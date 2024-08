7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

Das Schreiben von Inhalten ist reizvoll, aber wie jeder andere Beruf auch mit Herausforderungen verbunden. Schreibblockaden, Ablenkungen, mangelnde Inspiration, knappe Fristen, harter Wettbewerb und verspätete Zahlungen sind nur einige der Situationen in diesem Beruf.

Glücklicherweise können Sie einige dieser Herausforderungen mit Vorlagen für das Schreiben von Inhalten meistern. Sie sorgen für Struktur und führen Sie zu Ihrem Ziel - hochwertige Inhalte in kürzerer Zeit zu liefern!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen vor, die Ihnen helfen, Ihren Schreibprozess zu rationalisieren und SEO-freundliche, erstklassige Inhalte zu erstellen. ✍️

Was ist eine Vorlage zum Schreiben von Inhalten?

Um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, müssen Autoren über ausgezeichnete Recherchefähigkeiten, Liebe zum Detail und tadellose Grammatik- und Rechtschreibkenntnisse verfügen. Aber selbst dann haben Autoren von Inhalten oft mit Schreibblockaden, Zaudern, Inkonsistenz und mangelnder Inspiration zu kämpfen.

Vorlagen für das Verfassen von Inhalten bieten den Rahmen für die Entschärfung dieser Herausforderungen. Betrachten Sie sie als Brücken, die Ihnen helfen, den Fluss der Herausforderungen zu überqueren und in das Land der rationalisierten Schreibprozesse, der Kreativität, der Struktur und der Qualität zu gelangen.

Die Vorlagen bieten vorgefertigte Abschnitte, die Orientierung bieten und Ihnen dabei helfen, Inhalte zu erstellen, die ein einheitliches Format haben und den SEO-Grundsätzen folgen.

Es gibt verschiedene Arten von Vorlagen für das Verfassen von Inhalten - einige bieten Checklisten, um Versäumnisse zu vermeiden und Ihnen zu helfen, sich zu konzentrieren, während andere Richtlinien bieten, um den Bedarf an Bearbeitung zu reduzieren. Heutzutage werden Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen sind ebenfalls sehr beliebt - sie helfen Ihnen, die gewünschten Informationen aus KI-basierten Tools im Handumdrehen zu extrahieren.

Warum sollte man beim Verfassen von Inhalten Vorlagen verwenden?

Autoren fühlen sich oft wie in einem Dschungel ohne Kompass und Survival-Tools - sie erforschen Themen, über die sie nichts wissen, aber von denen sie hervorragende Inhalte produzieren sollen. Eine Vorlage für das Verfassen von Inhalten kann die Karte sein, die Sie brauchen, um dem Dschungel sicher zu entkommen und Ihr Ziel zu erreichen.

Hier erfahren Sie, warum Sie eine Vorlage verwenden sollten:

Organisation: Eine Vorlage hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu ordnen und Ideen zu entwickeln, wie Sie Ihren Inhalt stromlinienförmig und leicht nachvollziehbar gestalten können Konsistenz: Mit einer Vorlage können Sie sicherstellen, dass Ihr Inhalt immer den Formatierungs-, Stil- und Grammatikvorgaben des Clients entspricht, und vermeiden so eine umfangreiche Bearbeitung und Neuformulierung SEO: Vorlagen zum Verfassen von Inhalten enthalten häufig SEO-Richtlinien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Inhalte besser zu platzieren und Ihren Clients hochwertige und messbare Ergebnisse zu liefern Zusammenarbeit: Wenn Sie in einer SEO-Agentur arbeiten, werden Sie wahrscheinlich an Projekten mit Ihren Mitarbeitern arbeiten. Mit Vorlagen mit folgenden Featuresdigitalen Whiteboards,echtzeit-Bearbeitung, undkommentierung und Optionen zum Hinterlassen von Notizen können Sieteamarbeit rationalisieren und eine einheitliche Front wahren Geistige Gesundheit: Das Verfassen von Inhalten kann stressig sein und Ihre Kreativität beeinträchtigen. Vorlagen für das Verfassen von Inhalten mit klaren Abschnitten und Richtlinien helfen Ihnen, Schreibblockaden zu reduzieren und Stress zu minimieren

7 kostenlose Vorlagen zum Schreiben von Inhalten für schnelleres Schreiben

Nach gründlicher Recherche haben wir die sieben besten Vorlagen für das Verfassen von Inhalten in die engere Auswahl genommen ClickUp . Sie helfen Ihnen, wertvolle Inhalte zu erstellen, die den Nagel auf den Kopf treffen! 🔨

Entdecken Sie unsere Liste und finden Sie die Vorlage, die Ihren Absichten entspricht und Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen.

1. ClickUp Vorlage zum Schreiben von Inhalten

Leiten Sie Ihr Team mit ClickUp's Vorlage für das Schreiben von Inhalten für jede Art von Inhalten

Content-Autoren und Werbetexter haben oft Schwierigkeiten, die Einhaltung von Fristen und die Konsistenz von Inhalten zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in Agenturen arbeiten. Die ClickUp Vorlage für das Schreiben von Inhalten hilft Ihnen, diese Probleme zu überwinden und Ihre Produktion dank wertvoller Schreibrichtlinien zu beschleunigen.

Diese Vorlage kann die perfekte Grundlage für die Anpassung von agenturweiten content-Marketing-Strategien für verschiedene Arten von Inhalten. Es besteht aus mehreren Seiten unter ClickUp Dokumente -das einzigartige Feature der Plattform, mit dem Sie Dokumente erstellen, bearbeiten, freigeben, speichern und mit Aufgaben verbinden können.

Auf jeder Seite der Vorlage Docs können Sie eine Struktur für verschiedene Formate von Inhalten erstellen. Standardmäßig stehen Ihnen fünf Optionen zur Verfügung:

Inhalt der Website Blog-Beitrag Presseerklärung4. Fallstudie5. Aufruf zum Handeln

Nehmen wir an, Sie möchten einen Blogbeitrag erstellen. Gehen Sie zum ClickUp-Dokument für Blog-Posts, wo Sie mehrere Abschnitte finden (Titel, Einleitung, Hauptteil, Schluss und Kurztipps). Zu jedem Abschnitt gibt es eine kurze Anleitung, die Sie bei der Erstellung eines hochwertigen Blogbeitrags unterstützt.

Wenn Sie gemeinsam mit anderen Personen an einem Blogbeitrag arbeiten, fügen Sie sie dem Dokument hinzu und weisen ihnen eine Aufgabe zu. Legen Sie Fristen und Prioritäten fest, damit alles reibungslos abläuft.

Wie andere ClickUp Vorlagen ist sie 100% anpassbar - passen Sie einfach die Abschnitte an, um erstklassige Inhalte zu schreiben.

Wenn Sie eine Agentur für die Erstellung von Inhalten besitzen oder ein Team für die Erstellung von Inhalten leiten, können Sie diese Vorlage als Handbuch verwenden. Zu erledigen ist lediglich ein Überblick über die Struktur und das Format der verschiedenen Textarten, damit alle auf derselben Seite stehen und Konsistenz gewährleistet ist. 😎

2. ClickUp Schreibrichtlinien Vorlage

Stellen Sie mit der ClickUp Vorlage für Schreibrichtlinien die Konsistenz und Genauigkeit Ihrer schriftlichen Materialien sicher

Artikel, die sich in ihrer Formatierung, ihrem Schreibstil, ihrem Ton und ihrer Grammatik stark unterscheiden, vermitteln Ihren Clients keine Konsistenz. Wenn Sie Überarbeitungen minimieren und sicherstellen möchten, dass Ihr Team genau weiß, wie ein bestimmter Inhalt zu schreiben ist, verwenden Sie die ClickUp Schreibrichtlinien Vorlage . 💪

Diese Vorlage ist der heilige Gral für Ihr Team - sie enthält wertvolle Anweisungen, die den Redakteuren helfen, Inhalte zu erstellen, die alle Kriterien erfüllen. Wenn Sie die Vorlage richtig verwenden, können Sie den Schreibprozess in Ihrem Unternehmen standardisieren, Genauigkeit gewährleisten und Ihren Mitarbeitern helfen, Ihre Erwartungen zu verstehen.

Diese Dokument-Vorlage bietet mehrere Abschnitte, mit denen Sie die Stimme und Persönlichkeit Ihres Unternehmens definieren können.

Nachdem Sie im Abschnitt "Einleitung" die Bedeutung von Schreibrichtlinien erläutert haben, können Sie zu spezifischeren Themen wie Stimme, Tonfall, Markenpersönlichkeit, Grammatik und Stil übergehen. Die Vorlage bietet eine kurze Anleitung für jeden Abschnitt, aber Sie können alles kostenlos benutzerdefinieren.

Wenn es um das Verfassen von Richtlinien geht, wird wahrscheinlich jeder Autor von Inhalten zustimmen, dass je mehr Details sie haben, desto besser. Scheuen Sie sich nicht, alles aufzunehmen, was für Ihre Autoren hilfreich sein könnte, von der Verwendung von Abkürzungen bis hin zur Frage, welche Emojis zulässig sind. Gehen Sie auf die häufigsten Unklarheiten ein und verringern Sie das Risiko von Missverständnissen.

Zu erledigen: Fügen Sie Ihr Team, das die Inhalte verfasst, und andere Beteiligte in die Vorlage ein, so dass sie jederzeit Zugriff auf die Informationen haben. Sie können sie bitten, Feedback zu den Richtlinien zu geben und zu prüfen, ob sie noch etwas anderes in das Dokument aufnehmen möchten.

Sieh dir das an_ newsletter templates !

3. ClickUp SOP-Vorlage für die Erstellung von Inhalten

Verwenden Sie die ClickUp SOP-Vorlage für die Erstellung von Inhalten, um Ihrem Team konsistente und klare Richtlinien für die Erstellung von Inhalten zu geben

Detaillierte und klare Richtlinien sind die Grundlage für erfolgreiche Prozesse zur Erstellung von Inhalten. Mit der ClickUp SOP-Vorlage für die Erstellung von Inhalten können Sie Ihrem Team umfassende Anweisungen zu den Schreibverfahren in Ihrem Unternehmen geben.

Die Schönheit dieser Dokument-Vorlage liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie können ihre Abschnitte nutzen, um unternehmensweite Schreibrichtlinien oder projektspezifische Anweisungen zu definieren.

Nehmen wir an, Sie haben einen Auftrag erhalten neuen Client und muss eine Reihe von Artikeln über digitales Marketing schreiben. Verwenden Sie diese Vorlage, um das Projekt in wenigen Schritten zu definieren:

Beginnen Sie mit dem Abschnitt Zweck: Hier legen Sie dar, wie wichtig es ist, die SOP zu befolgen Gehen Sie weiter zum Abschnitt Umfang: Hier können Sie der Vorlage Themen hinzufügen und sie Ihren Mitgliedern im Team zuweisen. Sie können auch festlegen, wer sich um die Suchmaschinenoptimierung kümmert und die Artikel hochlädt Machen Sie sich auf den Weg zum Abschnitt Verfahren: Skizzieren Sie dieschritte für die Produktion von Inhalten. Geben Sie Informationen darüber, welche Artikel hohe Priorität haben, wie sie zu schreiben sind und worauf zu achten ist. In diesem Abschnitt können Sie Anweisungen zu Stil, Grammatik und Formatierung einfügen oder diekalender für den Inhalt für diesen bestimmten Client

Der Abschnitt "Verwandte Ressourcen" ist für häufig gestellte Fragen (FAQ) reserviert - klären Sie Unklarheiten, um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden.

In einem eigenen Abschnitt können Sie nützliche Links wie den Blog Ihres Clients oder leistungsstarke Artikel anhängen.

4. ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage

Verwalten Sie Ihre SEO-Inhalte ganz einfach und geben Sie sie intern oder extern frei - mit der ClickUp SEO Content Brief Vorlage

Ja, Ihre Artikel müssen relevant sein und auf den Punkt kommen, aber Sie sollten nicht vergessen, dass Sie auch für Suchmaschinen schreiben. Wenn die Suchmaschinen Ihre Artikel nicht "mögen", werden sie nicht weit oben ranken, was sich auf die Reichweite auswirkt. Mit dem ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage können Sie sicherstellen, dass Ihre Artikel die richtigen Algorithmen ansprechen und in den Suchergebnissen Spitzenpositionen einnehmen.

Diese Dokument-Vorlage verfügt über sorgfältig gestaltete Abschnitte, mit denen Sie umfassende Briefs erstellen können, die den Autoren helfen, die besten SEO-Praktiken umzusetzen.

Der erste Abschnitt, Übersicht, konzentriert sich auf die allgemeinen Richtlinien für Ihren Artikel. Hier geben Sie den Titel, die Wortzahl, die Ziele und das Format des Inhalts an. Fügen Sie Personen hinzu, die mit dem Projekt zu tun haben, um ihnen Zugang zum Briefing zu geben und ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts zu ermöglichen.

Im Abschnitt Zielpublikum geht es um die Erstellung eines Profils Ihrer Schlüssel-Zuschauer. Um sicherzustellen, dass der Artikel auf den Punkt kommt, sollten Sie Informationen über Alter, Bildungsstand, Familienstand, Beruf und Verhaltensweisen der Zielgruppe angeben.

Im Abschnitt Messaging umreißen Sie den Zweck des Inhalts, den Sie erstellen. Stellen Sie heraus, wie sich Ihr Produkt von der Konkurrenz abhebt und warum es eine Überlegung wert ist. Dieser Abschnitt ist auch ein guter Ort, um den Ton einzuführen, in dem Sie erkannt werden möchten.

Nachdem Sie diese allgemeinen Aspekte Ihres Projekts festgelegt haben, geben Sie in den folgenden Abschnitten artikelspezifische Leitlinien vor:

Schlüsselwörter : Fassen Sie die primären und sekundären Schlüsselwörter zusammen, die Sie in Ihren Artikel aufnehmen sollten, damit er eine höhere Platzierung erhält

: Fassen Sie die primären und sekundären Schlüsselwörter zusammen, die Sie in Ihren Artikel aufnehmen sollten, damit er eine höhere Platzierung erhält Gliederung & Unterthemen: Geben Sie Ihrem Artikel eine Struktur und fassen Sie in der Tabelle die Unterthemen zusammen, die Sie auf der Grundlage folgender Kriterien behandeln solltenSEO-Analyse Die letzten beiden Abschnitte bieten Platz für zusätzliche Ressourcen und Artikel von Mitbewerbern, die Ihren Autoren helfen, eine hervorragende Arbeit zu erledigen.

5. ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage

Verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten mit der ClickUp ChatGPT Vorlage für Schreibanregungen

Inhalte zu schreiben, wenn es Ihnen an Inspiration fehlt, kann eine sehr mühsame Aufgabe sein. Zum Glück gibt es ein Tool, das den Schreibzauberer in Ihnen wecken kann - die ClickUp ChatGPT Schreibanregungen Vorlage . 🧙

Diese Dokument-Vorlage ist eine Sammlung von 200+ Aufforderungen, die Ihnen helfen, mit ChatGPT, dem superbeliebten KI-basierten Chatbot, zu "sprechen". Mit Hilfe der richtigen Prompts können Sie ChatGPT in einen Chatbot verwandeln KI-Inhaltsgenerator und leistungsstarke copywriting tool für Content-Marketing-Projekte.

Die Aufforderungen sind in mehrere Kategorien unterteilt, darunter Aufforderungen zum Schreiben von Blogs, Büchern, Fanfiction und Erzählungen. Zu erledigen ist nur noch, die richtige Aufforderung zu finden, sie in ChatGPT zu kopieren und sie dann zu erledigen.

Nehmen wir an, du schreibst einen Blogbeitrag über projektmanagement-Software und brauchen ein einprägsames Intro. Öffnen Sie ChatGPT Prompts for Blog Writing und kopieren Sie diese Aufforderung:

"Entwerfen Sie eine einprägsame Einleitung für einen Blogbeitrag zum Thema '{spezifisches Thema}' Heben Sie die Relevanz des Themas im Kontext von '{einer bestimmten Branche/einem bestimmten Feld}' hervor und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie '{Faktor 1}', '{Faktor 2}' und '{Faktor 3}'."

Vergessen Sie nicht, die Wörter in den Klammern durch passende Ausdrücke zu ersetzen! 😁

Beachten Sie, dass Sie sich nicht buchstabengetreu an die Aufforderungen halten müssen. Sie können gerne experimentieren und mit den Formulierungen spielen, um die gewünschten Antworten von ChatGPT zu erhalten. Der Chatbot kann eine ausgezeichnete gliederungsgenerator wenn Sie brainstorming Ideen für Ihre Beiträge in den sozialen Medien und andere Inhalte.

6. ClickUp Copywriting Vorlage für den Umfang der Arbeit

Die ClickUp Copywriting Scope of Work Vorlage hilft Ihnen und Ihrem Client bei der Festlegung anforderungen an das Projekt und rationalisieren die Zusammenarbeit

Die Arbeit mit Clients kann schwierig und unangenehm sein, wenn Sie die Anforderungen an ein Projekt nicht festlegen. Wenn Sie Missverständnisse und umfangreiche Überarbeitungen vermeiden und sicherstellen wollen, dass Ihre Clients bekommen, was sie wollen, verwenden Sie die ClickUp Copywriting Vorlage für den Umfang der Arbeit .

Diese Dokument-Vorlage definiert die Arbeit, die Sie für Ihren Client produzieren werden, und geht auf die kleinsten Details ein.

Zunächst haben Sie den Abschnitt Übersicht, in dem Sie die Schlüssel-Details zur Festlegung der zusammenfassung des Projekts . Dann gehen Sie ins Detail und besprechen die die Ziele des Projekts um seinen Zweck zu definieren.

Der nächste und wichtigste Schritt ist das Ausfüllen des Abschnitts Leistungen. Hier können Sie:

Ihre Zuständigkeiten und die des Kunden darlegen

Meilensteine definieren und Zeitleisten

Maßschneidern einerplan für die Kommunikation* Besprechen Sie das Budget

Lassen Sie Raum für Genehmigungen und Freigaben

Die Vorlage ist unglaublich detailliert und deckt alle projektbezogenen Angelegenheiten ab, so dass kein Raum für Missverständnisse bleibt. Wenn Sie mit anderen an dem Projekt arbeiten, fügen Sie sie der Vorlage hinzu - so haben Sie alle Infos an einem Ort und können den Prozess reibungslos abwickeln.

Sobald Sie die Vorlage abgeschlossen haben, hängen Sie das Dokument an bestimmte Aufgaben und jonglieren Sie selbstbewusst mit Ihren Projekten! 🤹

Tipp: Sie wissen nicht, wie Sie die Vorlage ausfüllen sollen? Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp AI, einer einzigartigen KI-basiertes Schreiben und tool für die Erstellung von Inhalten . Dieser leistungsstarke Assistent verfügt über rollenspezifische Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, Ideen zu entwickeln, Zusammenfassungen zu erstellen, Aufgaben zu erstellen und klare Inhalte zu verfassen.

7. ClickUp Inhalt Plan Vorlage

Verwalten Sie Ihre Arbeit wie ein Profi mit der ClickUp Vorlage für den Content Plan

Wenn Sie Ihren Workload richtig managen, verpassen Sie keine Abgabetermine und müssen nicht gegen die Uhr arbeiten, um Ihre Artikel abzuschließen, während Ihr Stresspegel durch die Decke geht. Wenn Sie einen zusätzlichen Schub brauchen, um Ihre Arbeitstage zu organisieren und Zeitpläne zu visualisieren, ist die ClickUp Content Plan Vorlage ist dafür gemacht.

Diese Vorlage bietet folgende Features mehrere Ansichten mit denen Sie Ihren Workload aus verschiedenen Perspektiven betrachten können.

Beginnen Sie mit der Listenansicht Inhaltsplan, in der Sie für jeden Artikel Aufgaben erstellen und deren Priorität, Status, Zweck, Inhaltsart, Zielgruppe, Schlüsselwörter und Autor(en) festlegen können. Sie können die Benutzerdefinierte Felder für die Anzeige von Fortschritten, ausklappbaren Listen oder anderen Dingen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen.

Die Ansicht Approval Board ist eine Kanban Board zeigt die Aufgaben als Karten an, die nach dem Status des Fortschritts sortiert sind (Nicht begonnen, In der Warteschleife, In Bearbeitung, etc.). Dank des Drag-and-Drop-Designs von ClickUp können Sie die Karten einfach verschieben und so den Überblick über Ihre Workloads behalten.

Die Ansicht Inhalt Kalender zeigt Ihre Aufgaben in einem Kalender entsprechend ihrem Fälligkeitsdatum an. Standardmäßig verwendet die Ansicht Monate, aber Sie können die Anzeige auf jeden Tag, vier Tage oder eine Woche ändern, je nachdem, wie voll Ihr Terminkalender ist. Neben dem Namen der Aufgabe enthält der Kalender auch Informationen wie den Status der Genehmigung, die benötigten Ressourcen und den Inhaltstyp.

Laden Sie Ihre Teammitglieder zur Vorlage ein und sorgen Sie für maximale Transparenz im gesamten Team.

Ersetzen Sie Furcht durch Inspiration: Probieren Sie diese coolen Vorlagen zum Schreiben von Inhalten

Das Schreiben von Inhalten bietet unglaubliche Lernmöglichkeiten und kann sich lohnen, wenn Sie bereit sind, Ihre Zeit und Ihren Aufwand in die ständige Verbesserung Ihrer Fähigkeiten zu investieren.

Die aufgelisteten Vorlagen für das Verfassen von Inhalten erleichtern Ihre Arbeit, indem sie eine solide Grundlage für die Rationalisierung von Prozessen, die Förderung der Zusammenarbeit und die Erstellung hochwertiger Texte für verschiedene Zwecke bieten.

Tauchen Sie ein in die beeindruckende Vorlagen-Bibliothek von ClickUp und entdecken Sie 1.000+ Vorlagen und finden Sie Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Inhalte auf die nächste Stufe zu heben! 🧚