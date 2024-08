Die 15 besten kostenlosen Tools zur Konkurrenzanalyse für Unternehmen im Jahr 2024

Der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer starken Online-Präsenz ist eine Herausforderung, ähnlich wie das Wachstum einer gesunden Pflanze in einem überfüllten Garten. Aber genau wie ein guter Satz von Gartengeräten den Unterschied ausmachen kann, helfen Tools zur Konkurrenzanalyse Ihrem Unternehmen, online zu gedeihen. 🛠️

Sie zeigen Ihnen, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz dasteht, und geben Ihnen Einblick in deren Strategien - von SEO und Social-Media-Taktiken bis hin zu E-Mail-Marketing-Techniken.

In Anlehnung an eine Seite von Steve Jobs' Buch , "Gute Künstler kopieren. Große Künstler stehlen." Das Ziel ist es, von den Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten zu lernen und diese Erkenntnisse dann an Ihr Unternehmen anzupassen.

Sind Sie bereit, Ihre digitale Präsenz auszubauen? In diesem Artikel haben wir die 15 besten kostenlosen (und kostenpflichtigen) Tools zur Analyse von Wettbewerbern im Jahr 2024 und darüber hinaus zusammengestellt. Diese werden Ihnen helfen, eine florierende Online-Präsenz aufzubauen, mit der sich Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abheben kann.

Verschiedene Tools zur Konkurrenzanalyse sind auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert, und es ist wichtig, dass Sie bei der Auswahl des richtigen Tools Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ziele berücksichtigen.

Deshalb sollten Sie bei der Auswahl des richtigen Tools auf die folgenden Schlüsselbereiche achten:

Einfachheit: Das Tool sollte benutzerfreundlich und übersichtlich sein. Sie möchten nicht Ihre ganze Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie es zu benutzen ist

Umfassende Daten: Je nach dem primären Anwendungsfall des Tools sollte es eine Reihe von Funktionen bieten, um die Strategien Ihrer Konkurrenten zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer eigenen Strategien zu liefern

Visualisierung der Daten : Wählen Sie ein Tool, das Daten in einem leicht verständlichen visuellen Format darstellt. Dies kann Ihnen helfen, die Informationen besser zu interpretieren und zu nutzen

Integrationen: Wenn Sie das Tool für die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Unternehmenssoftware benötigen, prüfen Sie, ob es über native Integrationen verfügt, die diesen Prozess einfach und reibungslos gestalten

Preisgestaltung: Überlegen Sie, wie viel Sie bereit sind, auszugeben. Einige Tools sind kostenlos, während andere Geld kosten, aber mehr Funktionen bieten. Wägen Sie die Kosten gegen die Vorteile ab, um eine Lösung zu finden, die Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet

Schulungsmaterial und Support: Wählen Sie ein Tool, das über eine gutewissensdatenbank und einen guten Kundendienst hat. Diese sind hilfreich, wenn Sie jemals auf Probleme stoßen oder Hilfe beim Verständnis der Verwendung des Tools benötigen

Zu wissen, was die Konkurrenz macht, ist wie eine Geheimwaffe im Werkzeugkasten Ihres Unternehmens. Doch bei der Vielzahl an Tools ist es oft schwierig, die richtigen zu finden.

Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten. Hier sind die 15 besten Tools zur Konkurrenzanalyse, die Sie im Jahr 2024 nutzen sollten.

1. ClickUp #### Bestes Wiki für die Verwaltung von Wettbewerbsanalysen

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

ClickUp ist Ihr All-in-One-Tool für die Verwaltung Ihrer wettbewerbsanalyse einblicke.

Eines der herausragenden Merkmale ist das integrierte Whiteboarding-Tool ClickUp-Whiteboards -ein kollaborativer Raum für die Analyse der Strategien von Wettbewerbern. Mit Funktionen wie einem Stift-Tool, Haftnotizen, Textmarkern und Mind Maps können Sie Ihre Gedanken und Erkenntnisse visualisieren, Ideen brainstormen und skizzieren strategische Notfallpläne .

Dann gibt es ClickUp-Dokumente -ein zentraler Knotenpunkt für die Erstellung und Speicherung Ihrer Dokumente, einschließlich forschungspläne markt- und Wettbewerbsforschungsdaten, Wettbewerberprofile und Geschäftsstrategien.

Sie können diese Dokumente ganz einfach an Ihr Team weitergeben und ihnen die Möglichkeit geben, Kommentare und Vorschläge direkt in den Dokumenten zu hinterlassen. Das erleichtert die Teamarbeit und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden. ✨

Aber ClickUp beschränkt sich nicht nur auf das Organisieren von Informationen. Es ist auch eine effektive projektmanagement-Tool für die Durchführung Ihrer Marketingmaßnahmen und -strategien. Sie können Ihre Geschäftsziele in umsetzbare Schritte zerlegen, diese an Ihr Team delegieren, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen. Mit ClickUp wird die Umsetzung Ihrer Strategie zu einem rationalisierten und unkomplizierten Prozess.

Die besten Funktionen von ClickUp

Testen Sie alle wichtigen Funktionen der kostenlosen Version

Verwenden Sie die Zielfunktion, um Ihre Ziele festzulegen und zu verfolgengeschäftsziele und KPIs* Integration mit mehr als 80 Tools, darunter Google Drive, Dropbox und Slack

Zusammenarbeit im gesamten ClickUp-Arbeitsbereich über Kommentare, Chats, Dokumente und Whiteboards

Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren

Gewinnen Sie detaillierte Einblicke in Ihr Team und den Fortschritt der Strategieumsetzung mit Anpassbare ClickUp-Dashboards und berichtswerkzeuge

und Verwenden Sie dieClickUp Vorlage zur Wettbewerbsanalyse, eine der1.000+ ClickUp Vorlagenum Ihren Analyseprozess in Gang zu bringen und zu rationalisieren

Nutzen Sie ClickUp AI um Ihre Konkurrenzforschung schnell zusammenzufassen, neue Ideen zu entwickeln und Aktionspläne zu erstellen

ClickUp Einschränkungen

Es kann eine Weile dauern, bis neue Benutzer alle umfangreichen Funktionen von ClickUp kennenlernen

ClickUp AI ist derzeit nicht in der kostenlosen Version verfügbar, aber es ist über eine kostenlose Testversion erhältlich

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. ÄhnlicheWebseiten

Das Beste für die Analyse von Marktanteilen

über Ähnlichesweb Similarweb ist eine Online marketinginstrument das Ihnen einen Überblick über die Suchleistung und den Marktanteil Ihrer Website verschafft - und darüber, wie sie im Vergleich zu Ihren wichtigsten Konkurrenten abschneidet.

Sie können verschiedene Metriken wie tägliche Seitenbesuche, Quellen des Suchverkehrs, Besuchsdauer, Seiten pro Besuch und Absprungrate verfolgen. Ganz gleich, ob Sie Ihre SEO-Strategie optimieren oder neue Partnerschaftsmöglichkeiten entdecken möchten, Similarweb ist Ihre erste Anlaufstelle. 🧰

Die besten Funktionen von Similarweb

Die Oberfläche ist intuitiv und leicht zu navigieren

Eine Chrome-Erweiterung ist für die Wettbewerbsanalyse "vor Ort" verfügbar

Die Datenbank der Plattform wird täglich aktualisiert, so dass Sie über Trends auf dem Laufenden bleiben können

Sie erhalten einen Überblick über die Kanäle, die zum Website-Traffic Ihres Konkurrenten beitragen, wie z. B. Direktwerbung, E-Mail, Verweise, soziale Netzwerke, organische Suche, bezahlte Suche und Display-Anzeigen

Es zeigt Ihnen die wichtigsten bezahlten und organischen Suchbegriffe, für die Ihre Konkurrenten ranken

Mit diesem Tool können Sie die wichtigsten Referral-Websites und Social-Media-Quellen sehen, die den meisten Traffic für Ihre Konkurrenten bringen

Sie können die Leistung Ihrer Website im Vergleich zu bis zu vier Konkurrenten auf einen Blick sehen

Einschränkungen von Similarweb

Es können keine Daten von Websites mit geringem Traffic erfasst werden

Daten aus einigen Ländern werden nicht erfasst

Chrome-Erweiterung ist manchmal langsam

Teure kostenpflichtige Pläne

Preisgestaltung von Similarweb

Starter: $149/Monat pro Benutzer

$149/Monat pro Benutzer Professionell: $399/Monat pro Benutzer

$399/Monat pro Benutzer Team: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Similarweb Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (760+ Bewertungen)

4.5/5 (760+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

3. Ahrefs

Das Beste für SEO-Analysen

über Ahrefs Ahrefs ist eine umfassende SEO-Software zur Optimierung des organischen Verkehrs auf Ihrer Website. Dieses Tool für die Wettbewerbsforschung hilft Ihnen, profitable Keywords zu finden, erfolgreiche Nischeninhalte zu entdecken und den Ranking-Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Außerdem können Sie die SEO-Leistung Ihrer Konkurrenten beobachten, indem Sie deren organischen Traffic, Ranking-Keywords, verweisende Domains und PPC-Anzeigen einsehen.

Ahrefs ist ideal für SEO-Agenturen, Content-Marketing-Teams und Website-Besitzer, die Inhalte auf neuen (und bestehenden) Websites schnell ranken oder die allgemeine organische Suchleistung steigern möchten. 📈

Ahrefs beste Eigenschaften

Ermöglicht Ihnen die Bewertung Ihrer Website-Probleme mit Empfehlungen zu deren Behebung

Mit dem Keyword-Recherche-Tool erhalten Sie Einblicke in die Keywords Ihrer Konkurrenten - einschließlich Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad, verwandte Keywords und FAQs

Ermöglicht es Ihnen, das Volumen der von Ihren Mitbewerbern veröffentlichten Inhalte zu verfolgen

Zeigt Ihnen die Keywords, für die Ihre Konkurrenten ranken, Sie aber nicht, mit Hilfe der Inhaltslückenfunktion

Verfügt über eine Chrome-Erweiterung, mit der Sie in Echtzeit Einblicke in die Google-Suche erhalten

Ermöglicht es Ihnen, die am besten platzierten Webseiten für Ihre Website und die Ihrer Konkurrenten zu sehen

Verschafft Ihnen einen Überblick über die Quantität und Qualität der Backlinks Ihrer Konkurrenten

Ahrefs Einschränkungen

Jeder Klick während der Keyword-Recherche verbraucht ein Guthaben

Die Schnittstelle kann für neue Benutzer überwältigend sein

Es gibt nur begrenzte Daten zu Keywords mit geringem Volumen

Es gibt keinen kostenlosen Plan

Ahrefs Preise

Lite: Beginnt bei $99/Monat

Beginnt bei $99/Monat Standard: Beginnt bei $199/Monat

Beginnt bei $199/Monat Erweitert: Beginnt bei $399/Monat

Beginnt bei $399/Monat Enterprise: Beginnt bei $999/Monat

Ahrefs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (470+ Bewertungen)

4.6/5 (470+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (520+ Bewertungen)

4. BuzzSumo

Das Beste für die Inhaltsanalyse

über

BuzzSumo

BuzzSumo ist eines der besten Tools zur Analyse von Wettbewerbern, das Ihnen hilft, ansprechende Inhalte für Ihr Publikum zu erstellen. Es ermöglicht Ihnen, populäre und trendige Themen zu finden und gibt Ihnen Einblicke in Inhalte, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums erregen könnten.

Darüber hinaus können Sie die Online-Präsenz Ihrer Marke überwachen, sie mit der Konkurrenz vergleichen und Social Media Influencer nutzen, um Ihre Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie Ihre Content-Marketing-Strategie optimieren und effektiv mit Ihrem Zielpublikum in Kontakt treten möchten, ist BuzzSumo das richtige Tool für diese Aufgabe.

Die besten Funktionen von BuzzSumo

Erleichtert das Auffinden aktueller Themen in Ihrer Branche

Ermöglicht den Vergleich mehrerer Themen und die Verfolgung ihrer Trends im Laufe der Zeit

Verfolgt jede Erwähnung von Markennamen (einschließlich Ihres eigenen) und Produkten von Mitbewerbern

Ermöglicht es Ihnen, organische Schlüsselwörter und Inhalte von bestimmten Websites und Autoren zu verfolgen

Sammelt beliebte Fragen zu einem bestimmten Schlüsselwort aus Online-Foren, einschließlich Reddit, Quora und Amazon

Ermöglicht es Ihnen, die Leistung der Inhalte Ihrer Konkurrenten anhand ihres Engagements auf sozialen Plattformen wie Facebook, Twitter und Pinterest zu analysieren

Verschafft Ihnen einen Überblick über Top-Influencer und Social-Media-Konten für potenzielle Partnerschaften und Kooperationen

Einschränkungen von BuzzSumo

Fehlende Integration mit Plattformen wie LinkedIn, Snapchat und TikTok

Funktioniert nur gut für breite Themen

Unintuitive Schnittstelle

Teure Pläne

BuzzSumo Preise

Basic: $119/Monat

$119/Monat Inhaltserstellung: $249/Monat

$249/Monat PR & Kommunikation: $249/Monat

$249/Monat Suite: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: $999/Monat

BuzzSumo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

5. Surfer

Das Beste für die Inhaltsanalyse

über

Surfer

Surfer ist ein Analysetool für die Suchmaschinenoptimierung (SEO), das Ihnen hilft, Ihre schriftlichen Inhalte zu verbessern, damit Sie in den Suchergebnissen besser platziert sind als Ihre Konkurrenten. Es liefert in Echtzeit Vorschläge zur Verbesserung Ihres Textes, z. B. zur Optimierung der Verwendung von Schlüsselwörtern, zur Verbesserung der Struktur und zur Verbesserung der Lesbarkeit.

Egal, ob Sie ein Content-Marketer oder ein SEO-Experte sind, Surfer kann Ihnen helfen, hochwertige, SEO-optimierte Artikel zu erstellen. 🤩

Surfer beste Eigenschaften

Hilft bei der Identifizierung und Behebung von technischen und On-Page-SEO-Problemen

Bietet Einblicke in Schlüsselwörter, einschließlich Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad und verwandte Begriffe

Liefert SEO-Vorschläge in Echtzeit, um Ihre Inhalte für die Suche zu optimieren

Macht es einfach, mit Surfer AI schnell zu recherchieren, zu erstellen und Ihre Artikel zu optimieren

Verfügt über eine Chrome-Erweiterung, mit der Sie schnell das Suchvolumen, den CPC und verwandte Keywords zu bestimmten Begriffen, die Sie in die Google-Suche eingeben, aufdecken können

Mit dem SERP Analyzer-Tool können Sie herausfinden, was genau den Erfolg der am besten platzierten Seiten ausmacht, damit Sie diese Ergebnisse nachahmen können

Einschränkungen für Surfer

Der Content-Editor erlaubt es Ihnen nicht, Tabellen zu erstellen oder hinzuzufügen

Die Preisgestaltung ist nicht kleingewerbefreundlich

Es kann manchmal langsam werden

Preise für Surfer

Essential: $89/Monat

$89/Monat Erweitert: $179/Monat

$179/Monat Max: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Surfer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (460+ Bewertungen)

4.8/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (370+ Bewertungen)

6. Google Trends

Am besten für die Vorhersage von Trends

über

Google Trends

Google Trends ist ein kostenloses Tool von Google zur Wettbewerbsanalyse, mit dem Sie die Suchhäufigkeit bestimmter Keywords oder Phrasen verfolgen können. Es bietet Einblicke in die globale und regionale Popularität eines Wortes oder Satzes.

Außerdem können Sie mit diesem kostenlosen Tool die Veränderungen in der Popularität im Laufe der Zeit beobachten, was es zu einer hervorragenden Ressource für die Ermittlung von Nutzertrends und -mustern macht. Nutzen Sie diese Daten als Grundlage für Ihre allgemeine marketingstrategie und -pläne .

Google Trends beste Eigenschaften

Mit den Abschnitten "Erkunden" und "Aktuelle Trends" können Sie beliebte Themen in mehreren Ländern und Kategorien entdecken

Liniendiagramme, Balken und Karten machen es einfach, Unternehmensdaten auf einen Blick zu interpretieren

Verwenden Sievergleichsvorlagen um die Popularität und Trends von bis zu fünf Stichwörtern gleichzeitig zu vergleichen

Die Funktion für verwandte Suchanfragen hilft Ihnen dabei, verwandte Keywords zum gesuchten Begriff zu finden

Neben der Google-Websuche können Sie auch plattformübergreifende Suchen wie die Bildersuche, die Nachrichtensuche, Google Shopping und die YouTube-Suche untersuchen

Einschränkungen von Google Trends

Es dauert ein paar Tage, bis die Daten aktualisiert werden

Erfasst keine Suchbegriffe mit geringem Volumen

Liefert nicht das genaue Suchvolumen der Keywords

Preise für Google Trends

Für immer kostenlos

Google Trends Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (130+ Bewertungen)

4.5/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

7. Google Analytics

Das Beste für die Website-Analyse

über

Google-Analytik

Google Analytics ist ein leistungsfähiges Tool, das Ihnen tiefe Einblicke in den Verkehr auf Ihrer Website gewährt. Es liefert Informationen über Ihre Besucher, einschließlich ihrer demografischen Daten, ihres geografischen Standorts und ihres allgemeinen Verhaltens.

Außerdem können Sie nachvollziehen, wie die Nutzer mit Ihrer Website umgehen, z. B. welche Seiten sie besuchen, wie lange sie bleiben und welche Aktionen sie durchführen (z. B. einen Kauf tätigen oder ein Formular ausfüllen). Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Website zu optimieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Konversionsrate zu steigern.

Die besten Funktionen von Google Analytics

Großzügiger kostenloser Plan, der die Anforderungen der meisten Unternehmen erfüllt

Erfasst demografische Details über Ihre Website-Besucher, einschließlich Alter, Geschlecht und Standort

Bietet detaillierte Verkehrsanalysen, darunter die Anzahl der täglichen Besucher, Verkehrsquellen (z. B. soziale Medien, Google-Anzeigen usw.) sowie die verwendeten Geräte und Browser

Ermöglicht Ihnen die Visualisierung der einzelnen Schritte, die Nutzer beim Navigieren auf Ihrer Website unternehmen, mit der Verhaltensflussfunktion

Ermöglicht das Festlegen und Verfolgen von Konversionskennzahlen, z. B. wenn ein Website-Besucher einen Kauf tätigt, eine bestimmte Seite anschaut oder eine bestimmte Zeit auf Ihrer Website verbringt

Einschränkungen von Google Analytics

Steile Lernkurve

Daten werden manchmal nur langsam geladen

Es gibt einen großen Preissprung von der kostenlosen Version zu Analytics 360

Google Analytics Preise

Google Analytics: Kostenlos

Kostenlos Google Analytics 360: $12.500/Monat

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,100+ Bewertungen)

4.5/5 (6,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,500+ Bewertungen)

8. Majestätisch

Das Beste für die Backlink-Analyse

über

Majestätisch

Majestic ist ein SEO-Konkurrenzanalyse-Tool, das sich auf die Backlink-Analyse spezialisiert hat. Es gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr Backlinkprofil und das Ihrer Konkurrenten. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Linkbuilding-Strategie zu optimieren und damit die SEO-Leistung Ihrer Website insgesamt zu verbessern.

Majestic ist bei Website-Besitzern, SEO-Experten und digitalen Vermarktern beliebt, die die Domain-Autorität ihrer Website und die Platzierung in Suchmaschinen verbessern möchten. 💪🏻

Die besten Funktionen von Majestic

Ermöglicht die gleichzeitige Analyse der Backlink-Daten mehrerer URLs

Bietet zwei separate Indizes für eine bestimmte URL - den historischen Index für vergangene Backlink-Daten und den frischen Index für die aktuellsten Backlink-Daten

Misst die Qualität und Quantität der Backlinks Ihrer Website und der Ihrer Konkurrenten

Ermöglicht Ihnen einen Seite-an-Seite-Vergleich der Linkprofile von zwei Websites

Einschränkungen von Majestic

Unintuitive Schnittstelle

Teure Tarife

Kein kostenloser Plan

Majestic Preise

Lite: $49.99/Monat

$49.99/Monat Pro: 99,99 $/Monat

99,99 $/Monat API: Beginnt bei $399.99/Monat

Majestic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

9. Hootsuite

Das Beste für die Analyse der digitalen und sozialen Präsenz

über

Hootsuite

Hootsuite ist ein umfassendes Tool für Marketingstrategien und die Verwaltung sozialer Medien, das viele Teams für die Analyse von Wettbewerbern nutzen. Von einem einzigen Dashboard aus können Sie auf verschiedenen Social-Media-Konten gleichzeitig posten und einen regelmäßigen Posting-Zeitplan einhalten.

Sie können Hootsuite auch verwenden, um Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien zu optimieren (z. B. Anzeigen Ihres Home-Feeds, Beantworten von Kommentaren usw.), ohne jede Website einzeln besuchen zu müssen. Es ist ein großartiges Tool für Unternehmen, die ihre Präsenz auf mehreren Social-Media-Plattformen verwalten müssen.

Hootsuite beste Eigenschaften

Verbindet sich mit sieben beliebten Social-Media-Plattformen - Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest und YouTube

Schlägt empfohlene Zeiten für Posts auf Ihren Konten vor, um ein maximales Engagement zu erzielen

Hilft Ihnen, mit dem eingebauten KI-Schreiber und dem Hashtag-Generator schnell Beschriftungen für Ihre Beiträge zu erstellen

Integration mit Canva und Grammarly zur Vereinfachung der Erstellung visuell ansprechender Inhalte mit fehlerfreien Beschriftungen

Ermöglicht Ihnen die Überwachung von Gesprächen und Erwähnungen über Ihre Marke in verschiedenen sozialen Netzwerken

Umfassende Analysetools zur Verfolgung der Leistung in den sozialen Medien

Hootsuite Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Nur ein Benutzer auf dem Basisplan

Komplexe Schnittstelle für neue Benutzer

Langsam während der Stoßzeiten

Hootsuite Preise

Professionell: $99/Monat

$99/Monat Team: $249/Monat

$249/Monat Business: $739/Monat

$739/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,460+ Bewertungen)

10. Eulenbrief

Beste Wettbewerbsanalyse für E-Mail-Marketing

über

Eulenbrief

Owletter ist ein Monitoring-Tool, mit dem Sie die E-Mail-Newsletter Ihrer Mitbewerber verfolgen können. Anstatt sich bei einzelnen Newslettern anzumelden und Ihren Posteingang zu verstopfen, erfasst und speichert es die E-Mails von den Domänen Ihrer Konkurrenten.

Darüber hinaus verfügt es über Analysefunktionen, die Ihnen helfen, die E-Mail-Strategien Ihrer Konkurrenten zu verstehen, indem sie gemeinsame Themen und Muster in deren E-Mails aufdecken, um Ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Erkenntnisse sind hilfreich für die Gestaltung effektiverer E-Mail-Marketingkampagnen.

Owletter beste Eigenschaften

Leicht zu navigierende Benutzeroberfläche

Ermöglicht es Ihnen, mehrere Websites von Wettbewerbern gleichzeitig zu verfolgen

Erfasst und speichert automatisch jede E-Mail von den Websites, die Sie zur Überwachung auswählen

Bewahrt das ursprüngliche Erscheinungsbild jeder E-Mail als Schnappschuss, so dass Sie die genaue Formatierung und das verwendete Bildmaterial sehen können

Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der von Ihren Konkurrenten gesendeten E-Mails, den Tag und die Uhrzeit, zu der sie gesendet wurden, sowie deren Spam-Reputation zu sehen

Owletter-Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Begrenzte Integrationen mit externen Anwendungen

Es fehlen tiefer gehende Analysen, wie z. B. Klick- und Konversionsraten

Eigene Preisgestaltung

Starter: $19/Monat

$19/Monat Pro: $39/Monat

$39/Monat Unbegrenzt: $79/Monat

Owletter Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

11. SpyFu

Das Beste für die PPC-Analyse

über

SpyFu

SpyFu ist ein umfassendes SEO-Tool, das detaillierte Daten über die SEO-Strategien Ihrer Konkurrenten liefert. Es bietet Einblicke in deren profitabelste Keywords, bezahlte und organische Suche und Ranking-Historie. SpyFu ist ein großartiges Tool für die Recherche von PPC-Konkurrenten und kann Ihnen helfen, neue Keywords zu entdecken.

SpyFu beste Eigenschaften

Ermöglicht den Download der PPC-Keywords Ihrer Konkurrenten

Bietet eine Historie des organischen Suchrankings für mehr als ein Jahrzehnt

Bietet eine unbegrenzte Anzahl von Suchergebnissen, Datenexporten und Domain-Übersichts-PDFs

Vereinfachen Sie IhreSEO-Projektmanagement durch die Erstellung von Keyword-Gruppen und die Einrichtung von Benachrichtigungen

SpyFu Einschränkungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass die Daten gelegentlich etwas veraltet sein können

Die Oberfläche kann für Anfänger verwirrend sein

SpyFu Preise

Basistarif : $39/Monat

$39/Monat Professioneller Plan: $79/Monat

SpyFu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

12. iSpionage

Das Beste für Wettbewerbsforschung in den sozialen Medien

über

iSpionage

iSpionage ist ein fortschrittliches SEO-Tool, das Ihnen dabei hilft, die Strategien Ihrer Konkurrenz zu verstehen. Sein umfassendes Funktionspaket beinhaltet PPC-Konkurrenzforschung, SEO-Konkurrenzforschung und Social-Media-Konkurrenzforschung. iSpionage liefert detaillierte Daten zu den Keywords, Anzeigeninhalten und Backlinks der Konkurrenten und verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über deren Taktiken.

iSpionage beste Eigenschaften

Bietet umfangreiche Keyword- und Anzeigentextdaten für sieben Suchmaschinen in mehr als 90 Ländern

Bietet Einblicke in die Konversionsstrategien der Konkurrenz

Mit der Campaign Watch-Funktion können Sie die Kampagnenstrategien Ihrer Mitbewerber überwachen

Integration mit Tools wie Google Ads, Bing Ads und Yahoo Ads zur Verbesserung Ihrer SEO-Bemühungen

iSpionage Einschränkungen

Benutzer haben berichtet, dass das Design des Systems ein wenig veraltet sein kann

Kann für kleinere Unternehmen oder Einzelanwender sehr teuer sein

iSpionage Preise

Einsteiger: $59/Monat

$59/Monat Professionell: 99 $/Monat

99 $/Monat Erweitert: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

iSpionage Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (10+ Bewertungen)

3.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

13. Semrush

Das Beste für digitales Marketing

über

Semrush

Semrush ist ein komplettes Toolkit für Profis im digitalen Marketing. Es deckt SEO, PPC, SMM und Wettbewerbsanalyse ab. Dieses Tool hilft Ihnen, die Strategien Ihrer Konkurrenten zu verstehen, einschließlich deren Display-Werbung, Linkaufbau sowie organische und bezahlte Suche. Semrush bietet eine Reihe von Analyseberichten, mit denen Sie den Webverkehr und die Online-Präsenz Ihrer Konkurrenten untersuchen können.

Semrush beste Eigenschaften

Liefert Daten über die Traffic-Quellen Ihrer Konkurrenten, Ranking-Keywords und Social-Media-Ergebnisse

Bietet eine ausführliche Link-Analyse für jede Domain

Mit dem Tool für die Werberecherche können Sie die Anzeigenbudgets Ihrer Konkurrenten analysieren und deren erfolgreichste Anzeigenkopien erkennen

Integration mit Google Analytics, Google Search Console, Google My Business und Google Ads

Einschränkungen von Semrush

Einige Benutzer haben berichtet, dass die schiere Menge an Daten überwältigend sein kann

Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas gewöhnungsbedürftig sein

Semrush Preise

Pro: $129.95/Monat pro Benutzer

$129.95/Monat pro Benutzer Guru: $249.95/Monat pro Benutzer

$249.95/Monat pro Benutzer Business: $499.95/Monat pro Benutzer

Semrush Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

14. Kompyte

Das Beste für aktuelle Wettbewerbsinformationen

über Kompyte Kompyte ist ein Competitive-Intelligence-Tool, das Unternehmen Einblicke in die Strategien und Aktionen ihrer Konkurrenten verschafft und es ihnen ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen. Mit diesem Tool können Nutzer Konkurrenten über mehrere Kanäle hinweg verfolgen und Updates in Echtzeit erhalten.

Kompyte beste Eigenschaften

Echtzeit-Warnungen für Aktualisierungen von Mitbewerbern über verschiedene Kanäle wie Websites, soziale Medien, Werbekampagnen usw

Seite-an-Seite-Vergleich von Nutzer- und Mitbewerber-Websites zur Hervorhebung von Änderungen

KI-gesteuerte Analysen bieten Einblicke in die Strategien der Mitbewerber und helfen Nutzern, Chancen zu ergreifen

Integration mit beliebten Vertriebs- und Marketingplattformen, darunter HubSpot, Salesforce und Slack

Einschränkungen von Kompyte

Einige Nutzer haben berichtet, dass das Tool ein gewisses Maß an Anpassung erfordert, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die Preisgestaltung kann für kleinere Unternehmen oder Startups weniger zugänglich sein

Kompyte Preise

Kontaktieren Sie den Vertrieb fürpreispläne Kompyte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Rezensionen)

15. Buntstift

Das Beste für die KI-Konkurrenzanalyse

über

Buntstift

Crayon bietet eine ganze Reihe von Funktionen zur Konkurrenzanalyse, die es dem Nutzer ermöglichen, verschiedene Aspekte der Konkurrenzstrategie zu verfolgen. Crayon nutzt KI, um einen vollständigen Überblick über die Konkurrenz zu geben, einschließlich Aktivitäten in sozialen Medien, Website-Änderungen und mehr.

Die besten Funktionen von Crayon

Detaillierte Einblicke in die Preisgestaltung, Produkte und Strategien der Wettbewerber

Marktanalysen und Trendverfolgung helfen Unternehmen, heiße Markttrends vor der Konkurrenz zu erkennen und aufzugreifen

Integration mit gängigen Vertriebs- und Marketing-Tools für eine optimierte Nutzung

Echtzeit-Warnungen, die sicherstellen, dass die Benutzer immer auf dem neuesten Stand über die Aktivitäten der Wettbewerber sind

Einschränkungen von Crayon

Die Einrichtung und Eingewöhnung in die Plattform könnte für einige Nutzer recht komplex sein

Premium-Funktionen sind nur in höherpreisigen Tarifen verfügbar

Preise für Crayon

Kontaktieren Sie den Vertrieb für einensoftware-Demo und Preise Crayon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6 Kritiken)

get Ahead of the Game With Free Competitive Analysis Tools ##

Diese 15 besten Tools zur Konkurrenzanalyse können die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens im Internet erhöhen und das Wachstum fördern.

Aber während sie Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern können, ist die Verwaltung und Organisation dieser Ergebnisse genauso wichtig. Zum Glück macht ClickUp das super einfach.

Als umfassende Produktivitätsplattform hilft Ihnen ClickUp dabei, den Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse über Ihre Mitbewerber zu behalten, während Sie die Ausführung Ihrer Geschäfts- und produktstrategie . Das Ergebnis: Sie werden Ihre Konkurrenten nicht nur besser verstehen, sondern auch übertreffen. 🏆

Sind Sie bereit, Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und von Ihren potenziellen Kunden wahrgenommen zu werden? Melden Sie sich für ClickUp an noch heute!