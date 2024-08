10 beste UML-Diagramm-Software-Tools im Jahr 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

UML-Diagramme können Wunder wirken, wenn es um ein komplexes Projekt geht, wie z. B. Systemdesign oder Geschäftsprozessanalyse. ✨

Sie dienen als universelle Blaupausen für Projekte und informieren alle Mitwirkenden darüber, was gebaut werden muss, wie es funktionieren soll und wie die verschiedenen Komponenten zusammenwirken. Durch die Visualisierung verschiedener Aspekte von Systemen und Prozessen fördern diese Tools die Zusammenarbeit und verringern das Risiko von Fehlern, was den Erfolg von Projekten sicherstellt.

Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen 10 unserer bevorzugten UML-Diagrammsoftware von heute vor.

Wir werden ihre wichtigsten Features, Preismodelle, Limits und Benutzerbewertungen aufschlüsseln, um Ihnen zu helfen, das beste Tool für Ihren Workflow zu finden.

Worauf sollten Sie bei UML-Diagrammsoftware achten?

UML-Diagramme (Unified Modeling Language) sind anpassbare Workflows, die Sie erstellen und neu erstellen können, um Ihre Arbeit zu verbessern. Achten Sie bei der Auswahl Ihres nächsten UML-Diagramm-Tools auf die folgenden fünf Features:

Standardisierung:RichtigeUML-Diagrammsoftware muss Industriestandards folgen Vielseitigkeit: Sie sollte verschiedene Arten von UML-Diagrammen unterstützen, z. B. Klassen-, Objekt- und Sequenzdiagramme Benutzerdefiniert: Es muss Ihnen ermöglichen, die Diagramme nach Ihren Wünschen zu personalisieren und Ihr Branding hinzuzufügen Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Software, die sich intuitiv bedienen lässt und mit der Sie UML-Diagramme effizient erstellen und bearbeiten können Kompatibilität: Prüfen Sie, ob die Software Ihnen den Import und Export von Dateien in kompatiblen Formaten ermöglicht und sich inihren Workflow6. Zugänglichkeit: Wenn Sie planen, unterwegs an UML-Diagrammen zu arbeiten, vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Software sowohl über das Internet als auch über Mobiltelefone zugänglich ist

Diese 10 praktischen UML-Tools helfen Ihnen, jede Idee in kürzester Zeit durch komplexe UML-Diagramme zu verwirklichen. Während die meisten kostenpflichtig sind, bieten einige kostenlose Testversionen für neue Benutzer an, damit Sie sie in Aktion sehen können, bevor Sie sich festlegen.

Sehen Sie sich unsere besten UML-Diagramm-Tools an und bestimmen Sie, welche davon Ihre Zeit und Ihr Geld wert sind! 💸

Mit ClickUp können Sie einfach und sicher Mindmaps, Flussdiagramme oder UML-Diagramme zeichnen

ClickUp ist ein Vielseitiges project management tool mit dem Sie alles planen können, von einer einfachen Pizzaparty bis hin zu einer Mondlandung. 🌙

Es verfügt über eine beeindruckende Sammlung von Features und Ansichten, auch "Views" genannt Mit diesen Ansichten können Sie bestimmte Aspekte eines Projekts aus verschiedenen Perspektiven angehen. Einige von ihnen sind Mindmaps und ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Diagrammerstellung, Gantt- und Kalender-Ansicht für die Zeitplanung und Formular-Ansicht für die Datenerfassung.

Wenn es um UML-Diagramme geht, enttäuscht ClickUp nicht. Die Erstellung von Diagrammen ist einfach und intuitiv mit ClickUp Mindmaps . Fügen Sie mit einem Klick Knoten hinzu und benutzerdefinieren Sie sie, oder ordnen Sie sie durch Ziehen und Ablegen neu an. Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen in Echtzeit zusammen und fügen Sie Bilder, Videos, Zeichnungen, Dokumente, Website-Karten oder andere Medien ein, um Ihre Botschaft zu vermitteln.

Sie können zwischen zwei verschiedenen Mindmaps-Modi wählen:

Knotenbasiert: Rein visuell; Knoten sind Formen, die Ideen darstellen Aufgabenbasiert: Interaktiv; Knoten sind Aufgaben, und Sie können sie in anderen Ansichten verwalten

Eine weitere Besonderheit von ClickUp ist die große Auswahl an UML-Diagrammvorlagen. Das tool bietet professionelle UML-Diagramme durch vorgefertigte Workspaces und Listen, wie z.B. die ClickUp UML-Klassendiagramm-Vorlage .

ClickUp beste Features

Großer Bereich an Features, Ansichten und Vorlagen

Intuitive Kartenansicht für Mindmaps

Drag-and-drop Funktion

Knoten- oder aufgabenbasierte Diagramme

Möglichkeit, Bilder, Videos, Dokumente und andere Medien hinzuzufügen

Zusammenarbeit im Team in Echtzeit

Integrierbar mit über 1.000 Apps

Verfügbar auf Mobilgeräten und im Web

ClickUp Limits

Könnte für neue Benutzer, die noch nie ein PM tool benutzt haben, überwältigend sein

Mobile Version bietet begrenzte Funktionen im Vergleich zur Web-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Gleek.io

Via: Gleek.io Wenn Sie ein software-Entwickler der die Tastatur als eine Erweiterung seiner Hände betrachtet, ist Gleek.io genau das Richtige für ihn! ⌨️

Ein Tool, das mit seiner eigenen Syntax Text in Diagramme umwandelt. Es ermöglicht Ihnen, einfache und effektive UML-Diagramme ohne großen Aufwand zu erstellen. Sie brauchen nur die Tastatur zu benutzen, da Gleek die meiste manuelle Arbeit für Sie erledigt.

Sie müssen nur die Knotenbeschreibungen schreiben und am Ende die Beziehungen zwischen ihnen mit Hilfe von voreingestellten Befehlen festlegen. Gleek ordnet die Knoten automatisch auf der Grundlage Ihrer Eingaben an.

Außerdem können Sie mit dem Tool live mit anderen zusammenarbeiten, Versionen kontrollieren und Vorlagen verwenden, um schnell loszulegen.

Gleek.io beste Features

Einfaches Text-zu-Diagramm-Tool

Keine Maus erforderlich

Automatische Erstellung von Diagrammen auf der Grundlage Ihrer Beschreibungen

Zusammenarbeit in Echtzeit

Kontrolle der Versionen

Vorlagen mit spezifischen UML-Formen für eine schnellere Erstellung

Kostenlose Integration mit Confluence und Azure DevOps

Gleek.io Beschränkungen

Keine mobile App

Wenige Integrationsmöglichkeiten

Der kostenlose Plan enthält nur fünf Diagramme, 40 Objekte und PNG-Export

Gleek.io Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Premium Monatlich : $9,95/Monat

: $9,95/Monat Premium Jährlich : $83.40/Jahr

: $83.40/Jahr Team (10+ Benutzer): Benutzerdefiniert

(10+ Benutzer): Benutzerdefiniert Student: Benutzerdefiniert (50% Rabatt für Studenten und Lehrer)

Gleek.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Astah

Über: Astah Astah ist eine Modellierungssoftware mit vier tools für den persönlichen, Team- und akademischen Gebrauch:

Professional: Abgeschlossenes Software-Design-Tool UML: Einfache UML undmind Mapping tool3. SysML: Einfaches Modellierungstool für Systemingenieure System-Sicherheit: MBSE tool für Sicherheitsingenieure

Das UML tool von Astah ist leicht und einfach zu bedienen. Es bietet verschiedene Funktionen, die Sie bei der Erstellung von UML-Diagrammen unterstützen. Dazu gehören die automatische Erstellung von Klassendiagrammen, die benutzerdefinierte Verknüpfung von Schlüsseln und das Zusammenführen von Projektdateien. Dank zahlreicher Add-Ons und Integrationsoptionen können Sie das Tool problemlos an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ein weiterer Grund, Astah UML in Betracht zu ziehen, ist das Feature Code-Generierung und Reverse Engineering. Sie können automatisch Code aus einem vorhandenen Modell schreiben oder Modelle aus Code (in Java, C# und C++) erstellen.

Astah UML beste Features

Einfache Bedienung und Erstellung professioneller UML-Diagramme

Verschiedene UML-spezifische Features

Code-Generierung und Reverse Engineering

Umfangreiche Bibliothek von Plugins

Integration mit Confluence, yUML und Freemind, oder Via: API

Online-Lerninhalte

Viele Exportmöglichkeiten

Astah UML Beschränkungen

Das Einfügen von Informationen in das Diagramm könnte effizienter sein

Einige Benutzer finden die Lizenzverwaltung schwierig

Keine mobile Version

Astah UML-Preise

Einzelperson : $5.99/Monat

: $5.99/Monat Team :

Floating-Lizenz: $1.110/Jahr (für 10 Benutzer) Organisationslizenz: $790/Jahr (für 10 Benutzer)

:

Astah UML Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (sieben Bewertungen)

4. Creately

Über: Kreativ Wie der Name schon sagt, ist Creately ein Tool, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können - selbst bei so banalen Elementen wie UML-Diagrammen! 🎨

Mit seinen umfassenden Diagramm- und Designfunktionen revolutioniert es die visuelle Zusammenarbeit. Ohne Code-Kenntnisse können Sie UML-Diagramme, Klassendiagramme, Sequenzdiagramme und vieles mehr erstellen flussdiagramme zu BPMN Flows und prozess Karten .

Beginnen Sie mit einer unendlichen Leinwand und visualisieren Sie ein beliebiges System oder eine Aktivität mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion. Um Zeit zu sparen, beginnen Sie mit einer der zahlreichen Vorlagen.

Creately hat auch die Zusammenarbeit an Diagrammen realistisch und kostenlos gemacht. Es unterstützt Multi-Cursor-Support, ultraschnelle Synchronisierung der Vorschau und In-App-Video-Chat.

Wie ClickUp bietet auch Creately allgemeinere projektmanagement tools hilft Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Arbeit - es dient als Ihr Projekt-Wiki. Definieren Sie damit Workflows, Regeln und rollenbasierten Zugriff und gleichen Sie Daten über alle Projektelemente hinweg ab.

Die besten Features von Creately

Umfassende Diagramming Features

Schnelle und realistische Zusammenarbeit im Team mit Drag-and-Drop-Features

Synchronisierung der Vorschau und Video-Chat

Viele UML- und Sequenzdiagramm-Vorlagenoptionen

Integration mit Drive, Slack, Confluence und Teams

Mobile Version für Softwareentwicklungsteams, die unterwegs sind

Creately Beschränkungen

Einige Benutzer berichteten über Latenzzeiten bei bestimmten Features

Probleme bei der Textformatierung

Creately Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $89/Monat (unbegrenzte Benutzer)

: $89/Monat (unbegrenzte Benutzer) Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. SmartDraw

Über: SmartDraw SmartDraw ist ein Diagramm-Tool, das sich selbst als erschwingliche Visio-Alternative bewirbt. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung von über 70 Diagrammtypen, alle mit Vorlagen für ein schnelleres Setup.

Die Erstellung der Diagramme selbst ist dank der intelligenten Formatierungs-Engine intuitiv. Sie können Formen nach Belieben hinzufügen, entfernen oder neu positionieren und wissen, dass sich der Rest des Diagramms automatisch an die neue Anordnung anpasst.

Sie können sicher sein, dass Ihr Diagramm durch automatische Abstände, Ausrichtung und Farben professionell aussieht. 👔

Das Tool unterstützt die gemeinschaftliche Arbeit - Sie und Ihr Team können Dateien freigeben und jeder Form Kommentare, Notizen und Hyperlinks hinzufügen.

Mit den eingebauten Erweiterungen erstellt SmartDraw für Sie Diagramme aus jeder Datenquelle, die Sie ihm zuführen. Wie Gleek.io ermöglicht es Ihnen, Diagramme auf der Grundlage von bestehendem Code aus Ihrem GitHub oder lokalen Repository zu erstellen.

SmartDraw beste Features

Über 70 Diagrammevorlagen-Typen aus Kontext-Diagrammen bis UML

Intelligente Formatierungs-Engine

Erweiterungen für die automatische Erstellung von Diagrammen

Kollaborationstools wie Freigeben, Notizen und Kommentare mit Drag-and-Drop-Features

Native Integration mit über 10 gängigen Programmen und Suiten

SmartDraw Limitierungen

Nicht auf mobilen Geräten verfügbar

Keine kollaborative Bearbeitung in Echtzeit

Gewöhnungsbedürftig

SmartDraw Preise

Einzelperson : $9.95/Monat

: $9.95/Monat Team : $8,25/Monat pro Benutzer (mindestens drei)

: $8,25/Monat pro Benutzer (mindestens drei) Site: $2,995

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

6. Miro

Über: Miro Ob bei der Arbeit allein oder mit einem remote Team von 10 Personen können Sie mit Miro beeindruckende Diagramme erstellen, um Ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren und die Zusammenarbeit und Kommunikation zu fördern

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Miro macht das Erstellen von Diagrammen für jeden zum Kinderspiel. 🥧

Beginnen Sie damit, alle Daten auf einem einzigen Board zu sammeln. Erstellen Sie das Diagramm von Grund auf mit über 2.000 Form-Optionen oder beginnen Sie mit einer der vielen Vorlagen und bauen Sie es mit Drag-and-Drop-Funktionen auf.

Mit Hilfe von Miro KI können Sie aus einer beliebigen Texteingabe in Sekundenschnelle ein UML-Diagramm erstellen. Dank der Apps Mermaid und PlantUML von Miro können Sie auch Code in ein UML-Diagramm umwandeln.

Neben der Diagrammerstellung bietet Miro viele weitere Funktionen, darunter virtuelle kollaborative Workshops, strategische Planung und Scrum Ereignisse für agile Teams .

Miro beste Features

Benutzerfreundliches diagramming tool

Fertige Diagrammvorlagen

Über 2.000 Formen

Automatische Diagrammerstellung aus Text oder Code

Über 100+ Integrationsmöglichkeiten

Mobile Version für Softwareentwickler, die unterwegs sind

Miro-Einschränkungen

Der große Bereich an Features könnte anfangs einschüchternd wirken

Limitierter Offline-Zugriff

Einige Benutzer finden die Schulungsunterlagen unzureichend

Preise für Miro

free : Gratis

Gratis Starter : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Business : $16/Monat pro Mitglied

: $16/Monat pro Mitglied Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

7. Microsoft Visio

Über: Visio Von den Entwicklern bei Microsoft kommt Visio, ein einfaches, aber robustes Tool zur Erstellung von Diagrammen und Flussdiagrammen.

Wenn Sie an die Arbeit in Office 365 gewöhnt sind, werden Sie sich in Microsoft Visio wie zu Hause fühlen. Nicht nur die Benutzeroberfläche wird Ihnen vertraut sein, sondern Sie können es auch in viele andere Office-Programme, die Sie verwenden, integrieren.

Visio bietet Dutzende von vorgefertigten Vorlagen, Schablonen und Tausende von anpassbaren Formen. Die Diagramme sind sauber und leicht verständlich.

Visio ist außerdem eine der wenigen Apps zur Diagrammerstellung mit Barrierefreiheits-Features. Mit dem Narrator, dem Accessibility Checker und dem Hochkontrastmodus wurde dieses Tool mit Blick auf die Inklusion entwickelt.

Was die Zusammenarbeit anbelangt, so können Sie das UML-Diagramm in Echtzeit bearbeiten, es für Ihr Team freigeben und andere einladen, ihre Gedanken in den Kommentaren zu äußern. 💬

Visio beste Features

Saubere und verständliche Diagramme

Barrierefreie Features

Dutzende von Vorlagen und Schablonen

Integration mit anderen Tools von Microsoft

Web- und Desktop Versionen

Kostenlos verfügbar für alle Microsoft 365 Commercial und Education Plans

Visio-Einschränkungen

Automatische Ausrichtung könnte verbessert werden

Begrenzte Features für die Zusammenarbeit

Visio-Preise

Abonnement Pläne:

Plan 1 : $5/Monat pro Benutzer Plan 2 : $15/Monat pro Benutzer

Einmaliger Kauf:

Standard 2021 : $369,99 für einen PC Professional 2021 : $719,99 für einen PC



Visio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (600+ Bewertungen)

: 4.2/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

8. EdrawMax

Über: Edrawmax EdrawMax ist ein tool, das Ihre Diagrammerstellung auf die nächste Stufe hebt. ☝️

Es ist eine Cloud-basierte unendliche Leinwand, die es Ihrem Team ermöglicht, zusammenzuarbeiten und zu produzieren effektive Diagramme die ihren Zweck erfüllen.

EdrawMax verfügt über eine der umfangreichsten Vorlagenbibliotheken im Business, mit:

Über 1.500 professionelle Vorlagen Viele andere Diagramme, die von der Gemeinschaft erstellt wurden

Fügen Sie zum Erstellen Ihres Diagramms Formen und Symbole hinzu und wählen Sie aus 26.000 Optionen. Formen werden automatisch verbunden und ausgerichtet, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Um zusätzliche Informationen einzufügen, fügen Sie Hyperlinks und Notizen hinzu. Sie können sogar PowerPoint-Folien erstellen, ohne die App zu verlassen.

Eines der neuesten Features von EdrawMax ist Edraw KI, der Diagrammassistent. Er ermöglicht es Ihnen, Diagramme mit einem Klick zu erstellen. Dank dieses Features können Sie sich die ganze manuelle Arbeit sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

EdrawMax beste Features

Erweiterte Diagramming Features

Umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, die von Experten und Kollegen erstellt wurden

Ein-Klick-Diagramme mit Edraw KI

Erstellung von PowerPoint-Folien innerhalb der App

Verfügbar im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy

EdrawMax Beschränkungen

Keine Integrationsmöglichkeiten

Teurer als die meisten seiner Konkurrenten

Keine direkte Live-Zusammenarbeit

EdrawMax Preise

Abonnement Plan : $99*

: $99* Lebenslanger Plan : $298 einmalige Zahlung

: $298 einmalige Zahlung Lifetime Bundle Plan (Max, Mind, und Proj): $245 einmalige Zahlung

*Der aufgelistete Preis bezieht sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

EdrawMax Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. Moqups

Über: Moqups Wenn Sie sehen möchten, wie Ihre Ideen Form annehmen und Realität werden, probieren Sie Moqups aus! Es ist eine Cloud-basierte Design-Software, mit der Sie alles von einfachen Wireframes und Mockups bis hin zu komplexen interaktiven Prototypen erstellen können.

Es unterstützt auch die Erstellung von Diagrammen mit über 100 vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen und einem Schablonensatz speziell für UML-Diagramme.

Mit seinen erweiterten Bearbeitungsfunktionen ermöglicht Moqups die Feinabstimmung aller Diagrammaspekte. Es bietet Drag-and-Drop-Elemente und einen großen Bereich an Schriftarten, Formatierungsoptionen und Symbolsätzen. Zu den wichtigsten Tools gehören die mehrstufige Rückgängig- und Wiederherstellungsfunktion, das Sperren von Objekten, Lineale und Raster sowie vektorielles Zoomen für müheloses Skalieren. ⚖️

Sie können auch fertige Designs in Moqups hochladen und sie schnell in interaktive Prototypen verwandeln.

Moqups ist ideal für kollaborative Arbeit. Sie können auf einer einzigen Plattform Brainstorming betreiben, organisieren, entwerfen, Feedback geben und erhalten und es den Beteiligten präsentieren.

Moqups beste Features

Interaktive Prototypen und Diagramme

Erweiterte Bearbeitungs- und Formatierungs-Features

UML-Diagramm-Schablonen-Set

Umwandlung von Bildern in interaktive Diagramme

Gemeinsame Live-Bearbeitung

10 Integrationsmöglichkeiten

Moqups Beschränkungen

Keine mobile Version

Flussdiagramm-Konnektoren sind schwer zu positionieren

Moqups Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Solo : $9/Monat für einen Platz

: $9/Monat für einen Platz Team : $15/Monat für fünf Plätze

: $15/Monat für fünf Plätze Unlimited: $40/Monat für unbegrenzte Plätze

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Moqups Bewertungen und Rezensionen

10. Draw.io

Über: Zeichnen.io Draw.io, früher bekannt unter dem Namen Diagrams.net, ist ein Kraftpaket in der Welt der Diagramming-Tools. Es bietet einige der fortschrittlichsten Features, die es gibt. Außerdem ist es ein Tool, bei dem die Sicherheit an erster Stelle steht und bei dem Sie selbst entscheiden können, wo Ihre Daten gespeichert werden. 🔐

Stöbern Sie in der umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und intelligenten Vorlagen, die auf der Grundlage von Textbeschreibungen Diagramme für Sie erstellen. Alle Zeichnungen werden auf einem anpassbaren Raster erledigt, mit Positionierungsrichtlinien, die Ihnen helfen, perfekt zu arrangieren.

Da es unmöglich wäre, sie alle aufzulisten, sind hier einige Draw.io Features, die Sie beachten sollten:

Formbibliothek, Freihand- und benutzerdefinierte Formen

Ebenen und Tags

Übersetzungen, Verknüpfungen und interaktive Aktionen

Auto-Layouts

Tabellen undswimlanes-Diagramme* Diagrammtext-Generierung basierend auf Code oder Tabellenkalkulationsdaten

Sie können den Editor sogar benutzerdefiniert anpassen und sein Thema oder seine Sprache ändern. Draw.io ermöglicht die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit mit freigegebenen Cursorn.

Draw.io beste Features

Kostenlose Open-Source-Software für UML-Diagramme

Sicherheit im Mittelpunkt

Fortgeschrittene diagramming tools

Anpassbarer Editor und Raster

Live-Zusammenarbeit im Team

Fünf native Integrationen und viele weitere Integrationen von Drittanbietern

Zugänglich über Web, Desktop und Mobiltelefon

Draw.io Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Auswahl an Vorlagen limitiert

Komplexe Diagramme können einige Zeit zum Laden benötigen

Die Vielfalt der Features kann eine steile Lernkurve erfordern

Preise von Draw.io

Open-Source/kostenlos

Draw.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

Mit UML-Diagramm-Software zum Erfolg visualisieren

Diese Tools werden Sie bei Ihrer nächsten Reise in die UML-Diagrammerstellung zum Erfolg führen. Jedes von ihnen bringt etwas Einzigartiges mit, von der automatischen Diagrammerstellung bis hin zu erweiterten Sicherheits-Features.

Egal, für welche dieser UML-Diagrammsoftware Sie sich entscheiden, Sie können nichts falsch machen. Alle wurden entwickelt, um Ihre Diagrammerstellung zu verbessern, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Qualität Ihrer Projekte zu steigern. 🌟