monatlich Enterprise: Kontakt für eine Demo

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

4.7/5 (3,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

8. Bloomfire

über Bloomfire Bloomfire ist eine robuste Wissensdatenbank-Software, die es Teams leicht macht, Informationen effektiv zu erfassen, zu organisieren und freizugeben.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht Bloomfire Teams die Erstellung und Kategorisierung von Artikeln, Videos und anderen Inhalten. Sie können leistungsstarke Suchfunktionen nutzen, um Informationen schnell und effizient zu finden.

Bloomfire beste Features

Social Learning Features bieten Ihnen eine neue Möglichkeit, sich mit Ihrem Team auszutauschen, Erkenntnisse freizugeben, Fragen zu stellen, Feedback zu geben und voneinander zu lernen

Leistungsstarke Funktionen zum schnellen Auffinden bestimmter Informationen in der Wissensdatenbank

Bloomfire Einschränkungen

Obwohl Bloomfire mit gängigen Tools und Plattformen integriert werden kann, sind Benutzer bei der Integration mit bestimmten Systemen von Drittanbietern auf Grenzen gestoßen

Benutzer, die nach erweitertenworkflow-Automatisierung oder Genehmigungsverfahren für die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten suchen, werden die Möglichkeiten der Plattform möglicherweise nicht ausschöpfen

Bloomfire Preise

25 $ pro Benutzer/Monat, gestaffelt nach Volumen und Modell

Kontakt für ein individuelles Angebot

Bloomfire Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (470+ Bewertungen)

4.6/5 (470+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

9. Zoho Desk

Über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist eines der vielen Tools für den Kundenservice, die gleichzeitig als Wissensmanagement-Software dienen. Während es sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Help-Center-Funktionen für Support-Agenten konzentriert, bietet es auch grundlegende Wissensmanagement-Funktionen, hauptsächlich Self-Service-Lösungen.

Zoho Desk ermöglicht es Geschäften, kundenorientierte Wissensdatenbanken zu erstellen und zu verwalten, damit Kunden auf Ressourcen für allgemeine Abfragen und Probleme zugreifen können.

Zoho Desk beste Features

Nachverfolgung von Revisionen, Ansicht der Änderungshistorie und Wiederherstellung früherer Versionen bei Bedarf

Ermöglicht Kunden den Zugriff auf eine Self-Service-Wissensdatenbank, die sie in die Lage versetzt, Antworten auf ihre Fragen zu finden und allgemeine Probleme selbstständig zu beheben

Teammitglieder können gemeinsam Inhalte erstellen, überprüfen und aktualisieren

Einschränkungen von Zoho Desk

Einige Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität bei der Anpassung von Aussehen, Layout und Branding der Wissensdatenbank

Benutzer haben über Probleme bei der Integration des Wissensmanagement-Moduls von Zoho Desk in andere Systeme oder Plattformen berichtet, die sie in ihrem Unternehmen verwenden

Preise für Zoho Desk

Standard: $14 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$14 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Professional: 23 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

23 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: 40 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,600+ Bewertungen)

4.4/5 (4,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Hilfe Pfadfinder

Über Hilfe PfadfinderHilfe Pfadfinder ist eine vielseitige Plattform für den Kundensupport mit einer Wissensdatenbank-Funktion, die es Geschäften ermöglicht, eine umfassende Bibliothek mit Artikeln, FAQs und Dokumentationen zu erstellen.

Mit dem Feature "Docs" können Sie Inhalte leicht benutzerdefinieren und kategorisieren und so eine einfache Navigation für Kunden gewährleisten, die Self-Service-Support suchen.

Help Scout beste Features

Erweiterte Suchfilter und Relevanzalgorithmen sorgen dafür, dass Kunden relevante Informationen effizient finden

Mit Tagging- und Kategorisierungsoptionen können Sie eine logische Struktur erstellen, die Kunden hilft, mühelos zu navigieren und Informationen zu finden

Help Scout Einschränkungen

Benutzer haben den Wunsch nach fortschrittlicheren Tools für die Zusammenarbeit geäußert, z. B. Workflows für die Überprüfung von Inhalten, Aufgabenzuweisungen oder Genehmigungsprozesse für Inhalte

Die Wissensdatenbank von Help Scout verfügt über begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere in Bezug auf Layout und Design

Help Scout Preise

Standard: $20 pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

$20 pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet Plus: $40 pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

$40 pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet Pro: $65 pro Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (380+ Bewertungen)

4.4/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190+ Bewertungen)

11. Quip

über Quip Quip ist eine Cloud-basierte Software für Zusammenarbeit und Wissensmanagement, die eine vielseitige Plattform für Teams bietet, um zusammenzuarbeiten, Dokumente zu erstellen und Wissen freizugeben. Es kombiniert die Features eines Textverarbeitungsprogramms, einer Tabellenkalkulation und eines Tools für Projektmanagement in einer einheitlichen Plattform.

Quip beste Features

Chat und Messaging für die Kommunikation mit Teammitgliedern innerhalb der App

Granulare Berechtigungen zum Festlegen von Benutzerrechten auf Datei- oder Ordnerebene

Android- und iOS-Apps für den Zugriff auf gespeicherte Dateien von unterwegs

Aufgabenlisten und Tools für das Projektmanagement

Salesforce-Integration für Dateispeicher

Quip Beschränkungen

Steile Lernkurve für Nicht-Salesforce-Kunden, da es sich um eine eigenständige Plattform zum Freigeben von Dateien handelt

Limitierte benutzerdefinierte Anpassung und Personalisierung

Quip-Preise

Starter : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Plus : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Erweitert: $100/Monat pro Benutzer

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

Über Bitrix24 Bitrix24 ist eine beliebte Plattform für Online-Zusammenarbeit und -Kommunikation, die einen großen Bereich von Tools für Geschäfte bietet. Sie umfasst Features wie Projektmanagement, CRM, Kommunikationstools, Dokumentenmanagement und vieles mehr. Bitrix24 ermöglicht es Teams, effektiv zusammenzuarbeiten, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu verbessern.

Bitrix24 beste Features

Identifizieren Sie Engpässe und Verkaufschancen mit dem Sales Funnel Analysis tool

Nutzen Sie die E-Mail- und SMS-Automatisierung, um den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern

Planen und verfolgen Sie den Fortschritt von Vertriebsaktivitäten mit der Gantt-Ansicht

Erstellen Sie Beziehungen zwischen Vertriebsaktivitäten mit Aufgaben-Abhängigkeiten

Bitrix24 Beschränkungen

Benutzerdefinierte Limits

Steile Lernkurve

Limitierte Integrationen

Bitrix24 Preise

Bitrix24 hat einen kostenlosen Plan, und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $24/Monat für zwei Benutzer.

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

13. ServiceNow

über ServiceNow ServiceNow ist eine führende Cloud-basierte Plattform, die verschiedene Softwarelösungen für das Servicemanagement auf Unternehmensebene anbietet. Sie bietet einen Bereich von IT-Service-Management-Tools (ITSM) sowie weitere Module für IT Operations Management (ITOM), Customer Service Management (CSM), Human Resources Service Management (HRSM) und mehr.

ServiceNow beste Features

Berichterstellung und Dashboards in Echtzeit

Automatische Prioritätensetzung und Zuweisung von Aufgaben

Das Dashboard der IT-Plattform speichert all Ihre Daten und Erkenntnisse an einem Ort, um die Zusammenarbeit zu fördern und zu unterstützenmitarbeiterengagement* Nutzen Sie die praktischen Erinnerungen und Benachrichtigungen für die Verwaltung von Service Level Agreements (SLA), um die Kundenzufriedenheit im Blick zu behalten

ServiceNow Grenzen

Es handelt sich nicht um eine vollständigeCRM und Projektmanagement tooldaher müssen Sie es in Kombination mit anderen Tools verwenden

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Features zur Berichterstellung für den Kundensupport robuster sein könnten

Preise für ServiceNow

Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Preise, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

14. Hiver

Verwalten Sie E-Mails und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit der Hiver Chrome Extension

Hiver ist eine kollaboratives E-Mail management tool das Teams bei der effizienten und effektiven Zusammenarbeit innerhalb ihrer bestehenden Gmail-Konten unterstützt. Es wurde entwickelt, um die Produktivität von Teams zu steigern, indem es ihnen die Zusammenarbeit, das Delegieren und die nahtlose Nachverfolgung von E-Mails ermöglicht.

Hiver beste Features

Freigeben eines Posteingangs und Verwalten von E-Mails in Google Mail

Gemeinsames Zuweisen und Lösen von E-Mails mit der Möglichkeit, Kommentare, Beschreibungen und Notizen zu E-Mails hinzuzufügen

Erstellen und verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, um auf häufig gestellte Fragen zu reagieren

Hiver-Einschränkungen

Abhängigkeit von Gmail

Begrenzte mobile Laufzeit

Limitierte Features

Haver-Preise

Lite : $15 pro Mitglied/Monat

: $15 pro Mitglied/Monat Pro : $39 pro Mitglied/Monat

: $39 pro Mitglied/Monat Elite: $59 pro Mitglied/Monat

Hiver Bewertungen und Rezensionen

4.6/5 (800+ Bewertungen)

15. Tettra

über Tettra Tettra ist ein KI-gestütztes Wissensmanagementsystem und eine Wikisoftware, die Teams bei der Verwaltung und Freigabe von Unternehmenswissen unterstützt. Es ermöglicht Benutzern, wichtige Unternehmensinformationen in einer Wissensdatenbank zu sammeln, die zur Beantwortung wiederkehrender Fragen und zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter genutzt werden kann. Tettra bietet eine Plattform für die Organisation und Zusammenarbeit von Team-Dokumentation und Prozessen.

Tettra beste Features

Integrationen

Macht das Einbringen von Inhalten einfach

Ermöglicht Medien, Links und umfangreiche Formate

Tettra-Einschränkungen

Wenn es wächst, kann es schwierig sein, neue Aktivitäten zu sehen

Ergebnis: doppelter Inhalt, wenn versucht wird, ein Dokument an zwei Stellen aufzulisten

Bilder in Listen bieten begrenzte Formate

Tettra-Preise

Starting: Free

Free Skalierung: $8,33/Monat pro Benutzer

$8,33/Monat pro Benutzer Professionell: $16.66/Monat pro Benutzer

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (89+ Bewertungen)

4.6/5 (89+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (9+ Bewertungen)

ClickUp: Das beste Knowledge Management tool für Teams

In der weiten Landschaft des Wissensmanagements kann es eine beängstigende Aussicht sein, die Informationsflut zu bändigen. Doch keine Angst, denn die Features von ClickUp bieten eine leistungsstarke Plattform für nahtlose Zusammenarbeit, zentrale Repositorys und müheloses Abrufen von Informationen.

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp können Sie Wissen mühelos erstellen, bearbeiten und freigeben, so dass jeder in Ihrem Unternehmen Zugriff auf die neuesten Informationen hat und Wissenslücken der Vergangenheit angehören.

Starten Sie Ihr Wissensmanagement-Abenteuer noch heute mit ClickUp und erschließen Sie das wahre Potenzial des Wissens in Ihrem Unternehmen.