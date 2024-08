10 beste Software zur Zeiterfassung für Freelancer im Jahr 2024

Im Laufe der Jahre war die Freiberuflichkeit eine der gefragtesten bezahlten Tätigkeiten, insbesondere während und nach einer Pandemie.

Tatsächlich ergab eine Studie von UpWork 17% der Befragten das entspricht 9 Millionen US-Beschäftigten, sind weniger motiviert, in eine Büroeinstellung zurückzukehren und halten freiberufliche Arbeit für arbeit von zu Hause aus stattdessen. Da immer mehr Arbeitnehmer diese Einstellung übernehmen, hat sich "Die große Resignation" zu einem Wirtschaftstrend entwickelt.

Dies hat die Popularität der freiberuflichen Arbeit weiter erhöht, da diese Art der Arbeit mehr Flexibilität bietet als der typische 9-to-5-Job. Aber mit dieser Flexibilität geht auch eine größere Verantwortung für Sie als Freiberufler einher.

Sie müssen proaktiv nach Möglichkeiten suchen, ihren Workload verwalten und Projekte und verfolgen Sie Ihre abrechenbaren Stunden selbst. Dies ist der Punkt software zur Zeiterfassung und projektmanagement tools ins Spiel kommen.

Sowohl Freiberufler als auch Arbeitgeber können diese Tools nutzen, um ihre Arbeit zu verwalten und ihre Arbeitszeiten nachzuverfolgen. In diesem Artikel gehen wir auf die Vorteile von zeiterfassung apps für Freiberufler und 10 der besten Tools, mit denen Sie Ihre freiberufliche Arbeit verwalten können.

Vorteile der Software zur Zeiterfassung für Freiberufler

Es gibt so viele Apps zur automatischen Zeiterfassung für Freiberufler mit unterschiedlichen Features auf dem Markt, und es ist kein Wunder, warum. Software zur Zeiterfassung hilft Freiberuflern und Arbeitgebern gleichermaßen wie folgt:

Automatisierung der Zeiterfassung : Automatische Zeiterfassung durch Schaltflächen zur Nachverfolgung, manuelle Bearbeitung oder Eingabe des Bereichs der gearbeiteten Zeit

: Automatische Zeiterfassung durch Schaltflächen zur Nachverfolgung, manuelle Bearbeitung oder Eingabe des Bereichs der gearbeiteten Zeit Stromlinienförmiger Workflow über Integrationen : Nutzen Sie die Integration von Drittanbietern, um mit einem Klick auf eine Schaltfläche direkt Rechnungen über geleistete Arbeitsstunden zu erstellen

: Nutzen Sie die Integration von Drittanbietern, um mit einem Klick auf eine Schaltfläche direkt Rechnungen über geleistete Arbeitsstunden zu erstellen Zeitberichterstellung : Verwalten Sie Projekte und erstellen Sie Analysen, indem Sie detaillierte Berichte über die von Mitarbeitern und Freiberuflern geleisteten Arbeitsstunden erstellen

: Verwalten Sie Projekte und erstellen Sie Analysen, indem Sie detaillierte Berichte über die von Mitarbeitern und Freiberuflern geleisteten Arbeitsstunden erstellen Rationalisierte Lohnabrechnung : Erstellen Sie schneller genaue Rechnungen

: Erstellen Sie schneller genaue Rechnungen Verbesserte Produktivität: Teams, die ihre Arbeitszeiten effektiv nachverfolgen und verwalten, können ihre Personalkosten erheblich senken und ihre Effizienz steigern

arbeitgeber sollten nicht nur wissen, wie man mit Finanzen umgeht, sondern auch mit Zeit. Wenn die von allen Mitgliedern des Teams für die Arbeit aufgewendete Zeit richtig verwaltet wird, führt dies dazu, dass die Budgetkosten eingehalten und die Einzelziele erreicht werden." -Colin Palfrey, CMO von *[ Software in der Capterra 2022 Auswahlliste

2. Bonsai

Zeiterfassung in Bonsai Bonsai ist eine All-in-One-Business-Management-Anwendung, die sich um Ihre Geschäfte oder freiberuflichen Projekte von Anfang bis Ende kümmert.

Es bezeichnet sich selbst als die Nummer eins unter den Produkten für Selbstständige, die Ihre Prozesse integriert und automatisiert und Ihr Geschäft nahtlos abwickelt.

Bonsai ist eine App für Freiberufler, die in der Verwaltung von Clients und Projekten organisiert bleiben wollen, von der Erstellung von Verträgen, Features für die Rechnungsstellung, Zeit- und Aufgabenerfassung bis hin zu Buchhaltung und Steuern.

Beste Features

Es gibt zahlreichevorlagen für Verträge, Angebote, Rechnungen, Arbeitsumfang und Kostenvoranschläge in der App selbst; es ist nicht nötig, das restliche Internet nach Vorlagen zu durchsuchen

Die Zeiterfassung mit Bonsai ist sehr einfach. Sie können für jeden Bereich das Projekt und die Aufgabe angeben, an der Sie gerade arbeiten

Ein integriertes Tool für Buchhaltung, Bargeld- und Steuerverwaltung

Organisiert mehrereprojekte und Aufgaben in einer leicht verständlichen Benutzeroberfläche mit einem Feature zur Terminplanung, um Ihre Termine im Blick zu behalten und Ihre Verfügbarkeit zu prüfen

buchhaltung und Steuern sind sehr knifflige Themen, vor allem, wenn man sich nicht gut damit auskennt. Bonsai macht diese Gleichung einfach, besonders für Freiberufler, die gerade erst anfangen." -_Anthony Martin, CEO und Gründer von Choice Mutual

Limits

Eingebautvorlagen für die Zeiterfassung sind nicht leicht benutzerdefiniert an die spezifischen Kundenbedürfnisse anpassbar

Preisgestaltung

Starter Konto : $24/Monat

: $24/Monat Professional Konto : $39/Monat

: $39/Monat Business-Konto: $79/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,8 von 5 Punkten (51+ Bewertungen und 3 Diskussionen) Auf der Liste der High Performer von G2

Capterra 4.2 von 5 (4+ Bewertungen)



3. TimeCamp

Zeiterfassung in TImeCamp TimeCamp ist eine kostenlose App zur Zeiterfassung in der Cloud, die Projektmanagern hilft, Aufgaben, geleistete Arbeitsstunden, abrechenbare Sätze und abrechenbare Stunden zu verwalten und die Projektleistung zu analysieren.

Für Freiberufler hilft TimeCamp bei der Zeiterfassung und bietet eine detaillierte Analyse aller Ihrer Arbeiten und des Fortschritts für jeden Client, um die Effizienz, Produktivität und das Zeitmanagement für verschiedene Clients zu verbessern.

Die Nutzung von TimeCamp ist kostenlos, wobei es verschiedene Preisoptionen für erweiterte Features gibt, so dass Freiberufler die grundlegenden Features von TimeCamp ohne zusätzliche Kosten nutzen können!

Beste Features

Unlimited Benutzer und Projekte auf Desktop und mobilen Geräten ohne Kosten

Die Erweiterung von TimeCamp ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit mit Trello, Google Kalender, Monday.com, Slack, ClickUp und anderen zu integrieren!

Ermöglicht Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und Urlauben

Direkte Zeiterfassung zur Rechnungsfunktion

Ermöglicht die Zeiterfassung von Projekten understellung von Berichten über Projekte Limits

Time Camp ist stolz auf seinen kostenlosen Free Forever-Plan für seine Benutzer. Allerdings sind die Features zur Berichterstellung in diesem kostenlosen Paket nicht verfügbar.

Preisgestaltung

Free Forever-Plan : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Basic : $6,30 pro Benutzer/Monat

: $6,30 pro Benutzer/Monat Pro : $9 pro Benutzer/Monat

: $9 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,6 von 5 (188+ Bewertungen und 4 Diskussionen)

Kapitelra 4,7 von 5 (572+ Bewertungen)



4. Time Doctor

Zeiterfassung im Time Doctor Time Doctor ist ein SaaS app zur Mitarbeiterüberwachung die Freiberuflern bei der Nachverfolgung der Zeit und Arbeitgebern bei der Erstellung von Berichterstellungen zur Produktivität hilft und team-Aktivitäten zu überwachen während des Arbeitstages.

Neben der Zeiterfassung behält Time Doctor den Überblick über die Abrechnungen der Freiberufler mit ihren Clients durch einfach zu erstellende Rechnungen, Spesenabrechnungen für jeden Client sowie Produktivitäts-, Ausgaben- und Budgetberichte.

Beste Features

Erstellung täglicher und wöchentlicher Berichte zur Produktivität mit Angaben zu erledigten Arbeiten, geöffneten Websites, Projekten und bearbeiteten Clients

Bietet Online Timesheets, die vollständig anpassbar sind

Aufzeichnung und Überwachung von Websites und Anwendungen, die während der Arbeitszeit genutzt werden, so dass Administratoren die Produktivität der Mitarbeiter ermitteln können

Ablenkungswarnungen, um die Konzentration auf die anstehenden Aufgaben zu fördern

Limitierungen

Das Feature der Web- und App-Überwachung von Time Doctor kann dazu führen, dass Vorgesetzte Mikromanagement betreiben, was einige Mitglieder des Teams als unangenehm empfinden könnten.

Preisgestaltung

Basic : $70 pro Benutzer/Jahr

: $70 pro Benutzer/Jahr Standard : $100 pro Benutzer/Jahr

: $100 pro Benutzer/Jahr Premium: 200 $ pro Benutzer/Jahr

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,4 von 5 (324+ Bewertungen und 12 Diskussionen)

Kapitelra 4.5 von 5 (457+ Rezensionen)



5. Toggl

Zeiterfassung in Toggl Track Toggl ist eine App für Produktivität und Zeiterfassung, die Toggl track für die mühelose Nachverfolgung der Zeit, Toggl plan für die Planung und Verwaltung der Arbeit und Toggl hire für die Einstellung von Mitarbeitern auf Basis ihrer Fähigkeiten bietet.

Freiberufler können sehr von Toggl Plan profitieren, da es Ihnen hilft, eine Vogelperspektive aller Ihrer Arbeit an einem Ort zu erhalten, Ihre To-Do-Listen in einer farbcodierten Zeitleiste abzubilden, sie mit benutzerdefinierten Aufgabenstatus und Fristen zu verwalten, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und den Überblick über Ihre Zeitpläne zu behalten.

Die Zeiterfassung von Toggl hilft Freiberuflern auch dabei, den Arbeitsaufwand für jedes Projekt genau zu erfassen, Rechnungen für protokollierte Stunden zu erstellen, erledigte Projekte für jede protokollierte Zeit nachzuverfolgen und rechtzeitig Erinnerungen zu senden, wenn Sie vergessen haben, Ihre Arbeit nachzuverfolgen!

Beste Features

Kristallklare Berichterstellung über die Anzahl der in einer Woche geleisteten Arbeitsstunden

Über 100+ App-Integrationen von nativen Integrationen, Browser-Erweiterungen und Automatisierungs-Apps

Erstellen Sie ganz einfach Rechnungen für Ihre Clients

Nachverfolgung, welche Aktivität für welche Arbeitsstunde erledigt wurde

Limits

Teurer als seine Konkurrenten mit erweiterten Features

Preisgestaltung

Team : $9 pro Benutzer/Monat

: $9 pro Benutzer/Monat Business: $15 pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,6 von 5 (1.513+ Bewertungen und 21 Diskussionen)

Kapitelra 4.7 von 5 (1,944+ Bewertungen)



6. Clockify

Zeiterfassung in Clockify Clockify ist eine App zur Zeiterfassung und für Timesheets, die Freiberuflern bei der Nachverfolgung von Stunden in verschiedenen Projekten hilft. Sie umfasst Features zur Zeiterfassung, Berichterstellung und Verwaltung.

Die Zeiterfassung in Clockify hilft Freiberuflern bei der Nachverfolgung der Zeit mit einem Timer mit nur einem Klick, bei der manuellen Bearbeitung von Zeitprotokollen, wenn sie vergessen haben, sich für den Tag einzutragen, und bei der Integration von Clockify in viele Projekte und aufgabenverwaltung programme wie ClickUp, Asana , Trello oder Todoist.

Um einen detaillierten Bericht über Ihre Kunden, Arbeitsstunden und Einnahmen zu erhalten, können Freiberufler Zeiterfassungsdaten aus Clockify in eine PDF-, CSV- oder Excel-Datei exportieren.

Beste Features

Ermöglicht das Einrichten von Projekten, deren Kategorisierung nach Clients und das Setup von Aufgaben

Enthält ein Feature zur Nachverfolgung von Fixkosten und anderen Ausgaben für das Projekt

Festlegen von Stundensätzen für jeden Mitarbeiter und jedes Projekt

Möglichkeit, sich von einem freigegebenen Gerät aus über einen PIN-Code anzumelden

Limits

Die Benutzeroberfläche könnte freundlicher und attraktiver sein

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : $3,99 pro Benutzer/Monat

: $3,99 pro Benutzer/Monat Standard: $5,49 pro Benutzer/Monat

$5,49 pro Benutzer/Monat Pro : $7,99 pro Benutzer/Monat

: $7,99 pro Benutzer/Monat Enterprise: $11,99 pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,5 von 5 (134+ Bewertungen und 3 Diskussionen)

Kapitelra 4,7 von 5 (4.334+ Bewertungen)



7. Buddy Punch

Zeiterfassung in Buddy Punch Buddy Punch ist eine Online-Lösung für die Zeiterfassung mit Features für die Zeitplanung und Lohnabrechnung.

Als webbasierte Zeiterfassungssoftware ist Buddy Punch der Meinung, dass eine Zeiterfassung für Freiberufler nicht nur eine Uhr sein muss, sondern eine spezielle Software, die die geleistete Arbeit nahtlos mit der Rechnungsstellung und Lohnabrechnung verbindet.

Diese App vereinfacht die Zeiterfassung und Gehaltsabrechnung mit Hilfe von Job Codes, benutzerdefinierten Berichten und Anträgen zur Zeiterfassung für Arbeitgeber mit Freiberuflern, die von dem breiten Bereich an Features und Services zur Zeiterfassung für Angestellte erheblich profitieren können überwachung der Arbeitszeiten und Aktivitäten von Auftragnehmern .

Beste Features

Einstellung von E-Mail- oder mobilen Benachrichtigungen zur Überwachung der Überstunden von Mitarbeitern

Mit GPS- und Webcam-Bildern für das Ein- und Ausstempeln jedes Mitarbeiters

Ein- und Ausstempelungsoptionen umfassen eine 4-stellige PIN, QR-Codes, Gesichtserkennung oder einen einfachen Benutzernamen und ein Passwort

Beinhaltet Dutzende von Parametern zur Überstundenberechnung, um sicherzustellen, dass die Überstunden korrekt erledigt werden

Limits

Administratoren können die Stunden auf der Karte eines Freiberuflers kontrollieren und ändern, ohne diesen über die Änderungen zu benachrichtigen

Preisgestaltung

Standard: $2.99 pro Benutzer/Monat

$2.99 pro Benutzer/Monat Pro : $3,99 pro Benutzer/Monat

: $3,99 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,8 von 5 (157+ Bewertungen und 5 Diskussionen)

Kapitelra 4.8 von 5 (760+ Bewertungen)



8. Hubstaff

Zeiterfassung in Hubstaff Hubstaff ist eine Cloud-basierte Software zur Arbeits- und Zeiterfassung, die Remote-Arbeit, Außendienstmanagement, Zeiterfassung für Agenturen, Freiberufler, Berater und vieles mehr bietet.

Als All-in-One-Anwendung für die Zeiterfassung ermöglicht Hubstaff Arbeitgebern die Nachverfolgung der Zeit, die Überwachung der Mitarbeiter, die Verwaltung der Belegschaft und die Durchführung eines agilen Projektmanagements.

Für Freiberufler hilft Hubstaff bei der Nachverfolgung von fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden in einer einfach zu navigierenden App, bei der Organisation von Kunden und Projekten für eine einfache Rechnungsstellung und bei der Erstellung von Online Timesheets und Rechnungen für eine einfache Zahlung von Kunden.

Beste Features

Enthält ein Dashboard zur Überwachung der Mitarbeiter mit Details zu den täglichen und wöchentlichen Aktivitäten, den geleisteten Wochenstunden und wichtigen Infos zu den Aktivitäten und der Arbeit der Mitarbeiter

Erzeugt detaillierte Berichterstellungen, um zu wissen, wohin Ihr Geld fließt und was das Budget für Ihre Projekte verbraucht, um effektiv zu planen

Es ermöglicht Ihnen, Leerlaufzeiten einfach zu verwerfen

Abzeichen, um Effizienz zu belohnen und die Moral zu steigern

Limits

Nicht unterstützt auf Chromebook Desktop

Keine Lohnabrechnungsintegration mit Payoneer

Preisgestaltung

Desk Free : Nur für einen Benutzer

: Nur für einen Benutzer Desk Starter : $5,83 pro Benutzer/Monat

: $5,83 pro Benutzer/Monat Desk Pro : $8,33 pro Benutzer/Monat

: $8,33 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,3 von 5 (407+ Bewertungen und 14 Diskussionen)

Kapitelra 4,6 von 5 (1.314+ Rezensionen)



9. Everhour

Zeiterfassung in Everhour Everhour ist eine kostenlose App zur Zeiterfassung für Freiberufler (Einzelpersonen und Teams), die bei der Nachverfolgung der Zeit, der Festlegung und Überwachung von Budgets, der Rechnungsstellung an Clients und der Gehaltsabrechnung hilft.

Freiberufler können von dem Feature der Zeiterfassung von Everhour sehr profitieren. So wissen Sie, wie viel Zeit auf welches Projekt entfällt, mit einer entsprechenden Abrechnungs- und Budgetübersicht für jeden Client, um die Kosteneffizienz zu überwachen, oder wenn es an der Zeit ist, die Seile bei bestimmten Projekten straff zu halten.

Mit dem Feature zur Aufgabenverwaltung von Everhour können Freiberufler außerdem in einem übersichtlichen Dashboard sehen, welche Projekte erledigt, in der Warteschleife, in Bearbeitung oder in der Schwebe sind.

Einem Client eine Rechnung stellen? Everhour erstellt vorformatierte Rechnungen, so dass Freiberufler mit einem Klick auf eine Schaltfläche Zahlungen von Clients anfordern können.

Everhour arbeitet mit den meisten großen projektmanagement tools wie Asana , ClickUp, Monday, Basecamp, Jira und Notion.

Beste Features

Dashboard zur Überwachung des Fortschritts eines Projekts, des Budgets und des Aufwands

Ermöglicht die Erstellung von Aufgaben und deren Organisation in Abschnitten, damit die Mitglieder den Überblick über ihre Arbeit behalten

Ermöglicht die Nachverfolgung arbeitsbezogener Ausgaben zur Erstattung, Budgetverwaltung und Rechnungsstellung

Die Features für die Rechnungsstellung können problemlos mit Quickbooks, Xero oder FreshBooks verbunden werden

Limits

Unmöglichkeit, Stunden für eine bestimmte Aufgabe zu kategorisieren.

Preisgestaltung

Free : Bis zu 5 Benutzer

: Bis zu 5 Benutzer Lite : $5 pro Benutzer/Monat, ab 2 Benutzern

: $5 pro Benutzer/Monat, ab 2 Benutzern Team: $8,50 pro Benutzer/Monat, ab 5 Benutzern

Bewertungen und Rezensionen

G2 4,7 von 5 Punkten bei 148 Bewertungen

Kapitelra 4,7 von 5 Punkten bei 344 Bewertungen



"Freiberufler sind das Herzstück unserer Tätigkeit. Da wir dabei helfen, den Website-Traffic und die Backlinks für unsere Clients zu steigern, helfen uns Projektmanagement- und Zeiterfassungs-Plattformen wie Everhour dabei, den Workflow unserer Freelancer von oben bis unten im Griff zu behalten." -_Greg Heilers, Mitbegründer von JollySEO .

10. Harvest

Zeiterfassung in Harvest

Auf organisatorischer Ebene, Harvest ist eine benutzerfreundliche Anwendung zur Zeiterfassung, mit der Benutzer einen Überblick über Projektbudgets, Kapazitäten des Teams und Nachverfolgung der Ausgaben erhalten und sehen können, wie sich dies auf die Rentabilität auswirkt. Für einzelne Freiberufler ist Harvest ein großartiges Tool zur Zeitüberwachung, mit dem Sie Ihren Kunden den Fortschritt Ihrer Arbeit und die Anzahl der von Ihnen geleisteten Stunden anzeigen und mit den regelmäßigen Abrechnungen abgleichen können.

Eine Sache, die Harvest am besten zu erledigen vermag, ist die Unterstützung von Freiberuflern bei der Abrechnung und Rechnungsstellung. Und warum? Harvest verfügt über ein integriertes System für die Rechnungsstellung, die Nachverfolgung von Ausgaben und die Einziehung von Zahlungen dank der Integration mit PayPal und Stripe.

Harvest ermöglicht es Freiberuflern außerdem, die Zeiterfassung gleichzeitig für verschiedene Projekte mit unterschiedlichen Abrechnungssätzen zu nutzen, was bei den meisten Zeiterfassungssystemen nicht möglich ist. Sie können es mit über 70 beliebten Tools für die Arbeit wie ClickUp, Slack, Google Kalender und mehr verbinden.

Mit dem ClickUp Harvest Integration können Sie Ihre Einträge von beiden Plattformen aus synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihr Timesheet auf dem neuesten Stand ist

Beste Features

Mit benutzerdefinierten Erinnerungen, die Freiberufler an die regelmäßige Nachverfolgung ihrer Zeiten erinnern

Umfasst eine große Auswahl an visuellen Berichten für das Projektmanagement, einschließlich Zeitberichten, die nach Client, Aufgaben, Teams und Projekten getrennt sind

Einfache Rechnungserstellung und Integration mit PayPal und Stripe für einfache Zahlungen

Integration mit Quickbooks und Xero, um Ihre Konten nahtlos auf dem neuesten Stand zu halten

Limitierungen

Fehlen eines Features zur Stapelzuweisung von Zeit für Arbeitgeber, die mit mehreren Freiberuflern arbeiten (Harvest-Alternativen)

Preisgestaltung

Free : erlaubt einen Platz und zwei Projekte

: erlaubt einen Platz und zwei Projekte Pro: $12 pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 4.3 von 5 (771+ Bewertungen)

Kapitelra 4,6 von 5 (522+ Bewertungen)



Die Auswahl der besten Apps zur Zeiterfassung kann mühsam sein, vor allem wenn man die zahlreichen Features, Preise, Vorteile und Bewertungen bedenkt, die diese Hunderte von Plattformen bieten.

Um die besten Apps für die Zeiterfassung auszuwählen, müssen Sie eine umfassende Recherche darüber erledigen, welche Funktionen für Ihre Arbeit und Ihr Budget am wichtigsten sind, welche Funktionen für die Zeiterfassung zur Verfügung stehen und ob die App mit gängigen Projektmanagement-Tools integriert werden kann.

Zahlreiche kostenlose Programme zur Zeiterfassung im Internet versprechen unendlich viel, und Freiberufler und Arbeitgeber sollten sorgfältig prüfen, welche Plattformen für ihre individuellen Bedürfnisse am zeiteffizientesten und kostengünstigsten sind.

Kostenlose Zeiterfassungstools wie ClickUp sind sowohl für Solo-Freiberufler als auch für Arbeitgeber, die mit Freiberuflern zusammenarbeiten, unverzichtbar, um Projekte und Aufgaben zu verwalten, Arbeitszeiten genau zu erfassen und zu überwachen oder Kunden oder Einzelpersonen zu Projektbesprechungen einzuladen - alles auf einer Plattform.

