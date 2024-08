die 13 besten Brainstorming-Tools und -Apps, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken

In hektischen Meetings vergisst man leicht vielversprechende Ideen, die in der Diskussion einfach untergehen.

Unter effektive Meeting-Notizen ist sicherlich hilfreich, aber nicht so sehr wie eine leistungsfähige Brainstorming-Software, mit der Sie Ihre Ideen vom Konzept bis zur Erstellung begleiten können.

Diese Tools eignen sich hervorragend, um Ihre Herangehensweise an das Brainstorming zu erweitern, die Kreativität zu fördern und neue Methoden der Projektplanung aufzuzeigen, die Ihre Arbeit völlig verändern können.

In diesem Blog stellen wir unsere 13 bevorzugten Brainstorming-Programme vor, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile, besten Features, Preise und Bewertungen. 💪🏼

Brainstorming-Software mag zwar wie eine Nischeninvestition erscheinen, doch ihre Vorteile erstrecken sich tatsächlich auf mehrere Anwendungsfälle.

Neue Ideen zu haben, ist nie etwas Schlechtes, sondern wird sogar gefördert!

Egal, ob Sie ein Projekt anders angehen wollen, einen anderen Snack suchen, um Ihren Tag aufzupeppen, oder ein funktionelleres Layout für Ihr geliebtes Home Office - wir leben für den Nervenkitzel, etwas Neues zu entdecken.

Und ehrlich gesagt reichen der altmodische Stift und das Papier einfach nicht mehr aus, um diese neuen Ideen zu entwickeln.

Brainstorming-Software wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Ideen in digitaler Form mit bewährten Methoden festzuhalten brainstorming-Techniken .

Eine der besten und produktivsten brainstorming-Strategien ist Mind Mapping.

Wie eine hoch visuelle Zeichenfolge von Gedanken, mindmaps sind ein hervorragendes tool, um Details, mehrstufige Prozesse und Pläne für Projekte zu verdeutlichen. Stellen Sie sich das Ganze wie einen Stammbaum vor, bei dem eine Aufgabe mit der nächsten verbunden ist und sich von einem klaren Ausgangspunkt oder Ziel aus verzweigt. Mindmapping-Software ermöglicht es Ihnen, Einblicke zu gewinnen, Brainstorming zu betreiben und Ihre Ideen auf einer endlosen Leinwand zum Leben zu erwecken - aber nicht alle mindmapping software ist ebenso flexibel und mit vielen Features ausgestattet.

Außerdem können Sie auf mehrere Arten erstellen! Sogar auf einem digitalem Whiteboard . 🎨

Ziemlich toll, was? 🙂

Aber die große Frage bleibt trotzdem: Wer benutzt Brainstorming-Software?

Die kurze Antwort lautet: jeder.

Brainstorming-Software und software für das Projektmanagement haben oft einige ähnliche Features gemeinsam. Zusammenarbeit, Kreativität, Struktur und Produktivität sind der Schlüssel - aber das bedeutet nicht, dass Sie ein Projektmanager sein müssen, um die Vorteile einer Brainstorming-Software zu nutzen.

Schriftsteller, Studenten, Lehrer, Marketingfachleute und designer sind alle vom Brainstorming-Prozess abhängig in ihren Feldern. Und obwohl diese Prozesse im Detail unterschiedlich aussehen mögen, sind die Tools und Techniken, die sie verwenden, fast identisch.

Also, was sind die besten Brainstorming-Tools auf dem Markt ATM?

13 Beste Brainstorming-Software für jeden Anwendungsfall

Bevor Sie in eine neue Software investieren, sollten Sie sich zunächst über Ihre eigenen Bedürfnisse klar werden.

Hier finden Sie 13 unserer bevorzugten Brainstorming-Programme mit den wichtigsten Features, Vorteilen, Limitierungen, Preisen und Bewertungen, damit Sie die bestmögliche Wahl für Ihre individuelle Situation treffen können.

Fügen Sie Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map mühelos Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu

ClickUp ist die ideale All-in-One-Produktivitätsplattform für Teams jeder Größe, um ihre Arbeit zu zentralisieren und gemeinsam an neuen Ideen zu arbeiten. Die ständig wachsende Liste der hochfunktionalen Funktionen umfasst ClickUp's hoch visuelle Mindmaps und ClickUp Whiteboards -perfekt für die schnelle Entwicklung neuer Ideen zu detaillierten Plänen und die sofortige Umsetzung dieser Pläne.

Starten Sie Ihr neues Mindmap im Leermodus von Grund auf neu zu erstellen, wählen Sie aus einer vorgefertigten Vorlage oder zeichnen Sie sie von Hand auf Ihrem Whiteboard-Leinwand sind die Möglichkeiten wirklich endlos.

Und das Beste daran haben wir Ihnen noch gar nicht erzählt.

Sie können jede Form auf Ihrer Mind Map und Ihrem Whiteboard direkt in eine ClickUp Aufgabe umwandeln, was es einfacher denn je macht, Ihre Ideen an dem Ort zu verwalten, an dem sie entstanden sind.

Außerdem lässt sich ClickUp integrieren mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit einschließlich G Suite, Dropbox und GitHub, so dass Ihre Mindmaps für Ihr Team von Anfang an sehr viel wertvoller sind.

Wichtigste Features

DynamischClickUp Dokumente zum Erstellen von gemeinsam nutzbaren Anleitungen, Blogs und Wikis

Freigeben von Updates, Links, Elementen und mehr mit dem ClickUp App-Chat und Thread-Kommentaren

Über15 einzigartige Möglichkeiten um Ihre Arbeit zu visualisieren, einschließlich Gantt-, Kalender-, Listen-, Zeitleisten-Ansicht und mehr

Verwalten Sie Projekte von jedem Gerät oder Fenster aus mit der mobilen App von ClickUp undChrome-Erweiterung* Erweitern Sie Ihre Mindmaps durch das Verknüpfen von Aufgaben, das Zeichnen von Beziehungen zwischen Aufgaben und Freigabeoptionen

Erweiterte Diagramming Features mit Blank Mode, ClickUp Whiteboards und vielen Vorlagen

Profis

Schnelles Einrichten und einfaches Erlernen der Drag-and-Drop-Oberfläche

Reich an FeaturesFree Forever-Plan* Zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit, um das gesamte Team auszurichten

Vollständig anpassbare Features passen sich jedem Arbeitsstil an und skalieren mit Ihrem Wachstum

Über 1.000 Integrationen zur Rationalisierung Ihres Workflows

Nachteile

In der mobilen App sind (noch!) nicht alle Ansichten verfügbar

Es kann ein wenig dauern, bis man sich an so viele leistungsstarke Features gewöhnt hat

Preisgestaltung

Free Forever: Whiteboards, Mindmaps, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher, und mehr

Whiteboards, Mindmaps, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher, und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards

Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Unlimited Teams, benutzerdefiniertes Exportieren, erweitertes öffentliches Freigeben

Unlimited Teams, benutzerdefiniertes Exportieren, erweitertes öffentliches Freigeben Business Plus ($19 pro Mitglied, pro Monat): Benutzerdefinierte Erstellung von Rollen, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen

Benutzerdefinierte Erstellung von Rollen, benutzerdefinierte Berechtigungen, erweiterte Automatisierungen Enterprise (preise erhalten Sie vom Vertrieb): Enterprise API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

ClickUp Bewertungen

G2: 4.7/5 (4,510+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,270+ Bewertungen)

2. Miro

Über MiroMiro ist eine gemeinschaftliche digitale Whiteboard-Software für dezentrale Teams zur Erstellung von Mindmaps, Organigrammen und Roadmaps auf einer einzigen, unendlichen Leinwand. Es ist hilfreich für Produktentwickler, Remote-Teams und sogar UX-Forscher, die asynchron an großen Projekten arbeiten können.

Miro lässt sich in mehr als 70 Anwendungen integrieren und bietet Tools zur Erstellung von Umfragen, zur Nachverfolgung von Aufgaben auf Ihrem Board, zum Einbetten von Dokumenten und zur Erweiterung des Speichers.

Schlüssel-Features

Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für Flussdiagramme, Mindmaps und mehr

Eingebaute Video- und Chat-Features

Zoomen Sie in bestimmte Bereiche auf Ihrem Whiteboard im Präsentationsmodus von Miro

Video-Anrufe mit dem Team von Ihrem Board

Ordner-Organisation zur Nachverfolgung von Whiteboards

Vorteile

Äußerst visuell und einfach zu bedienen

Mehrere Tools für die Zusammenarbeit direkt von Ihrem Board aus

Leichte Integration mit anderen Diensten

Nachteile

Eigentümer des Boards können keinen Zugriff auf die Bearbeitung gewähren

Limitierte Features im kostenlosen Plan und teure Optionen im kostenpflichtigen Plan

Für Neulinge auf dem Gebiet der digitalen Whiteboards kann es ein wenig überwältigend sein

Preisgestaltung

Free

Team: 8 $ pro Mitglied, pro Monat

8 $ pro Mitglied, pro Monat Business: $16 pro Mitglied, pro Monat

$16 pro Mitglied, pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Miro Bewertungen

G2: 4.8/5 (3,670+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (710+ Bewertungen)

3. Lucidchart

Über LucidchartLucidchart ist ein digitales diagramming tool für Geschäfte, die ein Brainstorming durchführen und komplexe Systeme oder Strukturen visualisieren wollen. Wie bei anderen beliebten Whiteboarding-Tools können Benutzer detaillierte mindmaps in Lucidchart mit seinen vielen Formen, Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionen.

Schlüssel Features

Automatisiertes Layout für die schnelle Erstellung datengesteuerter Diagramme

Über 500mindmap-Vorlagen* Eine umfangreiche Bibliothek von Formen, die Sie einfach per Drag & Drop auf Ihre Karte ziehen können

Vorteile

Eine große Auswahl an Vorlagen

Erzeugt Einträge, die nahtlos integriert werden können

Import von Daten aus gängigen Apps wie Zapier, Excel und Salesforce

Nachteile

Eingeschränkte Offline Funktionen

Veraltet aussehende Schnittstelle

Limitierte kostenlose Version

Preisgestaltung

free : kostenlos

kostenlos Einzelperson : Schon ab $7,95

: Schon ab $7,95 Team : Ab nur $9 pro Benutzer

: Ab nur $9 pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Lucidchart Bewertungen

G2: 4.5/5 (670+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Lucidchart-Alternativen* !

4. Unendlichkeit

Über Unendlichkeit Infinity ist eine Projektmanagement-Software mit mehreren anpassbaren Ansichten zur Entwicklung von Ideen. Die in Infinity integrierten Features für die Zusammenarbeit helfen Teams, neue Konzepte über die Brainstorming-Phase hinaus mit Kalendern, Tabellen, Gantt-Diagrammen, Listen und Spalten zur gemeinsamen Verwaltung von Daten umzusetzen.

Schlüssel Features

Mehrere Ansichten für das Projekt, damit Ihre Ideen Form annehmen können

Benutzerdefinierte Attribute, um Ihren Ideen einen Kontext zu geben

Workspace zum einfachen Organisieren und Speichern von Daten

Vorteile

Das Hierarchiesystem hilft, Projekte in eine Mind Map-ähnliche Struktur zu gliedern

Mehrere Optionen zum einfachen Freigeben Ihrer Projekte

Mehrere vorgefertigte Vorlagen

Nachteile

Kein kostenloser Free-Plan

Limitierte Features, um die vielen Ansichten von Infinity für Projekte optimal zu nutzen

Limitierte Integrationen

Limitierte Berechtigungen und persönliche Einstellungen

Preisgestaltung

Duo (zwei Mitglieder) : Basic ab $99, Upgrade auf Pro für $149 möglich

: Basic ab $99, Upgrade auf Pro für $149 möglich Team (fünf Mitglieder) : Basic ab $199, Upgrade auf Pro für $299 möglich

: Basic ab $199, Upgrade auf Pro für $299 möglich Startup (10 Mitglieder) : Basic ab $299, Upgrade auf Pro für $399 möglich

: Basic ab $299, Upgrade auf Pro für $399 möglich Business (25 Mitglieder) : Basic ab $499, Upgrade auf Pro für $699 möglich

: Basic ab $499, Upgrade auf Pro für $699 möglich Unternehmen (50 Mitglieder) : Basic ab $999, Upgrade auf Pro für $1.299 möglich

: Basic ab $999, Upgrade auf Pro für $1.299 möglich Unbegrenzt (unbegrenzte Mitglieder) : Basic ab $1.999, Upgrade auf Pro für $2.499 möglich

: Basic ab $1.999, Upgrade auf Pro für $2.499 möglich Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Unendlichkeit Bewertungen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 10 Bewertungen)

5. MindMeister

Verwalten Sie Ideen in Mindmaps in MindMeister MindMeister ist ein Mind Mapping tool, um Ihre Ideen zu organisieren und Ihre Kreativität in Brainstorming-Sitzungen zu fördern. Die Software richtet die Knoten automatisch aus und macht das Erstellen von Mind Maps schnell und einfach. Es ermöglicht kreatives Denken und hilft Benutzern, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, Notizen zu machen, Ideen zu sammeln und Projekte zu planen.

Key Features

Mehrere Themen mit Stilen, Farben und Formatierungsoptionen

Präsentationsmodus im Vollbildmodus

Comments Feature für die Zusammenarbeit im Team

Diagramming tools

Vorteile

Anpassbare Mind Map Themen

Mehrere Exportoptionen

Einfach zu erlernen

Nachteile

Limitierte Integrationen

Limitierte Features auf dem kostenlosen Plan

Keine Features zur Nachverfolgung Ihrer Ideen

Preisgestaltung

Basic Plan : Free

: Free Personal Plan : Beginnend bei $4.99 pro Monat

: Beginnend bei $4.99 pro Monat Pro Plan : Beginnend bei $8.25 pro Monat

: Beginnend bei $8.25 pro Monat Business Plan: Beginnend bei $12,49 pro Monat

MindMeister Bewertungen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (220+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *MindMeister-Alternativen!*

6. WiseMapping

Über WiseMapping WiseMapping ist eine kostenlose Brainstorming-Software, die sich auf Mind-Mapping in öffentlichen und privaten Arbeitsbereichen konzentriert. Es handelt sich um eine webbasierte Software, mit der Benutzer komplexe Mind Maps erstellen können.

Schlüssel Features

Textstil und Formatierung

Mehrere Freigabe- und Exportoptionen

Mehrere Features speziell für Pädagogen und den Einsatz im Unterricht

Funktionen zum Ziehen und Ablegen

Wahlmöglichkeit zwischen einem kollaborativen oder persönlichen Workspace

Vorteile

Free für den persönlichen Gebrauch

Starke Betonung von Anwendungsfällen im Bildungsbereich

Konzentriert sich auf die Entwicklung von Ideen durch Mindmaps

Nachteile

Brainstorming Features sind auf Mind Maps limitiert

Es fehlt eine kollaborative Bearbeitung in Echtzeit

Eher für Klassenräume als für Projekt- oder Produktmanager konzipiert

Preisgestaltung

WiseMapping ist für die persönliche und kommerzielle Nutzung kostenlos.

WiseMapping Bewertungen

G2: 4.3/5 (8 Bewertungen)

Capterra: N/A

7. Mindly

Über Mindly Mit Mindly können Sie einzigartige digitale Mind Maps erstellen, um Ideen festzuhalten, Brainstorming zu betreiben, Projekte zu planen oder sich auf Meetings vorzubereiten.

Schlüssel Features

Passcode-Schutz für den Zugriff auf Ihre Mind Maps

Benutzerdefinierte Farben und Kartenelemente

Visuelle Zwischenablage zur Reorganisation von Ideen und Gestaltungsoptionen

Vorteile

Mehrere Exportoptionen

Zugänglich auf mehreren Geräten

Hervorragend geeignet für die Erstellung einer visuellen Hierarchie von Ideen

Nachteile

Limitierte Features in der kostenlosen Version

Keine Aufgaben- oder Management-Features

Limitierte Integrationen

Preisgestaltung

Mindly bietet eine kostenlose Option, aber die Preise für die Vollversion variieren je nach Gerät.

Mindly Bewertungen

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Coggle

Über Coggle Coggle ist eine intuitive digitale Karte und software für Flussdiagramme für die Planung von Prozessen und die Aufschlüsselung von Ideen. Für Mindmaps-Anfänger ist es einfach, den Dreh rauszukriegen, aber für erfahrenere Benutzer, die komplexe Projekte planen wollen, kann die Software limitierend sein.

Wichtigste Features

Gemeinsames Zeichnen und Bearbeitung in Echtzeit

Kommentieren Sie Ihre Mind Map mit fließendem Text, Medien und Bildern

Gespeicherte Bearbeitungshistorie für alle Änderungen

Automatisch anordnende Bereiche

Vorteile

Bequemes Freigeben über URL

Intuitive Oberfläche mit automatisch angeordneten Bereichen für schnelles Zeichnen

Mehrere Möglichkeiten, verwandte Themen in einer Karte zu verknüpfen

Nachteile

Mind Maps in der kostenlosen Version von Coggle sind automatisch öffentlich

Wenige andere Brainstorming-Tools neben Mind Maps

Keine mobile App

Preisgestaltung

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Fantastisch : Ab $5 pro Monat

: Ab $5 pro Monat Organisation: Ab $8 pro Mitglied, pro Monat

Coggle Bewertungen

G2: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

9. Scapple

Über Scrapple Scapple ist eine Brainstorming-Software, die Benutzern eine digitale Leinwand zur Verfügung stellt, auf der sie ihre Ideen notieren und später wieder auf sie zurückgreifen können. Betrachten Sie es als ein virtuelles Notizbuch, in dem Sie schnelle Ideen, Sätze und Notizen für unterwegs notieren können. Scapple ist ideal für Kreative wie Songwriter, Schriftsteller und Literaturschaffende und wird am häufigsten zum Erstellen von Listen und einfachen Mind Maps mit Pfeilen, Textblasen und Formen verwendet.

Key Features

Verbinden Sie Notizen auf Scapple mit der Drag-and-Drop-Schnittstelle

Gruppieren von Notizen anhand von Formen und Hintergründen

Organisieren Sie Notizen mit verwandten Ideen in einer Art Word Cloud

Features für Datenimport und -export

Vorteile

Einfach zu bedienen und schnell zu erlernen

Einfache und übersichtliche Schnittstelle

Nachteile

Keine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne sind teuer

Kein Support für die mobile Nutzung

Für komplexe Ideen und Projekte möglicherweise zu einfach

Preisgestaltung

Scapple bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion

Standard-Lizenz: Für macOS und Windows, $18

Bildungslizenz: Für macOS und Windows, $14.40

Scapple Bewertungen

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

10. Stormboard

Über Stormboard Stormboard ist eine digitale Whiteboard-Lösung für entfernte Teams, um zusammenzuarbeiten, Meetings abzuhalten und Projekte zu überwachen. Wie ein Bulletin Board, das auf praktisch jedem Gerät zugänglich ist, hat Stormboard mehrere visuelle Elemente wie Haftnotizen , Bilder, Links und Präsentations-Features, um Ihre Kreativität während Brainstorming-Sitzungen anzuregen.

Wichtige Features

Ideenmanagement-Features wie Ordner und Prioritäten für Aufgaben

Navigationspanel, um sich auf bestimmte Bereiche Ihres Boards zu konzentrieren

Nachverfolgung von Projekten und Backlog-Management

Vorteile

Äußerst visuell und interaktiv

Unzählige Vorlagen

Mobiler und Desktop-Zugang

Nachteile

Limitierter kostenloser Plan, insbesondere für mittelgroße Teams

Viele Features können eine Weile dauern, bis man sie beherrscht

Preisgestaltung

Persönlich : Free

: Free Startup: $5 pro Benutzer, pro Monat

$5 pro Benutzer, pro Monat Business: $10 pro Benutzer, pro Monat

$10 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: 16,67 $ pro Benutzer, pro Monat

Stormboard Bewertungen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

11. Konzepttafel

Über KonzeptBoard ConceptBoard ist ein digitales Whiteboard tool für Teams, um gemeinsam mit Clients, Gruppen und externen Partnern neue Ideen zu entwickeln, als ob sie sich im selben Raum befänden.

Gestalten Sie Ihr Board mit Formen, Haftnotizen, Zeichnungen und Medien und präsentieren Sie Ihre Ideen mit Collaboration-Features wie Live-Pointern, Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe.

Schlüssel Features

Verschiedene visuelle Styling-Optionen

Anpassbare, vorgefertigte Vorlagen

Teilen Sie Ihr Board mit einem passwortgeschützten Link

Vorteile

Saubere und intuitive Schnittstelle

Video- und Audioanrufe und Bildschirmfreigabe

Nachteile

Wenige Features zur Verwaltung von Ideen über die Brainstorming-Phase hinaus

Limitierte Tools für die Bearbeitung von Text

Preisgestaltung

Free

Premium: $6 pro Benutzer, pro Monat

$6 pro Benutzer, pro Monat Business: 9,50 $ pro Benutzer, pro Monat

9,50 $ pro Benutzer, pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage, mindestens 250 Lizenzen

Conceptboard Bewertungen

G2:4.5/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

12. Mindnode

Über MindNode Mindnode ist eine digitale Brainstorming App zum Organisieren, Erfassen und Freigeben neuer Ideen in Form einer Mind Map. Mindnode macht es dem Benutzer leicht, seine Gedanken visuell auszudrücken und Verbindungen zwischen verschiedenen Ideen herzustellen.

Schlüssel Features

Halten Sie Ihre Ideen wahlweise als Text oder als Bild fest

Freigeben von Dokumenten über den MyMindNode-Dienst

Vorteile

Saubere Schnittstelle

Einfach zu bedienen

Nachteile

Limitierte Vorlagen und Icons zur Auswahl

In der kostenlosen Version von Mindnode ist nur eine einfache Bearbeitung möglich

Nicht ideal für komplexe Projekte oder Ideen

Preisgestaltung

Mindnode bietet eine kostenlose Basisbearbeitung. Um Mindnode auf Ihrem iPad, iPhone oder Mac zu nutzen, benötigen Sie den kostenpflichtigen Plan, der bei 2,49 $ pro Monat und Benutzer beginnt.

Mindnode-Bewertungen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

13. Ayoa

Über Ayoa Ayoa ist eine Karte für die Gedankenarbeit software mit Tools für die Produktivität wie Kanban Boards, Whiteboards, Instant Messaging und Aufgabenmanagement. Sie ist für Benutzer geeignet, die auf visuelle Weise den Überblick über ihre Aufgaben behalten wollen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiter zur Arbeit in Echtzeit einzuladen und erlaubt es den Benutzern, einfach mit ihren Team-Mitgliedern zu kommunizieren.

Schlüssel Features

Whiteboards für die Zusammenarbeit

Tools für Zusammenarbeit und Chats in Echtzeit

Öffentliches Freigeben von Mind Maps

Profis

Einfach zu bedienen

Aufgaben können auf verschiedene Arten angesehen werden

Nachteile

Die Oberfläche kann etwas unübersichtlich wirken

Preisgestaltung

Gratis Testversion : Sieben Tage

: Sieben Tage Mindmaps : Ab $10 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $10 pro Benutzer, pro Monat Aufgaben : Ab $10 pro Benutzer, pro Monat

: Ab $10 pro Benutzer, pro Monat Ultimate: Ab $13 pro Benutzer und Monat

Ayoa Bewertungen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5(200+ Bewertungen)

Benutzen Sie Brainstorming Software für Ihre nächste Brainstorming Sitzung

Brainstorming-Software sollte Ihnen helfen, groß zu denken, kreativ zu werden und Ihre Ideen in Bewegung zu setzen. Es gibt zwar viele Tools, die für eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfällen geeignet sind, aber Sie sollten nach einer Plattform suchen, die Ihnen hilft, über Ihre aktuelle Situation hinauszuwachsen.

Suchen Sie also nach ClickUp. 🤓

Nummer eins auf dieser Liste und in unseren Herzen ist ClickUp die einzige Software mit integrierten Whiteboards und Mindmaps, die Ihre Ideen in umsetzbare Aufgaben verwandeln kann. Anmelden für ClickUp kostenlos und für immer, und heben Sie Ihre Brainstorming-Prozesse auf ein neues Niveau. 🏔