die 10 besten Flussdiagramm-Software-Tools für Mac im Jahr 2024

Ein Flussdiagramm ist kein gewöhnliches Diagramm - es ist ein Life Hack.💡

Ob geschäftsprozesse abbilden oder bei Engpässen im Vertrieb hilft Ihnen ein Flussdiagramm, alle Variablen zu visualisieren und mit logischen Lösungen den Tag zu retten. 🦸

Die manuelle Erstellung von Flussdiagrammen kann jedoch anstrengend sein, vor allem wenn es sich um langwierige und komplexen Arbeitsabläufen . Glücklicherweise gibt es zahlreiche Flussdiagramm-Tools, die Ihnen dabei helfen können - auch wenn Sie Mac-Benutzer sind!

Vorbei sind die Zeiten, in denen Mac-Benutzer durch Reifen springen mussten, um anständige Anwendungen für die Diagrammerstellung zu finden. Entdecken Sie unsere Auswahl der 10 besten software für Flussdiagramme für Mac und finden Sie Ihren perfekten Zeichenkollegen! 🖌️

Worauf sollten Sie bei der besten Flussdiagramm-Software für Mac achten?

Die beste Flussdiagramm-Software für Mac sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen:

Benutzerfreundlichkeit: Flussdiagramm-Software sollte eine Drag-and-Drop-Schnittstelle haben, damit Sie professionelle Flussdiagramme mit minimalem Aufwand oder technischem Wissen erstellen können Integrationen: Sie sollte wichtige App-Integrationen ermöglichen, die Ihnen helfen, Flussdiagramme in Ihre beruflichen Aktivitäten einzubinden Kollaborationsoptionen: Das Tool sollte die Zusammenarbeit zwischen Teams unterstützen. Ein Strategieteam könnte zum Beispiel ein Brainstorming mit Flussdiagrammen in Echtzeit durchführen wollen Integrierte Vorlagen: Sie sollten funktionsreiche und ästhetisch ansprechende Vorlagen für Flussdiagramme für verschiedene Branchen und Rollen erhalten. Suchen Sie nach Flussdiagramm-Software mit integrierten Diagrammen/ flussdiagramm-Vorlagen damit Sie sie nicht von Grund auf neu erstellen müssen Praktische Bearbeitungssymbolleiste: Mit einer gut gestalteten Bearbeitungssymbolleiste und eingebauten Bibliotheken mit Bildern, Formen und Symbolen können Sie Ideen festhalten und tolle Flussdiagramme erstellen, ohne dass es unübersichtlich wird Skalierbarkeit: Die Flussdiagramm-Software sollte große Datenmengen oder komplexe Flussdiagramme unterstützen, wenn Ihr Unternehmen wächst

Die 10 besten Flussdiagramm-Software für Mac im Jahr 2024

Basierend auf den oben genannten Kriterien können Sie einfache bis fortgeschrittene Flussdiagramm-Software für Mac finden. Unsere Liste enthält die 10 zuverlässigsten Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 💝

ClickUp Whiteboards bieten alle kreativen und kollaborativen Funktionen, die Sie benötigen, um die Flussdiagramme Ihrer Träume zu erstellen

ClickUp ist ein kostenloses projektmanagementsoftware die gleichzeitig als schweres Tool für Flussdiagramme dient. Verlassen Sie sich auf die intuitive Oberfläche der Plattform, um beeindruckende Arbeitsabläufe zu erstellen diagramme jeglicher Art oder Komplexität. 😍

Beginnen Sie Ihr Flowcharting-Abenteuer mit ClickUp-Whiteboards . Egal, ob Sie alleine oder im Team an einem Projekt arbeiten, Whiteboards sind Ihre Leinwände zum Sammeln von Eingaben in Echtzeit und helfen Ihnen, ein umfassendes Flussdiagramm für jeden Zweck zu erstellen.

ClickUp bietet ein weiteres fantastisches Diagrammwerkzeug namens Mind Maps die sich besser für komplexe strategische Szenarien eignen. Verwenden Sie Mind Maps, um Ihre Gedanken und Ideen zu strukturieren oder um fruchtbare Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team zu ermöglichen! 🧑‍🤝‍🧑

Mit der ausgefeilten Symbolleiste von ClickUp wird das Bearbeiten zum Kinderspiel. Fügen Sie Bilder, Links, Dokumente und Videos hinzu, verbinden Sie Objekte zu erstellen Sie eine Zeitleiste , zeichnen Sie Beziehungen, spielen Sie mit Formen und Symbolen und vieles mehr. Konvertieren Sie ein Element auf Ihrer Tafel direkt in eine Aufgabe und führen Sie sie aus - wie wäre es damit team-Produktivität ? 🔥

Nutzen Sie die Swimlane Flowchart Template von ClickUp, um Prozesse zu visualisieren und ein besseres Verständnis für Ihre Arbeitsabläufe und Projekte zu bekommen

Wenn es Sie einschüchtert, bei Null anzufangen, können Sie mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp im Handumdrehen ein Diagramm erstellen. Zum Beispiel, betrachten ClickUp's Swimlane Flussdiagramm Vorlage zur Visualisierung der beweglichen Teile eines Prozesses zusammen mit den wichtigsten Akteuren oder Abteilungen. Die Vorlage hilft Ihnen bei der Identifizierung und zuweisung von Teamrollen und erleichtern das Lösen von Problemen mit interessengruppen wie Kunden und Investoren.

Zu den weiteren Optionen gehören Vorlagen für Fishbone-Diagramm , Kraftfeld-Diagramm und Verwandtschaftsdiagramm Whiteboard . 📈

ClickUp beste Eigenschaften

Wachsende Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen

Hochwertige Whiteboards und Mind Maps mit außergewöhnlichen Bearbeitungswerkzeugen

Integriert mit mehr als 1.000 Apps und Programmen wie Miro, Zapier und Google Drive

Alle Arten von Medien können zu Flussdiagrammen hinzugefügt werden

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Verfügbar auf allen Geräten (neben Mac können Sie ClickUp auch auf Linux, Windows, iOS und Android-Geräten verwenden)

ClickUp Einschränkungen

Das Erforschen aller Diagrammfunktionen braucht Zeit

Einige Benutzer finden die Navigation in der ClickUp-App für Mobilgeräte schwierig

ClickUp Preise

Für immer kostenlos : $0

: $0 Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. EdrawMax

über EdrawMax EdrawMax ist eine All-in-One-Diagrammsoftware zur Erstellung von Fischgrätdiagrammen, Mind Maps, Diagrammen und mehr. Es bietet verschiedene Designs, Funktionen und Werkzeuge für die Erstellung von Flussdiagrammen, Infografiken sowie Netzwerk- und Branchendiagrammen.

Das Drag-and-Drop-Design ist unglaublich einfach zu verstehen und lässt Sie verschiedene Flussdiagrammelemente mit wenigen Klicks kombinieren. Die Symbolleiste ist funktional und besonders praktisch für diejenigen, die Erfahrung mit Grafikdesign- und Desktop-Publishing-Anwendungen haben.

Mit EdrawMax können Sie entweder von Grund auf neu beginnen oder eine der vielen Vorlagen des Tools als Basis verwenden. Die App enthält außerdem Symbole nach Industriestandard, mit denen Sie professionell aussehende Flussdiagramme erstellen können. Alles ist hochgradig anpassbar, so dass Sie keine Probleme haben werden, Ihre Pläne, Projekte und Designs zu visualisieren. 🎨

EdrawMax ist eine ausgezeichnete Option für erfahrene Designer, aber Anfänger werden die Benutzeroberfläche der Plattform vielleicht etwas kompliziert finden.

EdrawMax beste Eigenschaften

Anhänge können zu Flussdiagrammen hinzugefügt werden

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Hunderte von Vorlagen

Umfangreiche Bibliothek von Symbolen

EdrawMax-Einschränkungen

Könnte von mehr Integrationen profitieren

Einige Mac-Benutzer erwähnten Probleme mit der Mausempfindlichkeit bei der Verwendung der Plattform

EdrawMax Preise (Team & Business)

Team Jahresplan : $505.75 (für fünf Benutzer, jährlich abgerechnet)

: $505.75 (für fünf Benutzer, jährlich abgerechnet) Business Plan: Kontakt für Preise

EdrawMax Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

3. Miro

über Miro Miro ist einer der besten produktivitätswerkzeuge bietet eine Vielzahl von Optionen für die visuelle Zusammenarbeit. Eines seiner Aushängeschilder ist das erstklassige, zoombare Infinite Whiteboard zur Erstellung von Flussdiagrammen. Sie können Flussdiagramme für jeden Zweck erstellen, sei es für die Darstellung komplexer Arbeitsabläufe, die Aufteilung von Prozessen in Phasen oder für die Darstellung der Ergebnisse die Darstellung von Customer Journeys .

Mit Miro können Benutzer eine vorgefertigte Vorlage auswählen, um loszulegen. Es gibt eine riesige Galerie von Optionen, einschließlich Flussdiagramm-Vorlage, Lotus-Diagramm-Vorlage und Datenflussdiagramm-Vorlage.

Wenn Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden, können Sie benutzerdefinierte Flussdiagramme von Grund auf entwerfen und sie sogar mit anderen Nutzern in der Miroverse Community-Galerie teilen.

Soweit es um Integrationen geht, Miro, wie seine Hauptkonkurrenten gut mit gängigen Produktivitäts- und Kommunikationsanwendungen wie Zoom, Slack, Google Workspace und Atlassian zusammen.

Miro beste Eigenschaften

Erweiterte Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit

Anständige Integrationsmöglichkeiten zur Erstellung von Flussdiagrammen

Community-Galerie mit benutzerdefinierten Vorlagen

Unendliches Whiteboard für Flussdiagramme, Mind Mapping und Brainstorming

Anpassbare Vorlagen (für zahlende Nutzer)

Einschränkungen von Miro

Benutzer ohne Stylus-Stifte könnten die Plattform als schwierig empfinden

Die Flussdiagrammsoftware könnte mehr Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle enthalten

Preise für Miro

Kostenlos : $0

: $0 Starter : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Business : $16/Monat pro Mitglied

: $16/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.500+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

4. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart ist ein würdiger diagramm-Software die Sie an Ihrer Seite haben sollten, wenn Sie professionell aussehende Flussdiagramme, Mockups, Mind Maps und Unified Modeling Language (UML)-Diagramme .

Die Flussdiagramm-Software ist super einfach zu bedienen, selbst für absolute Anfänger - mit nur wenigen Klicks zaubern Sie Diagramme in Führungsqualität wie ein Profi! 🦾

Der Einführungsprozess von Lucidchart ist sehr unterstützend. Die Plattform bietet maßgeschneiderte Tools und Vorlagen auf der Grundlage der Branche, die Sie bei der Anmeldung angeben. Sie können auch Daten für Ihre Flussdiagramme importieren und mit dem Design, den Formen, Schriftarten und Farben spielen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Erweiterte Echtzeit-Zusammenarbeit ist eine der größten Stärken von Lucidchart: Sie können Kommentare hinzufügen, Projekte mit Teammitgliedern teilen, Aufgaben erstellen und diese in das Flussdiagramm einbetten!

Viele Benutzer lieben Lucidcharts automatische Ausrichtungsfunktion, mit der Sie ein neu hinzugefügtes Objekt an der Kante eines anderen Objekts ausrichten können - eine wahre Freude für Perfektionisten! 🤓

Obwohl Lucidchart in erster Linie eine Online-Plattform ist, können Chrome-Nutzer einige Dokumente für die Offline-Nutzung synchronisieren.

Vergleichen Lucidchart vs. Microsoft Visio !

Lucidchart beste Eigenschaften

Unterstützt den Import und Export von Dateien (für Programme wie Microsoft Visio und OmniGraffle)

Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit

Offline-Modus (wenn Sie Chrome auf Ihrem Mac verwenden)

Automatische Ausrichtung von Objekten anuML-Diagramme erstellen und mehr

Beeindruckende Vorlagenbibliothek

Lucidchart Einschränkungen

Die Leistung kann bei der Bearbeitung großer und komplexer Diagramme beeinträchtigt werden

Die gemeinsame Nutzung eines einzelnen Dokuments kann im Vergleich zu anderen Flussdiagramm-Software für Mac-Benutzer verwirrend sein

Lucidchart Preise

Kostenlos : $0

: $0 Einzelperson : Beginnt bei $7.95

: Beginnt bei $7.95 Team : Beginnt bei $9 pro Benutzer

: Beginnt bei $9 pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

Sieh dir das an Lucidchart Alternativen* !

5. MindManager

über MindManager MindManager ist ein Mind-Mapping-Programm (duh!) zur Erstellung visueller Elemente wie konzeptkarten , Matrizen und Flussdiagramme. Es zielt darauf ab, Informationen zu zentralisieren und strategische Ideen in Entwürfe und umsetzbare Pläne zu verwandeln, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln.

MindManager hilft bei der blitzschnellen Erstellung von Flussdiagrammen dank seiner zahlreichen Funktionen, darunter:

Prioritätsmarkierungen Ziehen und Ablegen Eingebaute Vorlagen Filter für Diagramme

Die Zusammenarbeit in MindManager ist mühelos mit Tools wie Textbeschleunigern, mit denen Sie Erwähnungen (@Name) oder Tags (

Ressource) hinzufügen können, um Ihre Flussdiagramme für andere verständlich zu machen funktionsübergreifende Teams .

Die Co-Editing-Option ist eine weitere nette Funktion: Sie ermöglicht es Ihnen, gemeinsam mit anderen Personen an Flussdiagrammen zu arbeiten und Änderungen in Echtzeit zu sehen - im Vergleich zu anderen Flussdiagramm-Programmen für Mac-Nutzer.

Es ist erwähnenswert, dass MindManager in erster Linie für Windows entwickelt wurde. Auch wenn die Software auf dem Mac verfügbar ist, kann die Benutzererfahrung aufgrund der eingeschränkten Funktionen und Integrationen abweichen.

MindManager beste Eigenschaften

Co-Editing-Option beim Flussdiagrammersteller

Benutzerfreundliche Oberfläche für Prozessablaufdiagramme

Anständige Integrationsmöglichkeiten, insbesondere mit MS Office-Anwendungen

Riesige Sammlung von Flussdiagrammvorlagen

Perfekt für Brainstorming und Mindmapping

Einschränkungen von MindManager

Einige Benutzer mochten die ständigen Werbeeinblendungen auf ihrem Bildschirm nicht

Mac-Benutzer haben weniger Funktionen und Integrationen als Windows-Benutzer

Keine gute Wahl, wenn Sie nach einer kostenlosen Software für Flussdiagramme suchen

MindManager Preise

Wesentlich : $99/Jahr

: $99/Jahr Profi : $179/Jahr

: $179/Jahr Unternehmen: Kontakt für Preise

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

6. Microsoft Visio

über Microsoft Visio Microsoft Visio wurde 1992 eingeführt und ist eines der ältesten Diagramm- und Vektorgrafik-Tools überhaupt. Im Laufe der Jahrzehnte wurden verschiedene Werkzeuge und Vorlagen hinzugefügt, mit denen Sie leicht verständliche technische Flussdiagramme erstellen können.

Ganz gleich, ob Sie ein Organigramm, ein Netzwerkdiagramm für API- und Systemdesigns oder einen Gebäudeplan benötigen - Visio ist der treue alte Kumpel, der Ihnen den Rücken freihält! 🗝️

Visio unterstützt die Zusammenarbeit: Sie können Ihren Projekten Mitautoren hinzufügen, Änderungen in Echtzeit anzeigen und Konflikte mit Hilfe von Kommentaren diskutieren. Das ist zwar eine tolle Sache, aber bei Co-Authoring-Sitzungen kommt es oft zu Verzögerungen oder Hängern auf dem flussdiagrammersteller .

Da Visio ein Microsoft-Produkt ist, lässt es sich perfekt mit Anwendungen wie Google Sheets, PowerPoint und Excel integrieren. Es hat begrenzte Kompatibilität mit Nicht-Microsoft-Software was für einige Benutzer ein Problem darstellen kann.

Leider bietet Visio keine spezielle Desktop-App für Mac-Geräte. Sie können jedoch den Safari- oder Chrome-Browser verwenden, um auf die Webversion der Plattform zuzugreifen und Diagramme anzuzeigen, zu erstellen und zu bearbeiten.

Die besten Funktionen von Microsoft Visio

Webzugriff für Mac-Benutzer

Co-Authoring-Optionen

Gute Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen und Programmen

Flowchart Maker eignet sich für technische Diagramme, Datenflussdiagramme und sogar Organigramme

Einschränkungen von Microsoft Visio

Für Anfänger möglicherweise nicht ganz einfach zu bedienen

Mehrere Benutzer berichteten von Formatierungsproblemen und häufigen Fehlern

Als Mac-Software für Flussdiagramme ist dieser Flowchart Maker möglicherweise nicht Ihre bevorzugte Option

Preise für Microsoft Visio

Visio Plan 1 : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Visio Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

Microsoft Visio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

7. Mitra

über Mitra Mitra ist ein in Brasilien ansässiges Startup-Unternehmen, das Self-Service-Business-Intelligence und -Analysen anbietet. Es ist ein einzigartiger Eintrag in unserer Liste, da es sich eher um eine Enterprise Resource Planning (ERP)-Software als um ein reines Flowchart-Tool handelt.

Die Plattform hilft bei der Visualisierung von Geschäftsanalysen, Prozessabläufen, Produktionsmanagement und Budgetplanung - eine ihrer Funktionen ist die Verwendung von Diagrammen, um die Datenverwaltung mit Tabellenkalkulationen zu ersetzen. Die daraus resultierenden Diagramme bieten wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise eines Unternehmens und helfen Ihnen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Mit Mitra nutzen Sie im Grunde Tabellenkalkulationsdaten zur Erstellung von Flussdiagrammen. Sie können mithilfe von Formeln Geschäftsregeln aufstellen und visuelle Prozesse erstellen, die mit einer zentralen Datenbank verbunden sind. Erstellen Sie maßgeschneiderte Flussdiagramme für fast jede kritische Geschäftsaktivität, wie Planung, Budgetierung und Kapazitätsmanagement. 👷

Mitra ist anpassbar und lässt sich in Ihr aktuelles ERP-Programm oder Ihre Datensoftware integrieren.

Mitra beste Eigenschaften

Prozesszentrierte Diagrammerstellung

Hilft bei der Visualisierung von Tabellenkalkulationen

Code-freie Plattform

Integrierbar mit jeder Datensoftware

Mitra Einschränkungen

Möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar

Es handelt sich um ein relativ neues Startup mit einem begrenzten Nutzerpool

Mitra Preise

Kontakt für Preise

Mitra Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

8. OmniGraffle

über OmniGraffle Sie suchen nach Mac-spezifischen Flussdiagramm-Erstellern? Sie haben ihn gefunden! 💻

OmniGraffle ist eine der besten Flussdiagramm-Software für Mac-Geräte. Erstellen Sie Diagramme, Wireframes, Boards und Flussdiagramme von Grund auf oder verwenden Sie Hunderte von kostenlosen Vorlagen, um loszulegen. Wenn Sie sich mehr für Schablonen interessieren, besuchen Sie Graffletopia, den Ressourcen-Hub der Plattform, um mehr als 10.000 Schablonendateien für Ihre OmniGraffle-Dokumente zu entdecken.

Sie haben völlige Freiheit, Ihre Kreationen individuell zu gestalten. Spielen Sie mit der Drag-and-Drop-Oberfläche und nutzen Sie die Fülle an Farben, Formen und Schriftarten, um sicherzustellen, dass Ihr Flussdiagramm gut aussieht. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Was Microsoft Visio für Windows ist, ist OmniGraffle für den Mac. Aber im Gegensatz zu seinem Microsoft-Pendant, das seine Funktionen technisch hält, wagt sich OmniGraflle in den ästhetischen Bereich und bietet mehr Designoptionen!

Wenn Sie als Visio-Benutzer von Windows auf Mac umsteigen, können Sie mit OmniGraffle Ihre vorhandenen Dateien importieren, allerdings mit Einschränkungen. Sie benötigen einen Pro-Plan, um diese Option zu nutzen, und das Programm kann nicht in neuere Visio-Formate exportieren.

OmniGraffle beste Eigenschaften

Flussdiagrammerstellung für Mac-Geräte

Unterstützt Visio-Import und -Export

Große Auswahl an Schablonen und Vorlagen

Drag-and-Drop-Entwurf über das Flussdiagrammwerkzeug

OmniGraffle-Einschränkungen

Die Druckeinstellungen könnten verbessert werden

Einige Benutzer berichteten über Probleme beim Speichern von Dateien

Die Manipulation von Verbindungslinien kann kompliziert sein

OmniGraffle Preise

Abonnement : $12.49/Monat

: $12.49/Monat Standardlizenz : $149.99 (einmalige Zahlung)

: $149.99 (einmalige Zahlung) Pro-Lizenz: $249.99 (einmalige Zahlung)

OmniGraffle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

9. Creately

über Kreativ Creately ist eine no-code Arbeitsmanagement-Plattform, die mit einer schlauen visuellen Leinwand ausgestattet ist. Entwerfen Sie Flussdiagramme und Diagramme, um verschiedene Phasen eines Prozesses zu veranschaulichen, skizzieren strukturen des Projektmanagements , arbeitsabläufe visualisieren oder erwecken Sie abstrakte Geschäftsideen zum Leben! 💸

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Creately wird Flowcharting zum Vergnügen. Ihre Werkzeuge werden im oberen Menü angezeigt, und Sie können mit Echtzeit-Cursoren arbeiten, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, Änderungen zu verfolgen und synchronisierte Vorschauen anzuzeigen, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden sind.

Mac-Benutzer können ihre Flussdiagramme in verschiedenen Formaten wie PNG und PDF exportieren oder Google- oder Microsoft-Add-ons verwenden, um sie zu teilen.

Was die Erstellung von Flussdiagrammen angeht, so bietet Creately einen kostenlosen Plan mit Einschränkungen - Sie können nicht auf alle Funktionen zugreifen, und alles, was Sie erstellen, wird öffentlich gemacht, was für diejenigen, die mit sensiblen Informationen arbeiten, nicht wirklich eine Option ist.

Die besten Funktionen von Creately

Intelligente visuelle Leinwand

Cursor-Verfolgung in Echtzeit

Kostenlose Vorlagen zum Erstellen von Arbeitsablaufdiagrammen, Organigrammen und Flussdiagrammen

mehr als 1.000 Shapes und Konnektoren

Mac-Benutzer genießen die Integration von Github, Slack, Google Workspace und Confluence

Einschränkungen von Creately

Die Navigation im Canvas kann eine Herausforderung sein, wenn Sie an einem komplexen Projekt arbeiten

Ihre Flussdiagramme werden öffentlich, wenn Sie die kostenlose Version verwenden

Creately Preise

Kostenlos : $0

: $0 Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $89/Monat (unbegrenzte Benutzer)

: $89/Monat (unbegrenzte Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

10. Diagramme.net

über Diagramme.net Ausgefallene, fortgeschrittene Funktionen und Multifunktionalität mögen verlockend sein. Aber manchmal braucht man nur ein einfaches Werkzeug, mit dem man sofort zeichnen kann - Diagrams.net (draw.io) wirft alle Komplikationen aus dem Fenster.

Vergessen Sie das Einloggen, das Erstellen von Passwörtern und die Handhabung von Abonnements. Gehen Sie einfach auf die Website, drücken Sie Jetzt starten und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem Flussdiagramm - so einfach ist das!

Die verfügbaren Formen befinden sich auf der linken Seite des Bildschirms, während sich die Anpassungsoptionen auf der rechten Seite befinden. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das Exportformat und speichern Sie das Diagramm an einem Ort Ihrer Wahl.

Mac-Benutzer können sogar die Diagrams-App herunterladen, um Flussdiagramme offline zu erstellen! Diese Plattform verfügt über eine reduzierte Diagrammschnittstelle, d. h. sie bietet keine umfangreichen Funktionen für die Zusammenarbeit oder die Erstellung von Diagrammen dokumentationswerkzeuge wie ClickUp oder Miro.

Diagrams.net beste Eigenschaften

Minimalistische Oberfläche, die einfache Flussdiagramm-Objekte verwendet

Keine Anmeldung oder Einrichtung erforderlich

Solide Auswahl an Formen

Möglichkeit, Shapes zu importieren

Einfache Erstellung von einfachen Prozess- und Organisationsdiagrammen von Grund auf

Einschränkungen von Diagrams.net

Im Vergleich zu einigen professionellen Diagramm- und Datenflussdiagramm-Anwendungen fehlen erweiterte Funktionen

Begrenzte Anzahl von Formen und Symbolen

Preise für Diagrams.net

Kostenlos

Diagrams.net Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (350+ Bewertungen)

: 4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

Können Sie sich immer noch nicht für den besten Flowchart Maker entscheiden?

**Die Wahl der besten Flussdiagramm-Software für Mac ist wie der Kauf eines schicken neuen Autos - Sie wollen die Funktionen, haben aber auch Stil und Ästhetik im Hinterkopf. Viele der hier aufgelisteten Programme bieten eine kostenlose Testversion oder eine kostenlose Version, also machen Sie eine Probefahrt, wenn Sie noch unschlüssig sind! 🚗