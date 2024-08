die 10 besten kostenlosen Microsoft Visio-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Diagrammwerkzeuge wie Microsoft Visio sind für Teams, die Ideen und Prozesse visualisieren müssen, unverzichtbar. Sie sehen Diagramme in Unternehmen wikis, Strategiedokumenten, technische Pläne und technische Daten.

Aber Visio kann teuer sein. Und offen gesagt, ist es nicht für jeden geeignet.

Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einer Visualisierungssoftware, die Ihre kreative Ader besser zur Geltung bringt. Vielleicht möchten Sie eine reibungslosere Whiteboard-Integration oder ein Tool, das Sie in Ihre Projektmanagement-Plattform integrieren können. Vielleicht brauchen Sie aber auch nur eine kostenlose App für erstellung persönlicher Mind Maps und verwaltung Ihres Arbeitsablaufs .

Was auch immer Sie brauchen, mit dieser Liste der 10 besten kostenlosen Alternativen zu Microsoft Visio sind Sie bestens versorgt.

Worauf sollten Sie bei einer Microsoft Visio Alternative achten?

Bevor wir in die Liste eintauchen, sollten wir uns einige der Funktionen ansehen, die bei der Suche nach einer Alternative zu Microsoft Visio zu beachten sind:

Intuitive Benutzeroberfläche: Verfügt die Software über eine Oberfläche, an der Sie die benötigten Funktionen erkennen und schnell darauf zugreifen können? Wenn Sie so sehr an die Arbeit mit Microsoft Visio gewöhnt sind (und es lieben), möchten Sie vielleicht eine Diagrammsoftware wählen, die Ihnen eine ähnliche Benutzererfahrung bietet.

Verfügt die Software über eine Oberfläche, an der Sie die benötigten Funktionen erkennen und schnell darauf zugreifen können? Wenn Sie so sehr an die Arbeit mit Microsoft Visio gewöhnt sind (und es lieben), möchten Sie vielleicht eine Diagrammsoftware wählen, die Ihnen eine ähnliche Benutzererfahrung bietet. Flexible Diagramm- und Mindmapping-Funktionen: Bietet diese Diagrammsoftware die Komplexität, die Sie für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen? Bietet sie Ihnen den Grad der Anpassung, den Sie benötigen?

Bietet diese Diagrammsoftware die Komplexität, die Sie für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigen? Bietet sie Ihnen den Grad der Anpassung, den Sie benötigen? Datenquellen: Kann die Software Daten aus Tabellenkalkulationen undbusiness Intelligence-Software mit ein paar Klicks? Kann sie Visio-Dateien importieren?

Kann die Software Daten aus Tabellenkalkulationen undbusiness Intelligence-Software mit ein paar Klicks? Kann sie Visio-Dateien importieren? Zusammenarbeit in Echtzeit: Können Sie und Ihre Teamkollegen dasselbe Projekt gleichzeitig bearbeiten und kommentieren?

Können Sie und Ihre Teamkollegen dasselbe Projekt gleichzeitig bearbeiten und kommentieren? Preis: Gibt es eine kostenlose Version? Können Sie es sich leisten, für mehr Funktionen zu bezahlen?

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir eine Liste mit einigen der beliebtesten (und kostenlosen!) Programme zusammengestellt, die Microsoft Visio in Ihrem technischen Stapel ersetzen können. Mit Ausnahme von Google Drawings und Coggle kann die Software auf dieser Liste Visio-Dateien lesen und bearbeiten, um Ihnen den Umstieg zu erleichtern.

Die 10 besten Microsoft Visio-Alternativen

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine cloudbasierte, durchgängige Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit. Es kommt mit ClickUp-Whiteboards ein Werkzeug für die visuelle Zusammenarbeit. Da Whiteboards in die Plattform integriert sind, müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln, wenn Sie arbeitsabläufe erstellen , matrizen und Mind Maps.

Die Notizen, Bilder, Dokumente und Aufgaben, auf die Sie sich beziehen müssen, befinden sich auf einer einzigen Plattform, und Sie können auf sie verweisen oder sie in Ihr Diagramm einfügen, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. (Wir machen keine Witze, wenn wir sagen, dass ClickUp die eine App ist, die alle anderen ersetzt!)

Wenn Sie auf Dateien aus anderen Programmen wie Airtable, Excel, Wrike, Trello oder Google Drive zugreifen müssen, integrieren Sie diese einfach in ClickUp.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Mind Maps !

7. EDrawMax

über EDrawMax

Mit EDrawMax können Sie Diagramme erstellen, flussdiagramme , Grundrisse und vieles mehr in wenigen Minuten. Die Software konzentriert sich auf die Benutzerfreundlichkeit, damit Sie die benötigten Funktionen und Werkzeuge leicht finden können.

Sie können es entweder als eigenständiges Tool oder als Teil eines Pakets mit anderen EDraw-Anwendungen erhalten, wie z. B spezielles Mindmapping und Gantt-Diagramm-Tools.

EDrawMax beste Eigenschaften

Derzeit zum Herunterladen und zur lebenslangen Nutzung mit einer einmaligen Zahlung verfügbar (obwohl das Unternehmen irgendwann im Jahr 2023 auf ein reines Abonnementmodell umstellen wird)

Minimale, übersichtliche Benutzeroberfläche

Enthält Vorlagen für eine Vielzahl von geschäftlichen, technischen und gestalterischen Anwendungsfällen

Die herunterladbare Version funktioniert plattformübergreifend (Windows, macOS und Linux)

EDrawMax-Einschränkungen

Keine monatliche Zahlungsoption

Einige Kritiken besagen, dass der Kundendienst lange braucht, um auf Fragen und Beschwerden zu reagieren

Kann für Diagramm-Anfänger und nicht-technische Benutzer überwältigend sein

EDrawMax Preise

für Einzelpersonen

Kostenlose Testversion

Jahresplan: $8,25/Monat, jährlich abgerechnet

$8,25/Monat, jährlich abgerechnet Lebenslanges Abo: $198 einmalige Zahlung

Für Unternehmen

Team-Jahresplan: $8,43/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

$8,43/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Business Plan: Kontakt für Preise

EDrawMax Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

8. Google Drawings

Über Google

Teil von Google Workspace, Google-Zeichnungen ist eine webbasierte Anwendung, die sich mit Docs, Slides und Sheets integrieren lässt. Die Software ist jedoch im Vergleich zu Microsoft Visio rudimentär.

Wenn Sie einfache Diagramme und Tabellen erstellen und einen Großteil Ihrer Arbeit in G Suite erledigen, kann Google Drawings Ihre Anforderungen erfüllen.

Google Drawings beste Eigenschaften

Ermöglicht das Einbetten von Videos und grafischen Elementen direkt in Google Suite, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen

Ziehen und Ablegen von Elementen zur schnellen Erstellung von Diagrammen

Enthält eine Bibliothek mit lizenzfreien Archivfotos

Unterstütztzusammenarbeit in Echtzeit Google Drawings Einschränkungen

Nicht ideal für datenintensive Projekte aufgrund der begrenzten Anzahl und Vielfalt von Elementen

Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Stil und Aussehen Ihrer Diagramme

Kein Offline-Modus, Sie benötigen also eine Internetverbindung

Google Drawings Preise

Kostenlos

Google Drawings Bewertungen und Rezensionen

Keine G2 oder Capterra Bewertungen zu diesem Zeitpunkt

9. Gliffy

über Gliffy Gliffy ist eine native Diagrammanwendung für Confluence und Jira. Wenn Sie eine Atlassian-Anwendung nutzen, bedeutet das, dass Sie nicht zu einer anderen Software wechseln müssen, um Netzwerkdiagramme, Benutzerflüsse, Wireframes und andere visuelle Darstellungen zu erstellen oder zu bearbeiten.

Das Ergebnis: ein reibungsloserer und schnellerer Arbeitsablauf.

Sie verwenden Confluence nicht? Kein Problem - Gliffy hat auch eine Online-Diagramm-App für einzelne Benutzer, Teams und Unternehmen veröffentlicht.

Die besten Funktionen von Gliffy

Ermöglicht die Erstellung interaktiver Diagramme, ohne die Confluence-Oberfläche zu verlassen

Verknüpft und synchronisiert Diagramme, so dass jede Aktualisierung eines Diagramms automatisch auf alle verknüpften Duplikate und eingebetteten Versionen übertragen wird

Der gesamte Text in einem Diagramm ist in Confluence/Jira vollständig durchsuchbar

Erweiterte Sicherheits- und Zugriffsverwaltungsfunktionen

Einschränkungen von Gliffy

Gelegentliche Verzögerungen und Fehler, wenn Sie mit einem großen Diagramm arbeiten

Fehlende mobile Anwendungen

Die Software verlangsamt sich bei der Darstellung großer, sehr detaillierter Diagramme

Preise für Gliffy

gliffy für Confluence und Jira

Kostenlose Testversion

Teams von 1-10 Nutzern: $10/Monat Pauschalgebühr

$10/Monat Pauschalgebühr Staffelpreise für mehr Benutzer, ab $3,80/Monat pro Benutzer für 11-100 Benutzer

für mehr Benutzer, ab $3,80/Monat pro Benutzer für 11-100 Benutzer Teams mit mehr als 100 Benutzern: Preise auf Anfrage

gliffy Online_

Kostenlose Testversion

Professional (1-9 Benutzer): $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professional (10-50 Benutzer)l: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Gliffy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

10. Coggle

über Coggle Coggle ist ein Mind-Mapping-Tool, das Sie bei der Visualisierung von Ideen, Konzepten und Aufgaben unterstützt. Wenn Sie Microsoft Visio hauptsächlich zum Brainstorming mit Kollegen oder zur Visualisierung von Ideen und Strategien verwenden, ist Coggle eine lohnenswerte Visio-Alternative.

Es ist jedoch nicht ideal für komplexe und hochtechnische Anwendungsfälle.

Coggle beste Eigenschaften

Möglichkeit, mehrere Diagramme miteinander zu verknüpfen, so dass Sie den Fluss von einem Konzept zum nächsten verfolgen können

Flexible Anmerkungsfunktionen, einschließlich fließendem Text und Bildern, die nicht Teil des Diagrammbaums sind

Speichert und verfolgt jede Änderung, die Sie vornehmen, und lässt Sie schnell zu einer früheren Version Ihres Diagramms zurückkehren

Einfacher zu erlernen im Vergleich zu vielen Microsoft Visio-Alternativen

Coggle-Einschränkungen

Unterstützt nur die Anmeldung mit Apple-, Google- oder Microsoft-Kontoanmeldung (obwohl Sie dies auch als Vorteil sehen könnten, da diese Anmeldeoptionen Sicherheit bieten und Sie sich ein Passwort weniger merken müssen)

Eingeschränkte Form- und Liniendesigns, sowie Schriftarten und Zweigfarben

Bei kostenlosen Plänen sind alle Diagramme öffentlich und von Suchmaschinen indizierbar

Coggle Preise

Kostenlos

Großartig: $5/Monat

$5/Monat Organisation: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Coggle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (6 Bewertungen)

4.8/5 (6 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Entfesseln Sie Ihre Ideen mit der idealen Microsoft Visio Alternative

Unabhängig von Ihren Bedürfnissen gibt es eine Alternative zu Microsoft Visio, mit der Sie schnell und einfach Diagramme und Visualisierungen erstellen können. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen einen Überblick über das Angebot verschafft hat und Ihnen hilft, das richtige Tool für Brainstorming, Mind Mapping und Diagrammerstellung auszuwählen.

Wenn Sie noch unschlüssig sind, können Sie sich anmelden für ClickUp kostenlos und testen Sie Ihren eigenen anpassbaren Arbeitsbereich. Laden Sie Teamkollegen ein, bauen Sie aus einer unserer detaillierten Vorlagen auf oder erstellen Sie Ihre eigene Mind Map in wenigen Minuten.

Viel Glück!