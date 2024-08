Die 15 besten Workflow-Apps zur Verbesserung Ihres Projektmanagements (kostenlos und kostenpflichtig)

Laufen Sie mit mir hier - wir beginnen mit einer Übung. 🏋🏻‍♀️

Schreiben Sie alle Workflow Apps auf, die Sie verwenden - von Ihrem E-Mail Anbieter bis hin zu tabellenkalkulationen bis hin zu Ihrem CRM oder Technologie-Stack.

Können Sie nun alle Tools aufschreiben, die Ihr Projektleiter verwendet? Wie sieht es mit 2-3 anderen Kollegen aus?

Wenn Ihnen auf der ersten Seite der Platz ausgegangen ist, haben Sie wahrscheinlich das Problem erkannt. Es gibt so viele Workflow-Apps, und zu allem Überfluss erledigen viele der Tools auf Ihrer Liste wahrscheinlich das Gleiche. 👀

Wenn dies auf Ihre Situation zutrifft, ist es an der Zeit zu überdenken, wie Sie verwaltung Ihres Workflows .

Nur weil Sie eine neue Workflow App sehen, heißt das noch lange nicht, dass Sie sie haben müssen. . Anstatt zwischen verschiedenen Tools zu jonglieren, sollten Sie nach Möglichkeiten suchen, die Punkte zu verbinden.

Suchen Sie nach einer umfassenden, leistungsstarken App für die Verwaltung von Workflows, die alles in sich vereint. 🤓

Was ist eine Workflow Management App?

Eine App zur Verwaltung von Workflows ist ein Software-Tool, das Einzelpersonen oder Teams dabei hilft, ihre Arbeitsprozesse zu planen, zu organisieren und zu rationalisieren. Sie enthält in der Regel Features wie Nachverfolgung von Aufgaben, Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit, automatisierung von Dokumenten und Berichterstellung.

Und auch wenn es keine magische App gibt, die alles löst, so gibt es doch einige Tools, mit denen Sie dem Ziel verdammt nahe kommen!

Lassen Sie uns die wichtigsten Apps für das Online-Workflow-Management untersuchen und vergleichen, damit Sie die besten Tools zur Optimierung Ihrer individuellen Prozesse nutzen können.

Bonus: Workflow Beispiele & Anwendungsfälle !

Wie man die beste Workflow Management App auswählt

Hier ist unsere von ClickUp genehmigte Checkliste, wie Sie sich für den Erfolg bei der Verwaltung Ihres Workflows rüsten können:

1. Schreiben Sie Ihren Workflow auf

Erinnern Sie sich an die Übung vom Anfang dieses Beitrags? Sie werden staunen! Sie haben diese Aufgabe schon zur Hälfte erledigt.

Ihr bekommt eure projekt unter Kontrolle beginnt hier! Dokumentieren Sie Ihre Arbeit in direkter, klarer Sprache. Bringen Sie es auf den Punkt, um Raum für Fehler oder Fehlinterpretationen zu vermeiden, wenn neue Mitglieder des Teams sich die Arbeit selbst ansehen!

Unser Vorschlag?

Zeichnen Sie es aus! Wenn Sie ein visuellen Lernenden -wie so viele von uns- zeigen Sie Ihren Workflow, anstatt ihn zu erzählen. Und wenn Sie noch weiter gehen wollen, sehen Sie sich Folgendes an ClickUp's brandneue Whiteboards um Ihre Zeichnungen mitzubringen, workflow-Diagramme und Prozesse zum Leben erwecken. 🎨

Geben Sie dieses Dokument für Ihr Team frei, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind, und öffnen Sie die flow der Kommunikation für diejenigen, die die Dinge vielleicht anders erledigen. 💜

Einige wichtige Details, die man sich merken sollte, sind:

👉 Um welche Aufgaben handelt es sich?

👉 Wer ist für die einzelnen Aufgaben zuständig? Vergessen Sie nicht, jeden an der Aufgabe Beteiligten zu erwähnen.

👉 Legen Sie Ihre Schlüsseltermine und kritischen Pfad 👉 Erledigen Sie irgendwelche workflow-Vorlagen ?

2. Identifizieren Sie Beziehungen, Abhängigkeiten und Blocker

Lassen Sie uns etwas tiefer graben.

Sie haben Ihre Aufgaben festgelegt, Sie haben Ihre Fälligkeitsdaten, und Sie haben die Arbeit des Teams auf die einzelnen Mitglieder verteilt. Aber wie sehen die Beziehungen zwischen diesen Aufgaben aus?

Sie können nicht mit jeder Aufgabe gleichzeitig beginnen, aber wenn Sie die Beziehungen, Abhängigkeiten und Hindernisse zwischen Ihren Elementen bestimmen, können Sie den Beginn und das Ende jeder Phase genauer festlegen.

3. Bereiten Sie sich auf Aktualisierungen vor und seien Sie bereit, umzuschwenken

Das Problem beim Workflow-Management ist, dass es nie erledigt ist. Es wird immer neue Möglichkeiten geben, Ihre Prozesse zu optimieren, damit Ihr Team wie eine gut geölte Maschine läuft.

Mit einem neuen Blickwinkel oder einer gewissen Rückschau sehen Sie vielleicht neue Möglichkeiten, die Sie bisher übersehen haben.

Außerdem haben Sie den spannenden Teil hinter sich! Zu erledigen ist die anstrengende Arbeit, und nun können Sie Ihre Prozesse in das Tool Ihrer Wahl einfügen, um bessere Arbeitsabläufe zu entwickeln.

15 beste Workflow Apps für Ihr Team im Jahr 2024

1. ClickUp

organisieren Sie Ihr Projekt in der einzigartigen Hierarchie von ClickUp und benutzerdefinieren Sie die Darstellung Ihrer Arbeit in über 15 Ansichten

Als eine der flexibelsten Apps für Workflows, die es gibt, ClickUp steigert Ihre Produktivität und wächst mit Ihnen, wenn Sie wachsen. Es bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu visualisieren - egal, was ClickUp Ansicht mit einer Liste, einem Board, einer Box, einem Kalender, einer Gantt-Ansicht und vielem mehr.

Legen Sie Projekte für jeden Ihrer Workflows an und weisen Sie den Mitarbeitern in Ihrem Team die entsprechenden Aufgaben zu. Es gibt sogar Funktionen für mehrere Mitarbeiter! So können Sie einer Aufgabe mehrere Mitglieder zuweisen und sind nicht auf eine Aufgabe pro Person beschränkt. Das nenne ich Zusammenarbeit und Transparenz. 😍

Wichtige ClickUp Features für das Workflow-Management

Checklisten: Erstellen Sie eine Liste mit Elementen, die überprüft werden müssen, bevor der Prozess abgeschlossen ist

Unteraufgaben: Erstellen Sie eine weitere Aufgabe zur Weiterverfolgung oder als Ergänzung zur Hauptaufgabe

Benutzerdefinierte Status : Passen Sie Ihren Workflow mit Status für jedes einzelne Projekt an

Integrationen: Verwalten Sie Git-Workflows und arbeiten Sie daran mit, synchronisieren Sie die Zeiterfassung mit Harvest und senden Sie Aufgaben an und von Slack. Und das sind nicht die einzigen!

Wiederholende Aufgaben : Wichtige Aufgaben automatisch in bestimmten Abständen wiederholen lassen

Multitask-Symbolleiste: Wählen Sie einfach mehrere Aufgaben oder Aufgabengruppen aus und nehmen Sie mit einem einzigen Klick so viele Änderungen vor, wie Sie möchten

Ziehen und Ablegen : Ziehen und Ablegen von Aufgaben, egal wo sie sich in ClickUp befinden - Board-, Listen- oder Box-Ansicht

Favoriten : Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Seitenleiste mit Sortierung, Filterung und sogar Ihrer bevorzugten Ansicht

Mobil app verfügbar für iOS und Android-Geräte

Vorlagen: Verwenden Sie die vorgefertigten Workflow-Vorlagen von ClickUp, um den Arbeitsablauf Ihres Teams auf einer Karte darzustellen. ClickUp's einfache Mind Map Vorlage ist eine großartige, anfängerfreundliche Vorlage für Workflows, mit der Sie loslegen können!

Visualisieren Sie Ihren Workflow in einem flexiblen Diagramm mit der Simple Mind Map Vorlage von ClickUp

✅ ClickUp Profis

Tonnenweise Integrationen zur Verbesserung Ihrer Prozesse

Erweiterte Fähigkeiten zur Automatisierung mit über 50 vorgefertigten Automatisierungen zur Steigerung Ihres Outputs

Wählen Sie einevorlage aus der wachsenden Bibliothek von ClickUp oder erstellen Sie Ihre eigene, um Ihren Workflow in zukünftigen Projekten zu reproduzieren

❌ ClickUp Nachteile

Bei so vielen Features und Möglichkeiten, den Workflow zu benutzerdefinieren, könnte die Lernkurve für manche Benutzer steiler sein

Die Möglichkeit, die Plattform zu personalisieren und zu benutzerdefinieren, könnte für manche, die nur die Grundlagen suchen, zu wenig einschränkend sein

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : Am besten für den persönlichen Gebrauch

: Am besten für den persönlichen Gebrauch Unlimited-Plan : Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

: Am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan : Am besten für mittelgroße oder mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat)

: Am besten für mittelgroße oder mehrere Teams ($12/Mitglied pro Monat) Enterprise-Plan: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

Warum Kunden 💜 ClickUp

ich konnte 5 andere Anwendungen erfolgreich ersetzen und genieße erhebliche Kosteneinsparungen, zusätzlich zu den vielen anderen Vorteilen, die sich aus der Verwendung eines einzigen Tools für meine gesamte Firma ergeben. Wenn ich Aufgaben und Projekte verwalten muss, greife ich instinktiv zu ClickUp. Es ist das einzige Tool, das ich den ganzen Tag über in einem maximierten Fenster geöffnet habe, während ich arbeite."_ - Alec S. auf Capterra

G2: 4.7/5 (4,260+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,740+ Bewertungen)

2. Trello

via Trello Trello ist bekannt für seine Kanban Boards : eine einfache Möglichkeit, Aufgaben und den aktuellen Status von Aufgaben zu sehen. Dies ist sehr sinnvoll für das Workflow-Management, da man eine Aufgabe von einem Status in einen anderen wie "in Bearbeitung" oder "erledigt" verschiebt

Trello bindet Sie an das System der Board-Ansicht, sorgt aber für Konsistenz in Ihrem Team.

Vergleichen_ Jira Vs Trello !

Wichtige Features von Trello für die Verwaltung von Workflows

Tags und Beschriftungen

Drag-and-drop Funktion

Diagramme für den Fortschritt

Erinnerungen und Fälligkeitsdaten

Ansicht des Kanban Boards

Status mit Boards

Integrationen

✅ Trello Vorteile

Einfaches Erkennen von Engpässen und Status von Aufgaben mit Kanban-Boards

Tonnen von verschiedenen anwendungsfälle für Trello Boards ob Sie im Vertrieb, in der Personalabteilung, als Freiberufler oder in der Softwareentwicklung tätig sind

Einfache Kommunikation über Trello-Karten

❌ Trello Nachteile

Limitierter Space für Notizen

Fehlen einer eigenen Zeiterfassung

Begrenzter kostenloser Plan und teure kostenpflichtige Pläne

Trello Preise

Trello bietet einen kostenlosen Plan mit kostenpflichtigen Plänen ab $6/Benutzer pro Monat.

Trello Kundenbewertungen

G2: 4.4/4 (12,640+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (20,890+ Bewertungen)

Denken Sie darüber nach, von Trello wegzugehen? Vergleichen Sie Trello mit seiner besten Alternative zuerst.

3. Asana

via Asana Asana ist einfach zu bedienen und wird Ihr Workflow-Management unterstützen. Als Workflow-Anwendung, Asana rationalisiert Arbeitsabläufe , hilft bei der Aufgabenverwaltung und reduziert Projektmanagement auf seine einfachsten Begriffe.

Es fehlt an zentralen Funktionen für das Projektmanagement, wie z. B. einer Gantt Diagramm -, aber es dient immer noch als zentraler hub für Ihre Arbeit. Vergleich Asana vs. ClickUp !

Wichtige Features von Asana für die Verwaltung von Workflows

Workspaces

Aktivitäts- und Benachrichtigungs-Feed

Anhänge für die Dateiverwaltung

Mehrere Ansichten

Berechtigungen für Projekte

Benutzerdefinierte Felder

✅ Asana Vorteile

Optisch ansprechend und einfach zu bedienen

Schnelles Verschieben und Zuweisen von Aufgaben mit Drag-and-Drop-Funktion

Hervorragend geeignet für die Organisation einfacher Aufgaben

❌ Asana Nachteile

Limitierte Fähigkeiten zur Aufgabenverwaltung, die die Zusammenarbeit mit dem Team erschweren können

Limitierter Free-Plan und kostenpflichtige Pläne können selbst für kleinere Teams teuer werden

Weniger Flexibilität bei Ansichten, Features, Prioritäten und Organisation von Aufgaben

Asana Preise

Asana bietet seinen Basic Plan kostenlos an, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $/Benutzer pro Monat.

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8,210+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (10,720+ Bewertungen)

Check out **Asanas Top-Alternativen !

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart ist eine All-in-One-Diagramm-Plattform, die Ihnen hilft, jede Phase Ihres Projekts zu durchdenken und mit Karten zu versehen.

Es ist perfekt für Flussdiagramme, Produktspezifikationen oder organigramme . Es erstellt die Befehlskette und berücksichtigt dann alle Eventualitäten auf kohärente Weise. Sie können die Diagramme dann im gesamten Unternehmen oder Team freigeben, damit jeder genau weiß, was als Nächstes geschehen muss.

Sehen Sie sich diesen Leitfaden im Internet an besten Apps zur Organisation !

Seine erweiterten Features bieten Ihnen KI-Fähigkeiten und Visio-Integration .

Wichtige Features von Lucidchart für das Workflow-Management

Formen für Workflow-Diagramme und -Prozesse erstellen und bearbeiten

Ausblenden von Ebenen innerhalb von Diagrammen

Import aus ähnlichen Tools

Automatisierte Diagrammerstellung

Notizen für die Kommentierung/Kollaboration

✅ Lucidchart Vorteile

Cloud-basierte Plattform, die von jedem Gerät aus zugänglich ist

Integriert sich in Produktivitätsplattformen wie Google Apps, Workspace und Slack

Importieren Sie Daten vonandere coole Apps wie Excel, Zapier und Salesforce

❌ Lucidchart Nachteile

Kein Offline-Modus

Begrenzte Features im Basis Plan

Veraltet wirkende Schnittstelle

Schau dir das anAlternativen zu Lucidchart #### Lucidchart Preise

Lucidchart bietet einen kostenlosen Plan mit kostenpflichtigen Plänen ab $7,95 für einzelne Benutzer oder $9/Benutzer für seine Team-Pläne.

Lucidchart Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (1,600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,410+ Bewertungen)

Vergleichen Lucidchart zu Miro !

Am besten für Workflow-Management-Prozesse

Sobald Sie Ihre Karte entworfen haben, benötigen Sie eine Möglichkeit zur Nachverfolgung der einzelnen Details und zur Verfolgung des Geschehens.

Diese Tools helfen Ihnen, Ihren Fortschritt zu kartieren, sobald Sie einen Prozess implementiert haben.

5. Fluix

via Fluix

Wenn Sie auf der Suche nach Workflow sind management bei der Konstruktion oder Fertigungsunternehmen, könnte Fluix das richtige Tool sein.

Mit seinen Mehrzweck-Workflows können Sie so ziemlich jeden Prozess automatisieren: Feldinspektion, HSE, Verteilung von Toolbox-Gesprächen, mitarbeiterschulung und vieles mehr. Sie können ein Formular im integrierten Formular-Editor erstellen oder aus der App-Bibliothek auswählen, den Verantwortlichen eine Aufgabe zuweisen, das Fälligkeitsdatum festlegen und den Fortschritt der Aufgabe überwachen.

Außerdem sind alle diese Features offline verfügbar, was für Teams, die in abgelegenen Gebieten ohne regelmäßigen Internetzugang arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus können Sie mit den Funktionen zur Berichterstellung die mit Formularen gesammelten Daten extrahieren und analysieren, um Erkenntnisse und weitere Maßnahmen zu gewinnen. Sie können Ihr Fluix-Konto auch mit verschiedenen workflow analytisch tools und synchronisieren Sie Ihre Daten zwischen verschiedenen Plattformen.

Wichtige Fluix Features für das Workflow Management

Zuweisung von Aufgaben

Formular-Erstellung

Mobile PDF- und Web-Formulare

Verteilung von Dokumenten

Elektronische Signatur

Arbeiten im Offline-Modus

Vorlagen für die Konstruktion

✅ Fluix-Profis

Geringe Lernkurve und einfaches Setup

Für iPads konzipierte Workflows

Cloud-Speicher und Integrationsfeatures

❌ Fluix Nachteile

Für das iPad konzipierte Workflows können einschränkend sein

Fehlender Support für die Zusammenarbeit, z. B. das Freigeben von Dokumenten

Fluix-Preise

Fluix bietet keinen kostenlosen Plan an. Fluix beginnt bei 30 $/Benutzer pro Monat, zehn Benutzer inbegriffen. Von da an variiert der Preis je nach Nummer der Benutzer und Add-Ons, die bei zusätzlichen 5 $/Benutzer pro Monat beginnen.

Fluix Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

6. Prozess Straße

via Process Street

Vorlagen und noch mehr Vorlagen.

Die Stärke von Process Street liegt in der Verwendung von Vorlagen für Prozesse. Führen Sie jeden Ihrer Prozesse in einer Checkliste auf, speichern Sie sie und verwenden Sie sie in mehreren Workspace-Bereichen.

Dies ist ideal, wenn Sie Elemente zum Abschluss einer Schicht, Wartungselemente in der Produktion oder Elemente, die Sie in letzter Minute vor dem Versand eines Produkts an einen Lieferanten erledigen müssen, verwalten müssen. Sie können es sogar in der Personalabteilung verwenden, bevor einarbeitung eines neuen Mitarbeiters oder ein Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen Kunden.

Ein beliebtes Feature ist die bedingte Logik, die verschiedene Szenarien für Ihre Checklisten und Vorlagen einrichtet. So erhält Ihr Team auch bei mehreren Optionen eine Orientierung.

Die wichtigsten Features von Process Street für das Workflow-Management

Schnelle Erstellung von Verfahrensdokumenten

Integrieren Sie mit 1000en von Web Apps

Checklistenelemente zuweisen

Formulare erstellen

Fälligkeitsdaten einstellen

Bedingte Logik in Workflows

✅ Process Street Profis

Einfache Benutzerschnittstelle

Leichtes Erstellen von strukturierten Dokumenten

Audio- und Videodateien können zu Dokumenten hinzugefügt werden

Einfache Nachverfolgung der täglichen Aktivitäten mit Activity Feed

❌ Nachteile von Process Street

Keine Offline Version

Keine Desktop-Apps verfügbar

Fehlender Support mit Priorität im Basic Plan

Preisgestaltung der Process Street

Process Street bietet einen kostenlosen Plan für einzelne Benutzer an. Hilfspläne kosten $30 pro Benutzer und Monat.

Process Street Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Process Street Alternativen* !

7. Tallyfy

via Tallyfy

Wenn Sie Checklisten in einer Board- oder Karten-Ansicht bevorzugen, dann ist Tallyfy eine gute Option für das Prozessdenken. Der Modus ist "Blueprint", was ein schickes Wort für eine Vorlage ist.

Legen Sie die Prozesse fest, fügen Sie der entsprechenden Karte Informationen hinzu und setzen Sie sie dann in Gang. Außerdem werden Sie über den Fortschritt auf jeder Karte informiert und darüber, welche Arbeiten zu dem jeweiligen Element erledigt wurden.

Manager erhalten eine Ansicht aus der Vogelperspektive, was jeder Mitarbeiter erledigt hat, um Risiken oder Probleme besser zu bewältigen.

Die wichtigsten Features von Tallyfy für das Workflow-Management

Formulare für neue Projekte

Nachverfolgung in Echtzeit

Bedingte Logik und Verzweigungen

APIs und Webhooks

Kommentierung

Berichterstellung für Probleme

✅ Tallyfy-Profis

Organisieren Sie Daten mit strukturierten Formularfeldern

Einfaches Ausblenden von Aufgaben

Chats mit dem Feature "Problem melden" segmentieren

❌ Tallyfy Nachteile

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Veraltet wirkende Benutzeroberfläche, die schwer zu navigieren sein kann

Keine vorgefertigten Vorlagen

Tallyfy-Preise

Die Pläne von Tallyfy beginnen bei 5 $/Benutzer pro Monat und reichen bis zu 30 $/Benutzer pro Monat für zusätzliche Apps über Dokumente hinaus. Es gibt keinen kostenlosen Plan, aber einen leicht rabattierten Tarif bei jährlicher Zahlung.

Tallyfy Kundenbewertungen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

Das Beste für Workflow Automatisierung

Erstellen Sie sofortige Workflows zwischen den Tools, die Sie am häufigsten verwenden, wie z. B. das Hinzufügen von mit Sternen versehenen E-Mails zu einer Google-Tabelle oder das Initiieren einer E-Mail an Ihren Vorgesetzten, sobald eine Ihnen zugewiesene Aufgabe abgeschlossen ist.

Diese Tools bieten Ihnen die Möglichkeit, Folgendes zu kombinieren hunderte von Tools für die Produktivität zusammen, um Ihr Leben einfacher zu machen.

8. Zapier

via Zapier

Zapier koordiniert zwischen verschiedenen tools, so einfach ist das.

Es macht den Einstieg leicht und bietet eine Fülle von Kombinationen - mehr als Sie sich vorstellen können.

Sie können Ihre kommunikations-Tool an Ihre E-Mail, oder übertragen Sie die Informationen des Formulars in Ihr projektmanagement-Software (wie ClickUp!). Für alles, was Sie automatisieren möchten, hat Zapier wahrscheinlich einen Weg gefunden, es zu erledigen.

ClickUp wurde als eine der Der am schnellsten wachsenden Anwendungen von Zapier und Sie können alles sehen, was Sie mit ClickUp und Zapier können Sie hier sehen. Bei größeren Plänen können Sie mehrstufige Aktionen implementieren, um sicherzustellen, dass Ihre Prozesse erledigt werden.

Wichtige Zapier Features für die Verwaltung von Workflows

Auslöser von jeder von Zapier unterstützten App aus einstellen

Melden Sie sich bei Ihren Web Apps an und automatisieren Sie Aufgaben

Tausende von verfügbaren Tools

Bedingte Logik

Mehrstufig

✅ Zapier-Profis

Mehrere Vorlagen für automatisierte Workflows (Sehen Sie sich diese Vorlage anWeb Design Workflow leitfaden)

Führen Sie eine laufende Liste mit dem Verlauf der Automatisierung

Kann mehrere Aufgaben mit einem Auslöser automatisieren

❌ Zapier Nachteile

Es kann ziemlich teuer werden

Lernkurve, wenn es nicht bereits eine voreingestellte Verbindung zwischen zwei Apps gibt

Zapier-Preise

Zapier bietet einen kostenlosen Plan und mehrere kostenpflichtige Plan-Optionen ab 29,99 $/Benutzer, die monatlich abgerechnet werden.

Zapier Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Zapier Alternativen* !

9. IFTTT

/%img/

IFTTT, kurz für If This Then That, ist eine Lösung für Teams, die ihre Arbeit über mehrere Geräte, Dienste oder Apps hinweg verbinden und automatisieren möchten. Es ermöglicht Ihnen, unsere Integrationen durch Auslöser und Aktionen anzupassen und zu steuern, um Automatisierungen ohne Code zu erstellen.

Die wichtigsten Features von IFTTT für die Verwaltung von Workflows

Tonnen von Automatisierungen

Vorlagen für die Automatisierung, sogenannte "Applets"

Benutzerdefinierte Features

Mehrere Integrationen

✅ IFTTT-Profis

Kann Prozesse für mehr als 700 Dienste automatisieren, darunter Bildung, E-Mail oder sogar das Abrufen des Wetters

Umfangreiche Bibliothek mit Automatisierungen, die von anderen IFTTT-Benutzern erstellt wurden und die jeder nutzen kann

Hervorragend geeignet für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die das Leben leichter machen

❌ IFTTT Nachteile

Einige Apps können bereits die von IFTTT angebotenen Automatisierungen durchführen

Schwierig auf Android zu benutzen

Es ist etwas schwierig, sich mit der Sprache und dem Wortlaut von IFTTT zurechtzufinden

Schwierig, automatisierte Workflows für komplexe Aktionen oder Aufgaben zu erstellen

IFTTT-Preise

IFTTT bietet einen kostenlosen Plan mit zwei zusätzlichen kostenpflichtigen Plänen ab 8 $/Monat.

IFTTT Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

sehen Sie sich diese an_ *IFTTT-Alternativen* _!**_

10. Machen Sie

über Make

Make, ehemals Integromat, ist eine schöne Verknüpfung. Ähnlich wie Zapier verbindet Make die Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden. Make bietet Ihnen etwas detailliertere Informationen und Daten als Zapier und verbindet mehr von Entwicklern betriebene Apps.

Wie in Excel können Sie auch hier Funktionen nutzen, die Ihnen beim Navigieren und Starten Ihrer Workflows helfen.

Wichtige Features von Make für die Verwaltung von Workflows

Detaillierte Prozessinformationen

Verbesserte Funktionen für die Suche

Erweiterte Datenabfrage

Router für mehrere Prozesse

Tausende von Vorgängen jeden Monat

✅ Profis machen

Einfache Verbindung von Apps durch einfaches Drag & Drop

Leistungsstarke Automatisierungen ohne Code oder Programmierkenntnisse

Unterstützt verschiedene Anwendungsfälle, einschließlich Vertrieb,marketingfinanzen, HR und mehr

Verbindung zu gängiger Workflow-Software, wie CRM undmarketing tools ❌ Nachteile machen

Kann eine Herausforderung sein, wenn man nicht sehr technisch versiert ist

Tutorials können schwierig zu folgen sein

Steile Lernkurve

Preisgestaltung

Make bietet einen kostenlosen Plan und mehrere kostenpflichtige Pläne an, die ab 10,59 $ monatlich abgerechnet werden.

Make Kundenbewertungen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (230+ Bewertungen)

11. Pipefy

via Pipefy

Pipefy bietet Integrationen, aber auch Vorlagen für bestimmte Geschäftsbereiche, z. B. für den Vertrieb, das Onboarding von Kunden oder die Einstellung von Mitarbeitern.

Diese Vorlagen vereinfachen Ihre Prozess-Checkliste und bieten Ihnen tolle vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie Ihre Arbeit wirklich zu Ende bringen können.

Das Kartensystem von Pipefy hilft Ihnen, automatisierte Aufgaben zu erstellen, sie mit den richtigen Aktionen zu verbinden und sich dann zurückzulehnen und darauf zu warten, dass die Arbeit erledigt wird. Sobald sie erledigt ist, werden Sie benachrichtigt.

Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre automatisierten Prozesse einzustellen und sie dann in Aktion zu sehen.

Die wichtigsten Features von Pipefy für die Verwaltung von Workflows

Verbindungen zu mehr als 500 Apps

Prozessvorlagen

Sichere Unternehmensdatenbank für Aktionen

Bedingungsabhängige Logik

✅ Pipefy-Profis

Detaillierte Berichterstellung zur Nachverfolgung des Status von Projekten

Verbindung verschiedener Prozesse auf der Plattform

Serviceportale zur Verwaltung von Dokumenten, Richtlinien und Formularen für Anfragen

Native Integrationen mit Slack, GitHub, BitBucket und Google Hangouts

❌ Pipefy Nachteile

Limitierte benutzerdefinierte Optionen beim kostenlosen Plan

Keine zugewiesenen Kommentare

Begrenzte mobile Funktionen

Fehlende Schlüssel-Features für die Nachverfolgung von Teams

Pipefy-Preise

Pipefy bietet einen kostenlosen Plan für einzelne Benutzer und kleine Teams an, wobei kostenpflichtige Pläne bei 30 $/Benutzer pro Monat beginnen.

Pipefy Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Pipefy Alternativen* !

Am besten für Wissensmanagement

Möglicherweise benötigen Sie auch einen zentralen Speicherort für alle ihr Prozessdokument s, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Produktinformationen.

12. Notion

via Notion

Dies ist ein Newcomer, der schnell an Bedeutung gewinnt. Seine Features zur Inline-Bearbeitung, seine einfache Benutzeroberfläche und seine Benutzerfreundlichkeit haben es zu einer beliebten Option gemacht. Notion ist eher zum Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten gedacht, nicht unbedingt zum Speichern großer Anhänge.

Sie können schnell Tabellen, Dokumente und vieles mehr für Ihre Daten direkt in einer Oberfläche erstellen und so Reibungspunkte beseitigen anderer Tools wie Microsoft Office oder Google Docs.

Key Notion Features für die Verwaltung von Workflows

Notizen und Dokumente

Der Schreibassistent von Notion KI

Wissensdatenbank

Tabellenkalkulation und Datenbank

Drag & Drop Funktion

✅ Vorteile von Notion

Leistungsstarke Features für die Erstellung von Notizen

Erstellen Sie Code-Blöcke in Ihren Notizen mit einzigartigen Formatierungsoptionen

Unzählige Vorlagen

Ideal für die Zusammenarbeit im Team

❌ Nachteile von Notion

Komplexe Benutzeroberfläche

Limitierte Features für die Nachverfolgung von Zielen

Keine Visualisierung von Abhängigkeiten

Automatisierung der Arbeit kann schwierig sein

Notion Preise

Notion bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $5 pro Monat an.

Notion Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (490+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (590+ Bewertungen)

sehen Sie sich das an Notion Alternativen !**_

13. Slite

via Slite

Slite ist strikt auf das Schreiben, Kommunizieren und Erstellen Ihrer Prozesse ausgerichtet. Die geheime Sauce liegt in den Menüoptionen.

Die Slack-ähnliche Oberfläche hilft Erstellern, Dokumente zu verwalten, sie zu taggen und schnell zu kategorisieren. Sie können Kanäle für verschiedene Informationen erstellen und diese Kanäle dann weiter kuratieren, um sie noch feiner zu strukturieren.

Die Benutzeroberfläche von Slite kann mehr Orientierung bieten als Notion.

Die wichtigsten Features von Slite für die Verwaltung von Workflows

Rich-Text-Bearbeitung

Tabellen, Einbettung und Anhänge

Gemeinsames Schreiben

Erstellen von Checklisten und Prozessdokumenten

10 GB Speicher

✅ Vorteile von Slite

Einfache Einstellung

Benutzerfreundliche Oberfläche

Funktionen zur aktiven Zusammenarbeit im Team

❌ Slite Nachteile

Limitierte Nummer von Integrationen

Limitierter Offline Support

Keine Google-Indexierung

Slite-Preise

Slite bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $8/Benutzer pro Monat.

Slite Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Slite Alternativen* !

Am besten für Workflow Meetings und Kommunikation

Ganz gleich, wie gut Sie Ihr Workflow-Management organisiert haben, eine klare Kommunikation ist der Klebstoff, der alles zusammenhält! Konstruktive Meetings, Feedback und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zur Optimierung Ihrer Prozesse.

14. Calendly

via Calendly

Mit seinen einfachen Features zur Terminplanung und den Zoom-ähnlichen blauen Akzentfarben ist Calendly der König der "Warte, ich glaube, das habe ich schon mal benutzt"-Momente.

Und ehrlich gesagt, hat es Ihnen wahrscheinlich wirklich gefallen.

Calendly nimmt Ihnen das Hin und Her bei der Planung von virtuellen oder persönlichen Meetings ab. Ganz gleich, ob Sie sich nur mit einer anderen Person oder in einer Gruppe treffen, Sie können ganz einfach einen Link mit Ihrer Verfügbarkeit freigeben, damit sich Ihre Gäste auf einen Termin einigen können.

Und schon ist das Ereignis in Ihrem Kalender eingetragen! Das war's - so einfach!

Wichtige Calendly Features zur Verwaltung der Arbeit

Automatische Erinnerungen, Folgetermine und Auslöser für die Integration

Verfügbarkeitseinstellungen und -kontrollen

Mehrere Optionen für persönliche und virtuelle Meetings als Speicherort

Calendly integriert mit über 70 Appseinschließlich ClickUp!

✅ Calendly-Profis

Fügen Sie Calendly direkt in Ihre Website oder E-Mail ein, um die Terminplanung zu vereinfachen

Automatisieren Sie die Kommunikation vor und nach Meetings

Integrationen mit beliebten Tools wie Zoom und Zapier

❌ Calendly Nachteile

Die Abhängigkeit von Integrationen kann für Eingeladene schwierig zu navigieren sein

Funktioniert nicht gut mit einigen Outlook Versionen

Calendly-Preise

Calendly bietet einen kostenlosen Plan und mehrere kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer pro Monat an.

Calendly Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (1,290+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,010+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Calendly-Alternativen* !

15. Slack

via Slack

Wir lieben Slack ! Mit einem vergleichbaren Konzept und einer ähnlichen Freude wie AIM ist Slack eine flexible und organisierte Messaging-Plattform, die eine schnellere Alternative zur E-Mail bietet.

Organisieren Sie Ihr Team in Kanälen, um eine einfache Verbindung über Abteilungen, Büros und Zeitzonen hinweg herzustellen - sogar mit anderen Unternehmen.

Lassen Sie der Kreativität Ihres Unternehmens freien Lauf mit Kanälen, die Menschen zusammenbringen! Richten Sie einen Kanal für Fahrradfans, Hobbyköche, Haustiere und Star Wars-Nerds ein - vor allem, wenn der Großteil Ihres Unternehmens asynchron oder von zu Hause aus arbeitet.

Aber Achtung: Channels können sehr lustig sein, aber auch leicht aus dem Ruder laufen. Wahrscheinlich müssen Sie mindestens einmal im Jahr einen Channel säubern.

profi-Tipp: Stellen Sie Ihre Slack-Benachrichtigungen am Wochenende zurück, sonst hören Sie das Geräusch sogar im Traum.

Die wichtigsten Features von Slack zur Verwaltung der Arbeit

Audio- und Videoanrufe

Über 2.000 Integrationen

Workflow-Erstellung für Automatisierungen

Dateifreigabe

✅ Slack-Profis

Einfache Sofortnachrichten, Dateifreigabe und Zugänglichkeit

Über 2.000 Integrationen und zahlreiche Automatisierungen machen Slack noch leistungsfähiger und nützlicher

Umfangreiche Emoji-Bibliothek für kreative Reaktionen

Suche über alle Unterhaltungen im Team

❌ Slack Nachteile

Sie müssen sich auf Integrationen verlassen, um Ihre Arbeit mit Slack voranzutreiben

Keine Möglichkeit, Unterkanäle für eine bessere Verwaltung von Aufgaben zu erstellen

Fehlt im Allgemeinenworkload-Management features wie die Einstellung von Zielen, die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts

Der Status ist auf einzelne Benutzer und nicht auf Projekte limitiert

Slack Preise

Slack bietet einen kostenlosen Plan mit kostenpflichtigen Optionen ab $8/Benutzer pro Monat.

Slack Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (29,650+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (21,210+ Bewertungen)

Sehen Sie sich diese an *Schlacke-Alternativen* !

ClickUp: Die beste Workflow App für Ihr Team

Haben Sie noch die Liste, die Sie oben auf dieser Seite erstellt haben?

Wie viele dieser Tools könnten Sie mit diesen Tools effektiver miteinander verbinden oder sogar ganz erledigen?

Und hier eine Fangfrage: Haben Sie überhaupt daran gedacht, Ihre Dokument- und Textverarbeitung oder Ihre Tabellenkalkulationen mit einzubeziehen? Das sind Tools, die ebenfalls erledigt werden könnten.

Oder was ist mit klebrige Notizen ? Das ist definitiv kein guter Weg, um Business-Prozesse oder Status zu verfolgen!

Wahrscheinlich verwenden Sie mehr Tools, als Sie denken, und diese Workflow Apps sind die beste Möglichkeit, diese zu ersetzen! Erleben Sie, wie sich Ihre Produktivität mit diesen Workflow tools verbessert.