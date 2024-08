die 10 besten Tools zur Kapazitätsplanung (kostenlos und kostenpflichtig)

Fühlten Sie sich schon einmal von der anfallenden Arbeitslast so überwältigt, dass Sie nicht wussten, wo Sie überhaupt anfangen sollten?

Wir auch. 🥵

Die richtige Planung und Verwaltung der Kapazität Ihres Teams ist der Schlüssel, um diese Form der Angst zu vermeiden. Der schwierige Teil besteht darin, die perfekten Arbeitsgrenzen zu finden und einzuhalten - wie viel kann jedes Mitglied vernünftigerweise bewältigen, ohne wichtige Projekttermine und -ergebnisse zu gefährden?

Es gibt tonnenweise Kapazitäten planungstool s, das Ihnen helfen soll, genau dieses Hindernis zu überwinden.

Kapazitätsplanungstools helfen Unternehmen bei der Erstellung strategischer und realistischer Geschäftspläne, indem sie die Kapazitäten Ihrer derzeitigen Mitarbeiter verfolgen und Prognosen darüber erstellen, was passieren würde, wenn Sie mehr Mitarbeiter einstellen würden. Durch genaue ihre Belegschaft verwalten können Unternehmen fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Ziele, Leistung und vor allem auf ihre Mitarbeiter treffen. 🫱🏼‍🫲🏾

Dieser Beitrag enthält alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie in Ihre nächste Kapazität investieren planungssoftware mit den 10 besten Kapazitätsplanungstools, den wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen, Preisen und Kundenbewertungen!

Was ist Kapazitätsplanungssoftware?

Kapazitätsplanungstools können das Nutzungswachstum prognostizieren, den Systemzustand verfolgen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Upgrades oder Ergänzungen vorschlagen, die die Leistung verbessern.

Die wichtigsten Funktionen, die ein Kapazitätsplanungstool haben sollte

Was leistet ein Kapazitätsplanungs-Tool? Kapazitätsplanung software hilft Unternehmen, ihren Ressourcenbedarf zu ermitteln, um mit den Nachfrageschwankungen auf dem Markt Schritt zu halten.

Diese Tools werden von Managern, Vorgesetzten und Abteilungsleitern eingesetzt, um den Personalbestand zu überwachen und die Arbeitsmenge zu ermitteln, die mit dem vorhandenen Personal erledigt werden kann. Außerdem können Sie damit feststellen, wie viele Mitarbeiter Sie derzeit haben und ob diese überlastet oder nicht ausgelastet sind.

Ein weiterer großer Vorteil von Kapazitätsplanungstools ist die Möglichkeit, die Anzahl der Neueinstellungen, die Ihr Unternehmen im nächsten Jahr vornehmen kann oder muss, vorherzusagen und die Auswirkungen der Kosten auf das Unternehmen zu ermitteln.

Weitere wichtige Vorteile des Einsatzes von Kapazitätsplanern sind:

Eliminierung des Rätselratenressourcenplanung &ressourcenabgleich* Leichte Identifizierung bestehender oder potenzieller Engpässe

Rationalisierung des Kapazitätsplanungsprozesses

Verwaltung von Arbeitslasten und Produktivität

Routine automatisierensysteme zur Ressourcenplanung* Sicherstellen, dass Sie die Kapazität haben, die Nachfrage zu befriedigen

Das Wichtigste dabei ist, dass Sie ein spezielles Kapazitätsplanungstool benötigen, um diese Art von Produktivität zu erreichen. A kapazitätsplanungsvorlage in Excel wird nicht ausreichen!

Die Auswahl eines Kapazitätsplanungstools aus den Tausenden von heute erhältlichen Programmen mag wie eine gewaltige Aufgabe klingen, aber es ist wichtig, mit einer klaren Vorstellung davon vorzugehen, was genau Sie brauchen.

Bevor Sie Ihr Geld für eine beliebige Kapazitätsplanungssoftware ausgeben, sollten Sie auf einige wichtige Funktionen achten:

Echtzeit-Berichterstattung und -Analysen zur Erfassung verwertbarer Daten

Automatisierungsfunktionen fürzeit zu sparen für sinnlose Aktionen

Integrationen - viele, viele Integrationen!

Zum Glück haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und das Internet nach den 10 besten Tools zur Kapazitätsplanung durchforstet, die derzeit auf dem Markt sind. Werfen Sie einen Blick auf diese sorgfältig zusammengestellte Liste, um die Arbeitslast Ihres Teams so schnell wie möglich zu prognostizieren.

1. ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen ClickUp ist das ultimative projektmanagementsoftware für Teams jeder Größe, um Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einem zentralen Hub zusammenzuführen. Mit Hunderten von anpassbaren Funktionen ist ClickUp die ideale software zur Kapazitätsplanung zur Überwachung der Arbeitslasten, verwaltung von Ressourcen effektiv zu verwalten und die Gesamteffizienz zu steigern.

Es gibt über 15 flexible Möglichkeiten, Ihre Arbeit in ClickUp zu visualisieren, darunter die einzigartige Workload-Ansicht und benutzerdefinierte Echtzeit-Berichte für einen sofortigen Überblick über Ihre Fortschritte auf höchster Ebene. Teams und ganze Unternehmen aus allen Branchen verlassen sich auf ClickUp, um ihre Kapazitäten zu verstehen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Und doch gibt es noch so viel mehr, was ClickUp für Sie tun kann! 😍

ClickUp-Funktionen

ClickUp-Profis

ClickUp Nachteile

Workload-Ansicht wird im Free Forever Plan nicht angeboten

Die vielen leistungsstarken Funktionen können eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

ClickUp Preise

Kostenloser Forever-Plan : Unbegrenzte Aufgaben, Mitglieder und mehr ohne jegliche Kosten

: Unbegrenzte Aufgaben, Mitglieder und mehr ohne jegliche Kosten Unbegrenzter Plan : $7 pro Mitglied, pro Monat

: $7 pro Mitglied, pro Monat Business Plan : $12 pro Mitglied, pro Monat

: $12 pro Mitglied, pro Monat Unternehmen: Kontakt ClickUp für individuelle Preisgestaltung

ClickUp-Benutzerbewertungen

G2 : 4.7/5 (5,260+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5,260+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,300+ Bewertungen)

2. Ressourcen-Guru

über Ressourcen-Guru Ressourcen-Guru ist software zur Ressourcenverwaltung und Kapazitätsplanungstool, das bei der Ermittlung überlasteter humanressourcen wenn ein hoher Bedarf, aber eine geringe Verfügbarkeit von Ressourcen besteht. Diese App kann in Ihre ERP- und CRM-Software integriert werden und bietet beliebte Funktionen für das Arbeitsmanagement, um Aufgaben zusammen mit Ihren Projektressourcen zu verwalten. Diese Software verfügt über ein kollaboratives Element, mit dem Sie sehen können, wer an den einzelnen Aufgaben arbeitet und wann sie abgeschlossen sein werden.

Merkmale von Resource Guru

Zeitplanung zur Verteilung von Ressourcen gleichmäßig auf die Teammitglieder zu verteilen, um eine Überlastung zu vermeiden

Überwachung der Auslastung und Ressourcenzuweisung mit einemressourcenkalender* Lassen Sie das Management die Auszeiten Ihres Teams überwachen und die Arbeitsbelastung entsprechend anpassen

Booking Clash rationalisiert Reservierungssysteme, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Vorteile von Resource Guru

Filterung einer Ressource über benutzerdefinierte Felder wie Fähigkeiten, Abteilung usw.

Drag-and-Drop-Schnittstelle für eine einfache Ressourcenplanung

Eine Verfügbarkeitsleiste, die Ihnen zeigt, wer wann frei ist

Nachteile von Resource Guru

Keine kostenlose Version verfügbar

Keine nativen Integrationen mit gängigen Arbeitsplatz-Tools

Keine Gantt-Diagramm-Funktionalität

Preise für Resource Guru

Grasshopper Plan : $2.50 pro Person, pro Monat

: $2.50 pro Person, pro Monat Schwarzgurt Plan: $4,16 pro Person, pro Monat

$4,16 pro Person, pro Monat Master Plan: $6,65 pro Person, pro Monat

Ressource Guru Benutzerbewertungen

G2 : 4.7/5 (190+ Bewertungen)

: 4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (410+ Bewertungen)

_Bonus: Produktionsplanungssoftware* !

3. DELIMAWorks Fertigungs-ERP

über DELMIAWorks Fertigungs-ERP Ehemals IQMS, DELIMAWorks Fertigung ERP (Unternehmensressourcenplanung) ist eine Kapazitätsplanungsanwendung für große Unternehmen in der Automobil-, Verpackungs- und anderen diskreten Fertigungsindustrien.

Dieses Kapazitätsmanagement-Tool ermöglicht die erste Verfolgung von Daten und Fertigungsaktivitäten, die Überwachung und Verfolgung der gesamten Lieferkette. Da es sich jedoch hauptsächlich um ein Tool für die Kapazitätsplanung in der Fertigung handelt, ist DELIMAWorks Manufacturing nicht die beste Lösung für Softwareentwicklungs- und andere Projektmanagement-Teams.

Merkmale von DELIMAWorks Manufacturing ERP

Detaillierte Planung und Verwaltung der Lieferkette

Erweiterte Ressourcenplanung und Ressourceneinsatzplanung

Das Kapazitätsprognosemodul liefert eine Momentaufnahme der aktuellen Kapazität und des prognostizierten Bedarfs

Schnelles Erkennen von Engpässen im Fertigungsablauf

Vorteile von DELIMAWorks Manufacturing ERP

Eingebautes Gantt-Diagramm zur Verfolgung der Projektabwicklung

Kann Daten nach Microsoft Excel und Word exportieren

Unterstützt kollaborative Echtzeit-Prognosen für zukünftige Projekte

Verfügt über eine Zeit- und Anwesenheitserfassung für eine einfache Gehaltsabrechnung

DELIMAWorks Manufacturing ERP Nachteile

Es kann eine steile Lernkurve bei der Anpassung an die Module geben

Veraltet aussehende UI

Keine Integration mit Tools wie Slack und Google Drive

Begrenzte Flexibilität bei Standardberichten

Preise für DELIMAWorks Manufacturing ERP

Kontaktieren Sie den Kundensupport für alle Preisinformationen.

DELIMAWorks Manufacturing ERP Benutzerbewertungen

G2 : 4.1/5 (30+ Bewertungen)

: 4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (280+ Bewertungen)

_Bonus: Bestes CRM für die Fertigung* !

4. Teamup

über Teamup Teamup ist ein cloud-basiertes Kalender-Tool zur Organisation von Teams zu organisieren, die Arbeit zu planen, die Verfügbarkeit zu verwalten und Ereignisse miteinander zu teilen. Es ist eine starke Alternative für die Verwaltung von Kapazitäten mit zusätzlichen Funktionen für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Aktualisierung von Kalendern mit mehreren Benutzern. Außerdem können Sie Ereignisse an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Teamup-Funktionen

Sichere Tools zur gemeinsamen Nutzung von Kalendern und zur Zusammenarbeit

Verfolgung von Aktivitäten und Anwesenheit

Erinnerungsfunktionen für Kalenderereignisse

Automatisierte Terminplanung, Buchung und Raumreservierung

Teamup-Profis

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Benutzerdefinierte Farbkodierung hilft, mehrere Mitglieder in einem Kalender im Auge zu behalten

Nahtlose Synchronisierung mit der mobilen App

Besser für kleinere Teams oder Abteilungen als für größere Unternehmen

Teamup Nachteile

Fehlen einer Reihe von wertvollen Funktionen zur Kapazitätsplanung

Schwierig, den Fortschritt bestimmter Aufgaben oder Projekte zu überwachen

Schwierig für größere Teams oder Unternehmen, Entscheidungen mit hohem Risiko zu treffen

Teamup Preise

Basisplan : Kostenlos

: Kostenlos Plus Plan : $8 pro Monat

: $8 pro Monat Premium-Tarif : $20 pro Monat

: $20 pro Monat Unternehmensplan: $80 pro Monat

Teamup Benutzerbewertungen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

_Bonus: Kapazitätsplanung in Excel* !

5. Kantata

über Kantata Kantata, früher bekannt als Mavenlink, ist eine Software zur Kapazitätsplanung mit Funktionen zur Verwaltung von Ressourcen, Budgets, Teamzusammenarbeit und Projekten. Eine der größten Stärken von Kantata ist die Fähigkeit, den Fortschritt visuell und auf verschiedene Arten zu vermitteln, einschließlich Diagrammen, Grafiken und mehr.

Kantata-Funktionen

Echtzeit-Reporting für Ressourcen, verfolgte Zeit, Projektstatus und mehr

Gefilterte Suche zum schnellen Auffinden von Informationen

Mitarbeitereinsatzplanung und -verwaltung

Verfolgung der Ressourcennutzung

Kantata-Profis

Starke Datenbank- und Berichtsfunktionen für die Verfolgung und Berechnung von Ressourceninformationen

Bietet wiederverwendbare Projektvorlagen

Mehrere Integrationen, einschließlich E-Mail-Integration

Einfach zu bedienen mit leistungsstarken Funktionen

Kantata Nachteile

Fehlende Unterstützung für mobile Anwendungen

Schwierigkeiten bei der Durchführung von Änderungen und Bearbeitungen auf der gesamten Plattform

Kantata Preise

Team : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Profi: $39 pro Benutzer, pro Monat

Kantata-Bewertungen

G2 : 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (570+ Bewertungen)

6. Toggl

Detaillierte Leistungsdaten der einzelnen Teilnehmer in TogglToggl ist ein Online-Zeiterfassungssystem, mit dem Unternehmen messen können, wie viel Zeit sie für Projekte oder Aufgaben aufgewendet haben, um festzustellen, wo sie ihre Effizienz verbessern können und wie profitabel ihr Unternehmen ist. Toggle ist ein großartiges Tool für die Kapazitätsplanung, da es Teams dabei hilft, strategische Geschäftsentscheidungen über Einstellungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu verwalten und Bereiche mit Potenzial zu identifizieren.

Merkmale von Toggl

Mitarbeiterverfolgung und Workload-Management

Gehaltsabrechnung und Erfassung der abrechenbaren Zeit

Offline-Zeiterfassung

Toggl Vorteile

Robuste Zeiterfassungsfunktionen bestimmen die Produktivität, den Erfolg und die Kosten Ihres Personals

Mehrere Produkte zur Verwaltung verschiedener Bereiche der Kapazitätsplanung

Eine Vielzahl von Integrationen

Verbessert die Arbeitsplanung und das Tracking-Management

Toggl Nachteile

Begrenzte Produktivitätsfunktionen, um proaktive und effektive Entscheidungen zu treffen

Fehlen eines detaillierten Dashboards undberichtswerkzeuge* Eine der am wenigsten kosteneffektiven Optionen auf dieser Liste

Toggl Preise

Kostenlos : Für bis zu 5 Benutzer

: Für bis zu 5 Benutzer Starter : $9 pro Nutzer, pro Monat

: $9 pro Nutzer, pro Monat Premium : $18 pro Benutzer, pro Monat

: $18 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Toggl für Preisinformationen

Toggl-Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

7. Saviom

über Saviom Saviom ist eine Software zur Kapazitätsplanung, die maschinelles Lernen zur Unterstützung bei ressourcenzuweisung und Prognosen. Es bietet eine eigene Lösung für die Ressourcenplanung, um Ihre Ressourcen zu maximieren und sie schließlich auf mehr Projekte zu verteilen.

Saviom Merkmale

Bedarfsprognose und Planung der Ressourcenkapazität

Terminplanung, Projektmanagement und Workflow-Management

Berichte und Analysefunktionen für aktuelle Ressourcen einschließlich Talente

Saviom-Profis

Mehrere Integrationen

Ermöglicht es Ihnen zu wählen, welche Informationen synchronisiert werden sollen und wie oft

Gantt-Diagramm zur Überwachung, wer an welchem Projekt arbeitet

Saviom Nachteile

Jeder Preisplan ist individuell und es gibt keinen kostenlosen Plan

Veraltet wirkende UI

Saviom Preise

Kontaktieren Sie Saviom für alle Preisinformationen.

Saviom Benutzerbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

8. Vorhersage

über Vorhersage Forecast ist eine KI-gestützte Software zur Planung von Projekten und Ressourcenkapazitäten, mit der Sie Projekte planen, verwalten und miteinander vergleichen können. Die hochgradig visuelle und farbcodierte Oberfläche macht es einfach, den Zustand Ihres Projekts und den Fortschritt jedes Teammitglieds zu bestimmen. Forecast eignet sich hervorragend für die Verwaltung Ihrer wichtigsten Ressource - Ihrer Mitarbeiter!

Forecast-Funktionen

Zeitplan-, Workflow- und Ressourcenmanagement

Mehrere Projektansichten für die Verwaltung von Aufgaben

Dashboards und Berechnungen für genaue Kosten-, Gewinn- und Buchhaltungsdaten

Vorhersage-Profis

Die automatische Planungsfunktion erleichtert die Zuweisung von Aufgaben basierend auf der Verfügbarkeit der Mitarbeiter

Mehrere Projektmanagement-Funktionen

Intuitive Schnittstelle

Vorhersage Nachteile

Begrenzte Integrationen

Fehlende wichtige Funktionen für die Zusammenarbeit

Kann ziemlich schnell teuer werden

Preisvorhersage

Light : $29 pro Platz, pro Monat mit einem Minimum von 10 Plätzen

: $29 pro Platz, pro Monat mit einem Minimum von 10 Plätzen Pro : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise Plus: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Vorhersage Benutzerbewertungen

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

9. Läuft

über Läuft Runn ist ein beliebtes Tool zur Kapazitätsplanung, das Unternehmenseigentümern, Projektmanagern und Managementteams die erforderlichen Daten für die Planung und Prognose komplexer Projekte in Echtzeit liefert. Dieses Tool verfügt auch über eine integrierte Zeiterfassung, mit der Sie den Fortschritt Ihrer Projekte überwachen und Ihren Plan mit der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit vergleichen können.

Merkmale von Runn

Ressourcenplanung und Kapazitätsmanagement

Zeiterfassung für Planung und Berichterstattung

Analysewerkzeuge zur Erkennung und Vorhersage von Trends

Profis laufen lassen

Funktionen für Datenimport und -export

Ermöglicht Ressourcenanpassungen in Echtzeit

Mehrere Möglichkeiten, das Team mit dieser Software zu verwalten

Nachteile von Runn

Minimale API-Funktionen

Fehlende gemeinsame Berechtigungs- und Freigabeoptionen

Die Integration von Funktionen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen

Laufende Preise

Kostenloser Plan : Unterstützt bis zu fünf Personen und unbegrenzte Projekte

: Unterstützt bis zu fünf Personen und unbegrenzte Projekte Pro Plan : $10 pro Person, pro Monat

: $10 pro Person, pro Monat Unternehmensplan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Runn Benutzerbewertungen

G2 : 4.5/5 (1 Bewertung)

: 4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Ressourcenmanagement von Smartsheet

über Smartsheet Ressourcenmanagement von Smartsheet -(vor der Umbenennung auch als 10.000ft bekannt) ist ein Tool für das Ressourcenmanagement, mit dem Sie die Einstellung, Auslastung und das Budget Ihres Teams planen und verwalten können. Wie es sich für Smartsheet gehört, basiert alles in dieser Software auf Tabellenkalkulationen, die Ihnen dabei helfen, die Arbeit Ihres Teams über mehrere Projekte hinweg zu beaufsichtigen und die Zeitvorgaben einzuhalten. Wenn Sie ein erfahrener Excel-Benutzer sind, aber nach einer intuitiveren und moderneren Option suchen, ist Smartsheet vielleicht Ihr neuer Favorit!

Smartsheet-Funktionen

Automatisierung und Verwaltung von Arbeitsabläufen

Budgetverwaltung mit Formeln und Berechnungen

Projekt- und Aufgabenstatusverfolgung

Dashboards können angepasst werden und zeigen Live-Daten aus Ihren Tabellen oder Berichten an

Betrachten Sie Ihre Projekte in einer Gitter-, Karten-, Gantt- oder Kalenderansicht

Smatsheet-Profis

Einfach zu benutzen und mit anderen zu teilen, besonders wenn Sie es gewohnt sind, mit Tabellenkalkulationen zu arbeiten

Mehrere Optionen für die Zusammenarbeit, um Ihre Tabellenkalkulationen für das Team noch wertvoller zu machen

Schnelle und zugängliche Leistungsmetriken auf Portfolioebene

Nahtlose Integration zwischen Smartsheet und seinem Ressourcenmanagement-Tool

Smartsheet Nachteile

Fehlende wichtige Funktionen für Zusammenarbeit und Berichterstattung

Begrenzte Zeiterfassungsfunktionen zur effektiven Verwaltung von Ressourcen

Weniger kosteneffektiv als andere Tools auf dieser Liste

Smartsheet Preise

Pro : $7 pro Benutzer, pro Monat mit einem Maximum von 10 Benutzern

: $7 pro Benutzer, pro Monat mit einem Maximum von 10 Benutzern Business : $25 pro Nutzer, pro Monat mit einem Minimum von drei Nutzern

: $25 pro Nutzer, pro Monat mit einem Minimum von drei Nutzern Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für ein Angebot

Smartsheet-Benutzerbewertungen

G2 : 4.4/5 (5,340+ Bewertungen)

: 4.4/5 (5,340+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,220+ Bewertungen)

Der Schlüssel zu einer schnelleren, besseren und solideren Kapazitätsplanung

Die Wahl des richtigen Kapazitätsplanungstools für Ihr Unternehmen kann bei der Vielzahl der Möglichkeiten schwierig sein - muss es aber nicht! Ihre Suche nach dem perfekten Tool beginnt und endet mit der ersten Software auf dieser Liste, ClickUp 🙂

Die ClickUp Box-Ansicht bietet Einblicke in Ihre Projektmetriken, Arbeitslasten und Fortschritte, um immer einen Schritt voraus zu sein

Neben der Workload-Ansicht, den anpassbaren Echtzeit-Dashboards und den 1.000 Integrationen verfügt ClickUp über umfangreiche Kapazitätsplanungsfunktionen, mit denen Sie schnellstmöglich intelligentere und strategischere Geschäftsentscheidungen treffen können. Außerdem bietet ClickUp all dies zu einem Bruchteil der Kosten.

Mit dem ClickUp Free Forever Plan haben Sie Zugriff auf zahlreiche flexible Funktionen, unbegrenzte Aufgaben, unbegrenzte Mitglieder, 100 MB Speicherplatz, mehrere Ansichten und vieles mehr. Und wenn Sie bereit sind, Ihre Produktivität noch weiter zu steigern, können Sie für nur $5\ auf einen fortschrittlicheren Tarifplan umsteigen. Anmelden für ClickUp heute, um das Beste aus Ihren Ressourcen zu machen und Ihren zukünftigen Erfolg zu prognostizieren.