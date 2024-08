10 Workflow-Beispiele und Anwendungsfälle im Jahr 2024

Wenn Sie nicht gerade für ein handgemaltes Selbstporträt mit Ihrem Hund sitzen, ist Stillstand nie eine gute Sache.

Das gilt besonders, wenn es um Ihre geschäftsprozesse und sich wiederholende arbeitsabläufe .

Es wird Ihnen schwer fallen, Erfolgsgeschichten von Unternehmen zu finden, die "schon immer so vorgegangen sind". Und glauben Sie mir, niemand wird die Zeit vermissen, die er mit viel Arbeit verbracht hat, die er sonst für einen Feierabend-Cocktail hätte nutzen können.

Stagnierende Prozesse gefährden letztlich das Wachstumspotenzial eines Unternehmens und führen zu Engpässen oder sogar verpassten Chancen. 🙅🏼‍♀️

Zum Glück gibt es jetzt die Workflow-Automatisierung, die uns in dieser Hinsicht viel Arbeit abnimmt!

Mit der Hilfe von flexiblen workflow-Management-Anwendungen für die Überwachung von Updates, Kunden, Berichten, Anfragen und mehr können viele sich täglich wiederholende Aufgaben automatisiert werden.

Die Beseitigung dieser lästigen Aufgaben wird Ihren Zeitplan mit einer Menge neu gewonnener Zeit für wichtige Aufgaben bereichern und zu einer erhöhten Produktivität im gesamten Team führen. 😍

Die Vorteile der richtigen automatisierung von Arbeitsabläufen sind klar, aber die Herausforderung besteht darin, die beste Automatisierung zu finden, um Ihre Prozesse zu rationalisieren und den optimierten Workflow Ihrer Träume zu schaffen.

Aber Sie sind dabei nicht allein! Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt mit 10 effizienten Workflow-Beispielen und hilfreichen Tipps von Branchenprofis, die auf ihre Prozesse schwören.

Los geht's! 🙂🚗

10 Workflow-Beispiele für verschiedene Teams

Fangen wir mit den Grundlagen an was ist Workflow-Management? ?

Workflow-Management ist die prozess der Abbildung von die Reihenfolge der Aktionen, die Sie befolgen müssen, um ein Ziel zu erreichen oder eine größere Aufgabe zu erledigen. In diesem geschäftsprozess können Sie auch die Aktionen identifizieren, die mit Hilfe eines workflow-Management-Tool .

Dadurch werden Verzögerungen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ausgeglichen oder verhindert, damit Ihr Arbeitsablauf so produktiv wie möglich bleibt. So proaktiv! 👏

Diese 10 Workflow-Beispiele vermitteln Ihnen einen Eindruck davon, wie verschiedene Teams ihre Prozesse durchdenken, welche Plattformen sie nutzen, um diese Geschäftsprozesse zu optimieren und wie Sie einen eigenen Arbeitsablauf erstellen können. 💯

1. Workflow-Management bei der Personalbeschaffung

Wenn Sie den perfekten Kandidaten gefunden haben, möchten Sie ihn so schnell wie möglich in Ihr Team aufnehmen.

Ein rationalisierter Einstellungsprozess ist für einen reibungslosen und organisierten Übergang unerlässlich. Er zeigt dem Bewerber auch, dass Ihr Unternehmen sich ernsthaft um ihn kümmert und dass Ihr Interesse an ihm echt ist.

Außerdem ist ein reibungsloser Arbeitsablauf das Geheimnis, um sicherzustellen, dass die richtigen Interessenten Ihre Angebote finden und kein Kandidat durch die Maschen fällt.

Durch die Automatisierung des Arbeitsaufwands hinter dem Rekrutierungsprozess kann sich Ihr Talentteam auf das Wesentliche konzentrieren - die Fähigkeiten, Werte und Erfolgsaussichten des Kandidaten in der jeweiligen Position. Hier ist ein Beispiel dafür, wie das bei uns aussieht ClickUp . 👉

Der Personalverantwortliche stellt einen Bedarf fest und legt die Stellenanforderungen fest Der Personalverantwortliche erstellt die entsprechende Stellenbeschreibung und sendet sie an das Rekrutierungsteam Ein Mitglied des Recruiting-Teams erstellt eine Aufgabe für die offene Stelle und fügt sie einer Liste in ClickUp hinzu, die nach Abteilungen geordnet und nach Priorität geordnet ist Das Mitglied des Recruiting-Teams erstellt eine Stellenausschreibung mit einem Link zu einem ClickUp-Formular Die Stelle wird auf der Website des Unternehmens ausgeschrieben,soziale Medienund in Stellenbörsen Ein Bewerber bewirbt sich über eine dieser Stellenausschreibungen, und die Informationen aus dem Formular werden automatisch zu einer Aufgabe für das Rekrutierungsteam, die es zu prüfen gilt Erfüllt der Kandidat alle Kriterien des Personalchefs, findet ein erstes Gespräch statt Wenn nicht, erhält der Kandidat eine höfliche Absage per E-Mail

Mit einem gut durchdachten Rekrutierungs-Workflow in ClickUp Whiteboards immer den perfekten Kandidaten an Land ziehen ClickUp's Rekrutierungs-Aktionsplan-Vorlage kann verwendet werden, um den Rekrutierungsprozess eines Unternehmens zu vereinfachen und zu rationalisieren. Diese Vorlage kann HR-Teams dabei helfen, eine effektive Rekrutierungsstrategie für offene Stellen im Unternehmen zu erstellen, indem sie einen klaren und organisierten Plan bereitstellt. Sie enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Teams hilft, den Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu skizzieren, einschließlich der Stellenausschreibung, der Überprüfung von Lebensläufen, der Planung von Vorstellungsgesprächen und der Verfahren für Stellenangebote.

2. Workflow für die Mitarbeitereinführung

Es erfordert eine Menge sorgfältiger Überlegungen und Anstrengungen, um erstklassige Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen - aber den perfekten Kandidaten zu finden ist nur die halbe Miete.

Der Onboarding-Prozess ist die erste Erfahrung eines neuen Mitarbeiters und gibt den Ton dafür an, wie das Unternehmen ihn in Zukunft behandeln wird.

Der Einarbeitungsprozess ist mehr als nur ein Tag, an dem man in Ruhe das Handbuch liest oder einen Stapel Papiere unterschreibt onboarding-Prozess für Mitarbeiter ist ein entscheidender erster Eindruck. Betrachten Sie ihn als eine Gelegenheit, die Leidenschaft und Fähigkeit Ihres Unternehmens unter Beweis zu stellen:

Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen

Ein gesundes körperliches und geistiges Wohlbefinden zu fördern

Unterstützung zu bieten

Einen reibungslosen Übergang zu einem neuen Team zu ermöglichen

Gespräche über wichtige Themen zu führen

Und noch viel mehr!

Onboarding sollte so informativ, ansprechend und effizient wie möglich sein, was ein gut geplantes workflow-Analyse um jeden neuen Mitarbeiter auf dem richtigen Fuß zu starten. Bevor das Angebot rausgeht, könnte der Pre-Onboarding-Prozess in ClickUp so aussehen:

Ein Kandidat schickt eine ClickUp-Bewerbung abFormular für eine offene Stelle Das Formular leitet zu einer Liste potenzieller Kandidaten in ClickUp zur Überprüfung weiter Das Formular wird in eine Aufgabe mit dem Status RECEIVED umgewandelt Sobald der Interviewprozess abgeschlossen ist, wird die Aufgabe des Kandidaten in den Status NEUE HIRE verschoben, was eine neue Aufgabenerstellung auslöst, die das Onboarding-Team von ClickUp übernimmt

Ob Sie es glauben oder nicht, der Onboarding-Prozess beginnt, bevor ein Angebot unterbreitet wird - er beginnt mit dem ersten Kontakt. Workflow-Apps sind von entscheidender Bedeutung, um den Überblick über Kommunikation, Updates und nächste Schritte während des gesamten Prozesses zu behalten onboarding-Prozesses . Bei ClickUp lösen Änderungen an einem benutzerdefinierten Aufgabenstatus eine neue Reihe von Aufgabenautomatisierungen aus, um dem Onboarding-Team manuelle Arbeit abzunehmen.

Im Status HIRED wird ein Kommentar eingefügt, mit dem sich der Onboarding-Trainer und der einstellende Manager verbinden können Im Status OFFER SIGNED erhält der neue Mitarbeiter eine automatisierte "Willkommens"-E-Mail mit Informationen zur Vorbereitung auf seinen ersten Arbeitstag Im Status AUSSTATTUNG" wird innerhalb der Aufgabe eine Material-Checkliste für alle erforderlichen Arbeitsmittel erstellt. Sobald jedes Element als vollständig markiert ist, wird der Status der Aufgabe durch eine weitere Automatisierung auf "ÜBERPRÜFUNG " gesetzt Im Status "ÜBERPRÜFUNG " weiß der Onboarding-Trainer, dass alle Aufgaben vor der Einschulung abgeschlossen sind Im Status "VERZEICHNIS " verbleibt die Aufgabe des neuen Mitarbeiters für den Rest seiner ClickUp-Beschäftigung in der Verzeichnisliste

Erfassen Sie jeden Schritt im Onboarding-Prozess Ihres neuen Mitarbeiters vor seinem ersten Arbeitstag mit einem visuellen Workflow, der in ClickUp Whiteboards erstellt wurde

Gefällt Ihnen, was Sie hier sehen? In unserem Blog finden Sie weitere Details, wie Das Onboarding-Team von ClickUp nutzt ClickUp . 💜 ClickUp's Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern ist eine vorgefertigte Vorlage, die verwendet werden kann, um den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter zu rationalisieren. Diese Vorlage bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die alle Aspekte des Onboarding-Prozesses abdeckt, einschließlich HR-Papierkram, Unternehmensrichtlinien und -verfahren, Schulungspläne und mehr.

3. Workflow für die Kundeneinführung

Die onboarding-Prozess für Kunden ist genauso wichtig wie die Prozesse für Ihre Mitarbeiter.

Ein schwerfälliger Workflow bei der Kundeneinführung kann das Hindernis sein, das Ihre Kunden davon abhält, Ihr Produkt voll und ganz zu nutzen, vor allem, wenn zusätzliche Lernwerkzeuge erforderlich sind, um es vollständig in ihr Team zu integrieren.

So geht's Belén Papa analystin für digitales Marketing bei Flokzu setzt die Workflow-Automatisierung ein, um ihren Arbeitsablauf bei der Aufnahme von Kunden zu optimieren:

Sie können Erinnerungen, E-Mails und Berichte abhängig von Ihrem Arbeitsablauf automatisieren. Wenn Sie einen neuen Kunden registrieren, können Sie alle seine Informationen in Ihr System eingeben: Land, Sprache, Unternehmen usw. Mit Flokzu verwandeln wir diese Informationen auch in wertvolle Metriken und Statistiken Der Workflow beginnt, wenn Sie den neuen Kunden registrieren. Sie können eine automatische personalisierte E-Mail einstellen, in der Sie den Kunden begrüßen und zu seinem ersten Treffen mit einem Customer Success Manager einladen. Während dieses ersten Treffens legen Sie gemeinsame Ziele und Pläne fest, um dem Kunden zu zeigen, wie er das Beste aus dem Service herausholen kann Ab diesem Zeitpunkt wird der CSM zu einem Partner für den Erfolg des Kunden und weist dem Kunden einen Executive zu, der den Prozess weiterführt _Mit Flokzu kann der Executive automatische Erinnerungen mit Fälligkeitsterminen einstellen, um sicherzustellen, dass jedes Ziel erreicht wird. Sobald der Onboarding-Prozess abgeschlossen und der Kunde stabil ist, können Sie den CEO und COO automatisch benachrichtigen

Belén Papa analystin für digitales Marketing bei Flokzu

Beispiel für einen Onboarding-Workflow für Kunden in Flokzu

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für die Kundeneinführung um ein effizientes und konsistentes Onboarding-Erlebnis für ihre Kunden zu schaffen und ihnen zu helfen, schnell und einfach mit ihren Produkten oder Dienstleistungen zu beginnen. Die Vorlage ermöglicht es Unternehmen, den Onboarding-Prozess an ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen, um sicherzustellen, dass die Kunden die richtigen Informationen und die richtige Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

4. Workflow für Urlaubsanträge

Auch wenn Sie in einem angesagten Start-up-Unternehmen arbeiten, in dem Sie unbegrenzt Urlaub nehmen können, müssen Sie den Antrag von einem Vorgesetzten genehmigen lassen.

Ein effizienter Arbeitsablauf für Urlaubsanträge hilft Ihnen, bei allen Vorgesetzten (und der Personalabteilung) beliebt zu bleiben, da Ihre Urlaubsanträge nicht im Team-Chat oder in überfüllten E-Mail-Postfächern landen. Außerdem ist ein automatisierter Prozess hilft Ihnen, Ihre Anfrage schneller zu bearbeiten! So können Sie so schnell wie möglich mit Ihren Strandplänen beginnen.

Hier ist ein weiterer Arbeitsablauf, der von Belén Papa sie zeigt, wie sie den Arbeitsablauf für die Urlaubsanträge ihrer Mitarbeiter implementiert:

In unserem Urlaubsantragsprozess können Sie sehen, wie viel einfacher der Workflow sein kann, wenn Sie den Prozess mit einer BPM-Software wie Flokzu automatisieren. _Die Mitarbeiter füllen ein personalisiertes, öffentliches Formular aus, das automatisch an die Personalabteilung zur Annahme oder Ablehnung gesendet wird. Sie können Erinnerungen und Fälligkeitstermine festlegen, um sicherzustellen, dass die Personalabteilung schnell entscheidet Sobald die Entscheidung getroffen ist, wird der Mitarbeiter per E-Mail benachrichtigt, ob sein Antrag angenommen wurde oder nicht. Diese Option ist äußerst hilfreich für Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern

Belén Papa analystin für digitales Marketing bei Flokzu

Workflow-Beispiel für einen Urlaubsantrag in Flokzu Bonus: BPM Software

5. Kundenauftrags-Workflow

Kundenaufträge umfassen Angebote, Rechnungen, Kostenvoranschläge, Rücksendungen, Produktinformationen und vieles mehr. Das ist eine Menge zu verwalten. 😳

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder der Branche ist ein digitaler Workflow zur Verfolgung aller Kundenaufträge ein Muss_. Das sorgt nicht nur für Ordnung und Übersichtlichkeit und hilft Ihnen, Ihre Rentabilität genau zu verfolgen - es geht auch schneller.

Der Verzicht auf einen digitalen Auftragsprozess kann zu erheblichen Verzögerungen beim Warten auf Unterschriften oder Genehmigungen führen - und der Verzicht auf einen automatisierten Workflow kann genauso turbulent sein.

Digitale Formulare und elektronische Unterschriften, die in einer Workflow-Management-Software ausgefüllt werden, können neue Aufgaben oder Benachrichtigungen auslösen, wenn sie abgeschlossen sind, und helfen Teams, Aufträge schneller und von praktisch überall aus zu bearbeiten.

Hier ein Beispiel dafür, wie ein Workflow für einen Kundenauftrag aussehen könnte:

Ein Vertriebsmitarbeiter oder Kunde erstellt einen Auftrag mit ClickUp Forms Durch die Übermittlung des Formulars wird automatisch eine entsprechende Aufgabe für diesen Auftrag mit allen erforderlichen Kunden- und Auftragsinformationen erstellt Der Vorgesetzte des Verkäufers genehmigt den Auftrag und sendet ihn an den Kunden Der Kunde genehmigt den Auftrag, und die Buchhaltung wird benachrichtigt Die Buchhaltung stellt dem Kunden eine Rechnung aus Der Kunde erhält den Auftrag Die entsprechende Aufgabe wird erledigt und bleibt in einer organisierten Liste für die Buchhaltung

Verwandt: CRM Arbeitsabläufe

Stellen Sie sicher, dass kein Auftrag oder keine Kundenanfrage durch das Raster fällt, indem Sie einen detaillierten Prozess in ClickUp Mind Maps erstellen

6. E-Mail-Kampagnen-Workflow

Frfr, E-Mail-Kampagnen sind hart. 🥵

Aber eine gut durchgeführte E-Mail-Kampagne kann Ihrem Unternehmen viel neue Aufmerksamkeit und Einnahmen verschaffen. Außerdem ist sie eine großartige und personalisierte Möglichkeit, mit Abonnenten oder Kunden in Kontakt zu treten, die Sie weiter in den Trichter ziehen möchten.

Wenn Sie also noch nicht auf den E-Mail-Workflow-Zug aufgesprungen sind, ist es an der Zeit, an Bord zu gehen. 🚂

Abgesehen von den Kundenbeziehungen im E-Mail-Marketing sollte Ihr E-Mail-Kampagnen-Workflow Ihnen helfen, Zeit zu sparen, Kunden über mehrere Kanäle hinweg zu verwalten und auf jedes Kampagnenziel zugeschnitten zu sein.

Nehmen wir an, ein neuer Benutzer hat sich gerade bei Ihrem Blog angemeldet. Ein Workflow für eine Willkommens-E-Mail-Kampagne hilft Ihnen, mit dem neuen Abonnenten in Kontakt zu treten, die Beziehung zu ihm zu vertiefen und ihn zu Inhalten in Ihrem Blog zu führen, die ihm wahrscheinlich gefallen werden.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie dieser Workflow aussehen könnte:

Ein neuer Abonnent tritt Ihrer E-Mail-Liste bei Eine vorgefertigte Willkommens-E-Mail wird an diesen Abonnenten gesendet Überprüfen Sie nach zwei Tagen, ob einer der Links in Ihrer Willkommens-E-Mail angeklickt wurde Senden Sie eine weitere E-Mail mit Inhalten, die auf die Interessen des Abonnenten zugeschnitten sind, basierend auf den angeklickten Links

Planen und brainstormen Sie jede Möglichkeit Ihrer E-Mail-Kampagne mit Whiteboards in ClickUp

7. Content-Marketing-Workflow

Ein Workflow, der mir selbst sehr am Herzen liegt. 💓

Die Produktion hochwertiger Inhalte ist entscheidend für die Etablierung Ihrer Marke als führendes Unternehmen in Ihrer Branche. Sie locken neue potenzielle Kunden an, schaffen Vertrauen bei Ihren bestehenden Kunden und bieten eine weitere Möglichkeit, Ihr Produkt und Ihre Dienstleistungen zu bewerben.

Das ist keine Überraschung, aber wir bei ClickUp verwenden ClickUp, um eine klare und funktionale Website zu erstellen content-Marketing-Workflow wir wollen so viele Inhalte wie möglich regelmäßig veröffentlichen. Aber es gibt mehr als nur einen Weg für verschiedene Teams, ihre individuellen Content-Ziele zu erreichen.

So geht's Kashyap Trivedi , Wachstumsvermarkter bei Salesmate erstellte und implementierte seine Inhalte marketing-Workflow :

_Wir verwenden das Pipeline Management (Kanban) von Salesmate, um unseren Content Flow für unser Marketingteam zu verwalten. Im Grunde haben wir die gesamte Content Journey in eine Reihe von Schritten unterteilt und in eine Pipeline verwandelt Sobald das Geschäft (die Inhaltskarte) in die nächste Phase übergeht, werden die zuständigen Mitarbeiter mit Hilfe von Salesmate Workflow Automation mit der nächsten Aufgabe betraut

Kashyap Trivedi , Wachstumsvermarkter bei Salesmate

Beispiel für einen Content-Marketing-Workflow in Salesmate

Beispiel für die Automatisierung von Content-Workflows in Salesmate

möchten Sie mehr über die verschiedenen Content-Marketing-Workflows erfahren und sehen, wie wir unsere Blog-Prozesse bei ClickUp anpassen?

Suchen Sie nicht weiter als dieses Seminar von unserer LevelUp-Produktivitätskonferenz! Lernen Sie die besten Praktiken und Werkzeuge kennen, die ClickUp für die Verwaltung der verschiedenen Bereiche des Unternehmens bietet web-Design-Workflow wie, Autoren, Designer und Entwickler.

Marketing-Teams können verwenden ClickUp's Inhaltskalender-Vorlage zur Erstellung und Verwaltung ihrer Content-Marketing-Strategie. Diese Vorlage hilft Teams bei der Planung und Organisation der Erstellung, Veröffentlichung und Bewerbung von Inhalten und stellt sicher, dass sie ihre Content-Marketing-Ziele im Auge behalten.

8. Workflow für die Entwurfsgenehmigung

Sicherzustellen, dass jedes Design, jeder Text, jedes Marketing und jedes Produkt Ihrer Marke gerecht wird, ist eine umfassende Vollzeitaufgabe.

Wie jede Anfrage aus der Personalabteilung oder jeder Vorschlag für einen Snack in der Mittagspause müssen alle Designs einen festgelegten Genehmigungsprozess durchlaufen, bevor sie grünes Licht erhalten. 🚦

Das entwurfsprozess kann etwa so aussehen:

Eine Designanfrage wird mit einer allgemeinen Idee und einem möglichen Mockup für das geplante Design gestellt Das Designkonzept oder Mockup wird genehmigt Der Designer erhält die Anfrage und erstellt ein Bild oder eine Grafik auf der Grundlage des genehmigten Konzepts Der Entwurf wird vom Manager geprüft und entweder genehmigt oder mit speziellen Anmerkungen für geringfügige Änderungen zurückgeschickt

Konzeptualisieren und verfolgen Sie Ihren Designprozess von Anfang bis Ende mit ClickUp Mind Maps

9. Workflow zur Produkteinführung

Hinter jeder erfolgreichen Produkteinführung stehen eine Menge beweglicher Teile - und vielleicht auch ein paar Tränen.

Es ist wichtig, dass agile Teams auszurichten es ist wichtig, dass sich die agilen Teams lange vor der Markteinführung auf alle Prozesse, Botschaften und Ziele rund um das Produkt einigen.

So geht's Gabrielle Lafontaine , Leiterin Produktmarketing und Partnerschaften bei Unito erstellt und implementiert ihren Workflow für die Produkteinführung:

Produkteinführungen sind schwierig, deshalb haben wir diese Vorlage _ um die Zusammenführung der Planung (die in Miro stattfindet) mit ClickUp (wo die Arbeit tatsächlich versandt und verfolgt wird) zu erleichtern Unsere Markteinführung erforderte monatelange harte Arbeit beim Recherchieren, Planen, Entwerfen, Bauen und schließlich der Markteinführung, was eine Menge Arbeit bedeutet _managers, developers, designers, marketing, and customer-facing teams. _Die Verwaltung aller Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen und die Sicherstellung, dass sie pünktlich liefern, ohne dass irgendetwas durch die Maschen fällt, kann eine Menge Arbeit bedeuten. Wir haben Unito eingesetzt, um diesen Workflow zu entwickeln, der uns bei den größten und komplexesten Produkteinführungen hilft

Gabrielle Lafontaine , Leiterin Produktmarketing und Partnerschaften bei Unito

Beispiel für einen Workflow zur Produkteinführung in Unito

Produktteams können verwenden ClickUp's Vorlage zur Produkteinführung zur Planung und Durchführung einer erfolgreichen Produkteinführung. Diese Vorlage bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die alle Aspekte des Produkteinführungsprozesses abdeckt, einschließlich Marktforschung, Produktentwicklung, Tests und Werbung.

10. Unterstützungsprozess-Workflow

Kundenerfolgs- oder Support-Workflows sind ein hervorragendes Mittel, um sicherzustellen, dass die Fragen jedes Kunden beantwortet und seine Bedürfnisse zeitnah erfüllt werden.

Kunden wollen wissen, dass ihre Stimme gehört wird und dass ihre Erfahrungen mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung wichtig für Sie sind - ein zuverlässiger Supportprozess ist der Schlüssel dazu.

Bei diesem Workflow handelt es sich im Wesentlichen um die Abfolge automatisierter Aktionen, die jeder Kundensupportmitarbeiter durchführt, um Beschwerden, Fragen oder Probleme eines Kunden zu lösen. Die Lösung von Problemen ist eine der häufigsten Situationen, mit denen Kundendienstmitarbeiter täglich konfrontiert werden, und ein Teil dessen, was sie so wichtig macht, ist, dass diese Probleme oft zeitgebunden sind.

Das bedeutet, dass Sie diese Probleme so schnell wie möglich angehen wollen.

In ClickUp könnte ein Support-Prozess-Workflow etwa so aussehen:

Ein Kunde füllt ein Formular mit seinen Grunddaten, einer detaillierten Beschreibung des Problems und dessen Priorität aus Dieses Formular wird zu einer Aufgabe in ClickUp und wird einem Mitglied des Customer Success Teams zugewiesen Das Customer Success-Team bietet entweder eine Lösung an oder leitet das Problem an die richtige Person weiter

Erstellen Sie Ihren Angriffsplan für jede Kundenanfrage und jedes Problem visuell mit ClickUp Mind Maps

Bonus: RACI Chart Beispiele !

Wie Sie einen Workflow für Ihr Unternehmen in ClickUp erstellen

TL;DR, es gibt ein Workflow-Beispiel für buchstäblich alles. Aber Sie wollen nicht von einer Workflow-Software zur nächsten springen, um jeden Prozess auszuführen.

Die Lösung?

Eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die alle Ihre Arbeitsabläufe zentralisiert - unabhängig von der Größe Ihres Teams oder Ihrer Branche. AKA, ClickUp . 🤓

Zu den vollständig anpassbaren Funktionen von ClickUp gehören Mind Maps und ein digitales Whiteboard tool zur Erstellung hochgradig visueller, ansprechender und automatisierter Workflows für jeden Anwendungsfall. Und das alles, ohne jemals eine weitere Registerkarte öffnen zu müssen. ClickUp Mind Maps eignen sich hervorragend zur Visualisierung des schrittweisen Ablaufs eines Projekts oder Arbeitsablaufs.

Skizzieren und organisieren Sie Ihre Ideen mit der Drag-and-Drop-Funktion. Ziehen Sie dann Zweige, um Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten darzustellen, oder passen Sie die Positionen der Knoten an, um Ihren Arbeitsbereich zu organisieren und neu anzuordnen.

Entwerfen Sie Ihren Arbeitsablauf von Grund auf mit ClickUp Mind Maps im Leermodus und wandeln Sie Knotenpunkte in umsetzbare Aufgaben um Digitale Whiteboard-Software boomt zur Zeit - aber wussten Sie, dass ClickUp eine der wenigen Plattformen ist, die ihre Whiteboard-Funktion selbst entwickelt? 🏡 ClickUp Whiteboards bieten eine unendliche Leinwand zum Zeichnen von Arbeitsabläufen jeglicher Art - sogar Mind Maps! Ganz zu schweigen davon, dass ClickUp eine Vielzahl von workflow-Vorlagen speziell für die kollaborativen Whiteboards, damit Sie schneller Zeit sparen können.

Fügen Sie Shapes hinzu, die sich direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln und mit Ihrem Workflow verbinden lassen, und zeichnen Sie dann Verbindungen zwischen ihnen, um die Reihenfolge der Aufgaben einfach darzustellen.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihren Arbeitsablauf in ClickUp zu gestalten

Unabhängig von Ihrem Unternehmen oder Ihrer Branche wird ClickUp Ihr neuer Favorit für alles sein, was mit Prozessen und Arbeitsabläufen zu tun hat.

und haben wir schon erwähnt, dass diese Funktionen sind? völlig kostenlos sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Prozesse in ClickUp automatisieren und rationalisieren. ♻️