10 beste B2B CRM-Software für Vertriebsteams 2024

Im B2C-Verkauf mag es um emotionsgesteuerte Transaktionen gehen, aber im B2B-Verkauf brauchen Sie einen rationaleren, kalkulierteren Ansatz - und Ihre kundenbeziehungsmanagement-System (CRM) muss dies widerspiegeln.

Ungefähr 55% der Benutzer von CRM-Software sind B2B-Verkäufer. Das Problem ist, dass gemeinsame CRM-Werkzeuge sind oft B2C-orientiert und eignen sich nicht unbedingt für B2B-Anforderungen, zu denen der Umgang mit mehreren Beteiligten, komplexe schriftliche Kommunikation und strategische Verhandlungen auf Schritt und Tritt gehören. 🧑‍💼

Wenn Sie also Ihr B2B-Spiel verbessern möchten, sind Sie hier genau richtig. Wir haben diesen umfassenden Leitfaden mit den 10 besten B2B-CRM-Softwarelösungen zusammengestellt.

Schauen Sie sich unsere Bewertungen an, und wählen Sie das richtige Tool, um Ihre Vertriebsmitarbeiter zu unterstützen und Ihren Kundenstamm zu erweitern!

Was ist ein B2B-CRM?

Ein B2B-CRM-System (Business-to-Business Customer Relationship Management) ist ein spezialisiertes Software-Tool zur Verwaltung und Optimierung komplexer Kundenbeziehungen (Unternehmen) und verlängerter Verkaufszyklen, wie sie im B2B-Handel üblich sind.

Im Gegensatz zum B2C-CRM (Business-to-Consumer-CRM), das sich oft auf die Verwaltung von Transaktionen mit schnellem Durchlauf und geringem Wert konzentriert, ist B2B-CRM-Software auf die Unterstützung personalisierterer Kundenbeziehungen und Kommunikation zugeschnitten - letztlich auf Ihre Geschäfte mit höherem Wert in Ihrem CRM-System. 💰

Sie können Funktionen erwarten für:

Erfassen von Lead-Daten aus Quellen wie Websites, Chats, Anrufen und E-Mails

Vorantreiben geplanter (nicht-emotionaler) Käufe

Verwaltung der Vertriebspipeline

Leistungsverfolgung über Vertriebsprozesse hinweg

Persönliche Kommunikation bei Wiederholungskäufen (ideal für Vertriebsmitarbeiter)

Die Vorteile der Verwendung eines CRM für B2B

Einer der Hauptvorteile eines B2B-CRM-Systems ist die Zentralisierung von Kundendaten und -interaktionen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, in verstreuten Systemen oder Ordnern gespeicherte Informationen zu suchen. Dies führt zu erhöhte Effizienz sowie eine verbesserte Kundenerfahrung.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Weitere Vorteile der B2B-CRM-Software sind:

Informierte Entscheidungsfindung : Zugang zu Analysen und Metriken wievertriebs-KPIs bietet eine Grundlage für datengesteuerte Strategien

Zugang zu Analysen und Metriken wievertriebs-KPIs bietet eine Grundlage für datengesteuerte Strategien Präzision in der Kundenansprache : Kundensegmentierung in einem B2B-CRM ermöglicht gezielte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen

Kundensegmentierung in einem B2B-CRM ermöglicht gezielte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen Kundenbindung : Die Überwachung der Kundenzufriedenheit hilft Ihrem Team, Upselling- oder Erneuerungsmöglichkeiten über den gesamten Verkaufszyklus hinweg zu identifizieren

Worauf sollten Sie bei B2B-CRM-Software achten?

Berücksichtigen Sie diese Faktoren, um sicherzustellen, dass Sie sich für eine Software entscheiden das beste Werkzeug zur Steigerung Ihrer Verkäufe :

Management von Blei: Für die einfache Verfolgung und Pflege von Leads, vom ersten Kontakt bis zur Umwandlung Datenmanagement: Funktionen für einfachen Datenimport/-export Anpassung: Optionen zur Anpassung von Lead-Kategorien oder der visuellen Vertriebs-Pipeline Integrationen von Drittanbietern: Nahtlose Integration mit bestehenden Systemen, wie z.Be-Mail-Marketing-Plattformen5. Fernzugriff:Cloud-basierte Zugänglichkeit mit Vorkehrungen für die Datensicherheit Zusammenarbeit im Team: Funktionen, die die interne Kommunikation und den Austausch von Dokumenten zwischen Abteilungen erleichtern

Die 10 besten B2B-CRM-Software für 2024

Wir erkunden einige der besten B2B CRM-Software-Beispiele in den folgenden Abschnitten. Untersuchen Sie die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile sowie Preisoptionen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wenn Sie Ihr B2B-CRM rationalisieren wollen und vertriebsprojektmanagement die Plattform verfügt über umfangreiche Funktionen zur Visualisierung und Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline und zur Steigerung der Kundenbindung mit einem umfassenden CRM-Suite .

Halten Sie Ihre Lead- und Kundendaten zentralisiert auf ClickUp Dashboards . Die Dashboards bieten nicht nur robuste Berichtsfunktionen, sondern enthalten auch mehr als 50 anpassbare Widgets zur Verfolgung von Verkäufen, Geschäftsgrößen und mehr.

Verwenden 15+ Ansichten auf hoher Ebene zur Überwachung von Aspekten wie Hot Leads und Customer Lifetime Values. Sie erhalten verschiedene Aufgaben-Ansichten wie z. B. Gantt-, Timeline-, Kanban-Board- und Listenansichten, um Teamaufgaben zu gruppieren, zu sortieren und zu filtern. So können Sie eine visuelle Vertriebs-Pipeline für Ihr gesamtes Team erstellen, um Leads zu verwalten und jeden Schritt zu sehen.

Testen Sie ClickUp Formulare um Lead-Daten, Benutzerbeschwerden und Kundenfeedback zu sammeln und sie in umsetzbare Aufgaben in Ihrem Backlog zu verwandeln. Sie sind kein Fan von aufwendigen Lead-Capturing-Übungen? Mit ClickUp-Automatisierungen kann das System automatisch Aufgaben auf der Grundlage des Kundenstatus zuweisen, Statusaktualisierungen auslösen, wenn es eine neue Aktivität gibt, und Prioritäten aktualisieren, um Ihrem Team zu signalisieren, worauf es sich als Nächstes konzentrieren soll.

ClickUp bietet eine Auswahl an kostenlosen CRM-Vorlagen um Ihnen bei der Erstellung Ihres ultimativen kundendatenbank . Neue Dokumente und Wikis hinzufügen zu ClickUp-Dokumente ideal für die Erstellung und Verwaltung einer umfangreichen wissensdatenbank für Ihre Vertriebs- und Marketingteams. 📋

ClickUp beste Eigenschaften

über 1.000 Vorlagen für RM-, Marketing- und Vertriebsteams

Formularerstellung für die Erfassung von Lead-/Kundendaten

ClickUp Docs für die nahtlose Dokumentation und Ausführung von Ideen

15+ Plattform-Ansichten für die Übersicht über Aufgaben und die Vertriebs-Pipeline

Erinnerungen für Meetings und Fristen

mehr als 1.000 Integrationen von Drittanbietern

NativeClickUp AI zur Generierung von Lead-E-Mails, Erstellung von Präsentationen und Pitches usw.

Cloud-basierte Zugänglichkeit stellt sicher, dass Sie Ihren Workflow von überall aus verwalten können

Starkdatenschutz- und Sicherheitsrichtlinien ClickUp Einschränkungen

Die mobile App hat weniger Funktionen als die Webversion

Viele benutzerdefinierte Funktionen können zu einer längeren Lernkurve für neue Benutzer führen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM

Über: HubSpot HubSpot CRM bietet skalierbare Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die kostenlose Version unterstützt startups und kleine Unternehmen die einfache, aber effektive CRM-Tools benötigen. Neben einer intuitiven Benutzeroberfläche überzeugt die Plattform durch ihre Fähigkeiten zur Automatisierung von Dateneingaben, Erstellung von Verkaufstrichtern und Verfolgung von Leads.

Eines der wirkungsvollsten Angebote der Plattform ist e-Mail-Marketing . Von den ersten E-Mails und Anrufen bis hin zu Meetings wird jede Interaktion aufgezeichnet und in visuellen Dashboards für einen einfachen Zugriff dargestellt. 📁

HubSpot CRM verfügt über ein Vertriebsaktivitätsprotokoll zur Erfassung von Geschäftsmöglichkeiten, Tickets und sogar Dateianhängen - alles, was Sie über einen Kunden wissen möchten. Außerdem verfügt es über integrierte Planungstools für die Verbindung mit Kunden.

Beste Funktionen von HubSpot CRM

Tools für E-Mail-, Social-Media-, Lead- und Pipeline-Verkaufsprozesse

Übersicht auf einer Seite für jeden Kontakt, die Geschäftsmöglichkeiten und Tickets zusammenfasst

Automatisiertes E-Mail-Marketing und CRM-Software zur Bewältigung des gesamten Vertriebszyklus

Umfassendsoftware-Integrationen von Drittanbietern HubSpot CRM Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann eine Herausforderung sein - vor allem bei der Einrichtung mehrerer Vertriebs-Pipelines

Die Berichtstools können nach der Anpassung schwierig zu verwenden sein

Preise für HubSpot CRM

Kostenlos

Starter: $20/Monat (nur für neue HubSpot-Kunden)

$20/Monat (nur für neue HubSpot-Kunden) Professionell: $1.600/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.500+ Bewertungen)

3. Freshsales

Über: Freshworks Freshsales geht über den Einheitsansatz hinaus und ermöglicht es Ihnen, das System an Ihre B2B-CRM-Anforderungen anzupassen. Passen Sie Währungen, Sprachen und sogar die Geschäftsmodule an, in denen Sie arbeiten. Sein hochentwickelter eingebauter Telefon-Dialer macht es ideal für dienstleistungsunternehmen braucht. 🎧

Eine der herausragenden Funktionen von Freshsales ist Freddy AI, ein KI-gestützter Marketingassistent, der intelligente Prognosen für Ihren Vertriebsprozess bietet. Er sagt Geschäftsabschlüsse voraus, automatisiert die Beantwortung von Tickets und hilft sogar dabei, Prioritäten zu setzen, welche Kontakte die meiste Aufmerksamkeit erhalten sollten.

Die B2B-CRM-Software bietet außerdem Vorlagen für Vertriebs-E-Mails und Webformulare, um sich wiederholende Aufgaben zu beschleunigen und Zeit für Ihre Vertriebsprozesse zu gewinnen.

Freshsales beste Eigenschaften

Hochgradig anpassbare Einstellungen

Integriertes Cloud-Telefon für direkte In-App-Anrufe zur besseren Verwaltung von Kundenbeziehungen

KI-Assistent für intelligente Vorschläge und Verkaufsprognosen

Funktionen für die Verwaltung der Vertriebspipeline und die Verwaltung von Geschäftsabschlüssen

Automatisierungsoptionen

Freshsales Einschränkungen

Berichte und Analysen könnten besser sein

Begrenzter Kundensupport in der Vertriebszentrale

Freshsales Preise

Kostenlos

Growth: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: 39$/Monat pro Benutzer

39$/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4. ActiveCampaign

Über: ActiveCampaign Mit ActiveCampaign können Sie Kunden ansprechen während ihres gesamten Verkaufslebenszyklus mit E-Mail, sozialen Medien, Landing Pages und Formularen. Es bringt auch die Leistung des maschinellen Lernens zu Ihren Marketingbemühungen.

die Funktionen Predictive Sending und Predictive Content helfen dabei, personalisierte Nachrichten zu den Zeitpunkten zu versenden, an denen die Kunden am ehesten interessiert sind. 🤖

Die Plattform marketing-Automatisierung dient der Verbesserung des Lead-Managements und dem effizienteren Abschluss von Geschäften. Vertriebsprozesse automatisieren wie Lead Scoring, um Leads sofort zu qualifizieren oder zu disqualifizieren.

ActiveCampaign bietet Gewinnwahrscheinlichkeitsraten für jeden potenziellen Kunden. Die Kenntnis der Gewinnwahrscheinlichkeit erleichtert die Entscheidung über den Umfang der Pflegemaßnahmen und ressourcenzuweisung für einen potenziellen Verkauf.

ActiveCampaign beste Eigenschaften

Kundenbindung über mehrere Kanäle

Automatisierte Vertriebs- und Marketing-Tools

Personalisierte Nachrichten mit Predictive Sending und Predictive Content

Benutzerdefinierte Berichte und Einblicke zum Scannen des Kundenverhaltens

Einschränkungen von ActiveCampaign

Die Navigation in der Kampagnenerstellungsoberfläche ist nicht intuitiv

Gelegentliche Leistungsprobleme in der B2B-CRM-Software

Preise für ActiveCampaign

Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Professional: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für einen individuellen Plan

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

5. Nutshell CRM

Über: Nussschale Nutshell ist eine flexible B2B-CRM-Software und Tracking-Plattform und bietet verschiedene Ansichten, wie z. B. Board, Liste, Karte und Diagramm, zur Überwachung von Leads, Geschäftsabschlüssen und Vertriebsleistung. Seine einbettbaren Formulare ermöglichen es, eingereichte Daten in Geschäftskontakte umzuwandeln. 🙋

Nutzen Sie Ihre gesammelten CRM-Kontakte, um gezielte Kampagnen zu erstellen. Die vorgefertigten Vorlagen von Nutshell für Rundschreiben und Newsletter helfen Ihnen, Ihre Zielgruppe mit maßgeschneiderten Nachrichten anzusprechen.

Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von Nutshell, um Aufgaben wie die Planung von Nachfassaktionen, das Setzen von Lead-Status und die Benachrichtigung von Teammitgliedern über neue Geschäftsabschlüsse zu erleichtern. Suchen Sie nach Skalierbarkeit? Nutzen Sie die unbegrenzt anpassbaren Pipelines der Plattform und die Kalenderintegrationen mit Google und Microsoft 365, um komplexe Planungen zu verwalten.

Nutshell CRM beste Eigenschaften

Anpassbare Vorlagen und Pipelines

Mehrere Ansichten

Automatisierte Planung von Wiedervorlagen und Aufgabenzuweisungen

Zentralisierte Teamkommunikation

Sofortige Benachrichtigungen für neue Geschäfte

Nutshell CRM Einschränkungen

Gelegentliche Störungen in der B2B-CRM-Software

Die mobile App hat eine eingeschränkte Funktionalität

Preise für Nutshell CRM

Foundation: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Pro: $42/Monat pro Benutzer

$42/Monat pro Benutzer Power AI: $52/Monat pro Benutzer

$52/Monat pro Benutzer Enterprise: $67/Monat pro Benutzer

$67/Monat pro Benutzer Kampagnen Add-on: Ab $5/Monat für 100 Kontakte

Ab $5/Monat für 100 Kontakte Zusatzmodul VisitorIQ: Ab $19/Monat für 50 Freischaltungen

Ab $19/Monat für 50 Freischaltungen Zusatzmodul Revenue Booster: $37/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nutshell CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

6. Montag.de

Über: Montag.com Monday.com ist eine All-in-One-Plattform für Kontakt-, Lead- und projektverwaltung . Egal, ob Sie ein unabhängiger B2B-Verkäufer oder Teil eines kleinen Unternehmens sind, mit der intelligenten Lead-Scoring-Funktion von Monday.com wird die Priorisierung von Leads weniger zu einem Ratespiel.

Die Plattform quantifiziert die Lead-Qualität anhand von Aktionen wie Link-Klicks, E-Mail-Antworten und der Teilnahme an Produktdemos. Auf diese Weise kann Ihr Vertriebsteam seine Bemühungen auf Leads lenken, die mit größerer Wahrscheinlichkeit konvertieren werden. 🏆

Monday.com bietet 200+ vorgefertigte Vorlagen, die Ihrem Team helfen, sich besser zu koordinieren, aufgaben zu organisieren und Projekte mühelos verwalten. Um das Angebot zu versüßen, ist die mobile App für alle Tarifstufen verfügbar!

Die besten Eigenschaften von Monday.com

Intelligente Lead-Bewertung

Über 200 Vorlagen vereinfachen die Einrichtung von Arbeitsabläufen

mobile Anwendungen für iOS und Android

Einfache Lead-Erfassung mit Webformularen

Umfassende Reporting-Tools für Vertriebs- und Marketingkampagnen

Monday.com Einschränkungen

Einige Nutzer haben von Fehlern und Leistungsproblemen berichtet

Massendatenimporte könnten in der B2B-CRM-Software reibungsloser sein

Monday.com Preise

Basic CRM: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Standard CRM: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Pro CRM: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise CRM: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (600+ Bewertungen)

: 4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

7. Pipedrive

Über: Pipedrive Pipedrive ist ein CRM, das speziell für B2B-Profis entwickelt wurde. Seine visuell ansprechende und intuitive Schnittstelle für vertriebspipeline management gibt Ihnen einen Überblick über den Stand der einzelnen Opportunities. Wenn sich ein Geschäft eine Zeit lang nicht bewegt hat, sendet Pipedrive eine Warnung, damit kein Lead durch die Maschen fällt.

Mit der integrierten Anruffunktion der Plattform können Sie Anrufe direkt im CRM tätigen und protokollieren. Außerdem können Sie E-Mails und Anrufe verfolgen und sogar mit Google Maps integrieren, um Kontakte in der Nähe zu finden.

Der KI-gestützte Vertriebsassistent nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen an Vertriebsdaten zu durchsuchen und personalisierte Tipps zu geben, um Leads zu priorisieren und Geschäfte abzuschließen. 🤝

Pipedrive beste Funktionen

Visuelle Vertriebs-Pipelines zur Überwachung von Vertriebsleads

KI-gestützter Vertriebsassistent für maßgeschneiderte Beratung

Integrierte Anruffunktion für bessere Geschäftsbeziehungen

Smart Docs für eine effiziente Dokumentenverwaltung

Umfassende mobile Apps für Android und iOS

Pipedrive Einschränkungen

Begrenzte Post-Sales-Funktionen

Automatisierungen könnten besser anpassbar sein

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $9,90/Monat pro Benutzer

$9,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $19,90/Monat pro Benutzer

$19,90/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 $/Monat pro Nutzer

49,90 $/Monat pro Nutzer Enterprise: 59,90 $/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ Bewertungen)

8. QuoteWerks

Über: QuoteWerks QuoteWerks ist kein vollwertiges CRM-System - es ist eher ein spezialisiertes Zitat- und Verkaufsautomatisierung Tool, das sich in bestehende CRM- und Buchhaltungssysteme integrieren lässt.

Die Software vereinfacht die oft komplexe und zeitaufwändige Aufgabe der angebotserstellung . Die Optionen zur Anwendung von Aufschlägen und Rabatten geben Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Preisstrategie. 🏷️

Eine weitere herausragende Funktion ist die Produktanpassung. Mit QuoteWerks können Sie Produkte so einrichten, dass sie mengenbasierte Rabatte ermöglichen und spezifische Informationen wie Farbe, Gewicht oder Größe verfolgen.

Die Auswahl von Artikeln für ein Angebot ist dank einer organisierten, durchsuchbaren Liste und einer visuellen Produktgruppierung einfach. Sie können die Plattform so konfigurieren, dass Kosten und Preise auf der Grundlage der aktuellen Angebote aus der Datenbank aktualisiert werden.

QuoteWerks beste Eigenschaften

Integriert sich in CRM- und Buchhaltungssysteme

Automatisierte Angebotserstellung

Anpassbare Produktattribute

Tagging für gebündelte und Ersatzartikel

Preisaktualisierungsfunktion für lange gehaltene Angebote

QuoteWerks Einschränkungen

Da es sich um ein Vor-Ort-Tool handelt, hat die Cloud-Version nur eine begrenzte Funktionalität

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche veraltet

QuoteWerks Preise

Standard Edition: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Professional Edition: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Corporate Edition: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer 1-Benutzer-Standard-Edition-Lizenz: $199 im Voraus*

$199 im Voraus* 1-Benutzer Professional Edition Lizenz: $279 im Voraus

$279 im Voraus 1-Benutzer Corporate Edition Lizenz: $419 im Voraus

*Bei einmaligen Vorabkäufen wird weiterhin eine jährliche Wartungsgebühr fällig

QuoteWerks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (180+ Bewertungen)

: 4.3/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (160+ Bewertungen)

9. Salesflare CRM

Über: Salesflare Salesflare rationalisiert wichtige CRM-Aufgaben, wie z. B. Lead- und Kontaktmanagement, und verbessert sie mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Pipelines und Workflow-Automatisierung. Mit seiner intuitiven E-Mail-Suchfunktion können Sie direkt auf LinkedIn nach Leads suchen, ein besonders praktisches Tool zur Erweiterung Ihrer Kontaktliste. 📧

Mit der benutzerfreundlichen Funktion Kontaktdatenanreicherung von Salesflare füllt die Plattform die Lücken in Ihren CRM-Datensätzen jedes Mal auf, wenn Sie mit Leads über E-Mails oder soziale Profile interagieren. Sie haben eine E-Mail mit einem Anhang erhalten? Salesflare lädt die Datei automatisch in das entsprechende Konto hoch und sorgt dafür, dass wichtige Dokumente nicht verloren gehen.

Salesflare CRM beste Eigenschaften

Erweiterte Lead-Bewertung unterstützt proaktives Verkaufen

Drag-and-Drop-Pipelines

Gemeinsame E-Mail-Vorlagen für Salesflare und Gmail

Intuitive Benutzeroberfläche

Synchronisierung von E-Mails, Meetings und Anrufen

Salesflare CRM-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte ein Update vertragen

Der Ladeprozess neigt dazu, langsam zu sein

Salesflare CRM Preise

Growth: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer (benutzerdefinierte Preise bei fünf oder mehr Benutzern)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesflare CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Zoho CRM

Über: Zoho Von Lead- und Deal-Management bis hin zu Vertriebsprognosen und E-Mail-Marketing - Zoho CRM bietet eine umfassende Lösung für Ihre verschiedenen B2B-Anforderungen. Es konsolidiert die wichtigsten Kommunikationskanäle wie E-Mail, soziale Medien und Telefonanrufe in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche.

Ein herausragendes Merkmal ist die mobile App, die es den Vertriebsteams ermöglicht, von unterwegs aus mit Leads in Kontakt zu treten, auf Kundendaten zuzugreifen und sogar KPIs zu überwachen.

Im Bereich des Lead- und Kontaktmanagements unterstützt Zoho CRM Unternehmen bei der Identifizierung und Priorisierung von Qualitäts-Leads. Die Scoring-Regeln und die verschiedenen Kontaktpunkte sind ideal, um Leads effizienter durch den Verkaufstrichter zu leiten, was für schnellere Konversionen entscheidend ist. 🎯

Die besten Funktionen von Zoho CRM

Zentralisierte Plattform für Vertrieb, Marketing und Kundenservice

Robuste mobile App mit KPI-Tracking

Zia, der dialogfähige KI-Assistent

Lead-Management mit Scoring, Priorisierung und vorausschauender Vertriebsprognose

Social-Media-Management-Tools für Markenüberwachung und Lead-Generierung

Einschränkungen von Zoho CRM

Anrufprotokolle der mobilen App könnten verbessert werden

Begrenzter Kundensupport

Preise für Zoho CRM

Kostenlose Edition

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.0/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

Abschließende Überlegungen zur Suche nach Ihrem perfekten CRM für B2B

Während die B2B-CRM-Plattformen, die wir geprüft haben, beeindruckende Fähigkeiten und verschiedene Stärken bieten, sticht eine durch ihre bemerkenswerte Flexibilität hervor - ClickUp!

Als unglaublich vielseitiges Tool hat ClickUp für jeden etwas zu bieten - egal, ob Sie ein B2B-Veteran oder ein Neuling sind, der gerade seine Zehen in das Wasser der Kundenbeziehungen taucht. 🌊 Holen Sie sich ein kostenloses Konto und entdecken Sie ClickUp noch heute !