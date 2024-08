10 Projektportfolio-Vorlagen in Excel & ClickUp

Projektmanagement ist nicht auf das Abhaken von Aufgaben auf einer Liste zu erledigen limitiert. Es ist ein komplexer Prozess der Rationalisierung der Arbeit, um Ergebnisse zu erzielen. Und mit Vorlagen für das Management von Projektportfolios haben Sie die Tools, um mehrere Projekte gleichzeitig zu visualisieren, zu verwalten und zu optimieren.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 10 Vorlagen vor, mit denen Sie Ihr Portfolio-Management für Projekte verbessern können. Ganz gleich, ob Sie Fristen einhalten oder transformative Projekte anführen müssen, diese Vorlagen werden Ihr Leitstern sein!

Was ist eine Vorlage für das Portfolio-Management von Projekten?

Eine Vorlage für das Projektportfoliomanagement ist ein gebrauchsfertiger Rahmen, der Ihnen hilft, den Fortschritt Ihrer Projekte zu organisieren und strategisch zu verwalten. Es handelt sich um ein dynamisches Tool, das Klarheit, Ausrichtung und Einblick bietet.

Es erfasst die wichtigsten Metriken, Zeitleisten, Ressourcen und Risiken und bietet eine ganzheitliche Ansicht darüber, wo jedes Projekt im Verhältnis zu den anderen steht und, was noch wichtiger ist, im Einklang mit den Zielen des Geschäfts.

Bei diesen Vorlagen geht es nicht nur um Organisation. Es geht um Effizienz, Optimierung und strategische Voraussicht für jedes Projektmanagement. Mit einer robusten PPM-Vorlage können Sie nicht nur Aufgaben nachverfolgen, sondern auch den Erfolg gestalten.

Was macht eine gute Vorlage für das Portfolio-Management von Projekten aus?

Wenn Sie eine Vielzahl von Projekten verwalten, kann die Verwendung einer generischen oder schlecht angepassten Vorlage zu einem unübersichtlichen Ergebnis führen. Nicht alle Vorlagen sind gleich. Welche Elemente unterscheiden also eine gute Vorlage von einer mittelmäßigen Vorlage?

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit: Gute Vorlagen für das Projektmanagement sollten nicht dazu führen, dass Sie sich am Kopf kratzen. Sie sollten intuitiv und einfach zu bedienen sein. Denken Sie daran, dass eine PPM-Vorlage Ihnen das Leben leichter machen soll und nicht durch unnötigen Schnickschnack verkompliziert werden darf

Anpassbarkeit: Jedes Projekt, Team und jede Organisation ist einzigartig. Eine hervorragende Vorlage bietet die Flexibilität, sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, damit sie unabhängig von der Größe oder Art des Projekts relevant und funktional bleibt

Integrationsfähigkeit: Eine gute PPM-Vorlage sollte sich leicht mit anderen Tools und Plattformen integrieren lassen, insbesondere im heutigen digitalen Zeitalter. Ganz gleich, ob es um die Synchronisierung mit einem CRM-System oder den Abruf von Daten aus einer anderen Software geht, eine nahtlose Integration reduziert den manuellen Aufwanddateneintrag und potenzielle Fehler und potenzielle Fehler

Skalierbarkeit: Wenn Ihr Geschäft wächst, werden auch Ihre Projekte wachsen. Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die das Hinzufügen neuer Projekte problemlos bewältigen kann, ohne unübersichtlich zu werden

10 Vorlagen für das Portfolio-Management von Projekten, die Sie im Jahr 2024 verwenden sollten

Die Landschaft der projektmanagement-Software und tools werden ständig weiterentwickelt. und tools werden ständig weiterentwickelt. Es ist wichtig, dass wir uns mit den besten Ressourcen ausstatten, die uns zur Verfügung stehen.

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen 10 herausragende Vorlagen für das Management von Projekten und Portfolios vor, die nicht nur trendy, sondern auch äußerst effektiv sind. Egal, ob Sie ein erfahrener Projektmanager sind oder gerade erst anfangen, hier finden Sie etwas, um Ihre Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und den Erfolg Ihres Projekts zu sichern.

1. ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

Sind Sie es leid, mit mehreren Projekten in verschiedenen Abteilungen und Programmen zu jonglieren? Geben Sie ein ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement Portfolio . Mit dieser hervorragenden Vorlage können Sie einzelne Projekte leicht nachverfolgen und erhalten einen Echtzeit-Puls-Check über deren Zustand und Fortschritt.

Mit ihren neun Statuten, die von "nicht begonnen" bis "in Prüfung" reichen, wird die Verwaltung von Projekten zum Kinderspiel. Mit den beiden benutzerdefinierten Feldern für Budgets haben Sie Ihre Finanzen im Griff, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Die drei Ansichten Wöchentliche Statusberichte, Team und PMO-Roadmap sorgen dafür, dass Sie immer genau die Ansicht haben, die Sie brauchen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

2. ClickUp Portfolio Management Vorlage

ClickUp Vorlage für Portfolio Management

Steigern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp's Portfolio Management Vorlage . Diese umfassende Vorlage fungiert als Ihr Befehlszentrum, mit dem Sie mühelos Projekte priorisieren, Ressourcen, Aufgaben und strategische Ziele verwalten können.

Visualisieren Sie den Fortschritt, halten Sie Ihre Teams auf die Ziele ausgerichtet und stellen Sie sicher, dass die Beteiligten immer die benötigten Daten zur Hand haben.

Mit 16 benutzerdefinierten Status wie "In Gefahr" und "In Bearbeitung" sind Sie immer auf dem Laufenden. Die sechs benutzerdefinierten Attribute bereichern Ihre Datenpunkte, einschließlich Ausgaben und geschätzte Kosten. Und die verschiedenen Ansichten, wie die Portfolio Master Liste und die Projekt SOPs, machen den Zugriff und die Organisation von Informationen zu einem Kinderspiel.

3. ClickUp Design Portfolio Vorlage

ClickUp Design Portfolio Vorlage

Noch nie war die Präsentation Ihrer Arbeit so nahtlos. ClickUp's Design Portfolio Vorlage ist der Schlüssel, um Ihre Projekte mit der Professionalität und Klarheit zu präsentieren, die sie verdienen.

Von der Organisation von Projekten mit visueller Anziehungskraft bis zur Aufnahme wichtiger Details wie projektleistungen und Zeitleisten - mit dieser Vorlage sind Sie bestens gerüstet. Darüber hinaus können Sie mit Aufgabenstatus wie "Client Reviews" und "For Approval" den Status des Projekts leicht einschätzen.

Die benutzerdefinierten Attribute in dieser Projektvorlage, wie z. B. "Designkategorie", sorgen für ein noch besseres Datenerlebnis. Mit verschiedenen Ansichten, darunter die Ansicht Alle Entwürfe und die Ansicht Projekte, wird der Zugriff auf Ihr Portfolio intuitiv und effizient.

4. ClickUp Design Portfolio Aufgabe Vorlage

ClickUp Design Portfolio Aufgabe Vorlage

Rationalisieren Sie Ihr projektmanagement für Design wie ein Profi. ClickUp's Design Portfolio Aufgabe Vorlage ist Ihre Eintrittskarte zu einem organisierten und effizienten Designprozess.

Aufbauend auf den Grundlagen der Vorlage für Design-Portfolios zoomt die aufgabenorientierte Version in die Mikroaufgaben, die größere Design-Projekte ausmachen. Diese Vorlage ist wie eine Lupe, die sich auf einzelne Phasen, Kategorien und Ergebnisse des Designs konzentriert.

Durch die Aufteilung der Projekte in überschaubare Aufgaben wird sichergestellt, dass jedes noch so kleine Detail die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient. Prioritäten setzen aufgaben, überwachen Sie Fristen, fördern Sie die Zusammenarbeit, und geben Sie Ihre Meisterwerke mühelos frei. Mit benutzerdefinierten Feldern zur Erfassung von Entwurfsphase, Entwurfskategorie und endgültiger Ausgabe ist jedes wichtige Detail nur einen Blick entfernt.

5. ClickUp Hochrangige Projekt Plan Vorlage

ClickUp High-Level Project Plan Vorlage

Projektplanung kann sich wie ein Irrgarten anfühlen, aber nicht mit ClickUp's High-Level Project Plan Vorlage . Dieses leistungsstarke Tool verändert die Art und Weise, wie Sie planen, indem es komplexe Prozesse in leicht verdauliche Aufgaben zerlegt. Bei dieser Vorlage geht es nicht um die Feinheiten, sondern um die Einstellung und Richtung eines Projekts.

Ihr strukturiertes Layout stellt sicher, dass projektleiter haben eine panoramische Ansicht des Projekts, einschließlich der Ziele, Aufgaben und erwarteten Ergebnisse. Sei es die Erstellung einer detaillierten Übersicht über das Projekt oder einstellung des Teams erwartungen, diese Vorlage hält Ihnen den Rücken frei. Die benutzerdefinierten Status wie "Bereitgestellt" und "In Bearbeitung" sorgen dafür, dass Sie immer mit dem Herzschlag Ihres Projekts im Einklang sind.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie "Phase kopieren" und "Genehmigender" ist die Datenvielfalt garantiert. Die verschiedenen Ansichten, darunter die Zeitleiste und die Liste der zu erbringenden Leistungen, machen deutlich, warum diese Vorlage der beste Freund eines Projektmanagers ist.

6. ClickUp IT Projekt Liste Vorlage

ClickUp IT Projekt Liste Vorlage

Projekte in der Informationstechnologie sind ein kompliziertes Geflecht aus Details, Abhängigkeiten und dynamischen Veränderungen. Erkennen Sie diese Komplexität, ClickUp's IT Projekt Liste Vorlage bietet eine All-in-One-Lösung, mit der Sie problemlos mehrere IT-Projekte beaufsichtigen können. Diese Vorlage erweist sich als Eckpfeiler für jeden IT-Manager, der eine sorgfältige Organisation und Übersicht anstrebt.

Diese Vorlage dient als Befehlszentrale, indem sie jedes Element eines IT-Projekts in einem einzigen, zusammenhängenden Dashboard zusammenfasst. Sie ist mehr als nur ein Tool zur Nachverfolgung; sie ermöglicht eine Ausrichtung, bei der Teams um gemeinsame Aufgaben, Fristen und Ziele kreisen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören zentralisierte Projektinformationen, eine effiziente Ressourcenzuweisung und ein strukturierter Planrahmen. Die Vorlage integriert benutzerdefinierte Status wie "Blockiert" und "In Prüfung" sowie benutzerdefinierte Felder wie "Aufgabenkomplexität" und "Aufwand", um die Visualisierung des Fortschritts zu optimieren.

Integrierte Ansichten, darunter eine "Projektzusammenfassung" und ein "Kalender", erleichtern einen schnellen Start und ein effizientes Projektmanagement und werden durch Features wie Tagging und Benachrichtigungen per E-Mail unterstützt.

clickUp Vorlage für Projektleistungen ### 7.

ClickUp Vorlage für Projektleistungen

Jeder Projektleiter weiß um den Wert eines klar definierten Projektabschlusses, um den Fortschritt zu verfolgen und die Erwartungen festzulegen. ClickUp's Vorlage für Projektleistungen gewährleistet ein umfassendes Konto der Projektanforderungen, jeder Phase und jedes Meilensteins, das einen klaren Fahrplan zum Erfolg darstellt.

Es ist ein Navigations-Tool, das den Weg von der Konzeption bis zum Abschluss aufzeigt. Jede projektphase wird akribisch umrissen, wobei abstrakte Leistungen in greifbare Meilensteine mit klaren Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und Ergebnissen umgewandelt werden.

Da die Vorlage jede Nuance umfasst, von der Budgetierung bis hin zur Notfallplanung, verfolgt sie nicht nur die Reise eines Projekts, sondern formt sie. Durch die Einbeziehung wichtiger Elemente wie Kosten, Projektkoordinierung, Entwicklungsphasen und die Einbeziehung von Interessengruppen wird die Vorlage zu einem umfassenden Plan für den Erfolg, der sicherstellt, dass jedes Projekt reibungslos von den Docks zum gewünschten Ziel segelt.

8. ClickUp Projekte Vorlage

ClickUp Projekte Vorlage

Im Bereich des Projektmanagements ist kein Projekt zu klein, um nicht komplex zu sein. Die einzigartigen Feinheiten kleinerer Projekte werden erkannt, ClickUp Projekte Vorlage bietet eine systematische Struktur für das Projektmanagement. Es bietet einen klaren Rahmen für die Zusammenarbeit und hilft bei der effizienten Nachverfolgung des Fortschritts.

Diese Vorlage bietet eine Zusammenstellung von Listen für Projekte, von denen jede einzelne sorgfältig entworfen wurde, um eine lineare, strukturierte und effiziente Ausführung zu gewährleisten. Gleichzeitig bietet sie einen klaren Rahmen für die Navigation; das Herzstück ihrer Brillanz liegt in ihrer Flexibilität - sie bietet Teams die Möglichkeit, ihre Projektverfolgung selbst zu gestalten.

Mit mehreren Ansichten, darunter 'Wöchentliche Statusberichte' und 'Gantt', können Teams einen umfassenden Überblick über ihre Projekte erhalten. Anpassbare Status und Felder wie "Budget" und "PMO-Elementtyp" verbessern die Benutzererfahrung weiter und gewährleisten, dass Projekte effizient abgeschlossen werden.

9. Excel Portfolio Management Dashboard von ITSM Docs

über ITSM Docs

In der heutigen datengesteuerten Geschäftswelt ist ein effizientes Projektmanagement oft die Brücke zwischen Ideen und deren Umsetzung. Diese Vorlage für ein Gantt Diagramm in einem Dashboard nutzt die Möglichkeiten von Excel und bietet eine transformative Lösung für das gleichzeitige Management mehrerer Projekte.

Dieses Dashboard geht über die reine Konsolidierung hinaus und zeigt den Weg eines Projekts auf - von der Roadmap bis hin zu den steuerlichen Aspekten, der Ressourcendynamik und dem Risikoradar. Die in MS Excel erstellte Vorlage kann bis zu zehn Projekte mit einer Leichtigkeit jonglieren, die lobenswert ist.

Ihre Brillanz liegt in ihrer Einfachheit: Sie bietet Projektmanagern eine unkomplizierte Möglichkeit, Projektinformationen zu aktualisieren und gleichzeitig tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen. Egal, ob es sich um eine Momentaufnahme des Projektzustands, eine Aufschlüsselung der Finanzdaten oder ein Spektrum der Projektrisiken handelt, dieses Dashboard kristallisiert jede Facette in greifbaren Metriken.

Es kann bis zu zehn Projekte aufnehmen und fasst alle relevanten Daten auf einer einzigen Registerkarte zusammen. Das Dashboard integriert auch wichtige Metriken wie offene Risiken und ausstehende Elemente, was es zu einem unverzichtbaren Tool für Projektmanager macht.

10. Powerpoint Projekt Management Vorlage von SlideTeam

über SlideTeam

Die Kunst des Projekt Portfolio Managements ist ebenso sehr eine Frage der Präsentation wie der Inszenierung. Die Powerpoint-Vorlage von SlideTeam veranschaulicht dies, indem sie rohe Projektdaten in ein visuelles Meisterwerk verwandelt. Mit den vorgefertigten Folien können Manager die Leistung des Portfolios, die Risikobewertung und abteilungsspezifische Projekte effektiv präsentieren.

Diese visuell ansprechende Präsentation enthält KPIs wie "Portfolio-Zusammenfassung" und "Nettozuweisungen" und bietet so eine ganzheitliche Ansicht der Investitionen des Unternehmens. Darüber hinaus ermöglicht sie die Darstellung potenzieller Risiken und gewährleistet einen umfassenden Überblick über alle Projekte. Ganz gleich, ob Sie Finanz-, IT- oder Marketingprojekte nachverfolgen möchten, diese Vorlage bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Organisieren Sie Projektaufgaben und richten Sie Teams mit ClickUp aus

In der schnelllebigen und vernetzten Geschäftswelt von heute sind Projektmanagement und -überwachung wichtiger denn je. Egal, ob es sich um IT-Projekte, Leistungen oder kleinere Initiativen handelt, Manager benötigen eine strukturierte, systematische und rationalisierte Methode zur Überwachung und Steuerung ihrer Projekte.

Die umfassende Vorlagenbibliothek von ClickUp ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, diese Anforderungen zu erfüllen. ClickUp bietet maßgeschneiderte Lösungen, die von den Feinheiten der IT-Projektlisten bis hin zu den allgemeinen Projektleistungen reichen, und stellt sicher, dass Unternehmen, unabhängig von ihrer projektumfang oder Größe, über die Tools verfügen, die sie für den Erfolg benötigen.

Wenn es um das Management von Projektportfolios geht, beweist der vielfältige Bereich von Vorlagen im Arsenal von ClickUp seine Anpassungsfähigkeit und stellt sicher, dass Geschäfte ihre Projekte nahtlos vorantreiben können.