10 unverzichtbare Software und Tools für die technische Redaktion 2024

Technische Redakteure erfassen und übersetzen komplexe Informationen in übersichtliche, benutzerfreundliche Dokumente. Ganz gleich, ob es sich um eine Produktbeschreibung, eine Anleitung, Versionshinweise oder eine andere Art von Inhalt handelt, Klarheit ist entscheidend.

Es kann zwar schwierig sein, solche spezifischen Inhalte zu erstellen, doch die heutige Software für die technische Redaktion macht diesen Prozess viel weniger mühsam.

Dieser Leitfaden enthält die 10 wichtigsten Tools für technische Redakteure im Jahr 2024. Wir haben auch einige Grundlagen darüber behandelt, worauf Sie bei technischer Software achten sollten writing tool s, um sicherzustellen, dass wir alle auf der gleichen Seite sind.

Fangen wir an!

Was ist technisches Schreiben?

Beim technischen Schreiben geht es darum, komplexe technische Informationen klar und prägnant zu vermitteln. Es wird üblicherweise für Dokumente wie die folgenden verwendet:

Benutzerhandbücher

Standardarbeitsanweisungen

Wissenschaftliche Papiere

Technische Berichte

Software-Handbücher

Projekt-Dokumentation

Technische Redakteure müssen sicherstellen, dass ihre Texte genau und kostenlos sind. Zu erledigen ist auch die Aufgabe, dieses Wissen in etwas zu verdichten, das für nicht-technische Benutzer leicht verständlich ist.

Technische Redakteure müssen nicht nur genau wissen, worüber und für wen sie schreiben, sondern auch in den Bereichen Schreiben, Bearbeitung, Formatierung und Recherche versiert sein.

Worauf sollten Sie bei Software für technische Redakteure achten?

Die Identifizierung der Features, die Sie in Ihrer Software für technische Dokumentation benötigen, ist ein Muss. Hier sind einige wesentliche Elemente, auf die Sie achten sollten:

Vorlagen : Der Prozess der Erstellung vontechnischer Dokumente wird einfacher, wenn Sie mit einem vorgefertigten Rahmen beginnen können (vertrauen Sie uns)

Der Prozess der Erstellung vontechnischer Dokumente wird einfacher, wenn Sie mit einem vorgefertigten Rahmen beginnen können (vertrauen Sie uns) Künstliche Intelligenz: Es gibt keinen Grund, die Macht des maschinellen Lernens nicht zu nutzen undKI Schreib-Tools zu nutzen, und sie werden Ihnen eine Menge Zeit ersparen

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Zusammenarbeitsberechtigungen: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, benötigen Sie ein Feature zur Benutzerverwaltung, mit dem Sie bestimmte Berechtigungen und Rollen zuweisen können

Wenn Sie mit einem Team arbeiten, benötigen Sie ein Feature zur Benutzerverwaltung, mit dem Sie bestimmte Berechtigungen und Rollen zuweisen können Features zur Berichterstellung: Eingebauttools zur Berichterstellung können Aufschluss darüber geben, wie Ihre technischen Inhalte funktionieren

Diese Liste ist nicht vollständig, aber wahrscheinlich kennen Sie die anderen Features, nach denen Sie suchen: Denken Sie an Bearbeitungs-Tools, Screen-Capture, Grammatik- und Rechtschreibprüfungstools und die Integration mit software wie MS Word .

Egal ob Sie auf der Suche sind nach software für Schreibassistenten oder Plagiatsprüfer, werden Sie auf dieser Liste für die beste technische Dokumentation fündig.

Mit den Reprompting-Features können Sie große Mengen an Inhalten neu schreiben, um sie an Ihren eigenen Tonfall anzupassen

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Tool mit einer Vielzahl von Features, die das Leben eines technischen Redakteurs erleichtern. Es ist eine umfassende Plattform für Produktivität und wissensdatenbank und ermöglicht es Ihnen, alles zusammenzubringen mit Features wie ClickUp Dokumente , Whiteboards und Listenansicht .

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Tool mit einer Vielzahl von Features, die das Leben eines technischen Redakteurs erleichtern. Es ist eine umfassende Plattform für Produktivität und wissensdatenbank und ermöglicht es Ihnen, alles zusammenzubringen mit Features wie ClickUp Dokumente , Whiteboards und Listenansicht .

Verwenden Sie die ClickUp Board-Ansicht als Startseite für neue Projekte und wechseln Sie dann zur Listenansicht, um Ihre Aufgaben zu gruppieren, zu sortieren und zu filtern. Oder nutzen Sie die Styling-Optionen in ClickUp Docs, um Tabellen hinzuzufügen und Wissensdatenbanken im Handumdrehen zu formatieren.

Und dann ist da noch das All-Star ClickUp AI schreibassistent! Es ist eine super-intelligente KI-Tool das Ihren Workflow um Stunden verkürzen kann, indem es Snippets, Tabellen mit Inhalten und ganze Seiten erstellt. ClickUp AI kann auch die Formatierung und Bearbeitung von Texten in Sekundenschnelle erledigen und hilft Ihnen dabei, technische Infos in benutzerfreundliche Formulierungen umzuwandeln.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp's ChatGPT Prompts für technisches Schreiben um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Ihre Schreibfähigkeiten dort einzusetzen, wo es darauf ankommt.

ClickUps beste Features:

Integration mit mehr als 1.000 Tools, darunter WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot und Google Docs

Zahlreiche Vorlagen, damit Sie sich auf das Verfassen (und nicht auf das Strukturieren) Ihrer Inhalte konzentrieren können - denken Sie anvorlagen für die Anforderungserfassung,inhaltsverwaltung vorlagen, und mehr

Kompatibel mit den meisten Geräten und Betriebssystemen, einschließlich Chrome, Windows, iOS, Android und MacOS

Features für die Zusammenarbeit wie Echtzeit-Kommentare, Chats, Gifs und benutzerdefinierte Dashboards machen es einfach, die Mitglieder Ihres Teams auf der gleichen Seite zu halten

ClickUp AI kann ganze E-Mails, Social-Media-Posts und Dokumentzusammenfassungen erstellen. Sie können es auch als Online-Editor verwenden, um bestimmte Inhalte zu kürzen, zu verlängern oder zu erweitern

ClickUp Automatisierungen könnenzeit sparen und rationalisieren Ihren Workflow durch die Automatisierung benutzerdefinierter Auslöser und Aktionen für zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung von Fälligkeitsdaten und die Erstellung von Elementen für Aktionen

Das Clip Feature bietet die Möglichkeit, Videos aufzuzeichnen und an Teamkollegen zu senden

ClickUp Limits:

Einige Rezensenten berichten, dass sie ihre Einstellungen für Benachrichtigungen an die gewünschten Informationen anpassen müssen

ClickUp AI ist im Free Forever-Plan nicht verfügbar

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Business: $12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$12/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Dokument360

über Dokument360 Document360 ist eines der besten Tools für die technische Redaktion zur Veröffentlichung in verschiedenen Formaten. Mit den vielen hilfreichen Features des Tools können Sie ganz einfach Artikel, Benutzerhandbücher, Tutorials, Listen mit häufig gestellten Fragen (FAQs) und Knowledge-Base-Artikel erstellen und veröffentlichen.

Mit dem HTML Editor können Sie auch den Schwerpunkt von Layouts auf die Erstellung von medienintensiven Inhalten verlagern. Oder nutzen Sie die SEO-Einstellungen, um die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen, und fügen Sie benutzerdefinierte CSS ein, um Ihre Webseite hervorzuheben!

Document360 beste Features:

Integrationen mit über 20 Tools, darunter Google Analytics, FullStory und Chatra

Tools für die Zusammenarbeit ermöglicht die Einstellung von Fälligkeitsdaten, die Zuweisung von Rollen und die Verwaltung von Workflows für Ihr Team

Mehrere Features für den Text Editor, um den Aufwand für die Korrektur von Fehlern zu minimieren

Spezialisierte tools ermöglichen es Ihnen, mit einem zuverlässigen XML-Sitemap-Generator in der Hälfte der Zeit eine hochwertige Wissensdatenbank für Kunden und Mitarbeiter zu erstellen

Document360 Beschränkungen:

Einige Rezensenten berichten von Zeichen- und Seiten-Limits, die ihre Software-Dokumentation beeinträchtigen

Die kostenlose Version limitiert den Zugriff auf den Großteil dererweiterte Dokumentationstools Document360 Preise:

Free

Standard: $149/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung

$149/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung Professional: 299 $/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung

299 $/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung Business: $399/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung

$399/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung Enterprise: $599/Monat pro Projekt, jährliche Zahlung

Document360 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

4.7/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)



3. Atlassian Confluence

über Atlassian Confluence Confluence ist ein hervorragender offener, gemeinsam genutzter Workspace für Teams und die Zusammenarbeit an entfernten Standorten. Planen, erstellen, freigeben und aktualisieren Sie technische Dokumentationen und wählen Sie aus verschiedenen Plugins, um während des gesamten Zyklus des Dokuments Zeit zu sparen.

Sie können alles erstellen von pläne für die Produkteinführung zu marketing-Kampagnen zu Artikeln der Wissensdatenbank mit einer offenen und kollaborativen Struktur.

Die besten Features von Atlassian Confluence:

Integrationen mit mehreren Software-Tools und Plugins, darunter Google Drive, Draw.io, Jira, Slack und Miro

Vorlagen für Projektplanung, Produktmanagement, Softwareentwicklung und Online-Dokumentation

Anpassbare Workflows, abgeschlossen mit Tools zur Bildbearbeitung, Screen-Capture-Tools und privaten Notizblöcken

Whiteboards erleichtern das Brainstorming mit Ihrem Team durch Features wie Smart Links und Haftnotizen

Atlassian Confluence Limitierungen:

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve bei der Einarbeitung ihres Teams in die Atlassian-Suite

Einige Kritiken erwähnen Probleme mit textbasierten Suchfunktionen

Preise für Atlassian Confluence:

Free

Standard: $5,75/Monat pro Benutzer

$5,75/Monat pro Benutzer Premium: $11/Monat pro Benutzer

$11/Monat pro Benutzer Enterprise: $102.500/Jahr für mehr als 801 Benutzer

Atlassian Confluence Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (3,600+ Bewertungen)

4.1/5 (3,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)



4. Adobe FrameMaker

über Adobe FrameMaker Adobe Framemaker ist ein beliebtes Tool für technische Redakteure, Editoren und Ersteller von Inhalten. Sie können lange und komplexe Dokumente, technische Handbücher, Berichte und Bücher mit strukturierten Authoring- und Publishing-Tools formatieren, erstellen und bearbeiten.

In Verbindung mit anderen Adobe-Produkten können Sie alle Aufgaben, die Sie auf der Liste zu erledigen haben, an einem Ort erledigen. Sie müssen Ihr Dokument in Nur-Text umwandeln, z. B. für eine Online-Hilfe? Mit dem Adobe RoboHelp-Tool für die Erstellung von Hilfetexten können Sie das Dokument in das WebHelp-Format umwandeln. Möchten Sie einer interaktiven Seite für Benutzer Animationen hinzufügen? Verwenden Sie den HTML5-Editor von Adobe, Adobe Animate, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Die besten Features von Adobe FrameMaker:

Integration mit anderen Adobe-Produkten wie Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign und Adobe XD

Innovative Navigation und WYSIWYG-Ansichten (What You See Is What You Get) erleichtern die Erstellung ansprechender technischer Dokumentation

Dank der vorlagenbasierten Struktur und der Tools können Sie mühelos Rich-Media-Inhalte in technische Dokumente einfügen

Robuste Autorenumgebung, die das Erstellen und Aktualisieren strukturierter und unstrukturierter Inhalte erleichtert

Grenzen von Adobe FrameMaker:

Einige Benutzer berichten, dass FrameMaker nicht in andere Adobe-Pakete integriert ist, z. B. in die Adobe Creative Suite, die für Grafikdesign und Videobearbeitung beliebt ist

In einigen Rezensionen werden Störungen des Workflows aufgrund der Unmöglichkeit erwähnt, FrameMaker MIF in die Formate Markdown, MkDocs und Material zu exportieren oder Tools wie GitHub für die Versionskontrolle zu verwenden

Preise für Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Abonnement: $39.99/Monat pro Benutzer

Adobe FrameMaker Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

4.1/5 (30+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

5. Copyscape

über Copyscape Copyscape ist ein einfaches Tool zur Erkennung von Plagiaten, mit dem Benutzer schnell und einfach auf doppelte Inhalte prüfen können. Es prüft auf absichtliche Plagiate, so dass Sie sicherstellen können, dass niemand Ihren Inhalt kopiert hat, und auf unbeabsichtigte Plagiate, die bei technischen Texten vorkommen können.

Copyscape erstellt abschließende Berichte, die es Ihnen ermöglichen, die Originalität des Inhalts zu überprüfen, zu sehen, mit welchen Quellen der Inhalt übereinstimmt, und die Ansicht zu erhalten, welcher Prozentsatz des Inhalts als Plagiat gekennzeichnet ist.

Copyscape beste Features:

Die Integration in WordPress ermöglicht es Benutzern, ihre bevorzugtenblogging tools und auf das Copyscape-Plugin zu antworten, um sicherzustellen, dass der Inhalt vor der Veröffentlichung original ist

Optionen zum Kopieren/Einfügen von Inhalten direkt in Copyscape oder zum Hochladen ganzer Dokumente zur Plagiatsprüfung

Berichterstellung über schnelle und zuverlässige Ergebnisse, auch bei der Prüfung umfangreicher Dokumente

Durch die einfache Plattform ohne zusätzliche Features entfällt die Lernkurve, so dass alle Mitglieder Ihres Teams sofort mit der Nutzung beginnen können

Copyscape Beschränkungen:

Einige Bewertungen erwähnen den Wunsch nach niedrigeren Preisen, wenn Inhalte in großen Mengen geprüft werden

Die kostenlose Version kann nur einzelne Seiten prüfen und ist für die meisten Geschäfte oder Teams nicht hilfreich

KeineKI-Erkennung fähigkeiten

Copyscape Preise:

Free

Copyscape Premium: $0,03/Suche (bis zu 200 Wörter), plus $0,01/zusätzliche 100 Wörter

Copyscape Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

6. Paligo

über Paligo Paligo ist eine Cloud-basierte Component Content Management System (CCMS)-Lösung und ein Tool für die technische Redaktion, mit dem Dokumente erstellt, verwaltet, aktualisiert, übersetzt und veröffentlicht werden können. Verwenden Sie es für technische Dokumentation, Verfahren, Richtlinien, Schulungsinhalte und wissensmanagement .

Paligo wurde ausdrücklich als Tool für Verfasser von Inhalten und technische Redakteure entwickelt. Es nutzt KI, um geschriebene Inhalte in verschiedene Ausgabeformate umzuwandeln und so Zeit zu sparen. 🛠️

Paligos beste Features:

Integrationen mit mehr als 24 Tools, darunter Zendesk, Gitlab und Coveo

Die benutzerfreundliche SaaS-Benutzeroberfläche macht die Verwendung von Features wie Versionshistorie, Versions-Rollback und Release-Management einfach

Mit CCMS können Benutzer Inhalte in wenigen Minuten organisieren und kategorisieren

Strukturiertes und themenbasiertes Authoring erleichtert das Erstellen, Freigeben und Aktualisieren von Inhalten

Limits von Paligo:

Einige Berichterstattungen berichten von mangelnder Flexibilität bei der Dokumentation der Programmierschnittstelle und den Veröffentlichungsoptionen

Einige Benutzer erwähnen verzögerte Anmeldezeiten und Verzögerungen beim Einloggen in den Paligo Workspace

Paligo-Preise:

Professionell: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Business: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Paligo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 3/5 (1+ Rezensionen)

7. Jaspis KI

über Jaspis KI Jasper (ehemals Jarvis) ist ein KI-Schreibassistent, der für die Erstellung markengerechter Inhalte für Unternehmen entwickelt wurde. Diese technische Schreibsoftware kann Ihnen in mehr als 30 Sprachen in fast jeder Nische helfen, die Sie sich wünschen.

Die KI von Jasper generiert Inhalte, indem sie auf alle Quellen zurückgreift, sodass alles original und plagiatsfrei ist. Außerdem verfügt es über zahlreiche Features für die Zusammenarbeit in großen Teams, die Projekte organisieren und zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen wechseln müssen.



Jasper beste Features:

Integration mit beliebten Tools wie Grammarly, Surfer SEO und Zapier

Jasper KI nutzt mehr als 50 Fähigkeiten, die auf realen Frameworks und Beispielen basieren, um Ihnen zu helfen, schnell hochwertige Inhalte zu erstellen

Optimiert für Markensprache und Konsistenz, ideal für technische Redakteure, die hochwertige, benutzerfreundliche Inhalte erstellen müssen

Integrierte Plagiatsprüfung, mehrere KI-Modelle und wiederholbare Workflows helfen Ihnen, Ihre Arbeit schnell zu erledigen

Jasper Beschränkungen:

Die monatlichen Limits werden jeden Monat zurückgesetzt, und nicht verwendete Wörter werden nicht übertragen

Einige Prüfer berichten über Verzögerungen bei der Verwendung des Chats mit Mitgliedern des Teams

Jasper-Preise:

Ersteller: 39,99 $/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung; 49,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Zahlung

39,99 $/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung; 49,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Zahlung Teams: 99 $/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; 125 $/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

99 $/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; 125 $/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Business: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

8. Genialer Screenshot

über Beeindruckender Screenshot Awesome Screenshot ist eine App zur Erfassung und Freigabe von Bildschirminhalten für Geschäfte aller Größen, die sich perfekt zum Hinzufügen von Anleitungsbildern zu technischen Inhalten eignet. Erstellen Sie Screenshots, zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, nehmen Sie Videos über Ihre Kamera auf und fügen Sie Ihren Inhalten Anmerkungen hinzu - alles über eine einfache Plattform.

Erfassen Sie Ihren Bildschirm für die technische Dokumentation mit nur einem Knopfdruck, anstatt Ihren Workflow um Stunden zu verlängern. Und wenn Sie mit einem Team arbeiten, kann jeder Feedback senden, auf die von den Mitgliedern freigegebenen Cloud-Videos zugreifen und mit diesem Snipping-Tool sofort freigebbare Links erstellen.

Awesome Screenshot beste Features:

Integration mit beliebten Tools wie Trello, Slack, Asana und Jira

Unterschiedliche Pläne für Einzelpersonen und Teams, so dass es für jede Projektgröße und jedes Geschäft eine Option gibt

Das Snipping-Tool ist kompatibel mit Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox und Chrome

Schnell und einfach zu bedienen mit einer minimalen Lernkurve, so dass es sich perfekt für Teams mit allen technischen Kenntnissen eignet

Fantastische Screenshot Limitierungen:

Die kostenlosen Versionen und Workspace Lite haben Beschränkungen für Videos, Bilder und Screenshots und keinen Zugriff auf erweiterte Features (z. B. 4K-Auflösung, vorrangige MP4-Konvertierung usw.)

Einige Rezensionen erwähnen begrenzte Designoptionen und Features für die Zusammenarbeit mit dem Snipping Tool

Awesome Screenshot Preise:

Free

Professional: $6/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $8/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$6/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $8/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Basic: $5/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $6/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$5/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $6/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Workspace Lite: Free

Free Workspace Premium: $8/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$8/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Unternehmen: Preise auf Anfrage

Awesome Screenshot Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

9. MadCap Software

über MadCap-Software MadCap ist ein Tool für die technische Redaktion, das für die Entwicklung von Inhalten in allen Branchen entwickelt wurde. Erstellen Sie Self-Service-Support, Online-Hilfen, Lernzentren, Knowledge-Base-Artikel, Dokumentationsportale und mehr mit einer einzigen Autorenlösung.

Optimieren Sie Ihre erstellung von Inhalten mit diesem Tool für die technische Redaktion können Sie Inhalte über mehrere Kanäle veröffentlichen und jeden Schritt ihres Zyklus verwalten. Zu erledigen ist das alles mit der Hilfe von KI-Tools um Dinge schneller zu erledigen. 🤩

MadCap beste Features:

Plugins und Integrationen mit Salesforce, Zendesk und anderen beliebten Tools

Mehrere Preisstrukturen für themenbasiertes Verfassen und Veröffentlichen, Cloud-basiertes Projektmanagement, Hosting und mehr

Integrierter WYSIWYG-Editor erleichtert die Erstellung strukturierter und unstrukturierter Inhalte

CSS-Editor ermöglicht eine abschließende benutzerdefinierte Anpassung aller veröffentlichten Inhalte

MadCap Limits:

Einige Rezensenten berichten, dass sie häufig auf Bugs und Fehlermeldungen ohne detaillierte Informationen stoßen

Einige Benutzer erwähnen Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams

MadCap Preise:

MadCap Flare : $182/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$182/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt MadCap Central: $311/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$311/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt MadCap IXIA CCMS: Kontakt für Preise

MadCap Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

10. Speedwrite

über Speedwrite Speedwrite ist ein Tool zur Erstellung von KI-Inhalten das Inhalte durch Paraphrasierung bestehender Creative Commons text (für die öffentliche Nutzung lizenzierte Quellen) zu einem beliebigen Thema. Die künstliche Intelligenz des Tools erstellt auf der Grundlage des eingegebenen Textes einen neuen Text.

Technische Redakteure, die technische Berichte und Software-Handbücher erstellen, die bereits von demselben Unternehmen erstellten Dokumenten ähneln, verwenden es ebenfalls, um diese bestehenden Dokumente zu paraphrasieren und etwas Neues zu erstellen.



Speedwrite beste Features:

KI-Text-Generator ist darauf ausgelegt, natürliche Sprache mit korrekter Grammatik und Rechtschreibung zu erzeugen

Das Einfügen von Texten durch Kopieren/Einfügen macht es Benutzern aller Kenntnisstufen leichtdie Produktion von Inhalten zu verbessern* Erstellt Inhalte innerhalb von Sekunden für die schnelle und einfache Erstellung technischer Texte

Das Paraphrasierungssystem generiert neue Inhalte, ohne Sätze oder Absätze aus anderen Quellen im Internet zu übernehmen

Speedwrite Grenzen:

Einige Rezensenten berichten über die Notwendigkeit, auf doppelte Inhalte und korrekte Texte zu achten

Benutzer sind auf 6.000 Vorhersagen pro Monat in allen kostenpflichtigen Plänen limitiert

Speedwrite Preise:

Monatlich: $19.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$19.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Halbjährlich: 11,65 $/Monat pro Benutzer, halbjährlich bezahlt

11,65 $/Monat pro Benutzer, halbjährlich bezahlt Jährlich: $8.33/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Technische Redakteure - Ihr Arbeitsablauf verdient eine hochwertige Software für die technische Redaktion, ganz gleich, ob Sie ein erfahrener technischer Redakteur sind oder sich noch in die Materie einarbeiten. Die richtigen tools zur Hand zu haben, kann einen großen Unterschied ausmachen.

