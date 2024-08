10 Content Workflow Software für Marketing Teams im Jahr 2024

Content-Teams wissen, wie wertvoll sie sind, wenn es darum geht, den Traffic zu steigern, die Kundenbindung zu erhöhen und Ihre Marke aufzubauen.

Aber das Nageln Ihrer produktion von Inhalten ist eine harte Nuss zu knacken. Sie müssen sich nicht nur clevere Wege einfallen lassen, um Ihre Konkurrenten auszustechen, sondern Sie müssen auch die gesamte arbeitsablauf der Inhaltserstellung von der Idee bis zur Veröffentlichung.

Ihre Aufgabenliste ist voll mit Dingen wie dem Brainstorming für Newsletter-Ideen, der Zuweisung von Aufgaben an freiberufliche Autoren und der Planung von Inhalten für die Veröffentlichung. Bei so vielen verschiedenen Inhalten, die gleichzeitig in Arbeit sind und an denen mehrere Teammitglieder beteiligt sind, kann es leicht passieren, dass man den Ball fallen lässt oder einen wichtigen Termin verpasst.

Aber so muss es nicht sein. 👀

Tools für den Content-Workflow sorgen dafür, dass Sie in jeder Phase über die nötigen Werkzeuge für die Erstellung, Planung und Verwaltung von Inhalten verfügen. Hier erfahren Sie mehr darüber, worauf Sie bei diesen Tools achten sollten, und wir stellen 10 unserer bevorzugten Optionen zur Unterstützung Ihres Inhaltserstellungsprozesses vor.

Worauf sollten Sie bei Content Workflow Software achten?

Die Anzahl der Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, ist endlos. Doch die richtige Software zu finden, kann den Unterschied zwischen einer langsamen, unzureichenden Software und einer anpassbaren Option für höchste Effizienz ausmachen. ✨

Skalieren Sie Ihren Content-Produktionsprozess effektiv mit dieser speziell angefertigten Vorlage in ClickUp

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer Content-Workflow-Software achten sollten:

Workflow-Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben : In Bezug auf werkzeuge zur Prozessverbesserung beschleunigen Automatisierungen Ihre Arbeitsabläufe, minimieren das Fehlerrisiko und verkürzen die Zeit, die Sie für die Planung von Aufgaben für Ihr Team benötigen

In Bezug auf beschleunigen Automatisierungen Ihre Arbeitsabläufe, minimieren das Fehlerrisiko und verkürzen die Zeit, die Sie für die Planung von Aufgaben für Ihr Team benötigen Kollaborationstools: Mit Tools wie Kommentaren, Chats und synergetischen Arbeitsbereichen können Sie mit den Teammitgliedern in Echtzeit zusammenarbeiten und die Arbeit der einzelnen Teammitglieder besser verfolgen

Mit Tools wie Kommentaren, Chats und synergetischen Arbeitsbereichen können Sie mit den Teammitgliedern in Echtzeit zusammenarbeiten und die Arbeit der einzelnen Teammitglieder besser verfolgen Anpassbare Vorlagen : Bessere Arbeit in der Hälfte der Zeit dank Vorlagen für alle Arten von Inhalten - von E-Mail-Newslettern und Beiträgen für soziale Medien bis hin zu Content Briefs und Style Guides

Bessere Arbeit in der Hälfte der Zeit dank Vorlagen für alle Arten von Inhalten - von E-Mail-Newslettern und Beiträgen für soziale Medien bis hin zu Content Briefs und Style Guides Integrationen: Arbeiten Sie nahtlos mit den Tools, die Sie lieben, indem Sie sich für eine Content-Workflow-Software entscheiden, die sich in Messaging-, Zeiterfassungs- und Aufgabenverwaltungsanwendungen integrieren lässt

Arbeiten Sie nahtlos mit den Tools, die Sie lieben, indem Sie sich für eine Content-Workflow-Software entscheiden, die sich in Messaging-, Zeiterfassungs- und Aufgabenverwaltungsanwendungen integrieren lässt Unterstützung bei der Inhaltserstellung: Wählen Sie eine Software, die Folgendes bietetschreibwerkzeuge und Bearbeitungsfunktionen enthält, mit denen sich jeder Beitrag mühelos verbessern lässt

Die 10 besten Content-Workflow-Software im Jahr 2024 zu verwenden

Von anwendungen zur Erstellung von Inhalten und werkzeuge für das technische Schreiben bis hin zu umfassender Content-Workflow-Software - es gibt ein Tool, das Ihre Prozesse verbessert. Hier finden Sie 10 der besten Tools zur Rationalisierung workflow-Verwaltung für Ihr Content-Team. 🤩

Kombinieren Sie benutzerdefinierte Tags und die Kalenderansicht, um Ihren Content-Plan zu visualisieren

ClickUp ist ein projektmanagement-Werkzeug mit dem alles vom Schreiben von Inhalten bis hin zur Planung und Verteilung der Arbeitsbelastung einfacher denn je wird. Dieses Projektmanagement-Tool bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und endlose Anpassungsmöglichkeiten, um jeden Prozess für Inhalts- und Projektmanager gleichermaßen zu rationalisieren. 🌻

Verwalten Sie die Erstellung von Inhalten auf mehreren Kanälen mit ClickUp-Marketing funktionen. Nutzen Sie die integrierten Komponenten "Docs" und "Collaboration", um Ideen für neue Kampagnen zu sammeln oder eine Datenbank mit Ihren Inhaltsregeln zu erstellen. Erstellen Sie Projektpläne mit Aufgaben für jedes Teammitglied, und nutzen Sie die verschiedenen Ansichten, um den Überblick über den Fortschritt zu behalten.

Erstellen Sie ein visuelles Workflow-Management-System mit ClickUp's Kalenderansicht . Tägliche, wöchentliche und monatliche Ansichten schlüsseln den Inhaltsplan auf und machen deutlich, wo sich jedes Projekt in der Pipeline befindet. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und Bezeichnungen wie "Entwurf", "Bearbeitung", "Veröffentlichung" und "Werbung", um Ihren Prozess der Inhaltserstellung zu unterteilen.

Außerdem können Sie neue Kampagnen in Minuten statt in Stunden erstellen, dank ClickUp AI und anpassbare Inhaltsvorlagen. Die KI schreibassistent generiert Ideen, bearbeitet und fasst Ihre Notizen zusammen, um sie mit dem Team zu teilen. Vorlagen wie die ClickUp Inhaltskalender-Vorlage lässt Sie planen, wann und wie Sie Inhalte erstellen.

ClickUp beste Eigenschaften

Tausende von Vorlagen, daruntervorlagen für soziale Medien undvorlagen für Inhaltskalenderermöglichen es Ihnen, Inhalte in der Hälfte der Zeit zu erstellen und im Voraus zu planen

Mit anpassbaren Berechtigungen können Sie Dokumente für Freiberufler und Teammitglieder freigeben und sicherstellen, dass jeder Zugriff auf die benötigten Informationen hat - und nicht auf die, die er nicht braucht

Integrationen mit ergänzenden Content-Workflow-Softwaretools wie Slack, Google Drive und HubSpot rationalisieren die Verwaltung von Inhalten

Mehrere Ansichten, darunter Kanban-Boards und Gantt-Diagramme, erhöhen die Transparenz Ihres Inhaltskalenders, Ihrer Workflows und Ihres Veröffentlichungsplans, um Engpässe zu vermeiden

Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Automatisierungen, Checklisten und Zeitpläne halten Ihr Team auf Erfolgskurs

ClickUp-Einschränkungen

Trotz der benutzerfreundlichen Oberfläche kann es einige Zeit dauern, bis der volle Funktionsumfang des Tools ausgeschöpft ist

Einige Funktionen wie das KI-Tool sind nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Narrato

über Narrato Narrato ist ein KI-gestütztes System zur Verwaltung von Content-Workflows, mit dem das Schreiben und Veröffentlichen von Inhalten schneller geht, auch im großen Maßstab. Zu den wichtigsten Funktionen, die Inhaltsersteller schätzen werden, gehören ein integrierter Kalender, Planungstools und Produktivitätshilfen. Die Software umfasst auch einen Bildgenerator und die Möglichkeit, direkt auf der Plattform zu veröffentlichen.

Narrato beste Eigenschaften

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten, um die Planung von Inhalten zu optimieren, indem Sie Ideen für neue Inhalte generieren

Die Funktion zur Erstellung von Inhaltskurzbeschreibungen ist in ChatGPT integriert, um Ihnen weitere Ideen für die Keyword-Recherche zu liefern und zu erfahren, was die Konkurrenz sagt

Verbessern Sie Ihre Content-Strategie dank integrierter SEO-Empfehlungen, Gliederungen und Stilrichtlinien

Bleiben Sie auf Kurs und verpassen Sie keine Deadline mit der Inhaltskalenderfunktion

Narrato Einschränkungen

Sie können zwar über die Plattform veröffentlichen, aber Sie müssen ein anderes Tool verwenden, um Beiträge in den sozialen Medien zu planen

Einige Nutzer wünschen sich, dass die Plattform besser anpassbar ist

Preise für Narrato

Pro: $52/Monat pro Arbeitsbereich

$52/Monat pro Arbeitsbereich Business: $100/Monat pro Arbeitsbereich

$100/Monat pro Arbeitsbereich Benutzerdefiniert: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Narrato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Rezensionen)

3. Kissflow

über Kissflow Kissflow ist ein Business-Management-Tool, das Arbeitsabläufe vereinfacht, ohne dass Kodierung erforderlich ist. Visuelle Workflows bieten einen Einblick in den Stand der Projekte und die nächsten Schritte. Kissflow kann mit Dutzenden von Tools integriert werden und verfügt über eine Berichtsfunktion, mit der sich Marketingkennzahlen verfolgen lassen. 📈

Kissflow beste Eigenschaften

Die einfache, codierungsfreie Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, einen individuellen Arbeitsbereich zu erstellen, der für Sie sinnvoll ist

Mit den Drag-and-Drop-Funktionen können Sie Formulare nehmen und sofort Aufgaben erstellen, um Workflows mit Leichtigkeit zu erstellen

Visuelle Workflows lassen Sie Engpässe schnell erkennen, um Prozesse zu optimieren und Rückschläge zu vermeiden

Mit der dynamischen Weiterleitung können Sie Aufgaben sofort dem richtigen Teammitglied zuweisen und so Zeit und Mühe bei der Verwaltung Ihres Teams sparen

Kissflow-Einschränkungen

Obwohl es ein No-Code-Tool ist, gibt es immer noch eine Lernkurve

Einige Benutzer wünschten sich mehr Integrationen mit Content Management Systemen und CRMs

Kissflow Preise

Basic: Beginnt bei $1.500/Monat

Beginnt bei $1.500/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

4. Hemingway

über Hemingway Sie möchten qualitativ hochwertige Inhalte erstellen, die den internationalen Schreib- und Stilstandards entsprechen? Hemingway erledigt diese Aufgabe, indem es Ihre Texte analysiert und Fehler für die Lesbarkeit hervorhebt.

Die besten Eigenschaften von Hemingway

Die benutzerfreundliche Oberfläche ist einfach gehalten, so dass sowohl kleine Unternehmen als auch große Konzerne mit neuen Mitarbeitern ihre Teammitglieder leicht einarbeiten können, ohne viel Zeit oder Mühe für Schulungen aufwenden zu müssen

Die Farbcodierung weist auf häufige Fehler hin, darunter schwer lesbare Sätze, die Verwendung des Passivs und einfachere Alternativen

Die Wortzählungsfunktion erleichtert die Erstellung einer größeren Bandbreite von Inhalten, ob es sich nun um lange Blogbeiträge oder Beiträge in sozialen Medien handelt, die nur wenige Zeichen enthalten

Die Webversion ist kostenlos, oder Sie können die kostenpflichtige Desktop-App herunterladen

Hemingway Einschränkungen

Das einfache Feedback enthält manchmal Fehler, so dass Sie bei der Annahme von Änderungen immer noch Ihr Urteilsvermögen einsetzen müssen

Es ist nicht dafür gedacht, Rechtschreib- oder Grammatikfehler zu erkennen, daher benötigen Sie dafür ein anderes Tool

Preise für Hemingway

Kostenloses Online-Tool

Desktop App: $19.99 einmalige Gebühr

Hemingway Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Rezensionen)

5. CoSchedule

über CoSchedule CoSchedule bietet eine Reihe von Marketingprodukten zur Optimierung Ihrer Content-Marketing-Strategie und zum Aufbau besserer Arbeitsabläufe. Die content-Marketing-System unterstützt Kalender für verschiedene Zwecke, darunter einen Inhaltskalender und einen sozialen Kalender.

Unterstützung von Tools

wurden ebenfalls entwickelt, um die Ausbildung zu vereinfachen und es einfacher zu machen, ein besserer Content-Marketer zu werden.

CoSchedule beste Eigenschaften

Die Kalenderfunktionen richten das gesamte Team aus, egal ob es mit Freiberuflern oder auf der Verlagsseite arbeitet, um die Inhalte live zu schalten

Das Actionable Marketing Institute bietet fusselfreie Trainingseinheiten, die 30 Minuten oder weniger dauern, um Ihre Fähigkeiten schnell zu verbessern

Das Headline Studio bewertet Überschriften und bietet Vorschläge zur Erstellung effektiverer Inhalte für Suchmaschinen und Leser

Verschiedene Ansichten, einschließlich eines Kanban-Boards, erleichtern die Verfolgung von Inhalten, unabhängig davon, ob sie gebrieft, geschrieben, bearbeitet oder veröffentlicht werden

Einschränkungen von CoSchedule

Einige Nutzer halten die Preise für zu hoch, vor allem wenn man alle Funktionen nutzen möchte

Sie können zwar in den sozialen Medien veröffentlichen, aber einige Nutzer berichten von Fehlern

CoSchedule Preise

Freier Kalender: Für immer kostenlos

Für immer kostenlos Sozialer Kalender: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Content Calendar: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Marketing Suite: Preise auf Anfrage

CoSchedule Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

6. GatherContent

über GatherContent Beseitigen Sie das Chaos und skalieren Sie Ihre Inhaltsproduktion mit GatherContent. Diese Inhalts- und workflow-Management-Software ermöglicht es Ihnen, bessere Prozesse zu entwickeln, Mitarbeiter auf ihre Aufgaben auszurichten und die Erstellung und Optimierung von Inhalten zu vereinfachen. 👨🏽‍💻

Die besten Eigenschaften von GatherContent

Fördern Sie die Teamarbeit mit kollaborativen Funktionen wie Echtzeitbearbeitung und Brainstorming

Vereinfachen Sie Ihre inhaltsdatenbank indem Sie Kalkulationstabellen und Dokumente an einem Ort verwalten - dank des Content Hub

Schablonenbeschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten und sorgen für Konsistenz über alle Teile hinweg

Integrationen und eine benutzerdefinierte API ermöglichen es Ihnen, die von Ihnen bevorzugten Anwendungen zu verbinden und Inhalte schneller zu veröffentlichen

Einschränkungen von GatherContent

Die Standardeinstellung für E-Mail-Benachrichtigungen kann für einige Benutzer zu viel sein, aber Sie können diese in Ihrem Profil ändern

Da das Tool in hohem Maße anpassbar ist, gibt es eine Lernkurve, und Sie müssen neue Benutzer schulen

GatherContent Preise

Start: $99/Monat, jährlich abgerechnet

$99/Monat, jährlich abgerechnet Skala: 299 $/Monat, jährlich abgerechnet

299 $/Monat, jährlich abgerechnet Transform: $799/Monat, jährliche Abrechnung

$799/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

GatherContent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

7. Teamly

über Teamly Teamly geht über die Verwaltung von Content-Workflows hinaus und ist eine Softwarelösung, mit der sich alle Aspekte von Remote-Teams verwalten lassen. Mit Anwendungsfällen von politischen und juristischen Teams bis hin zu Marketing-Agenturen wurde es entwickelt, um Kommunikation, Aufgabenmanagement, Gehaltsabrechnung und Zeiterfassung zu verbessern.

Teamly beste Eigenschaften

Mit Instant Chat können Sie in Echtzeit mit Teammitgliedern kommunizieren, egal wo auf der Welt sie sich befinden

Mit Kanban-Boards können Sie Ihren Content-Workflow visualisieren, einschließlich wichtiger Fälligkeitsdaten, Inhaltstypen undprojektziele* Nutzen Sie Bildschirmaufzeichnungen für Schulungen, den Austausch von Ideen und die Erläuterung von Prozessen, die Sie für neue Mitarbeiter wiederverwenden oder für die Einführung regelmäßiger Verfahren nutzen können

Behalten Sie die Arbeitsbelastung mit der Zeiterfassungsfunktion im Auge und vereinfachen Sie die Gehaltsabrechnung für angestellte Teammitglieder und Freiberufler wie Autoren und Redakteure

Teamly Einschränkungen

Begrenzte Integrationen können ein nahtloses Arbeiten erschweren, wenn Sie einen großen technischen Stack haben

Einige Nutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Dashboards

Preise von Teamly

Immer kostenlos

Starter: $47/Monat

$47/Monat Business: $97/Monat

Teamly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (3+ Bewertungen)

4.8/5 (3+ Bewertungen) Capterra: N/A

8. Nintex

über Nintex Mit Nintex können Sie Geschäftsprozesse vereinfachen und benutzerdefinierte Workflows für Inhalte erstellen, ohne dass dafür Code erforderlich ist. Für Marketingprojekte können Sie damit Redaktionskalender erstellen, die Zusammenarbeit im Team optimieren und Daten aus Marketingkampagnen generieren.

Die besten Funktionen von Nintex

Das Process Discovery Tool untersucht bestehende Abläufe und zeigt verbesserungswürdige Bereiche auf

Verwenden Sie den Prozessmanager, um Prozesse für die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten zu dokumentieren

Robotic Process Automations automatisieren sich wiederholende Aufgaben und geben Ihnen so Zeit, sich auf andere Initiativen zu konzentrieren

Integrierte E-Signatur-Funktionen erleichtern die Einbindung von Freiberuflern für die Erstellung von Inhalten

Nintex-Einschränkungen

Die Preispläne sind teuer, was dieses Tool auf Unternehmen mit größeren Budgets für Workflow-Software beschränkt

Integrationen könnten verbessert werden und einfacher zu navigieren sein

Nintex Preise

Pro: $25.000/Jahr

$25.000/Jahr Premium: $50.000/Jahr

$50.000/Jahr Benutzerdefiniert: Personalisierte Preise

Nintex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

9. ProcessMaker

über ProcessMaker ProcessMaker ist eine Automatisierungsplattform, die auf KI basiert. Das Tool wird vierteljährlich aktualisiert und ist damit eine hochmoderne Option für Unternehmen, die ein Tool suchen, das mit ihnen wächst. 💪

ProcessMaker beste Eigenschaften

Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) analysiert Ihre Prozesse und Informationen und kann daraus wichtige Erkenntnisse oder Verbesserungsvorschläge ableiten

Dank fortschrittlicher Automatisierung kann sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren und den Zeitaufwand für Hausarbeiten reduzieren

Nutzen Sie die eingebauten Datentools, um Metriken für alle Ihre Marketingmaßnahmen zu verfolgen

Low-Code-Funktionen erhöhen die Anpassungsfähigkeit und ermöglichen eine schnellere Skalierung der Prozesse

ProcessMaker Einschränkungen

Es ist zwar ein umfassenderes Tool, aber auch teurer als andere Tools auf dieser Liste

Einige Benutzer hätten sich mehr technischen Support gewünscht, insbesondere für Anfänger

ProcessMaker Preise

Plattform: $1.475/Monat

$1.475/Monat Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise+: Kontakt für Preise

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

4.3/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. Planbar

über Planbar Planable ist ein visuelles Content-Workflow-Tool, mit dem Sie Ihre Beiträge erstellen, planen und so ansehen können, wie sie in der freien Natur aussehen. Es wurde entwickelt, um die Erstellung von Inhalten zu vereinfachen. Der Schwerpunkt liegt auf den Inhalten und nicht auf Projektmanagementaufgaben und Zeitplanung, die die Kreativität beeinträchtigen können.

Planable beste Eigenschaften

Erstellen Sie Inhalte direkt im Tool, um zu sehen, wie sie auf den verschiedenen Kanälen aussehen, egal ob es sich um soziale Medien oder einee-Mail-Newsletter* Kontextbezogene Kommentare verbessern die Zusammenarbeit, ohne dass Sie in ein Messaging-Tool wechseln müssen

Aktualisierungen in Echtzeit und einfache Genehmigungen sorgen dafür, dass Inhalte schneller und ohne Hindernisse durch die Pipeline laufen

Vier verschiedene Ansichten - darunter Kalender, Liste, Raster und Feed - ermöglichen es Ihnen, Inhalte so zu visualisieren, wie es für Sie am sinnvollsten ist

Planbare Einschränkungen

Das Tool lässt sich nicht mit allen Social-Media-Plattformen integrieren

Das Tool ist auf Schnelligkeit ausgelegt und eignet sich nicht für den Aufbau einer umfassenden Inhalts- oder Marketingstrategie

Planbare Preise

Kostenlos: Limit von 50 Beiträgen insgesamt

Limit von 50 Beiträgen insgesamt Basic: $11/Benutzer

$11/Benutzer Pro: 22 $/Benutzer

22 $/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

Bessere Content-Workflows erstellen mit ClickUp

Von Software-Tools bis hin zu Workflow-Vorlagen - diese 10 Plattformen helfen, Content-Marketing-Workflows zu verbessern. Egal, ob Sie ein Content-Workflow-Software-Tool benötigen, um neue Content-Ideen zu generieren, oder eines, das Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben hilft, in dieser Liste finden Sie eine Option für Sie. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau besserer Content-Workflows. Die Automatisierung von Aufgaben beschleunigt die Erstellung von Inhalten und stellt sicher, dass jedes Teammitglied weiß, woran es zu arbeiten hat. Marketingfunktionen wie Content-Roadmaps, Berechtigungen und KI-Inhaltsvorschläge sorgen dafür, dass Ihr Team jeden Tag sein Bestes geben kann. 🙌