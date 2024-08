10 beste Mind Mapping Software für Mac im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Wir haben es verstanden: Das riesige digitale Universum kann sich manchmal wie ein Labyrinth anfühlen. Aber wenn es darum geht, Ihre Strategien festzulegen oder das nächste große Projekt zu planen, sollten Sie sich nicht mit inkompatiblen Tools oder klobigen Schnittstellen herumschlagen müssen.

Stellen Sie sich ein Produktivitätstool vor, das sich wie eine Erweiterung Ihres kreativen Genies anfühlt. Eines, das das intuitive Design und die Benutzerfreundlichkeit widerspiegelt, die Mac-Benutzer so lieben. Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass wir nicht nur eines, sondern 10 Tools gefunden haben? mindmap ping-Software für Mac? Ganz gleich, ob Sie als Einzelkämpfer einen Roman skizzieren oder Teil eines dynamischen Teams sind, das komplexe Projekte orchestriert - wir haben etwas für Sie.

Und das Sahnehäubchen obendrauf? Wir haben sowohl kostenlose Mindmapping-Software als auch kostenpflichtige Optionen für jedes Budget. Also, lassen Sie uns gemeinsam loslegen und die beste Mind Mapping-Software in 2024\ vorstellen.

Worauf sollten Sie bei Mind Mapping Software für Mac achten?

Es geht nicht nur um glänzende Features. Lassen Sie uns aufschlüsseln, was die beste Mind Mapping Software wirklich ausmacht mindmapping-Software .

Intuitive Schnittstelle: Ihre Software sollte intuitiv sein und keine Herausforderung darstellen, um mit einer Mind Map zu beginnen

Ihre Software sollte intuitiv sein und keine Herausforderung darstellen, um mit einer Mind Map zu beginnen Mac-Kompatibilität: Suchen Sie nicht nur nach Kompatibilität, sondern auch nach der besten Mindmapping-Software, die mit der eleganten Ästhetik und der mühelosen Funktion des Mac übereinstimmt

Suchen Sie nicht nur nach Kompatibilität, sondern auch nach der besten Mindmapping-Software, die mit der eleganten Ästhetik und der mühelosen Funktion des Mac übereinstimmt Kollaborative Fähigkeiten : Suchen Sie nach einer Mind Mapping App mit Echtzeit-Beiträgen, Bearbeitungen und Kommentaren von allen Mitgliedern des Teams

Suchen Sie nach einer Mind Mapping App mit Echtzeit-Beiträgen, Bearbeitungen und Kommentaren von allen Mitgliedern des Teams Vielseitigkeit: Ob Sie zwischen visuellen Karten und Listen wechseln oder andere Apps integrieren, die App sollte sich Ihren Bedürfnissen anpassen

Ob Sie zwischen visuellen Karten und Listen wechseln oder andere Apps integrieren, die App sollte sich Ihren Bedürfnissen anpassen Kosteneffizienz: Ihre Wahl sollte Wert bieten, mit allen Features, die notwendig sind, um die Arbeit ohne Kompromisse zu erledigen

Die 10 besten Apps für Mindmaps im Jahr 2024

Nun gut, wir haben die Grundlagen geschaffen. Sie wissen, worauf Sie bei einer erstklassigen Mindmap-Software achten müssen, und sind bereit, unbegrenzt viele Karten zu erstellen.

Von Einzelkämpfern bis hin zu emsigen Teams, von kreativen Einzelgängern bis hin zu strategischen Vordenkern - hier ist unsere Liste der besten Mind Mapping Tools, die speziell für Ihren Mac entwickelt wurden. Lassen Sie die Erkundung beginnen!

In ClickUp können Sie Mindmaps, Flussdiagramme oder UML-Diagramme mit Leichtigkeit und Sicherheit zeichnen

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform mit Web-, Mobile- und Desktop-Apps, die dazu dient, die Arbeit in einem zentralen Hub zu bündeln.

Mehr als nur ein Kraftpaket für das Projektmanagement, ClickUp Mindmaps sind ein Zufluchtsort für Denker, Planer und Innovatoren. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion fühlt sich die Erstellung einer Mindmap an wie das Malen auf einer leeren Leinwand. Sie können nahtlos Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten erstellen und so eine zentrale Idee in umsetzbare Elemente verwandeln.

Aber die Krönung für Mac-Benutzer ist vielleicht ClickUps Engagement für ein nahtloses Benutzererlebnis!

ClickUp beste Features

Mindmaps erstellen mit Mindmaps-Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihren Brainstorming-Prozess zu maximieren (Sehen Sie sich dieClickUp Blank Mind Map Whiteboard um den Anfang zu machen)

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über die In-App-Chat-Ansicht und führen Sie Diskussionen innerhalb von Aufgaben

Anpassbare Aufgaben und Unteraufgaben mit Automatisierung

ClickUp AI zum Zusammenfassen von Kommentaren, Entwerfen von Inhalten und Generieren von Aktionselementen

Austauschbare Bildschirmaufzeichnungen, die direkt in eine Aufgabe umgewandelt werden können

Über1.000 Integrationen mit anderen Tools für die Arbeit, darunter Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office und mehr

ClickUp Limits

Die Lernkurve kann aufgrund der großen Zahl von Features steil sein

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Visio

über Visio Treten Sie ein in die Welt von Visio, dem Kraftpaket von Microsoft 365 im Bereich Diagrammerstellung und Vektorgrafik. Die Mindmapping-Software von Visio ist besonders für Fachleute im IT- und Business-Bereich von Vorteil und ermöglicht eine detaillierte und fortschrittliche Modellierung.

Mac-Benutzer, die nach einem Tool suchen, das detaillierte Diagramme mit Mindmaps verbindet, sind mit den umfassenden Features von Visio bestens bedient. Tauchen Sie ein und lassen Sie Ihre Visionen zum Leben erwachen!

Visio beste Features

Bietet einen großen Bereich von Symbolen in verschiedenen Kategorien für unterschiedliche Diagrammanforderungen

Benutzerfreundlich mit zahlreichen intuitiven Features

Zahlreiche Online-Ressourcen stehen für Unterstützung und zum Lernen zur Verfügung

Grenzen von Visio

Die Formatierung ist bei umfangreichen Projekten umständlich, so dass sie nur schwer in ihrer Gesamtheit zu sehen sind

Bietet weniger Integrationen im Vergleich zuVisio-Alternativen und andere Mind Map tools

Visio Preise

Visio Plan 1: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Visio Plan 2: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Einmaliger Kauf Standard: $309.99

$309.99 Einmalige Anschaffung Professional: $579.99

Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (450 Bewertungen)

4.2/5 (450 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Rezensionen)

3. MindManager

über MindManager Willkommen bei MindManager, einer Online-Mindmapping-Software, mit der die Strukturierung Ihrer Gedanken zu einer Kunstform wird. Dieses besonders bei Strategen und Planern beliebte Mindmapping-Tool bringt Klarheit in komplexe Ideen.

Ob Sie nun als Berater die Reise eines Clients planen oder als Student aufschlüsselung komplizierter Konzepte mindManager für Mac bietet einen dynamischen Space zum Denken, Planen und Erstellen.

MindManager beste Features

Flexibilität, von Grund auf neu zu beginnen oder 25+ Mind Map Vorlagen zu nutzen

Gantt Diagramm Feature zur Visualisierung von Zeitleisten für Projekte

Erweiterte Funktionen durch das MAP 3-Add-In, z. B. algebraische Berechnungen

Co-Bearbeitung undzusammenarbeit in Echtzeit* Vielseitigkeit mit verschiedenenorganigrammen, Flussdiagrammen und Konzeptkarten

Grenzen von MindManager

Im Gegensatz zu anderen Mind Map-Programmen gibt es keine kostenlose Version

Zwar gibt es Gantt Diagramm Features, aber sie sind etwas limitiert

Eingeschränkte Auswahl an Bildern und Symbolen

MindManager Preise

Essentials: $99/Jahr

$99/Jahr Professionell: $169/Jahr

$169/Jahr Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

4.5/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4. Miro

über Miro Begrüßen Sie Miro, das virtuelle Whiteboard zur Förderung der Zusammenarbeit brainstorming . Teams - vor allem solche, die aus der Ferne arbeiten - werden die grenzenlose Leinwand lieben, die die Mindmapping-Software von Miro bietet.

Designer, Entwickler und Moderatoren werden die interaktiven und ansprechenden Mindmapping-Features von Miro für Workshops, Sitzungen und die Planung von Sprints zu schätzen wissen.

Miro beste Features

Erweiterte Sicherheits-Features gewährleisten die Datensicherheit

Bietet eine bereichernde, kollaborative Erfahrung

Das unendliche Whiteboard erleichtert ein umfassendes Brainstorming

Reibungslose Integration mit gängigen Tools wie Jira, Asana und Slack

Miro-Einschränkungen

Limitierte Bearbeitungsmöglichkeiten für bestimmte Tools, die in anderenMiro-Alternativen* Benutzer berichten, dass es manchmal schwierig ist, das Layout des Boards zu ändern

Limitierte Präsentationsmöglichkeiten

Miro-Preise

Free Plan

Team Plan: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business Plan: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4..8/5 (4.900+ Bewertungen)

4..8/5 (4.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

5. Creately

über Kreativ Tauchen Sie ein in Creately, wo datenvisualisierung trifft auf Zusammenarbeit. Creately ist ein Segen für Fachleute aller Branchen, die eine benutzerfreundliche Mindmapping-Software suchen.

Mit einer Fülle von Vorlagen und Design-Optionen können Mac-Benutzer schnell von einer Idee zu einer wunderschön visualisierten Mind Map gelangen. Es ist ein Paradies für alle, die Einfachheit gepaart mit Tiefgang lieben.

Creately beste Features

Benutzerfreundliche Mindmapping-Software mit hervorragenden Tools für die Zusammenarbeit

Sofortige Sichtbarkeit von Änderungen fördert sofortiges Feedback

Umfangreiche Features auch in der kostenlosen Version

Möglichkeit, Dateien, Notizen und andere Daten mit visuellen Elementen zu verknüpfen

Schöpferische Grenzen

Gelegentliche Latenz, die von Benutzern bei einigen Features beobachtet wird

Probleme bei der Textformatierung

Die perfekte Ausrichtung des Layouts einer Karte kann nach Ansicht der Benutzer eine Herausforderung darstellen

Preise von Creately

Free

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $89/Monat (unbegrenzte Benutzer)

$89/Monat (unbegrenzte Benutzer) Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (825+ Bewertungen)

4.4/5 (825+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

6. Lucidspark

über Lucidspark Entdecken Sie Lucidspark, ein digitales Whiteboard das Ihren Brainstorming-Sitzungen neue Impulse verleiht. Startups und kreative Teams werden den nahtlosen Flow von Ideen in dieser Mindmapping-Software besonders schätzen.

Mac-Benutzer können in Echtzeit gemeinsam skizzieren, kritzeln und Karten erstellen, was die Software zur ersten Wahl für Sitzungen macht, bei denen Synergieeffekte im Team und spontane Kreativität gefragt sind.

LucidSpark beste Features

Einzigartige Breakout Boards für abwechslungsreiches Denken

Eingebauter Timer für zeitgebundene Sitzungen

Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit mit dem Focus Feature

Gruppieren Sie Ideen für mehr Klarheit

LucidSpark Limits

Benutzer berichten, dass einige Vorlagen schwierig zu bedienen sind

Limitierte Features in der mobilen Anwendung

LucidSpark Preise

Free

Einzelperson: Beginnt bei $7,95/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $7,95/Monat pro Benutzer Teams: Ab $9/Monat pro Benutzer

Ab $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

LucidSpark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,200+ Bewertungen)

4.5/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

7. Ayoa

über Ayoa Wir stellen Ayoa vor, wo Produktivität auf Kreativität trifft. Ayoa ist ideal für Freiberufler und Innovatoren und bietet einen lebendigen und farbenfrohen Ansatz für die Erstellung von Mindmaps auf dem Mac.

Wenn Sie bei der Erstellung Ihrer Gedanken gerne etwas Farbe ins Spiel bringen, ist die lebendige Oberfläche von Ayoa eine wunderbare Leinwand für Ihr kreatives Genie.

Ayoa beste Features

Kollaborative Whiteboards für gemeinsame Ideenfindung mit Mitgliedern des Teams oder Kollegen

Funktionen für Zusammenarbeit und Chatten in Echtzeit

Mehrere Ansichten für Aufgaben zur Anpassung an die Präferenzen der Benutzer

Ayoa Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte einigen Benutzern unübersichtlich erscheinen

Benutzer berichten, dass Mind Mapping träge sein kann und dass es gelegentlich zu abrupten Abschaltungen kommt

Ayoa Preise

Mind Map: Ab $10/Benutzer/Monat

Ab $10/Benutzer/Monat Aufgaben: Ab $10 pro Benutzer/Monat

Ab $10 pro Benutzer/Monat Ultimate: Ab $13 pro Benutzer/Monat

Ayoa Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

8. Launisch

über Launisch Lassen Sie sich vom Charme von Whimsical verzaubern, einem Tool, das seinem Namen alle Ehre macht. Designer und visuelle Denker werden von der klaren, intuitiven Benutzeroberfläche besonders angetan sein.

Für Mac-Benutzer, die eine Mischung aus Wireframes, Flussdiagrammen und Mindmaps wünschen, verspricht Whimsical eine angenehme und effiziente Erfahrung.

Whimsical beste Features

Eine Fülle vorgefertigter Symbole für verbesserte Diagrammdarstellungen

Ermöglicht die einfache Erstellung von Wireframes für Produktdesigns

All-in-One-Plattform für Brainstorming, Flussdiagramme und Wireframes

Anpassbare Vorlagen beschleunigen die Erstellung

Skurrile Limits

Dieser Mindmapping-Software fehlen Funktionen für das Projektmanagement

Unmöglichkeit, benutzerdefinierte Farben zu erstellen

Whimsical Preise

Starter: Free

Free Pro: $12/ Monat pro Editor

$12/ Monat pro Editor Organisation: $20/Monat pro Editor

Whimsical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50 Kritiken) Bonus: Schauen Sie sich unser Miro vs Whimsical Vergleich.

9. Cacoo

über Cacoo Treten Sie ein in die Welt von Cacoo, wo Diagrammerstellung sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft ist. Teams, die an der Produktentwicklung und dem Systemdesign arbeiten, werden die Mindmapping-Features von Cacoo besonders nützlich finden.

Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit und einer Reihe von Diagramm-Tools können Mac Benutzer komplexe Systeme mit Leichtigkeit gemeinsam erstellen, wiederholen und visualisieren.

Cacoo beste Features

Unterstützt die Live-Bearbeitung durch mehrere Benutzer innerhalb desselben Diagramms

Integriertes Video und Chat für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams

Über 100 Vorlagen und Formen für unterschiedliche Anforderungen

Dynamic Charts Feature für die automatische Erstellung visueller Diagramme

Kostenlose Funktionen der Mind Map Software

Cacoo Beschränkungen

Fehlen integrierte Features zur Verwaltung von Aufgaben

Für die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Cacoo Preise

Free

Pro: $6/Monat für einen Benutzer

$6/Monat für einen Benutzer Team: 6 $/Benutzer pro Monat für bis zu 1.000 Benutzer

6 $/Benutzer pro Monat für bis zu 1.000 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Cacoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

4.4/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

10. XMind

über XMind Zu guter Letzt sollten Sie sich XMind ansehen, ein Veteran in der Welt des Mind Mapping. XMind wird von Akademikern, Forschern und Denkern bevorzugt und bietet eine Reihe von Tools, die sich für tiefgehende und umfassende Denkprozesse eignen.

Mac-Benutzer werden die strukturierte Herangehensweise an die Organisation von Ideen zu schätzen wissen, was es zu einer hervorragenden Wahl für tiefgreifende Projekte und Studien macht.

XMind beste Features

Mehrere Strukturierungsoptionen für Mindmaps

Schnelle und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche

Zen-Modus für ablenkungsfreies Mind Mapping verfügbar

Farbgebung in mehreren Bereichen zur Unterscheidung von Knoten

XMind Beschränkungen

Benutzer berichten, dass es bei großen Mindmaps zu Ladeverzögerungen kommen kann

Es ist keine kostenlose Version verfügbar, im Gegensatz zu anderenXMind-Alternativen* Nicht optimal für agile oderscrum Teams aufgrund des Fehlens von Tools für das Projektmanagement

XMind Preise

$5,99/Monat

$59,99/Jahr

XMind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (45+ Bewertungen)

4.4/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Xmind Alternativen !

Warum ClickUp im Mind Mapping Universum für Mac Benutzer hervorsticht

In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit im Vordergrund steht, hebt sich ClickUp als beste Mind Map-Software für die Produktivität von Einzelpersonen und Teams ab.

Egal, ob Sie ein visueller Denker oder ein Liebhaber von Listen sind, ClickUp verfügt über 15+ anpassbare Ansichten, um Ihre Arbeit zu verwalten. Beginnen Sie mit einer Mindmap, um Ideen zu sammeln, und erstellen Sie dann Projektlisten und Dokumente, um Ihre Vision in die Realität umzusetzen!