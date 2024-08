die 10 besten kostenlosen Concept Map Maker & Software im Jahr 2024

Teams sehen sich häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die ihrer Kreativität in die Quere kommen. Herausforderungen wie mangelnde Inspiration, Informationsflut und begrenzte Perspektiven erschweren die Umsetzung innovativer Ideen.

Mit der Concept Map Maker Software können Teams kreative Blöcke durchbrechen und Inspiration finden, indem sie Ideen visuell abbilden und Verbindungen zwischen komplexen Konzepten herstellen. 🌐

Ein Ersteller von Karten hilft Ihnen, durch unübersichtliche Informationen zu navigieren und wichtige Erkenntnisse leicht zu finden. Wenn Menschen einen gemeinsamen Space haben, um Ideen einzubringen, kann das gesamte Team die Kraft des kollektiven Denkens nutzen und hebt die Ideenfindung auf neue Höhen .

Wenn Sie bereit sind, den kreativen Prozess zu starten, probieren Sie die ClickUp Vorlage für Konzeptkarten aus und eröffnen Sie sich eine neue Ebene der Organisation und Zusammenarbeit. Skizzieren Sie einen Projektumfang , taggen Sie Mitglieder des Teams und hinterlassen Sie Feedback in Echtzeit! 🎨

Stil und Format von Karten in ClickUp

Was ist ein Concept Map Maker?

Ein Concept Map Maker ist ein Software-Tool, das es Einzelpersonen oder Teams ermöglicht, Ideen und Verbindungen zwischen komplexen Konzepten visuell darzustellen. Es hilft Benutzern, Informationen zu organisieren, neue Ideen zu entwickeln und mit anderen in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Worauf sollten Sie bei Software für Konzeptkarten achten?

Bei der Auswahl eines Erstellers für Konzeptkarten sollten Teamleiter mehrere Schlüssel berücksichtigen. Die richtige Wahl kann einen großen Einfluss auf die Effektivität der Zusammenarbeit, die Visualisierung von Ideen und den Gesamterfolg des Projekts haben! 🏆

Hier sind einige der wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Anpassungsoptionen , um das Erscheinungsbild der Karte zu personalisieren, visuelle Hinweise hinzuzufügen und Vorlagen für die Karte zur späteren Verwendung zu erstellen

, um das Erscheinungsbild der Karte zu personalisieren, visuelle Hinweise hinzuzufügen und Vorlagen für die Karte zur späteren Verwendung zu erstellen Desktop- und mobile Apps für die Verbindung von verschiedenen Bereichen und Plattformen aus, einschließlich Browsern, Desktop-Apps und mobilen Geräten

für die Verbindung von verschiedenen Bereichen und Plattformen aus, einschließlich Browsern, Desktop-Apps und mobilen Geräten Features für die Zusammenarbeit zum Freigeben und Bearbeiten von Concept Maps in Echtzeit, zum Hinterlassen von Kommentaren und zum Zuweisen von Aufgaben an Mitglieder des Teams

zum Freigeben und Bearbeiten von Concept Maps in Echtzeit, zum Hinterlassen von Kommentaren und zum Zuweisen von Aufgaben an Mitglieder des Teams Plattformsicherheit zum Schutz sensibler Daten, einschließlich Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle und regelmäßiger Backups

zum Schutz sensibler Daten, einschließlich Datenverschlüsselung, Zugriffskontrolle und regelmäßiger Backups Integrationen zur Verbindung mit anderen Apps für die Arbeit, darunterprojektmanagement-Software, Kommunikationstools oder Plattformen zum Freigeben von Dateien, zuarbeitsabläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu verbessern

zur Verbindung mit anderen Apps für die Arbeit, darunterprojektmanagement-Software, Kommunikationstools oder Plattformen zum Freigeben von Dateien, zuarbeitsabläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu verbessern Moderne Benutzeroberfläche für den Zugriff auf und die Bearbeitung von Karten ohne große Lernkurve

Mit diesen Features im Hinterkopf, lassen Sie uns in die Top Concept Map Maker Software eintauchen, um die Kreativität Ihres Teams zu unterstützen und entwicklungsprozess !

Die 10 beste Software zur Erstellung von Karten für das Jahr 2024

Fügen Sie Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map mühelos Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von vollständig anpassbaren Features, damit Teams so arbeiten können, wie sie es möchten. Unabhängig davon, welchen Projektstil Ihre Mitglieder verwenden, gibt es über 15 Ansichten zur Visualisierung von Ideen und Aufgaben, darunter ClickUp Whiteboards und Mindmaps .

Diese leistungsstarke Tools für die visuelle Zusammenarbeit innerhalb der Plattform sind darauf ausgelegt, die funktionsübergreifende Teams jederzeit auf dem neuesten Stand, egal ob Sie in Echtzeit oder asynchron arbeiten. Bringen Sie Ihre Projektplanung auf die nächste Stufe, indem Sie mehrere Objekte durch einfache Drag-and-Drop-Aktionen verknüpfen.

Fügen Sie Ihrer zentralen Idee oder Ihren Schlüsselkonzepten noch mehr Kontext hinzu, indem Sie Bilder hochladen, Weblinks hinzufügen und verfolgbare ClickUp Aufgaben erstellen. Und das Beste ist, dass ClickUp mit über 1.000 anderen Apps verbunden werden kann, so dass Teams von einem Ort aus auf ihre Arbeit zugreifen können!

ClickUp beste Features

Weitere Informationen vorlagen für Konzeptkarten

ClickUp Beschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited-Plan : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business-Plan : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise-Plan : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Xmind

über XmindXMind ist eine Software für die Abbildung von Konzepten für Benutzer zum Erstellen von visuelle Diagramme ihrer Gedanken, Ideen und Projekte. Es bietet verschiedene Arten von Karten wie Mindmaps, fishbone-Diagramme und Organigramme, die Flexibilität für verschiedene Anwendungsfälle bieten.

Dank der Kompatibilität mit Windows und Mac OS eignet sich XMind sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Gebrauch. Sein intuitives Design erleichtert den Einstieg und die Erstellung von Visualisierungen. Benutzerdefinierte Optionen, Hyperlinks und der Präsentationsmodus bieten zusätzliche Flexibilität beim Verknüpfen von Phrasen und Freigeben von Informationen!

Xmind beste Features

Format-Support: PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (für den Pitch-Modus) und mehr

Kartenansicht zur Anpassung des Formats für die Anzeige und Ansicht

Baumtabelle zur Darstellung von Themen mit verschachtelten Rechtecken

Smart Color Theme für ein einheitliches Erscheinungsbild

Anhänge für Audio-Notizen auf der Karte

Xmind-Einschränkungen

Minimale Supportcenter-Artikel zur Unterstützung bei der Behebung von Problemen

Fehlende Features für Projekt- oder Aufgabenmanagement

Preise für Xmind

Kontaktieren Sie Xmind für Preisinformationen

Xmind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

Lernen Sie die Unterschiede zwischen a_ mind Map vs. Concept Map !

3. GitMind

über GitMind GitMind ist eine einfach zu bedienende Software zur Erstellung von informativen Karten. Mit der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche können Sie schnell Boxen, Pfeile, Bilder und Text zu Ihren Diagrammen hinzufügen. Die Software bietet erweiterte Features wie Gliederung, benutzerdefinierte Formen, gemeinsame Bearbeitung, Kommentierung und Exportieren.

Arbeiten Sie mit mehreren Benutzern in Echtzeit zusammen und integrieren Sie Apps wie Slack und Google Drive für eine nahtlose Kommunikation. GitMind stellt Vorlagen für verschiedene Arten von Karten zur Verfügung, die den Einstieg erleichtern. Es bietet auch benutzerdefinierte Optionen mit Themen, Symbolen und Bildern, um Ihre Karten übersichtlich zu gestalten!

GitMind beste Features

Format Painter zum Kopieren aller Formate eines ersten Knotens auf den zweiten Knoten

Globale Suche, um die Karte nach Schlüsselwörtern zu finden

Beziehungen, um zwei Knoten in einer Karte zu verbinden

Konzeptkarten-Generator mit einem Gliederungsmodus

Vorlagen-Galerie zur Anregung neuer Ideen

GitMind Limitierungen

Nicht mit Projektmanagement tools ausgestattet

Skalierbarkeit ist für größere Teams limitiert

GitMind Preise

Kontaktieren Sie GitMind für Preisinformationen

GitMind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (3 Bewertungen)

: 4.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (5+ Bewertungen)

4. Canva

über Canva Canva ist eine kostenlose Online-Grafikdesignsoftware zur Erstellung beeindruckender Grafiken und Designs, einschließlich Konzeptkarten. Mit der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche und den leistungsstarken Design-Tools kann jeder präsentationsfertige Diagramme . Wenn Sie auf einen kostenpflichtigen Plan aufrüsten, erhalten Sie eine umfassende Bibliothek mit Bildern, Illustrationen und Schriftarten, mit denen Sie Ihre Designs benutzerdefinieren können.

Mit dem großen Bereich an Vorlagen und Freigabeoptionen können Sie Ihre Arbeit ganz einfach mit anderen teilen. Generieren Sie eine eindeutige URL, um sie für bestimmte Personen freizugeben, oder posten Sie Ihre Arbeit direkt auf Social-Media-Plattformen!

Canva beste Features

Bildverbesserer zum Korrigieren dunkler, verschwommener und übersättigter Fotos

Online-Videorekorder zur Erläuterung komplexer Konzepte

Rasterdesigns für Fotos und andere Designelemente

Dynamische Nachrichtenübermittlung durch Textanimationen

PDF zu PPT Konverter

Canva Limits

Das Herunterladen mehrerer Dateien wird automatisch in eine Zip-Datei komprimiert

Nicht geeignet für Einzelpersonen oder kleine bis mittelgroße Geschäfte (Sehen Sie sich dieseCanva-Alternativen)

Canva Preise

canva Free : Canva Free

Canva Free Canva Pro : $119,99/Jahr für eine Person

: $119,99/Jahr für eine Person Canva für Teams: $149.90/Jahr insgesamt für die ersten fünf Personen

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,170+ Bewertungen)

5. Freeplane

über Freies Flugzeug Freeplane ist eine kostenlose und quelloffene Plattform für Concept Mapping. Mit Freeplane können Benutzer Konzepte durch mehrere Linien visuell verbinden und Beziehungen sowie Hierarchien zwischen ihnen veranschaulichen.

Ob für persönliche Projekte, zu Bildungszwecken oder für die professionelle Zusammenarbeit, Freeplane bietet einen Space für effektives Concept Mapping und die visuelle Organisation von Informationen.

Freeplane beste Features

Add-Ons zur Erweiterung und benutzerdefinierten Anpassung der Software

Bedingtes Styling zur Identifizierung von Schlüsselkonzepten

Themen für den Hellen und Dunklen Modus

Kleine Bibliothek mit Vorlagen

Rechtschreibprüfung

Freeplane Beschränkungen

Fehlende Features für die Zusammenarbeit von Teams, um verschiedene Beispiele für Concept Maps zu untersuchen

Veraltete Schnittstelle im Vergleich zu anderer Software zur Erstellung von Karten

Preise für Freeplane

Freeplane ist kostenlos zu benutzen

Freeplane Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. DasGehirn

über DasGehirn TheBrain ist eine Software zur Erstellung von Karten, die Benutzern hilft, ihre Gedanken und Ideen zu organisieren. Mit dem interaktiven Format der Karte kann jeder Informationen zum Lernen visuell strukturieren, strategische Planung und Problemlösung.

Benutzer können ihre Karten durch das Hinzufügen von Bildern, Videos, Dokumenten und Links zu den einzelnen Knoten verbessern. Und mit der praktischen Synchronisierung können Sie auf Ihre brainstorming-Sitzung und To-Dos von Ihrem Desktop, Browser oder Mobilgerät aus!

TheBrain beste Features

Support für Desktop-, Mobil- und Browser-Plattformen

Verbundene Themen, um verwandte Informationen zu finden

Dokument-Tags mit Prioritätsindikatoren

Anhänge für Ereignisse und Erinnerungen

Ansichten für Gliederung und Karten (Mind Map)

TheBrain Beschränkungen

Nicht skalierbar, um leistungsstarke Concept Map Vorlagen zu erstellen

Fehlende Tools für die Zusammenarbeit von Teams

TheBrain Preise

Free Edition : kostenlos

: kostenlos Nur-Lizenz : $219 einmalige Gebühr

: $219 einmalige Gebühr Lizenz und Service : $299 für das erste Jahr, verlängert sich zu $159 pro Jahr

: $299 für das erste Jahr, verlängert sich zu $159 pro Jahr Nur Service: 16 $ pro Monat

TheBrain Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (4 Bewertungen)

: 4.6/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4/5 (3 Bewertungen)

7. Geist42

über Geist42 Mind42 ist ein kostenloser Concept Map Maker, mit dem Sie jede Art von visuellem Diagramm erstellen können. Seine Drag-and-Drop-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Ideen zu verbinden und visuell zu organisieren. Mit anpassbaren Vorlagen und Symbolen können Sie professionell aussehende Konzeptkarten erstellen.

Um gemeinsam an Ihren neuen Ideen zu arbeiten, können Sie andere zur Ansicht oder Bearbeitung der Karte einladen. Dies ermöglicht einen nahtlosen Austausch von Gedanken und Beiträgen von Teammitgliedern oder anderen Mitarbeitern!

Mind42 beste Features

Ausklappen des Editors zum Erweitern einer Fokusfrage oder eines zentralen Themas

Statistik für veröffentlichte Mindmaps

Zusammenarbeit in Echtzeit

Tastatur-Verknüpfungen

Automatisches Speichern

Mind42 Beschränkungen

Anzeigen werden unterstützt

Knoten werden automatisch angelegt

Mind42 Preise

Die Nutzung von Mind42 ist Free

Mind42 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.4/5 (10+ Bewertungen)

: 3.4/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

8. MindGenius

über MindGenius MindGenius ist eine Software zur Erstellung von Karten mit Tools für die Zusammenarbeit, Features für das Aufgabenmanagement und Funktionen zur Erstellung von Zeitleisten. Damit können Sie komplexe Informationen aufschlüsseln, Ideen organisieren, Konzepte mit Teams freigeben und Ihre Aufgaben planen.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer mühelos Karten mit Text, Bildern und anpassbaren Eigenschaften erstellen. Durch die Festlegung eines klaren Prioritätsrahmens können Teams effizienter arbeiten und ihre Ziele schneller erreichen.

MindGenius beste Features

@Chat zum Chatten mit Teammitgliedern innerhalb der Concept Map

Benutzerdefinierte Hintergründe für jedes beliebige Thema

MS Teams-Integration zur Organisation von Konzepten

Task Management tools zur Nachverfolgung von Workloads

Ansichten für Mindmaps und Zeitleisten

MindGenius Beschränkungen

Teure Pläne im Vergleich zu anderen Concept Map Maker Software

Nicht geeignet für funktionsübergreifende Aufgaben oder Projekte

MindGenius Preise

Abonnement : $13,33 pro Platz pro Monat

: $13,33 pro Platz pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie MindGenius für Details

MindGenius Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (15+ Bewertungen)

: 4.7/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

9. Creately

über Kreativ Creately ist eine intuitive Software zur Erstellung von Karten, mit der sich komplexe Ideen und Konzepte leicht visualisieren lassen. Mit Creately können Benutzer professionell aussehende Mindmaps, UML-Diagramme, Organigramme, Flussdiagramme und Netzwerkdiagramme erstellen, ohne dass sie dafür technische Kenntnisse benötigen.

Das Tool verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Bibliothek mit professionell gestalteten Kartenelementen für den Einstieg. Es bietet außerdem leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Benutzer ihre Diagramme in Echtzeit für Feedback, Bearbeitung und vieles mehr freigeben können.

Creately beste Features

Textcursor und Mauszeiger in Echtzeit

Aufgaben und Kommentarfunktionen

Support für Handzeichnungen und Markups

8.000+ professionelle Vorlagen

Änderungshistorie pro Element

Schöpferische Beschränkungen

Begrenzter Speicher in den Basic Plans

Benutzerdefinierte Vorlagen sind ein kostenpflichtiges Feature

Creately Preise

Free Version

Starter : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Business : $149 pro Monat

: $149 pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Creately für Details

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (520+ Bewertungen)

: 4.3/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

10. InVision

über InVision InVision ist eine Software zur Erstellung von Karten, mit der Benutzer visuelle Darstellungen von Ideen und Konzepten erstellen können. Mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer visuell ansprechende und informative Karten erstellen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch leicht zu interpretieren sind.

Darüber hinaus bietet die Software eine Vielzahl von Features, die das Freigeben von Karten, die Zusammenarbeit an Projekten und die Veröffentlichung im Internet erleichtern. InVision stellt sogar kostenlose Vorlagen für den Einstieg zur Verfügung, so dass die Benutzer in ihrem eigenen Tempo lernen können. Mit seinen leistungsstarken Funktionen ist InVision ein hervorragendes Tool für alle, die schnell Konzeptkarten erstellen möchten.

InVision beste Features

Versionshistorie zur Ansicht und zum Zurückgreifen auf automatisch gespeicherte Versionen

Integrationen mit Adobe XD, Zoom, Figma und mehr

Benutzerdefinierte Vorlagen zur Erstellung einer Karte

Spezialisierte Administrator-Rollen

Berechtigungen für Gäste

InVision Limitierungen

Kein Feature zuerstellen eines Flussdiagramms odersitemap für einen Prototyp* Fehlende Team-Management- und Workload-Funktionen

InVision Preise

Kostenlose Version

Pro : $4/Monat pro aktivem Benutzer

: $4/Monat pro aktivem Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie InVision für weitere Informationen

InVision Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (670+ Bewertungen)

: 4.4/5 (670+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (720+ Bewertungen)

Start Mapping Out Projekte mit einem Konzept Karte Maker

Mit den Hunderten von anpassbaren Features von ClickUp können Sie die Plattform so personalisieren, dass sie mit Ihrem Team mitwächst. Von einer leeren Leinwand bis hin zu einer dynamischen Karte - ClickUp Whiteboards verbessern den Workflow und die visuelle Organisation und machen die Arbeit für Teams einfacher und angenehmer! 🤩

Entdecken Sie, wie ClickUp die Art und Weise, wie Sie Concept Mapping und Projektmanagement angehen, verändern kann. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Workspace noch heute!