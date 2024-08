die 10 besten Diagramm-Software-Tools im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Es mag da draußen einige Einhörner geben, die etwas lernen können, indem sie es einfach nur hören. Aber die meisten von uns sind visuelle Lerntypen. Wir müssen etwas vor uns sehen, um es vollständig zu verstehen.

Wenn Sie Ideen und Prozesse mit Hilfe von Mind Mapping, Diagrammen und Schaubildern visuell darstellen, können Sie Ihr gesamtes Team mit ins Boot holen. Und wenn einige Ihrer Prozesse kompliziert werden, kann ein Diagramm ein schnelles Nachschlagewerk sein, das Ihr Team tatsächlich benutzen wird (was man von einem hundert Seiten starken Handbuch nicht behaupten kann). 📔

Mit der richtigen Diagrammsoftware können Sie eine Grafik erstellen, bei der Ihr gesamtes Team sagt: "Ahhhh, jetzt verstehe ich es." Und Sie können mit Leichtigkeit zusammenarbeiten, brainstormen, bearbeiten und neu organisieren.

Finden Sie heraus, worauf Sie bei Diagrammsoftware achten sollten, und entdecken Sie die 10 besten Tools, die Sie jetzt kaufen können.

Worauf sollten Sie bei Diagrammsoftware achten?

Die besten Diagrammwerkzeuge haben ein paar Dinge gemeinsam. Sie werden diese Dinge immer wieder in unseren Beschreibungen der unten vorgestellten Software finden. Und das liegt daran, dass einige Funktionen unverzichtbar sind, ohne die man nicht leben kann.

Wenn ein Diagrammwerkzeug diese drei Dinge nicht kann, ist es für uns ein Nein:

Vorlagen : Diagrammvorlagen bringen Ihr Projekt in Schwung. Sie verkürzen die Lernkurve und ermöglichen es Ihnen, die von Ihnen gewählte Diagrammsoftware sofort zu verwenden. Sie können eine Vorlage auswählen, die Ihren Zielen entspricht, Ihre Daten einfügen und in wenigen Minuten ein professionell aussehendes Diagramm erstellen

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um und setzen Sie Ihr Flussdiagramm sofort in die Tat um

Machen Sie sich bereit für Ihr Flussdiagramm! Da Sie nun wissen, welche Funktionen die Erstellung von Diagrammen vereinfachen, sollten Sie sich diese 10 Tools ansehen, die das Wesentliche und mehr bieten.

Mit ClickUp Whiteboards und Vorlagen können Sie jede Art von Diagramm erstellen

Es gibt eine Menge Diagrammwerkzeuge, die speziell für Projektmanager entwickelt wurden. Und verstehen Sie uns nicht falsch: Wir von ClickUp sind für die Projektmanager dieser Welt da. Aber wir sind auch für die Entwickler, Vermarkter, Betriebsspezialisten, Vertriebsmitarbeiter und Finanzgurus da.

Deshalb lassen sich unsere Diagrammfunktionen flexibel an jeden Anwendungsfall anpassen. 💪

Ihr Personalabteilungsteam kann ein Organigramm erstellen. Ihr Entwicklungsteam kann Customer Journeys abbilden, Ihr Vertriebsteam kann den Verkaufstrichter grafisch darstellen, Ihr Betriebsteam kann Risiko-Nutzen-Analysen visualisieren, und Ihr Marketingteam kann ein Brainstorming für die nächste Kampagne durchführen.

All diese Teams können unsere Whiteboard-Software für die Zusammenarbeit an Diagrammen in Echtzeit von jedem Ort der Welt aus.

Beste Eigenschaften

Whiteboards: Dieser flexible Arbeitsbereich ermöglicht das Zeichnen, Hinzufügen von Formen, Erstellen von Diagrammen, Tabellen und Graphen sowie das Ziehen und Ablegen beliebiger Elemente, um Ihr Diagramm neu anzuordnen. MitClickUp-Whiteboardskönnen Sie sogar Elemente Ihres Diagramms mit Aufgaben verbinden, so dass Sie nahtlos von der Planung zur Ausführung übergehen können

Dieser flexible Arbeitsbereich ermöglicht das Zeichnen, Hinzufügen von Formen, Erstellen von Diagrammen, Tabellen und Graphen sowie das Ziehen und Ablegen beliebiger Elemente, um Ihr Diagramm neu anzuordnen. MitClickUp-Whiteboardskönnen Sie sogar Elemente Ihres Diagramms mit Aufgaben verbinden, so dass Sie nahtlos von der Planung zur Ausführung übergehen können Mind Maps: Das ultimative Werkzeug zum Zeichnen von Flussdiagrammen,ClickUp Mind Maps ermöglichen es Ihnen, den Arbeitsablauf für Ihr nächstes Projekt zu planen oder die Beziehungen zwischen Ihren Ideen darzustellen. Sie können Ihre Mind Maps mit Aufgaben oder Drag-and-Drop-Knoten verbinden, die Sie verschieben können, um zu zeigen, wie Elemente miteinander verbunden sind

Das ultimative Werkzeug zum Zeichnen von Flussdiagrammen,ClickUp Mind Maps ermöglichen es Ihnen, den Arbeitsablauf für Ihr nächstes Projekt zu planen oder die Beziehungen zwischen Ihren Ideen darzustellen. Sie können Ihre Mind Maps mit Aufgaben oder Drag-and-Drop-Knoten verbinden, die Sie verschieben können, um zu zeigen, wie Elemente miteinander verbunden sind Vorlagen: Mit Tausenden von vorgefertigtenClickUp-Vorlagenkönnen Sie jedeart von Diagramm und sofort mit der Bearbeitung beginnen. Erstellen Sie Affinitätsdiagramme, Kontextdiagramme, Gantt-Diagramme, Datenflussdiagramme, Kraftfelddiagramme,UML-Klassendiagrammefishbone-Diagramme,workflow-Diagrammevenn-Diagramme, und mehr

Beschränkungen

Da ClickUp so anpassbar ist und so viele Funktionen hat, kann es einige Zeit dauern, bis man es gelernt hat und die Anwendungsfälle gefunden hat, die den eigenen Arbeitsablauf am meisten verbessern

ClickUp ist als webbasierte App für die Online-Diagrammerstellung, als Desktop-App für Mac, Windows und Linux sowie als mobile App für iPhone und Android erhältlich. Die mobile App bietet jedoch noch nicht alle Funktionen der webbasierten und der Desktop-App

Preisgestaltung

Kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,250+ Bewertungen)

4.7/5 (8,250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,750+ Bewertungen)

2. Miro

über MiroMiro ist ein beliebtes Werkzeug für whiteboard-Projektmanagement . Es ermöglicht allen klugen Köpfen in Ihrem Team, ihre Ideen auszutauschen. 🧠

Das Programm ist so konzipiert, dass es sich anfühlt, als würden Sie Ihre Projekte an einem echten Whiteboard besprechen - egal, ob Sie alle zusammen im Büro sind oder von zu Hause aus arbeiten.

Jeder kann einen metaphorischen Marker in die Hand nehmen und seinen Beitrag leisten. Und mit Funktionen wie digitalen Post-It-Notizen und einer Handzeichnungsfunktion fühlt sich der Diagrammprozess an, als wäre man persönlich zusammen.

Beste Eigenschaften

Sie und Ihre Teammitglieder können Folgendes verwendenzusammenarbeit in Echtzeit kommentare, Notizen und Elemente hinzufügen oder die vorhandenen Elemente per Drag-and-Drop verschieben, um Ihr Diagramm in Echtzeit neu anzuordnen

Die Miro-Elementbibliothek umfasst Formen, Symbole, Verbindungen und vorgefertigte Flussdiagramme. Sie macht die Formatierung Ihres Diagramms einfach und intuitiv für komplexe Ideen

Sobald Sie Ihren Prozess skizziert haben, können Sie Aufgaben zuweisen undaktionspunkte basierend auf Ihrem Flussdiagramm zuweisen. Miro lässt sich in die Projektmanagement-Tools von Atlassian - einschließlich Jira und Confluence - sowie in andere beliebte Aufgabenmanagement-Tools wie ClickUp

Beschränkungen

Mehrere Benutzer geben an, dass sie Probleme beim Importieren von Grafiken haben und dass die Grafiken beim Importieren oft nicht richtig skaliert werden

Miro bietet zwar eine kostenlose Version an, doch fehlen ihr viele der besten Funktionen des Programms. Einige Benutzer beschweren sich, dass sie am Ende hohe Preise zahlen müssen, wenn sie nur ein oder zwei der erweiterten Funktionen nutzen

Preisgestaltung

Frei

Starter: $8 pro Benutzer pro Monat

$8 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $16 pro Benutzer pro Monat

$16 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (4,850+ Bewertungen)

4.8/5 (4,850+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,250+ Bewertungen)

über Zeichnen.io Wenn Sie jemals den Satz gesagt haben: "Wenn es kostenlos ist, ist es für mich", dann könnte Draw.io etwas für Sie sein.

Mit dieser Open-Source-Plattform für Diagramme können Sie eine Desktop-Version dieser kostenlosen Plattform herunterladen, um Ihre Arbeit bei der Erstellung von Flussdiagrammen sicherer zu machen. 🕵️

Mit der Online-Version können Sie Ihre Benutzerabläufe oder Diagramme mit Ihrem Team teilen und gleichzeitig daran arbeiten. Die Freigabeoption läuft über Google Drive, so dass die meisten Mitarbeiter in Ihrem Team mit dieser Schnittstelle vertraut sind.

Beste Funktionen

Sie können aus drei Diagrammflächen, Dutzenden von Drag-and-Drop-Elementen und Freihand-Zeichentools für eine einfache Diagrammerstellung wählen. Die Elemente sind für eine Vielzahl von Diagrammen ausgelegt, darunter Organigramme, Netzwerkdiagramme und sogar Grundrisse

Sobald Sie Ihren Diagrammbereich freigeben, können Sie die Cursor Ihrer Teammitglieder sehen, allen die Bearbeitung erlauben und bei der Arbeit zusammenarbeiten

Diese Plattform speichert Ihre Daten nicht, ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Data-Governance-Präferenzen einzurichten, und bietet eine Desktop-Version, um Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Informationen zu geben

Beschränkungen

Einige Nutzer bemängeln, dass es schwierig sein kann, Elemente auf ihre Leinwandgröße oder auf eine für den Druck geeignete Größe zu skalieren

Die meisten Nutzer erwähnen, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Diagrammplattformen veraltet aussieht

Preisgestaltung

kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (385+ Bewertungen)

4.4/5 (385+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Draw.io Alternativen !

4. Microsoft Visio

über Microsoft Visio Visio ist eine gute Diagrammoption für Unternehmen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind.

Dieses Tool ist in Microsoft 365 enthalten, aber Mac- und Linux-Benutzer können weiterhin als webbasierte Anwendung darauf zugreifen. Mit dem Programm können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten oder allein arbeiten. 🦅

Mit Visio können Sie aus einer Vielzahl klassischer Diagrammvorlagen auswählen oder ein beliebiges Flussdiagramm mit beliebigen Elementen erstellen, die Ihnen in den Sinn kommen. Mit diesem Programm können Sie auf berührungsempfindlichen Geräten sogar mit Ihrem Finger zeichnen. 🎨

Wenn Sie mit Ihren Diagrammen fertig sind, können Sie sie mit der Desktop-App auf Ihrer eigenen Festplatte oder mit der Web-App in einem Cloud-basierten Speicher ablegen.

Beste Eigenschaften

Visio bietet eine große Auswahl an Elementen und schlägt Formen vor, die Sie mit einem Klick hinzufügen können

Es gibt Dutzende von Vorlagen für die Erstellung klassischer Diagramme wie Flussdiagramme, Organigramme, Netzwerkdiagramme und Grundrisse - alle mit der Option, auch Mind Maps zu erstellen

Visio lässt sich nahtlos in andere Microsoft-Programme wie Excel, Powerpoint und OneDrive integrieren. Wenn Sie also bereits mit diesen Programmen arbeiten, können Sie Ihre Arbeitsabläufe noch reibungsloser gestalten

Einschränkungen

Microsoft ist nicht dafür bekannt, gut mit anderen zusammenzuarbeiten. Daher ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Desktop-Version von Visio nicht für Mac oder Linux verfügbar ist

Visio lässt sich nicht in die meisten Wireframing-Anwendungen integrieren, sodass Sie nicht nahtlos von der Ideenfindung mit Ihrem Diagramm zur Erstellung in Ihrer bevorzugten Wireframe-Plattform übergehen können

Preisgestaltung

Inbegriffen in Microsoft 365

Visio Plan 1: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Visio Plan 2: $15 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

4.2/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,050+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Visio Alternativen !

5. Creately

über Kreativ Jede Diagrammsoftware ist darauf ausgelegt, Informationen visuell zu vermitteln. Aber Creately konzentriert sich besonders stark auf die Verwendung von Diagrammen zum Austausch von Unternehmenswissen. Es ist also ein gutes Programm für prozessmanagement .

Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Workflow-Diagramm schnell mit Ihrem projektplan damit Sie sicherstellen können, dass Ihre Aufgaben übereinstimmen. Mehrere Teammitglieder können den Plan gleichzeitig bearbeiten, und Sie können Post-It-Notizen hinzufügen, um Ideen zu sammeln, zu kommentieren oder zu sammeln.💡

Das Systemdesign ist ideal für die Erstellung von Organigrammen, Flussdiagrammen oder Entscheidungsbäumen innerhalb des Tools.

Beste Eigenschaften

Sie können Links, Dateien und andere Daten zu jedem der visuellen Elemente in Ihrem Diagramm hinzufügen, was es einfach macht, mehr Kontext zu liefern oder eine Verbindung zu nächsten Schritten herzustellen

Während viele der Programme auf dieser Liste erfordern, dass Sie Elemente sperren, wenn Sie nicht wollen, dass Teammitglieder sie bearbeiten, ist es mit Creately einfach, den Beteiligten das Bearbeiten zu erlauben und anderen Teammitgliedern nur das Kommentieren oder Ansehen

Creately lässt sich in viele der beliebtesten Unternehmenssoftwareprogramme integrieren, darunter Microsoft 365 Programme, Github und Slack

Beschränkungen

Mehrere Nutzer berichten, dass die interaktive Funktion nicht immer richtig reagiert und es schwierig sein kann, die Elemente für ein absolut perfektes Layout aufzureihen

Einige Nutzer beklagen, dass die Website nicht vollständig responsive ist und einige Funktionen fehlen, wenn sie versuchen, diese webbasierte App auf ihren mobilen Geräten aufzurufen

Preisgestaltung

Kostenlos

Starter: $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $89 Pauschalpreis pro Monat

$89 Pauschalpreis pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (825+ Bewertungen)

4.4/5 (825+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

6. Lucidchart

über LucidchartLucidchart verzichtet auf die kuscheligeren Funktionen einiger Diagrammprogramme - wie Sticker und Emojis - und verfolgt stattdessen einen eher zugeknöpften Ansatz. 👔

Aber dieser Ansatz macht es zu einem kompatiblen Programm für analytische Köpfe und Leute, die gerne direkt auf den Punkt kommen. Obwohl Sie die Vorlagen und die Bibliothek der Elemente verwenden können, um jede Art von Diagramm zu erstellen, ist Lucidchart stark auf Diagramme für IT- und Softwareentwicklungsteams ausgerichtet.

Dieses Programm eignet sich hervorragend für die Dokumentation von Benutzerabläufen, Geschäftsprozessen und Netzwerkkonfigurationen. So können Sie alle Ihre Prozesse in den Griff bekommen.

Beste Eigenschaften

Mit Lucidchart können Sie eine Bibliothek mit Ihren Lieblingselementen speichern und Ihre eigenen Vorlagen erstellen, die auf den von Ihnen am häufigsten verwendeten Flussdiagrammen basieren

Wenn Sie keine benutzerdefinierten Vorlagen erstellen, verfügt Lucidchart über eine eingebaute Vorlagenbibliothek, die Ihnen hilft, schnell mit der Diagrammerstellung zu beginnen

Lucidchart lässt sich mit einer Vielzahl anderer Anwendungen integrieren, besonders nahtlos ist jedoch die Integration von Google Workspace. Sie können Ihre Diagramme in Google Drive speichern und sie zu Meetings in Google Calendar hinzufügen

Beschränkungen

Viele Nutzer beklagen, dass das Programm mit zunehmender Komplexität der Diagramme langsamer wird. Dies kann die Arbeit an Netzwerkdiagrammen und anderen komplexen Infrastrukturdiagrammen frustrierend machen

Wenn Sie einen lockeren, freihändigen Ansatz bei der Diagrammerstellung bevorzugen, können Sie dies mit der kostenlosen Diagrammsoftware von Lucidchart nicht tun. Sie müssen Lucidspark - das Whiteboard-Programm von Lucid - gegen einen Aufpreis hinzufügen, aber es gibt eine kostenlose Testversion

Preisgestaltung

Kostenlos

Einzelperson: 7,95 $ pro Monat

7,95 $ pro Monat Team: $9 pro Benutzer pro Monat

$9 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

7. Cacoo

über Cacoo Cacoo ist eine dieser Anwendungen, die aussieht, als wäre sie von Designern und Entwicklern für Designer und Entwickler gemacht worden. 🤝

Designer lieben Cacoo für seine Illustrationsfunktionen und sein einfaches visuelles Layout. Und Entwickler lieben es für seine starken Wireframe-Funktionen, einschließlich der integrierten Wireframing-Vorlagen.

Mit diesem Programm lässt sich leicht spielen, und Sie können viel Zeit mit den unterhaltsamen Diagrammfunktionen verbringen, wie z. B. Farbkodierung, Austausch von Formen und Hinzufügen weiterer Bilder im System.

Beste Eigenschaften

Das Tool verfügt über eine Vorlagenbibliothek für den schnellen Einstieg in die Diagrammerstellung mit Optionen für die Erstellung von Wireframes, Projekt-Retrospektiven, User Personas, Netzwerkdiagrammen, Entscheidungsflussdiagrammen, Produkt-Roadmaps und vielem mehr

Cacoo ist mit Adobe Creative Cloud integriert, so dass Sie Ihre vorhandenen kreativen Elemente wie Logos, Grafiken und Illustrationen einfach hochladen können

Unabhängig davon, wie viele Teammitglieder Ihr Diagramm ergänzen, überarbeiten oder neu anordnen, können Sie auf frühere Versionen verweisen und diese wiederherstellen, so dass Sie Fehler leicht rückgängig machen können

Beschränkungen

Einige Nutzer beschweren sich, dass das fortgeschrittene Diagramm-Tool nicht mit der kostenlosen Version zugänglich ist

Während Cacoo gut in SVG- und PDF-Form exportiert, berichten einige Nutzer über eine verminderte Qualität, wenn Sie in PNG exportieren, und andere Nutzer mögen es nicht, dass PowerPoint-Exporte im .ppt-Format anstelle von .pptx geliefert werden

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro: $6 pro Monat

$6 pro Monat Team: $6 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

4.4/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

8. EdrawMax

über EdrawMax Dieses Diagrammwerkzeug wurde als direkter Konkurrent von Microsoft Visio entwickelt. Wenn Sie also bereits Erfahrung mit Visio haben, wird das Erlernen von EdrawMax einfach sein. 🧑‍🏫

EdrawMax bietet Diagrammlösungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Lehrkräfte (apropos Lehrkräfte). Und wie die meisten Programme auf dieser Liste bieten sie eine große Sammlung von Schnellstartvorlagen und Diagrammelementen, mit denen Sie Ihr eigenes Layout entwerfen können.

Beste Eigenschaften

Mit über 200 Vorlagen können Sie mit EdrawMax Nischendiagrammtypen wie elektrische Systeme, P&ID-Zeichnungen und Grundrisse sowie klassische Organigramme und Mindmaps erstellen

Mit EdrawMax können Sie Ihre Diagramme in TIFF-, JPG-, PDF-, HTML-, SVG-, Word-, Visio-, PowerPoint-, Excel-, Photoshop-, EPS- oder CSV-Dateien exportieren und weitergeben, so dass Sie unabhängig davon, ob Sie ein Mac-, Microsoft- oder Linux-Benutzer sind, das am besten kompatible Format finden können

Alle Ihre gespeicherten Dateien und Dateiübertragungen sind durch SSL-Verschlüsselung mit Ihren Prozessdiagrammen geschützt

Beschränkungen

Elemente, Grafiken und Bilder innerhalb des Programms lassen sich unter Umständen nur schwer an Ihr Diagramm anpassen. Einige Benutzer stören sich daran, dass es keine Möglichkeit gibt, die Textgröße oder die Bildskalierung für das gesamte Diagramm zu aktualisieren - Sie müssen jedes Element einzeln aktualisieren

Mehrere Benutzer berichten, dass sie sich an den Kundendienst gewandt haben und keine Antwort erhalten haben oder mehrmals nachhaken mussten, bevor sie eine Rückmeldung zur Diagramm-App erhielten

Preisgestaltung

Abonnementplan: $99 pro Jahr

$99 pro Jahr Lebenslanges Abo: $198

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (195+ Bewertungen)

9. SmartDraw

über SmartDraw Für Unternehmen, die auf ein neues Diagrammprogramm umsteigen wollen, macht SmartDraw es einfach, sich von Ihrem alten Programm zu trennen, indem Sie Ihre bestehenden Diagramme aus Visio oder Lucidchart importieren.

Das Programm verfügt natürlich über eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen, darunter mehrere beispiele für Mind Maps . Und wenn Sie es mit dem Maßstab genau nehmen wollen, kann SmartDraw Ihnen helfen, die richtigen Proportionen zu finden. SmartDraw passt die Größe der Elemente automatisch an Ihr Diagramm an und ist damit eine gute Option für Architektur- und Ingenieurdiagramme. 🏗️

Beste Eigenschaften

Sie können Daten importieren und sie automatisch in Diagramme und Grafiken umwandeln. Und Sie können die Automatisierungsfunktionen nutzen, um bestehende Diagramme zu aktualisieren, wenn sich Informationen ändern

Die meisten Diagrammwerkzeuge auf dieser Liste konzentrieren sich auf die Darstellung qualitativer Daten, wie Arbeitsabläufe, Ideen und Prozesse. SmartDraw bietet jedoch auch Balkendiagramme, Liniendiagramme und Tortendiagramme zur Darstellung quantitativer Daten, wie z. B. die vierteljährlichen Verkaufszahlen oder die Absprungrate Ihrer Website

Dieses Programm lässt sich in die Tools integrieren, die die meisten Unternehmen bereits verwenden, darunter Google Workspace,Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira und Dropbox

Beschränkungen

Während die meisten Optionen auf dieser Liste eine kostenlose Version anbieten, mit der Sie zumindest die grundlegenden Diagrammfunktionen des Programms nutzen können, ist dies bei SmartDraw nicht der Fall. Sie bieten jedoch eine kostenlose Testphase an, damit Sie die Funktionen des Programms ausprobieren können, bevor Sie sich festlegen

Mehrere Benutzer berichten, dass die Software gelegentlich abstürzt und neu gestartet werden muss, was dazu führen kann, dass Sie einen Teil Ihrer Arbeit verlieren

Preisgestaltung

Einzelbenutzer: $9,95 pro Monat

$9,95 pro Monat Mehrere Benutzer: $8,25 pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (235+ Bewertungen)

4.6/5 (235+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ SmartDraw Alternativen !

10. UpDiagram

über UpDiagramm Das ist das neue Kind auf dem Block! UpDiagram wurde 2019 gegründet und als einfach zu bedienende Projektmanagementsoftware entwickelt. Das Programm enthält Diagrammwerkzeuge, die auf ein einziges Ziel ausgerichtet sind: die Erstellung von Prozessabläufen.

Sie können die Tools verwenden, um Ihren Projektplan oder Ihre Unternehmensprozesse zu skizzieren. Sie können eine visuelle Referenz erstellen, die Ihre Teammitglieder Schritt für Schritt durch die Prozesse führt. 👣

Beste Eigenschaften

Mit der Zeitleistenfunktion können Sie eine visuelle Zeitleiste für Ihr Projekt erstellen, die es Ihnen ermöglicht, zu sehen, welche Aufgaben gleichzeitig und welche nacheinander erledigt werden müssen

Diese Funktion hilft Ihnen, sich während des anfänglichen Planungsprozesses zu organisieren. Sie können Aufgaben aufteilen, sie nach Abteilung, Teammitglied oder Zeitleiste anordnen und Ihren gesamten Projektablauf in einem Diagramm darstellen

UpDiagram ist ein kostengünstiges Projektmanagement-Programm mit integrierten Diagrammwerkzeugen

Beschränkungen

Einige Benutzer beschweren sich, dass es schwierig war, ihren Arbeitsbereich einzurichten und mit der Software anzufangen

Da UpDiagram ein relativ neues Programm ist, gibt es noch nicht viele Bewertungen. Wenn Sie sich anmelden, gehören Sie zu den "Early Adopters", was oft bedeutet, dass Sie eventuelle Unzulänglichkeiten erkennen und melden müssen

Preisgestaltung

Starter: Kostenlos

Kostenlos Geschäftskunden: 3 $ pro Nutzer und Monat

3 $ pro Nutzer und Monat Unternehmen: $7 pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2+ Bewertungen)

4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

Optimieren Sie die Projektplanung mit Diagrammsoftware

Diagrammsoftware ist vor allem für die Planung und Dokumentation von Prozessen gedacht, was sich vielleicht nicht nach einem guten Zeitpunkt anhört. Aber mit dem richtigen Tool werden Sie so viel Spaß haben, dass Sie am liebsten alles dokumentieren würden.

Bei ClickUp machen unsere Mind Maps, Whiteboards und Diagrammvorlagen das Brainstorming zum Vergnügen. Starten Sie kostenlos .