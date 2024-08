5 großartige MindMeister-Alternativen & Konkurrenten für 2024 (Pro, Kontra, Preisgestaltung)

Sehen Sie, wir haben es verstanden.

Sie haben vielleicht tonnenweise brillante Ideen, die Ihnen durch den Kopf gehen, und MindMeister ist ein großartiger Ort, um sie zu visualisieren und zu festigen.

Aber das ist so ziemlich alles, wofür MindMeister gut ist.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Mapping-Software sind, die etwas Mehr kann als nur Mind Mapping, dann ist eine MindMeister-Alternative definitiv das, was Sie brauchen.

Aber mit Hunderten von mindmapping-Software woher wissen Sie, welche davon so brillant ist wie Ihre Ideen?

In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie eine Alternative zu MindMeister brauchen, und wir stellen Ihnen fünf fantastische MindMeister-Alternativen vor, zusammen mit den wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und Bewertungen von Kunden.

lassen Sie uns diese Alternativen aufzeigen!

Was ist MindMeister?

Über MindMeister MindMeister ist eine webbasierte Mind Mapping Software.

Sie können es verwenden für brainstorming , projektplanung und andere kreative Aufgaben.

Sobald Sie eine Mind Map erstellt wenn Sie eine Mind Map erstellt haben, können Sie sie mit anderen teilen und sogar online veröffentlichen, damit die ganze Welt sie sehen kann. 📸

Zu erledigen sind mit dieser Mind Map Software noch einige andere Dinge:

Gemeinsames Mindmapping

Karten-Themen benutzerdefiniert gestalten

Präsentationen im Präsentationsmodus durchführen

Drucken Sie Ihre Karten

3 Gründe, warum Sie eine MindMeister Alternative brauchen

Obwohl die oben genannten Features großartig klingen, hat MindMeister ein paar Limits:

1. Fehlende Features für die Aufgabenverwaltung

MindMeister ist ein geeignetes tool für einfache notizen machen und Ideenfindung. Dennoch ist die Karte im Bereich der Aufgabenverwaltung recht limitiert.

Sicher, Ihr Team kann MindMeister nutzen, um eine Projektidee zu entwickeln und zu diskutieren, aber was passiert, wenn Sie diese Idee umsetzten müssen?

MindMeister hat einfach keine nachverfolgung von Projekten features, die Ihnen bei der Ausführung dieses Plans helfen.

seufz! 😔

Wenn es doch nur ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben gäbe, das.. sowohl Mindmapping- als auch Projektmanagement-Features hätte ...

2. Limitierter kostenloser Plan

Mit dem kostenlosen Plan von MindMeister können Benutzer ihre Mindmaps nicht exportieren oder sogar Datei- und Bildanhänge zu ihren Mindmaps hinzufügen.

Außerdem erhalten Sie nur drei kostenlose Mind Maps!

versuchen Sie zu berechnen, wie das für Ihr Team funktionieren soll?

keine Sorge. Wir haben die Rechnung für Sie erledigt._

Unsere Berechnungen zeigen, dass der kostenlose Plan von MindMeister für jedes kreative Team einfach zu limitiert ist.

3. Limitierte Integrationen

Hier ist noch etwas, das Sie an Ihren Fingern abzählen können: Die Integrationen von MindMeister.

Die MindMeister Software lässt sich nur mit neun Tools integrieren, darunter Dropbox , Evernote und Google Docs .

Wenn Ihr Team also nicht bereits diese neun Integrationen nutzt, werden Sie es schwer haben, zwischen tonnenweise verschiedenen Apps zu wechseln, nur um dinge zu erledigen .

Die 5 besten MindMeister-Alternativen

Es ist klar, dass MindMeister nicht ausreicht.

Aber keine Sorge.

Hier sind die fünf besten MindMeister Alternativen auf dem Markt:

1. ClickUp

ClickUp ist die die weltweit führende Projektmanagement- und Mindmapping-Software. ClickUp ist die ultimative Alternative zu MindMeister, die Ihnen fortschrittliche Features für das Aufgabenmanagement bietet und Ihre besten Ideen hervorbringt.

ClickUp Schlüssel-Features

Hier sind nur einige der Möglichkeiten, wie ClickUp Sie und Ihr Team in einen kreativen Flow versetzen kann: 💡

1. Mindmaps Mindmaps helfen Ihnen

projekte planen ideen kartieren und sogar bestehende Aufgaben organisieren. ClickUp's Mindmaps verfügen ebenfalls über zwei ausgezeichnete Modi:

A. Aufgaben-Modus

Gestalten Sie Ihren Workflow für bestehende Projekte, indem Sie Aufgaben (und Unteraufgaben) schnell erstellen, bearbeiten und löschen, ohne die Kartenansicht zu verlassen.

Der Aufgabenmodus ist eine hervorragende Möglichkeit, die Verbindung zwischen all Ihren Projekten zu erkennen.

Zu erledigen sind im Aufgabenmodus die folgenden Aufgaben:

Verwenden Sie verschiedene Farben, um ein Projekt zu identifizierenOrdner,Liste, oderAufgabe. Sobald Sie die Aufgabe undUnteraufgabe ebene erreicht haben, zeigt die Farbe den Status der Aufgabe an

AnwendenFiltern um nur die gewünschten Bereiche zur Ansicht zu bringen

Greifen Sie den Diamanten des Zweigs, um eine Aufgabe von einer Liste in eine andere zu verschieben 💎

Mit der intuitiven Drag & Drop Funktion des Aufgabenmodus können Sie den Workflow Ihrer bestehenden Projekte mit nur wenigen Klicks auf der Karte abbilden!

B. Leerer Modus

fühlen Sie sich inspiriert?

Erstellen Sie mit dem Blanko-Modus eine Mind Map von Grund auf, die unabhängig von einer bestehenden Aufgabenstruktur ist. 📝

Sie können die Farben Ihrer Verbinder vollständig benutzerdefinieren und sie später in Aufgaben umwandeln.

Zu erledigen ist das im Leermodus:

Verwenden Sie die Option Neulayout, um alle Knoten automatisch anzuordnen

Verwenden Sie die Knoten-Symbolleiste oder Ihre Tastatur, um einen Knoten zu löschen oder zu erstellen

Verschieben Sie einen Knoten und seine verbundenen Bereiche, indem Sie ihn einfach auf einen anderen Knoten ziehen

Aber das ist noch nicht alles.

Unabhängig davon, ob Sie den Modus "Leer" oder den Modus "Aufgabe" wählen, können Sie in der Ansicht "Mind Map" auch andere coole Dinge erledigen:

Aufgaben umbenennen

Mehrere Aufgaben zur einfachen Organisation auswählen

Verwenden Sie dieMultitask-Symbolleiste um Aufgaben in Unteraufgaben umzuwandeln, Aufgaben hinzuzufügen und Fälligkeitsdaten und Prioritäten einzustellen

Vergrößern und Verkleinern, egal wie groß Ihre Karte ist 🔎

sie wollen eine _Brainstorming-Sitzung nicht _allein durchführen?

Keine Sorge! Öffentliches Freigeben können Sie Ihre Mindmaps für Teammitglieder und Clients zur Zusammenarbeit in Echtzeit freigeben.

2. Kommentare

Jede Aufgabe in ClickUp hat einen eigenen Space für Kommentare . Auf diese Weise können Teams schnell aufgabenbezogene Nachrichten senden, ohne sich zu fragen, wo die Nachricht gesendet wurde oder ob sie verloren geht.

Sie können auch Kommentare zuweisen an Teammitglieder, wenn Ihr Kommentar eine Aktion erfordert. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, kann Ihr Teammitglied den Kommentar auflösen.

3. Notepad

Die Notepad ist der perfekte Ort, um alle verrückten Ideen zu notieren, die Ihnen in den Sinn kommen, selbst wenn Sie um 4 Uhr morgens hellwach im Bett liegen!

Niemand sonst kann deinen Notepad sehen, also kannst du kostenlos alles auflisten.

Sie können dann diese Gedanken umwandeln in umsetzbare Aufgaben um, die Sie Ihrem Team freigeben können, wenn Sie bereit sind.

4. Dokumente

Erstellen Dokumente , Wikis und Wissensdatenbanken überall in ClickUp.

Ihre Dokumente können eine unbegrenzte Nummer von Seiten haben, und Sie können sie mit den Personen Ihrer Wahl freigeben.

Sie können sogar mitglieder des Teams erwähnen und Aufgaben innerhalb des Dokuments erstellen.

Verwenden Dokument Beziehungen um Dokumente untereinander oder mit Aufgaben zu verknüpfen.

Auf diese Weise können Sie auf Ihre Dokumente an mehreren Stellen zugreifen, ohne sie jedes Mal duplizieren zu müssen!

5. Gantt-Diagramme und Zeitleisten-Ansicht

Mindmaps helfen Ihnen, brillante Pläne zu entwickeln.

aber was ist ein brillanter Plan ohne einen Zeitplan?

sie wissen es!

Deshalb ist der Gantt-Ansicht ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit zu planen, ihren Workload verwalten und sehen Sie, welche Aufgaben voneinander abhängig sind.

Wie?

Ziehen Sie einfach Linien zwischen den einzustellenden Aufgaben, und Sie können visualisieren Aufgaben-Abhängigkeiten .

Sie können auch mit dem Mauszeiger über die Leiste des Fortschritts fahren, um zu sehen, wie nah Sie dem Abschluss eines Ordners oder einer Liste sind.

Die Ansicht der Zeitleiste ist ähnlich wie Gantt, nur dass Sie mehrere Aufgaben in einer Zeile haben können.

Die Ansicht der Zeitleiste zeigt Ihre Aufgaben im Projekt linear an, so dass Sie ihren Projektfahrplan visualisieren können mit Leichtigkeit.

Sie können auch Zeitleisten der Gruppe für die weitere Planung und freizugeben mit jedem!

Still a little confused about the differences between Gantt charts and timelines? Hier finden Sie weitere Infos zu Gantt Diagramm vs. Zeitleisten.

ClickUp Vorteile

ClickUp Nachteile

Dashboards können nicht exportiert werden

Sehen Sie sich ClickUp's Roadmap an hier um zu sehen, wie wir diese kleinen Nachteile beheben und unsere Liste der besten ClickUp Alternativen .

Erfahren Sie außerdem alles über die spannenden features die diese kostenlose MindMeister Alternative für Sie bereithält!

ClickUp Preise

ClickUp hat einen leistungsstarken kostenlosen Plan für unbegrenzte Benutzer. Bezahlte Versionen beginnen bei nur $7/Benutzer pro Monat.

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Visio

Über Microsoft VisioMicrosoft Visio ist ein Tool zur Erstellung von Diagrammen mit dem Sie Organigramme, Mindmaps und sogar Pläne erstellen können.

Der günstigste kostenpflichtige Plan von Microsoft Visio ist jedoch sehr limitiert.

Sie erhalten keine Anmerkungen, vorgefertigte Vorlagen oder sogar sofortige Updates!

So werden Sie reagieren, wenn Sie auf monatelange Aktualisierungen von Projekten stoßen, von deren Existenz Sie nicht einmal wussten:

Microsoft Visio-Schlüssel-Features

Verbinden Sie die App mit Ihren Datenquellen, um einen Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung zu erhalten

Konvertieren SieExceltabellenkalkulationen in Diagramme

Fertige Vorlagen für Brainstorming

Anpassbare Formen, Farben und Verbindungen

Microsoft Visio Profis

Zusammenarbeit an einem Diagramm mit Microsoft Teams

Freigeben, Bearbeiten und Anzeigen Ihrerprozess Karte von jedem Browser oder Gerät aus, einschließlich iPhone und iPad

Zugriff auf eine Bibliothek mit Symbolen, Schablonen und Formen ⬛🔺🟠

Mitglieder des Teams können leistungsstarke Visio-Diagramme in Teams anzeigen, kommentieren und freigeben, ohne dass eine Visio-Lizenz erforderlich ist

Microsoft Visio Nachteile

Keine Desktop Version fürMindmaps auf Mac iOS und Linux Benutzer

Der günstigste kostenpflichtige Plan kann nur in einem Browser verwendet werden. Sie müssen ein Upgrade erwerben, um es auf Ihrem Desktop zu verwenden

in einem Browser verwendet werden. Sie müssen ein Upgrade erwerben, um es auf Ihrem Desktop zu verwenden Nicht so intuitiv wie andere Mapping-Software

Microsoft Visio Preise

Dieses Mindmapping-Tool bietet keinen kostenlosen Plan, und kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Benutzer pro Monat.

Microsoft Visio Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

3. MindManager

Über MindManager MindManager ist ein Mapping-Tool, das Ihnen eine 360-Grad-Perspektive auf Ihr Unternehmen bietet, um Verwirrung zu vermeiden und die team-Kommunikation und die Produktivität erhöhen .

Für dieses Mindmap-Tool müssen Sie jedoch einige teure Add-Ons kaufen, wenn Sie Features wie gemeinsame Bearbeitung, Veröffentlichung, Freigeben und eine Microsoft Teams-Integration wünschen.

klingt, als müssten Sie Hunderte von Dollar ausgeben, nur um auf eine Millionen-Dollar-Idee zu kommen!

Die wichtigsten Features von MindManager

Integrierte Funktionen für Business und Bildungmindmapping-Vorlagen* Funktionen zum Ziehen und Ablegen

Erfassen Sie Bilder, Links und Notizen mit MindManager Snap

Zusammenarbeit in Echtzeit an Diagrammen

MindManager Vorteile

Nehmen Sie Ihre Karten mit der mobilen App mit

Erstellen Sie eineorganigramm, Flussdiagramm,mind Map, oder Konzeptkarte* Zugriff auf Gantt Diagramme, Budgetierungsfeatures und Zeitleisten

Dieses Kollaborationstool ist für Mac iOS- und Windows-Benutzer verfügbar

MindManager Nachteile

Steile Lernkurve

Limitierte Auswahl an Bildern und Symbolen zur Auswahl

Kein kostenloser Plan verfügbar

MindManager Preise

Die Preispläne für diese Mapping-Software beginnen bei $327,00 als einmalige Zahlung pro Benutzer. Die Integrationen kosten zwischen $99-118/Jahr.

MindManager Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4. XMind

Über XMind XMind ist ein mind Mapping tool das Sie ermutigt, Ihre Ideen auf Bäumen wachsen zu lassen.🌲

Einer der Nachteile dieser Mindmapping-Software ist, dass man sich für mindestens sechs Monate anmelden muss.

aber keine Sorge, ClickUp erwartet Sie mit offenen Armen 🌹

XMind Schlüssel-Features

Outliner-Modus verwandelt Ihre Mindmap in ein listenbasiertes Dokument

Ein Gleichungs-Feature, mit dem Sie mathematische und chemische Gleichungen hinzufügen können

Mindmap-Vorlagen wie Bubble Mapping und Frage-Storming

Wählen Sie Themen und benutzerdefinieren Sie Formen, Linien und Farben

XMind-Profis

Zen-Modus, damit Sie sich auf eine Karte konzentrieren können

Wählen Sie aus verschiedenen Strukturen wie Fischgrätdiagramm, Matrix, Zeitleiste und Organigramm

Exportieren Sie Ihre Mind Maps als PNG, PDF oder Abschlag-Dateien

Importieren Sie aus anderen Mind Mapping-Tools wie MindManager, MindNode und FreeMind

XMind Nachteile

Kein kostenloser Free-Plan verfügbar

Fehlende Features für Projektmanagement

Aufgaben können nicht aus Mindmaps erstellt werden

XMind Preise

Die Preise für dieses Mapping-Tool beginnen bei $39,99 für sechs Monate (limitiert auf fünf Systeme).

XMind Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Xmind Alternativen* !

5. Google Zeichnungen

Über GoogleleZeichnungen Google Zeichnungen ist ein kostenloses Tool von MindMeister, mit dem Sie persönliche Kunstwerke wie Memes, Skizzen oder GIFs erstellen können.

Google Zeichnungen wichtigsten Features

Vorlagen für verschiedene Diagramme wie eine Zeitleiste, einen Zyklus und eine Hierarchie

Pfeile, Linien, Textfelder, verschiedene Formen und eine Bibliothek mit kostenlosen Bildern

Kommentieren und Bearbeiten von Zeichnungen in Echtzeit mit Teammitgliedern

Flussdiagramme erstellen , Diagramme,konzeptkartenund sogar Memes

Google Zeichnungen Profis

Unlimited Mindmaps erstellen

Funktioniert mit Google Docs und Google Tabellen, und mehr

Geben Sie Ihre Online-Mindmap als Vorlage frei, damit auch andere Personen sie verwenden können

Ihre Karte wird automatisch gespeichert und in Google Drive abgelegt

Google Zeichnungen Nachteile

Keine mobilen Apps

Dieses Mapping-Tool ist webbasiert, Sie können es also nicht offline verwenden

Nicht so intuitiv wie andere Mindmapping-Software

Google Zeichnungen Preise

Sie benötigen ein Google Konto, um diese Mind Mapping Software zu nutzen

Google Zeichnungen Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

Der letzte Bereich Ihrer Karte

Mit MindMeister können Sie Ideen erfassen und entwickeln, aber bedeutet das, dass es ein gutes Tool für kreatives Projektmanagement ist?

Leider bietet MindMeister dem Team nicht beide Mindmapping- und Projektmanagement-Features.

Zum Glück gibt es ein paar Mindmapping-Programme, die MindMeisters Platz einnehmen können.

Wir haben zwar einige gute Alternativen zu MindMeister aufgezeigt, aber ClickUp sollte die einzige Station auf der Karte sein.

ClickUp bietet nicht nur wunderschöne Mindmaps, sondern auch jede Menge andere Features für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Aufgaben wie Kollaborations-Erkennung , Aufgabe Prioritäten und Wiederholende Aufgaben . ClickUp kostenlos erhalten und erleben Sie ein Mind Mapping Tool, das funktioniert!