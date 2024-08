10 Fishbone-Diagramm-Vorlagen in Word, Excel & ClickUp

Brainstorming-Sitzungen können Spaß machen. Doch wenn ein größeres Problem auftaucht, werden sie leicht zu intensiven und nervenaufreibenden Denkmarathons. 🏃

Hier kommen Fischgräten-Diagramme ins Spiel. Obwohl sie einfach sind, sind sie ein wertvolles Instrument, um komplexe Probleme zu entwirren, ihre Ursachen zu ermitteln und praktikable Lösungen zu finden.

Sie müssen nicht einmal selbst eines erstellen. Sie können eine der vielen bereits vorhandenen Vorlagen für Fischgrätdiagramme verwenden und in wenigen Minuten loslegen. Wir werden Ihnen einige unserer Favoriten vorstellen, also bleiben Sie dran!

Was sind Fischgräten-Diagrammvorlagen?

Das Fischgrätdiagramm ist eine Visualisierungsmethode, die Ihnen und Ihrem Team hilft, die Ursachen für ein Problem oder einen Fehler zu ermitteln. Es ist ähnlich wie ein mind Map sondern konzentriert sich speziell auf Analyse der Grundursachen . Fishbone-Diagramm-Vorlagen sind fertige Dokumente, die Ihnen helfen, Brainstorming-Sitzungen zu starten, anstatt stundenlang auf ein Whiteboard zu starren. 🤔

Es ist ein Rahmen, den Sie verwenden können, um mit der Analyse der Ursachen eines bestimmten Problems in Ihrem Unternehmen zu beginnen, sei es im Zusammenhang mit der Produktqualität, Ressourcenbeschränkungen , ineffiziente Prozesse oder Unzufriedenheit der Kunden. Sobald das Diagramm fertiggestellt ist, bietet es eine solide Grundlage für die Erstellung einer Lösung Prozesslandkarte und Planung seiner Ausführung .

Was macht eine gute Fishbone-Diagramm-Vorlage aus?

Ein effektiver Fishbone-Diagrammersteller oder eine Vorlage sollte sein:

Sauber und einfach : Eine klare Struktur und Beschriftung haben und für alle leicht zu verstehen sein

: Eine klare Struktur und Beschriftung haben und für alle leicht zu verstehen sein Anpassungsfähig : Ausreichend Platz für unterschiedlich komplexe Probleme bieten

: Ausreichend Platz für unterschiedlich komplexe Probleme bieten Zugänglich : Ermöglichen Sie den Zugriff und die Bearbeitung auf mehreren Geräten

: Ermöglichen Sie den Zugriff und die Bearbeitung auf mehreren Geräten Visuell ansprechend: Bieten Sie Farbe und andere visuelle Elemente, um sie interessanter zu machen

10 Fishbone-Diagramm-Vorlagen zur Verwendung im Jahr 2024

Wenn Sie auf der Suche nach einer effektiven Methode sind, um Ihre nächste Brainstorming-Sitzung zur Ursachenanalyse zu starten, sollten Sie sich unsere Liste der 10 besten Vorlagen für Fischgrätdiagramme in ClickUp , Word und Excel.

Sie helfen Ihnen, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu analysieren und deren Feinheiten zu erkennen. So können Sie Probleme im Handumdrehen lösen und Ihr Unternehmen wie eine gut geölte Maschine am Laufen halten! ⚙️

1. ClickUp Fischgräten-Diagramm Vorlage

Diese klassische ClickUp Fischgräten-Diagramm-Vorlage ist ein optimaler erster Schritt zur Problemlösung

Nur wenige Vorlagen sind so anschaulich und dynamisch wie diese ClickUp Fischgräten-Diagramm-Vorlage . Es ist einer der unterhaltsamsten Ansätze zur Ursachenanalyse, einfach, aber wirkungsvoll, mit verschiedenen Farben und Formen zur Darstellung verschiedener Kategorien.

Nachdem Sie die Vorlage ausgeführt haben, sehen Sie in der Legende oben links im Fisch nach, wofür jedes Element steht. Wenn Sie Fragen zur Verwendung der Vorlage haben, können Sie sich an das Dokument Erste Schritte wenden.

Die ClickUp-Vorlage folgt der Standardstruktur des Fischgrätdiagramms, aber Sie können sie an jede Situation und jeden Kontext anpassen. Diese Vorlage ist ein Whiteboard, d.h. sie ist Vollständig anpassbar .

Klicken Sie auf die Formen, um ihre Farbe und Kontur zu ändern, oder doppelklicken Sie auf den Text, um ihn zu bearbeiten. Sie können Objekte per Drag-and-Drop verschieben und gruppieren, um die Neuanordnung zu beschleunigen.

Der Rest der Tafel steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung - Sie können zeichnen, Flussdiagramme erstellen und Mindmaps, fügen Sie Bilder und Website-Karten ein, oder lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! 🤩 Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Ursache & Wirkung Vorlage

Das ClickUp Cause & Effect Template unterstützt Sie bei der Ermittlung der Ursachen eines Problems

Wenn Sie Bäume den Fischen vorziehen, ist vielleicht diese Ursache & Wirkung Vorlage von ClickUp ist für Sie besser geeignet. Sie dient demselben Zweck wie das vorherige Fischgrätdiagramm: Sie hilft Ihnen, die Faktoren zu ermitteln, die zu einem Problem beitragen.

Anstelle des fischartigen Formats folgt es einer einfacheren, baumartigen Struktur. 🌳

Das Hauptproblem ist die Wurzel, und die Hauptursachen sind die Äste der ersten Ebene. Sie verzweigen sich dann in Unterzweige, die die zweite Ebene darstellen, d. h. die tieferen Ursachen oder beitragenden Faktoren.

Der Baum kann sich so weit verzweigen, wie Sie wollen. Wie alle ClickUp-Whiteboards können Sie jedes Schablonenelement bis zur Perfektion anpassen. Durch das Hinzufügen von Verbindungselementen zwischen den Elementen können Sie sicherstellen, dass sie auch beim Verschieben in Beziehung bleiben.

Während Fischgräten- und Ursache-Wirkungs-Diagramme viele Ähnlichkeiten aufweisen, ist letzteres etwas flexibler. Es eignet sich besser für diejenigen, die ihre Ursachen nicht in eindeutige Kategorien wie "Methode" oder "Materialien" einordnen können oder wollen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für Ursachenanalyse

Mit den Fishbone-Diagrammen und Analysevorlagen von ClickUp tauchen Sie tief in die zugrundeliegenden Faktoren oder die Grundursache einer Problemstellung ein

Die ClickUp-Vorlage für die Ursachenanalyse ist kein Diagramm, sondern ein umfassendes, multifunktionales Werkzeug, um Probleme zu verstehen, ihre Ursachen zu identifizieren und Lösungen zu finden.

Während die vorherigen Vorlagen Whiteboards waren, handelt es sich bei dieser Vorlage um eine Liste mit mehreren Ansichten, nämlich:

Doku für den Einstieg : Erklärt, wie man die Vorlage verwendet

: Erklärt, wie man die Vorlage verwendet Liste der Probleme : Zeigt alle Probleme gruppiert nach Status an

: Zeigt alle Probleme gruppiert nach Status an Prioritätenliste : Hilft Ihnen bei der Planung, indem die Probleme nach ihrer Dringlichkeit gruppiert werden

: Hilft Ihnen bei der Planung, indem die Probleme nach ihrer Dringlichkeit gruppiert werden Aktionstafel: Zeigt die Probleme zur besseren Visualisierung als Karten an

In der Listenansicht können Sie alle Informationen rund um ein Problem untersuchen und verwalten. Sie enthält standardmäßig die folgenden Spalten: Priorität, Ursachen 1-5, Hauptursachen, Schweregrad der Änderung und beste Lösung. Sie können die Ansicht personalisieren, indem Sie die Beschriftungen und Kategorien ändern oder benutzerdefinierte Felder erstellen.

Wenn Sie auf ein Problem klicken, werden zusätzliche Informationen angezeigt, z. B. das Verlaufsprotokoll, Prüflisten und Anhänge. In den Kommentaren können Sie Besonderheiten mit Ihren Teamkollegen besprechen. Mit ClickUp können Sie auch eigene Automatisierungen zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs . Diese Vorlage herunterladen

4. Microsoft Word Fischgräten-Diagramm Vorlage von TemplateLab

Verwenden Sie dieses kreative Word Fishbone Diagram Template von TemplateLab, um Problemursachen zu entschlüsseln und dabei Spaß zu haben

Die Fishbone-Diagramme von TemplateLab für Word sind Dokumente, in denen Sie Die Grundursachen einer Problemstellung verfolgen können . Es ist vielleicht nicht das funktionsreichste der Fischgrätdiagramme in dieser Liste, aber das bemerkenswerteste in Bezug auf das Design. Die Illustration eines besorgten Fisches wird Ihnen jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn Sie sich zusammensetzen, um komplexe Probleme zu besprechen, und sie weniger einschüchternd machen!

Die Verwendung eines effektiven Diagramms könnte nicht einfacher sein. Sie müssen es nur herunterladen und in Microsoft Word und notieren Sie dann die Hauptursache in den dafür vorgesehenen Textfeldern. Sie können die Anzahl der Hauptkategorien, d. h. der Ursachen, nicht ändern, wohl aber die Anzahl der Unterursachen.

Entfernen Sie einen Zweig, indem Sie die Zeile und den Text bei gedrückter Strg-Taste markieren und dann die Entf-Taste drücken. Um weitere Zweige hinzuzufügen, können Sie vorhandene Zweige mit der oben erwähnten Strg-Mehrfachauswahl duplizieren, dann kopieren (Strg+C) und einfügen (Strg+V). Diese Vorlage herunterladen

5. Ursache & Wirkung Fishbone Diagramm Vorlage von Creately

Genießen Sie die Einfachheit dieser Cause & Effect Vorlage von Creately

Eine andere Nützliches Diagramm-Tool für die Problemdiagnose ist dieses Cause and Effect Diagram Template von Creately. Sie ist minimalistisch und vor allem auf Praktikabilität ausgerichtet. Es hält sich an das Standard-Fischgrätenformat mit einer zentralen Achse, die das Problem symbolisiert, und Zweigen, die die Ursachen darstellen.

Der einfachste Weg, diese Vorlage zu bearbeiten, ist direkt in Creately. Sie können dies kostenlos mit einem Demokonto tun, allerdings mit eingeschränkten Funktionen.

Wie bei ClickUp können Sie auch bei Creately fast jeden Aspekt der Vorlage anpassen. Sie können Farben ändern, neue Elemente einfügen und Verbindungen hinzufügen, um Beziehungen herzustellen.

Stöbern Sie in der riesigen Bibliothek mit Formen, Rahmen und Aufklebern und fügen Sie diese dann per Drag & Drop in die Vorlage ein. Mit der App können Sie auch mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten.

Wenn Sie ein zahlender Kunde werden, können Sie die Vorlage exportieren und in externen Programmen wie Excel verwenden. Die App unterstützt derzeit die folgenden Formate:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Diese Vorlage herunterladen ### 6. Microsoft Word Fischgräten-Grafikorganisator Vorlage von Template.net

Verwenden Sie diese Fishbone Graphic Organizer Template von Template.net, um ein Brainstorming über mögliche Ursachen eines Problems durchzuführen

Wenn Lila Ihre Farbe ist, ist dieses Diagramm genau das Richtige für Sie! Und selbst wenn nicht, können Sie es in Sekundenschnelle ändern, wenn Sie die Vorlage in Word öffnen.

Mit der Fishbone Graphic Organizer Template von Template.net können Sie Probleme und ihre Ursachen mit Stil darstellen. Sie ist einfach und elegant, ohne Schnickschnack.

Um sie zu verwenden, laden Sie die Datei herunter und führen Sie sie in Word aus. Klicken Sie auf Textfelder, um deren Inhalt zu bearbeiten, und verschieben Sie Objekte durch Klicken und Ziehen. Diese Vorlage kann nicht nur in Word, sondern auch in PowerPoint verwendet werden, Google Docs , Google Slides, und Adobe Illustrator.

Beachten Sie, dass Sie ein zahlendes Template.net-Abonnement sein müssen, um die Datei herunterladen zu können. Sie können sie direkt auf der Website bearbeiten, aber die Exportoption ist hinter der Paywall gesperrt. Diese Vorlage herunterladen

7. Fishbone Whiteboard Diagramm Vorlage von Template.net

Mit dem Fishbone Whiteboard Diagram Template von Template.net können Sie jedes Problem in überschaubare Teile zerlegen

Anstatt über das Problem zu grübeln, schreiben Sie Ihre Gedanken in diesem Fishbone Whiteboard Diagram Template by Template.net auf, um sie klarer zu machen. Es kann zwar nicht die Lösung für Sie übernehmen, aber es kann Ihnen helfen, Ihre Ideen zu organisieren und die bestmögliche Lösungsstrategie zu entwickeln.

Die Vorlage enthält die üblichen sechs Ursachenkategorien und ein Feld, in dem Sie Ihr Problem skizzieren können. Ihr skurriles Design verleiht Ihren analytischen Diskussionen einen Hauch von Kreativität und macht sie weniger langweilig.

Wie bei der vorherigen Vorlage können Sie sie auf der Plattform von Template.net kostenlos bearbeiten. Um dieses Fishbone-Diagramm in Word zu verwenden, müssen Sie sich für den Business- oder Pro-Tarif entscheiden. Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Ishikawa Fischgrätdiagramm Vorlage von QIMacros

Diese Excel Ishikawa Fishbone Diagramm Vorlage von QIMacros ist vollgepackt mit Funktionen und sehr ad

Die Ishikawa-Fischgrät-Diagramm-Vorlage von QIMacros ist eine der vielseitigsten Vorlagen ihrer Art. Sie ist vollgepackt mit Funktionen und wird in vier Variationen und fünf Stilen angeboten, so dass sie anpassbar ist für Probleme aller Größenordnungen und verschiedener Kontexte .

Um die Vorlage zu verwenden, müssen Sie das QIMacros-Add-In installieren. Wählen Sie in dem neuen Menü in Excel das Fischgrätdiagramm aus. Wenn Sie Hilfe benötigen, sehen Sie sich die Registerkarte Anleitungen an.

Das Diagramm gibt es in vier Varianten:

Klein: Eine vereinfachte Version des Diagramms mit vier Fischgräten Mittel: Standard-Fischgrätdiagramm mit sechs Gräten Groß: Ein komplexes Diagramm mit sechs Gräten und zusätzlichen Haupt- und Unterzweigen Liebeskäfer: Ähnlich wie das Standarddiagramm, aber mit Wirbelsäule und Knochen auf beiden Seiten des Kopfes

Jede Variante verfügt über eine Registerkarte Gliederung, in die Sie die Informationen, d. h. Problem und Ursachen, eingeben können. Sie können den Stil des Diagramms wählen, um es an Ihr Fachgebiet anzupassen:

Gesundheitswesen

Fertigung

Marketing

Verfahren

Dienstleistung

Sobald Sie die Gliederung ausgefüllt haben, wählen Sie die Option Fischgräten erstellen auf der rechten Seite der Problemstellung, und das Diagramm wird angezeigt. Um die Hauptursachen hervorzuheben, können Sie eine Ellipse oder eine andere Form um sie herum erstellen. Die Überarbeitung des Diagramms ist einfach: Sie müssen nur die Daten in der Gliederung bearbeiten und dann erneut Fischgräten erstellen wählen. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Einfaches Fischgrätdiagramm Vorlage von Someka

Verwenden Sie die Excel-Vorlage für ein einfaches Fischgrätdiagramm von Someka, um die Ursachen eines jeden Problems zu untersuchen, unabhängig von seiner Größe

Diese Excel-Vorlage für ein einfaches Fischgräten-Diagramm von Someka hat alles, was Sie für eine schnelle und effektive Problemanalyse brauchen. Sie besteht aus zwei Diagrammen. Das erste ist ein einfaches Diagramm, das zweite ist eine erweiterte Version, die große Datenmengen und tiefergehende Untersuchungen unterstützen kann.

Um die Datei abzurufen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail von Someka, um die Vorlage herunterzuladen. Beachten Sie, dass Sie als kostenloser Nutzer nur auf die eingeschränkte Version der Vorlage zugreifen können. Die Voll- und Mehrbenutzerversionen sind hinter einer Paywall versteckt.

Nachdem Sie die Vorlage geöffnet haben, werden Sie von der Eingabemaske begrüßt. Sie enthält sechs Kategorien und viel Platz für Haupt- und Nebengründe, die Sie aber auch individuell anpassen können. Notieren Sie alle Ihre Gedanken in der Tabelle, wählen Sie dann die Version und markieren Sie sie. Und schon erscheint das Diagramm mit den von Ihnen eingegebenen Daten.✨ Diese Vorlage herunterladen

10. Fishbone-Diagramm Vorlage von Canva

Die Fischgräten-Diagramm-Vorlage von Canva ist nicht nur visuell ansprechend, sondern auch unglaublich nützlich für die Fehlersuche

Optisch ist diese Vorlage die ansprechendste der Gruppe. Die Fischgräten-Diagrammvorlage von Canva - die das Ishikawa-Diagramm-Modell verwendet -bietet eine nahtlose Integration von Kreativität und Arbeitsablauf und ermöglicht es Ihnen, Ihren Problemlösungsprozess zu rationalisieren.

Das Diagramm enthält nur vier Ursachenkategorien, ist aber leicht anpassbar. Sie können nicht nur weitere Formen, sondern auch Aufkleber, Grafiken und Gitter hinzufügen. Sie können sogar Musik einfügen, um die Stimmung aufzulockern und die Brainstorming-Sitzung mehr Spaß machen und produktiver sein. Fügen Sie witzige Animationen hinzu, um ein interessantes Bild zu schaffen, das die Betrachter fesseln wird.

Canva bietet zahlreiche Funktionalitäten. Sie können die Vorlage im Vollbildmodus präsentieren, sie mit Teamkollegen teilen oder als Bild oder PDF-Datei exportieren. Diese Vorlage herunterladen

Top 10 Fishbone-Diagramm-Vorlagen - Ein Überblick

In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht über alle Vorlagen und ihre Vorteile:

Vorteile der Verwendung einer Fischgräten-Diagrammvorlage

Die Verwendung einer Fischgrätdiagramm-Vorlage bringt viele Vorteile mit sich. Die bemerkenswertesten sind:

Effizienz: Die Vorlage bietet einen Rahmen für eine schnelle Problemlösung,Rationalisierung des Arbeitsablaufsund hilft Ihnen, mit der EntwicklungProjektzeitplan2. Visualisierung: Sie können Ihre Gedanken festhalten und sie in einer logischen und verständlichen Weise organisieren Zusammenarbeit: Wenn alle Informationen zusammengefasst und gruppiert sind, ist es einfacher, die nächsten Schritte zu besprechen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen Verbesserung: Durch einen optimierten Prozess zur Fehlerbehebung kann Ihr Unternehmen Probleme schnell lösen und weiter wachsen

Testen Sie diese Fishbone-Diagramm-Vorlagen und überzeugen Sie sich selbst

Kein Problem ist zu schwer zu verstehen. Manche sind schwer zu lösen, aber die meisten lassen sich beheben, wenn man sie in mundgerechte Stücke zerlegt. Wenn Sie erst einmal die potenziellen Ursachen herausgefunden haben, ist die Lösung leichter zu finden. 🎣

Die Erstellung eines Fischgrätdiagramms kann Ihnen zum Erfolg verhelfen, indem es Ihnen hilft, durch die Tiefen der Problemanalyse zu navigieren und mit einer klaren Vision herauszukommen - bereit, Maßnahmen zu ergreifen!