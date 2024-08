Die 10+ besten Clockify-Alternativen & Konkurrenten 2024

Es ist an der Zeit, mit der Arbeit an zeitmanagement ist immer genau jetzt. Aber wie misst man Produktivität? Wird die Teamleistung, die für Projekte aufgewendete Zeit oder die tatsächlichen Arbeitsminuten gemessen?

Für viele Unternehmen ist dies der Punkt, an dem Online software zur Zeiterfassung wird unverzichtbar, und eines der beliebtesten Tools ist Clockify. Allerdings ist nicht jeder ein Fan dieses Tools, so dass sich viele fragen, welche Alternativen zu Clockify es gibt?

Zum Glück sind Sie hier auf der besten Liste mit Alternativen zu Clockify gelandet. Wir analysieren und sezieren die wichtigsten Zeiterfassungstools, die Sie im Jahr 2023 und darüber hinaus kennen müssen.

Doch bevor wir uns den 10+ besten Clockify-Alternativen zuwenden, werfen wir einen genaueren Blick auf Clockify und warum einige einen Wechsel in Betracht ziehen.

Was ist Clockify?

Zeiterfassung in Clockify Clockify ist eine App zur Zeiterfassung, mit der Sie die für verschiedene Projekte geleistete Arbeit nachverfolgen können, unabhängig davon, ob es sich um Arbeitsstunden, wöchentliche Aktivitäten in einem Stundenzettel oder um das Stempeln von einem gemeinsam genutzten Gerät handelt.

Dieses Online-Tool zur Zeiterfassung hat keine Begrenzung der Anzahl der Benutzer innerhalb der App und bietet einen robusten kostenlosen Plan für immer. Clockify bietet detaillierte Berichte über die für verschiedene Projekte aufgewendete Zeit, so dass jeder genau weiß, wer was und wie lange gearbeitet hat.

Vorteile

Starker kostenloser Plan

Jeder, der die Erlaubnis hat, kann detaillierte Berichte einsehen und Rechnungen direkt anhängen

Einfach zu implementieren, zu bedienen und die Produktivität zu verfolgen

Nachteile

Einige Benutzer berichten, dass die Software sie häufig "abwürgt"

Es ist nur ein begrenzter Support verfügbar

Die Funktionen können in der kostenlosen Version eingeschränkt sein

Preisgestaltung

Kostenlos

Basic : $3.99 pro Benutzer pro Monat

: $3.99 pro Benutzer pro Monat Standard : $5.49 pro Benutzer pro Monat

: $5.49 pro Benutzer pro Monat Pro : $7,99 pro Benutzer pro Monat

: $7,99 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $11.99 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

Die 10+ besten Clockify-Alternativen

Einfache Zeiterfassung und Verknüpfung von Protokollen mit Aufgaben oder Teilaufgaben ClickUp ist ein Werkzeug zur Zeiterfassung in Projekten mit einer Vielzahl dynamischer Funktionen, die es zu einer der besten Clockify-Alternativen auf dem Markt machen. ClickUp ermöglicht es den Nutzern, die Zeit von überall aus und mit jedem Gerät zu erfassen - entweder über ein nicht-invasives Pop-Out oder über die Chrome-Browser-Erweiterung.

Es ist auch möglich, die Zeit unterwegs zu erfassen oder Timer von jedem Gerät aus zu starten und zu stoppen, um eine möglichst genaue Zeiterfassung zu gewährleisten. Verkleinern oder vergrößern Sie das Zeiterfassungstool, um weitere Details zu erhalten, einer Aufgabe oder Teilaufgabe zuzuordnen oder einem bestimmten Benutzer in ClickUp zuzuweisen.

Die Verfolgung von abrechenbaren Minuten in ClickUp ist einfach zu protokollieren und an Benutzer zu delegieren

Das Beste daran ist, dass Sie alle Ihre Stundenzettel aus anderen Anwendungen, die Sie zuvor verwendet haben, mit ClickUp synchronisieren können. Dies erleichtert Ihnen die tabellarische Auflistung aller Zeiten, die Sie in ein vergangenes oder aktuelles Projekt investiert haben, so dass Sie bei der Berechnung nichts verschenken. Die lange Liste der Integrationen von ClickUp bedeutet, Sie haben eine produktivitätswerkzeug das mit Ihren aktuellen Systemen synchronisiert werden kann, so dass Sie keine Zeit mit der Übertragung zwischen Systemen verschwenden. Darüber hinaus ermöglicht die Anpassung von ClickUp die Erstellung detaillierter Zeiterfassungsberichte zur Messung der geschätzten Zeit, von Stundenzetteln und Zeitberichten.

Time Sheet in ClickUp ist anpassbar, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen

ClickUp Zeiterfassungsfunktionen

Notizen und Etiketten : Kategorisieren, beschriften und kommentieren Sie die erfasste Zeit in ClickUp

: Kategorisieren, beschriften und kommentieren Sie die erfasste Zeit in ClickUp Sortieren und Filtern : Ordnen Sie die erfasste Zeit nach Datum, Status, Tags und Beauftragten

: Ordnen Sie die erfasste Zeit nach Datum, Status, Tags und Beauftragten Zusammenfassen : Zusammenfassen aller für Aufgaben oder Unteraufgaben aufgewendeten Zeit

: Zusammenfassen aller für Aufgaben oder Unteraufgaben aufgewendeten Zeit Abrechenbar : Kennzeichnen Sie Zeiterfassungsprotokolle als abrechenbare Minuten für die Kostenerfassung

: Kennzeichnen Sie Zeiterfassungsprotokolle als abrechenbare Minuten für die Kostenerfassung Benutzerdefinierte Berichte erstellen : Erstellen Sie detaillierte Berichte oder Zeiterfassungsbögen und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an

: Erstellen Sie detaillierte Berichte oder Zeiterfassungsbögen und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an ClickUp Zeiterfassung Chrome-Erweiterung : Zeiterfassung auf dem Desktop oder einem mobilen Gerät oder Zeiterfassung über einen Webbrowser, um die Zeit mit jeder Aufgabe oder Teilaufgabe zu verknüpfen

: Zeiterfassung auf dem Desktop oder einem mobilen Gerät oder Zeiterfassung über einen Webbrowser, um die Zeit mit jeder Aufgabe oder Teilaufgabe zu verknüpfen Vorlagen für Zeitsperren &stundenzettel-Vorlagen Preisgestaltung

Kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für Details

Bewertungen und Rezensionen

2. TMetric

Über TMetric Eine weitere zeiterfassung ein Tool, das auf unserer Liste der Clockify-Alternativen steht, ist TMetric. Dieses leistungsstarke System ermöglicht Ihnen die Durchführung aller zeiterfassungsfunktionen die Sie benötigen, ohne einen Cent zu bezahlen. Sie können folgende Daten überwachen:

In Rechnung gestellte Zeit

Zeitaufwand für verschiedene Projekte (Greatfunktion für Freiberufler!)

Bezahlte Auszeiten

Statistiken zur Teamverwaltung

Wenn Sie sich einen Überblick darüber verschaffen wollen, wie die Zeit innerhalb der von Ihnen geleiteten Organisation verbracht wird, gibt es nur wenige Produkte, die dies so gut können wie TMetric.

Preisgestaltung

Kostenlos : $0 pro Monat

: $0 pro Monat Professionell : $5 pro Monat

: $5 pro Monat Business: $7 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

3. Ernte

Über Ernte Mitarbeiter, die das Zeiterfassungs-App Harvest können ihre gesamte Wochenarbeit in einem Zug eingeben oder die Zeit nach und nach erfassen. Je nachdem, was für sie am einfachsten ist und am meisten Sinn macht, sollten sie das anstreben, was sie erreichen wollen.

Darüber hinaus bietet Harvest noch einige andere Funktionen, die ebenfalls interessant sind:

Forecast: Eine Schwester-App, mit der Arbeitgeber die gesamte Woche ihrer Mitarbeiter im Voraus planen können

Automatische Erinnerungen zur Einreichung eines Stundenzettels

Einfache Integration mit anderen Tools wie Quickbooks, Google Calendar und Slack

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro: $12 pro Platz pro Monat

Bewertung und Rezensionen

das sollten Sie sich ansehen_ *Alternativen zur Ernte* _!**_

4. Melden Sie sich bei

Über Anmeldung beiApploye ist eine Zeiterfassungssoftware, die Folgendes bietet funktionen zur Mitarbeiterüberwachung . Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre begrenzte Zeit optimal zu nutzen, laufende Aufgaben zu verfolgen, Rechnungen für Kunden zu erstellen und die abrechenbaren Stunden der Mitarbeiter zu berechnen. Außerdem bietet es einzigartige Funktionen wie Live-Feed, Sofort-Screenshots, Pomodoro-Timer usw.

Zu den bemerkenswertesten Funktionen von Apploye gehören die folgenden:

Funktionen zur Fernüberwachung von Mitarbeitern : Screenshots, App-Nutzung und URL-Verfolgung.

Berichterstattung & Dashboard: Leistungsvergleich, Aktivitäts- und Produktivzeitberichte, Exportberichte.

Projekt- und Aufgabenmanagement: Aufgabenweisezeitprotokollerstellen Sie zahlreiche Aufgaben unter Projekten, Projektbudgets, fügen Sie Personen und Berechtigungen hinzu.

Preisgestaltung

Solo : $4 pro Benutzer pro Monat

: $4 pro Benutzer pro Monat Standard : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Premium : $6 pro Benutzer pro Monat

: $6 pro Benutzer pro Monat Elite: $7 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

5. nTask

Über nTask Eine beliebte Wahl auf dieser Liste von Clockify-Alternativen ist nTask. Dieses Zeiterfassungstool ist eine der beeindruckendsten Optionen aufgrund seiner projekt-Management-Software auch die Integration. Es bietet Funktionen, die Sie mit anderen Zeiterfassungsprogrammen nicht bekommen, und das alles zu einem vernünftigen Preis.

Je mehr Sie für Ihren Plan bezahlen, desto mehr Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung. Manche Leute sind jedoch vollkommen zufrieden damit, den kostenlosen Plan so lange wie möglich zu nutzen.

Es ist erwähnenswert, dass einige der kostenpflichtigen Tarife Funktionen wie die nTask-Mobil-App, die einfachsten Stundenzettel für Ihr Unternehmen und die Integration von Daten aus mehr als 100 verschiedenen Zeiterfassungs- und Spesenerfassungs-Apps von Dritten bieten.

Preisgestaltung

Basic Plan: Kostenlos

Kostenlos Premium Plan: $3 pro Benutzer pro Monat

$3 pro Benutzer pro Monat Business Plan: $8 pro Benutzer pro Monat

$8 pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Preise werden von Fall zu Fall festgelegt

Bewertungen und Rezensionen

6. Everhour

Über Stündlich Die Fernarbeit ist in vollem Gange, und eine der besten Clockify-Alternativen, die sich auf ihre Online-Zeiterfassungsfunktionen stützt, ist Everhour. In der Regel wird die Zeiterfassungssoftware am besten für Remote-Teams verwendet, damit diese ihre Stunden effektiv erfassen können, egal wo auf der Welt sie gerade arbeiten.

Eine Sache, die einige Leute an der Everhour-Option bemerkt haben, ist, dass sie keine mobile App für Android haben. Außerdem ist derzeit keine Offline-Zeiterfassung möglich.

Das bedeutet, dass einige Zeiterfassungen möglicherweise durchgeführt werden müssen über Excel-Tabellen wenn sie offline durchgeführt wird. Dennoch gibt es einige andere beeindruckende Funktionen.

Verfolgung des Projektbudgets

Manager können die Zeiterfassungsbögen von Mitarbeitern sperren (nützlich, wenn Mitarbeiter vergessen, sich abzumelden)

Einfaches Einplanen von Ressourcen, wo sie gebraucht werden

Preisgestaltung

Team-Plan: $8,50 pro Benutzer pro Monat (ab 5 Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen

7. Toggl

Über Toggl Ein weiteres Zeiterfassungstool ist Toggl, eine der beliebtesten Clockify-Alternativen in unserer Liste. Die Überwachung der Produktivität in Echtzeit ist für das Ressourcenmanagement und die Verfolgung der abrechenbaren Stunden unerlässlich, und Toggl kann genau das tun.

Mit den Funktionen für das Ressourcenmanagement können Manager wissen, woran ihre Mitarbeiter arbeiten - ob es sich um zu wenig oder zu viel Arbeit handelt. Zeiterfassungssoftware wie Toggl ermöglicht es Teamleitern, ihre Mitarbeiter zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie ein wirklich überschaubares Arbeitspensum haben - insbesondere bei Remote-Teams.

Dies ist der beste Weg, um das gesamte Team zur Verantwortung zu ziehen und einen besseren Einblick in die Leistung der Mitarbeiter zu erhalten. Eine der wichtigsten Funktionen für die Nutzer von Toggl ist die Identifizierungsfunktion für Leerlaufzeiten, die effizienter arbeitet als die Verwaltung von Stundenzetteln.

Dieses Zeiterfassungstool gibt den Teamleitern Einblicke in die Nutzer, die gerade im Leerlauf sind und ihren Computer nicht benutzen. Es kann dann die Zeit durch die Computernutzung im Vergleich zu den Leerlaufminuten nachverfolgen und mit den abrechenbaren Gesamtstunden abgleichen. Während dies für interne Teams vielleicht ein wenig invasiv ist, könnte es ideal sein für ausgelagerte Hilfe wo eine genaue Zeiterfassung von entscheidender Bedeutung ist.

Preisgestaltung

Kostenlos : Bis zu 5 Benutzer

: Bis zu 5 Benutzer Starter : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Premium : $18 pro Benutzer pro Monat

: $18 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise verfügbar

Bewertungen und Rezensionen

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Über Quickbooks TSheets, das jetzt Teil von Intuit Quickbooks ist, ist eine der beliebtesten Clockify-Alternativen zur Zeiterfassung, da es Ihnen erlaubt, Ihre integrierten Daten von Clockify . Seine Hauptfunktionen machen es einfach, manuelle Zeiteingaben zu vermeiden, um Arbeitszeiten zu erfassen, so dass Sie leicht von Clockify wechseln können.

GPS-Tracking und Geo-Fencing sind zwei Zeiterfassungsfunktionen von TSheets, die es den Mitarbeitern ermöglichen, die Zeit zu erfassen, die sie im Büro verbracht haben, was für Remote-Teams, die auch im Büro arbeiten, sehr nützlich ist.

Manager verfolgen die Produktivität der Mitarbeiter und akzeptieren nur Stempeldaten innerhalb bestimmter geografischer Grenzen (des tatsächlichen Büros). Dadurch wird verhindert, dass die Zeit der Mitarbeiter an unbekannten Orten erfasst wird, wenn sie gebeten werden, im Büro oder während bestimmter Arbeitszeiten zu sein.

Es ist auch viel einfacher, einen detaillierten Bericht zu erhalten, um Überstunden zu verwalten und einen besseren Einblick in die Produktivität der Mitarbeiter zu bekommen.

Preisgestaltung

ProAdvisor : Kostenlos (1 Konto)

: Kostenlos (1 Konto) Premium : $8 pro Benutzer pro Monat (plus $20 Grundgebühr pro Monat)

: $8 pro Benutzer pro Monat (plus $20 Grundgebühr pro Monat) Elite: $10 pro Benutzer pro Monat (plus $40 Grundgebühr pro Monat)

Bewertungen und Rezensionen

9. Zeit-Doktor

Über Zeit-Doktor Wenn Sie noch auf der Suche nach einer Clockify-Alternative sind, die alle Funktionen bietet, die Sie benötigen, können Sie nichts falsch machen mit Time Doctor . Sie haben alles, was Sie sich für die Zeiterfassung wünschen, einschließlich:

Ablenkungswarnungen für Mitarbeiter

Screenshots und Überwachung des Aktivitätsniveaus

Online-Lohnabrechnungsoptionen

Zeiterfassung (online und offline)

Time Doctor kann Ihnen dabei helfen, Ihre Gehaltsabrechnung zu vereinfachen und jedes Projekt viel leichter zu verwalten. Wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihrer Mitarbeiter benötigen, können Sie mit Time Doctor nichts falsch machen.

Preisgestaltung

Basic : $70 pro Benutzer und Jahr

: $70 pro Benutzer und Jahr Standard : $100 pro Benutzer pro Jahr

: $100 pro Benutzer pro Jahr Premium: $200 pro Benutzer pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen

10. Rechtzeitig

Über Rechtzeitig Diese Zeiterfassungs-App, Timely, hat mehr als 5.000 Kunden, die ihre detaillierten Produktivitätsberichte für eine wirklich genaue Zeiterfassung nutzen. Timely ist eine der beliebtesten Alternativen zu Clockify, weil sie den Zeitaufwand für die tatsächliche Zeiterfassung um bis zu 75 % reduzieren kann.

Die Messung der Mitarbeiterleistung, die Verfolgung der abrechenbaren Stunden und andere Berichtsfunktionen machen Timely zu einem fantastischen Online-Zeiterfassungstool. Diese App überwacht auch Ihre Projektbudgets durch detaillierte Berichte.

Sie können den Aufwand und die Zeit, die Sie für die Berechnung solcher Dinge aufwenden müssen, reduzieren und zum nächsten Punkt übergehen. Darüber hinaus erleichtern Ihnen die Berichte von Timely den Überblick über jede einzelne Minute, so dass Sie immer wissen, wie Sie Ihre Arbeit verfolgen können.

Preisgestaltung

Build : $20 pro Monat (100 SMS pro Monat inbegriffen)

: $20 pro Monat (100 SMS pro Monat inbegriffen) Erhöhen : $30 pro Monat (200 SMS pro Monat inbegriffen)

: $30 pro Monat (200 SMS pro Monat inbegriffen) Innovieren: $35 pro Monat (300 SMS pro Monat inbegriffen)

Bewertungen und Rezensionen

11. Timecamp

Über Zeitstempel Entfernte Teams und freiberufler wird empfohlen, Timecamp auszuprobieren. Es ermöglicht zeitblockierung auf eine Art und Weise zu nutzen, wie es dieselben Leute vorher nie tun konnten. Hier sind einige Dinge, die Sie im Zusammenhang mit Timecamp wissen sollten:

Sie können es sowohl im Web als auch über eine App nutzen

Zeiterfassungsbögen können auf Wunsch automatisch genehmigt werden

Kunden können Informationen über den Stand ihres Projekts in Echtzeit erhalten

Preisgestaltung

Kostenloser Plan für immer

Basic : $6,30 pro Benutzer pro Monat

: $6,30 pro Benutzer pro Monat Pro : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für weitere Details

Bewertungen und Rezensionen

Sieh dir das an_ Alternativen zum TimeCamp !

Warum bewegen sich die Leute weg von Clockify?

Clockify hat den Spitzenplatz für viele Nutzer in diesem Bereich beibehalten, aber es fehlt an einigen Funktionen, die die Leute nach besseren Optionen suchen lassen. Clockify hat einen starken kostenlosen Plan und macht Zeiterfassung gut, aber es hat einige Mängel in anderen Bereichen.

So führen beispielsweise Wartungsarbeiten an der Plattform und Ausfallzeiten zu Serviceausfällen, die nur schwer zu umgehen sind oder bei denen es schwierig ist, die erfassten Zeiten wiederherzustellen. Für kleinere Unternehmen und Konzerne mag dies kein großes Problem darstellen. Es kann jedoch schwierig sein, wenn Sie mit zahlreichen Mitarbeitern arbeiten und ein Ausfall auftritt oder Sie eine Seite aktualisieren müssen, damit der Timer die richtige Zeit anzeigt.

Für die Grundbedürfnisse ist es zwar nützlich, aber es hat keine robuste Zusammenarbeit das die Zeit mehrerer Benutzer in einem Projekt zusammenfasst. Und es fehlt jede Art von Zugang, der es den Benutzern ermöglicht, an mehr als einer Aktivität zu arbeiten, ohne Aufgaben oder Benutzer umzubenennen.

Clockify-Berichte sind detailliert, können aber mehr manuelle Arbeit erfordern als erwartet

Clockify kämpft auch mit jeglicher Art von automatisierter Zeiterfassung, die weiß, wann sich die Zeit bei verschiedenen Einträgen überschneidet. Das bedeutet mehr manuelle Zeiterfassung und Bearbeitung von Stundenzetteln oder Berichten.

Die Benutzer müssen einige mühsame Aufgaben erledigen, wie z. B. das Verschieben von wöchentlichen Stundenzetteln, während andere es schwierig finden, Projekte anstelle von Kunden aufzuschlüsseln.

Abgesehen davon ist Clockify in seiner einfachsten Form - der Zeiterfassung - ein großartiges Tool. Wenn Sie jedoch kein kleines Unternehmen sind oder die Zeiterfassung in die folgenden Bereiche integrieren müssen aufgabenverwaltung oder Projektmanagement-Software benötigen, sind die Alternativen auf unserer Liste, wie ClickUp, die beste Wahl.

Insgesamt gibt es viele Optionen, aus denen Sie wählen können, um Ihre Clockify Alternativen zu bekommen. Viele von ihnen sind unglaublich nützlich und bieten mehr Vorteile als die Clockify-App jemals bieten könnte.

Wenn Sie bereit sind, nach Clockify zum nächsten Schritt überzugehen, dann sollten Sie vielleicht ein Tool wie ClickUp in Betracht ziehen, das nicht nur die Zeit erfasst, sondern sich auch in Ihre Projekte integrieren lässt. Testen Sie ClickUp noch heute